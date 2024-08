10 kostenlose Vorlagen für Arbeitspläne

Sind Sie es leid, sich im Chaos Ihrer neuen Projekte zu verlieren? Wünschen Sie sich als Projektleiter, dass Sie Ihre Arbeit besser organisieren und effizienter gestalten könnten? Suchen Sie nach einer Lösung, die die Aufgaben Ihrer Teams rationalisiert und sicherstellt, dass alle auf derselben Seite stehen?

Suchen Sie nicht weiter, denn Arbeitsplanvorlagen helfen Ihnen genau dabei. Sie fungieren als Ihr aktionsplan er hilft Ihnen, das Gesamtbild, die Fälligkeitstermine und alle Abhängigkeiten, die Sie vom Erreichen Ihrer Ziele abhalten könnten, im Auge zu behalten.

In diesem Blogbeitrag werden wir darüber sprechen, was Arbeitsplanvorlagen sind und was eine gute Vorlage ausmacht. Anschließend stellen wir Ihnen unsere 10 besten Vorlagen für ClickUp, Microsoft und Google Docs vor. Sind Sie bereit, Ihre Arbeitspläne wie nie zuvor zu optimieren? Dann nichts wie los!

Was ist ein Arbeitsplan im Projektmanagement?

Eine Arbeitsplanvorlage ist ein Instrument, das die spezifischen Aufgaben und Aktivitäten beschreibt, die zum Erreichen bestimmter Ziele erforderlich sind. Es ist ein Rahmen, der Einzelpersonen oder Teams hilft, ihre Arbeit effektiv zu organisieren, zu planen, zu kommunizieren und Prioritäten zu setzen. Arbeitsplanvorlagen enthalten in der Regel Abschnitte wie projektziele und Ziele, Zeitrahmen, ressourcenzuweisung , Leistungsindikatoren und potenzielle Hindernisse oder Risiken.

Arbeitsplanvorlagen werden häufig im Projektmanagement, in der Forschung, im Bildungswesen, in der Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen verwendet. Sie können an die Bedürfnisse verschiedener großer Projekte oder Aufgaben angepasst werden und helfen Einzelpersonen oder Teams dabei, erreichbare Ziele zu entwerfen, Aktionsschritte zu erstellen, Fortschritte zu verfolgen und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten.

Die Verwendung einer Arbeitsplanvorlage kann zeit sparen und Aufwand, da es eine klare projektplan für die zu erledigende Aufgabe. Er verbessert auch die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, da jeder die Aufgaben und Fristen sehen kann und ein gemeinsames Verständnis davon hat, was erreicht werden muss.

Eine Arbeitsplanvorlage ist eine wertvolle werkzeug für das Projektmanagement das die effektive Planung und Ausführung von Aufgaben oder Projekten erleichtert. Durch die Verwendung einer Arbeitsplanvorlage können Einzelpersonen oder Teams ihre Produktivität, Effizienz und Gesamtleistung steigern.

Was macht eine gute Projektarbeitsplanvorlage aus?

Eine gute Arbeitsplanvorlage sollte umfassend und auf das jeweilige Projekt oder die jeweilige Aufgabe zugeschnitten sein. Er sollte alle notwendigen Schritte und Fristen sowie die zugewiesenen Verantwortlichkeiten und die für die Durchführung der Aufgabe erforderlichen Ressourcen enthalten. Außerdem sollte er flexibel und anpassungsfähig sein für den Fall, dass übergängen oder unerwarteten Hindernissen .

Klare und prägnante Präsentation. Sie sollte leicht zu lesen, visuell ansprechend und logisch aufgebaut sein. Dies fördert die Kommunikation und stellt sicher, dass die Teammitglieder in Bezug auf Zeitpläne, Ziele und Strategien auf derselben Seite stehen.

Auch die Aufteilung von Zeit, Personal und Material ist wichtig. Eine gute Vorlage sollte ausreichend Zeit für jede Aktivität vorsehen und komplexe Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben untergliedern. Laufende Überwachung und Bewertung. Die Fortschritte und Leistungen sollten regelmäßig anhand des Plans bewertet und entsprechend angepasst werden. Dies hilft, Hindernisse und verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen und die erfolgreiche Durchführung der Aufgabe zu gewährleisten.

