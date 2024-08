10 beste Customer Success Software für Wachstum im Jahr 2024

Die beste Software für den Kundenerfolg vereint mehrere Komponenten, um die Abläufe für den Kundenerfolg zu optimieren. Sie umfasst Features wie die Verwaltung von Kundendaten, tools für die Abbildung der Customer Journey , automatisierte Workflows, Berichterstellung und Analysen.

Außerdem könnten Sie nach folgenden Dingen suchen tools für das Kampagnenmanagement , ressourcenverwaltung und lead-Management-Software um Ihr Programm für den Erfolg Ihrer Kunden zu vervollständigen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Softwarelösungen für den Erfolg Ihrer Kunden vor, die Ihr Unternehmen beim Wachstum unterstützen können!

Was ist eine Software für den Kundenerfolg?

Kundenerfolgssoftware ist eine Art von Business-Tool, das Unternehmen bei der effektiven Verwaltung und Unterstützung ihrer Kunden während der gesamten Customer Journey unterstützen soll. Sie bietet eine zentrale Plattform für die Erfassung und Organisation von Kundendaten, die Automatisierung von Aufgaben und Workflows und die Nachverfolgung wichtiger Metriken.

Worauf sollten Sie bei einer Plattform für Kundenerfolg achten?

Suchen Sie nach einer Software für den Erfolg Ihrer Kunden, die sich in Ihr bestehendes CRM-System integrieren lässt und die Verwaltung von Kundendaten ermöglicht client management tools die Folgendes beinhalten vorlagen für die Customer Journey oder Mapping, automatisierte Workflows und ausgezeichnete tools für die Berichterstellung und Analyse von Clients .

Wenn Sie Wachstum anstreben, sollten Sie auch nach Features wie Nachverfolgung von Aufgaben, Projektmanagement und vorlagen für Kommunikationspläne oder tools.

Software für den Kundenerfolg ist ein leistungsfähiges Tool, mit dem sich die Beziehungen zu den Kunden verbessern, die Kundentreue stärken und das allgemeine Wachstum fördern lassen. Doch bei der großen Auswahl an Softwarelösungen für den Erfolg von Kunden kann es schwierig sein, die richtige für Sie zu finden.

Die 10 besten Softwarelösungen für den Kundenerfolg im Jahr 2024

Hier sind unsere bevorzugten Software-Tools für den Erfolg Ihrer Kunden, mit denen Sie in diesem Jahr Ihre Beziehungen und Ihr Wachstum fördern können.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist die perfekte Software für den Kundenerfolg für Teams jeder Größe und Branche. Sie hilft dem Kundenerfolgsmanager, die gesamte Kundenkommunikation zu organisieren, sodass er besseren Service bieten für die Kunden schneller.

Mit ClickUp können Sie Kundeninteraktionen und -anfragen in Echtzeit nachverfolgen, so dass die Teams für den Kundenerfolg schnell auf deren Bedürfnisse reagieren können. Außerdem haben Sie Zugriff auf Kundennutzungsdaten, sodass Sie die Produktakzeptanz in verschiedenen Phasen besser verstehen können.

Starten Sie mit dem ClickUp Vorlage für den Kundensupport um Kundenanfragen zu priorisieren und Kundenfeedback zu organisieren!

Erfassen Sie wichtige Informationen von Ihren Kunden mit einem integrierten Formular zur Nachverfolgung von Feedback!

ClickUp beste Features

ClickUp Tabelle Ansicht zum Erstellen einerCRM in ClickUp* Benutzerdefinierte Felder ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung aller Daten, die für Ihr Projekt wichtig sind

Automatisierte Workflows ermöglichen die Rationalisierung wiederholender Aufgaben, z. B. das Versenden von E-Mails zur Kundeneinführung, das Planen von Folgeanrufen und die Bereitstellung von Kundensupport

Customer Journey Mapping tools zur Identifizierung von Berührungspunkten und potenziellen Reibungspunkten

ClickUp AI zum schnelleren Verfassen, Zusammenfassen und Entwickeln von Ideen

ClickUp Beschränkungen

Die Lernkurve von ClickUp kann aufgrund der Fülle an Features steil sein

Die mobile App bietet nicht die gleichen Features wie die Web Version

Mitglieder des Free-Plans müssen mit einem langsameren Kundenservice rechnen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,356+ Bewertungen)

4.7/5 (8,356+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,727+ Bewertungen)

2. Custify

über Kustifizieren Custify ist eine Software für den Erfolg von Kunden, die SaaS-Geschäften hilft, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Kundenabwanderung zu verringern und den Lifetime-Wert zu erhöhen.

