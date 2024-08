30 beste Fernarbeitstools für die Zusammenarbeit im Team im Jahr 2024

Wir wissen, dass sich der Einstieg in die Telearbeit wie ein Segeltörn durch unbekannte Gewässer anfühlen kann, auch wenn er zur Norm geworden ist.

Es gibt viele Herausforderungen, darunter Produktivitätsschwankungen, das Gefühl der Isolation und des Abgeschnittenseins, Kommunikationsschwächen und der Kampf um das goldene Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben.

Doch mit den richtigen Remote-Tools können Sie Unordnung in Harmonie und Isolation in Zusammenarbeit verwandeln. Ganz gleich, ob man sich an eine hybride Arbeitsweise anpassen, ein Team von digitalen Nomaden managen oder die tägliche Produktivität steigern möchte - die Zusammenstellung des perfekten Tools ist der Schlüssel, um die Herausforderungen der Telearbeit in Chancen zu verwandeln.

Doch wie finden Sie aus den verschiedenen Software-Tools das beste für Ihr Team?

Wie die Wahl die ideale App für die Zusammenarbeit aus der Ferne bei der Auswahl der besten Tools kommt es darauf an, dass Sie wissen, was Ihr Remote-Team benötigt.

Dieser Leitfaden für die Auswahl der besten Tools für die Remote-Zusammenarbeit hilft Ihnen, die richtige Kombination zu finden - oder vielleicht nur eine App, die alles kann.

Sind Sie bereit, die besten Tools kennenzulernen, mit denen sich das Arbeiten aus der Ferne weniger fern anfühlt?

Dann fangen wir an.

Bei der Auswahl des richtigen werkzeuge für die Arbeit von zu Hause aus müssen Sie zwei Aspekte berücksichtigen: was Ihren Arbeitstag reibungsloser macht und Ihr Team näher zusammenbringt.

Hier sind einige Funktionen, die Sie im Auge behalten sollten:

Umfassende Kommunikationsfunktionen: Tools mit vielfältigen Kommunikationsfunktionen, wie Videoanrufe und Sofortnachrichten, tragen dazu bei, die Atmosphäre im Büro zu reproduzieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Dies ist entscheidend füraufrechterhaltung des Engagementswährend Teambesprechungen

Projektmanagement-Funktionen: Tools, die Ihnen helfen, den Fortschritt zu verfolgen, Fristen zu setzen und Aufgaben zu verwalten, können die Produktivität Ihres Teams erheblich steigern, insbesondere wenn Sie vereinfachtearbeitsplan-Vorlagen *Unterstützung für die Remote-Zusammenarbeit: Die besten Tools für die Remote-Zusammenarbeit verfügen über Funktionen wie gemeinsame Kalender und kollaborative Whiteboards, die dazu beitragen können, das Gefühl zu vermitteln, Seite an Seite zu arbeiten, und so Teamarbeit und Kreativität zu fördern

Bei der Auswahl der richtigen Tools geht es darum, den Arbeitsalltag zu verbessern, und nicht nur darum, die technische Ausstattung aufzufüllen. Indem Sie sich auf diese wesentlichen Punkte konzentrieren, rüsten Sie Ihr Team für den Erfolg, egal wo Sie sich einloggen.

Mit den richtigen Tools können Sie die Herausforderungen der Fernarbeit in mehr Produktivität und Engagement verwandeln. Wir stellen Ihnen die besten Tools vor, die die Verwaltung und Zusammenarbeit aus der Ferne fast mühelos machen.

Bestes Gesamt-Tool für Fernarbeit

1. ClickUp - Die ultimative Kommandozentrale für Fernarbeit

ClickUp ist eine Plattform, in die jedes Produktivitätswerkzeug, das Sie normalerweise benötigen, integriert ist!

Sie kann zur Kommandozentrale Ihres Teams werden, um Projekte zu verwalten, Aufgaben zu verteilen und zu verfolgen, wie lange eine Aufgabe dauert - was für die Verfolgung der Produktivität sehr praktisch ist.

vereinfachen Sie die Kommunikation in Ihrem Team und verwandeln Sie Unterhaltungen in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp Remote Work Project Management

Mit ClickUp's Remote Team erhalten Sie Tools für Zusammenarbeit, Produktivität und Projektmanagement, die speziell für die Arbeit an entfernten Standorten entwickelt wurden.

Screencasting und gemeinsame Nutzung von Videos mit Ihrem Team mit ClickUp Clips

Weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu

organisieren Sie Ihre Projekte nahtlos und stellen Sie sicher, dass jedes Detail mit ClickUp Tasks verfolgt und effizient verwaltet wird

ClickUp macht es super einfach, Aufgaben an alle Mitglieder Ihres Teams zu verteilen. Sie können:

Aufgaben hinzufügen und sie bestimmten Teammitgliedern zuweisen

Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen, um die Verwaltung zu erleichtern

Aufgaben nach Prioritäten ordnen, um sicherzustellen, dass wichtige Projekte zuerst erledigt werden

Anpassen des Zugriffs aus Sicherheitsgründen

Sie können die Zugriffsrechte innerhalb von ClickUp individuell anpassen. Teilen Sie Aufgaben und Nachrichten mit Festangestellten, Freiberuflern und Kunden und stellen Sie sicher, dass jeder Zugriff hat, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Fortschritte verfolgen

visualisieren Sie Ihren Fortschritt, zugeschnitten auf den Arbeitsablauf jedes Teams mit ClickUp's Views_

Den Überblick über den Projektfortschritt zu behalten ist einfach mit ClickUp Ansichten . Wählen Sie aus:

DieBoard-Ansicht, die Aufgaben und Projekte im Kanban-Stil anzeigt

DieListenansicht, die Aufgaben in einer Abhakliste anzeigt, macht die Fortschrittsverfolgung einfach

Teamaktivitäten überwachen

Mit ClickUp's Team Ansicht können Sie sehen, woran die einzelnen Teammitglieder arbeiten, und deren Fortschritt überwachen. Diese Ansicht ist ideal für Projektmanager, die die Arbeitsbelastung überwachen und Aufgaben bei Bedarf umverteilen müssen.

Erleichtern Sie die Kommunikation

Teammitglieder können Dateien, Links und andere Informationen austauschen, um alle durch Nachrichten in der Chat-Ansicht .

Außerdem können Sie Teammitglieder markieren und kommentare zuweisen um schnelles Handeln zu gewährleisten.

Nahtlos integrieren

verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe, indem Sie mit den ClickUp-Integrationen alle wichtigen Tools auf einer Plattform verbinden ClickUp-Integrationen ermöglicht Ihnen die Integration von mehr als 1000 Tools auf einer einzigen Plattform - Tools wie Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail und mehr - in Ihren ClickUp-Arbeitsbereich.

ClickUp hat funktionen zur Zeiterfassung die den Zeitaufwand für Projekte und Aufgaben überwachen. Sie können diese Daten später über anpassbare Dashboards analysieren. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Engpässe zu erkennen und Ihrem Team zu helfen, den Arbeitsablauf zu optimieren.

