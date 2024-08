Erstellen einer Zeitleiste in Microsoft Word (Beispiele und Vorlagen)

Möchten Sie lernen, wie Sie eine einfache Zeitleiste in Microsoft Word von einer langweiligen in eine beeindruckende verwandeln können?

Die gute Nachricht ist, dass Sie kein Experte für Grafikdesign sein oder zusätzliche Stunden investieren müssen, um die gewünschten professionellen Zeitleisten zu erstellen! Mit diesen kleinen Änderungen erstellen Sie von Grund auf eine auffällige, benutzerdefinierte Zeitleiste, die Ihre Kollegen um Ihre Zeitleistenvorlage betteln lassen wird!

Wir werden nicht nur eine, sondern gleich zwei Anleitungen durchgehen: die Erstellung einer einfachen Zeitleiste mit SmartArt und mit Tabellen. (Weil wir Optionen haben müssen!)

Los geht's!

Was ist eine Zeitleiste?

Eine der bekanntesten projektmanagement-Tool s ist die Zeitleiste: ein Diagramm, das dabei hilft, Fristen, Statistiken, Ereignisse oder Meilensteine in chronologischer Reihenfolge zu visualisieren. Zeitleisten für Projekte können einfach oder mit vielen Details versehen sein, um einen Zeitraum für ein bestimmtes Projekt zu veranschaulichen.

Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage, was in einem Zeitplan stehen sollte und was nicht - jedes Unternehmen, jede Branche ist anders. Fragen Sie sich also stattdessen: Welches sind die wichtigsten Informationen, die _mein Publikum aus dieser Zeitleiste mitnehmen sollte?

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen Zeitplan in Microsoft Word erstellt, aber wahrscheinlich mussten Sie sich dabei durch einen Haufen unnötiger Funktionen kämpfen. 😮‍💨

Wir kennen dieses Gefühl nur zu gut. Zum Glück gibt es ein hervorragendes Projektmanagement-Tool, das nicht nur Zeitpläne erstellt, sondern auch die Produktivität und Planung in die Höhe treibt. Doch dazu kommen wir später. 🤓

Wie man eine Zeitleiste in Word mit einer SmartArt-Grafik erstellt

SmartArt-Grafiken sind eine Reihe von Zeitleisten-Layouts (oder Illustrationen), die in Word, Excel, PowerPoint und Outlook verfügbar sind und verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung von Konzepten oder Daten bieten. Da wir eine SmartArt-Grafik benötigen, um sequenzielle Informationen darzustellen, verwenden wir das Zeitleistenlayout Prozess (Schritte in einem Prozess oder einer Zeitleiste).

Mit ein paar einfachen Anpassungen wird Ihre Zeitleiste:

Gehen Sie von diesem..

... zu diesem 🤩

Erstellt in Microsoft Word

Erstellt in Microsoft Word

hinweis: In diesem Tutorial verwenden wir Microsoft Word für Mac Version 16.54. Die Schritte und funktionen _kann anders aussehen, wenn Sie eine andere Plattform oder Version verwenden .

1️⃣ Neues leeres Dokument öffnen

Starten Sie Microsoft Word Wählen Sie Leeres Dokument > Erstellen Wählen Sie unter der Registerkarte Layout die Option Orientierung > Landschaft Fügen Sie den Titel Ihres Dokuments oben auf der Seite ein, richten Sie es mittig aus, ändern Sie die Schriftart (falls gewünscht) und erhöhen Sie den Schriftgrad. In diesem Beispiel verwenden wir die Schriftart Franklin Gothic Book und die Größe 48 Fügen Sie den erforderlichen Text unter dem Dokumententitel ein

2️⃣ Fügen Sie das SmartArt-Zeitleistenlayout ein

Setzen Sie den Cursor unter die Mitte der Seite, um das Zeitleistenlayout einzufügen Wählen Sie auf der Registerkarte Einfügen die Option SmartArt > Prozess > Basic Chevron Process Wenn Ihnen diese SmartArt-Grafik zu irgendeinem Zeitpunkt nicht gefällt, können Sie eine andere Zeitleistengrafik aus der SmartArt-Galerie auswählen

Erstellt in Microsoft Word

3. Verwenden Sie das Dialogfeld SmartArt Text Fenster, um Ihre Schlüsselinformationen hinzuzufügen. Drücken Sie die "Return"-Taste, um weitere Textfelder für Schlüsselinformationen hinzuzufügen, und die "Umschalttaste", um einen Aufzählungspunkt für Details unter den Schlüsselinformationen zu erstellen

Tipp: Wenn Sie das SmartArt Text Fenster nicht sehen können, gehen Sie zur Symbolleiste, und wählen Sie unter der Registerkarte SmartArt Design die Option Textfenster