Custify bietet Geschäften eine einzige Ansicht ihrer Kunden, die es ihnen ermöglicht, das Kundenengagement nachzuverfolgen, potenzielle Probleme zu erkennen und personalisierten Support zu bieten.

Es bietet auch eine große Auswahl an Features zur Automatisierung von Kunden-Workflows, wie z. B. das Versenden von Onboarding-E-Mails, das Planen von Folgeanrufen und das Bereitstellen von Tickets für den Kundensupport.

Custify beste Features

Möglichkeit, für jedes Kundensegment Gesundheitsscores zu definieren

Benutzerfreundliche Schnittstelle, die alle wichtigen Client-Daten auf einer einzigen Seite bereitstellt

Hochgradig benutzerdefiniert und leicht an das Team für den Kundenerfolg anzupassen

Custify Beschränkungen

Mangel an umfassenden Materialien im Hilfebereich

Limitierte Nachverfolgung von Aktivitäten und Dashboard-Analysen

Preise für Custify

Kontakt für Preisgestaltung

Custify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (257+ Bewertungen)

4.7/5 (257+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (96+ Bewertungen)

3. Totango

über Totango Totango ist eine kompatible Software für den Kundenerfolg, die Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen dabei unterstützt, ihre Kundenbindung und -beziehungen mit ihren flexiblen, skalierbaren Tools für den Kundenerfolg zu verbessern.

Die Software für den Kundenerfolg basiert auf einem modularen Fundament mit eingebetteten Best Practices, so dass Geschäfte dort beginnen können, wo sie heute stehen, und mit den sich ändernden Anforderungen wachsen können. Sie bietet Echtzeit-Einblicke in den Kundenzustand, proaktive Tools zur Kundenbindung und ein Framework zur Orchestrierung von Customer Journeys.

Totango beste Features

Einblicke in Echtzeit dank direkter API-Integration

Mehrere Ansichten für die Verwaltung von Risiken, Verlängerungen und mehr

EinfachCRM-Workflow nachverfolgung von Kunden und deren Gesundheit

Totango Beschränkungen

Die Features zur Aufgabenverwaltung sind limitiert (keine Unteraufgaben möglich)

Die Benutzeroberfläche muss aktualisiert werden, um sie benutzerfreundlicher zu machen

Kunden beklagen, dass die Synchronisierung von Daten mit anderer Software schwierig ist

Totango Preise

Starter : $2.988+/Jahr

: $2.988+/Jahr Enterprise : $18,000+/Jahr

: $18,000+/Jahr Premier: Kontakt für Preise

Totango Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (735+ Bewertungen)

4.4/5 (735+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (24+ Bewertungen)

4. Gainsight CS

über Gainsight CS Die Kundenerfolgssoftware von Gainsight bietet Echtzeiteinblicke in den Kundenzustand und proaktive Engagement-Features mit Tools für den Aufbau von Communities.

Die Software bietet einen Rahmen für die Definition, Messung und Optimierung von Kundenkontaktpunkten. Darüber hinaus bietet sie eine Reihe von Datenanalysetools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kunden zu verstehen, damit sie bessere Entscheidungen über die Kundenansprache treffen können.

Gainsight beste Features

Hervorragende Zentralisierung von Kundendaten

Hervorragende Zusammenstellung von Kundendaten

Hochgradig anpassbar an Ihre spezifischen Anforderungen

Gainsight Grenzen

Erfordert die Integration mehrerer Datenquellen, um ein vollständiges Bild zu erhalten

Sehr komplexes Programm zu konfigurieren

Mehrere Rezensenten weisen darauf hin, dass der E-Mail-Builder aktualisiert werden muss

Gainsight Preise

CS Essentials : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung CS Essentials Plus : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Gainsight Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,128+ Bewertungen)

4.4/5 (1,128+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (44+ Bewertungen)

5. ClientSuccess

über ClientSuccess Wenn Sie auf der Suche nach einer Software für den Erfolg Ihrer Kunden sind, die einfach zu bedienen ist und mit Ihnen wachsen kann, ist die ClientSuccess Customer Success Software vielleicht eine gute Option.