Starten Sie Ihre Fernarbeit und optimieren Sie die Arbeit Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für den Fernarbeitsplan

Die ClickUp-Fernarbeitsplan-Vorlage hilft bei der Organisation und Verfolgung von Remote-Arbeit für diejenigen, die mit einem hybriden oder Remote-Team arbeiten.

Auch lesen: Lesen Sie diese freelancer-Vorlagen zur Verbesserung der Produktivität.

ClickUp beste Eigenschaften

Zusammenarbeit an Aufgaben mit Ihrem Team über mehrere Geräte hinweg mit Synchronisierung in Echtzeit

Visualisieren Sie Projekte und erstellen Sie Workflows mit Ihrem Team überClickUp-Whiteboards Erstellen, organisieren und teilen Sie Projektdokumente mitClickUp Docs Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, Berichte, Aktualisierungen und mehr mitClickUp-Automatisierungen Überwachen Sie die Produktivität Ihres Teams und gewinnen Sie Erkenntnisse zur Verbesserung mitClickUp Dashboards Zugriff auf ein umfangreichesbibliothek mit über 1.000 Vorlagen um mit der Arbeit zu beginnen, ohne bei Null anfangen zu müssen

ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer könnten aufgrund der umfangreichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Arbeitsplatz-Chat-Software

2. Slack - Die Drehscheibe für Teamkommunikation

über Schlupf Slack bietet mehrere Kommunikationsmethoden: Direktnachrichten, Gruppenkanäle sowie Sprach- und Videoanrufe. Das Tool verfügt außerdem über eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Austausch von Dateien, das Brainstorming von Ideen und die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtert.

Die besten Funktionen von Slack

Erstellen Sie Kanäle für jedes Projekt, Thema oder Team. So bleiben die Diskussionen übersichtlich und organisiert, und nichts geht im Durcheinander verloren

Integrieren Sie zahlreiche andere Tools in Slack und machen Sie es zu Ihrer Kommandozentrale für alles, was mit der Arbeit zu tun hat

Teilen Sie Dateien, starten Sie Voice-Chats oder führen Sie sogar kurze Videoanrufe durch

Setzen Sie Auslöser für Benachrichtigungen und automatische Antworten, um die Kommunikation zwischen den Teams reibungslos und zeitnah zu gestalten

Einschränkungen von Slack

Der ständige Fluss an Nachrichten und Benachrichtigungen kann Teammitglieder von ihrer Arbeit ablenken

Der Preis von Slack kann für Unternehmen zu einer erheblichen Belastung werden

Preise für Slack

Kostenlos

Pro : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business+ : $11,70/Benutzer pro Monat

: $11,70/Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20.000+ Bewertungen)

3. Microsoft Teams - Die All-in-One Collaboration Suite

über Microsoft Teams Microsoft Teams ist die erste Wahl, wenn Sie sich bereits im Microsoft Office-Ökosystem befinden. Es wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Sie chatten, teilen und zusammenarbeiten können, ohne die Office-Umgebung verlassen zu müssen. Teams eignen sich hervorragend für Remote-Teams, da sie Echtzeit-Messaging, Meetings, Anrufe, Office 365-Apps und Tools von Drittanbietern an einem zentralen Ort vereinen und so die Produktivität von verteilten Teams erleichtern.

Die besten Funktionen von Microsoft Teams

Integration mit Microsoft 365 und Arbeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen ohne Wechsel der Anwendung

Chatten, Sprach- und Videoanrufe sowie Live-Events mit bis zu 10.000 Personen

Erstellen Sie maßgeschneiderte Kanäle mit Registerkarten für Ihre am häufigsten verwendeten Dokumente und Anwendungen, um Ihren Arbeitsbereich zu rationalisieren

Legen Sie Statusmeldungen fest, um Verfügbarkeit und Aktivitäten anzuzeigen, wie z. B. "Abwesend bis..." oder "In einer Besprechung"

Einschränkungen von Microsoft Teams

Neue Benutzer könnten die Benutzeroberfläche unübersichtlich und überwältigend finden, was zu einer steilen Lernkurve führt

Die Qualität der Video- und Sprachanrufe hängt stark von der Stabilität des Internets und der Bandbreite ab, was in Gebieten mit schlechter Internetverbindung eine Einschränkung darstellen kann

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,80 $/Benutzer pro Monat

: 4,80 $/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Basic : $7,20/Benutzer pro Monat

: $7,20/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Standard: $15/Benutzer pro Monat

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (14.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (14.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

4. Google Chat - Vereinfachte Kommunikation für Teams

über Google Chat Wenn Sie und Ihr Team bereits in das Google-Ökosystem eingebunden sind, ist es mit Google Chat ein Kinderspiel, in Verbindung zu bleiben. Es geht um unkomplizierten Nachrichtenaustausch und nahtlose Zusammenarbeit im Team.

Betrachten Sie es als Ihre erste Anlaufstelle für schnelle Chats und Diskussionen, die mit den anderen Google-Apps synchronisiert sind. Es ist perfekt für Teams, die eine einfache, integrierte Möglichkeit zur Kommunikation ohne zusätzlichen Aufwand suchen.

Die besten Funktionen von Google Chat

Arbeiten Sie mit Ihrem Team mit Google Drive, Docs, Sheets, Slides und Calendar direkt von Chat aus zusammen

Richten Sie Bereiche für jedes Projekt oder Team ein, um Dateien freizugeben, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt an einem Ort zu überwachen

Finden Sie vergangene Nachrichten und Dateien mit der erweiterten Google-Suche, damit Sie alle benötigten Informationen sofort zur Hand haben

Einschränkungen von Google Chat

Google Chat eignet sich hervorragend für die interne Nutzung, bietet jedoch im Gegensatz zu Slack oder Microsoft Teams nicht genügend Funktionen für eine breitere externe Kommunikation

Manchen mag Google Chat zu einfach sein, da ihm erweiterte Projektmanagementfunktionen und die Integration mit Nicht-Google-Produkten fehlen

Preise für Google Chat

Business Starter : $6/Nutzer pro Monat

: $6/Nutzer pro Monat Unternehmen Standard : $12/Nutzer pro Monat

: $12/Nutzer pro Monat Business Plus: : $18/Benutzer pro Monat

: $18/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: 4.5/5 (2000+ Bewertungen)

5. Otter.ai-Innovative Sprach-zu-Text-Transkription

über Otter.ai Otter.ai revolutioniert mit seinen Voice-to-Text-Transkriptionsdiensten die Effizienz von Notizen und Meetings.

Er ist perfekt für Teams, die genaue Transkriptionen von Meetings, Vorträgen oder gesprochenen Inhalten benötigen. Otter.ai lässt sich in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und andere Meeting-Tools integrieren, um das Aufzeichnen, Transkribieren und Teilen von Meeting-Notizen zu vereinfachen und so die Effizienz in verteilten Teams zu fördern.

