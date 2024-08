10 Tools zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die 2024 unbedingt ausprobiert werden müssen

Ist Ihr Team mit sich wiederholenden Aufgaben und umständlichen manuellen Prozessen überlastet?

Manchmal führt kein Weg daran vorbei, Dinge manuell zu erledigen. Aber dank der Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz (KI) war es noch nie so einfach, Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Sie müssen auch nicht wissen, wie man coden oder Modelle für maschinelles Lernen erstellen kann. Mit Tools zur Automatisierung von Business-Prozessen ist es ein Kinderspiel, nicht-technische Mitglieder eines Teams in die Automatisierung einzuführen - vorausgesetzt, Sie wählen die richtige Lösung. 🛠️

Die Auswahl eines Tools für die Automatisierung von Prozessen ist keine leichte Aufgabe, daher sollten Sie sorgfältig nachdenken, bevor Sie sich festlegen. Zu diesem Zweck zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei Tools zur Automatisierung von Prozessen achten sollten, und geben unsere 10 bevorzugten Tools frei plattformen für die Automatisierung von Prozessen des Jahres 2024.

Es gibt so viele Tools für die Automatisierung von Prozessen auf dem Markt, aber zumindest sollte Ihr Workflow software zur Automatisierung sollte die folgenden Features bieten.

Robotische Prozessautomatisierung ( RPA ): RPA ist eine schicke Umschreibung dafür, dass die Software Bots verwendet, um Aufgaben für Sie zu erledigen. Einige Plattformen bieten nur Auslöser-basierte Automatisierungen an, die fabelhaft sind, aber RPA nimmt Ihnen noch mehr zeitraubende Aufgaben ab

RPA ): RPA ist eine schicke Umschreibung dafür, dass die Software Bots verwendet, um Aufgaben für Sie zu erledigen. Einige Plattformen bieten nur Auslöser-basierte Automatisierungen an, die fabelhaft sind, aber RPA nimmt Ihnen noch mehr zeitraubende Aufgaben ab Integrationen: Wir sprechen hier nicht nur über Zapier-Verbindungen. Suchen Sie nach Lösungen, die sich nativ in Excel, Gmail, Slack, soziale Medien und alle anderen von Ihnen verwendeten Plattformen integrieren lassen

Wir sprechen hier nicht nur über Zapier-Verbindungen. Suchen Sie nach Lösungen, die sich nativ in Excel, Gmail, Slack, soziale Medien und alle anderen von Ihnen verwendeten Plattformen integrieren lassen Skalierbarkeit: Sie sollten das Automatisierungstool für mehrere Anwendungsfälle nutzen können. Zum Beispiel könnten Sie es anfangs nur für die Dateneingabe verwenden, aber mit der Zeit erweitern Sie es aufprozesse zu analysieren und zu verbessern für Buchhaltung, Marketing und mehr

Sie sollten das Automatisierungstool für mehrere Anwendungsfälle nutzen können. Zum Beispiel könnten Sie es anfangs nur für die Dateneingabe verwenden, aber mit der Zeit erweitern Sie es aufprozesse zu analysieren und zu verbessern für Buchhaltung, Marketing und mehr Benutzerfreundliche Oberfläche: Je intuitiver eine Lösung ist, desto schneller werden Sie den Wert der Lösung erkennen. Entscheiden Sie sich für eine Software zur Automatisierung von Prozessen, die entweder ohne Code oder mit wenig Code auskommt. Eine Drag-and-Drop-Oberfläche ist ebenfalls ein Muss

Ihr Geschäft braucht mehr Clients, um zu wachsen, aber wenn Sie die Workload Ihres Teams ausgereizt haben, ist es an der Zeit, Engpässe mit der Kraft von Robotern zu beseitigen. 🤖

Mit dem richtigen Tool für die Automatisierung von Prozessen, wird Ihr Team schneller arbeiten und erfüllt gleichzeitig seine ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) .

