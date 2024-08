die 10 besten Growth Hacking Tools für Vermarkter im Jahr 2024

Growth Hacking ist nicht mehr nur ein Schlagwort - es ist ein Rettungsanker für ehrgeizige Vermarkter und Vertriebsprofis, die für Ergebnisse leben. In der turbogeladenen digitalen Welt von heute reicht traditionelles Marketing einfach nicht mehr aus.

Sie brauchen Agilität, Einsicht und die Fähigkeit, mit Warp-Geschwindigkeit zu reagieren. Sie müssen einer der vielen talentierten "Growth Hacker" da draußen sein.

Der Geheimtipp? Hervorragende Tools, die mit dieser Mission übereinstimmen. Der Kampf um die Marktdominanz ist härter als je zuvor.

Taktiken der alten Schule haben ausgedient und machen Platz für innovative, datengesteuerte Strategien. Ob Sie nun beschäftigt sind mit kampagnenmanagement-Software und Kundenakquise, die Analyse der neuesten Nummern von Google Analytics oder die Jagd nach den höchsten Zahlen im Geschäft KPIs sind die richtigen tools der Schlüssel zum Erfolg.

Aber wo fängt man bei der riesigen Auswahl an, die es gibt, an? Keine Sorge. Wir haben die Suche für Sie erledigt. In dieser Liste finden Sie die besten Growth-Hacking-Tools, die Ihren Marketingtrichter in diesem Jahr in die Stratosphäre katapultieren werden.

Mach dich bereit, Growth Hacker. Sie sind dabei, die Welle des unvergleichlichen Erfolgs zu reiten.

Growth Hacking ist ein wilder Ritt. Aber nicht jedes Tool ist für dieses Tempo geeignet. Wie erledigen Sie also die Aufgabe, das Rauschen zu durchdringen und die echten Perlen herauszufiltern?

: An erster Stelle steht die Benutzerfreundlichkeit. Sie haben keine Zeit für komplexe Benutzeroberflächen, wenn Sie bereits mit folgenden Dingen beschäftigt sindmarketing-Projektmanagement. Suchen Sie nach Tools mit intuitivem Design. Wenn es sich wie Raketenwissenschaft anfühlt, ist es wahrscheinlich nicht das Richtige Vielseitigkeit: Eine Größe passt für alle? Das ist ein Mythos. Entscheiden Sie sich für Tools, die flexibel genug sind, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Anpassungsfähigkeit ist das A und O

Letztendlich fühlt sich das perfekte Growth Hacking Tool wie eine Erweiterung Ihres Gehirns an - schnell, scharf und immer auf den Punkt. Berücksichtigen Sie also diese Kriterien, tauchen Sie in den Markt ein und bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Wachstumsspiel zu verbessern!

Die Zukunft des Marketings ist da, und sie ist bahnbrechend. Um der Zeit voraus zu sein, müssen Sie sich mit den Tools ausstatten, die wirklich etwas bewirken. Bei der Fülle an Optionen kann sich diese Aufgabe überwältigend anfühlen.

Aber keine Panik. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle Tools zu sichten, und präsentieren Ihnen hier die absolut Besten der Besten. Egal, ob Sie ein erfahrener Vermarkter oder ein Neuling sind, der sich einen Namen machen möchte, diese Liste ist Ihr goldenes Ticket, um Ihren Marketingaufwand zu erhöhen.

Lassen Sie uns in die Top-Tools eintauchen, die den Erfolg in diesem Jahr neu definieren werden.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine einzige Plattform, auf der Ihr Team nahtlos von einer innovativen brainstorming-Sitzung bis hin zur Durchführung von Multikanal-Kampagnen oder globalen Ereignissen. Das ist ClickUp Marketing .

Aber das ist noch nicht alles. Mit ClickUp AI ist es so, als hätten Sie ein Marketing-Genie an Ihrer Seite, das Sie bei der Erstellung von Inhalten unterstützt. Ob Sie Ideen für Kampagnen entwickeln, fesselnde Blogs schreiben oder einflussreiche Fallstudien verfassen - ClickUp AI ist Ihr Co-Pilot.

Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass zwischen den großen strategischen Dokumenten und den täglichen Aufgaben eine Lücke klafft? ClickUp beseitigt diese Lücke. Ihre Roadmaps, strategischen Entwürfe und täglichen Aufgaben koexistieren und sorgen für eine schnellere Umsetzung von Ideen. Zusammenarbeit ist nicht länger nur ein Schlagwort; mit ClickUp's Suite von Tools wie Dokumente , Whiteboards und Produktmanagement bewegt sich Ihr Team im Gleichschritt von der Konzeption bis zum Höhepunkt.

