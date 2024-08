10 AI-Tools für das Affiliate-Marketing im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Als Affiliate-Vermarkter werben Sie für die Dienstleistung oder das Produkt eines anderen Unternehmens und erhalten dafür eine Provision. Das ist eine großartige Vereinbarung, die es Ihnen ermöglicht, sich ausschließlich auf die Marketingstrategie zu konzentrieren und nicht auf Produktinnovation oder Kundensupport.

Und wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen, können Sie für die Vermittlung interessierter Kunden an Ihr Partnerprogramm saftige Prämien kassieren. 💰

Der Nachteil ist, dass Sie viele Inhalte erstellen müssen, um Affiliate-Marketing richtig zu betreiben - und das ist zeitaufwändig. Von E-Mail-Kampagnen über soziale Medien bis hin zu Landing Pages - Sie brauchen jeden Vorteil, den Sie bekommen können, um Engagement, Konversionen und Provisionen zu steigern.

Warum also nicht ein KI-Tool für Affiliate-Marketing ausprobieren? Diese Tools nutzen die Technologie der künstlichen Intelligenz, um Inhalte zu generieren, Daten zu analysieren, Zielgruppen zu segmentieren und andere zeitaufwändige Aufgaben mit einem Mausklick zu erledigen. 🖱️

Aber nicht alle KI-gestützten Tools sind Ihre Zeit wert. In diesem Leitfaden werden wir verschiedene Schlüsselfunktionen von erstklassigen KI-Tools für das Affiliate-Marketing untersuchen, Ihnen helfen, eine solide Option zu erkennen, und Ihnen 10 Beispiele zeigen, die Ihnen helfen, Ihr Affiliate-Marketing zu verbessern marketing-Kampagnen auf die nächste Stufe zu heben.

Was ist ein KI-Tool für Affiliate Marketing?

Ein AI-Marketing-Tool integriert Algorithmen des maschinellen Lernens mit der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um knifflige Aufgaben mit nur wenigen Klicks zu automatisieren. Anstelle einer auslöserbasierten Automatisierung lernt dieses Tool mit der Zeit und erledigt komplexere Aufgaben für Ihr Team, wenn Sie es mit Daten füttern. 💡

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Fortgeschrittene workflow-Automatisierung ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie KI das Affiliate-Marketing verändern kann. Neben der Rationalisierung Ihrer Marketing-Bemühungen nutzen Affiliate-Vermarkter KI-Tools jetzt speziell für:

Referral Analyse: KI-Tools analysieren Daten, um festzustellen, welche Referral-Quellen mit höherer Wahrscheinlichkeit konvertieren werden, damit Sie sich nur auf vielversprechende Leads konzentrieren

KI-Tools analysieren Daten, um festzustellen, welche Referral-Quellen mit höherer Wahrscheinlichkeit konvertieren werden, damit Sie sich nur auf vielversprechende Leads konzentrieren Anzeigenkampagnen : Brauchen Sie Konversionen für Facebook-Anzeigen? KI-Tools für Affiliate Marketing optimieren Ihre Anzeigen in Echtzeit, um die Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu berücksichtigen

Brauchen Sie Konversionen für Facebook-Anzeigen? KI-Tools für Affiliate Marketing optimieren Ihre Anzeigen in Echtzeit, um die Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu berücksichtigen Landing Pages : KI analysiert das Nutzerverhalten und schlägt Änderungen an Landing Pages vor, um die Conversions zu erhöhen

KI analysiert das Nutzerverhalten und schlägt Änderungen an Landing Pages vor, um die Conversions zu erhöhen Produktbeschreibungen im E-Commerce: KI eignet sich perfekt für das Schreiben von Produktbeschreibungen, die ansprechend und frei von Tippfehlern sind

Ihr Affiliate-Geschäft hat keine Zeit zu verlieren. Nutzen Sie KI-Tools für Affiliate-Marketing, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren , personalisieren (und beschleunigen) Sie die Erstellung von Inhalten und skalieren Sie Ihre Kampagnen, ohne ins Schwitzen zu kommen. 🏋️

Für eine erfolgreiche Affiliate-Marketing-Strategie benötigen Sie möglicherweise eine Vielzahl verschiedener KI-Tools, aber wir empfehlen Ihnen, nach KI-Tools mit diesen Funktionen zu suchen:

Suchmaschinenoptimierung (SEO): Suchmaschinen sind das Brot und die Butter eines Affiliates. Suchen Sie nach Tools, die die Keyword-Recherche, die Erstellung von Inhalten und die Optimierung für eine intelligente interne Verlinkungsstrategie übernehmen