ClientSuccess bietet eine Vielzahl hilfreicher Features, wie z. B. einen Customer Journey Builder und ein Community-Forum. Es bietet eine funktionsreiche Plattform mit mehreren Tools für die Datenanalyse, die Sie ausbauen können client Beziehungen .

ClientSuccess beste Features

Benutzer schwärmen von der einfachen und eleganten UI-Erfahrung

Erstaunlicher Kundensupport mit dedizierten CSMs, die Sie jederzeit erreichen können

Leicht zu implementieren und erfordert keinen Administrator

ClientSuccess Beschränkungen

Einige Integrationen sind möglicherweise verbesserungsbedürftig

API-Anfragen sind auf 10 pro Sekunde limitiert

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für die Berichterstellung

ClientSuccess Preise

Kontakt für Preisgestaltung

ClientSuccess Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (408+ Bewertungen)

4.4/5 (408+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (17+ Bewertungen)

6. Podium

über Podium Wenn Sie ein Einzelhändler, ein Restaurant oder ein Anbieter von Dienstleistungen sind, der die Interaktionen mit seinen Kunden verbessern möchte, könnte Podium eine großartige Softwareoption für den Kundenservice für Sie sein!

Podium ist eine Cloud-basierte Software-Plattform, die Geschäften hilft, ihre Kundeninteraktionen mit einer Vielzahl von Tools zu verwalten, z. B. Messaging, Chat, Bewertungen, Zahlungen, Marketing und Analysen.

Die Plattform für die Kundenkommunikation wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, mehr Bewertungen zu erhalten, Feedback zu sammeln, Kunden zu konvertieren, effizienter zu kommunizieren und (letztendlich) Ihren Umsatz zu steigern.

Podium beste Features

Ermöglicht es Kundendienstmitarbeitern, Anrufe zu tätigen, ohne ihre echten Nummern verwenden zu müssen

Macht es supereinfach, Bewertungen von Kunden zu erhalten

Ermöglicht die Verwaltung aller Kundennachrichten, Terminplanung und Zahlungen von einem Ort aus

Podium Beschränkungen

Aufgrund des schnellen Wachstums sind erfahrene CS-Mitarbeiter limitiert

Keine Interaktion mit Facebook für Zahlungen möglich

Kunden müssen Facebook oder Google nutzen, um Bewertungen abzugeben

Podium-Preise

Essentials : $249/Monat

: $249/Monat Standard : $409/Monat

: $409/Monat Professionell: $599/Monat

Podium Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,326+ Bewertungen)

4.5/5 (1,326+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (472+ Bewertungen) capterra down?

7. Planhat

über Planhat Planhat ist ein Tool zur Verwaltung des Kundenerfolgs, das eine Vielzahl von Features zur Verbesserung der Beziehungen und zur Verwaltung von Kundendaten bietet.

Zu den besten Features gehören Customer Journey Management, Datenanalyse, Automatisierung von Workflows, Zusammenarbeit und Integrationen.

Planhat wird von einer Vielzahl von Geschäften genutzt, darunter Softwareunternehmen, SaaS-Anbieter und Technologieunternehmen.

Planhat beste Features

Mehrere Dashboards für Kunden bieten leicht zugängliche, umfassende Informationen

Nachverfolgung, Protokollierung und Verwaltung von Kundeninteraktionen über eine Plattform

Anspruchsvolle, aber intuitive Benutzerführung

Planhat Grenzen

Benutzer müssen sich möglicherweise erst an die Terminologie, den Workflow und die Automatisierung gewöhnen

Limitierte Support-Dokumentation

Limitierte Funktionen für E-Mail-Massenmarketing

Planhat Preise

Basis : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Profi : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Planhat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (508+ Bewertungen)

4.6/5 (508+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23+ Bewertungen)

8. Churn360

über Churn360 Die KI-gestützte Kundenerfolgsplattform Churn360 soll SaaS-Geschäften dabei helfen, die Kundenabwanderung zu verringern und den Wert der Kundenlebenszeit zu erhöhen.