Ein visueller Lerntyp? Verfolgen Sie Ihre Reise mit lebendigen ClickUp Dashboards mit denen Sie auf einen Blick den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer hochgesteckten Ziele erkennen können. Und für die Skeptiker da draußen, lassen Sie uns ein paar Zahlen nennen. Marketing-Fachleute bei V4 Company hat ClickUp angezapft nicht nur, um das Management von Kundenbeziehungen zu rationalisieren oder Klarheit über den Workload zu gewinnen, sondern auch, um das Wachstum voranzutreiben. Das Ergebnis? Ein satter Anstieg des Geschäfts um 30 %.

Wenn sich Marketing wie eine stürmische See anfühlt, ist ClickUp Ihr stabiles Schiff. Alle an Bord? 🚀

ClickUp beste Features

Organisieren Sie Ihr Team mitClickUp's skalierbare Hierarchie Sehen Sie Ihre Marketing-Arbeiten an einem Ort und wählen Sie aus 10+ anpassbarenAnsichten Nachverfolgung von Zielen und mehr: wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und jährliche Ziele einstellen, nachverfolgen und erreichen mitClickUp Ziele* Nutzen Sie ClickUp Docs, um mit dem gesamten Team an Blog-Entwürfen, Landing Pages, E-Mail-Kampagnen, Werbeideen, Social-Media-Posts und vielem mehr zusammenzuarbeiten

Verwenden SieKalender Ansicht zur einfachen Verwaltung von Social-Media-Kanälen und Inhaltskalendern und um konsistent zu bleiben mitzeitleisten für Projekte ClickUp Beschränkungen

Steile Lernkurve, um sich mit allen Features vertraut zu machen

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Prüfung

über Prüfung Treffen Sie Proof, den digitalen Assistenten, der die Macht des Social Proof nutzt, um Ihre Konversionen zu steigern. Beim Growth Hacking geht es nicht nur darum, mehr Website-Besucher zu bekommen, sondern auch darum, in Sekundenschnelle Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Proof nutzt Echtzeit-Statistiken, um Ihren Website-Besuchern zu zeigen, wie viele Menschen sich mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung beschäftigen.

Dieses raffinierte Tool zeigt nahtlos die letzten Aktionen der Benutzer, Kaufbenachrichtigungen und vieles mehr an und schafft so eine Atmosphäre des Vertrauens und der Dringlichkeit. Aber es ist nicht alles nur Schein ohne Sein. Dank detaillierter Analysen können Sie mit Proof tief in die Materie eintauchen und analysieren, wie sich diese Benachrichtigungen auf das Verhalten auswirken, damit Sie Ihre Strategie optimal anpassen können.

Beste Features von Proof

Hot Streaks zeigen die Nummer der Personen an, die sich kürzlich mit Ihrer Website beschäftigt haben, was ideal für Seiten mit hohem Besucheraufkommen ist

Eine Live-Besucherzählung zeigt die Anzahl der Besucher auf einer Seite oder der gesamten Website in Echtzeit an

Ihre jüngsten Aktivitäten werden in einem Live-Feed in Echtzeit angezeigt, ideal für Seiten wie Homepages

Grenzen der Prüfung

Fehlen eines E-Mail Marketing Features

Die Preisgestaltung könnte für kleinere Geschäfte zu hoch sein

Preise für Proof

Basic: $29/Monat (bis zu 1.000 Besucher)

$29/Monat (bis zu 1.000 Besucher) Pro: 79 $/Monat (bis zu 10.000 Besucher)

79 $/Monat (bis zu 10.000 Besucher) Business: $129/Monat (bis zu 10.000 Besucher)

$129/Monat (bis zu 10.000 Besucher) Premium: $199/Monat (bis zu 100.000 Besucher)

$199/Monat (bis zu 100.000 Besucher) Enterprise: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Proof

G2: 4.4/5 (35+ Bewertungen)

4.4/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (45+ Bewertungen)

3. Leadpages Über

Leadseiten Beim Growth Hacking geht es oft darum, flüchtige Aufmerksamkeit in sinnvolle Aktionen umzuwandeln, und genau hier kommt Leadpages ins Spiel. Leadpages wurde entwickelt, um atemberaubende, hochkonvertierende Landing Pages, Pop-ups und Leisten zu erstellen und stellt sicher, dass jeder Besucher zählt.

