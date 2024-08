Die 10+ besten Zoom-Alternativen und Konkurrenten (Funktionen, Preise und Bewertungen)

Als COVID-19 begann, mussten die internen Teams herausfinden, wie sie ohne persönliche Treffen arbeiten konnten.

Sie schafften dies, indem sie sich auf Folgendes verließen anwendungen für Videokonferenzen wie Zoom, um ihnen zu helfen.

Und während Zoom als das perfekte Heilmittel für Remote-Teams mit Kommunikationsproblemen begann, tauchten ein paar Datenschutzprobleme und Sicherheitsverletzungen auf. Seitdem wurden mehrere Updates veröffentlicht, um diese Probleme zu beheben, und jetzt ist es viel sicherer als noch im März 2020.

Aber wenn Sie immer noch vorsichtig sind, gibt es eine Menge anderer Videokonferenz-Apps, die Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Anforderungen an die Fernkommunikation helfen.

In diesem Artikel gehen wir auf Folgendes ein was mit dem Zoom schief gelaufen istZoomcloud meeting tool und heben 10 weitere Tools hervor, die Ihnen helfen, die perfekte Zoom-Alternative zu finden.

Lassen Sie uns direkt hineinzoomen! 💨

Was ist Zoom?

Zusammenarbeit mit Teams und Kunden in Echtzeit mit der Zoom-App

Zoom

ist eine beliebte Videokonferenzplattform, mit der Sie sich virtuell mit anderen Personen über verschiedene Hardwareplattformen wie Desktops, Laptops und mobile Apps für Android- und Apple-Smartphones treffen können.

Es hat mehrere Funktionen wie:

Integrierte Tools für die Audio- und Videozusammenarbeit

Sofortige Nachrichtenübermittlung

Mobile Einwahl

Bildschirmfreigabe

Aufzeichnung und Abschrift von Meetings

Im Laufe des letzten Jahres ist das Videokonferenz-Tool Zoom sehr beliebt geworden für

geschäftliche und private Meetings

.

Der Grund?

Das Coronavirus, natürlich!

So viele Teams haben sich an die

fernarbeit

politik, sie brauchten ein virtuelles Kommunikationswerkzeug für

projekt-Kickoff-Meetings

und andere Diskussionen.

Und die Videokonferenzlösungen von Zoom, Zoom Meeting und Zoom Webinar, wurden aus zwei Gründen zu den bevorzugten Tools:

Es ist super einfach einzurichten und zu benutzen

Es bietet eine kostenlose Version mit vielen Funktionen

Aber genau wie im Film ging es ein bisschen schief.

**Kennen Sie den Begriff "Zoombombing"?

Zoombombing bedeutet, dass ein ungebetener Gast, in der Regel ein Hacker, an einem Zoom-Meeting teilnimmt.

Es stellte sich heraus, dass dies vor allem deshalb geschah, weil die Meeting-Gastgeber nicht wussten, dass sie bestimmte Sicherheitsfunktionen aktivieren müssen, um ihre Meeting-Links und Anrufe sicher zu machen.

wir können nicht wirklich sagen, dass das die Schuld von Zoom ist, oder?

Zoom hat sich jedoch schnell um solche Datenschutzbedenken gekümmert. Das Unternehmen hat im letzten Jahr mehrere Updates veröffentlicht. Zum Beispiel wurden die Standardeinstellungen geändert, um Videoanrufe sicherer zu machen.

Außerdem verfügt es über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, verwendet den Advanced Encryption Standard (AES) 256 und ist GDPR- und

CCPA-konform

.

Trotz der früheren Sicherheitsprobleme ist die Zoom-App jetzt also eine ziemlich sichere Wahl.

Wenn Sie jedoch immer noch einige Zoom-Alternativen ausprobieren möchten, haben wir für Sie eine Lösung.

schließlich gibt es immer noch viele von uns, die in der Welt der reinen Videokonferenzen leben

Was sind die Top 10+ Zoom-Alternativen im Jahr 2024?

Genau wie bei der Wahl einer neuen Netflix-Sendung müssen Sie zunächst die aktuelle Situation sorgfältig bewerten und kluge Entscheidungen treffen.

warum?

Die richtige Wahl treffen

werkzeuge für Webkonferenzen

ist ein entscheidender Schritt für Ihr Unternehmen. Schließlich werden Sie sie nutzen, um Projektanforderungen und andere wichtige Informationen mit Ihrem Team zu kommunizieren.

Und nicht jede Videogesprächs-App, die es gibt, ist für Ihre geschäftlichen Anforderungen geeignet.

So werden beispielsweise Videogesprächs-Tools wie Google Duo und FaceTime in erster Linie für private Videochats verwendet. Auf der anderen Seite sind Google Meet (früher bekannt als Hangout) und Microsoft Teams sind am besten für Gruppen-Videoanrufe geeignet.

