Wie asynchrones Arbeiten die Zusammenarbeit verändert

Als nahm die Fernarbeit stark zu während der COVID-19-Pandemie - 24 % der US-Beschäftigten im Jahr 2019 und 38 % im Jahr 2021 - hat asynchrone oder "asynchrone" Arbeit und Kommunikation eher zum Standard als zur Ausnahme gemacht.

Einige der vorteile der asynchronen Arbeit die Vorteile der asynchronen Arbeit, d. h. der Arbeit, die in der Freizeit des Einzelnen und nicht zwischen 9 und 17 Uhr oder zeitgleich mit Kollegen erledigt wird, liegen in der flexiblen Zeitplanung, die die Produktivität des Einzelnen optimiert.

Die Mitarbeiter können sich Zeitblöcke für konzentrierte, intensive Arbeit an komplexen Projekten nehmen, die nicht durch übermäßige Besprechungen unterbrochen werden. Die Mitarbeiter können von überall aus arbeiten und zu jeder Stunde mit gründlicher Dokumentation und Kommunikation.

Sogar onboarding verbessert wenn aufgezeichnete Nachrichten, Informationsvideos und gemeinsam genutzte Dokumente für die Mitarbeiter jederzeit abrufbar sind.

Asynchrone Kommunikation hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Von zu Hause aus zu arbeiten bedeutet, rund um die Uhr erreichbar zu sein, und die Mitarbeiter leiden an Burnout, da sie zu jeder Tageszeit mit Informationen überflutet werden.

Asynchrones Arbeiten verändert auch unweigerlich wie Menschen zusammenarbeiten da sie nicht dieselben Arbeitszeiten oder denselben Ort haben, um die schnelle Besprechungen oder längere Meetings . ClickUp hat eine Liste mit häufigen Herausforderungen zusammengestellt, die in asynchronen Arbeitsumgebungen auftreten und wie sie überwunden werden können. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie Besprechungen, Arbeitsabläufe und Sequenzen organisieren können, wenn Ihre Mitarbeiter über das ganze Land oder den Globus verteilt sind.

Besprechungen, Nachrichtenübermittlung und Informationsflüsse müssen neu gestaltet werden

Alex Brylov // Shutterstock

Asynchrones Arbeiten gedeiht, wenn projekt-Meilensteine und Fortschritt sind nicht abhängig von übermäßige Treffen oder die Erwartung einer sofortigen Antwort auf Nachrichten. Aber viele fernarbeit arbeitsumgebungen bilden die traditionelle Bürokultur einfach virtuell nach, wodurch die potenziellen Vorteile der asynchronen Arbeit zunichte gemacht werden.

Ein häufiger Fehler bei der Fernarbeitskultur ist die Überlastung der Mitarbeiter durch überfüllte Meetings. Wenn die durchschnittliche Person 35 % bis 50 % ihrer Zeit in virtuellen, synchronen Besprechungen verbringt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie am Ende mit Zoom-Müdigkeit .

Für asynchrone Arbeit zu funktionieren müssen diese Besprechungen und die Art und Weise, wie die Mitarbeiter wichtige Informationen weitergeben, überarbeitet werden. Die Einführung von Instrumenten und Systemen, wie z. B. Aufgabentafeln, kann den Informationsfluss und die Transparenz erleichtern.

Die Mitarbeiter können den Projektstatus überprüfen und asynchron zusammenarbeiten, anstatt lange E-Mail-Threads zu durchforsten.

Schulung, Dokumentation und Projektmanagement sind von größter Wichtigkeit

Bodenbild // Shutterstock

Erfolgreich asynchrone Zusammenarbeit erfordert die Schaffung von Systemen, die speziell für die Optimierung der Produktivität bei der Fernarbeit und die Verringerung von Ausfallzeiten konzipiert sind. Richtiges Training und klare Erwartungen - kein Mikromanagement -sind für eine erfolgreiche und produktive asynchrone Arbeit notwendig.