Suchmaschinen sind das Brot und die Butter eines Affiliates. Suchen Sie nach Tools, die die Keyword-Recherche, die Erstellung von Inhalten und die Optimierung für eine intelligente interne Verlinkungsstrategie übernehmen Benutzerfreundliche Plattform: Je einfacher sie zu bedienen ist, desto schneller werden Sie einen Nutzen aus Ihrem AI-Affiliate-Marketing-Tool ziehen

Je einfacher sie zu bedienen ist, desto schneller werden Sie einen Nutzen aus Ihrem AI-Affiliate-Marketing-Tool ziehen Vorlagen : Sicher, AI nimmt Ihnen eine Menge Arbeit ab, aber Vorlagen sparen Ihnen noch mehr Zeit. Suchen Sie nach Tools, die mit Vorlagen vollgepackt sind, damit die Erstellung von Inhalten so einfach wie ein Klick ist

Sicher, AI nimmt Ihnen eine Menge Arbeit ab, aber Vorlagen sparen Ihnen noch mehr Zeit. Suchen Sie nach Tools, die mit Vorlagen vollgepackt sind, damit die Erstellung von Inhalten so einfach wie ein Klick ist KI-Schreibwerkzeug: Inhalt ist das A und O im Affiliate-Marketing. Suchen Sie nach einem Tool mit Funktionen zur Erstellung von Inhalten für Beiträge in sozialen Medien, Videoskripte, E-Mail-Marketing und mehr. Eine Plagiatsprüfung ist ebenfalls nützlich

Eine Mischung aus kostenpflichtigen und kostenlosen KI-Tools für das Affiliate-Marketing wird Ihre Affiliate-Marketing-Bemühungen aufwerten. Wenn es für Sie höchste Zeit ist, die Konversionen zu steigern und die E-Commerce-Verkäufe zu erhöhen, sind dies die 10 besten KI-Tools für diese Aufgabe.

Mit ClickUp können Sie Ihre Ansicht anpassen, um Marketingmaterialien wie Inhalte und Medien in Ihrem Unternehmen zu visualisieren und zu planen

Sieht Ihr Marketing-Technologiestapel ziemlich umfangreich aus? Wenn Sie Ihr Team bitten, zwischen einer Vielzahl verschiedener Plattformen hin und her zu wechseln, ist das ein Rezept für verschwendete Zeit und schlechte Ergebnisse - insbesondere für ein schnelllebiges Affiliate-Marketing-Unternehmen.

Hier kommt ClickUp, jedermanns Favorit projektmanagement-Tool das Whiteboards, Dokumente, Aufgaben, Kalender, Ziele und KI-Tools unter einem Dach vereint. Marketing-Teams vertrauen auf ClickUp um auf Whiteboards zusammenzuarbeiten, Inhalte in Docs zu prüfen und ihre Fortschritte in benutzerdefinierten Dashboards zu visualisieren. ClickUp hat sogar ein eigenes KI-Tool für das Affiliate-Marketing.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams einfach, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen

Verwenden Sie ClickUp AI überall auf der Plattform zu generieren:

Ideen für Kampagnen

Inhaltsvorgaben

Blogs

Fallstudien

E-Mails

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen

Sie können die KI sogar bitten, Inhalte zusammenzufassen oder Ihre E-Mail-Kampagnen auf Tippfehler zu überprüfen. Diese KI ist genau auf die Bedürfnisse von Vermarktern abgestimmt, so dass Sie hochspezifische Hilfe erhalten, um Ihr Arbeitspensum zu rationalisieren.

ClickUp beste Eigenschaften

Protokollieren Sie alle Verweise, Leads und Kunden in der Dateimarketing ClickUp CRM Wählen Sie aus mehr als 100 Trigger-basiertenClickUp Automatisierungen Überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams und Ihre unternehmensweiten Ziele inClickUp-Ziele* Zugriff aufClickUp-Vorlagen zur schnellen Erstellung von AI-Inhaltsplänen, Redaktionskalendern, Markenrichtlinien undmarketing-Roadmaps ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist kein kostenloses AI-Tool für Affiliate-Marketing - Sie benötigen einen kostenpflichtigen Account, um auf diese Funktion zuzugreifen

ClickUp hat eine Vielzahl von Funktionen, so dass sich Anfänger anfangs überfordert fühlen könnten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Irgendein Wort

Über Beliebiges Wort AI schreibwerkzeuge wie ChatGPT spuckt einen Text für Sie aus, der aber wahrscheinlich nicht auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist marketing-Ziele oder Markenrichtlinien. Anyword behebt dieses Problem. Geben Sie einfach Ihre Richtlinien, Kanäle und Ziele ein, und die Plattform verwendet prädiktive Analysen, um zu sehen, ob Ihr Text das Ziel trifft. 🎯

Anyword verfügt über ein benutzerdefiniertes KI-Modell, das seine Ergebnisse auf der Grundlage Ihres Trainings anpasst. Es zeigt Ihnen auch die Texte mit der besten Leistung an, sodass Sie einfach Ihre Favoriten unter den Gewinnern auswählen können.