Eine gute werkzeug zur Verwaltung der Arbeitsbelastung sollte umfassend, klar und strukturiert sein, ausreichende Ressourcen und Zeitvorgaben enthalten und regelmäßig aktualisiert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

10 Arbeitsplanvorlagen & Beispiele

Ob Sie nun Manager, Teamleiter oder Unternehmer sind, ein gut ausgearbeiteter Arbeitsplan ist für den Erfolg unerlässlich. Ein guter Arbeitsplan hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und Ihre Projekte zu organisieren. So können Sie besser entscheiden, wie Sie die Ressourcen am besten einsetzen und die Zeitvorgaben einhalten.

Die Erstellung eines effektiven Plans von Grund auf kann jedoch zeitaufwändig und schwierig sein. Deshalb haben wir diese Liste mit den besten Arbeitsplanvorlagen zusammengestellt - damit Sie für jede Art von Projekt oder Geschäftsvorhaben eine einfache Lösung zur Hand haben.

Von einfachen To-Do-Listen bis hin zu umfangreicheren Plänen mit Meilensteinen bieten diese Vorlagen alle Funktionen, die für eine effiziente Planung erforderlich sind - ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten.

1. ClickUp Arbeitsplan-Vorlage

Die einfache Arbeitsplanvorlage hilft Ihnen, Aufgaben in Gruppen zu organisieren, Prioritäten, Fristen und Status festzulegen und die zuständigen Teams zu kennzeichnen.

Wenn Sie zum ersten Mal Vorlagen als Teil Ihres Arbeitsplanungsprozesses verwenden, ist es manchmal am besten, mit den Grundlagen zu beginnen. Das ist es, was wir an ClickUps einfache Arbeitsplan-Vorlage .

Diese Vorlage ist der perfekte Ausgangspunkt, wenn Sie ClickUp zum ersten Mal für die Projektplanung verwenden. Sie hilft Ihnen, die Aktivitäten zu visualisieren, die durchgeführt werden müssen, bevor das Projekt als abgeschlossen gilt.

Sie können Elemente und Termine aus einer bestehenden Liste importieren oder ganz neu beginnen. Jede Aktivität kann mit einer anderen Markierung versehen werden prioritätsstufe versehen werden, und es gibt Stellen, an denen Start- und Fälligkeitsdaten eingetragen werden können, damit jeder leicht sehen kann, was wann priorisiert werden muss.

Diese Vorlage enthält verschiedene anpassbare Felder, so dass Sie die richtige Vorlage erstellen können workload-Management struktur für Ihre Projekte. Die Anpassungsmöglichkeiten, die diese Vorlage bietet, machen sie zum perfekten Ausgangspunkt für nahezu jedes Projekt oder jede Aufgabe. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Jahresarbeitsplan Vorlage

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Festlegung langfristiger Ziele, indem sie die wichtigsten Aufgaben enthält, die zum Erreichen der einzelnen Ziele erforderlich sind.

Wenn Sie ein Fan der Redewendung "Wer nicht plant, plant zu scheitern" sind, dann ClickUp's Vorlage für den Jahresarbeitsplan könnte Ihr neuer bester Freund werden. Um sicherzustellen, dass Sie, Ihr Team oder Ihr Unternehmen das ganze Jahr über erfolgreich sind, brauchen Sie einen prozessorientierten Ansatz für die langfristige Planung mit vielen Meilensteinen auf dem Weg dorthin.

Diese Vorlage besteht aus 5 Abschnitten, die Sie bei der Festlegung Ihrer langfristigen Ziele und der Verfolgung Ihrer Fortschritte unterstützen. Die Vorlage hilft Ihnen und Ihrem Team, Ihre Ziele im Laufe der Zeit zu verfolgen. Auf diese Weise legen Sie von Anfang an den Grundstein für den Erfolg, der zu einer rechtzeitigen projektmeilensteinen und das Erreichen Ihrer langfristigen Ziele. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Projektarbeitsplan Vorlage

Die Projektarbeitsplanvorlage zeigt Ihnen eine Aufgabenliste, hilft Ihnen aber auch dabei, Verzögerungen, das Ausmaß des Aufwands und alle Stellen, an denen das Projekt aus dem Ruder läuft, zu visualisieren.