**Was wählen Sie also?

Hier ist ein detaillierter Blick auf einige der besten anwendungen für Videokonferenzen um Ihnen zu helfen, die beste Zoom-Alternative für Ihre Bedürfnisse zu finden.

1. Google Treffen

Google Meet, früher bekannt als Google Hangout, ist eine Videokonferenzplattform von den Leuten bei Google. Die App ist völlig kostenlos, wenn Ihr Team bereits über eine

G Suite oder Google Workspace

konto.

Google Meet richtet sich zwar hauptsächlich an Geschäftskunden, aber auch Privatpersonen können dieses Videokonferenz- und Kollaborationstool für Videochats mit ihrer Familie nutzen.

Darüber hinaus können Lehrer Meet nutzen, um ein virtuelles Klassenzimmer zu schaffen.

Hauptmerkmale

Unterstützt bis zu 100 Teilnehmer pro Meeting mit 16 gleichzeitig sichtbaren Teilnehmern

Sie können eine Vorschau Ihres Bildschirms anzeigen lassen, um Kamera und Mikrofon zu überprüfen und festzustellen, wer bereits anwesend ist, bevor Sie das Meeting beginnen online-Konferenz

Bildschirmfreigabe ist für detaillierte Erklärungen verfügbar

Gastgeber können die Besprechung mit Einstellungen wie Entfernen von Teilnehmern, Stummschaltung usw. steuern.

Vorteile

Meeting-Teilnehmer können die Live-Untertitel-Funktion nutzen, um detaillierte Besprechungsnotizen machen während einer virtuellen Veranstaltung

Verfügt über die gleichen Sicherheitseinstellungen wie alle anderen Google-Apps und verschlüsselt alle Daten zusätzlich

Integriert mit anderen Google-Apps wie Gmail und Google Calendar für eine bessere Benutzerfreundlichkeit

Nachteile

Kann abstürzen während bildschirmaufnahme auf einigen Mac-Geräten

Begrenzt auf 60-minütige Meetings

Kein privater Chat (Sie müssen die gesamte Gruppe benachrichtigen)

Benutzer-Bewertungen

G2: 4.4/5 (5000+ Bewertungen)

4.4/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10000+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Google Meet hat zwei Preisoptionen:

Google Meet (kostenlos):

60-minütige Gruppentreffen 24 Stunden einzelsitzungen Maximal 100 Besprechungsteilnehmer Unbegrenzte Meetings Und mehr

(kostenlos): Google Workspace Essentials ($8/aktiver Nutzer pro Monat):

24-Stunden-Gruppenmeetings 24-Stunden-Meetings unter vier Augen Maximal 150 Meeting-Teilnehmer Funktion zum Erhöhen der Hand Und mehr

($8/aktiver Nutzer pro Monat):

2. Microsoft Teams

Microsoft-Teams

ist eine Cloud-basierte Gruppen-Messaging-Plattform für Office 365-Nutzer.

Wenn Sie chatten, sich treffen, anrufen und Dateien teilen möchten mit

remote-Teams

dann ist die Teilnahme an einem Microsoft-Team-Meeting eine gute Wahl.

Hauptmerkmale

Unterstützt 250 Teilnehmer im Meetingraum

Bildschirmfreigabe- und Präsentations-Streaming-Funktionen für detaillierte Erklärungen

Aufzeichnungsfunktion für die Aufzeichnung wichtiger Konferenzen

Nachrichtenkanäle helfen bei der Organisation von Gesprächen

Vorteile

Benutzer können direkt an einer Telefonkonferenz teilnehmen, ohne dass ein Download erforderlich ist

Verfügbare Versionen umfassen eine mobile App, eine iOS-App und eine Desktop-App. Sie wird auch von Browsern wie Firefox, Chrome, Edge und Safari unterstützt

Manager können den Arbeitskalender ihres Teams einsehen und dessen Verfügbarkeit verfolgen

Nachteile

Manchmal werden Nachrichten nicht über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert

Die Oberfläche von MS Teams kann verwirrend sein

Einfrieren des Bildschirms ist ein häufig berichtetes Problem

Benutzer-Bewertungen

G2: 4.3/5 (9000+ Bewertungen)

4.3/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (4000+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Microsoft Teams bietet drei Preisoptionen an:

Kostenlos Sprach- und Videoanrufe 100 Teilnehmer 60-minütige Besprechungen Bildschirmfreigabe Und mehr

Microsoft 365 Basic Business ( $5/Nutzer pro Monat bei jährlicher Zahlung):

300 Teilnehmer 24-Stunden-Meetings Meeting-Aufzeichnungen Chat und Zusammenarbeit Und mehr

$5/Nutzer pro Monat bei jährlicher Zahlung): Microsoft 365 Business Standard ($12,50/Benutzer pro Monat bei jährlicher Zahlung):

300 Teilnehmer 24-Stunden-Besprechungen Angepasste Hintergründe Geplante Remote-Meetings Und mehr

($12,50/Benutzer pro Monat bei jährlicher Zahlung):

3. Livestorm

Livestorm ist eine Videoplattform, mit der Sie jeden Teil Ihrer Meetings, Webinare oder Videokonferenzen einfach verwalten können.