Erstellt in Microsoft Word

4. Ändern Sie die Schriftart, indem Sie die gesamte Tabelle markieren, dann auf die Registerkarte "Home" gehen und die Schriftart und Schriftgröße ändern. In diesem Beispiel verwenden wir die Schriftart Franklin Gothic Book und die Größe 16

Jetzt haben Sie eine Standard-Zeitleiste, die man als "fertig" bezeichnen könnte, die aber nach Farbe schreit. 🎨

Erstellt in Microsoft Word

3️⃣ Passen Sie Ihre Zeitleiste an

Hier ist eine Palette, die wir nur für Sie erstellt haben, um zusammenhängende und professionelle visuelle Diagramme und Grafiken zu entwerfen. Denken Sie daran, dass Sie kein Grafikdesigner sein müssen, um wunderschöne Muster zu erstellen... Sie müssen nur jemanden kennen, der jemanden kennt. 😉

Im Folgenden finden Sie eine von Designern genehmigte Farbpalette, die Sie auf Ihrem Desktop speichern können! ⬇️

ClickUp-Farbpalette

Wie verwenden wir nun diese Farbpalette?

Öffnen Sie das Bild der Farbpalette neben Ihrer Word-Anwendung/Browser Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf das erste Schlüsselereignis und die Aufzählungsliste darunter. Unter der Registerkarte Format > Formfüllung > Weitere Füllfarben > Pinzetten-Symbol > klicken Sie auf eine Farbe, um sie anzuwenden

Erstellt in Microsoft Word

3. Wiederholen Sie diesen Schritt für die anderen Schlüsselereignisse und Aufzählungslisten

Wahlweise: Ändern Sie aus Gründen der Einheitlichkeit die Schriftfarbe der Aufzählungsliste von Schwarz in Weiß, um sie an die Textfarbe der Schlüsselereignisse anzupassen.

Nun zum letzten Schliff: Emojis! 🎉🎉🎉

Emojis verleihen der nonverbalen Kommunikation eine lustige Persönlichkeit. Wenn Sie keine Bilder oder Symbole haben, um Ihrem Zeitplan-Dokument das gewisse Etwas zu verleihen, verwenden Sie Emojis! So geht's:

Gehen Sie zur Registerkarte Einfügen > Formen > Textfeld Erstellen Sie das Textfeld oberhalb des ersten Tastenereignisses Geben Sie das gewünschte Emoji ein und ändern Sie die Schriftgröße auf 45 Kopieren Sie das soeben erstellte Textfeld und ersetzen Sie das Emoji für das nächste Schlüsselereignis Wiederholen Sie Schritt 4 für die restlichen Schlüsselereignisse

Sind Ihre Boxen nicht richtig ausgerichtet? Hier ist ein weiterer Tipp: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie, um die Textfelder auszuwählen. Verschieben Sie dann unter der Registerkarte Form Format > Bereich > Ausrichten > Mitte ausrichten > mit den Pfeiltasten alle neu ausgerichteten Felder an die gewünschte Position.

Erstellt in Microsoft Word

Freund, du hast es geschafft! 🎊💃

Speichern Sie dies als Vorlage für eine Zeitleiste für Future You:

Gehen Sie auf Datei > Als Vorlage speichern, und ein Dialogfeld wird angezeigt Geben Sie unter Speichern unter den Namen Ihrer Kalendervorlage ein Fügen Sie unter Tags (für Mac-Benutzer) relevante Tags hinzu Wählen Sie, wo Sie Ihre Kalendervorlage speichern möchten Ändern Sie das Dateiformat in Microsoft Word-Vorlage (.dotx)

Erstellt in Microsoft Word

Wie man eine einfache Zeitleiste in Microsoft Word mit Tabellen erstellt

Es ist eine komplizierte Beziehung zu Tabellen: Alles kann gut gehen, bis ein kleiner Kommunikationsfehler alles zunichte macht.

Die Verwendung von Tabellen ist eine weitere Möglichkeit, eine Zeitleiste in Word zu erstellen, aber es muss nicht kompliziert sein - und auch nicht langweilig! Mit ein paar einfachen Anpassungen wird Ihre Zeitleiste:

Gehen Sie von diesem..

... zu diesem 😍

Erstellt in Microsoft Word

Erstellt in Microsoft Word

hinweis: In diesem Tutorial verwenden wir Microsoft Word für Mac Version 16.54. Die Schritte und funktionen _kann anders aussehen, wenn Sie eine andere Plattform oder Version verwenden .

