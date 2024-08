15 beste Workflow-Management-Software im Jahr 2024

Wenn man das Chaos eines neuen Projekts nimmt und alles, was erledigt werden muss, in einzelne Aufgaben aufteilt, wird aus dem Chaos nur ein organisiertes Chaos. Das Verständnis dafür, wie alle Informationen und Personen miteinander verbunden sind und wie sich die Daten durch ein Projekt bewegen, heißt hingegen workflow-Management .

Und Workflow-Management kann das Chaos aus Ihren Projekten verbannen und für Ordnung sorgen. 🙏

Der beste Weg, Sie und Ihr Team bei der Rationalisierung Ihrer Prozesse zu unterstützen, ist eine Workflow-Management-Software. Diese Tools erledigen mehr als nur Aufgaben zu erfassen und Zeitpläne zu erstellen. Sie helfen Ihnen dabei, zu verstehen, wie jeder Schritt zu erledigen ist, Zuständigkeiten zuzuweisen, den Fortschritt nachzuverfolgen und, was am wichtigsten ist, manuelle Workflow-Schritte zu automatisieren.

Die Vorteile der Implementierung einer guten Workflow-Software sind beträchtlich, und deshalb gibt es eine große Auswahl. Aber keine Sorge - wir lassen Sie nicht im Workflow-Wald verloren gehen! Wir haben eine Liste mit 15 verschiedenen Workflow-Management-Softwarelösungen erstellt.

Und für jedes Workflow-Management-Tool haben wir eine kurze Einführung, die Stärken und Schwächen, die Kosten und Bewertungen von tatsächlichen Benutzern hinzugefügt.

Worauf sollten Sie bei einer Workflow-Management-Software achten?

Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, sollten Sie vor allem wissen, dass Workflow-Management eine Möglichkeit ist, Prozesse und die Ausführung von Aufgaben zu optimieren und sich dabei auf Ziele zu konzentrieren. Zu erledigen ist dies, indem man sich ansieht, wie die Arbeit durch ein Projekt fließt - daher auch der Begriff "Workflow"

Effektive Führungskräfte implementieren Workflow-Management-Software in ihre Geschäftsprozesse, weil sie die Effizienz von Teams steigert und verbessert gleichzeitig das Endprodukt.

Sobald Sie wissen, was Workflow-Management ist und wie es Ihrem Team helfen kann, ist es an der Zeit, sich anzusehen, was diese Art von projektmanagement-Software so effektiv. Die beste Workflow-Software hängt von den Bedürfnissen Ihres Teams ab, wie Automatisierung, Zusammenarbeit und Projektmanagement. Im Folgenden finden Sie einige Features, die Sie bei Ihrer Suche berücksichtigen sollten:

Features zur Workflow-Verwaltung, um Ihre Geschäftsprozesse visuell zu kartieren und zu verändern

Wichtige Features zur Definition und Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten mit einfachen Drag-and-Drop-Funktionen zum schnellen Verschieben undaufgaben planen* Metriken für die Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts unddie Leistung zu verwalten von Einzelpersonen und des Teams als Ganzes

Die Möglichkeit, Routineaufgaben zu automatisieren, um die manuellen Prozesse zu reduzieren (AKA: Workflow-Automatisierung)

Integration mit Ihren anderen Tools

Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, die alle Beteiligten und Mitglieder des Teams in einem Space zusammenführen

Benutzerdefinierte Vorlagen für die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Automatisierung von Arbeitsabläufen

Features zur Aufgabenverwaltung mit vielseitiger Zuordnung von Projektabhängigkeiten

Wie immer hängen Ihre spezifischen Anforderungen davon ab, was Ihre ziele des Projekts sind und welche Projektmanagement-Methoden Sie anwenden. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht für ein Tool entscheiden, das nur einen einzigen glänzenden Teil hat, sondern eine Lösung, die alle Ihre Anforderungen erfüllt. 🧰

Die 15 besten Softwaresysteme für das Workflow-Management im Jahr 2024

Es gibt eine große Auswahl. Viele dieser Tools konzentrieren sich auf einen Aspekt des Workflow-Managements, z. B. Diagrammerstellung, Softwareentwicklung oder Automatisierung wiederholbarer Aufgaben. Behalten Sie bei der Prüfung jedes einzelnen Tools Ihre allgemeinen Ziele im Auge und überlegen Sie, was am besten geeignet ist ihr Team bei der Zusammenarbeit unterstützt und effizient zu sein.

1. ClickUp - Das Beste für Projektmanagement

Mit ClickUp Startseite erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

ClickUp wurde von Grund auf entwickelt, um die Produktivität und Zusammenarbeit im Team zu fördern, ClickUp bietet Business Workflow Management in jedes Feature und jede Funktion eingebettet. ClickUp ist mehr als ein Workflow-Management-Tool: Es ist ein Hub für Produktivität, der Features, die normalerweise nur als separate Tools verfügbar sind, in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche vereint.

Mit ClickUp gibt es immer mehr als eine Möglichkeit, Ihre Katzen zu hüten. Die Workflow-Management-Plattform integriert Kommunikation und Dokumentation, planung mit Nachverfolgung und bringt sogar die neuesten KI-Tools zur Texterstellung in die Umgebung ein.