Als browserbasierte Plattform ist Livestorm super einfach zu bedienen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Link.

Hauptmerkmale

Registrierungsseiten helfen Ihnen, die Registrierungsraten mit vollständig anpassbaren und vorgefertigten Landing Pages zu optimieren

Engagement-Funktionen wie Emoji-Reaktionen, Team-Whiteboards, Live-Abstimmungen und Frage-Uvotes

Analysen machen es einfach, alle Ihre Daten mit unserem leistungsstarken, in das Dashboard integrierten Reporting-Tool zu analysieren

Profis

Teilnehmerprofile ermöglichen Ihnen den Zugriff auf detaillierte Informationen über jeden Teilnehmer

Einladungs-E-Mails können Ihnen helfen, die Anwesenheit mit anpassbaren Erinnerungen und Follow-up-E-Mails zu verbessern

Super anpassbar für jede Veranstaltung, wie besprechungen mit allen Beteiligten mitarbeitereinführung und -schulung, Produktdemonstrationen und Online-Kurse

Nachteile

Am besten geeignet für Meetings mit mehreren Personen

Der kostenlose Plan ist auf 20 Minuten pro Veranstaltung begrenzt

Die Aufzeichnungen sind auf 4 Stunden begrenzt

Benutzerbewertungen

G2: 4.5/5 (340+ Bewertungen)

4.5/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Livestorm hat drei Preisoptionen:

Starter (kostenlos):

Alle Funktionen enthalten Unbegrenzte Veranstaltungen Unbegrenzte Anzahl von Moderatoren Sofortige Besprechungen mit bis zu 4 Personen

(kostenlos): Premium ($99 pro Monat) Unbegrenzte Veranstaltungen Unbegrenzt viele Moderatoren Bis zu 16 gleichzeitige Live-Sprecher Bis zu 4 Stunden pro Veranstaltung Unbegrenzte Anzahl von Veranstaltungsteilnehmern

($99 pro Monat) Unternehmen (Individuelles Angebot) Unbegrenzt viele Moderatoren Bis zu 3.000 Live-Teilnehmer SLA Dedizierter CSM- und Prioritäts-Support SAML SSO

(Individuelles Angebot)

4. Zoho Meeting

Zoho Meeting ist ein Open-Source-Videokonferenz-Tool, mit dem Sie Videokonferenzen veranstalten können. Es schützt die Informationen der Nutzer und die Privatsphäre des Meetings durch seine fortschrittlichen Ende-zu-Ende-Verschlüsselungstechnologie.

Hauptmerkmale

Kann ein Online-Meeting aufzeichnen

Publikumsumfragen und Funktionen zum Heben der Hand, um einen Teilnehmer oder das gesamte Publikum einzubeziehen

Erweiterte Funktionen wie Moderatorenkontrolle zum Stummschalten von Ablenkungen und Sperren von Online-Meetings

Erlaubt bis zu 100 Teilnehmer in jedem Meeting in der Basisvariante

Vorteile

Benutzerfreundliche Plattform mit Unterstützung für Desktop-, Android- und iOS-Geräte

Für Live-Streaming-Webinare können Sie Mitorganisatoren für zusätzliche Unterstützung und Moderation zuweisen

Integriert sich mit anderen Zoho-Apps wie Zoho-Projekte , CRM und Buchungen

Nachteile

Begrenzt auf maximal 250 Webinar-Teilnehmer

Das Tool kann nicht angepasst werden, einschließlich der Einladungen zu Meetings

Sie können Ihre Online-Meetings mit dem kostenlosen Plan nicht sperren

Nutzerbewertungen

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Zoho Meetings hat drei Preisoptionen:

Kostenloser Plan: Begrenzt auf zwei Teilnehmer für Meetings Begrenzt auf zwei Teilnehmer10 für Webinare Bis zu drei Videoübertragungen Gemeinsame Nutzung der Webcam Und mehr

Meeting (ab $3/Host pro Monat):

Bis zu drei Teilnehmer Speicherplatz für 10 Aufzeichnungen Videokonferenzen (bis zu 25 Videoübertragungen) Mehrere E-Mail-Erinnerungen Und mehr

(ab $3/Host pro Monat): Webinar (ab $19/Host pro Monat):

Bis zu 25 Teilnehmer Speicherplatz für 25 Aufzeichnungen Moderation der Anmeldung Webinar aufzeichnen Und mehr

(ab $19/Host pro Monat):

5. Vokal

Vowel unterstützt Remote-Teams beim Veranstalten, Erfassen, Durchsuchen und Freigeben von Videokonferenzen, ohne dass Add-ons erforderlich sind. Es bietet alle Grundlagen für Videokonferenzen: sichere Videogespräche, Mikrofon- und Kameraeinstellungen, Bildschirmfreigabe, virtuelle Hintergründe, Kalenderintegration und mehr.