Manchmal ist die Verwaltung eines Projekts komplexer als das Aufschreiben einer Liste der Aktivitäten, die abgeschlossen werden müssen, und des Status der einzelnen Aktivitäten. Wenn Sie ein wenig mehr Details benötigen, ClickUp's Projektarbeitsplan-Vorlage kann helfen.

Betrachten Sie diese Projektplanvorlage als eine erweiterte Version unserer Vorlage Einfacher Arbeitsplan. Neben den Standardfeldern wie Aufgabenname, Start- und Fälligkeitsdatum sowie Dauer bietet Ihnen diese Vorlage auch einen detaillierten Überblick darüber, ob Ihr Team seine Meilensteine erreicht oder nicht.

Zusätzliche Felder in dieser Vorlage zeigen, wie gut Ihr Team den festgelegten Zeitplan einhält.

Verzögerungen (Tage) : Verfolgt, bei welchen Meilensteinen es zu Verzögerungen kommt;

: Verfolgt, bei welchen Meilensteinen es zu Verzögerungen kommt; Feld Zeitplan: : Zeigt grün (im Plan), gelb (geringe Verzögerungen) oder rot (erhebliche Verzögerungen) an; und

: Zeigt grün (im Plan), gelb (geringe Verzögerungen) oder rot (erhebliche Verzögerungen) an; und Aufwand: Zeigt den Grad des Aufwands für die Erledigung der Aufgabe auf einer Skala von 1-5 an.

Die Planungsfelder dieser Vorlage sind besonders nützlich, wenn Sie rückwirkend auf ein Projekt zurückblicken, um festzustellen, wo Sie die Zeit oder den Aufwand für die Erledigung einer bestimmten Aktivität falsch eingeschätzt haben. Auf diese Weise können Sie den Zeitplan für das nächste Projekt anpassen und genauer gestalten. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Fernarbeitsplan Vorlage

Die Vorlage für den Remote-Arbeitsplan hilft Remote-Teams, bei der Zusammenarbeit an Projekten in Verbindung zu bleiben.

Remote-Teams haben einzigartige herausforderungen, wenn es um die Zusammenarbeit bei Gruppenprojekten. ClickUp's Vorlage für Fernarbeitspläne nur für sie.

Da sie nicht in unmittelbarer Nähe zueinander arbeiten, müssen Remote-Teams mehr darauf achten, dass alle beim Projektmanagement auf derselben Seite stehen. Es kann auch schwierig sein, herauszufinden, welche Projektanfragen für das Unternehmen als Ganzes wichtig sind und welche zwar schön wären, aber im Großen und Ganzen nicht wichtig sind. Das macht die Suche nach dem richtigen werkzeuge für die Heimarbeit entscheidend für den Erfolg von Remote-Teams.

In dieser Vorlage wird jedes Projekt anhand seiner organisatorischen Auswirkungen klassifiziert, um seine Bedeutung für das Unternehmen zu verdeutlichen.

Projekte von geringer Bedeutung: Können je nach Arbeitsbelastung des Teams verfolgt werden oder auch nicht, da sie sich nicht wesentlich auf das Unternehmen auswirken.

Können je nach Arbeitsbelastung des Teams verfolgt werden oder auch nicht, da sie sich nicht wesentlich auf das Unternehmen auswirken. Projekte mit hoher Bedeutung: Müssen weiterverfolgt werden, da sie erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

In der Vorlage ist auch Platz für das Ziel des Projekts (z. B. "Erhöhung der Teambeteiligung um 90 %" oder "200 neue Kunden gewinnen"), die projektbudget und die tatsächlichen Kosten, die Höhe des Aufwands und eine Verknüpfung zu den wichtigsten Projektergebnissen, so dass jede Person, die an der Aufgabe arbeitet, den Kontext der Arbeit und die relevanten Dateien vollständig einsehen kann. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Arbeitsplan Whiteboard Vorlage

Die Whiteboard-Vorlage für den Arbeitsplan bietet Ihnen einen digitalen Arbeitsbereich für das Whiteboard mit Ihrem Team, egal ob Sie sich im selben Raum oder am anderen Ende des Landes befinden.

