die 10 besten Marketing-Workflow-Software-Tools im Jahr 2024

Marketing Teams müssen nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Vertrieb, dem Kundenservice und der IT zusammenarbeiten. Es gibt viele bewegliche Teile im Marketingprozess, und ohne die richtigen Tools ist es leicht, den Ball zu verlieren.

Zum Glück, software zur Verwaltung von Marketing-Workflows bietet die dringend benötigte Struktur und Verantwortlichkeit, um Ihr Team auf dem Einzelziel zu halten. Wenn es für Ihr Marketing-Team höchste Zeit ist, seinen Workflow zu verbessern, müssen Sie jetzt eines zu erledigen: Melden Sie sich für die beste Marketing workflow-Software tools von 2024. 📝

In diesem Leitfaden wird aufgeschlüsselt, auf welche Features Sie bei einer Workflow-Management-Software achten sollten, und wir stellen Ihnen unsere 10 bevorzugten Tools für Marketing-Workflows vor.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Marketing-Workflows achten?

Ohne Übertreibung können wir sagen, dass es dutzende von Workflow-Management-Software gibt.

Wie wählen Sie also die beste Plattform für Ihren Marketing Workflow aus? Suchen Sie nach Software, die diese Features bietet:

Marketing-Automatisierung : Automatisierte Workflows machen das Leben so viel einfacher. Mit einem einmaligen Setup können Sie mit dem richtigen Tool Hunderte von Workflows automatisieren. Achten Sie auf Features für die Automatisierung des Marketings, die bedingte Workflows mit einer einfachen Drag-and-Drop-Schnittstelle bieten

Integrationen: Marketingexperten verwenden eine Vielzahl von Tools für E-Mail-Marketingkampagnen, soziale Medien, Blogging und vieles mehr. Entscheiden Sie sich für eine Marketingsoftware, die sich mit Ihren anderen Lösungen integrieren lässt, damit alles nahtlos zusammenarbeitet

Projekt undFunktionen zur Aufgabenverwaltung: Die beste Software zur Verwaltung von Marketing-Workflows kann mehr als nur Aufgaben erledigen. Sie sollten auch Ihr Budget, Fälligkeitsdaten und die Aktivitäten der Mitglieder Ihres Teams im Auge behalten

Die 10 besten Marketing Workflow Software Optionen für 2024

Die richtige Marketing Workflow Management Software ist die Grundlage Ihrer Marketingprozesse. Erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit, steigern Sie die Rentabilität und rationalisieren Sie den Verwaltungsprozess für eine gesündere und bessere Durchführung Ihrer Marketingkampagnen.

Alles hängt von der Wahl der richtigen Workflow-Management-Software ab. Unserer bescheidenen (aber erfahrenen) Meinung nach sind diese 10 Optionen die besten für Marketingfachleute im Jahr 2024. 🤩

Stimmen Sie sich effektiv mit Ihrem Team ab, vereinfachen Sie die Planung von Inhalten und die Nachverfolgung der E-Mail-Performance und optimieren Sie Ihre E-Mail-Marketing-Workflows mit der ClickUp Vorlage für E-Mail-Marketing-Kampagnen

Wir wären verrückt, wenn wir ClickUp nicht an die Spitze unserer Liste setzen würden - und das aus gutem Grund. Marketing-Teams wenden sich zunehmend an ClickUp, weil es ihnen robuste Projektmanagement-Funktionen und Features wie ressourcenmanagement und Marketing automatisierung Software . Mit ClickUp können Marketing Teams whiteboard-Dokumente für das Brainstorming erstellen und diese dann mühelos in marketing Projekte mit Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern mit wenigen Klicks. ClickUp's Marketing Plan Vorlagen sind ebenfalls ein großes Plus für Teams, die unter Zeitdruck stehen.

Vermeiden Sie Engpässe, indem Sie jedes Projekt und jeden Meilenstein in den Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards von ClickUp visualisieren. Die Plattform verfolgt sogar workflow-Analysen die mit jedem Projekt, jeder Aufgabe und jedem Mitglied des Teams verbunden sind, um Ihnen genau zu zeigen, wo Ihre Projekte stehen.

Oh, und haben wir schon erwähnt, dass ClickUp kostenlose Schulungen und 24-Stunden-Support anbietet? Sie werden ihn wahrscheinlich nicht brauchen, da die Plattform so intuitiv ist, aber es ist schön zu wissen, dass Hilfe immer verfügbar ist.

