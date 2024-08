10 kostenlose Vorlagen & Beispiele für einen Übergangsplan

Übergangsphasen sind Teil eines jeden Unternehmens. Ob Sie sich auf Projektübergänge, die Nachfolge von Mitarbeitern oder organisatorische Veränderungen vorbereiten, Sie brauchen einen Plan, damit alles reibungslos verläuft.

Anstatt unzählige frustrierende Stunden mit dem Versuch zu verbringen einen Plan zu erstellen selbst zu erstellen - oder schlimmer noch, nach dem Gehör zu arbeiten -, ist es am besten, mit Vorlagen für Übergangspläne zu arbeiten. Sie werden sparen Sie Zeit und kommen Sie noch schneller zu den Dingen, die wichtig sind.

Außerdem gibt es nichts Schöneres als das beruhigende Gefühl, einen organisierten, zuverlässigen Plan vor sich zu haben. 🧘

Wir haben 10 kostenlose Vorlagen und Beispiele für einen Übergangsplan zusammengestellt, die Ihnen den Übergang erleichtern, ohne Sie einen Cent zu kosten. Machen Sie sich bereit, erfolgreiche Übergänge in allen Bereichen zu erleichtern.

Was ist eine Vorlage für einen Übergangsplan?

Eine Vorlage für einen Übergangsplan ist wie ein Fahrplan, der Sie durch jeden Übergang in Ihrem Unternehmen führt. Diese Vorlagen können als Geheimwaffe dienen, die alle Schritte für eine erfolgreiche Veränderung in Ihrem Unternehmen aufzeigt. Und da jede Veränderung anders ist, haben wir Wert darauf gelegt, dass die Vorlagen vollständig anpassbar sind, damit Sie sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

Diese Vorlagen dienen auch als Beispiel für Übergangspläne, die zeigen, was normalerweise zur Vorbereitung auf die Veränderungen in Ihrem Unternehmen gehört.

Wenn Sie Ihre Vorlage ausgefüllt (und angepasst) haben, verfügen Sie über eine umfassende Liste der zu erledigenden Aufgaben, einen voraussichtlichen Zeitplan für den gesamten Übergang, eine Übersicht über die Ressourcen und alles, was sonst noch zu erledigen ist. 🙌

Unabhängig davon, ob in Ihrem Unternehmen ein bedeutender Wandel oder eine kleinere Veränderung ansteht, eine Vorlage für einen Übergangsplan hilft Ihnen, sich in jeder Hinsicht darauf vorzubereiten.

Ihre neue Vorlage hilft Ihnen dabei, potenzielle Herausforderungen zu erkennen und im Vorfeld Lösungen zu erarbeiten, damit Sie mit der Gewissheit, auf alles vorbereitet zu sein, beruhigt sein können.

Was macht eine gute Vorlage für einen Übergangsplan aus?

Eine gute Vorlage für einen Übergangsplan hilft Ihnen, einen Fahrplan zu erstellen, der einen reibungslosen Übergang von Anfang bis Ende gewährleistet. Sie sollten eine Vorlage haben, die alle Bereiche abdeckt und (idealerweise) für die Art des Übergangs gedacht ist, die Sie vor sich haben. 🌻

Wir haben uns die Arbeit gemacht und 10 kostenlose Vorlagen für einen Übergangsplan für fast jede Situation zusammengestellt. Sie müssen nur noch die passende Vorlage auswählen und mit der Planung beginnen! (OK, wir geben zu, dass die Planung wahrscheinlich der schwierigste Teil ist, aber wir haben die Werkzeuge gefunden, die Sie brauchen) ⚒️

Wenn Sie bereits wissen, wonach Sie suchen, können Sie gerne zum eigentlichen Thema übergehen. Aber wenn Sie wissen möchten, wie wir unsere 10 besten Vorlagen ausgewählt haben, finden Sie hier einige Faktoren, die wir berücksichtigt haben:

Anpassbare Felder: Jeder Geschäftsübergang ist anders, und Sie werden eine Vorlage benötigen, die Sie für neue oder herausragende Projekte anpassen können

Jeder Geschäftsübergang ist anders, und Sie werden eine Vorlage benötigen, die Sie für neue oder herausragende Projekte anpassen können Kollaborationsfunktionen: Die meisten geschäftlichen Veränderungen profitieren von Kollaborationsfunktionen, die allen Teammitgliedern und Interessengruppen den Zugriff auf die Dokumente des Übergangsplans ermöglichen

Die meisten geschäftlichen Veränderungen profitieren von Kollaborationsfunktionen, die allen Teammitgliedern und Interessengruppen den Zugriff auf die Dokumente des Übergangsplans ermöglichen Automatisierung: Eine Vorlagen- und Projektmanagementlösung sollte es Ihnen ermöglichen, die kleinen Dinge zu automatisieren, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren

Eine Vorlagen- und Projektmanagementlösung sollte es Ihnen ermöglichen, die kleinen Dinge zu automatisieren, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren Kompatibilität: Ein Programm für die Zusammenarbeit ist am nützlichsten, wenn es kompatible Apps für die Geräte aller Beteiligten bietet

Ein Programm für die Zusammenarbeit ist am nützlichsten, wenn es kompatible Apps für die Geräte aller Beteiligten bietet Integrationen : Ein Programm, das sich in die bereits in Ihrem Unternehmen verwendeten Tools integrieren lässt, stellt sicher, dass Sie alles an einem Ort haben

10 Vorlagen für den Übergangsplan im Jahr 2024

Die Planung von Übergängen ist selten das, was man als schnell und einfach bezeichnen würde - alles, was mit Veränderungen zu tun hat, birgt in der Regel einige Stolpersteine. Aber mit diesen Vorlagen wird sie weniger Kopfschmerzen bereiten.

Sie sind kostenlos, sodass jeder sie verwenden kann, ohne sich Gedanken über das Budget machen zu müssen. Außerdem sind sie so anpassbar, dass sie zu fast jeder Veränderung in Ihrem Unternehmen passen.

Egal, ob Sie den Geschäftsinhaber wechseln, eine neue Marke einführen, eine größere projektübergabe oder wenn Sie Ihre Mitarbeiter zurück ins Büro holen, gibt es eine Vorlage, die sich dafür eignet. Sehen Sie sich diese 10 Optionen an, um den Übergang wie ein Profi zu gestalten. 🎉

1. ClickUp Change Management Übergangsplan Vorlage

ClickUp-Änderungsmanagement-Übergangsplan-Vorlage

Die ClickUp Change Management Plan Vorlage skizziert einen mehrstufigen Ansatz, der Sie bei der Verwaltung und Umsetzung von Veränderungen in Ihrem Unternehmen unterstützt. Sie enthält eine vordefinierte Struktur und vorgeschlagene Felder, die Ihnen helfen, sofort mit neuen oder ausstehenden Projekten zu beginnen.

Diese Vorlage für einen Übergangsplan füllt auch die Lücken und erweitert Ihre Listenansicht um weitere Details, während Sie Ihre plan für das Änderungsmanagement . Die meisten ClickUp-Vorlagen enthalten mehrere Status, benutzerdefinierte Felder und Ansichtstypen, die Ihnen helfen, den perfekten Übergangsplan für Ihre anstehende Änderung zu erstellen.

Diese hier ist nicht anders.