Das Besondere sind jedoch die integrierten Funktionen, mit denen Meetings durchsucht und geteilt werden können, einschließlich Live-Transkription, sofortige Cloud-Aufzeichnung (kein Warten!) und Zusammenfassungen von Meetings mit gemeinsamen Links und Aktionspunkten.

Hauptmerkmale

Aufzeichnung und Live-Transkription mit einem Klick (mehrere Sprachen)

Gemeinsame Tagesordnungen und Besprechungsnotizen

Universelle Suche über Meeting-Inhalte

Sofortige Zusammenfassungen von Meetings mit gemeinsamen Links und Aktionspunkten

Vorteile

Keine Notwendigkeit, eine App herunterzuladen oder für Zusatztools zu bezahlen

Optimierte Benutzeroberfläche und lustige Emoji-Reaktionen

Kostenloser Plan, mit dem Sie Meetings aufzeichnen und transkribieren können

Nachteile

Begrenzung auf 50 Teilnehmer pro Meeting

Kein privater Chat (Sie müssen die gesamte Gruppe benachrichtigen)

Keine Breakout-Räume

Benutzer-Bewertungen

G2: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

4.5/5 (130+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

Preisgestaltung

Vowel bietet zwei Preisoptionen an:

Kostenlos Aufzeichnung und Transkription aller Ihrer Meetings Veranstalten Sie Meetings von bis zu 40 Minuten Dauer 7 Tage lang vergangene Meetings ansehen und durchsuchen Bis zu 12 Teilnehmer pro Meeting Grundlegende Integrationen (Slack, Google, Calendly)

Business ($16,49/Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung) Keine zeitliche Begrenzung für Meetings Wiederholung und Suche in vergangenen Meetings für immer Bis zu 50 Teilnehmer pro Meeting Vorrangige Unterstützung (Demnächst) KI-unterstützte Meeting-Zusammenfassungen und a erweiterte Integrationen



6. GoToMeeting

GoToMeeting ist eine web-gehostete Videokonferenzplattform, die sich am besten für Unternehmensteams eignet. Sie verwendet mehrere Verschlüsselungstechniken, um die Sicherheit ihrer Nutzer zu gewährleisten.

Was unterscheidet sie von anderen Video-Chat-Apps?

Sie müssen nicht auf einen Premium-Tarif upgraden, um unbegrenzte Konferenzzeiten zu erhalten.

Hauptmerkmale

Sie können Ihre Tastatur- und Maussteuerung während des Meetings an jeden Teilnehmer übertragen (das ist die coole Funktion, über die wir gesprochen haben)

Teambesprechungen in Echtzeit aufzeichnen und später freigeben

Hat eine Dateifreigabe und zusammenarbeit von Dokumenten werkzeug

Kann Besprechungen im Voraus planen

Vorteile

Kann Meetings mit einem einzigen Klick starten

Bis zu 25 Videoteilnehmer können gleichzeitig angezeigt werden, um die Sichtbarkeit des Teams zu verbessern

Integriert sich in Office 365-Anwendungen wie Outlook und Kalender

Nachteile

Die App muss vor dem Start eines Meetings heruntergeladen werden, was zu Verzögerungen führen kann

Zusätzliche Funktionen wie Umfragen, Handouts, Marketing-Integrationen, erweiterte Webinar-Tools und mehr sind kostenpflichtig

Kann teurer sein als die meisten Videokonferenz-Tools

Benutzer-Bewertungen

G2: 4.2/5 (12,000+ Bewertungen)

4.2/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (8000+ Bewertungen)

Preisgestaltung

GoToMeeting bietet zwei Preispläne an:

Professional ($14/Veranstalter pro Monat):

HD-Video Web-Audio Bildschirmfreigabe Kein Zeitlimit für Meetings Und mehr

($14/Veranstalter pro Monat): Business ($19/Veranstalter pro Monat):

Mitorganisatoren Unbegrenzte Cloud-Aufnahme Transkription Notizen machen Und mehr

($19/Veranstalter pro Monat):

7. Skype

Skype ist ein beliebtes Videokonferenzprogramm, das hauptsächlich für persönliche Videochats verwendet wird.