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierte Workflows **Wir wissen, dass Ihr Team einzigartig ist. Deshalb bietet ClickUp Ihnen eine vollständig anpassbare Lösung zur Verwaltung von Aufgaben im Marketing

Integrierte Prüfung: Warum sollten Sie ClickUp verlassen, um Marketingtexte auf einer anderen Plattform zu prüfen? ClickUp's Marketing Workflow Software ermöglicht es Ihnen, Whiteboards, Dokumente und Prüfungen an einem Ort zu verwalten

Warum sollten Sie ClickUp verlassen, um Marketingtexte auf einer anderen Plattform zu prüfen? ClickUp's Marketing Workflow Software ermöglicht es Ihnen, Whiteboards, Dokumente und Prüfungen an einem Ort zu verwalten ClickUp Dokumente : Dokumentieren Sie Ihren Content Marketing Workflow oder Ihren Marketing- und Vertriebsprozess ganz einfach in Docs. Verschachteln Sie Seiten, verwenden Sie Slash-Befehle, oder fassen Sie Inhalte zusammen mitClickUp AI *Marketingfreundliche Vorlagen: Vorlagen wie dieClickUp Marketing Aktionsplan vereinfachen Marketing Workflows mit Plug-and-Play Projekt Flows, die sofort einsatzbereit sind

: Dokumentieren Sie Ihren Content Marketing Workflow oder Ihren Marketing- und Vertriebsprozess ganz einfach in Docs. Verschachteln Sie Seiten, verwenden Sie Slash-Befehle, oder fassen Sie Inhalte zusammen mitClickUp AI *Marketingfreundliche Vorlagen: Vorlagen wie dieClickUp Marketing Aktionsplan vereinfachen Marketing Workflows mit Plug-and-Play Projekt Flows, die sofort einsatzbereit sind 15+ anpassbare Ansichten: Müssen Sie eine sozialemedien-Workflow in einer Kanban- oder Listenansicht? Wählen Sie aus 15 Ansichten, um Ihre Marketingprozesse zu verwalten

ClickUp Beschränkungen

ClickUp enthält Funktionen für mehr als nur Marketing, so dass es für manche Benutzer überwältigend sein kann

Die kostenlose Free Forever-Version verfügt über begrenzten Speicher, Felder und Integrationen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

4.7/5 (6,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Einsichtsvoll

Über Einsichtsvoll Insightly ist Marketing workflow-Automatisierung software für die Lead-Generierung. Es ist eine solide Option, wenn Sie sich hauptsächlich um die Generierung und Pflege von Leads kümmern, bevor Sie sie an den Vertrieb weitergeben.

Mit Insightly können Sie planen e-Mail-Marketing-Kampagnen landing Pages erstellen und Drag-and-Drop-Logic-Builder verwenden, um die Customer Journey zu visualisieren .

Insightly ist zwar eine beliebte Option für die Automatisierung, erledigt aber Aufgaben im Projektmanagement und Marketing nicht so geschickt wie die anderen Optionen auf dieser Liste. Dennoch ist es eine gute Lösung, wenn Sie Ihren Aufwand für Lead-Generierung und Marketing-Workflow besser strukturieren möchten.

Insightly beste Features

Dynamische Segmentierung von E-Mail-Listen

Insightly verfolgt automatisch die Öffnungsraten, Klickraten und andere wichtige Metriken in Ihren Marketing-Workflows

Esintegriert sich in beliebte Software wie Slack und QuickBooks

Grenzen von Insightly

Es bietet keine robusten Tools für Projektmanagement oder Social Media Workflow

Einige Benutzer berichten über Verzögerungen bei den Features für die Automatisierung

Preise für Insightly

Plus: $99/Monat, jährliche Abrechnung

$99/Monat, jährliche Abrechnung Professional: $499/Monat, jährliche Abrechnung

$499/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $999/Monat, jährliche Abrechnung

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (860+ Bewertungen)

4.2/5 (860+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (620+ Bewertungen)

3. Marketo

Über Adobe Marketo Adobe Marketo ist ein weiteres Workflow-Tool für die Automatisierung des Marketings, aber es eignet sich sowohl für B2B- als auch für B2C-Teams. Zu erledigen Zu Marketo gehört eine ABM-spezifische Automatisierung, um die richtigen Konten als Einzelziele anzusprechen.

Marketo bietet außerdem Features für lead-Management , E-Mail-Marketing und Multi-Touch-Attribution und ist damit ideal für Multichannel-Marketingkampagnen.

Der Nachteil ist, dass Sie Ihr Abonnement um Adobe Workfront erweitern müssen, wenn Sie Lösungen für die Aufgabenverwaltung wünschen. Außerdem handelt es sich um eine andere Plattform, so dass die fehlende Integration zwischen Ihrer Arbeit und Ihren Aufgaben ein Hindernis sein könnte, um Ihre Mitglieder auf derselben Seite zu halten.