Anyword beste Eigenschaften

Diesemarketing-Workflow-Tool ist Performance-Boost-Erweiterung dieses Marketing-Workflow-Tools kann mit ChatGPT, Notion AI, Canva und anderen Programmen verwendet werden

Umschreiben von unterdurchschnittlichen Anzeigentexten

Automatische A/B-Tests von Anzeigentexten, nachdem Sie die KI auf Ihren Markenton trainiert haben

Entwickeln Sie SEO-optimierte Inhaltsideen, Blogtitel und mehr

Einschränkungen von Anyword

Einige Nutzer wünschen sich, dass die Plattform mit WordPress verbunden ist

Andere Nutzer sagen, dass die KI nicht perfekt ist und manchmal den Auftrag verfehlt

Anyword Preise

Starter: $39/Monat für einen Platz, jährliche Abrechnung

$39/Monat für einen Platz, jährliche Abrechnung Data-Driven: $79/Monat für drei Plätze, jährliche Abrechnung

$79/Monat für drei Plätze, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $249/Monat für drei Arbeitsplätze, jährliche Abrechnung

$249/Monat für drei Arbeitsplätze, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise auf Anfrage

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,100+ Bewertungen)

4.8/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (380+ Bewertungen)

3. Frase

Über Frase Frase bezeichnet sich selbst als KI-Tool für Affiliate-Marketing mit Schwerpunkt auf SEO. Seine KI-Writer-Funktion erstellt Inhalte und durchsucht Google, um alle Fakten zu überprüfen. Das SEO-Research-Tool von Frase ist auch hilfreich, um Ihre Konkurrenten zu analysieren und Blogs zu erstellen, die besser als die der Konkurrenz sind.

Die besten Funktionen von Frase

Visualisieren Sie SERP-Metriken auf der Registerkarte Forschung, um einen Überblick über Ihre Leistungsziele zu erhalten

Generieren Sie Gliederungen auf der Grundlage von Suchmaschinenergebnissen

Schreiben Sie ansprechende Überschriftenoptionen mit AI

Optimieren Sie bestehende Inhalte mit dem intuitiven Themenmodell von Frase

Einschränkungen von Frase

Die Plattform ist nicht super intuitiv, daher ist es eine gute Idee, sich viele Tutorials anzusehen, bevor man sie benutzt

Benutzer warnen davor, sich auf die automatische Speicherfunktion zu verlassen, da sie nicht immer funktioniert

Frase Preise

Solo: $12.66/Monat für einen Benutzer, jährlich abgerechnet

$12.66/Monat für einen Benutzer, jährlich abgerechnet Basic: 38,25 $/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

38,25 $/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Team: 97,75 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (290+ Bewertungen)

4.9/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (330+ Bewertungen)

4. Sprout Social

Über Sprout Social Soziale Medien sind eines der besten kostenlosen AI-Tools für das Affiliate-Marketing. Es ist Ihre einfache Eintrittskarte zu Provisionen - solange Sie ansprechende Inhalte erstellen.

Sprout Social ist eine intelligente Social-Media-Management-Plattform, die Folgendes bietet marketing-Analysen , Social Commerce, Link-Tracking und mehr. Die KI von Sprout nutzt 10 Jahre historischer Daten, um auch Texte zu erstellen und zu optimieren.

Sprout Social beste Eigenschaften

Integriert sich in alle gängigen Social Media Netzwerke

Durchführung von Stimmungsanalysen und Textanalysen durch die OpenAI-Integration

Schnelles Handeln auf der Grundlage von Daten aus bis zu 10 Jahren Engagement in sozialen Medien

Erstellen von Spike Alert-Benachrichtigungen, um über aufkommende Konversationen auf dem Laufenden zu bleiben

Einschränkungen von Sprout Social

Es ist teuer

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, Kundensupport zu erhalten

Preise von Sprout Social

Standard: $249/Monat

$249/Monat Professionell: $399/Monat

$399/Monat Erweitert: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,600+ Bewertungen)

4.4/5 (2,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (560+ Bewertungen)