Otter.ai beste Eigenschaften

Hochentwickelte KI für hochpräzise Echtzeit-Transkriptionen, die die Nuancen der Konversation erfassen

Aufzeichnung und Transkription von Meetings durch nahtlose Integration mit Zoom und anderen Tools

Teilen, Hervorheben und Kommentieren von Transkripten zur Förderung der Teamzusammenarbeit

Otter.ai Einschränkungen

Otter.ai unterstützt hauptsächlich Englisch, was für mehrsprachige Teams oder internationale Kontexte möglicherweise nicht geeignet ist

Die automatische Transkription sensibler Meetings könnte ohne strenge Benutzerkontrollen ein Sicherheitsrisiko darstellen

Preise für Otter.ai

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $16.99/Benutzer pro Monat

$16.99/Benutzer pro Monat Business : $30/Benutzer pro Monat

: $30/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (100+ Bewertungen)

: 4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

6. Jasper AI - Ihr Partner für kreative KI-Texterstellung

über KI Jasper Jasper AI eignet sich hervorragend für die Erstellung hochwertiger schriftlicher Inhalte, von Marketingtexten bis hin zu Blogs, und hilft Teams, ihre Produktivität und Kreativität zu steigern. Es ist perfekt für Remote-Teams, die ihren Bedarf an Content-Produktion erhöhen möchten.

Pro-Tipp: Es gibt mehrere Alternativen zu Jasper AI, die Sie ebenfalls ausprobieren können. Probieren Sie ClickUp Gehirn wenn Sie einen raffinierten KI-Schreibassistenten benötigen, der für professionelle Kontexte ausgebildet ist.

Die besten Funktionen von Jasper AI

Produzieren Sie vielfältige, ansprechende Inhalte und verkürzen Sie die Schreibzeit

Anpassung an verschiedene Schreibstile, um der Stimme Ihrer Marke gerecht zu werden

Brainstorming von Ideen und Verbesserung Ihrer Inhalte mit einer leistungsfähigen KI-Engine

Jasper AI Einschränkungen

Die Entwürfe müssen häufig manuell in Bezug auf Ton und Genauigkeit verfeinert werden

Die Beherrschung von Schreibanweisungen, die gute Ergebnisse liefern, braucht Zeit

Preise für Jasper AI

Creator: $49/Monat pro Platz

$49/Monat pro Platz Pro: $69/Monat pro Platz

$69/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper AI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1500+ Bewertungen)

7. ChatGPT-Fortgeschrittene konversationelle KI

über ChatGPT ChatGPT von OpenAI ist ein kostenloses, konversationelles KI-Chat-Tool. Es generiert menschenähnliche Antworten auf der Grundlage Ihrer Eingaben und kann den Kontext verstehen, Fragen beantworten und Erklärungen geben.

ChatGPT ist ein großartiges Tool für Remote-Teams - vor allem für Einzelpersonen -, da es Aufgaben wie das Schreiben von Softwaredokumentation, das Generieren von Ideen und das Bearbeiten von Text erheblich vereinfachen kann.

ChatGPT kann schnell grammatikalisch korrekte Texte erstellen, wodurch Zeit für komplexere und kreativere Aufgaben gewonnen wird. Es gibt jedoch einige Einschränkungen, wie z. B. begrenzte und veraltete Informationen (in der kostenlosen Version) und geringe Genauigkeit in bestimmten Kontexten.

ChatGPT beste Eigenschaften

Generieren Sie eine Vielzahl von Inhaltsformen, wie z. B. E-Mails, Werbetexte, Produktbeschreibungen und mehr

Führen Sie menschenähnliche Interaktionen durch, da ChatGPT echte Unterhaltungen mit kontextbezogenem Verständnis und Antworten nachahmt

Fassen Sie lange Textpassagen zusammen und extrahieren Sie genaue Erkenntnisse, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führt

ChatGPT Einschränkungen

Kann manchmal komplexe Abfragen falsch interpretieren oder irrelevante Antworten liefern, wenn der Kontext nicht klar ist

Erfordert regelmäßige Aktualisierungen und Anpassungen, um genau und relevant zu bleiben, da es aus Interaktionen lernt

ChatGPT Preise

Kostenloser Plan

Plus Plan: $20/Benutzer pro Monat

$20/Benutzer pro Monat Team Plan: $30/Benutzer pro Monat

$30/Benutzer pro Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

8. Loom - Mühelose Videonachrichten für Teams

über Webstuhl Loom ist ein vielseitiges Tool für die Bildschirmaufzeichnung, das die Zusammenarbeit zwischen entfernten Teams durch den Austausch von Videos auf einer einfachen, intuitiven Plattform fördert.

Sie können plattformübergreifend Audio- und Videomaterial ohne Wasserzeichen aufnehmen, Bildschirmaufnahmen in Echtzeit mit Anmerkungen versehen und Videos ohne Herunterladen teilen.

Die Chrome-Erweiterung von Loom ist sehr nützlich. Mit ihr können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, ohne eine andere Konsole zu öffnen.

Pro-Tipp: Es gibt viele tolle alternativen zu Loom , von denen einige bereits in der kostenlosen Version erweiterte Funktionen bieten, wie z. B ClickUp Clips .

Loom beste Eigenschaften

Nehmen Sie Ihren Bildschirm, Ihre Stimme und sich selbst (mit einer Webcam) auf, um ansprechende Videos zu erstellen, die komplexe Ideen erklären oder klare Anweisungen für Ihre Teams geben

Geben Sie Ihre Videos weiter, indem Sie einen Link generieren, der per Chat oder E-Mail verschickt oder in Dokumente eingebettet werden kann

Verfolgen Sie, wer Ihre Videos angesehen hat, und sammeln Sie Interaktionsdaten, um zu verstehen, wie Ihre Videos abgeschnitten haben

Einschränkungen von Loom

Die kostenlose Version begrenzt die Aufnahmezeit auf 5 Minuten und 25 Videos, was für ausführliche Präsentationen möglicherweise nicht ausreicht

Die einfachen Bearbeitungstools von Loom sind für diejenigen, die eine fortgeschrittene Videoproduktion benötigen, möglicherweise nicht ausreichend

Loom Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Geschäftskunden: $12.50/Kreator pro Monat (jährliche Abrechnung)

$12.50/Kreator pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

9. Wistia - Professionelles Video-Hosting für Unternehmen

über Wistia Wistia ist ideal für Unternehmen, die Marketingvideos hosten möchten, da es Ihre Videos speichert und anhand von Analysen aufzeigt, wie die Zuschauer mit ihnen interagieren.

Wistia ist nicht nur eine umfassende Videomarketing-Plattform, sondern bietet auch Funktionen wie die Anpassung des Videoplayers, integrierte Optionen für die Barrierefreiheit, nahtlose Integrationen, Tools zur Lead-Generierung und vieles mehr.