Marketo beste Features

Generative KI für die Kundenansprache

Automatische Synchronisierung zwischen Vertriebs- und Marketingaktivitäten

Marketing- und Vertriebsprozesse lassen sich leicht benutzerdefinieren und mit Details versehen

Marketo-Einschränkungen

Adobe hält sich bei der Preisgestaltung bedeckt, so dass Sie ein Angebot anfordern müssen, um Preisinformationen zu erhalten

Einige Benutzer bemängeln die mangelnde Flexibilität bei der Berichterstellung in Marketo

Marketo ist riesig und kann für neue Benutzer einschüchternd wirken

Marketo-Preise

Kontakt für Preise

Marketo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,300+ Bewertungen)

4.1/5 (2,300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (650+ Bewertungen)

4. ActiveCampaign

Über ActiveCampaign ActiveCampaign ist ein beliebtes B2C-Marketing-Tool. Es handelt sich in erster Linie um einen Anbieter von E-Mail-Diensten (ESP), der jedoch E-Mail, SMS und Beiträge in sozialen Medien in einer Plattform vereint. Diese Workflow-Management-Software fungiert auch als Plattform für das Management von Kundenbeziehungen (CRM), sammelt Daten über die Zinsen Ihrer Zielgruppe und personalisiert die Nachrichten in jeder Phase der Customer Journey.

Mit ActiveCampaign können Sie E-Mail-Marketing und Landing Pages in einer Plattform erstellen sowie Flows für die Automatisierung von Marketingaktivitäten und personalisierte Content-Marketing-Workflow-Strukturen erstellen. Wenn Sie jedoch Projekte und Aufgaben nachverfolgen möchten, müssen Sie eine andere Plattform verwenden workflow management tool .

ActiveCampaign beste Features

900+ App-Integrationen in seine Workflow-Management-Software

800+ vordefinierte Automatisierungen für Marketing-Workflows

Eingebauter E-Mail-Designer

Ideal für Marketing-Manager und Social-Media-Manager

ActiveCampaign Beschränkungen

Einige Benutzer sagen, die E-Mail Flows seien zu einfach

ActiveCampaign bietet keine erweiterten benutzerdefinierten Funktionen

Einige Benutzer sagen, die Plattform sei schwer zu bedienen

Preise für ActiveCampaign

Plus: 49 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Zahlung

49 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Zahlung Professional: $149/Monat für fünf Benutzer, jährliche Zahlung

$149/Monat für fünf Benutzer, jährliche Zahlung Enterprise: Preise auf Anfrage

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10,100+ Bewertungen)

4.5/5 (10,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

5. Optimizely

Über Optimalerweise Die Content-Marketing-Plattform (CMP) von Optimizely ermöglicht die Zusammenarbeit von Assets, die Freigabe von Workspaces und die Automatisierung von Kampagnen an einem Ort.

Diese robuste Marketing-Workflow-Software umfasst Features für die Kampagnenplanung, die Beantragung von Arbeiten, die Verwaltung von Aufgaben, das Digital Asset Management (DAM), die Bearbeitung von Inhalten und die Leistungsanalyse.

Dieses Marketing Workflow-Tool hat eine Menge zu bieten, aber einige Nutzer berichten über mangelnden Kundensupport und mangelnde Leistung von Optimizely.

Optimizely beste Features

Kalender-Integrationen für eine einfachere Planung von Meetings

Marken- und Asset-Management

Produktion und Verteilung von Inhalten

Software zur Kennzeichnung von Features

Optimale Grenzen

Minimaler Kundensupport und Dokumentation

Einige Berichte sind schwer zu lesen

Optimizely Preise

Start: Free

Free Verwalten: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Erstellen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Erstellen: Kontakt für Preisgestaltung

Optimizely Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: N/A

6. CoSchedule

Über CoScheduleCoSchedule ist vor allem als Marketingplaner bekannt, bietet aber auch ein All-in-One Marketing Suite Abonnement an. Mit der CoSchedule Marketing Suite erhalten Sie einen Marketing Kalender , Digital Asset Management und Projektmanagement in einer Plattform. Zuweisung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Content Marketing in CoSchedule zu, komponieren Sie in der App und schieben Sie den Inhalt durch automatisierte Prüf-Workflows.

Die Benutzer schätzen auch das in CoSchedule integrierte Digital Asset Management System. Damit ist es ein Kinderspiel, Ihre vorhandenen Assets zu sehen und Nacharbeit zu vermeiden.

CoSchedule beste Features

Visualisierung von Marketing-Workflows im Kalender Organizer

Verwalten Sie alle Marketing-Inhalte und Kreativmaterialien mit dem Asset Organizer

CoSchedule Beschränkungen

29 Dollar pro Benutzer sind etwas teuer, besonders für große Teams

Einige Benutzer berichten, dass die Plattform nicht intuitiv ist

Mangel an strukturiertem Onboarding

CoSchedule Preise

Free Forever

Pro: $29/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$29/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Marketing Suite: Kontakt für Preise

CoSchedule Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (210+ Bewertungen)

4.4/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

_Bonus: Marketing Kalender Software !

