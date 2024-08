10 kostenlose Vorlagen für die Nachfolgeplanung für Teams

Ob in der Wirtschaft oder im Leben, Sie müssen lernen, sich im stürmischen Wind des Wandels zurechtzufinden. 🌬️

Am besten ist es, wenn Sie sich darauf einlassen, proaktiv handeln und sich gut vorbereiten. Wenn es um Veränderungen in der Belegschaft geht, sind Vorlagen für die Nachfolgeplanung Ihre Rettung.

Wir stellen 10 unserer Favoriten vor und zeigen, wie jede Nachfolgeplanvorlage dazu beitragen kann, Kontinuität und eine reibungslosen Führungswechsel. Sie sind kostenlos, also probieren Sie sie doch einfach mal aus

Was ist eine Vorlage für die Nachfolgeplanung?

Die Nachfolgeplanung ist eine Strategie, mit der sich Unternehmen auf Veränderungen in der Unternehmensführung vorbereiten, die sich aus Rücktritten, Pensionierungen oder Beförderungen ergeben. Es handelt sich um einen langfristigen Plan, der folgende Punkte berücksichtigen muss grundsätze des Büromanagements und erfordert viel Vorausdenken.

Außerdem muss es jährlich oder nach jedem Übergang neu bewertet und aktualisiert werden. Einige der wichtigsten Schritte sind:

Festlegung der kritischen Rollen und Schlüsselpositionen

Identifizierung und Bewertung potenzieller Nachfolger

Erstellung von Entwicklungsplänen für jeden potenziellen Nachfolger

Die Nachfolgeplanung ist ein Rahmen, der Unternehmen dabei hilft, die Schritte für einen nahtlosen Führungswechsel effektiv zu planen. Diese Notfallpläne dienen dazu, Schlüsselrollen und Personalwechsel zu rationalisieren und gleichzeitig das Chaos zu reduzieren, das oft mit einem detaillierten Nachfolgeplan einhergeht.

Was macht eine gute Vorlage für die Nachfolgeplanung aus?

Um effektiv zu sein, muss eine Vorlage für die Nachfolgeplanung folgende Punkte erfüllen:

umfassend sein : Alle wichtigen Aspekte des Nachfolgeplanungsprozesses abdecken

: Alle wichtigen Aspekte des Nachfolgeplanungsprozesses abdecken Anpassung ermöglichen : Skalierbar sein und sich an verschiedene Arten von Organisationen und Führungspositionen anpassen lassen

: Skalierbar sein und sich an verschiedene Arten von Organisationen und Führungspositionen anpassen lassen Benutzerfreundlich sein : Vereinfachen Sie den Prozess und machen Sie ihn für jeden leicht anwendbar, um die Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten

: Vereinfachen Sie den Prozess und machen Sie ihn für jeden leicht anwendbar, um die Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten Erleichtern Sie die Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie es jedem, seine Meinung einzubringen und sich am Nachfolgeplanungsprozess zu beteiligen

Analysen bereitstellen: Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und zeigen Sie alle geschäftlichen Herausforderungen auf

10 Vorlagen für die Nachfolgeplanung, die Sie im Jahr 2024 verwenden können

Die Nachfolgeplanung ist kein Zuckerschlecken, aber mit den richtigen Werkzeugen kann sie reibungslos ablaufen. Verwenden Sie eine dieser 10 Vorlagen für Ihren Nachfolgeplanungsprozess in ClickUp um eine starke Pipeline potenzieller Kandidaten und Führungskräfte aufzubauen und in schwierigen Zeiten für Stabilität zu sorgen.

1. ClickUp Vorlage für Nachfolgeplanung

Die ClickUp-Nachfolgeplanungsvorlage ist eine einfache Möglichkeit, sich auf Veränderungen in der Führung vorzubereiten

Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, dass Sie die ClickUp Vorlage für die Nachfolgeplanung. Diese Vorlage für einen Nachfolgeplan hilft Ihnen talente zu verwalten übergänge in Führungspositionen oder Ermittlung von Schlüsselpositionen in einem neuen Nachfolgeplan.

Es ist ein multifunktionales Organisationsinstrument, das die Planung zum Kinderspiel macht. 💨

Wenn Sie zum ersten Mal mit einer ClickUp-Vorlagefinden Sie in der Anleitung "Erste Schritte". Obwohl die Vorlage fortgeschritten ist, lässt sie sich intuitiv verwenden und einrichten. Es handelt sich um einen Ordner mit zwei Listen: Teammitglieder und Aktivitäten zur beruflichen Entwicklung.