Mit der neuen Funktion "Skype Meet Now" kann Skype jedoch auch als Videokonferenzsoftware für Unternehmen genutzt werden.

Hauptmerkmale

Bildschirmfreigabe zur Freigabe von Präsentationen, Bildern oder anderen Inhalten auf Ihrem Bildschirm

Gesprächsaufzeichnung mit automatisch generierten Live-Untertiteln

Hintergrundunschärfe fürvirtuelle Meetings in Skype Meet Now

Mit Smart Messaging können Sie auf jede Nachricht mit Emoji-Reaktionen reagieren

Vorteile

Intuitive Schnittstelle

Plattformunterstützung für Android- und Apple-Geräte

Hohe Video- und Tonqualität auch in Skype Meet

Nachteile

Viele Kundenrezensionen berichten, dass Bilder einfrieren

Die SMS-Funktion ist nur ausgehend; Sie können keine SMS über Skype empfangen

Erfordert möglicherweise eine hohe Internet-Bandbreite

Nutzerbewertungen

G2: 4.3/5 (19.000+ Bewertungen)

4.3/5 (19.000+ Bewertungen) Capterra: N/A

Preisgestaltung

Skype bietet einen kostenlosen Plan an, und die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 2,99 $/Monat pro Nutzer.

8. Eyeson

**Eyeson ist eine cloudbasierte Videokonferenzsoftware, die sich an Unternehmen aller Größenordnungen richtet.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Videokonferenzdiensten müssen Sie Eyeson nicht herunterladen oder installieren, um es zu nutzen. Senden Sie einfach den Link zum Anruf an die Teilnehmer, und diese können direkt über ihren Browser teilnehmen.

Das spart eine Menge Zeit, oder?

Hauptmerkmale

Unterstützt bis zu 100 Teilnehmer pro Anruf

Live-Streaming Ihres Videoanrufs auf Facebook und YouTube in Echtzeit

Aufnahmefunktion zur Aufzeichnung einesvideokonferenz* Kann den ECO-Modus (nur Audio) aktivieren, um Bandbreite zu sparen

Vorteile

Sie müssen nur auf einen Meeting-Link klicken, um diesem beizutreten

Ermöglicht die Erstellung mehrerer Besprechungsräume für eine bessere Organisation undbesprechungsrhythmus* Kann den Verlauf Ihrer vergangenen Videoanrufe überprüfen

Nachteile

Begrenzt auf neun Personen vor der Kamera

Es gibt keine Whiteboard-Funktion für die Videozusammenarbeit

Kein kostenloser Plan verfügbar

Benutzerbewertungen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (17+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Eyeson hat zwei Preisoptionen:

Pro ($9/Host pro Monat):

Unbegrenzte Meeting-Zeit Unbegrenzte Anzahl von Meetings Unbegrenzte Anzahl von Besprechungsräumen Und mehr

($9/Host pro Monat): Unternehmen (individuelles Angebot):

Optionale Domain-Lizenz Cloud-Anbieter auf Anfrage Eine dedizierte kundenerfolg manager Alle Funktionen inklusive Und mehr

(individuelles Angebot):

9. Jitsi Treffen

Jitsi Meet ist ein verschlüsselter, quelloffener Videokonferenzdienst. Sie müssen nicht einmal ein Konto erstellen, um einem Besprechungsraum in Jitsi Meet beizutreten!

Hauptmerkmale

Zusammenarbeit an Dokumenten mit der Etherpad-Funktion

Anpassbare URLs für jedes Meeting

Integrierte Chat-App für Videokonferenzen

Unterstützt bis zu 100 Besprechungsteilnehmer

Vorteile

Ein Gast kann über einen Einladungslink schnell einem Besprechungsraum beitreten (keine Anmeldung oder Download erforderlich)

Mehrere Benutzer können ihren Bildschirm gleichzeitig freigeben

Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, ist sie entwicklerfreundlich und anpassbar

Nachteile

Mehrere Nutzerberichte berichten von Stabilitäts- und Bandbreitenproblemen

Meetings können nicht aufgezeichnet werden

Wenn Sie Ihren Bildschirm freigeben, können Sie weder Ihre Kamera noch die Kameras der anderen Teilnehmer sehen

Nutzerbewertungen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Jitsi Meet ist eine kostenlose Lösung für Videokonferenzen.

10. Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Meetings ist eine Videokonferenz-App, mit der Sie Gruppen-Videoanrufe, Audioanrufe und mehr durchführen können.

Diese Videokonferenz-App bietet sogar Echtzeit-Übersetzungen Ihrer Meetings in mehr als 100 Sprachen, was sehr hilfreich ist, wenn Sie in einer Reality-Show über ein Computerprogramm internationale Anrufe tätigen müssen.