Sie können Ihre Aufgaben nach dem Empfänger sortieren, den Status jeder Aufgabe auf einen Blick überprüfen und den Verlauf der Übergangsphase aus der Vogelperspektive verfolgen. Diese Vorlage kann an nahezu jede Situation angepasst werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Ob es sich um das Onboarding von Mitarbeitern in eine neue Rolle mit einem Plan für den Arbeitsplatzwechsel oder um die Durchführung eines Wissenstransfers von Geschäftsprozessen handelt, mit dieser Vorlage erhält das Projektteam die wichtigsten Details zur Anpassung. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen wollen, bietet ClickUp mehrere vorlagen für Organigramme die eine einfache visuelle Darstellung von Stellenbezeichnungen, Kernaufgaben und funktionsübergreifenden Partnern ermöglichen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Projektübergabe Vorlage

ClickUp Projektübergabe-Vorlage

Die ClickUp-Projektübergabe-Vorlage stellt sicher, dass ein Projekt ordnungsgemäß abgeschlossen und beendet wird, bevor es den Besitzer wechselt. Dazu kann es gehören, dass neue Interessengruppen und Teammitglieder mit allen projektrelevanten Informationen versorgt werden. Denken Sie an ausstehende projektleistungen , meilensteine , aktuelle Fälligkeitstermine, wichtige Kontakte, Schlüsselwissen und geplante nächste Schritte.

ClickUp's workflow-Software bietet auch nützliche Funktionen wie Kommentarreaktionen und KI-gestützte Automatisierung, die das Leben leichter machen. Und wie die meisten unserer Vorlagen enthält auch diese benutzerdefinierte Status, Felder, Ansichten und Projektplanungstools. 🛠️

Die Vorlage für den Übergangsplan enthält alles, was Sie brauchen, um die Projektdaten für einen nahtlosen Übergang zu organisieren. Sie vereinfacht den Prozess der Aktualisierung wichtiger Kontakte über den Fortschritt des Teams und die Erstellung umfassender Checklisten für einen einfachen Projektübergang. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Änderungsmanagementplan Gantt Vorlage

ClickUp Änderungsmanagement-Plan Gantt-Vorlage

Die ClickUp Änderungsmanagementplan Gantt-Vorlage erleichtert die Planung, das Management und die Implementierung von Änderungen für den Übergang eines Projekts von einem Zustand in einen anderen. Dies kann bedeuten, dass die teamleitung struktur, Geschäftsprozesse bei ausstehenden Projekten oder ihr gesamter Geschäftsplan -das kann alles! 🤩

Diese Vorlage für einen Übergangsplan verwendet das Format eines Gantt-Diagramms, um Sie und Ihre Projektteams durch Zeiten des Wandels zu führen. Die benutzerdefinierten Felder, Status und Ansichten machen es Ihnen und Ihren Teammitgliedern leicht, den Fortschritt auf dem Weg zu Ihren Zielen zu verfolgen.

Schaffen Sie eine reibungslose Übergabe an Teams und stakeholder zur Entwicklung klarer und Ziele zu entwickeln, an denen Sie mit allen Teammitgliedern gleichzeitig arbeiten können. Mit Ihrem Übergangsplan behalten Sie den Überblick über wichtige Fristen und schaffen pläne für unvorhergesehene Ereignisse für mögliche ungeplante Ereignisse - oder sogar für laufende Projekte. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Änderungsmanagementplan Dokumentvorlage

ClickUp Änderungsmanagementplan Dokumentvorlage

Die ClickUp Change Management Plan Dokumentvorlage erleichtert die Übergabe von Wissenstransfer- und Übergangsplänen. Sie hilft dabei, die gewünschten Ergebnisse zu klären, die Beteiligten zu informieren, die Kommunikation zu verbessern, Kontaktinformationen zu organisieren, einen effektiven Kommunikationsplan auszuführen und jedem Teammitglied Echtzeit-Feedback zu geben. ✍️

Zusätzlich zu den anpassbaren Funktionen bietet diese Vorlage Seiten für Meilensteinlisten, Änderungsprotokolle, Risiko- und Risikominderungsdetails sowie allgemeine Änderungsmanagementpläne.