Die Liste der Teammitglieder enthält Informationen über die einzelnen Mitarbeiter, wie z. B. die aktuelle Position, die Abteilung, potenzielle Kandidaten und die Bereitschaft zur Nachfolge. Sie können diese Felder anpassen, um sie besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Wenn Sie Kanban-ähnliche Tafeln gegenüber Listen bevorzugen, hat ClickUp die richtige Lösung für Sie. In der Board-Ansicht werden die Mitarbeiter als Karten dargestellt und nach potenziellen oder kritischen Positionen gruppiert, um die Visualisierung zu erleichtern.

Jede Karte zeigt wichtige Informationen über die potenziellen Einstellungsaspekte Ihrer Führungspositionen an, einschließlich lustiger Emoji-Bewertungsskalen für Kommunikation, Führungsqualitäten und Leistung. Sie können das Aussehen der Karten sowie ihre Gruppierungs- und Sortierungsmethoden ändern.

Die zweite Liste, Aktivitäten zur beruflichen Entwicklung, ermöglicht es Ihnen, alle notwendigen Aufgaben und Teilaufgaben zu verfolgen und zu verwalten, um reibungslose Übergänge während Ihrer Nachfolgeplanung zu gewährleisten. Diese Vorlage herunterladen### 2. ClickUp Vorlage für Unternehmensnachfolgeplanung

Die ClickUp Vorlage für die Unternehmensnachfolgeplanung erleichtert die Planung und Zusammenarbeit auch für große Unternehmen

Im Unternehmensbereich ist eine solide Nachfolgeplanung ein Schutzschild gegen Instabilität und Unterbrechungen. Aufgrund der Größe dieser Organisationen kann man sich leicht in der Fülle der Daten verlieren und ideale Führungspositionen und leitende Angestellte übersehen.

Mit diesem ClickUp Vorlage zur Unternehmensnachfolgeplanungbleiben Sie immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Es organisiert und vereinfacht die Kontoplanungsprozessunabhängig von der Größe Ihres Unternehmens.

Die Vorlage für den Nachfolgeplan ist ein Ordner mit drei Listen:

Ausbildungsaktivitäten: Enthält Schulungen, die potenzielle Nachfolger absolviert haben oder in Zukunft absolvieren wollen Potenzielle Kandidaten: Enthält Informationen zu allen potenziellen Nachfolgern und deren Bereitschaft für höhere Positionen Unternehmensnachfolge: Zeigt die kritischen Rollen im Unternehmen auf, umreißt deren Verantwortlichkeiten und schlägt einen Transferplan für Nachfolgekandidaten vor

Jede Liste verfügt über eine Listen- und eine Board-Ansicht, die Sie bequem nutzen können. Erstellen Sie Aufgaben, Teilaufgaben und Checklisten, um Ihre Pläne zu verwirklichen.

Passen Sie die Vorlage an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an, indem Sie die Sortiermethode ändern und benutzerdefinierte Kategorien und Felder erstellen. Führen Sie neue Ansichten ein, wie z. B. Gantt und Workload, für eine effektive Zeit- und team-Management. Diese Vorlage herunterladen### 3. ClickUp Stellenbesetzungsplan Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um die verschiedenen Arten von Personal besser zu verstehen, die Ihr Unternehmen benötigt, um seine Ziele zu erreichen

Nachfolgeplanung ist vielleicht keine alltägliche Aufgabe, aber HR-Operationen sind immer im Gange. Glücklicherweise ist die ClickUp Personalplan Vorlage ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Personal auf dem Laufenden zu bleiben, ob es sich nun um das heutige Betriebspersonal oder zukünftige Führungskräfte handelt.

Diese Nachfolgeplanvorlage ist anfängerfreundlich und erfordert keine Anleitung. Wenn Sie jedoch eine Anleitung benötigen, finden Sie diese in dem guten alten Dokument Start Here.

Die Vorlage für die Personalbesetzung ist ein Whiteboard, das aus zwei Teilen besteht: einem Ablaufdiagramm für den Personalbesetzungsplan und einem Organigramm, in dem die Schlüsselrollen und die Führungshierarchie in Ihrem Unternehmen dargestellt sind.

Mit dem Ablaufdiagramm für die Personalbesetzung können Sie die genauen Schritte Ihres Nachfolgeplans festlegen. Standardmäßig umfassen diese Schritte:

Bewertung der aktuellen Kapazität

Identifizierung des Geschäftsbedarfs

Entwicklung von Strategien für das Personalmanagement

Unter jedem Schritt finden Sie Haftnotizen, mit denen Sie Teilaufgaben und Vorbehalte anlegen können.