Churn360 bietet seinen Benutzern eine 360-Grad-Ansicht ihrer Kunden, die Daten zur Nutzung, zum Engagement und zu Verlängerungen enthält. Diese Daten werden verwendet, um Risikokunden zu identifizieren und personalisierte Maßnahmen zur Verhinderung der Abwanderung zu erstellen.

Die Plattform bietet eine Vielzahl hilfreicher Features für den Erfolg von Kunden, darunter vordefinierte Workflows, gezielte Marketingkampagnen, Bewertungen des Kundenzustands und Einblicke in die Kundenabwanderung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Software für den Kundenerfolg sind, die viele zufriedene Benutzer hat und fantastische Nachverfolgung und Integrationen bietet, ist Churn360 vielleicht eine gute Wahl für Sie!

Churn360 beste Features

Ausgezeichnete Tools zur Nachverfolgung der Customer Journey und der Benutzer

Nahtlose Integration in HubSpot

Sehr einfach einzustellen und zu starten

Churn360 Beschränkungen

Einige Rezensenten schlagen vor, dass ein anpassbares Dashboard hilfreich wäre

Einige Benutzer schlagen vor, dass In-App-Tutorials hilfreich wären

Ausgerichtet auf SaaS-Unternehmen

Churn360 Preise

Startup : $199/Monat

: $199/Monat Profi : 499 $/Monat

: 499 $/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Churn360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (26+ Bewertungen)

4.8/5 (26+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (7+ Bewertungen)

9. Katalysator

über Katalysator Die SaaS-Wachstumssoftware Catalyst hilft Geschäften, ein reichhaltiges Kundenerlebnis zu bieten, das einen loyalen Kundenstamm aufbaut.

Die Lösungen von Catalyst für den Erfolg von Kunden helfen dabei, verstreute Kundendaten zu zentralisieren, Kundensegmente darzustellen, ein klares Bild des Kundenzustands zu vermitteln und die Customer Journey zu skalieren.

Die Software nutzt flexible Konfigurationen, eine große Auswahl an Integrationen und eine umfassende Wissensbasis für den Kundenservice, um zu helfen unternehmen die Kundenbindung zu fördern .

Catalyst beste Features

Hilfreiches Support-Team für den Kundensupport

Großartige UX, die das Navigieren und Finden der gewünschten Informationen erleichtert

Hervorragende Metriken zur Nachverfolgung von Kundenbindung, Trends und Beziehungen

Catalyst-Einschränkungen

Rezensenten bemängeln, dass das Onboarding verwirrend sein kann

Limitierte vorgefertigte Layouts

Die benutzerdefinierte Anpassung kann anfangs komplex und schwierig sein

Preise für Catalyst

Kontakt für Preise

Catalyst Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (462+ Bewertungen)

4.6/5 (462+ Bewertungen) Capterra: 3.5/5 (2+ Bewertungen)

10. SmartKarrot

über SmartKarrot Die Kundenerfolgsplattform SmartKarrot bietet hilfreiche Tools und Features für Kundenerfolgsmanager und -teams. Sie ermöglicht es Unternehmen, mit Kunden in Kontakt zu treten, die Auswirkungen ihrer Kundenerfolgsinitiativen zu messen und die Kundengesundheit nachzuverfolgen.

SmartKarrot kann nahezu alle Anforderungen an den Kundenerfolg für alle Arten von Unternehmen abdecken. Seine integrierten Daten, Frühwarnsysteme, dynamische Kundensegmentierung und Dutzende von Automatisierungen helfen Geschäften, stärkere Beziehungen aufzubauen, die zu höheren Umsätzen führen.