Die Dokumentvorlage für den Änderungsmanagementplan ist für jede erfolgreiche Umstellung hilfreich und eignet sich perfekt für Teamleiter, die anpassbare Dokumente anstelle von (oder zusätzlich zu) umfangreicheren visuellen Diagrammen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Checkliste für Änderungsmanagement Vorlage

ClickUp Checkliste für Änderungsmanagement Vorlage

Die ClickUp Change Management Plan Checkliste Vorlage hilft bei der Erstellung von Plänen für Übergangsphasen in Unternehmen jeder Größe. Organisieren Sie Ihre Checkliste auf der Grundlage von Beauftragten, Fälligkeitsdaten, Status und mehr - und sehen Sie den Fortschritt Ihrer Teammitglieder bei jedem Ziel in Sekundenschnelle.

Die Checkliste ist perfekt geeignet, um einen umfassenden, kollaborationsfreundlichen Überblick über alles zu erstellen, was Ihr Change-Management-Plan erfordert. Und wie die meisten ClickUp-Vorlagen verfügt auch diese über benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichtstypen, so dass Sie eine Checkliste erstellen können, die alles enthält, was Sie brauchen, und nichts, was Sie nicht brauchen. ✅

Die Vorlage für den Übergangsplan hilft Ihnen, alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten, vom neuen Mitarbeiter bis zum erfahrenen Teamleiter. Da Sie mehrere Checklisten erstellen können, können Sie alles von Jahreszielen bis hin zu unternehmensweiten Zielen verfolgen und verwalten nachfolgeplanung ist viel einfacher. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Change Management Aktionsplan Vorlage

ClickUp Änderungsmanagement-Aktionsplan-Vorlage

Die ClickUp Change Management Aktionsplan Vorlage gliedert die Details jeder Veränderung in überschaubare, nachvollziehbare Aufgaben. Es vereinfacht die Organisation aller Elemente Ihrer Umstellung an einem Ort und bietet eine Plattform für die mühelose Zusammenarbeit mit Ihren Teams, Abteilungen und Interessengruppen.

Diese flexible, benutzerfreundliche Vorlage umreißt die grundlegenden Elemente eines unkomplizierten Aktionsplans. Es gibt verschiedene Status, benutzerdefinierte Felder und Ansichten, die Ihr Team durch eine erfolgreiche Umstellung führen.

Unser Change Management Action Plan Template arbeitet mit dem ClickUp Dashboard zusammen, um relevante Dateien zu organisieren und Projekte jeder Größe zu verwalten. Und mit den über 1.000 Integrationen in ClickUp können Sie Informationen aus allen Tools abrufen, die Sie täglich verwenden. 📚 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Rebranding Projekt Vorlage

ClickUp Rebranding Projektvorlage

Die ClickUp Rebranding-Projektvorlage bietet einen beispielhaften Übergangsplan für das Rebranding eines Unternehmens, einer Organisation oder eines Produkts. Er hilft Ihnen, jeden Schritt des Projekts zu koordinieren und den Übergangsprozess von Anfang bis Ende zu managen. ✨

Verwenden Sie diese Vorlage, um neue visuelle Identitäten zu entwickeln, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, den Fortschritt bei jedem Schritt zu verfolgen, einen zeitlosen Erfolgsplan zu erstellen und vieles mehr. Das alles ist möglich dank der benutzerdefinierten Felder, Status und Ansichtstypen.

Zusätzlich zu unserer Rebranding-Projektvorlage bietet ClickUp projektmanagement-Tools verbessern Ihre projektverfolgung mit Funktionen wie Kommentaren, Kommentarreaktionen, Warnungen vor Abhängigkeiten und Zeiterfassung. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Aktionsplan zur Rückkehr an den Arbeitsplatz Vorlage

ClickUp-Vorlage für den Aktionsplan zur Rückkehr an den Arbeitsplatz

Die ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan zur Rückkehr an den Arbeitsplatz ist für Unternehmen gedacht, die Mitarbeiter oder Kunden an ihren Standort zurückbringen. Er hilft Ihnen, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit während und nach der Rückkehr zu gewährleisten.

Benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten erleichtern den Überblick über die Aufgaben, die mit einer nahtlosen Rückkehr an den Arbeitsplatz verbunden sind, und bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Struktur für einen umfassenden Plan.