Wistia beste Eigenschaften

Hosten Sie Videos mit anpassbaren Playern, die an Ihre Marke angepasst werden können

Verfolgen und analysieren Sie die Interaktionen der Zuschauer mit detaillierten Interaktionsanalysen, einschließlich Heatmaps und Interaktionsraten

Erfassen Sie Leads und fördern Sie Konversionen, indem Sie Formulare und Handlungsaufforderungen direkt in Videos integrieren

Einschränkungen von Wistia

Das Hinzufügen weiterer Videos und detaillierter Analysen kann die Kosten schnell in die Höhe treiben

Hauptsächlich für das Marketing geeignet, nicht ideal für interne Kommunikation oder Schulungen

Wistia-Preise

Kostenlos (bis zu 10 Videos)

(bis zu 10 Videos) Plus: $24/Monat

$24/Monat Pro: $99/Monat

$99/Monat Advanced:$399/month

Wistia Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Vidyard - Leistungsstarkes Video-Tool für Vertrieb und Marketing

über Vidyard Vidyard ist eine KI-gestützte Videoplattform, mit der Sie hochwertige Videos für Ihre Computer- und Telefonbildschirme erstellen können, z. B. Schulungskurse, Kundenschulungsressourcen, Produktdemos und mehr.

Das Tool eignet sich am besten für Vermarkter und Marketingteams - es kann die Zahl der Leads erhöhen, den Aufbau von Pipelines beschleunigen und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Vidyard bietet ein hervorragendes Benutzererlebnis. Benutzer können in Echtzeit zusammenarbeiten, um Videos zu produzieren, zu bearbeiten und zu veröffentlichen.

Die besten Funktionen von Vidyard

Erstellen und personalisieren Sie Videos mit Tools, die für die schnelle Produktion hochwertiger, ansprechender Inhalte entwickelt wurden

Speichern und Verteilen von Videos auf verschiedenen Plattformen oder direkte Weitergabe von Videos an Kunden per E-Mail

Gewinnung von Erkenntnissen aus der Analyse der Videoleistung zur Optimierung von Marketingstrategien und Inhalten

Einschränkungen von Vidyard

Die breite Palette an Funktionen kann für neue Nutzer oder kleine Teams ohne spezielle Videomarketing-Ressourcen überwältigend sein

Der volle Zugriff auf erweiterte Funktionen erfordert ein Premium-Abonnement, was für kleinere Unternehmen eine erhebliche Investition darstellen kann

Preise für Vidyard

Kostenlos

Pro: $29/Monat

$29/Monat Plus: $89/Monat

$89/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Vidyard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

11. Zoom-Premier Videokonferenz-Tool

über Zoomen Zoom ist ein bekannter Name für Videokonferenzen und bekannt für seine kristallklare Audioqualität und Zuverlässigkeit. Neben Videokonferenzen bietet Zoom auch Funktionen wie Whiteboards, Team-Chats, Aufzeichnung von Videoanrufen und automatische Transkription.

Zoom ist sehr einfach zu bedienen und bietet zahlreiche hilfreiche Tools für die Zusammenarbeit, was es zu einem Muss für jedes Team mit regelmäßigen Remote-Meetings macht.

Die besten Funktionen von Zoom

Kristallklare Video- und Audioübertragung, die die Zusammenarbeit mit Remote-Teams angenehm und bequem macht

Reibungslose Skalierbarkeit, von Einzelbesprechungen bis hin zu großen Konferenzen mit Optionen für bis zu 1.000 Teilnehmer und 10.000 Betrachter

Sichern Sie Ihre Meetings mit End-to-End-Verschlüsselung und umfassenden Host-Kontrollen

Einschränkungen von Zoom

Trotz der Verbesserungen wurde Zoom in Bezug auf den Datenschutz kritisch beäugt, da es um die Art und Weise geht, wie Zoom mit sensiblen Informationen umgeht

Die Qualität der Zoom-Anrufe hängt stark vom Internetzugang ab, was in Gegenden mit schlechter Verbindung ein Problem sein kann

Zoom-Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: 14,99 $/Benutzer pro Monat

14,99 $/Benutzer pro Monat Business: 21,99 $/Benutzer pro Monat

21,99 $/Benutzer pro Monat Business Plus: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (50.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

12. Google Meet - Nahtlose Videokonferenzen von Google

über Google Treffen Google Meet ist ein unkompliziertes, zuverlässiges Tool für Videokonferenzen, das sich in das Google-Ökosystem einfügt. Wenn Sie bereits Google Workspace verwenden, ist es einfach, Meetings zu starten.

Google Meet ist beliebt für seine einfache Benutzeroberfläche, die reibungslose Geräteleistung und die Überprüfung der Video- und Audioqualität vor dem Meeting.

Die besten Funktionen von Google Meet

Planen Sie Meetings über den Google-Kalender, nehmen Sie an ihnen teil und geben Sie Meeting-Links auf allen Geräten frei

Klare Video- und Audiowiedergabe, auch bei langsameren Verbindungen, was für virtuelle Teams unerlässlich ist

Verwenden Sie während der Meetings Untertitel in Echtzeit mithilfe der Google-Spracherkennung, die eine hervorragende Funktion für Barrierefreiheit darstellt

Freigeben eines Chrome-Tabs, eines Fensters oder des gesamten Bildschirms

Einschränkungen von Google Meet

Es fehlen erweiterte Funktionen, die in spezielleren Tools zu finden sind

Beste Leistung innerhalb der Google-Dienste, eingeschränkte Funktionalität für Nicht-Google-Nutzer

Preise für Google Meet

Business Starter : $6/Nutzer pro Monat

: $6/Nutzer pro Monat Business Standard: $12/Nutzer pro Monat

$12/Nutzer pro Monat Business Plus: $18/Nutzer pro Monat

$18/Nutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Meet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

13. GoToMeeting - Professionelle Lösung für Online-Meetings

über GoToMeeting A Alternative zum Zoom goToMeeting ist eine zuverlässige und sichere Plattform für Online-Meetings, die speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde. Zu den wichtigsten Funktionen gehören hochauflösende Videokonferenzen, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnungsfunktionen und Nebenräume.

Von besonderer Bedeutung sind die Sicherheitsfunktionen: Die AES-256-Bit-Verschlüsselung und die HIPAA-Konformität machen es ideal für Konferenzen, Teambesprechungen und Remote-Arbeitsszenarien.

GoToMeeting beste Eigenschaften

Nutzen Sie die erweiterte Bildschirmfreigabe, Whiteboards und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten für eine effektive Teamarbeit

Sichern Sie Konversationen mit starken Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Meeting-Sperren, um die Privatsphäre zu wahren

Übertragung der Tastatur- und Maussteuerung an Teilnehmer während der Besprechung, was für die Zusammenarbeit nützlich ist

Einschränkungen von GoToMeeting

Weniger intuitiv als neuere Tools, was die Akzeptanz beeinträchtigen kann

Teurer als Alternativen, insbesondere für kleinere Teams, die keine erweiterten Funktionen benötigen

GoToMeeting Preise

Professionell: $14/Benutzer pro Monat

$14/Benutzer pro Monat Business : $19/Benutzer pro Monat

: $19/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

GoToMeeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (10.000+ Bewertungen)

4.2/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

Whiteboard und Mindmapping-Werkzeuge

14. Miro-Interaktives Whiteboard für die Zusammenarbeit im Team

über Miro Miro ist ein hervorragender digitaler Arbeitsbereich, in dem Remote-Teams mithilfe verschiedener Tools und Funktionen wie Whiteboards, Mindmapping und Projektmanagement visuell zusammenarbeiten können. Außerdem können Sie damit Videokonferenzen abhalten, was die Zusammenarbeit und Kommunikation verbessert.