Whiteboarding ist eine großartige Möglichkeit, Ideen zu visualisieren, Strategien zu diskutieren und mit Kollegen zusammenzuarbeiten .

Die Verwendung von Whiteboards bei Teambesprechungen bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, ihre Gedanken festzuhalten und gemeinsam an Problemen zu arbeiten. In den modernen Arbeitsumgebungen von heute befindet sich Ihr Team jedoch nicht immer am selben Ort, um gemeinsam am Whiteboard zu arbeiten, und es kann sein, dass es auch von unterwegs auf Whiteboard-Notizen zugreifen muss. Aus diesem Grund haben wir ClickUp's Arbeitsplan Whiteboard-Vorlage .

Sie bietet Ihnen eine geplante visuelle Referenz für ein Projekt in einem digitalen Format, aber genau wie ein physisches Whiteboard können Sie Notizen "aufhängen", Aufgaben notieren und Zuweisungen verschieben.

Das Whiteboard verfügt über mehrere Funktionen, die es wie eine physische Tafel machen - nur besser!

Zeichentools: Sie können freihändig mit Markern in verschiedenen Farben und Größen zeichnen, Formen und Haftnotizen, Text, Pfeile und Mind Maps hinzufügen und sogar Bilder und Fotos hochladen.

Sie können freihändig mit Markern in verschiedenen Farben und Größen zeichnen, Formen und Haftnotizen, Text, Pfeile und Mind Maps hinzufügen und sogar Bilder und Fotos hochladen. Vorlagenbibliothek: Starten Sie mit 9 verschiedenen vorgefertigten Vorlagen, um Ihr Whiteboard schnell zu organisieren und zu ergänzen.

Starten Sie mit 9 verschiedenen vorgefertigten Vorlagen, um Ihr Whiteboard schnell zu organisieren und zu ergänzen. Aufgaben, Dokumente, Personen und Listen: Fügen Sie beliebige Elemente aus anderen Tafeln oder Listen in Ihren ClickUp-Arbeitsbereich ein oder markieren Sie diese.

Fügen Sie beliebige Elemente aus anderen Tafeln oder Listen in Ihren ClickUp-Arbeitsbereich ein oder markieren Sie diese. Links: Enthalten anklickbare Routen zu Figma-Dateien, Websites, Google Docs, Sheets und Slides sowie Youtube.

Ganz gleich, ob Sie Ideen sammeln oder komplexe Prozesse abbilden möchten, diese whiteboard-Vorlage kann ein hilfreiches Instrument sein, um Ihre Arbeit auf die nächste Stufe zu heben.

Bonus: KommunikationsplanvorlagenDiese Vorlage herunterladen

6. ClickUp 12-Wochen-Plan Vorlage

Verwenden Sie die 12-Wochen-Planvorlage, um alle Ihre Aufgaben, deren Fälligkeitsdaten, den Empfänger und die Prioritätsstufe zu erfassen.

Viele Unternehmen arbeiten in vierteljährlichen Zyklen von jeweils 12 Wochen. Für diejenigen unter Ihnen, die diesen Ansatz verwenden, haben wir ClickUp's 12-Wochen-Plan Vorlage um sicherzustellen, dass Ihr nächstes Quartal noch besser wird als Ihr letztes. Aber damit hört der Spaß noch nicht auf! Diese Vorlage kann verwendet werden, um alle Aspekte Ihres Lebens zu managen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre persönlichen und beruflichen Ziele mit den effizientesten produktivitätsplan möglich.

Unsere Vorlage für einen einfachen 12-Wochen-Projektplan funktioniert wie eine riesige Aufgabenliste, in die Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe eingeben, Teilaufgaben hinzufügen und Checklisten erstellen können. Die Vorlage enthält außerdem zwei benutzerdefinierte Felder:

Fortschritt planen und überwachen : Automatisches Ausfüllen von Feldern, die anzeigen, wie weit Sie mit der Erledigung der Aufgabe sind

: Automatisches Ausfüllen von Feldern, die anzeigen, wie weit Sie mit der Erledigung der Aufgabe sind Tätigkeitskategorie: Kennzeichnen Sie jede Kategorie mit einer relevanten Gruppe (z. B. Persönliches, Arbeit, Familie oder Finanzen)

Verwenden Sie diese Vorlage, um alles zu notieren, was Sie in den nächsten 12 Wochen erledigen müssen. Verwenden Sie dann die ClickUp-Felder, um den Aufgaben relevante Personen zuzuweisen, Fälligkeitsdaten zu erstellen und ihre Liste nach Prioritäten ordnen danach, was wann erledigt werden muss. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Prozessplan Vorlage

Unsere Prozessplanvorlage hilft Ihnen, die Besonderheiten Ihres Projekts zu organisieren, einschließlich der erforderlichen Methoden, Kriterien und Verbesserungsmaßnahmen.