Aber die Schönheit dieses Tools liegt in seiner Einfachheit. Mit einem Drag-and-Drop-Editor, vorgefertigten Vorlagen und intuitiven A/B-Tests ist es für Vermarkter gedacht, die schnelle Ergebnisse ohne technischen Aufwand erzielen möchten.

Mit Leadpages können Marketingspezialisten ihre Kampagnen flexibel iterieren und optimieren und so sicherstellen, dass die Reise des Benutzers immer in einer Konversion gipfelt.

Leadpages beste Features

Mobile-responsive Designs mit ansprechenden Pop-Ups

Hochkonvertierende Vorlagen für einen schnellen Start

Features A/B-Testing-Funktionen

Leadpages Beschränkungen

Die anfängliche Lernkurve ist etwas schwierig

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für die Landing Pages

Leadpages Preise

Standard: $37/Monat

$37/Monat Pro: $74/Monat

$74/Monat Erweitert: Kontakt für Preise

Leadpages Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (150+ Bewertungen)

4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (260+ Bewertungen)

4. Upgrow

über Upgrow Upgrow zeichnet sich als Full-Service-Agentur für digitales Marketing aus, die maßgeschneiderte Strategien für den Aufstieg Ihrer Marke im Growth-Hacking-Ökosystem entwickelt. Lassen Sie die Ansätze von der Stange hinter sich und machen Sie einen Schritt in die Welt von Upgrow, wo SEO, PPC, Inhalte und mehr auf Ihre einzigartige Geschäfts-DNA zugeschnitten sind.

Das Team, eine Mischung aus strategischen Denkern und kreativen Köpfen, taucht tief ein, um Ihre Marke, Ihr Publikum und die Feinheiten Ihrer Branche zu verstehen. Mit einer Mischung aus modernsten Tools und bewährten Taktiken sorgt Upgrow nicht nur für Traffic, sondern auch dafür, dass dieser konvertiert und aus neugierigen Besuchern treue Befürworter werden.

Upgrow beste Features

Erstellt umfassende Lead-Generierungssysteme für konsistente Akquisition und verbessertekundenerfolg* Bietet hyper-personalisierte Dienste über mehrere digitale Kanäle hinweg

Grenzen des Wachstums

Das Agenturmodell ist möglicherweise zu groß für Vermarkter, die nach kleineren oder spezifischeren Plug-and-Play-Tools suchen

Upgrow-Preise

Kontakt für personalisierte Preise

Upgrow Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (7 Bewertungen)

5. Qualaroo

über Qualaroo Feedback ist beim Growth Hacking Gold wert, und Qualaroo ist Ihr moderner Goldsucher. Qualaroo ist ein großartiges Growth-Hacking-Tool, das für detailliertes Benutzer-Feedback entwickelt wurde und Umfragen und Nudges™ nahtlos in die digitale Reise Ihres Benutzers integriert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendwelche Umfragen, sondern um intelligente, zielgerichtete Umfragen, die auf maximale Resonanz ausgelegt sind.

Mit seiner KI-gestützten Stimmungsanalyse taucht Qualaroo in die Psyche der Benutzer ein und gewinnt Erkenntnisse darüber, was die Benutzer denken und wie sie sich fühlen. Diese Fülle an Informationen ermöglicht es Marken, ihre Angebote zu optimieren und anzupassen. So wird sichergestellt, dass die Benutzererfahrung immer im Mittelpunkt steht und das Geschäft unweigerlich wächst.

Qualaroo beste Features

Umfassendes Feedback-System zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Bietet Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Benutzer

Features unbegrenzte Antworten auch im niedrigsten kostenpflichtigen Plan

Qualaroo Begrenzungen

Fehlende kategorisierte Vorlagen

Einige Benutzer finden das Dashboard nicht sehr benutzerfreundlich

Limitierte Datenexport- und Branding-Optionen

Qualaroo Preise

Essentials: $69/Monat

$69/Monat Premium: $149/Monat

$149/Monat Business: $299+/Monat

Qualaroo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

6. OptInMonster

über OptInMonster Die digitale Landschaft ist laut, aber OptInMonster sorgt dafür, dass die Botschaft von Wachstumsvermarktern durchdringt. Dieses in Growth-Hacking-Kreisen bekannte Tool ist darauf spezialisiert, Ihren Traffic in Leads, Abonnements und Verkäufe zu verwandeln.