Die drei Dinge, die Projektmanager an ClickUp am meisten schätzen, sind die anpassbaren Vorlagen, ClickUp Mindmaps und ClickUp Automatisierungen , um sich wiederholende Aufgaben zu limitieren. Dank dieser und vieler anderer Features können Sie und Ihr Team sich darauf konzentrieren, die Arbeit mit Konsistenz und Effizienz zu erledigen.

ClickUp beste Features:

ClickUp Gehirn zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit KI

Breiter Bereich an Tools zur Automatisierung von Aufgaben, die einfach einzustellen und zu überwachen sind

Mehrere Möglichkeiten zum Erstellen und Verwalten von Aufgaben, einschließlich Unteraufgaben und Checklisten

Konsistente, freundlich gestaltete Benutzeroberfläche, die sowohl für Einsteiger als auch für Power-User geeignet ist

Mehrere Visualisierungstools, einschließlich Gantt-Diagramme,Mindmaps, PertCharts, und viele mehr

Das benutzerdefinierte Status Feature erlaubt es Benutzern, ihre eigene Liste von Standard Status Werten zu erstellen

Großartige Tools für die Zusammenarbeit wie die Möglichkeit, Kommentare zu Aufgaben zu hinterlassen

Integration mit anderen beliebten Produktivitätstools wie Slack, Zoom, GitHub und anderen

Große Bibliothek vonworkflow-Vorlagen um Ihre eigenen benutzerdefinierten Workflows zu erstellen. Versuchen SieClickUp's Arbeits Plan Whiteboard Vorlage um Ihr nächstes Projekt zu planen.

ClickUp Arbeitsplan Whiteboard Vorlage

ClickUp Limits:

Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es ein wenig Zeit braucht, bis man sich zurechtfindet

Einige der neuen Funktionen sind noch nicht vollständig entwickelt.

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

4.7/5 (6,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. ProWorkflow - Gut für kleine bis mittelgroße Teams

über ProWorkflow Ursprünglich als herunterladbares Workflow-Management-Tool entwickelt, ist ProWorkflow heute ein SaaS-basiertes Toolset mit einem internationalen Publikum. Der Schwerpunkt liegt auf der Nachverfolgung von Projekten, Aufgaben und Zeiterfassung, mit wachsenden Möglichkeiten für die Verwaltung von Kontakten, Arbeitsabläufen und Ressourcen.

Das Tool ist in erster Linie für Geschäfte mit kleinen bis mittelgroßen Teams konzipiert. ProWorkflow verfügt über eine leistungsstarke mobile App, mit der es sich auch unterwegs leicht nutzen lässt.

ProWorkflow beste Features:

All-in-One Dashboard zur Anzeige aller laufenden Projekte mit Drag-and-Drop-Features

Präzise und einfach umzusetzende Tools für das Zeitmanagement

Integration von Microsoft Teams und Outlook

Mobile Apps für iOS und Android

Business management tools wie Angebotserstellung und Rechnungsstellung

Wachsende Zahl von Vorlagen

ProWorkflow Beschränkungen:

Konzipiert für Startups, Freiberufler und kleine Geschäfte, aber nicht für größere Teams oder Unternehmen

Limitierte Schlüssel-Features für die Automatisierung von Workflows

Keine Integration mit vielen gängigen Produktivitätstools

Es fehlen viele gängige Tools für das Projekt- und Workflow-Management wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Mind-Mapping

Die Navigation auf der Benutzeroberfläche kann verwirrend sein

Für benutzerdefinierte Felder, Formulare und Vorlagen ist eine teurere Version erforderlich

Keine kostenlose Version

ProWorkflow Preise:

Professional: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Erweitert: $30/Monat pro Benutzer

ProWorkflow Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (35+ Bewertungen)

4.1/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

3. Flokzu - Gut für die Automatisierung von Prozessen

über Flokzu Flokzu präsentiert sich als Workflow-Software, die Prozessautomatisierung und -bereitstellung bietet. Sie wurde für Benutzer entwickelt, die keinen IT-Hintergrund haben, aber ihre Geschäftsprozesse und -abläufe automatisieren und gleichzeitig den Flow von Informationen von einer Cloud-basierten Anwendung zur anderen verbinden möchten.

Diese Workflow-Management-Software bietet eine Drag-and-Drop-Schnittstelle ohne Code. Auf diese Weise können Sie Ihre Prozesse ganz einfach modellieren und mit anderen gängigen Produktivitätstools integrieren. Flokzu bietet auch eine Bibliothek mit Prozessvorlagen. Die Vorlagen sind anpassbar, und Sie können sie so bearbeiten, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Flokzu beste Features:

Konzentriert sich auf Business-Prozesse - und erledigt das sehr gut

Integration mit den meisten Onlinetools über Zapier und Webdienste

Sandbox-Version zum Ausprobieren Ihrer benutzerdefinierten Workflows ohne Berührung von Live-Daten

Leistungsstarkes Tool zur Erstellung von Berichten für die Präsentation der mit der Automatisierung gesammelten Daten

Eingebaute Datenbank Funktionen

Flokzu-Einschränkungen:

Keine Funktionen für Workflow-Definition, -Zuweisung oder -Überwachung, sondern nur für die Automatisierung

Fehlende Tools für das Projekt- und Workflow-Management

Fehlendes Team zusammenarbeit und Kommunikation tools

Datenbank tools sind limitiert

Die Verbindung von Anwendungsprogramm-Schnittstellen (APIs) kann für Neulinge schwierig sein

Flokzu Preise:

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Premium: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Flokzu Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.9/5 (25+ Bewertungen)

4.9/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

4. Backlog - Gut für die Nachverfolgung von Fehlern

über Rückstand Backlog ist eine Projektmanagement-Software mit integrierter Code-Verwaltung und Fehlerverfolgung. Die Plattform bietet einen einzigen Speicherort für alle Projekte, Aufgaben und Dateien eines Unternehmens. Sie lässt sich mit anderen Tools von Nulab integrieren, dem Unternehmen, das Backlog entwickelt, verkauft und unterstützt.

Bei Backlog geht es darum, das Team auf dieselbe Seite zu bringen. Das bedeutet, dass Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten können, unabhängig davon, ob sie sich im Haus oder an einem anderen Ort befinden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Transparenz und Kontrolle von Projekten, Aufgaben, Fehlern und Anfragen.

Backlog beste Features:

Umfassende Schlüssel-Features zur Zusammenarbeit für DevOps-Teams und andere im Unternehmen

Gutes Tool für die Berichterstellung und Nachverfolgung von Fehlern

Einfache Schnittstelle für Software-Projekte

Dashboards sind ein nützliches Tool für Projektmanager

Nützliche Slack- und E-Mail-Integration

Unterstützt die Dokumentation parallel zu den Entwicklungsteams

Backlog-Einschränkungen:

Fehlende Funktionen für Projekte außerhalb der Softwareentwicklung

Integration mit anderen Produktivitätstools ist limitiert

Gantt Diagramme enthalten keine Abhängigkeiten

Die Verwendung von Unteraufgaben ist limitiert

Keine Automatisierung des Workflows zur Bewältigung von Routineaufgaben

Backlog Preise:

Free: 10 benannte Benutzer, 1 aktives Projekt

10 benannte Benutzer, 1 aktives Projekt Starter: $35/Monat, 30 benannte Benutzer, 5 aktive Projekte

$35/Monat, 30 benannte Benutzer, 5 aktive Projekte Standard: $100/Monat, unbegrenzte Benutzer, 100 aktive Projekte

$100/Monat, unbegrenzte Benutzer, 100 aktive Projekte Premium: $175/Monat, unbegrenzte Benutzer und Projekte

$175/Monat, unbegrenzte Benutzer und Projekte Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Backlog Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

5. Lucidchart - Gut für intelligente Diagrammerstellung

über LucidchartLucidchart bietet eine Plattform für Diagramme die zur visuellen Darstellung von Arbeitsabläufen in Projekten verwendet werden kann. Diese Workflow-Management-Lösung ist ein kollaboratives, webbasiertes Tool, mit dem Benutzer Darstellungen von Personen, Prozessen und Systemen innerhalb eines Geschäfts oder Teams zeichnen können.

Es ist für die Verwendung mit einem Workflow-Management-System gedacht, um grafische Visualisierungen von Arbeitsabläufen zu erstellen. Es ist ein großartiges Tool für Mitglieder von Teams, um das Gesamtbild ihrer Aufgaben und Arbeitsabläufe zu sehen.

Lucidchart beste Features:

Interaktives Diagramming von Workflow-Prozessen und Visualisierung von Daten in einer einzigen, kollaborativen Plattform zur Vermeidung vonkontextwechsel* Cloud-basiert, so dass jeder im Team darauf zugreifen kann, egal von wo aus er arbeitet

Chatten im Bearbeitungsfenster und Co-Authoring in Echtzeit

Einfach zu bedienen und dennoch leistungsstark; selbst neue Benutzer können komplexe Diagramme erstellen

Integriert in gängige Kollaborations- undtools für die Prozessdokumentation Grenzen von Lucidchart:

Erledigt nur die Erstellung von Diagrammen

Keine echten Tools zur Verwaltung von Projekten

Keine Möglichkeit zur Automatisierung von Workflows für sich wiederholende Aufgaben

Große, komplexe Diagramme können das System zum Stillstand bringen

Keine Vorlagen für einige gängige Branchen wie Bildung und Gesundheitswesen

Lucidchart Preise:

Free: bis zu 3 Dokumente

bis zu 3 Dokumente Einzelperson: $7.95/Monat pro Benutzer

$7.95/Monat pro Benutzer Team: $9.00/Monat pro Benutzer

$9.00/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (2,300+ Bewertungen)

4.6/5 (2,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

6. Nintex - Gut für die Identifizierung von Engpässen

über Nintex Nintex ist eine Workflow-Management-Software, die Aufgabenmanagement und automatisierung von Prozessen . Es zeichnet sich dadurch aus, dass es Tools zur Identifizierung von Prozessen und Engpässen für die weitere Optimierung oder Automatisierung sowie Tools zur Erfassung, Karte und Verwaltung der in Ihrem Unternehmen verwendeten Prozesse bereitstellt. Es wurde für Geschäftsprozesse entwickelt wie mitarbeitereinführung und Datenaustausch, kann aber auch für kreative Projekte verwendet werden.