Ein Prozessplan ist im Wesentlichen Ihr schrittweiser Fahrplan zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses.

Er enthält die Schritte, die Sie unternehmen werden, um ein Ziel zu erreichen, die Qualitäts- und Reaktionsmaßnahmen, die Sie einsetzen werden, sowie alle relevanten Reaktionspläne. Er ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Erwartungen (oder die Ihres Kunden) erfüllt werden, und deshalb haben wir ClickUp's Prozessplan-Vorlage .

Prozesspläne werden häufig zu Compliance-Zwecken benötigt, wenn das Produkt oder die Dienstleistung Inspektionen erfordert, um seine Qualität zu gewährleisten. Dieses Dokument bietet Felder, in denen Sie die Besonderheiten Ihrer Geschäftsabläufe detailliert beschreiben können.

Abschnitt zur Auflistung von Verbesserungsmaßnahmen : Enthält eine Beschreibung, den Input und den Output, die verwendeten Methoden, die Kriterien und die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind.

: Enthält eine Beschreibung, den Input und den Output, die verwendeten Methoden, die Kriterien und die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind. Abschnitt für Details zur Überarbeitung des Prozessplans: Enthält das Revisionsdatum, die Revisionshistorie und eine Liste der genehmigenden und bestätigenden Personen.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder eine neue Vertriebsstrategie einführen, ein Prozessplan ist unerlässlich. Er hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, und stellt sicher, dass Sie die besten Verfahren und Protokolle befolgen, um erfolgreich zu sein. Außerdem gibt Ihnen ein klarer Plan die Gewissheit, dass Sie Ihre Vision umsetzen können. Diese Vorlage herunterladen

8. Microsoft Excel Arbeitsplan Vorlage

Über Microsoft

Wir sind zwar der Meinung, dass die ClickUp-Vorlagenbibliothek alles bietet, was ein Unternehmen braucht, um organisiert zu werden und zu bleiben, aber wir wissen, dass Sie nicht immer die Lösungen wählen können, die Sie verwenden möchten. Für Unternehmen, die Microsoft-Produkte verwenden müssen, und für diejenigen, die Tabellenkalkulationen den Word-Dokumenten vorziehen, sind diese Excel-Arbeitsplanvorlagen sind für Sie.

Excel bietet ein paar verschiedene anpassbare Zeitleisten und roadmap-Vorlagen um Ihnen bei der Organisation Ihrer Projekte zu helfen.

Projektzeitplan: Erstellen Sie eine Zeitleiste zur Verfolgungprojektzeitplänemit Angabe des Monats, in dem die einzelnen Aufgaben anfallen werden. Enthält eine Tabelle für Vorgangsnamen, Start- und Enddaten. Excel bietet drei detaillierteprojektzeitplan vorlagen und eine vierwöchigevorlage für einen Projektzeitplan.

Erstellen Sie eine Zeitleiste zur Verfolgungprojektzeitplänemit Angabe des Monats, in dem die einzelnen Aufgaben anfallen werden. Enthält eine Tabelle für Vorgangsnamen, Start- und Enddaten. Excel bietet drei detaillierteprojektzeitplan vorlagen und eine vierwöchigevorlage für einen Projektzeitplan. Arbeitsplanvorlage: Zeigen Sie Ihre Projekte in 4 Phasen, einschließlich der für jede Phase erforderlichen Aktivitäten. Die Daten werden in ein anderes Arbeitsblatt eingegeben und dann automatisch in die visuelle Roadmap eingefügt.