Durch fesselnde Pop-ups, schwebende Leisten und andere interaktive Elemente fängt OptInMonster die Aufmerksamkeit der Benutzer genau dann ein, wenn es darauf ankommt. Die robusten A/B-Testing-Funktionen und die aussagekräftigen Analysen legen den Fahrplan für die Optimierung der Konversion fest.

Mit OptInMonster sind Sie immer mit Kundendaten und Erkenntnissen ausgestattet, um Ihre Strategien zu steuern und sicherzustellen, dass Ihre Marketingbotschaften gehört und befolgt werden.

OptinMonster beste Features

Entwickelt für hohe Beteiligung und Konversion

Bietet einen Bereich von anpassbaren Tools

Intuitive Benutzerführung

OptinMonster Beschränkungen

Benutzer berichten über inkonsistentes mobiles responsives Design

Mögliche Wartezeiten beim Kundendienst

Limitierte White-Label-Dienste

OptinMonster-Preise

Basic: $9/Monat

$9/Monat Plus: $19/Monat

$19/Monat Pro: $29/Monat

$29/Monat Wachstum: $49/Monat

OptinMonster Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (83+ Bewertungen)

4.3/5 (83+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

7. Expandi.io

über Expandi.io Nutzen Sie die Macht sozialer Plattformen für Growth Hacking mit Expandi.io. Dieses Tool definiert das LinkedIn-Marketing neu und hilft Geschäften, das enorme Potenzial dieses professionellen Netzwerks zu nutzen.

Von personalisierten Outreach-Kampagnen bis hin zur intelligenten Verteilung von Inhalten bietet Expandi.io eine Fülle von Features, um Ihre LinkedIn-Präsenz zu verbessern. Marketing-Automatisierung ist hier der Schlüssel. Indem sie menschliches Verhalten nachahmt, stellt sie sicher, dass Ihre Marke in der LinkedIn-Erfahrung Ihrer Einzelziele immer im Vordergrund bleibt.

Aber es geht nicht nur um Sichtbarkeit; mit detaillierten Analysen bietet Expandi.io umsetzbare Erkenntnisse, die sicherstellen, dass Ihre LinkedIn-Strategie stets für maximales Wachstum optimiert ist.

Beste Features von Expandi.io

Optimiertaufgaben-Management und Team-Koordination

Erweitertes Einzelziel bietet personalisierte Ansprache

Bietet wertvolle LinkedIn-Verkaufsstrategien

Grenzen von Expandi.io

Für einige Features fehlen umfassende Handbücher

Die Implementierung des IF/THEN Codes kann umständlich sein

Preise von Expandi.io

Zahlung nach Aufwand: $99/Monat pro Platz

Expandi.io-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (65+ Rezensionen)

4.1/5 (65+ Rezensionen) Capterra: 4.4/5 (25+ Bewertungen)

8. MixMax

über MixMax Bringen Sie Ihre E-Mails auf Vordermann mit MixMax, einem Tool, das jeder E-Mail, die Sie versenden, Intelligenz und Flair verleiht. Beim Growth Hacking geht es oft darum, jeden Touchpoint zu optimieren, und MixMax sorgt dafür, dass Ihre E-Mails herausstechen.

Mit Features wie Ein-Klick-Planung, Nachverfolgung, Vorlagen und sogar eingebetteten Umfragen verwandeln sich Ihre E-Mails von bloßen Nachrichten in leistungsstarke Tools für das Engagement.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie im Dunkeln tappen. Mit den detaillierten Analysen von MixMax erhalten Sie Einblicke in die Interaktion der Empfänger mit Ihren E-Mails und können so die Wirkung Ihrer E-Mails jedes Mal aufs Neue steigern und optimieren.

MixMax beste Features

Planung der Projektkommunikation plattformübergreifende Sequenzen

Aktualisierungen in Echtzeit erhöhen die Antwortquoten

Interaktive Dashboards bieten Einblick in die Leistung des Teams

MixMax Beschränkungen

Keine automatisierte Verknüpfung von Videokonferenzen

Leichte Lernkurve, um alle Features vollständig nutzen zu können

Preise für MixMax

Free

SMB: $29/Benutzer pro Monat

$29/Benutzer pro Monat Wachstum: 49 $/Benutzer pro Monat

49 $/Benutzer pro Monat Wachstum + Salesforce: $69/Benutzer pro Monat

$69/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

MixMax Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,250+ Bewertungen)

4.6/5 (1,250+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

9. Optimizely

über Optimalerweise Die Welt der digitalen Erlebnisse entwickelt sich ständig weiter, und Optimizely sorgt dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind. Diese Plattform ist ein Titan in der Growth-Hacking-Arena und ermöglicht es Marken, mit Leichtigkeit zu experimentieren, zu testen und ihre digitalen Erlebnisse zu optimieren.