5. LiveChat

Über LiveChat Affiliate-Marketing ist kein einfaches Geschäft, vor allem, wenn Sie teure Produkte bewerben. LiveChat gibt Ihnen einen Chatbot an die Hand, mit dem Sie Kundenbeziehungen aufbauen, Vertrauen schaffen und (hoffentlich) die Umsätze steigern können. 🏆

Es handelt sich um eine Kundendienstplattform, die E-Mail, SMS, Ihre Website und Nachrichten in sozialen Medien an einem Ort vereint. Wenn Ihre Zielgruppe häufig Fragen zu den von Ihnen beworbenen Produkten hat, nutzen Sie den KI-Assistenten von LiveChat, um Ihren Tonfall zu aktualisieren und Tippfehler in allen Kundenchats zu vermeiden.

LiveChat beste Funktionen

Chat-Zusammenfassungen mit einem Klick generieren

LiveChat verbindet menschliche Kundendienstmitarbeiter mit Ressourcen, um Kundenchats zu beschleunigen

Nutzen Sie AI Assist, um Ihre Chats zu erweitern und neu zu formulieren

LiveChat AI korrigiert automatisch Rechtschreib- und Grammatikfehler

LiveChat Einschränkungen

Mehrere Nutzer sagen, das System sei fehlerhaft

Andere sagen, es sei schwer, Kundenunterstützung zu bekommen

LiveChat Preise

Starter: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Team: $41/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$41/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $59/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

$59/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

LiveChat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (740+ Bewertungen)

4.5/5 (740+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

6. AdCreative

Über AdCreative Werbung ist teuer, aber der beste Weg, um schnell Affiliate-Leads zu generieren. AdCreative erstellt nicht nur Texte für Werbekampagnen, sondern auch Werbegrafiken mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wenn Ihr Grafikdesigner keine Zeit für die Anpassung von Grafiken hat, ist dieses KI-Marketing-Tool eine großartige Ergänzung Ihres MarTech-Stacks. ✨

AdCreative beste Eigenschaften

Mit Competitor Insights AI sehen Sie die erfolgreichsten Anzeigen Ihrer Konkurrenten

AdCreative erstellt Bilder, Texte und mehr für Ihre Marketingkampagnen

Generieren Sie soziale Inhalte für Facebook, Instagram, Pinterest und X

AdCreative analysiert Ihre bestehenden Anzeigen und schlägt Verbesserungen vor

Einschränkungen von AdCreative

Wenn Sie Ihre Vorgaben nicht sehr spezifisch formulieren, wird das Tool sich wiederholende Bilder generieren

Einige Nutzer argumentieren, dass die Plattform keine echte KI ist, weil sie sich stark auf Vorlagen stützt

Preise für AdCreative

Starter: $21/Monat

$21/Monat Premium: $44/Monat

$44/Monat Ultimativ: 74 $/Monat

74 $/Monat Scale-Up: $111/Monat

AdCreative Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (510+ Bewertungen)

4.3/5 (510+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (120+ Bewertungen)

7. GetResponse

Über GetResponse Möchten Sie mehr E-Mail-Antworten erhalten? GetResponse hilft Ihnen ihre Marketing-Projektziele zu erreichen und vieles mehr. Ursprünglich war es eine E-Mail-Marketing-Plattform, aber heute lassen sich damit Websites, Landing Pages, SMS-Kampagnen, bezahlte Anzeigen und sogar Conversion Funnels erstellen.

Verwenden Sie den KI-E-Mail-Generator, um mit wenigen Klicks optimierte Nachrichten und Betreffzeilen zu erstellen. Die Plattform umfasst sogar KI-gestützte Produktempfehlungen, die sich hervorragend für den E-Commerce eignen.

GetResponse beste Eigenschaften

Visualisieren Sie Ihren Konversionstrichter von Anfang bis Ende

Erstellen Sie benutzerdefiniertemarketing-Automatisierungen mit einem Drag-and-Drop-Builder

GetResponse macht es einfach, Live-Webchats mit Kunden zu erstellen

Erstellen Sie hochkonvertierende Landing Pages mit dem No-Code Website Builder

GetResponse Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich, dass GetResponse bessere Integrationen hat

Andere hatten Probleme mit der Datengenauigkeit

GetResponse Preise

Email Marketing : $15,60/Monat, jährlich abgerechnet

$15,60/Monat, jährlich abgerechnet Marketing Automatisierung : $48,40/Monat, jährlich abgerechnet

$48,40/Monat, jährlich abgerechnet E-Commerce Marketing: $97,6/Monat, jährliche Abrechnung

$97,6/Monat, jährliche Abrechnung GetResponse MAX: $999/Monat, jährliche Abrechnung

GetResponse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (620+ Bewertungen)

4.2/5 (620+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (470+ Bewertungen)

8. Jaspis

Über Jaspis Jasper AI ist ein beliebtes AI-Tool für das Affiliate-Marketing, weil es für so viele Anwendungsfälle geeignet ist. Verwenden Sie es für digitale Marketingtexte, Präsentationsskripte und mehr - in der Stimme, die am besten zu Ihrer Markenidentität passt.