Die Plattform von Nintex zeichnet sich durch die Vereinfachung komplexer Prozesse dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche aus und ermöglicht Teams die Automatisierung von Workflows, für die nur wenig bis gar keine Code-Erfahrung erforderlich ist. Mit Nintex können Benutzer Apps zur Automatisierung von Prozessen in verschiedenen Abteilungen erstellen, verwalten und optimieren, z. B. in der Personalabteilung, im operativen Geschäft und im Kundenservice, um alltägliche Aufgaben zu rationalisieren und wertvolle Zeit zu gewinnen.

Nintex beste Features:

Große Bibliothek mit Workflow-Vorlagen

Enthält einige Tools für die Dokumentenverwaltung, darunter interaktive Genehmigungen und digitale Signaturen

Sowohl Cloud-basierte Automatisierung zur Verbindung von Daten als auch Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben

Workflow-Analysen funktionen zur Bewertung des Fortschritts der Automatisierung

Dokumentationstools für jeden Schritt

Nintex Grenzen:

Konzentriert sich nur auf die Automatisierung von Prozessen und enthält nur wenige Funktionen, die in einer voll funktionsfähigen Workflow-Software zu finden sind

Keine Tools für Projektmanagement oder Zusammenarbeit

Komplexe Workflows lassen sich nur schwer darstellen und automatisieren

Keine Sandbox-Fähigkeit

Jede Funktion wird separat lizenziert und separat berechnet

Die Preisgestaltung ist für größere Unternehmen gedacht

Nintex Preise:

Pro: $15.000 bis $35.000/Jahr pro Modul

$15.000 bis $35.000/Jahr pro Modul Premium: $30.000 bis $60.000/Jahr pro Modul

$30.000 bis $60.000/Jahr pro Modul Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Nintex Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (690+ Bewertungen)

4.2/5 (690+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

7. Kissflow - Gut für die benutzerdefinierte Gestaltung von Prozessabläufen

über Kissflow Kissflow ist eine Low-Code/No-Code-Entwicklungsplattform für das Business Process Management. Sie kann verwendet werden, um Business-Anwendungen zu erstellen und Aufgaben zu automatisieren. Sie bezeichnen ihre Software als Arbeitsplattform, da sie nicht nur die Entwicklungstools enthält, sondern auch Boards für die Visualisierung und Nachverfolgung von Projekten, Tools für die Zusammenarbeit und Analysefunktionen.

Kissflow hebt sich im überfüllten Workflow-Management- und Automatisierungs Space durch sein intuitives Design und seinen Fokus auf die Verbesserung der Effizienz von Geschäftsprozessen ab. Die Stärke von Kissflow liegt in seiner Vielseitigkeit, denn es deckt einen großen Bereich von Funktionen ab, vom Projektmanagement bis zur Automatisierung von Prozessen, und das alles unter einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Diese Plattform ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die ihre Abläufe rationalisieren wollen, ohne viel in eine IT-Infrastruktur oder spezialisiertes Personal zu investieren. Kissflow bietet eine Reihe von Tools für die Zusammenarbeit, Nachverfolgung und Analyse und ermöglicht es Teams, den Fortschritt von Projekten im Auge zu behalten und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren, wodurch eine Kultur der kontinuierlichen Optimierung und Innovation gefördert wird.

Kissflow beste Features:

Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sich an Business-Benutzer und nicht an IT- oder Software-Experten richtet

Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows für Ihre individuellen Bedürfnisse zu erstellen

Mobile App für iOS und Android

Integrierte Analysen und Berichterstellung zur Messung der Prozessleistung

Umfassendes Dokumentenmanagementsystem

Low-Code ermöglicht bei Bedarf etwas Programmierung

Kissflow Limitierungen:

Die Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit sind einfach gehalten

Die Integration mit anderen Plattformen ist limitiert

Formeln und komplexe Logik für Felder sind limitiert

Keine Möglichkeit, Benutzer über Änderungen durch andere Benutzer zu informieren

Komplexe Automatisierung von Workflows ist schwierig zu implementieren

Kissflow-Preise:

Kleines Geschäft: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Kissflow Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (520+ Bewertungen)

4.2/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (35+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Kissflow Alternativen !

8. HighGear - Gut für No-Code-Lösungen

über HighGear HighGear ist ein Code-freier Workflow automatisierung-Software plattform, die Enterprise Workflow Management im großen Maßstab in einem System bietet, das für alltägliche Benutzer im Geschäft entwickelt wurde. Es handelt sich um ein flexibles, schnelles und leistungsstarkes Toolset, das die Automatisierung von einfachen und komplexen Geschäftsprozessen ermöglicht. Neben der Automatisierung von Workflows umfasst sie Tools für die Verwaltung von Aufgaben, digitalen Assets und Berichterstellung.