Die herausragende Funktion von Miro ist das Online-Whiteboard, ein perfektes Tool für Teams, die gemeinsam Ideen entwickeln, planen oder einfach nur kreativ werden wollen. Sie können dieses Whiteboard zur Erstellung von Arbeitsabläufen, zum Produktdesign oder zur Erstellung von Website-Wireframes verwenden.

Miro beste Eigenschaften

Synchronisierung mit Tools wie Slack, Asana und Google Workspace zur Verbesserung der Funktionalität in Ihrem Arbeitsablauf

Einfache Visualisierung und Zusammenarbeit mit Haftnotizen, Zeichentools und Vorlagen zur Unterstützung von Teams

Hosten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, ideal für große Teams und komplexe Projekte

Nutzen Sie den eingebauten Timer, die Abstimmungsfunktion, den Videochat und die Schätzungs-App, um produktive Zusammenarbeitssitzungen durchzuführen

Einschränkungen von Miro

Neue Benutzer können von der Vielzahl an Funktionen und Tools überwältigt sein

Bei Boards mit umfangreichen Inhalten kann es manchmal zu Verzögerungen kommen, was die Benutzerfreundlichkeit in größeren Teams beeinträchtigt

Preise für Miro

Kostenlos

Starter: $10/Mitglied pro Monat

$10/Mitglied pro Monat Geschäftskunden: $20/Mitglied pro Monat

$20/Mitglied pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (über 1000 Bewertungen)

15. Mural - Visuelle Zusammenarbeit für innovative Teams

über Wandbild Mural ist eine Plattform für die Zusammenarbeit, die um ein funktionsreiches Whiteboard herum aufgebaut ist, wie sein alternative, Miro .

Das Tool ist ein digitaler Arbeitsbereich für die visuelle Zusammenarbeit, der es Produktdesign- und anderen Teams ermöglicht, gemeinsam Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Das Hinzufügen von Kommentaren, Haftnotizen und Symbolen hilft bei der asynchronen Kommunikation zwischen den Teammitgliedern.

Das Wandbild eignet sich besonders gut für die Durchführung von Workshops und Design-Sprints.

Mural beste Eigenschaften

Einbindung der Teilnehmer und Erleichterung der Zusammenarbeit während der Workshops mit Abstimmungs-, Zeitmess- und Feierwerkzeugen

Zugriff auf eine breite Palette von Vorlagen und Frameworks, die verschiedene Methoden wie Agile, Design Thinking und Sprint Planning unterstützen

Einladen von externen Mitarbeitern (z. B. Kunden und Lieferanten) zur Mitarbeit an Projekten, ohne die Mitgliedschaft zu erweitern

Mural Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als unübersichtlich, insbesondere bei der Bearbeitung komplexer Projekte mit vielen Elementen

Mural kann hohe Anforderungen an die Systemressourcen stellen, was auf weniger leistungsstarken Geräten zu einer geringeren Leistung führen kann

Preise für Mural

Kostenlos

Team+ : $12/Mitglied pro Monat

: $12/Mitglied pro Monat Geschäftskunden: $17,99/Mitglied pro Monat (jährliche Abrechnung)

$17,99/Mitglied pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Wandbilder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+Bewertungen)

16. Lucidchart-Fortgeschrittene Diagrammerstellung und visuelle Kommunikation

über Lucidchart Lucidchart ist ein vielseitiges Diagramm-Tool, mit dem Benutzer komplexe technische Diagramme, Flussdiagramme, Prozesslandkarten und Produkt-Wireframes erstellen können, was eine klare visuelle Kommunikation in Teams erleichtert.

Das Tool fördert die Echtzeit- und asynchrone Zusammenarbeit mit verschiedenen nützlichen Tools: Co-Authoring in Echtzeit, Chatboxen im Editor, kollaborative Cursor, Kommentare und mehr.

Lucidchart beste Eigenschaften

Erstellen Sie komplexe Diagramme mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Formen

Bearbeiten Sie Diagramme gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit, mit integriertem Chat und Kommentaren

Integration mit Google Workspace, Microsoft Office und Jira

Lucidchart Einschränkungen

Weniger Anpassungsmöglichkeiten für Designs im Vergleich zu spezialisierten Diagrammwerkzeugen

Die mobile Funktionalität entspricht möglicherweise nicht der Desktop-Funktionalität, was die Nutzbarkeit unterwegs beeinträchtigt

Lucidchart Preise

Kostenlos

Einzelplatzlizenz: $7,95/Monat (jährliche Abrechnung)

$7,95/Monat (jährliche Abrechnung) Team (3 Teamlizenzen): $27/Benutzer pro Monat

$27/Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (5,000+ Bewertungen)

4.5/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2000+ Bewertungen)

Online Büro-Suiten

17. Google Workspace-Integrierte Suite für nahtlose Zusammenarbeit

über Google Arbeitsbereich Google Workspace, früher bekannt als G Suite, integriert alle beliebten Cloud-basierten Tools von Google in einem übersichtlichen Paket. Für Teams ist Google Workspace von unschätzbarem Wert, da es eine breite Palette an Cloud-basierten Tools bietet, die die Produktivität und Teamarbeit fördern: Google Mail, Docs, Sheets, Drive, Kalender, Meet und mehr.

Diese umfassende Tool-Suite erleichtert den reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts und ermöglicht den schnellen Zugriff auf Dokumente, die nahtlose Kommunikation mit Kollegen und die problemlose Planung von Meetings.

Ähnlich wie Clickup eignet sich die vollständige Suite von Produktivitäts- und Zusammenarbeitswerkzeugen für große Unternehmen ebenso gut wie für kleine Teams und Einzelpersonen.

Die besten Funktionen von Google Workspace

Wechseln Sie zwischen E-Mail-Versand, Bearbeitung und Terminplanung mit einheitlicher Google-Tool-Integration

Gemeinsame Arbeit an Dokumenten mit sofortiger Cloud-Speicherung

Schützen Sie Ihre Daten mit starken Sicherheitsmaßnahmen wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Google Workspace-Einschränkungen

Das Google-Ökosystem kann für die meisten Projektmanagement-Anforderungen einschränkend sein

Google-Apps verfügen nicht über die fortschrittlichen Funktionen und Anpassungsoptionen, die in einigen spezialisierten Softwareprogrammen zu finden sind

Preise für Google Workspace

Business Starter : 7,20 $/Nutzer pro Monat

: 7,20 $/Nutzer pro Monat Business Standard : $14,40/Nutzer pro Monat

: $14,40/Nutzer pro Monat Business Plus: : 21,60 $/Benutzer pro Monat

: 21,60 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ Bewertungen)

18. Zoho Workplace - Umfassendes Tool für die Unternehmenskommunikation

über Zoho-Arbeitsplatz Zoho Workplace vereint alles, was Ihr Team braucht, um verbunden, produktiv und organisiert zu sein - E-Mails, Dateiverwaltung, Dokumentenerstellung und -speicherung, Aufgabenverwaltung, E-Mail-Hosting und Videokonferenzen - auf einer praktischen Plattform.