Hauptmerkmale

Zugang zu Gruppenchats und persönlichen Chaträumen

Verwandeln Sie Ihre gemeinsamen Inhalte in benutzerdefinierte Hintergründe

Whiteboard-Funktion, mit der Teams gemeinsam brainstormen können

Meetings aufzeichnen und sofort Abschriften erhalten

Profis

Veranstalten Sie Meetings über Ihren Webbrowser, Ihre Desktop-App oder Ihr Mobilgerät und nehmen Sie daran teil

Verwenden Sie die Google- oder Microsoft-Kalenderintegration zur Verwaltung von Terminen

Die App verfügt über eine Audio- und Videoanruffunktion, die alle Hintergrundgeräusche ausblendet

Nachteile

Die Desktop-App ist nicht so stabil wie die Web-Version

Teurer als die meisten Zoom-Alternativen

Keine Videoaufzeichnung unddateifreigabe-Optionen in der kostenlosen Version

Benutzerbewertungen

G2: 4.2/5 (12,000+ Bewertungen)

4.2/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5000+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Cisco Webex Meetings bietet drei Preisoptionen:

Kostenlos Ein Gastgeber 50-minütige Meetings Bis zu 100 Teilnehmer Bildschirmfreigabe Und mehr

Starter ($14.95/Host pro Monat):

1-50 Gastgeber 24-Stunden-Meetings Bis zu 150 Teilnehmer 5 GB Cloud-Speicher für Aufzeichnungen Und mehr

($14.95/Host pro Monat): Business (29,95 $/Host pro Monat):

1-100 Gastgeber 24-Stunden-Meetings Bis zu 200 Teilnehmer MP4-Aufnahmen Und mehr

(29,95 $/Host pro Monat):

11. Chanty

Chanty ist ein Tool für die Zusammenarbeit im Team, das verspricht, dass Sie gemeinsam mehr Arbeit erledigen können! Das bedeutet, dass Sie mit Ihrem Team produktiver sein können als zuvor und alle Ihre Aufgaben effizient erledigen können.

Hauptmerkmale

Audio-, Video-Chats und Sprachnachrichten

Unbegrenzte und durchsuchbare Nachrichtenhistorie

Aufgabenverwaltung mit Kanban-Tafel

Vorteile

Die App verfügt über effiziente Suchfunktionen, die bei der Suche nach den benötigten Informationen helfen

Messaging- und Chat-Funktionen konzentrieren sich auf die Zuweisung und Erledigung von Aufgaben

Integration mit Projektmanagement-Tools

Nachteile

Es fehlen benutzerdefinierte Emojis

Die kostenlose Mitgliedschaft verfügt nicht über einige wichtige Funktionen

Link-Einladung zur Teilnahme an einem Videomeeting ist noch nicht verfügbar

Benutzer-Bewertungen

G2: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

Preisgestaltung

Chanty hat zwei Preisoptionen

Kostenlos Unbegrenzte öffentliche und private Unterhaltungen Unbegrenzt durchsuchbarer Verlauf Unbegrenzte persönliche Audioanrufe Bis zu 10 Teammitglieder, 1 Gastbenutzer und 1 Gast mit mehreren Gesprächen 20 GB Dateispeicher pro Team Und mehr

Business ($3/Mitglied pro Monat):

Unbegrenzte Gruppen-Audio- und Videoanrufe Dedizierte Support-Leitung Rollen & Berechtigungen 3 kostenlose Gastbenutzer pro Mitglied 20 GB Dateispeicher pro Mitglied Und mehr

($3/Mitglied pro Monat):

Wie Sie Videoanrufe zu einem wesentlichen Bestandteil Ihres Projektmanagementprozesses machen

was haben ein Projektmanager und ein Reality-Show-Kandidat, der isoliert in einer Wohnung lebt, gemeinsam?

Sie müssen beide ein Ass im

virtuelle Kommunikation

.

In der Show müssen die Kandidaten über ein Computerprogramm mit den anderen Mitgliedern der Besetzung kommunizieren. Es gibt keine Möglichkeit für sie, persönlich zu interagieren.

Was die Frage aufwirft:

Wie kommunizieren Projektmanager effektiv?

Spoiler-Alarm: Normale E-Mails und Textnachrichten reichen nicht aus.

Natürlich können Sie versuchen, E-Mails oder SMS zu verschicken, um ein Projekt zu besprechen. Aber es wird unmöglich sein, den Überblick zu behalten.

Es gibt sogar so viele Probleme, dass die Verwendung von Messaging-Tools wie

Slack

für das Aufgabenmanagement, dem wir einen ganzen Artikel gewidmet haben

Slack-Projektmanagement

.