Diese Vorlagen sind zwar nicht speziell für das Projektmanagement gedacht, aber sie ermöglichen es Ihnen dennoch, die dringendsten Aufgaben Ihres Projekts zu organisieren und visuell darzustellen. Und wenn Sie Dokumente den Tabellenkalkulationen vorziehen, finden Sie hier wie man mit Word eine Zeitleiste erstellt zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Project Projektplan Zeitleiste Vorlage

Über Microsoft

Wenn Sie Ihre Projektplanung innerhalb der Microsoft-Suite halten müssen, aber eine umfassendere Lösung als Excel-Vorlagen wünschen, sollten Sie diese in Betracht ziehen Microsoft Project Arbeitsplan-Vorlagen .

Microsoft Project ist ein Softwareprogramm, das Sie bei der Planung, Terminierung und Verwaltung komplexer Projekte unterstützt. Mit Funktionen wie Gantt-Diagramme , ressourcenverwaltung und Aufgabenverfolgung macht es Microsoft Project einfach, organisiert zu bleiben und die Termine einzuhalten.

Project lässt sich auch mit anderen Microsoft-Programmen wie Excel und Outlook integrieren, so dass Sie problemlos Informationen austauschen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Ganz gleich, ob Sie eine Hochzeit planen, ein Gebäude bauen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen, Microsoft Project hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und die Arbeit zu erledigen.

Diese Projektplanungsvorlage hilft Ihnen, Aufgaben und Meilensteine so zu organisieren, dass Sie sie leicht mit mehreren Teammitgliedern und Interessengruppen teilen können. Um diese Vorlagen nutzen zu können, müssen Sie sich jedoch für den Dienst anmelden. Diese Vorlage herunterladen

10. eFinancial Models Google Sheets Einfache Projektplanungsvorlage

Über eFinancial Models

Für diejenigen, die ihre Projektmanagement-Plattformen nicht selbst wählen können und deren Unternehmen Google Workspace verwenden, gibt es Google Sheets Arbeitsplan-Vorlagen auch für Sie!

Die gute Nachricht bei Google Sheets ist: Wenn Sie schon einmal mit Microsoft Excel gearbeitet haben, werden Sie sich sofort zu Hause fühlen. Es handelt sich um ein Cloud-basiertes Tabellenkalkulationsprogramm, mit dem Sie Arbeitsmappen in Echtzeit erstellen, bearbeiten und mit anderen teilen können. Mit Google Sheets können Sie mit Ihrem Team an einem zentralen Ort zusammenarbeiten, ohne dass Sie Dateien speichern und hin- und herschicken müssen.

Für die Arbeitsplanung können Sie Google Sheets verwenden, um Fristen festzulegen, den Projektfortschritt zu verfolgen, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr. Egal, ob Sie an einem Projekt mit mehreren Personen oder einer Präsentation arbeiten oder einfach nur Ihre tägliche Aufgabenliste organisieren müssen, Google Sheets kann Ihnen dabei helfen den Prozess zu rationalisieren und machen Ihr Arbeitsleben um einiges einfacher. Diese Vorlage herunterladen

Optimieren Sie Ihren Workflow noch heute mit einer Arbeitsplanungsvorlage

Die Priorisierung Ihres Arbeitspensums und die Erstellung von Plänen zur Erledigung Ihrer Aufgaben sind für eine bestmögliche Produktion unerlässlich. Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Projektmanagement-Software, die Ihnen dabei hilft, egal ob Sie Ihre Arbeit jährlich, nach Projekten oder nach Quartalen organisieren wollen.

Wir mögen voreingenommen sein, aber wir glauben, dass der einfachste Weg, mit der Planung des Arbeitsaufkommens zu beginnen, die Verwendung von ClickUp ist. Mit dem ClickUp-Arbeitsbereich können Sie Ihre Aufgaben leicht visualisieren, und unsere Vorlagen helfen Ihnen, sie schnell und intuitiv zu organisieren, egal ob Sie alleine oder in einem größeren Team arbeiten. Und wenn Sie mit anderen Mitwirkenden zusammenarbeiten müssen, können Sie mit ClickUp ganz einfach Feedback einholen.

Der Einstieg in ClickUp ist kostenlos, also testen Sie uns noch heute um zu sehen, wie Sie mit ein wenig Planung im Vorfeld Ihre Produktion langfristig maximieren können.