Zoho Workplace bietet auch Projektmanagement-Funktionen wie Aufgabenverfolgung, Gantt-Diagramme, Kalender und Zeiterfassungsbögen.

Obwohl die Projektmanagement-Funktionen von Zoho Workplace begrenzt sind, eignet es sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen, da es erschwinglich und funktional ist.

Die besten Funktionen von Zoho Workplace

Zentralisieren Sie Ihre E-Mails, Instant Messaging und Videokonferenzen an einem Ort für bessere Konnektivität und Teamarbeit

Nutzen Sie die umfangreiche Office-Suite, einschließlich Tools für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen, die alle mit Microsoft Office-Formaten kompatibel sind

Nutzen Sie die umfangreichen Anpassungsoptionen und passen Sie sie problemlos an das Wachstum Ihres Unternehmens an, um eine anpassbare und skalierbare Erfahrung zu gewährleisten

Einschränkungen von Zoho Workplace

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Office-Suiten weniger intuitiv

Das Ökosystem von Zoho Workplace ist zwar hervorragend, aber die Integration mit externen Tools und Diensten kann manchmal begrenzt sein

Preise für Zoho Workplace

Standard: $3/Benutzer pro Monat

$3/Benutzer pro Monat Professional: $6/Benutzer pro Monat

$6/Benutzer pro Monat Nur E-Mail: $1/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Zoho Workplace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2000+ Bewertungen)

4.5/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

über Microsoft Büro 365 Microsoft Office 365, jetzt umbenannt in Microsoft 365, kombiniert Office-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint mit robusten Cloud-Diensten wie OneDrive und Microsoft Teams.

Unternehmen können von jedem Ort aus effektiver erstellen, kommunizieren und zusammenarbeiten.

Obwohl eine fähige Google Arbeitsbereich Alternative kann sich der Preis für kleinere Teams als unerschwinglich erweisen.

Die besten Funktionen von Microsoft Office 365

Zugriff auf eine umfassende Anwendungssuite, einschließlich Standardanwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook, mit ständig aktualisierten Funktionen

Automatischer Upload von Dateien auf OneDrive, um den Zugriff und die Zusammenarbeit von jedem Gerät aus und von jedem Ort aus zu ermöglichen

Gewährleistung des Datenschutzes durch fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, die die Einhaltung globaler Standards sicherstellen

Einschränkungen von Microsoft Office 365

Teurer als seine Konkurrenten

Die große Anzahl an Funktionen und Einstellungen kann für neue Benutzer oder kleine Teams ohne speziellen IT-Support überwältigend sein

Preise für Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

22 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Apps für Unternehmen: 8,25 $/Monat pro Nutzer

Microsoft Office 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (5,000+ Bewertungen)

4.6/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (13,000+ Bewertungen)

20. Calendly - Rationale Terminplanung für Profis

über Calendly Calendly erleichtert die Planung von Besprechungen, indem es anderen ermöglicht, Termine auf der Grundlage Ihrer Verfügbarkeit zu buchen. Calendly wird weithin für seine Einfachheit und den professionellen Touch geschätzt, den es der Terminplanung verleiht.

Es ist ein hervorragendes Tool für Freiberufler, Agenturen, professionelle Dienstleister und Personalvermittler.

Pro-Tipp: Von integration von Calendly in Ihren ClickUp-Arbeitsbereich erhalten Sie eine robuste Zeitplan- und Projektmanagement-Kombination, die perfekt für Remote-Team-Umgebungen geeignet ist.

Calendly beste Eigenschaften

Eliminieren Sie das Hin und Her bei der Suche nach geeigneten Terminen, indem Sie Ihrem Team die Möglichkeit geben, aus verfügbaren Terminen in Ihrem Kalender auszuwählen

Nahtlose Synchronisierung mit Ihrem Kalender (Google, Outlook, Office 365) und Integration mit Tools wie ClickUp, Salesforce und Slack

Richten Sie benutzerdefinierte Bestätigungs-, Erinnerungs- und Follow-up-Nachrichten ein, um das Meeting-Erlebnis für alle Teilnehmer zu verbessern

Calendly-Einschränkungen

Die kostenlose Version bietet nur einen begrenzten Funktionsumfang, und die Benutzer benötigen ein kostenpflichtiges Abonnement, um weitere Funktionen freizuschalten

Da es sich um eine webbasierte Plattform handelt, ist für die Verwaltung und den Zugriff auf Buchungen eine stabile Internetverbindung erforderlich

Calendly Preise

Kostenlos

Standard: $12/Sitzplatz pro Monat

$12/Sitzplatz pro Monat Teams: $20/Sitzplatz pro Monat

$20/Sitzplatz pro Monat Enterprise: Beginnt bei $15.000

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3000+ Bewertungen)

21. Microsoft Outlook - Umfassendes E-Mail- und Kalender-Tool

über Microsoft Outlook Microsoft Outlook ist mehr als nur ein E-Mail-Client. Es ist eine integrierte Lösung für E-Mails, Kalender, Kontakte und Aufgaben, die die Produktivität im privaten und beruflichen Umfeld steigert. Erreichen des Posteingangs Null wird einfacher mit Tools wie Outlook und ClickUp, die bei der E-Mail-Verwaltung, Terminplanung und Aufgabenautomatisierung helfen.

Die besten Funktionen von Microsoft Outlook

Verwalten Sie Ihre E-Mails, Aufgaben und Termine in ein und derselben Anwendung, um die Produktivität und Organisation zu verbessern

Nutzen Sie leistungsstarke Tools für die Verwaltung von E-Mails, wie Kategorien, Markierungen und Regeln, die Ihnen helfen, Ihren Posteingang sauber und übersichtlich zu halten

Nahtlose Zusammenarbeit auf allen Geräten und mit verschiedenen E-Mail-Diensten, so dass Sie überall ein einheitliches Erlebnis haben

Einschränkungen von Microsoft Outlook

Neue Benutzer könnten die Vielzahl der Funktionen und Einstellungen zunächst als entmutigend empfinden

Es kann die Systemressourcen stark beanspruchen, insbesondere bei der Verwaltung großer E-Mail-Mengen oder der Integration mehrerer Konten

Preise für Microsoft Outlook

Enthalten in Microsoft 365-Abonnements

Microsoft Outlook Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

22. Google Kalender - Effizientes Zeitmanagement-Tool

über Google Kalender Google Calendar, Teil von Google Workspace, bietet eine unkomplizierte Lösung für die Verwaltung der Termine Ihres Teams. Mit diesem Tool können Sie sich ohne viel Aufhebens organisieren.