Wenn Sie auf dem Markt für ein Geschäft sind prozessmanagement tool zu erledigen, haben wir die ganze Recherche für Sie erledigt. Sehen Sie sich unsere Liste der 10 besten Tools für die Automatisierung von Prozessen an, um Ineffizienzen ein für alle Mal zu beseitigen.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Zwischen einem Dutzend Browser-Registerkarten und Programmen auf Ihrem Computer hin und her zu springen, kostet viel zu viel Zeit. Anstatt E-Mails, Dokumente und Daten zu suchen, behalten Sie mit ClickUp alles an einem Ort.

Das ist richtig: die weltweit bevorzugten projektmanagement tool ist auch ein Spitzenkandidat für die Automatisierung von Prozessen. 🙌 ClickUp Automatisierungen rationalisiert nahezu jeden Aspekt Ihres Workflows, von Übergaben über Genehmigungen bis hin zu Abhängigkeiten. Das ClickUp-Tool zur Automatisierung von Prozessen nimmt Ihrem Team den manuellen Aufwand ab, um Zeit zu sparen, menschliche Fehler zu reduzieren und die datengestützte Entscheidungsfindung zu fördern.

Es hat genug Power, um selbst die komplexesten SOPs zu unterstützen. Vertrauen Sie ClickUp bei der Automatisierung kniffliger Aufgaben wie:

Status-Änderungen

Zuweisung von Aufgaben

Kommentare posten

Einfaches Verwalten von Automatisierungen in ClickUp

Sie können aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen wählen, aber es steht Ihnen frei, eine unserer Automatisierungen zu kopieren und sie zu optimieren, um etwas völlig Einzigartiges zu schaffen. Wählen Sie einfach einen Auslöser und eine Bedingung - ClickUp leitet alles von dort aus weiter. 📍

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp kommt mit Hunderten von hilfreichen vorlagen zur Steigerung der Produktivität .

Versuchen Sie die ClickUp Process Efficiently Vorlage erstellen um Ihre Business-Prozesse von Anfang bis Ende zu visualisieren. Es wird ein Kinderspiel sein, Automatisierungen zu erledigen, sobald Sie genau wissen, was Sie mit dem Prozess erreichen wollen. 🎯

ClickUp beste Features

ClickUp AI hilft Ihnen, noch mehr Zeit zu sparen als einziger KI-gestützter Assistent, der auf Ihre Rolle zugeschnitten ist

Sie können ClickUp Automatisierungen mit Apps wie Twilio, Slack, Dropbox, Calendly und Google Tabellen verbinden, um Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen Plattform zu erledigen

Zu erledigenbusiness Process Reengineering mitClickUp Whiteboards undMindmaps* Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer neuen Prozesse in Echtzeit mit IhrerClickUp Dashboard ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp hat eine Vielzahl von Features, die für Anfänger anfangs verwirrend sein können

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. CMW-Labor

Über CMW-Labor CMW entwickelt Software zur Automatisierung von Business-Prozessen (BPA), um die Produktivität zu steigern und die Arbeitskosten zu senken. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als eine abschließende Automatisierungslösung mit Apps für alles von der Datenanalyse bis zur Berichterstellung.

Das Beste ist, dass Sie kein technischer Benutzer sein müssen, um CMW Lab zu nutzen. Es ist für Nichttechniker konzipiert, so dass Sie per Drag & Drop zum Erfolg kommen können. 🏆

CMW Lab beste Features

Verwenden Sie den visuellen Prozessdesigner, um schnell Ihre eigenen Automatisierungen zu modellieren - kein Code erforderlich

CMW Lab ist Cloud-basiert, d.h. es muss keine spezielle Software heruntergeladen werden

Vereinfachen Sie die Dateneingabe mit dem Visual Form Builder von CMW Lab

CMW Lab lässt sich in verschiedene Lösungen integrieren, darunter Microsoft Outlook