1️⃣ Öffnen Sie ein neues Word-Dokument

Öffnen Sie Microsoft Word Wählen Sie Leeres Dokument > Erstellen Wählen Sie auf der Registerkarte Layout die Option Orientierung > Landschaft Fügen Sie den Titel Ihres Dokuments oben auf der Seite ein, richten Sie es mittig aus, ändern Sie die Schriftart (falls gewünscht) und erhöhen Sie den Schriftgrad. In diesem Beispiel verwenden wir die Schriftart Franklin Gothic Book und die Größe 48 Fügen Sie den erforderlichen Text unter dem Titel des Dokuments ein

2️⃣ Tabelle einfügen und formatieren

Je nachdem, wie viele Schlüsselereignisse und wie viele Projekttage benötigt werden, können Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen für die Zeitleiste berechnen:

Spalten: Anzahl der Tage + fünf Spalten = Gesamtzahl der Spalten

wir werden fünf Zellen zusammenlegen, um Platz für Text zu schaffen.

Zeilen: Anzahl der Schlüsselereignisse = Gesamtzahl der Zeilen

Von diesem Punkt an ist keine Mathematik mehr erforderlich. 🤝

Wählen Sie auf der Registerkarte Einfügen die Option Tabelle > Tabelle einfügen Geben Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen ein Klicken Sie auf die unterste Zeile und ziehen Sie sie an den unteren Rand der Seite Markieren Sie alle Tabellenzellen (außer der ersten Zeile) Klicken Sie unter der Registerkarte Layout auf Zeilen verteilen

Erstellt in Microsoft Word

6. Markieren Sie die erste Zeile und ändern Sie die Schriftgröße auf 9

7. Markieren Sie die erste Spalte, und ändern Sie die Schriftgröße in 12

_Bonus: Projektzeitplan-Software* !

3️⃣ Hinzufügen der Leistungen/Ereignisse

Beginnen Sie mit der ersten Zeile, markieren Sie die ersten fünf Spalten, und wählen Sie auf der Registerkarte Layout die Option Zellen zusammenführen

Erstellt in Microsoft Word

2. Beginnen Sie in der zweiten Zeile und fügen Sie den gesamten Text der Schlüsselereignisse in die erste Spalte ein

3. Fügen Sie die Daten 1-31 in die erste Zeile der Tabelle ein (vergessen Sie nicht, die erste Spalte zu überspringen)

Tipp: Verringern Sie die Schriftgröße, damit die Zahlen in dieselbe Zeile passen, oder erweitern Sie die Tabellenbreite

4. Richten Sie den Text der Schlüsselereignisse in den Zellen aus, indem Sie die erste Spalte markieren und unter der Registerkarte Layout auf das Symbol Mitte ausrichten klicken

5. Wiederholen Sie Schritt 4 für die Daten in der ersten Zeile

Erstellt in Microsoft Word

4️⃣ Anpassen der Zeitleisten-Tabelle

Klicken und ziehen Sie die Zellen in jeder Schlüsselereigniszeile. Wählen Sie dann unter der Registerkarte Layout die Option Zellen zusammenführen Platzieren Sie den Cursor innerhalb der neu zusammengeführten Zellen und wählen Sie unter der Registerkarte Tabelle Design > Schattierung > eine Farbe aus

Erstellt in Microsoft Word

Man könnte an dieser Stelle aufhören und Schluss machen, aber es gibt noch eine einfache Möglichkeit, die Tabelle zu optimieren, damit das Diagramm etwas weniger hart aussieht: die Anpassung der Tabellenränder.

3. Markieren Sie die gesamte Tabelle und wählen Sie auf der Registerkarte Tabellendesign unter Rahmenstil > Rahmen > Alle Rahmen eine gepunktete Linie aus

Erstellt in Microsoft Word

4. Um eine dickere Linie für den äußeren Rand hinzuzufügen, markieren Sie alle Zellen außer der ersten Zeile und der ersten Spalte. Wählen Sie auf der Registerkarte Tabellendesign die durchgezogene Linie unter Rahmenstil > Rahmen > Außenränder

Erstellt in Microsoft Word

Du bist fertig! 🎉🕺

Speichern Sie dies als Vorlage für eine Zeitleiste für Future You:

Gehen Sie auf Datei > Als Vorlage speichern, und ein Dialogfeld wird angezeigt Geben Sie unter Speichern unter den Namen Ihrer Kalendervorlage ein Fügen Sie unter Tags (für Mac-Benutzer) relevante Tags hinzu Wählen Sie, wo Sie Ihre Kalendervorlage speichern möchten Ändern Sie das Dateiformat in Microsoft Word-Vorlage (.dotx)

Kostenlose Word-Zeitleistenvorlagen

Wussten Sie, dass Microsoft eine online-Vorlagenbibliothek ? Sie können nicht nur direkt aus den Microsoft-Anwendungen auf Vorlagen zugreifen, sondern auch im Online-Store nach kostenlosen und hochwertigen Vorlagen stöbern. Hier finden Sie einige kostenlose Vorlagen für Zeitleisten, die Sie sofort herunterladen können:

Projektplanungsbüro Zeitleiste über Microsoft

12-Monats-Office-Zeitleiste über Microsoft

4 Hauptnachteile der Verwendung von Microsoft Word zur Erstellung von Zeitleisten

Obwohl es Spaß gemacht hat, mit SmartArt-Grafiken und Tabellen eigene Zeitleisten zu erstellen, kam uns das ein wenig... langatmig vor?