Das Organigramm stellt eine Hierarchie von Personen innerhalb Ihrer Organisation dar. Das Organigramm ist zur besseren Veranschaulichung farbcodiert und verfügt über vier Dienstaltersstufen.

Wie bei anderen ClickUp-Whiteboardskönnen Sie alle Elemente individuell anpassen. Fügen Sie Bilder ein, fügen Sie Verbindungselemente hinzu, um Beziehungen anzuzeigen, und gruppieren Sie Mitarbeiter zu funktionsübergreifenden Teams und Abteilungen.

Whiteboards geben Ihnen auch die Freiheit, zu kritzeln und zusätzliche Elemente einzuführen, wie z. B mind Maps und Websites, um Nachfolgeplänen alles zu geben, was sie brauchen, um - nun ja, erfolgreich zu sein! Diese Vorlage herunterladen### 4. ClickUp Mitarbeiterentwicklungsplan Vorlage

Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit den notwendigen Informationen und Fähigkeiten für neue Rollen/Verantwortlichkeiten aus, indem Sie unsere Vorlage für einen Mitarbeiterentwicklungsplan verwenden

Ohne Mitarbeiterentwicklung wäre die Nachfolgeplanung im besten Fall kompliziert und im schlimmsten Fall chaotisch. 😵

Deshalb brauchen Sie eine soliden Trainingsplan für Ihre zukünftigen Führungskräfte. Und es gibt keinen besseren und schnelleren Weg, einen solchen Plan zu erstellen als mit dem ClickUp Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne. Es ist ein einfaches Werkzeug, das jeder unabhängig von seinen Fähigkeiten nutzen kann.

Es ist in Listenform, hat aber mehrere Ansichten, darunter:

Anleitung für den Einstieg : Anweisungen zur Verwendung der Nachfolgeplanvorlage

: Anweisungen zur Verwendung der Nachfolgeplanvorlage Mitarbeiterübersicht : Eine Masterliste aller Mitarbeiter und ihrer Entwicklungspläne

: Eine Masterliste aller Mitarbeiter und ihrer Entwicklungspläne Abteilungsplan : Wie die vorherige Liste, jedoch nach Abteilungen geordnet

: Wie die vorherige Liste, jedoch nach Abteilungen geordnet Entwicklungsstatus : Mitarbeiterpläne im agilen Board-Formular

: Mitarbeiterpläne im agilen Board-Formular Mitarbeiterliste: Eine Tabelle mit grundlegenden Informationen über jeden Mitarbeiter

Die Vorlage enthält standardmäßig benutzerdefinierte Felder wie Status, Zeitplan, Tags für die Entwicklungsmethode, Bewertungsergebnisse und viele andere.

Die Tafelansicht hilft bei der Visualisierung, indem sie nur die wichtigsten Informationen über den Mitarbeiter anzeigt, um visuelle Unordnung zu vermeiden. Sie können die Sortier- und Gruppierungsmodi ändern, die Kategorien anpassen und neue Felder hinzufügen. Diese Vorlage herunterladen### 5. ClickUp Skills Gap Analysis Vorlage

Finden Sie mit dem ClickUp Skills Gap Analysis Template heraus, wie Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter am besten weiterentwickeln können

Sobald Sie die Nachfolger für wichtige Führungspositionen ausgewählt haben, wollen Sie ihnen helfen, sich zu verbessern. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen, verwenden Sie ClickUp Skills Gap Analysis Vorlage!

Das Tool ist Ihr One-Stop-Shop für die Planung der Kompetenzentwicklung. Während Sie die Fähigkeiten Ihrer künftigen Führungskräfte bewerten, analysieren und verbessern, dient die Vorlage als Brücke, die alles zusammenhält. 🌉

Sie enthält mehrere Listenansichten und eine Übersichtsansicht, in der die Details zu den Mitarbeitern und Informationen über ihre Fähigkeiten, gruppiert nach verschiedenen Faktoren - Abteilung, Art der Fähigkeit und Priorität - angezeigt werden. Neben den grundlegenden Informationen zum Mitarbeiter, wie z. B. der Position, verfügen diese Listen über spezielle Felder für die Bewertung der Wichtigkeit der Fähigkeiten, die Einstufung der Fähigkeiten und Anmerkungen zu Handlungsempfehlungen.