HighGear zeichnet sich im Bereich des Workflow-Managements auf Unternehmensebene durch sein No-Code-Design aus und bietet auch nicht-technischen Benutzern ein umfassendes Set an Tools für die Automatisierung von Geschäftsabläufen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreiche Liste der Features machen die Plattform zur idealen Wahl für Unternehmen, die End-to-End-Workflows automatisieren möchten, ohne auf teure IT-Ressourcen angewiesen zu sein oder spezielle Kenntnisse zu benötigen.

HighGear beste Features:

Ein No-Code-Tool zur Automatisierung von Prozessen, das für Manager, technische Kreative und Business-Analysten entwickelt wurde, um Workflow-Anwendungen für Unternehmen zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen

Die No-Code-Entwicklungsumgebung ermöglicht eine schnelle Erstellung von Anwendungen

Keine Abstriche bei der Leistung zugunsten der Benutzerfreundlichkeit

Sicherheit auf Enterprise-Niveau

HighGear Grenzen:

Konzentration auf die Automatisierung von Prozessen - und fehlende Tools für Projektmanagement undworkflow-Optimierung* Zusammenarbeit und Aufgabenmanagement sind limitiert

Da es die Automatisierung von Prozessen auf Unternehmensebene unterstützt, kann es manchmal überwältigend sein

Die Preisgestaltung kann für kleinere Unternehmen teuer sein

HighGear Preise:

Team: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Abteilung: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Geschäft: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Global: Kontakt für Preisgestaltung

HighGear Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 5.0/5 (20+ Bewertungen)

9. Workato - Gut für Enterprise Teams

über Workato Workato ist eine Plattform zur Automatisierung von Business-Prozessen auf Unternehmensebene, die eine Code-freie Schnittstelle für die Erstellung von so genannten "Rezepten" zur Automatisierung von Geschäftsabläufen bietet. Benutzer können festlegen, welche Benutzeraktivitäten oder Datenänderungen eine Aktion auslösen und welches Rezept daraufhin ausgeführt werden soll.

Die Stärke von Workato liegt in der leistungsstarken Schnittstelle für die Erstellung von Rezepten, die sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer konzipiert ist und es ihnen ermöglicht, schnell komplexe Workflows zu erstellen, für die sonst spezielle Kenntnisse oder Fachwissen erforderlich wären. Darüber hinaus ist Workato mit seinen umfangreichen Integrationsmöglichkeiten ein ideales Tool für Geschäfte, die ihre Abläufe rationalisieren und eine kohärente Arbeitsumgebung schaffen wollen, indem sie verschiedene Plattformen und Dienste in einem einzigen System zusammenfassen.

Workato beste Features:

Integration mit den meisten Business Software- und Daten-Tools

Sicherheit und Governance auf Enterprise-Ebene

Benutzerfreundliche und intuitive Schnittstelle

Flexibilität bei der Gestaltung der Automatisierung eines Workflows

Grenzen von Workato:

Leistungsstarke Funktionen, aber auch eine steile Lernkurve

Keine Tools für die Planung, Zusammenarbeit oder das Projektmanagement

Die Preisgestaltung pro Aufgabe ist nicht klar

Das Debuggen eines Rezepts kann schwierig sein

Limitierte Tools zur Fehlersuche

Workato-Preise:

Kontakt für Preise

Workato Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (320+ Bewertungen)

4.7/5 (320+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (45+ Bewertungen)

10. Cflow - Gut für die Umwandlung von Tabellenkalkulationen in Workflows

über Cflow Cflow ist eine Code-freie Plattform, die Ihre aktuellen Geschäftsprozesse, die mit E-Mail und Tabellenkalkulationen arbeiten, in automatisierte Workflows umwandelt. Sie ist so konzipiert, dass sie mit dem Wachstum eines Geschäfts mitwächst und die digitale Transformation jetzt und in Zukunft ermöglicht.

Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht die einfache Erstellung von Workflows und bietet Unterstützung für mobile Geräte.

Cflow unterscheidet sich von anderen Tools zur Automatisierung von Workflows durch seinen Fokus auf die Rationalisierung von Geschäftsprozessen durch die Abschaffung der papierbasierten Datenverwaltung und die Nutzung moderner Technologien zur Digitalisierung von Abläufen. Mit Features wie Dokumentenerstellung, dynamischem Aufgabenmanagement und detaillierter Berichterstellung ermöglicht Cflow Unternehmen, ihre Workflows zu optimieren und eine umfassende papierlose Umgebung einzurichten, die Fehler und Bearbeitungszeiten reduziert und so die Produktivität erhöht.

Cflow beste Features:

Hochentwickelte Regel-Engine für das einfache Setup komplexer Workflows

Drag-and-Drop-Formularerstellung zur einfachen Erfassung von Benutzereingaben für beliebige Workflows

Einfaches Hinzufügen von Routing und Benachrichtigungen zu Workflows, so dass alle Beteiligten auf dem Laufenden gehalten werden

Die meisten Aspekte jedes Workflows können benutzerdefiniert angepasst werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen

Berichterstellung und Analysen liefern konsistentes und ständiges Feedback über den Ablauf automatisierter Workflows

Erstklassige Sicherheit und Verschlüsselung zum Schutz der Benutzerdaten

Cflow-Einschränkungen:

Fokussiert auf Business Workflows und nicht auf die Automatisierung von Projekt-Workflows