Sie können die Kalender Ihres Teams abonnieren, gemeinsame Zeitfenster für die Planung von Besprechungen finden und Google Meet-Links generieren - perfekt für Teams, die aus der Ferne zusammenarbeiten. Durch die Integration von Google Calendar in ClickUp können Sie außerdem Ihren gesamten Workflow auf einer einzigen Plattform abwickeln.

Die besten Funktionen von Google Calendar

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Terminen und Zeitplänen mit einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche

Steigern Sie die Produktivität und Zusammenarbeit durch die mühelose Integration mit anderen Google-Diensten

Zugriff auf Ihren Kalender von jedem Ort und zu jeder Zeit

Einschränkungen von Google Calendar

Google Calendar eignet sich zwar gut für die Terminplanung, verfügt aber nicht über die fortschrittlichen Funktionen, die in speziellen Projektmanagement-Tools zu finden sind

Die Aufgabenverwaltung von Google Calendar ist im Vergleich zu spezialisierten Tools weniger umfassend, was die Verfolgung komplexer Aufgaben und das Projektmanagement erschwert

Google Calendar Preise

Kostenlos zur Verwendung mit jedem Google-Konto

zur Verwendung mit jedem Google-Konto Inbegriffen in Google Workspace-Abonnements für zusätzliche Unternehmensfunktionen

Google Calendar Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Kapitelra: 4.8/5 (3.000+ Bewertungen)

Ablenkungsmanagement und Fokus Apps

23. Focus Bear - Digitaler Produktivitätsassistent

über Fokus Bär Focus Bear ist ein digitales Produktivitätswerkzeug, das den Nutzern helfen soll, sich zu konzentrieren und Ablenkungen zu vermeiden. Fernarbeit wird oft von Ablenkungen begleitet, die den Fokus und die Produktivität beeinträchtigen, und eine App wie diese hilft dabei, dies in Schach zu halten.

Diese App ist ideal für Berufstätige und Studenten, die ihre Konzentration während der Arbeit oder des Studiums verbessern wollen.

Die besten Funktionen von Focus Bear

Blockieren Sie ablenkende Websites und Apps, damit Sie sich ohne Unterbrechungen auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können

Zeitlich festgelegte Konzentrationssitzungen, die intensive Arbeitsphasen gefolgt von kurzen Pausen fördern, um einen gesunden Arbeits-Pausen-Rhythmus zu erreichen

Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit und erhalten Sie Einblicke in Produktivitätsmuster, die Ihnen helfen, Ihre Zeitpläne zu optimieren

Einschränkungen von Focus Bear

Begrenzte Verfügbarkeit auf allen Geräten, was ein Nachteil für Nutzer sein kann, die auf mehreren Plattformen arbeiten

Die Funktionen sind zwar effektiv, aber möglicherweise zu einfach für Nutzer, die eine umfassendere Produktivitätssuite suchen

Focus Bear Preise

4,99 €/Monat

Focus Bear Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

24. Wald - Konzentriert bleiben, präsent sein

über Wald Forest ist eine weitere einzigartige App, die den Nutzern hilft, sich zu konzentrieren, indem sie konzentriertes Arbeiten spielerisch und mit positiver Verstärkung unterstützt.

Durch konzentriertes Arbeiten wächst ein virtueller Baum, der zu sterben beginnt, wenn der Nutzer die App verlässt, um andere Seiten oder Apps zu besuchen.

Die besten Funktionen von Forest

Bleiben Sie konzentriert mit einem spielerischen Tool, das virtuelle Bäume wachsen lässt, die die Dauer der Konzentration darstellen. Je länger man sich konzentriert, desto größer wird der Wald

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz durch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die echte Bäume pflanzen - eine reale Auswirkung

Nutzen Sie die Unterstützung mehrerer Plattformen, die sowohl als mobile App als auch als Browsererweiterung verfügbar sind, um vielseitige Nutzungsszenarien zu ermöglichen

Einschränkungen des Waldes

Der spielerische Charakter der App spricht möglicherweise nicht die Nutzer an, die ein traditionelles Produktivitätswerkzeug ohne externe Motivation bevorzugen

Die App konzentriert sich in erster Linie auf das Zeitmanagement und bietet keine fortgeschrittenen Funktionen, wie sie in umfassenden Projektmanagement-Tools zu finden sind

Preise für Forest

Mobile App: $3,99 für einen einmaligen Kauf auf mobilen Plattformen

$3,99 für einen einmaligen Kauf auf mobilen Plattformen Browser-Erweiterung: Kostenlos

Forest Bewertungen und Rezensionen

Google Play Store: 4.7/5 (669,000+ Bewertungen)

25. Taskade-Kollaborative To-Do-Listen und Aufgabenverwaltung

über Taskade Taskade ist ein flexibles Projektmanagement- und Kollaborationstool, das Teams hilft, Aufgaben zu organisieren, Projekte zu verwalten und Ideen in einem synchronisierten Arbeitsbereich zu sammeln.

Mit Echtzeit-Kommunikation, anpassbaren Vorlagen und KI-Automatisierung können Remote-Team-Manager Aufgaben rationalisieren, Arbeit delegieren, Fristen setzen und Fortschritte nahtlos verfolgen.

Taskade beste Eigenschaften

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und bearbeiten und aktualisieren Sie Aufgaben gleichzeitig von jedem Ort aus

Nutzen Sie eine breite Palette von anpassbaren Vorlagen für verschiedene Arten von Projekten und Arbeitsabläufen

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichtsoptionen, wie z.B. Aufgabenlisten, Mind Maps und Organigrammen, um verschiedenen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden

Einschränkungen von Taskade

Als relativ neuer Marktteilnehmer verfügt Taskade nicht über das gleiche Maß an Integrationsmöglichkeiten wie die etablierten Wettbewerber

Taskade bietet zwar grundlegende Integrationen, unterstützt aber möglicherweise noch nicht so viele Anwendungen und Dienste von Drittanbietern wie andere Tools

Preise für Taskade

Kostenlos

Taskade Pro: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Taskade für Teams: $20/Benutzer pro Monat

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

26. WorldTimeBuddy-Vereinfachte Zeitzonenverwaltung

über WorldTimeBuddy WorldTimeBuddy ist das ideale Tool für alle, die ihre Zeitpläne über verschiedene Zeitzonen hinweg jonglieren müssen.

Dieses benutzerfreundliche Tool ist ein Favorit für Fachleute, die Meetings planen und an Projekten mit globalen Teams zusammenarbeiten müssen.

Mit Optionen wie der Hervorhebung von Wochenenden, Sommerzeitwarnungen und einem gemischten 12/24-Stunden-Format können Sie die Zeitanzeige individuell anpassen. So behalten Sie immer den Überblick über Ihren Zeitplan, egal wo Sie sind und wie Sie arbeiten.