Wenn Sie wirklich ausführliche Diskussionen und Erklärungen wünschen, sollten Sie für Ihre Projektbesprechungen einen Videochat verwenden.

Und wenn Sie sich für das richtige Videokonferenz-Tool entscheiden, haben Sie schon die Hälfte des Weges geschafft.

Es gibt noch etwas, das Sie unbedingt brauchen.

Genau wie das Computerprogramm von The Circle brauchen Sie eine All-in-One-Lösung wie ClickUp, um alle Ihre Probleme zu lösen

projektmanagement-Probleme

.

**Aber Moment... was ist ClickUp?

ClickUp

ist eine der weltweit größten

höchstbewerteten

projektmanagementsoftware

wird von super-produktiven Teams verwendet

in kleinen und großen Unternehmen.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp mit Ihrem bevorzugten Video-Calling-Tool zusammenarbeiten kann, um den perfekten Projektmanagement-Prozess zu schaffen:

Schritt 1: Integrieren Sie Ihr Video-Tool mit ClickUp

Bevor Sie mit einem Projekt beginnen, müssen Sie Ihre Tools sichern und laden.

Wenn Sie zum Beispiel ein Konferenzprogramm wie Zoom verwenden, können Sie ganz einfach

mit ClickUp integrieren

um alles vorzubereiten.

So geht's:

A. Aktivieren Sie die Zoom-ClickApp

Hier sind die Schritte, um dies zu tun:

Öffnen Sie die Datei Arbeitsbereich einstellungen (Sie müssen ein besitzer oder Administrator )

Wählen Sie KlickApps

Finden Sie die Zoom-KlickApp und schalten Sie sie ein

Aktivieren Sie es für alle erforderlichen Leerzeichen

Sobald Sie es aktiviert haben, erscheint ein Zoom-Symbol oben auf jeder ClickUp-Aufgabe um Ihnen zu helfen, Besprechungen sofort zu beginnen (Sie können dazu auch den Befehl /zoom verwenden)

B. Verbinden Sie Ihr Zoom in ClickUp

So gehen Sie vor:

Gehen Sie zur Zoom-Integration unter dem Abschnitt "Meine Apps" in Ihren Einstellungen

Klicken Sie auf "Verbinden"

Melden Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto an

Akzeptieren Sie die Anfrage der ClickUp-App, um sie mit Ihrem Konto zu integrieren

C. Starten Sie ein Zoom-Meeting in ClickUp

Hier sind die Schritte, um ein Zoom-Meeting in ClickUp schnell zu starten:

Öffnen Sie eine beliebige Aufgabe

Klicken Sie auf das Zoom-Symbol (oder verwenden Sie den Befehl /zoom)

Verknüpfen Sie Ihr Zoom-Konto in dem Pop-Out

Nehmen Sie sofort an der Besprechung teil

Schritt 2: Führen Sie eine erste Videokonferenz mit Ihrem Team, um die Projektpläne zu besprechen

Sie möchten vermeiden, dass sich Ihre Teammitglieder zu Beginn eines Projekts so fühlen. Zum Glück gibt es einen einfachen Ausweg.

Führen Sie einfach eine erste Videokonferenz mit Ihrem Team durch, um alle auf den gleichen Stand zu bringen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Sie müssen sie über die Projektziele informieren

ergebnisse

und die Endziele, um sicherzustellen, dass sie wissen, worauf sie abzielen. Führen Sie zu diesem Zweck eine Videokonferenz mit Ihrem Team durch und informieren Sie es über den Planungsprozess.

Verwenden Sie diese

ClickUp-Funktionen

um alles so einzurichten, dass das Projekt leichter in Angriff genommen werden kann:

Ziele : Zerlegen Sie Ihr gesamtes Projektziel in kleinere, quantifizierbare Ziele

Zerlegen Sie Ihr gesamtes Projektziel in kleinere, quantifizierbare Ziele Teilaufgaben : Aufteilung komplizierter Aufgaben in kürzere, einfachere Teilaufgaben für ein besseres Aufgabenmanagement

Beauftragte : Zuweisung eines oder mehrere Teammitglieder zu Aufgaben

Zuweisung eines oder mehrere Teammitglieder zu Aufgaben Dokumente : protokollieren Sie Ihre Projektdetails und Notizen in ClickUp's flexiblen und gemeinsam nutzbaren Dokumentationen

protokollieren Sie Ihre Projektdetails und Notizen in ClickUp's flexiblen und gemeinsam nutzbaren Dokumentationen Bildschirmaufnahme : mit ClickUp's eingebautem Bildschirmrekorder, Clip können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und mit jedem Teammitglied teilen, um eine bessere Erklärung zu erhalten

Integrationen von Drittanbieter-Apps : Integrieren Sie ClickUp mit Google Drive , Google Hangouts-Chat , MS-Teams und andere, um all Ihre Informationen zu konsolidieren.