Anpassung projektverwaltung und Kommunikationstools können dazu beitragen, den Zeitaufwand für die Dokumentation oder für nachholende Zoom-Anrufe zu verringern und die Geschwindigkeit und Synthese der Fernarbeit zu erhöhen. Regeln für E-Mail oder Instant Messaging aufstellen, aufzeichnung wichtiger Besprechungen und die Schaffung klarer Projektkanäle können helfen kommunikation zu rationalisieren und stellen sicher, dass die Arbeitnehmer auf Erfolg eingestellt sind.

Asynchrones Arbeiten erfordert ein Überdenken der Verzögerungen bei Nachrichtenübermittlung und Zeitplänen

Canva

Bei der Arbeit von zu Hause aus sind Grenzen besonders schwierig (und wichtiger denn je), und das Fehlen solcher Grenzen kann ein großer Nachteil der asynchronen Arbeit sein. Die Anpassung des traditionellen 9-bis-5-Arbeitstages an eine asynchrone, virtuelle Umgebung erfordert die Festlegung von Erwartungen an die Kollegen.

Die Verfolgung flexibler Arbeitszeiten und die Planung von Besprechungen in Echtzeit kann jedoch kompliziert werden.

Slack oder andere Sofortnachrichten plattformen wie Microsoft Teams können asynchrone Verwirrungen lösen, indem sie Antwortzeiten und Benachrichtigungen anpassen und es den Mitarbeitern ermöglichen, den Nachrichtenverlauf einzusehen, um verpasste Unterhaltungen nachzuholen.

Inzwischen, kalender-Apps ermöglichen es den Mitarbeitern nun, die Termine ihrer Kollegen einzusehen und deren Verfügbarkeit und arbeitsmuster zu berücksichtigen. Für Nachrichten und Besprechungen, die keinen Aufschub dulden, sollten Sie einige gemeinsame Zeiten mit dem Rest des Teams festlegen, die für Besprechungen mit allen Beteiligten und wichtige, zeitkritische Diskussionen reserviert sind.

Alltägliche Arbeit und langfristige Projekte erfordern eine Abfolge und eine Tendenz zur Überkommunikation

Canva

Tägliche Aufgaben und langfristige Projekte erfordern eine zeitliche Abfolge. Teamziele erreichen während der asynchronen Arbeit hängt von starken Projektmanagementfähigkeiten und gründlicher Kommunikation ab.

Regelmäßig festlegen treffen auf Zoom, Teams oder Slack ersetzen die täglichen Besprechungen im Büro. Mitarbeiter können über diese Online-Plattformen asynchron Status-Updates, Prioritäten und Projekt-Updates bereitstellen. Für kreatives Brainstorming können separate Meetings angesetzt werden.

Die Notwendigkeit, Informationen umfassend zu aktualisieren, kann zu einer Überkommunikation führen. Anpassbare Tools - ob spezielle Hashtags, Emojis oder andere Symbole - verhindern eine übermäßige oder redundante Kommunikation, da sie wertvolle Informationen effizienter vermitteln.

Gemeinsam mehr erreichen mit asynchroner Kommunikation

Es kann zwar schwierig sein, sich an den asynchronen Ansatz zu gewöhnen, aber er kann eine großartige Möglichkeit zur Steigerung der Produktivität sein. Dennoch braucht es die richtigen Werkzeuge und Techniken um sicherzustellen, dass Ihr Team effektiv miteinander kommuniziert.

Durch den Einsatz der richtigen Projektmanagement- und Kommunikationstools können Teams problemlos in Verbindung bleiben, ohne dass sie am selben Ort sein müssen. Nutzen Sie Projektmanagement-Software, Chat- und Nachrichtensysteme zur Erleichterung der Kommunikation und Anwendungen zur Bildschirmaufzeichnung, um komplizierte Konzepte zu erläutern, damit Teams organisiert und verbunden bleiben.

Gastautor: Jane Allison Gunn