Limitierte Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Workflows können langsam ablaufen, wenn sie mit einer großen Datenmenge arbeiten

Umfangreiche Funktionen machen das Erlernen der Schnittstelle anfangs entmutigend

Vorhandene Vorlagenbibliothek umfasst nur die Automatisierung von Business-Prozessen

Die Fehlersuche in komplexen Workflows kann eine Herausforderung sein

Cflow Preise:

Free: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Glücklich: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Joy: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Glücklich: $22/Monat pro Benutzer

Cflow-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (50+ Bewertungen)

5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.9./5 (20+ Bewertungen)

11. Pipedrive - Gut für die Automatisierung von Sales Workflows

über Pipedrive Pipedrive ist ein Softwaresystem zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) und verwaltet und automatisiert Ihren Vertriebsworkflow. Es bietet die CRM-Features, die Sie erwarten, sowie die Erstellung von Vertriebs-Workflows und die Automatisierung von sich wiederholenden administrativen Aufgaben. Es wurde entwickelt, um Vertriebsteams jeder Größe bei der Steuerung komplexer Vertriebsprozesse zu unterstützen. Pipedrive bietet auch einen aktivitätsbasierten Vertriebsansatz, der Ihre Vertriebsmitarbeiter durch den Workflow-Prozess der Suche, der Pflege und des Abschlusses von Verkäufen führt.

Die Stärke von Pipedrive liegt in der Automatisierung des Verkaufsprozesses, sodass sich Geschäfte auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt Zeit mit administrativen Aufgaben zu verbringen. Mit Features wie E-Mail-Integration, Lead-Scoring und Aktivitätserinnerungen ermöglicht Pipedrive Unternehmen, ihre Vertriebs-Workflows zu rationalisieren und Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten.

Pipedrive beste Features:

Ein virtueller Vertriebsassistent schlägt während der Arbeit personalisierte Tipps und Ideen für eine bessere Leistung vor

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben im Vertrieb

Offene API zur Verbindung mit anderen Tools

Benutzer können einfache bedingte Logik und Aktionen einrichten, um Verkäufe automatisch durch den Prozess zu leiten

Großartige Integration mitfreigegebenen Kalendern und E-Mail

Pipedrive Beschränkungen:

Kein vollständiges Workflow-Management-Tool; Pipedrive erledigt nur die Verwaltung von Verkaufsprozessen

Fehlende Tools zur Visualisierung von Workflows

Dateneingabe kann sich wiederholen

Die benutzerdefinierte Anpassung von Berichten ist limitiert

Die Automatisierung von Workflows ist nicht so leistungsfähig wie bei anderen CRM-Systemen

Pipedrive Preise:

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Grundlegend: 21,90 $/Monat pro Benutzer

21,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: 37,90 $/Monat pro Benutzer

37,90 $/Monat pro Benutzer Professionell: 59,90 $/Monat pro Benutzer

59,90 $/Monat pro Benutzer Power: 74,90 €/Monat pro Benutzer

74,90 €/Monat pro Benutzer Enterprise: $119/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

4.2/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,800+ Bewertungen)

12. Process Street - Gut für die Nachverfolgung von Workflow-Prozessen

über Prozess Straße Process Street ist eine weitere business Prozess Automatisierung (BPA) tool, mit dem Benutzer automatisierte Workflows erstellen können, ohne selbst Software schreiben zu müssen. Es ermöglicht Benutzern ohne IT-Kenntnisse die Erstellung von Workflows, die Ausführung mehrerer Instanzen jedes Workflows, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Freigabe der Ergebnisse für andere. Es bietet eine einfache Schnittstelle ohne Code, die für eine Teamumgebung entwickelt wurde, in der Benutzer bei der Erstellung und Ausführung von Workflows zusammenarbeiten können.

Process Street zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, sich wiederholende Prozesse zu rationalisieren und die Fertigstellung von Aufgaben zu standardisieren, und ist damit ideal für Unternehmen, die ihre Workflows automatisieren möchten. Mit Features wie Formularfeldern, bedingter Logik und Integrationen mit anderen gängigen Softwareplattformen ermöglicht Process Street Teams eine effizientere und effektivere Arbeit, indem Fehler und Verzögerungen reduziert werden.

Process Street beste Features:

Es ist stärker auf Zusammenarbeit ausgelegt als die meisten BPA-Tools und unterstützt die Teamarbeit mit Aktivitäts-Feeds, um freizugeben, wer was erledigt hat

Setup von Benutzergruppen zur einfacheren Verwaltung von Berechtigungen und Zugriffskontrolle

Attraktive und effiziente Gestaltung der Workflows mit reichhaltigen Medien wie Audio und Video

Umfassende Integration mit anderen Apps

Leistungsstark und intuitivtools zur Erstellung von Formularen* Umfangreiche Vorlagenbibliothek mit Aufgaben aus den Bereichen Business, HR und Marketing

Process Street Einschränkungen:

Es handelt sich nicht um ein vollständiges Software-System für das Workflow-Management, es fehlen viele Tools für das Projektmanagement und die Erstellung von Workflows