Selbst die einfachsten Aktionen zur Erstellung einer einfachen Tabelle erforderten viele Klicks und eine sorgfältige Navigation, um unsere Microsoft Word-Zeitleiste zu erstellen. Microsoft Word ist eine der beliebtesten Softwareprogramme auf dem Markt, aber es ist den Anforderungen und Veränderungen einer modernen Belegschaft nicht gewachsen.

Hier erfahren Sie, was Sie wissen sollten, bevor Sie Zeit, Energie und Ressourcen in Microsoft Word investieren:

Word ist zwar eine vielseitige Plattform, aber es ist auch zeitaufwändig, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen ⏳ Microsoft Word ist nicht für die laufende Projektplanung und -verwaltung mit Automatisierungsfunktionen optimiert 🤖 Die Funktionen von Microsoft Word in der Symbolleiste/Ribbon sind von Version zu Version unterschiedlich 🤯 Microsoft-Desktop-Anwendungen (Word, Powerpoint, Excel und mehr) sind teuer. Die Word-App beginnt allein bei $159,99 💰

Es scheint, als bräuchten Sie eine Microsoft Word Alternative .

Das große Bild: Erstellen von Zeitleisten in ClickUp

Ganz gleich, ob Sie noch nie von ClickUp gehört haben oder ClickUp als Projektmanagement-Tool in Erwägung gezogen haben, betrachten Sie dies als Ihr Zeichen, noch heute damit zu beginnen!

ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform, die es Teams ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Egal, ob Sie ein Neuling im Bereich der Produktivitätsanwendungen oder ein erfahrener Projektmanager sind, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp lassen sich auf jede Teamgröße ausdehnen und ermöglichen eine konsistente Zusammenarbeit.

Lassen Sie ClickUp die ganze Arbeit machen, um Zeitpläne zu erstellen, damit Sie mehr Zeit für Entscheidungen haben, die Ihre Projekte vorantreiben.

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan mit ClickUp's Timeline-Ansicht

Was Sie in der Zeitleiste tun können Ansicht der Zeitleiste :

Passen Sie Ihre Zeitleiste mit Filter-, Gruppierungs- und Sortierungsoptionen an

Suchen Sie nach Aufgaben mit der praktischen Suchleiste

Erstellen Sie neue Aufgaben durch Klicken auf eine beliebige Stelle in Ihrer Timeline

Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansichten

Einfaches Vergrößern oder Verkleinern für Übersichtsdarstellungen

Öffnen Sie die Seitenleiste, um ungeplante und überfällige Aufgaben anzuzeigen

Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick über die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter und vieles mehr!

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden und informieren Sie die Öffentlichkeit visuell mitClickUp's Roadmap-Vorlage Arbeiten Sie an mehreren Projekten gleichzeitig? Die Gantt-Ansicht von ClickUp hilft Ihnen bei der Verwaltung projekt-Meilensteine , Prioritäten und abhängigkeiten mit ein paar Klicks.

Planen Sie Zeit, verwalten Sie Ressourcen, visualisieren Sie Abhängigkeiten und vieles mehr mit der Gantt-Ansicht von ClickUp

Dinge, die Sie in der Gantt-Ansicht tun können:

Erstellen einer Gantt-Ansicht auf der Ebene von Räumen, Ordnern und Listen

Hinzufügen von Ordnern, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben direkt in der Seitenleiste der Gantt-Ansicht

Zeichnen Sie Linien zwischen Aufgaben, um diese automatisch zu setzen und zu visualisierenabhängigkeiten* Bestimmen Sie, wie viel Zeit für die Fertigstellung eines Ordners oder einer Liste benötigt wird, indem Sie mit dem Mauszeiger über den Fortschrittsbalken fahren

Jede Aufgabe als Meilenstein markieren oder konvertieren Sie sie zurück in eine Aufgabe

Bearbeiten Sie Aufgaben in großen Mengen, ohne Ihre Gantt-Ansicht zu verlassen, und vieles mehr!

Weniger Klicks, mehr Wirkung

Ihre Visualisierungstools sind wichtige Projektressourcen, für deren Erstellung Sie nicht mehr als eine Stunde pro Woche aufwenden sollten. Um Schritt zu halten mit projektplan veränderungen, die Manager und Unternehmen täglich erleben, brauchen sie die beste Software - ClickUp! Erstellen Sie ein kostenloses Konto in ClickUp und verabschieden Sie sich von endlosen Word-Dokumenten! 👋