Schritt 3: Melden Sie sich bei Ihrem Team, um den Projektstatus zu verfolgen

Jetzt, da Ihre Pläne in die Tat umgesetzt sind, müssen Sie sich täglich bei Ihren Teammitgliedern melden, um zu wissen, wie sie vorankommen.

Keine Sorge, das müssen keine superlangen Videobesprechungen sein, bei denen sie sich unwohl fühlen. Es können auch nur kurze 10-15-minütige Besprechungen zu Beginn des Tages sein, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Das ist es, was die meisten

agile

und

scrum-Teams

tun. Und sie sind dafür bekannt, dass sie zu den effektivsten Teams der Welt gehören.

Aber denken Sie daran, dass es nicht ausreicht, sich nur per Videoanruf mit Ihrem Team auszutauschen. Sie brauchen viel mehr, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten und ihre Besprechungsprotokolle zu verfolgen ! Schauen wir uns an, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann:

Gantt-Diagramme : Verschaffen Sie sich einen visuellen Überblick über Ihren Projektfortschritt mit ClickUp's automatisierten und interaktiven Gantt-Diagramme

Verschaffen Sie sich einen visuellen Überblick über Ihren Projektfortschritt mit ClickUp's automatisierten und interaktiven Gantt-Diagramme Zustände : jederzeit den Fortschrittsstatus jeder Aufgabe oder Unteraufgabe kennen

jederzeit den Fortschrittsstatus jeder Aufgabe oder Unteraufgabe kennen Box-Ansicht : Anzeige der Projektaufgaben nach Zuweiser, um einen Überblick zu erhalten, wer an was arbeitet

Anzeige der Projektaufgaben nach Zuweiser, um einen Überblick zu erhalten, wer an was arbeitet Profile : einen detaillierten Überblick über die Aufgabenzuweisungen und Verantwortlichkeiten eines jeden Mitglieds erhalten

einen detaillierten Überblick über die Aufgabenzuweisungen und Verantwortlichkeiten eines jeden Mitglieds erhalten Dashboard : Blick aus der Vogelperspektive auf alles, was in Ihrem Unternehmen vor sich geht Arbeitsbereich . Sie erhalten verschiedene Diagramme wie abbrand , abbrand , geschwindigkeit , und kumulative Strömung für schnelle visuelle Übersichten

Blick aus der Vogelperspektive auf alles, was in Ihrem Unternehmen vor sich geht Arbeitsbereich . Sie erhalten verschiedene Diagramme wie abbrand , abbrand , geschwindigkeit , und kumulative Strömung für schnelle visuelle Übersichten Chat-Ansicht : Ihr persönlicher Chat-Raum, der neben Ihrer Arbeit geführt wird

Ihr persönlicher Chat-Raum, der neben Ihrer Arbeit geführt wird Slack-Integration : Verwandeln Sie Ihre Slack-Nachrichten in Aufgaben und kommentare in ClickUp

Schritt 4: Führen Sie ein abschließendes Videomeeting durch, nachdem das Projekt abgeschlossen ist

Glückwunsch, Sie haben Ihr Projekt abgeschlossen! Aber Sie sind noch nicht fertig.

Es ist an der Zeit, eine Videokonferenz mit Ihrem Team abzuhalten und zu diskutieren:

Was ist gut gelaufen?

Was lief schief?

Auf welche Schwierigkeiten sind sie während des Prozesses gestoßen?

All dies wird Ihnen dabei helfen, die notwendigen Änderungen an Ihren Arbeitsabläufen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass alle Ihre zukünftigen Projekte reibungslos verlaufen.

Bonus: Lesen Sie mehr über wie man Meetings in ClickUp verwaltet und erhalten Sie unsere Liste der besten ClickUp Alternativen .

Zeit, zu einer Alternative zu zoomen 🏃

Das richtige Videokonferenz-Tool ist eines der wichtigsten Dinge für moderne Remote-Teams. Und während Zoom immer noch ein anständiges Tool ist, gibt es tonnenweise andere videokonferenzlösungen da draußen.

Aber das wirft die Frage auf: Bei so vielen Optionen, welche Zoom-Alternative wählen Sie?

Keine Sorge.

Gehen Sie einfach unsere Liste der Videokonferenzsoftware durch, um die perfekte Wahl für Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden. Aber denken Sie daran: Wenn Sie sich mit remote-Projektmanagement benötigen Sie mehr als nur ein Tool für Videokonferenzen.

ClickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Teammitglieder zu verwalten, Aufgaben zu erstellen und Ihren Fortschritt aus der Ferne zu verfolgen. Warum also nicht zu ClickUp rüberzoomen heute kostenlos?