Einige der fortgeschrittenen Workflows erfordern Anwendungen von Drittanbietern

Workspace und Prozesskontrolle können überwältigend sein

Das Setup von Prozess-Workflows kann für neue Benutzer verwirrend sein

Process Street Preise:

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Startup: $100/Monat, limitiert auf5 Benutzer

$100/Monat, limitiert auf5 Benutzer Pro: $415/Monat

$415/Monat Enterprise: $1.660/Monat

Process Street Bewertungen und Rezensionen:

G2 4.6/5 (350+ Bewertungen)

4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,800+ Bewertungen)

13. Integrify - Gut für Benutzer ohne Programmierkenntnisse

über Integrieren Integrify automatisiert schnell jeden Business-Prozess ohne Code. Es bietet Benutzern einen Prozess-Ersteller, einen Formular-Designer, ein Service-Portal und Funktionen zur Berichterstellung in einer einzigen, einheitlichen Benutzeroberfläche. Außerdem lässt es sich in die gängigsten Geschäfte integrieren produktivität tools .

Integrify bietet Benutzern eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der sie benutzerdefinierte Workflows ganz einfach und ohne Programmierkenntnisse erstellen können.

Integrify zeichnet sich durch seine umfangreichen Anpassungsoptionen aus und bietet Unternehmen die Flexibilität, Workflows zu entwerfen und zu implementieren, die auf ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Integrify beste Features:

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Automatisierung von Prozessen einfach und intuitiv

Leistungsstarke no-code tools machen die Automatisierung von Prozessen für neue Benutzer einfach

Enthält ein Modul zur Unterstützung von Benutzern durch Selbstbedienung

Umfassende Berichterstellung

Leistungsstarke benutzerdefinierte Berichterstellung

Integrify Beschränkungen:

Kein vollständiges Workflow-Management-System, es fehlen viele Tools für Projektmanagement und Workflow-Builder

Das Styling von Formularen ist limitiert

Die Einstellung von Benachrichtigungen ist schwierig und es fehlen Kopier- und Wiederverwendungsfunktionen

Keine Vorlagen

Erfordert bei komplexeren Workflows die redundante Eingabe von Informationen

Die Nummer der Features und Optionen kann überwältigend sein

Integrify Preise:

Alle Versionen: Kontakt für Preise

Integrify Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 20 Bewertungen)

14. ProcessMaker - Gut für anspruchsvolle Benutzer

über ProzessHersteller Wie der Name schon sagt, hilft ProcessMaker Benutzern bei der Erstellung von Tools für die Automatisierung von Prozessen. Es handelt sich um eine Low-Code-Lösung, die für die meisten Schritte eine visuelle Schnittstelle verwendet, aber anspruchsvolleren Benutzern die Möglichkeit bietet, bei Bedarf ein paar Zeilen Software hinzuzufügen.

Es bietet den Benutzern einen intuitiven und benutzerfreundlichen Workflow-Builder, der es ihnen ermöglicht, automatisierte Workflows zu erstellen, ohne dass umfangreiche Kenntnisse von Programmiersprachen erforderlich sind. Damit ist es ideal für Geschäfte, die ihre Prozesse schnell automatisieren wollen.

ProcessMaker zeichnet sich durch seine leistungsstarken Tools zur Formularerstellung aus, mit denen Benutzer benutzerdefinierte Formulare über eine Drag-and-Drop-Oberfläche entwerfen können. Features wie Echtzeit-Analysen und Berichterstellung, Integrationsfunktionen und fortschrittliche Formulargestaltung machen ProcessMaker zu einer hervorragenden Option für Unternehmen, die ihre Prozesse rationalisieren und ihre Produktivität verbessern möchten.

ProcessMaker beste Features:

Umfassendes visuelles Tool für die Modellierung von Prozessen

Einzigartige Möglichkeit, mit integrierten Formularen Feedback von Benutzern per E-Mail zu erhalten

Leistungsstarke Überwachung von Business-Aktivitäten mit Benachrichtigungen

Unterstützt die Einbettung von Automatisierung in Ihre eigenen Anwendungen

Tool zum Scannen und Speichern von Dokumenten

ProcessMaker Beschränkungen:

Keine abschließende Workflow-Software bzw. kein Workflow-Automatisierungs-Tool, es fehlen viele Tools für Projektmanagement und Prozessvisualisierung

Die Suche könnte verbessert werden

Die benutzerdefinierten Formulare sind limitiert

Erfordert ein gewisses Maß an Know-how für die Codierung, da es sich um Low-Code und nicht um No-Code handelt

ProcessMaker Preise:

Low-Code-Plattform, Standard: $1.495/Monat plus Gebühren pro Benutzer

$1.495/Monat plus Gebühren pro Benutzer Low-Code-Plattform, Enterprise: 2.479 $/Monat plus Gebühren pro Benutzer

2.479 $/Monat plus Gebühren pro Benutzer Andere Module und Pakete: Preise auf Anfrage

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (270+ Bewertungen)

4.3/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (175+ Bewertungen)

15. Camunda - Gut für die Prozessorchestrierung

über Camunda Camunda erledigt nach eigenem Bekunden die "Prozessorchestrierung" Das Unternehmen bietet Tools zur Orchestrierung komplexer Flows über Geräte, Systeme und Menschen hinweg. Es wurde von Entwicklern für Entwickler entwickelt und ist nicht auf Business Benutzer ausgerichtet.