Sobald Sie die Mitarbeiter bewertet haben, geben Sie die Werte in die Liste ein und verwenden Formeln zur Berechnung der Gesamt- oder Durchschnittswerte. Die Vorlage enthält eine voreingestellte Formel für die Lückenbewertung, die die Differenz zwischen der Ziel- und der Gesamtbewertung darstellt. Sie können aber auch eigene Formeln einfügen. Diese Vorlage herunterladen### 6. ClickUp Skills Mapping Vorlage

Sammeln und organisieren Sie Informationen über die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp Skills Mapping-Vorlage

Obwohl sie ein wesentlicher Bestandteil der Nachfolgeplanung ist, ist die Bewertung der Kompetenzen eine sättigende Mahlzeit für sich allein. Um die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu entwickeln und ihnen und dem Unternehmen Wachstum zu ermöglichen, müssen Sie wissen, wo sie stehen. ClickUp's Skills Mapping Vorlage ermöglicht Ihnen dies mühelos zu tun. Es ist eine Plattform für die Selbsteinschätzung und die Dokumentation und Visualisierung der Ergebnisse mit mehreren Ansichten, einschließlich eines Bewertungsformulars und Listen, die die Ergebnisse anhand verschiedener Sortierkriterien anzeigen.

Der erste Schritt besteht darin, das Formular an Ihre Mitarbeiter weiterzuleiten. Nachdem sie es ausgefüllt haben, können Sie sich die Ergebnisse in einer der Listenansichten ansehen. Sie können auch andere Formulare erstellen und verschiedene Arten von Informationen sammeln, z. B. 360-Grad-Feedback.

Denken Sie daran, dass Sie sich für die Unbegrenzter Plan oder bis zur Freigabe von Formularen.

In der Listenansicht werden die Ergebnisse mit lustigen Emojis dargestellt, was dem oft gefürchteten Prozess der Kompetenzbewertung eine spielerische Note verleiht. Sie können Emojis, Kategorien und Felder personalisieren, um das Formular ansprechender und weniger einschüchternd zu gestalten. Diese Vorlage herunterladen### 7. ClickUp Training Rollout Plan Vorlage

Verwalten Sie Nachfolge-Trainingsprogramme mit dem ClickUp Training Rollout Plan Template

Sobald die Nachfolgeausbildung beginnt, brauchen Sie ein solides System zur Verwaltung der Programme und Fortschritte verfolgen. Mit dem ClickUp Training Rollout Plan Vorlagekönnen Sie den Überblick über alle Informationen behalten und die nächsten Schritte mit Klarheit und Zuversicht planen. 💪

Obwohl diese Vorlage mit vielen Funktionen ausgestattet ist, ist sie einfach zu benutzen. Es ist eine Liste mit vielen Ansichten, die verschiedene Aspekte des Ausbildungsmanagements abdecken.

Die Hauptansicht bietet eine vollständige Liste der Schulungsprogramme, gruppiert nach Typ. Die Spalten enthalten Ausbilder, Teilnehmer, Start- und Fälligkeitsdaten, Ressourcen und Modalitäten, können aber bei Bedarf angepasst werden.

Die Ansicht "Zeitplan" zeigt die Zeitachse der Ereignisse an, um Ihnen zu helfen zeitmanagement und koordinieren Schulungsprogramme, um eine effiziente Durchführung zu gewährleisten. Die Modality-Board-Ansicht zeigt Kurse als Karten an und ermöglicht so eine visuell ansprechende und intuitive Organisation von Aufgaben. Diese Vorlage herunterladen### 8. ClickUp Technische Fähigkeiten Matrix Vorlage

Verfolgen Sie die technischen Fähigkeiten und Kernkompetenzen Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp Technical Skills Matrix Template

Während die vorherige Vorlage eine effiziente Planung von Schulungen ermöglicht, können Sie mit dieser Vorlage die Bewertungsergebnisse verfolgen. Sie können die Ergebnisse überprüfen, Bewertungen hinzufügen, Durchschnittswerte berechnen und Ergebnisse vergleichen, um den besten Nachfolger für jede Position auszuwählen.

Die ClickUp-Matrixvorlage für technische Fertigkeiten ist ein praktisches Instrument, um das Potenzial jedes Mitarbeiters zu verstehen. Mit farblich gekennzeichneten Kategorien lassen sich Stärken, verbesserungswürdige Bereiche und Kompetenzlücken in Ihrem Team leicht identifizieren. Obwohl diese Vorlage für technische Fähigkeiten entwickelt wurde, kann sie auch für andere Zwecke verwendet werden, z. B. für die Bewertung von Soft Skills und 360-Grad-Feedback.