CMW Lab Limitierungen

Einige Benutzer sagen, es sei schwer, den Kundensupport zu erreichen

Andere sagen, die Schnittstelle sei nicht benutzerfreundlich und lade langsam

CMW Lab Preise

Kontakt für Preise

CMW Lab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

4.6/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (370+ Bewertungen)

3. ActiveBatch

Über ActiveBatch ActiveBatch ist ein flexibles Tool zur Automatisierung von Prozessen, das mit jeder Anwendung und jedem Server verbunden werden kann. Verbinden Sie Ihr CRM, ERP, Business Intelligence und andere Tools mit ActiveBatch und überlassen Sie den Robotern alles, von aufgaben-Management zum Kundenerlebnis.

Wenn Sie ein wenig Code beherrschen, nutzen Sie den Low-Code-REST-API-Adapter von ActiveBatch für mehr benutzerdefinierte Workflows .

ActiveBatch beste Features

Das tool funktioniert auf jedem Gerät

ActiveBatch Job Scheduler ist ein Workflow-Builder, der für funktionsübergreifende Teams entwickelt wurde

Der REST API Adapter ermöglicht die Automatisierung von so gut wie allem (solange Sie ein wenig Code beherrschen)

ActiveBatch lässt sich nativ mit Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint und anderen integrieren

ActiveBatch Beschränkungen

Benutzer sagen, es sei schwierig, bestimmte Features in ActiveBatch zu finden

Andere sagen, dass ereignisbasierte Auslöser nicht immer zuverlässig sind

ActiveBatch Preise

Kontakt für Preise

ActiveBatch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

4.6/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (55+ Bewertungen)

4. ProcessMaker

Über ProcessMaker ProcessMaker ist zwar teuer, aber die Leute lieben es, weil es die Leistung von Prozessautomatisierung und KI kombiniert. Wenn Sie andere Tools zur Automatisierung ausprobiert haben und auf eine Mauer gestoßen sind, könnte dies eine hilfreiche Option sein, die intelligentes maschinelles Lernen beinhaltet. 💡

Übrigens: ProcessMaker hat auch spezielle Angebote für Banken und Hochschulen, die Ihnen helfen können, Compliance-Kopfschmerzen zu vermeiden.

ProcessMaker beste Features

Unterstützung auslöserbasierter Automatisierungen mit einer KI-Entscheidungsmaschine

Intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) zum Extrahieren, Klassifizieren und Identifizieren unstrukturierter Daten

ProcessMaker verfügt über eine KI-gestützte NLP-Suche (Natural Language Processing) zur Beschleunigung der Prozesse

Verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen von ProcessMaker oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage

ProcessMaker Grenzen

Sie müssen einige Code-Kenntnisse haben, um ProcessMaker effektiv zu nutzen

Einige Benutzer wünschen sich jobspezifische Dashboards und UI

ProcessMaker-Preise

Plattform: $1,475/Monat für unbegrenzte Benutzer

$1,475/Monat für unbegrenzte Benutzer Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise+: Preise auf Anfrage

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

4.3/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (175+ Bewertungen)

5. Kissflow

Über Kissflow Kissflow ist eine andere Art von Tool zur Automatisierung von Prozessen, das mit einzigartigen Back-End Setups für IT, Entwickler, Eigentümer von Prozessen und Benutzer im Geschäft ausgestattet ist. Wenn mehrere Abteilungen oder Teams dieses Automatisierungstool nutzen wollen, ist es mit Kissflow einfach, mit wenigen Anpassungen loszulegen. 🏃

Für diese Plattform müssen Sie noch ein wenig Code beherrschen. Aber sobald Sie das können, werden Sie die Vorteile der Kissflow-Regeln für die Automatisierung von Formularen erkennen.