WorldTimeBuddy beste Eigenschaften

Wählen und passen Sie Zeitbereiche mit einer Drag-and-Click-Oberfläche an, erstellen Sie gemeinsam nutzbare Ereignisseiten und integrieren Sie Besprechungszeiten direkt in Ihre Kalender oder Webanwendungen

Nutzen Sie die mobile App, um bequem von unterwegs aus Termine zu prüfen und zu planen

WorldTimeBuddy Einschränkungen

Die Handhabung mehrerer Zeitzonen kann unübersichtlich und verwirrend werden

Die zahlreichen Anpassungsoptionen, wie z. B. gemischte Stundenformate und die Hervorhebung von Wochenenden, können für neue Benutzer eine Lernphase erfordern, um sich effizient zurechtzufinden

WorldTimeBuddy Preise

Kostenlos

WorldTimeBuddy Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

27. Miranda App-Intuitiver Zeitzonenumrechner

über Miranda-App Miranda macht das Jonglieren mit Zeitzonen zu einem Kinderspiel. Der Zeitzonen-Konverter hilft Nutzern, internationale Meetings und Anrufe über verschiedene Zeitzonen hinweg zu planen.

Er ist ideal, wenn Sie und Ihr Team mehrere Zeitzonen im Auge behalten müssen: Mit der interaktiven Weltkarte und dem Zeiteinstellungsrad können Sie Meetings direkt über die App per E-Mail planen.

Die besten Funktionen der Miranda App

Visualisierung der Zeitzonen mit einer visuell ansprechenden Weltkartenansicht, die in Echtzeit die Tages- und Nachtzeiten in verschiedenen Zeitzonen anzeigt

Nutzung von Widgets für den schnellen Zugriff auf Mobilgeräte, damit Sie die Zeitzoneninformationen auf einen Blick sehen können, ohne die App öffnen zu müssen

Anpassen, welche Zeitzonen angezeigt werden und wie Sie die App an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können

Einschränkungen der Miranda App

Die App wurde in erster Linie für mobile Geräte entwickelt, was ihren Nutzen für Benutzer, die Desktop-Anwendungen für ihre Arbeit bevorzugen, einschränken könnte

Der Schwerpunkt liegt auf der Einfachheit, was bedeutet, dass die App möglicherweise nicht über die Tiefe der Funktionen verfügt, die für komplexere Terminplanungsanforderungen erforderlich sind

Miranda App Preise

Kostenlos

Miranda App Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

über Timeanddate.com Remote-Teams können den Time Zone Converter von Timeanddate.com nutzen, um knifflige Zeitzonenumrechnungen zu bewältigen. Ganz gleich, ob Sie aus beruflichen, reisebedingten oder privaten Gründen grenzüberschreitende Zeitpläne verwalten müssen, dieses Tool hilft Ihnen mit allen Details, die Sie benötigen.

Nutzen Sie die umfangreichen Informationen über Zeitzonen, einschließlich Sommerzeitumstellung und lokale Zeitunterschiede

Planen Sie Veranstaltungen und Meetings mit einem internationalen Publikum, indem Sie die günstigsten Zeiten für alle Zeitzonen finden

Die Weboberfläche ist zwar umfassend, aber für den Zugriff von unterwegs weniger geeignet als eine spezielle mobile App

Kostenlos

Nicht verfügbar

29. 1Password - Sichere Passwortverwaltung

1Password ist ein leistungsstarker Passwortmanager, der alle Ihre Passwörter, Softwarelizenzen und vertraulichen Informationen in einem virtuellen Tresor verwahrt. Ein einziges Master-Passwort verschafft Ihnen Zugang und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für private und berufliche Sicherheitsanforderungen.

1Password beste Eigenschaften

Stellen Sie sicher, dass alle gespeicherten Daten mit branchenführender Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff geschützt sind

Verwenden Sie das Tool über mehrere Geräte in Windows, macOS, iOS, Android und über Browsererweiterungen

Automatisches Ausfüllen von Passwörtern auf Websites und in Apps, um Zeit zu sparen und die Sicherheit zu erhöhen, indem die wiederholte Verwendung der gleichen Passwörter vermieden wird

1Password Einschränkungen

Im Gegensatz zu einigen anderen Passwortmanagern, die einen einmaligen Kauf anbieten, erfordert 1Password ein monatliches oder jährliches Abonnement

Die Vielzahl der Funktionen und Einstellungen kann für neue Benutzer oder solche, die nicht an die Verwendung von Passwortmanagern gewöhnt sind, überwältigend sein

1Password Preise

Einzelpersonen: $2,99/Monat (jährlich abgerechnet)

$2,99/Monat (jährlich abgerechnet) Familien: $4,99/Monat (jährliche Abrechnung)

$4,99/Monat (jährliche Abrechnung) Teams: $19,95/Monat

$19,95/Monat Unternehmen: 7,99 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

1Password Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

30. Signal - Privater Nachrichtenaustausch und Anrufe

über Signal Signal nimmt die Privatsphäre Ihres Teams ernst und bietet eine sichere Möglichkeit zum Chatten und für Sprach- und Videoanrufe. Signal ist die erste Wahl für Leute, die Wert auf ihre Sicherheit legen, und wurde von Cybersecurity-Profis und Datenschutzbeauftragten auf der ganzen Welt gelobt.

Signal beste Eigenschaften

Sicherstellen, dass nur die kommunizierenden Benutzer auf die Nachrichten und Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zugreifen können

Verbesserung des Datenschutzes, indem nur minimale Daten gesammelt und keine Metadaten oder Kommunikationsprotokolle gespeichert werden

Einschränkungen von Signal

Die kleinere Nutzerbasis von Signal im Vergleich zu Apps wie WhatsApp oder Facebook Messenger kann die Kommunikation mit einem breiteren Netzwerk einschränken

Die Benutzeroberfläche und die Funktionen der App könnten im Vergleich zu kommerzielleren Apps weniger ausgefeilt oder funktional erscheinen

Preise von Signal

Kostenlos

Signal Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

Die Auswahl der zahlreichen Tools, die für Fernarbeit, Zusammenarbeit und Sicherheit zur Verfügung stehen, kann überwältigend sein. Ganz gleich, ob Sie die Kommunikation rationalisieren, die Produktivität steigern oder die Datensicherheit gewährleisten wollen, die richtigen Tools können die Arbeitsweise und das Gedeihen Ihres Teams in einer digitalen Umgebung entscheidend beeinflussen.

Berücksichtigen Sie bei der Bewertung dieser Tools, wie sie in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integriert werden können, um die Produktivität und Effektivität zu steigern.

Denken Sie daran, dass ein effektives Projektmanagement für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Team entscheidend ist. Die Integration von Tools wie ClickUp in Ihr Setup vereinfacht die Managementaufgaben und sorgt dafür, dass Ihr Team immer gut koordiniert ist, unabhängig davon, wo sich alle Beteiligten befinden.

Wenn Sie ein Freiberufler sind, verwenden Sie hacks für Freiberufler um Ihre selbstständigen Projekte zu optimieren, während Sie die ClickUp-Funktionen für Fernarbeit für Ihre Projektmanagement-Bedürfnisse erkunden. Starten Sie mit ClickUp und erleben Sie die Vorteile einer integrierten Arbeitsmanagement-Plattform - transformieren Sie Ihre heimbüro in ein Kraftwerk der Produktivität verwandeln.