Die Vorlage enthält mehrere Ansichten, darunter:

Technische Fähigkeiten : Eine Liste aller Mitarbeiter und wie sie in verschiedenen Hard Skills, wie z. B. Softwareentwicklung und Debugging, abschneiden

: Eine Liste aller Mitarbeiter und wie sie in verschiedenen Hard Skills, wie z. B. Softwareentwicklung und Debugging, abschneiden Kernkompetenzen: Eine Liste aller Mitarbeiter und wie sie bei den Kernkompetenzen abschneiden, wie z.Bprojektleitung### 9. ClickUp Einstellungsauswahlmatrix Vorlage

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, die Einstellung von Mitarbeitern zu vereinfachen, sollten Sie sich unsere Vorlage für eine Auswahlmatrix ansehen, die sich perfekt für die Überprüfung einer großen Anzahl von Bewerbern eignet

Die Suche nach neuen Mitarbeitern ist manchmal bequemer, als sich auf interne Ressourcen zu verlassen und zu versuchen, eckige Nägel in runde Löcher zu stecken. In solchen Fällen sollten Sie zahlreiche Bewerber prüfen, um den perfekten Kandidaten zu finden. Mit dem ClickUp Hiring Auswahlmatrix Vorlagewird dieser Prozess überschaubarer.

Es handelt sich um ein Dokument mit mehreren Ansichten, das Ihnen dabei hilft, die Kandidaten und ihre Fortschritte zu verfolgen. In der Liste der Bewerberdatenbank finden Sie alle notwendigen Informationen, einschließlich Lebensläufen, Kontaktdaten und Bewertungen der Beurteiler.

Die Seite Logbuch aufrufen die Boardansicht zeigt die Kandidaten als Karten, gruppiert nach der Einstellungsphase, in der sie sich befinden. Die Karten stellen vereinfachte Kandidatenprofile dar, aber Sie können weitere Informationen anzeigen, indem Sie auf die Karten klicken. Zu meetings verwaltensiehe Interviewpläne Kalenderansicht in ClickUp. Diese Vorlage herunterladen### 10. ClickUp Aktionsplan für Mitarbeiterengagement Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement, um Ihre Personalstrategie und -ziele zu beschreiben

Die ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement ist ein einfaches Dokument, das Sie bei Ihren Bemühungen unterstützt, die Mitarbeiterbindung, -zufriedenheit und -produktivität zu erhöhen. 📚

Es beginnt mit einem Feld für den Namen Ihres Unternehmens, Ihr Logo, den Namen Ihrer Abteilung und das Datum. Im nächsten Abschnitt, Schwerpunktbereiche, können Sie Ihre Ziele angeben:

Geschäftsstrategie: Ihre Werte und das Problem, das Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung lösen will Personalstrategie: Ihre Ziele in Bezug auftalent Engagement. Erstellen Sie schließlich einen Kommunikationsplan, in dem Sie die bevorzugten Kanäle, die Zielgruppe und die Häufigkeit der Aktualisierungen für jedes Ziel angeben.

Im Vergleich zu anderen Nachfolgeplan-Beispielen in dieser Liste können Sie mit dieser Vorlage das Dokument aufpeppen, indem Sie coole Grafiken oder Bilder einfügen, mit Schriftarten spielen und das Farbschema an Ihr Branding anpassen. Diese Vorlage herunterladen## Vorlagen für die Planung der Unternehmensnachfolge - ein Überblick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über alle Vorlagen und ihre Vorteile:

Verwenden Sie diese Vorlagen für die Nachfolgeplanung, um dem Spiel einen Schritt voraus zu sein

In den Worten des großen Miguel de Cervantes: "Vorbereitet sein ist der halbe Sieg" Diese zeitlose Weisheit gilt auch für den Bereich der Nachfolgeplanung.

Mit der richtigen Herangehensweise und den richtigen Instrumenten können Sie einen erfolgreichen Führungswechsel in Ihrem Unternehmen herbeiführen. Nutzen Sie diese Vorlagen für die Nachfolgeplanung und ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen, unter allen Umständen zu triumphieren. 👑

Die Planung der Unternehmensnachfolge muss keine Herausforderung sein. Get ClickUp heute und sehen Sie, warum so viele Unternehmen auf diese Plattform für die Dokumentation und Planung vertrauen.