Kissflow beste Features

Verwenden Sie Case Management Boards für die Nachverfolgung von Problemen und das Case Management

Kissflow bietet no-code Konnektoren

Erstellen Sie ein externes Portal für Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter

Zugriff auf Vorlagen für Beschaffung, Finanzen, Personalwesen und Business Operations

Kissflow-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten über langsame Antwortzeiten und Schwierigkeiten beim Exportieren von Daten und Berichten

Andere Benutzer berichten über negative Erfahrungen mit dem Kundensupport

Kissflow Preise

Basic: $1.500/Monat

$1.500/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (530+ Bewertungen)

4.3/5 (530+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

6. Bonitasoft

Über Bonitasoft Bonitasoft ist eines der Tools für die Automatisierung von Prozessen, die vor allem von Entwicklern verwendet werden. Egal, ob Sie Front-End, Back-End oder Full-Stack sind, Bonitasoft beschleunigt die Automatisierung von Prozessen mit einfachen Low-Code-Tools.

Sie haben die volle Kontrolle über automatisierte Aufgaben und Drag-and-Drop-Elemente. Sogar die Bereitstellung wird automatisiert. Wenn Ihr Geschäft also eine eigene App hat, könnte dies das richtige Tool zur Automatisierung für Sie sein.

Bonitasoft beste Features

Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage Ihres Organigramms

KPIs überwachen

Verwalten Sie strukturierte und unstrukturierte Daten mit Bonitasoft Case Management

Bonitasoft verbindet sich mit CRMs, ECMs, ERPs, Social-Media-Sites, Webservices, Datenbanken und mehr

Beschränkungen von Bonitasoft

Die Benutzeroberfläche ist nicht die modernste, die wir je gesehen haben

Bonitasoft ist etwas technisch, daher ist es eher für IT-Teams geeignet

Preise für Bonitasoft

Kontakt für Preise

Bonitasoft Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4 Bewertungen)

4.5/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

7. ConnectWise

Über ConnectWise ConnectWise hat eine schwindelerregende Nummer von Tools in seiner Software-Suite, die für Anbieter von Managed Services (MSPs) entwickelt wurde. Wenn Sie kein professionelles IT-Unternehmen sind, das Dienstleistungen für andere Unternehmen anbietet, ist dieses Tool für Sie nicht geeignet.

Wenn Sie jedoch ein IT-Unternehmen sind, automatisiert ConnectWise PSA alles, von Angeboten über Kundenfeedback bis hin zur IT-Dokumentation. Es sammelt sogar Daten zum Benchmarking der Leistung Ihres Unternehmens. 📈

ConnectWise beste Features

Das SmileBack tool sammelt automatisch Kundenfeedback

ConnectWise PSA rationalisiert die Online-Rechnungsstellung, Helpdesk-Tickets und die Beschaffung in der Lieferkette

Verwalten Sie alle Aufgaben, Projekte und Timesheets an einem Ort

ConnectWise CPQ automatisiert Angebote und Ausschreibungen

ConnectWise-Einschränkungen

Mehrere Benutzer erwähnen negative Erfahrungen mit Schulung und Support

Andere sagen, die Apps seien zu uneinheitlich

Preise für ConnectWise

Kontakt für Preise

ConnectWise Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (460+ Bewertungen)

3.9/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.⅕ (230+ Bewertungen)

8. Quixy

Über Quixy Quixy ist ein no-code Prozessautomatisierungstool für die Entwicklung von Apps, die Automatisierung von Workflows und die Automatisierung von Geschäftsabläufen. Auf dieser zu 100 % anpassbaren Plattform haben Sie die ultimative Kontrolle über die Benutzererfahrung.