Ob A/B-Tests eines neuen Homepage-Designs oder die Einführung eines neuen Features für ein bestimmtes Zielgruppensegment, Optimizely bietet die Tools für eine präzise Ausführung.

Aber es geht nicht nur ums Experimentieren: Mit detaillierten Analysen und Einblicken können Marken datengestützte Entscheidungen treffen und sicherstellen, dass jede Optimierung und Änderung die Benutzererfahrung verbessert und das Wachstum fördert.

Optimizely beste Features

Bietet drei verschiedene Produkte für die Erstellung von Inhalten, Tests und E-Commerce-Personalisierung

Vereinfacht die Erstellung und Optimierung von Inhalten

Integrierter Kalender für die Planung von Inhalten

Optimizely Einschränkungen

Einige Benutzer finden es nicht mobilfreundlich

Limitierte Dashboard- und Berichterstellungsmöglichkeiten

Optimizely Preise

Free

Verwalten: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Erstellen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Orchestrate: Benutzerdefinierte Preise

Optimizely Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (1 Bewertung)

10. Amplitude

über Amplitude Tauchen Sie tief ein in produktmarketing und Analytik mit Amplitude, dem Kompass, der Marken durch das komplizierte Labyrinth des Benutzerverhaltens führt. Beim Growth Hacking ist es entscheidend zu verstehen, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren, und Amplitude bietet eine panoramische Ansicht dieser Landschaft.

Mit diesem umfassenden Tool können Sie Ereignisse nachverfolgen, die Reise der Benutzer analysieren und Einblicke in die Abwanderung gewinnen. Jedes Dashboard, jedes Diagramm und jeder Datenpunkt in Amplitude dient einem zentralen Ziel: Marken zu befähigen, bessere Produkte zu entwickeln.

Durch das Verständnis des "Warum" hinter den Handlungen der Benutzer ermöglicht Amplitude den Marken, zielgerichtet zu pivotieren und sicherzustellen, dass Wachstum nicht nur ein Ziel, sondern eine Realität ist.

Amplitude beste Features

Hilft Ihnen, die gesamte Customer Journey zu visualisieren

Ermöglicht das Experimentieren mit Produkten und Features

Erleichtert das Testen über verschiedene Zielgruppensegmente hinweg

Begrenzte Amplitude

Anspruchsvoll für Anfänger

Limitierte Funktionen für den Datenexport

Keine mobile Version verfügbar

Preise für Amplitude

Free

Growth: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Amplitude Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

Elevating Your Growth Game: Warum ClickUp gewinnt

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Tool in Ihrem Marketing-Arsenal; es ist die ultimative Befehlszentrale. Vom Brainstorming für Ihre nächste bahnbrechende Kampagne bis hin zur Nutzung von KI für die Erstellung von Inhalten - ClickUp begleitet Marketer von der Idee bis zur Ausführung.

Mit einer nahtlosen Mischung aus Strategiedokumenten, Roadmaps und täglichen Aufgaben ist es die Verkörperung des organisierten Genies. Wo andere Tools bei der Synchronisierung von Teams versagen, ist ClickUp's Docs and Whiteboard tools sorgen dafür, dass alle, vom frischgebackenen Praktikanten bis zum erfahrenen CMO, im Gleichschritt bleiben.

Und wer kann ihre transformative Wirkung übersehen, wie Geschäfte wie V4 Company mit einem Wachstumssprung von 30 % beweisen? Während viele Tools behaupten, Ihr Growth Hacking zu beschleunigen, beweist ClickUp dies.

Es geht nicht nur darum, mehr zu erledigen, sondern auch darum, mehr zu erreichen - intelligenter, schneller und gemeinsam. Im Wettlauf um die Marktdominanz ist ClickUp nicht nur ein Teilnehmer, sondern gibt das Tempo vor. Betrachten Sie Ihre Growth-Hacking-Lösung als gefunden.