Trotz der Lernkurve bietet Camunda den Benutzern eine fortschrittliche Plattform zur Automatisierung von Workflows, die unglaublich flexibel und leistungsstark ist.

Camunda zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, komplexe Workflows zu automatisieren, an denen mehrere Systeme und Parteien beteiligt sind, und ist damit ideal für Unternehmen, die ihre Prozesse über verschiedene Abteilungen und Teams hinweg rationalisieren möchten. Mit Features wie Prozessmodellierung, Formulargestaltung und Aufgabenmanagement ermöglicht Camunda Unternehmen, ihre Abläufe zu verbessern und eine höhere Effizienz zu erreichen.

Camunda beste Features:

Verwendet gängige Programmiersprachen, einschließlich Java, Node.js, Python und C#, um Automatisierung zu erstellen

Ausführliche Entwicklerdokumentation

Umfassende Überwachung und Berichterstellung

Geringer Overhead ermöglicht schnelle und leicht skalierbare Automatisierungen

Camunda Grenzen:

Keine abgeschlossene Workflow-Software oder ein Workflow-Automatisierungs-Tool, es fehlen viele Tools für Projektmanagement und Prozessvisualisierung

Keine grafischen tools oder die Möglichkeit, Ihre Workflows zu sehen

Die Benutzeroberfläche ist limitiert

Ein komplexes Tool, das für Business-Benutzer nicht einfach zu verstehen oder zu benutzen ist

Camunda Preise:

Free: bis zu fünf Benutzer

bis zu fünf Benutzer Professionell: $49/Monat für 10 Benutzer

$49/Monat für 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Camunda Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (75+ Bewertungen)

4.4/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Wie aus den Beschreibungen dieser Top Workflow Management Systeme hervorgeht, bieten sie einen breiten Bereich an Features und Fähigkeiten, die die Effizienz verbessern, Prozesse rationalisieren und die Produktivität von Geschäften steigern können. Einige Vorteile der Verwendung eines Workflow-Management-Tools sind:

Stromlinienförmige Prozesse: Mitautomatisierten Workflowswerden Aufgaben schneller und genauer fertiggestellt, wodurch Fehler und Verzögerungen reduziert werden.

Mitautomatisierten Workflowswerden Aufgaben schneller und genauer fertiggestellt, wodurch Fehler und Verzögerungen reduziert werden. Zentrale Daten: Workflow management tools schaffen einen zentralen Speicherort für alle Daten und erleichtern so den Zugriff und die Nachverfolgung von Informationen.

Workflow management tools schaffen einen zentralen Speicherort für alle Daten und erleichtern so den Zugriff und die Nachverfolgung von Informationen. Verbesserte Zusammenarbeit: Workflow-Management-Systeme ermöglichen Teams eine effektivere Zusammenarbeit, indem sie eine Plattform bereitstellen, auf der sie gemeinsam an Aufgaben arbeiten und Aktualisierungen in Echtzeit erhalten können.

Workflow-Management-Systeme ermöglichen Teams eine effektivere Zusammenarbeit, indem sie eine Plattform bereitstellen, auf der sie gemeinsam an Aufgaben arbeiten und Aktualisierungen in Echtzeit erhalten können. Gesteigerte Produktivität: Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben haben die Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren, was zu einer erhöhten Produktivität führt.

Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben haben die Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren, was zu einer erhöhten Produktivität führt. Verbesserte Sichtbarkeit: Tools zur Verwaltung von Workflows bieten eine Sichtbarkeit des Fortschritts von Aufgaben und Prozessen in Echtzeit und ermöglichen es Managern, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

Tools zur Verwaltung von Workflows bieten eine Sichtbarkeit des Fortschritts von Aufgaben und Prozessen in Echtzeit und ermöglichen es Managern, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Skalierbarkeit: Alsgeschäfte wachsenkönnen Workflow-Management-Systeme problemlos skaliert werden, um die Zunahme der Workloads und der Benutzer zu bewältigen, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.

Optimieren Sie Ihr Projektmanagement Workflow-System

Die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu verstehen und zu optimieren, ist keine einfache Aufgabe. Es ist mühsam, Ihre Mitarbeiter und Prozesse ständig mit E-Mails, Tabellenkalkulationen und verschiedenen Programmen zu überwachen. Es ist an der Zeit, Ihre Arbeitsabläufe zu verstehen und zu verbessern. Aber wie Sie sehen können, sind die meisten software zur Automatisierung von Business-Prozessen befasst sich nicht wirklich mit Aktivitäten, die über das Verschieben von Daten von einem Programm in ein anderes hinausgehen.

Aus diesem Grund verlassen sich so viele Teams auf ClickUp als bevorzugte Workflow-Management-Software. Wir bieten Workflow-Management, einschließlich leistungsstarker Automatisierungstools, innerhalb eines umfassenden Tools für Zusammenarbeit und Projektmanagement.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp der Produktivität-Hub ist, den Sie brauchen, melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an und beginnen Sie, das Workflow-Management richtig zu erledigen. ✔️