Entwerfen Sie Prozesse, bevor Sie sie auf der visuellen Oberfläche von Quixy implementieren. Es gibt kein Limit für die Anzahl der Schritte, die Sie hinzufügen können, also werden Sie so komplex wie Sie wollen. 🧠

Die besten Features von Quixy

Erstellen Sie Ihre eigenen Webanwendungen über eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche

Zugriff auf erweiterte Features wie Gesichtserkennung und Scannen von QR Codes

Wählen Sie aus sequentiellen, parallelen und bedingten Workflows

Quixy bietet Apps und Vorlagen für die Nachverfolgung von Bewerbern, das Onboarding von Mitarbeitern, Projektmanagement und mehr

Einschränkungen von Quixy

Quixy verfügt nicht über eine umfangreiche Dokumentation, die neuen Benutzern hilft, sich auf der Plattform zurechtzufinden

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten, sich im System zurechtzufinden

Preise für Quixy

Plattform: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Lösung: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preise

Quixy Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (125+ Bewertungen)

5/5 (125+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

9. Camunda

Über Camunda Camunda nutzt prädiktive Intelligenz, generative KI und erweiterte Intelligenz, um KI mit Ihren Geschäftsprozessen zu verbinden. Es verwendet eine offene Architektur, die sich gut in alle gängigen Web-Frameworks integrieren lässt, sodass Kompatibilität kein Problem darstellt.

Camunda bietet auch Dashboards für den Prozessstatus, so dass Sie sehen können, wie effektiv Ihre neuen Automatisierungen sind. Der Nachteil ist, dass diese Plattform Code erfordert, so dass es am besten ist, sie Ihrem Entwicklungsteam zu überlassen. 🧑‍💻

Camunda beste Features

Camunda lässt sich an jeden Prozessendpunkt anbinden, so dass die Anwendungsfälle endlos sind

Erstellung mit Java, Go, Node.js, Python oder C#

Camunda Modeler erstellt Prozessdiagramme über Web oder Desktop

Camunda Grenzen

Der Form Builder ist ein Drag-and-Drop-Tool für die Erstellung von Workflows, die immer noch menschliche Interaktion erfordern

Einige Benutzer berichten, dass es nicht genügend gute Dokumentation gibt, was die Einstellung und Navigation schwierig machen kann

Camunda Preise

Free für bis zu fünf Benutzer

Starter: $103 (€99)/Monat für 10 Benutzer

$103 (€99)/Monat für 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Camunda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (9 Bewertungen)

10. Nintex

Über Nintex Wäre es nicht schön, ein Tool zu haben, das Möglichkeiten zur Automatisierung für Sie identifiziert? Nun, genau das erledigt Nintex.

Nintex nutzt KI, um Ihre Aufgaben zu analysieren, um Ihre Prozesse zu erkennen und zu dokumentieren. Von dort aus automatisiert die Plattform alles - einschließlich prozesszuordnung und Dokumentenmanagement - damit Ihr Team viel Zeit spart. ⌛

Nintex beste Features

Probieren Sie Nintex-Analysen aus, um die Leistung der Automatisierung zu verbessern

Nintex generiert automatisch Dokumente für die elektronische Unterzeichnung

Das Tool enthält RPA-Bots zur Beschleunigung von Workflows

Visualisieren Sie Ihre Prozessdaten, um Bereiche für Verbesserungen zu finden

Nintex-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Plattform sei kompliziert und unhandlich

Andere Benutzer wünschen sich mehr Integrationen

Nintex-Preise

Pro: $25.000/Jahr

$25.000/Jahr Premium: $50.000/Jahr

$50.000/Jahr Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Nintex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

Workflow Management leicht gemacht

Ihr Team ist bereits die Crème de la Crème, aber workflow-Automatisierung software wird Ihr Team auf die nächste Stufe bringen. Verzichten Sie auf manuelle Aufgaben und sparen Sie mehr Zeit, indem Sie die besten Tools zur Automatisierung von Prozessen von 2024\ nutzen. ✨

Automatisierung ist ein Muss, aber selbst dann trennen die meisten dieser Plattformen Ihre Automatisierungen noch von Ihrer eigentlichen Arbeit. Zeit sparen und behalten Sie mit ClickUp alles an einem Ort. Wir bieten Ihnen den Vorteil eines All-in-One-Tools und einige sehr leistungsstarke Automatisierungen.

Das Beste von allem: ClickUp ist Free Forever. Jetzt für ClickUp anmelden -keine Kreditkarte erforderlich.