Die Vorlage für den Aktionsplan zur Rückkehr an den Arbeitsplatz kann alles abdecken, von Schulungsanforderungen bis hin zum Arbeitsmanagement. Da sie gut mit einer Vorlage für einen Übergangsplan für Mitarbeiter zusammenarbeitet und software zur Mitarbeiterbindung innerhalb der ClickUp-Plattform kann sie Teil der Lösung Ihrer Personalabteilung sein. 🌻 Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp-Notfallplan Vorlage

ClickUp-Notfallplan-Vorlage

Die ClickUp-Notfallplan-Vorlage skizziert eine Strategie für Ihr Team, Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation als Notfallplan für unerwartete Ereignisse. Sie kann Ihnen helfen, für alles zu planen, vom Ausfall des Hosting-Providers auf Ihrer Website bis hin zu dem, was zu tun ist, wenn Sie Ihren besten Mitarbeiter verlieren.

Zusätzlich zu den benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten, die Sie in ClickUp finden, können Sie mithilfe von Automatisierungen benutzerdefinierte Felder festlegen, wenn bestimmte Aufgaben erstellt werden, und sich so einen Teil der Arbeit sparen.

Mit der Notfallplanvorlage können Sie außerdem mehrere Pläne für verschiedene Ereignisse und Szenarien an einem Ort erstellen und sich so einen Überblick darüber verschaffen, wie Sie mit den einzelnen Ereignissen umgehen werden. Abgesehen vom praktischen Nutzen ist die Durchsicht Ihrer gut ausgearbeiteten Notfallpläne ein bisschen wie eine 10-sekündige Therapiesitzung in Zeiten der Veränderung. Vertrauen Sie uns. 🌻 Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Korrekturmaßnahmenplan Vorlage

ClickUp Vorlage für Korrekturmaßnahmenplan

Die ClickUp-Vorlage für den Korrekturmaßnahmenplan enthält alles, was Sie brauchen, um unerwünschte Ergebnisse für Projekte und Situationen zu beheben. Es kann Ihnen helfen, wiederkehrende Probleme zu vermeiden, Ihre Geschäftsprozesse zu stärken, das Risiko von Mitarbeiterfehlern zu reduzieren und aus vergangenen Fehlern zu lernen.

Das Whiteboard-Format macht zusammenarbeit in Echtzeit schnell und einfach. Wechseln Sie von der Planung zu einer schnelleren Umsetzung mit ClickUp als HR-Software . Und da sie vollständig anpassbar ist, ist sie flexibel genug für fast jede Situation.

Dank der HR-Funktionalität von ClickUp ist die Vorlage für den Korrekturmaßnahmenplan praktisch, wenn Sie Lösungen für Ihre Teams und Situationen mit Mitarbeitern erstellen. Bringen Sie Probleme mit Ihrem Einführungsprozess in Ordnung, verfolgen Sie die Fortschritte neuer Mitarbeiter und vieles mehr. Diese Vorlage herunterladen

Reibungslose Übergänge mit diesen hilfreichen Vorlagen

Mit Hilfe einer Vorlage für einen Übergangsplan können Sie jeden Übergang mit (relativer) Leichtigkeit bewältigen.

Keine Hektik, kein Stress und keine Verwirrung mehr - nur noch umfassende Pläne, genau definierte Ziele und ein klarer Weg nach vorn. Auf reibungslose Übergänge und rundum erfolgreiche Projekte! 🏆

Sind Sie noch auf der Suche nach der perfekten Vorlage? Sehen Sie sich unsere Liste mit vorlagen für das Änderungsmanagement für weitere Optionen.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, melden Sie sich an für ClickUp um diese Vorlagen zu verwenden und den Umgang Ihres Unternehmens mit Veränderungen zu verbessern. Sie sind alle auf dem Free Forever Plan verfügbar, was bedeutet, dass Sie keinen Cent bezahlen müssen, um sich so schnell wie möglich zu organisieren.