Die KI-Marketing-Tools von Jasper sind der eigentliche Clou dieser Software. Sie ist in der Lage, verschiedene Assets für Affiliate-Marketing-Kampagnen zu generieren, insbesondere im Prozess der Inhaltserstellung. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Briefing einzureichen, und die Software übernimmt den Rest. ✍️

Jasper beste Eigenschaften

Jasper analysiert Ihren Tonfall und Ihre Formatierungsregeln

Lässt sich mit Zapier, Webflow und Google Sheets integrieren

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen und markieren Sie Elemente, die zur Überprüfung bereit sind

Erstellen Sie Ihre eigenen dynamischen Vorlagen

Einschränkungen von Jasper

Manchmal wiederholt Jasper den Inhalt

Benutzer sagen, dass die Tonfallfunktion noch nicht ganz ausgereift ist

Preise für Jasper

Ersteller: $39/Monat für einen Platz, jährliche Abrechnung

$39/Monat für einen Platz, jährliche Abrechnung Teams: 99 $/Monat für drei Sitze, jährliche Abrechnung

99 $/Monat für drei Sitze, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

9. Lumen5

Über Lumen5 Lumen5 ist ein einzigartiges KI-Tool für das Affiliate-Marketing, da es sich auf Videoinhalte spezialisiert hat. Während die Erstellung von Videos normalerweise viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt, ermöglicht Lumen5 die Erstellung von Videos in professioneller Qualität durch die Kraft der KI. Sie brauchen auch keine Kenntnisse in der Videobearbeitung: Sie können Ihre Videos einfach per Drag-and-Drop erstellen, um sie zu vermarkten. 🤩

Lumen5 beste Eigenschaften

Konvertieren Sie Ihre beliebtesten Blogs in AI-Videos

Erzeugen Sie Videos im Stil von Talking Heads

Verwenden Sie Lumen5-Vorlagen, Bilder und Videomaterial für einen professionellen Look in kürzester Zeit

Der Algorithmus bestimmt automatisch die Länge der einzelnen Clips, die Positionierung des Textes und die Komposition der Szene

Einschränkungen von Lumen5

Lumen5 ist auf die Wiederverwendung von Inhalten spezialisiert, kann also nicht unbedingt etwas Neues bieten

Es fehlen Funktionen für Strategie, Content-Planung und Analyse, so dass Sie immer noch einen separaten Marketing-Tech-Stack benötigen

Preise für Lumen5

Basic: $19/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$19/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Starter: $59/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$59/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Professional: $149/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$149/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Lumen5 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

10. Brandwatch

Über Brandwatch Wie Sprout Social ist auch Brandwatch ein KI-Tool für Affiliate-Marketing, das auf soziale Medien zugeschnitten ist. Mit dieser Plattform können Sie die Verbrauchernachfrage erforschen, die Konten Ihrer Marke überwachen, Inhalte erstellen und mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt treten. Außerdem bietet es GPT-gestützte Konversationseinblicke, einen Texterstellungsassistenten und Einblicke in das Content Marketing.

Brandwatch beste Eigenschaften

Suchen und verwalten Sie Influencer auf einer einzigen Plattform

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in einem gemeinsamen Marketing-Kalender zusammen

Speichern Sie alle digitalen Assets in der gemeinsamen Brandwatch-Bibliothek

Erstellen Sie Zielgruppen-Profilkarten, damit Sie immer wissen, mit wem Sie sprechen

Brandwatch Einschränkungen

Einige Nutzer sagen, dass die Analyse und das Filtern von Daten ziemlich dürftig sind

Andere wünschen sich, dass die Plattform mehr native Integrationen hat

Brandwatch Preise

Kontakt für Preise

Brandwatch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (560+ Bewertungen)

4.4/5 (560+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (220+ Bewertungen)

Holen Sie sich einen KI-Schreibassistenten, der alles kann

Affiliate-Marketing muss nicht stundenlanges manuelles Arbeiten erfordern. Mit einem KI-Tool wie ClickUp war es noch nie so einfach, Ihr Marketing-Team auf die gleiche Seite zu bringen, Zeit zu sparen und die Konversionsraten Ihrer Werbekampagnen zu steigern. 🙌