SmartKarrot beste Features

Hochgelobter Kundenservice und Trainer

Gute Synchronisierung mit anderen Analyseplattformen

Mühelose Nachverfolgung von Aufgaben, Markierung von Kontaktpunkten und Erstellung von Aktionspunkten

SmartKarrot Grenzen

Gelegentliche Bugs und Verlangsamungen

Für Unternehmen mit einem großen Kundenstamm kann das Onboarding zeitaufwändig sein

Preise für SmartKarrot

Wachstum : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Pro : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

SmartKarrot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (29+ Bewertungen)

4.4/5 (29+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (32+ Bewertungen)

Arten von Kundenerfolgs-Software

Konto Management Software

Account Management Software konzentriert sich auf die effiziente Verwaltung von Kundenkonten, um Beziehungen, Bindung und Umsatz zu verbessern. Sie ermöglicht es Unternehmen, wichtige Kundeninformationen zu speichern, Interaktionen nachzuverfolgen und den Zustand ihrer Konten zu analysieren. Diese Art von Software ist besonders nützlich für Geschäfte, die ihre Beziehung zu bestehenden Kunden stärken und den Wert der Kundenbeziehung maximieren wollen.

feedback zu analysieren von ihren Kunden durch Umfragen, feedback Formulare und Interaktionen in sozialen Medien. Diese Einblicke helfen den Geschäften, die Kundenzufriedenheit zu verstehen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Customer Analytics Platforms bieten Businesses Datenanalysefunktionen, um Kundenverhalten, -präferenzen und -trends besser zu verstehen. Durch den Einsatz von Predictive Analytics und KI können diese Plattformen Kundenbedürfnisse prognostizieren, gefährdete Konten identifizieren und dabei helfen, gezielte, personalisierte Marketingkampagnen zu erstellen.

Customer Engagement Tools wurden entwickelt, um die proaktive Kundenansprache über verschiedene Kanäle wie E-Mail, SMS, soziale Medien und in-App-Nachrichten . Sie helfen bei der Automatisierung von Kommunikationsabläufen, der Planung von Nachrichten und der Segmentierung von Zielgruppen, um relevante und rechtzeitige Interaktionen zu gewährleisten.

Plattformen für Kundenschulung

Customer Education Platforms ermöglichen es Businesses, Bildungsinhalte und Schulungsprogramme für ihre Kunden zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen. Diese Plattformen sind entscheidend für einbindung neuer Kunden , die Steigerung der Produktakzeptanz und die Sicherstellung, dass die Kunden den größten Wert aus ihren Einkäufen ziehen.

Wie kann Ihr Geschäft von Customer Success Software profitieren?

Businesses können Kundenerfolgssoftware nutzen, um ihre Beziehungen zu Kunden zu verbessern und ihr Wachstum auf verschiedene strategische Arten zu beschleunigen.

Durch den Einsatz von Features für die Kontoverwaltung erhalten Unternehmen eine ganzheitliche Ansicht von Kundeninteraktionen, -präferenzen und -feedback, die personalisierte Strategien zur Kundenbindung ermöglicht.

Kundenfeedback-Tools in der Software ermöglichen die Erfassung und Analyse von direkten kundeneinblicke die in die Produktentwicklung einfließen und das Serviceangebot verbessern können. Mithilfe von Plattformen zur Analyse von Kundendaten können Geschäfte das Kundenverhalten vorhersagen, Möglichkeiten für Upselling erkennen und Abwanderung verhindern, indem sie Probleme proaktiv angehen.

Customer Engagement Tools ermöglichen eine automatisierte und zeitnahe Kommunikation und stellen sicher, dass die Kunden die richtige Botschaft zur richtigen Zeit erhalten.

Plattformen zur Kundenschulung versetzen Benutzer in die Lage, Produkte oder Dienstleistungen optimal zu nutzen, und erhöhen so die Zufriedenheit und Loyalität. Durch die Integration von Software für den Kundenerfolg in ihre Abläufe können Geschäfte die Kundenerfahrung verbessern, langfristige Beziehungen pflegen und nachhaltiges Wachstum fördern.

Bauen Sie Ihre Strategie für den Erfolg Ihrer Kunden in ClickUp auf

Mit der Wahl der richtigen Softwareplattform für den Erfolg Ihrer Kunden können Sie Ihre Kunden zufriedener machen und Ihr Umsatzwachstum ankurbeln!

ClickUp's robuste Berichterstellung und Analysen ermöglichen es Ihnen, die Effektivität Ihrer Kundenerfolgsstrategien zu messen, und erlauben Ihnen, zu iterieren und kontinuierlich zu verbessern . Verbessern Sie Ihren Erfolg mit ClickUp und fördern Sie dauerhafte Beziehungen, die Loyalität und Wachstum fördern. Erstellen Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace und erleben Sie die Zukunft des Kundenerfolgs noch heute!