7. HubSpot

Über HubSpot Die meisten Vermarkter kennen HubSpot als CRM, aber es bietet auch einen Marketing Hub, der als Marketing Workflow tool fungiert. Benutzer lieben die Drag-and-Drop-Automatisierung und tools zur Priorisierung von Kampagnen. Der Marketing Hub verbindet E-Mails, Landing Pages und Formulare miteinander, sodass Sie alles an einem Ort automatisieren können. Wenn Sie bereits HubSpot als CRM verwenden, ist die Verbindung des Marketing Hubs mit Ihren Kundendaten ein Kinderspiel. Wenn Sie jedoch ein anderes CRM verwenden, können Sie möglicherweise nicht so viel Wert aus den Tools von HubSpot ziehen.

HubSpot beste Features

Integrierte Formulare, Landing Pages, E-Mail, Live-Chat und Social Media-Anzeigen

Marketing Hub funktioniert hervorragend mit dem HubSpot CRM und Salesforce

HubSpot-Integrationen

HubSpot Beschränkungen

Teams, die nicht mit HubSpot oder Salesforce arbeiten, können nicht so viel Wert aus der Plattform ziehen

Einige Benutzer berichten, dass die abgestuften Limits sie zwingen, mehr zu bezahlen

Andere Benutzer berichten über negative Interaktionen mit dem Kundendienst

HubSpot-Preise

Professional: 800 $/Monat für 2.000 Kontakte, jährliche Abrechnung

800 $/Monat für 2.000 Kontakte, jährliche Abrechnung Unternehmen: Ab $3.600/Monat für 10.000 Kontakte, jährliche Abrechnung

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,300+ Bewertungen)

4.4/5 (10,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,500+ Bewertungen)

8. Kissflow

Über Kissflow Kissflow ist nicht nur für Vermarkter gedacht. Dieser böse Bube enthält auch Features für IT, Manager und Entwickler. Vor allem Fernvermarkter werden die Features von Kissflow für die Verwaltung von Marketing-Workflows und den digitalen Arbeitsplatz mögen.

Hinterlassen Sie Kommentare zu Ihrer Arbeit, chatten Sie direkt mit Ihren Kollegen und erstellen Sie Spaces für jede Arbeitsgruppe in Kissflow. Die Plattform vereint Videokonferenzen, Arbeitsmanagement, Berichterstellung und eine Funktion zur Automatisierung von Prozessen an einem Ort.

Der einzige Nachteil ist Kissflow ist nicht für Marketing Teams gedacht . Zum Beispiel könnten Sie für Features bezahlen, die Sie nicht brauchen, und müssen vielleicht trotzdem eine spezielle Software für Content Marketing Workflows kaufen.

Kissflow beste Features

Automatisierte Geschäftsprozess-Erstellung ohne Code

Kompatibel mit mehreren Abteilungen und Anwendungsfällen

Kissflow-Einschränkungen

Kissflow fehlt es an marketing-spezifischen Features, wie z.B. einem Social Media Scheduler

Einige Benutzer berichten über schlechte Erfahrungen mit dem Kundensupport

Kissflow Preise

Kleines Geschäft : $15/Monat pro Benutzer für mindestens 50 Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer für mindestens 50 Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: $20/Monat pro Benutzer für mindestens 100 Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer für mindestens 100 Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, Preise auf Anfrage

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (520+ Bewertungen)

4.3/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

9. Hootsuite

Über Hootsuite Ist Ihr Unternehmen in den sozialen Medien aktiv? Dann ist Hootsuite ein solides Tool zur Verwaltung von Marketing-Workflows für diese Aufgabe.

Die meisten Vermarkter kennen Hootsuite als Social Media Scheduler und tool für den inhaltlichen kalender aber es verwaltet auch Anzeigentexte, lässt sich mit anderen Lösungen integrieren, enthält Features für die Mitarbeitervertretung und sogar bietet einen eigenen KI-Schreiber. Der Nachteil ist, dass es Hootsuite an soliden zusammenarbeit im Team und projektmanagement tools . Das ist gut wenn Sie ein kleines Geschäft sind aber wenn Sie mit mehreren Teams arbeiten, müssen Sie zusätzliche Projektmanagement-Software kaufen.

Hootsuite beste Features

OwlyWriter KI generiert automatisch Texte und Beschriftungen

Massenplanung von sozialen Medien fürproduktmarketing* Social Listening für mehrere Plattformen

Hootsuite Beschränkungen

Hootsuite verfügt nicht über native Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Einige Benutzer berichten, dass es langsam und fehlerhaft ist

Andere Benutzer berichten, dass ihre Integrationen häufig unterbrochen werden

Hootsuite Preise

Professional: $99/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

$99/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Team: $249/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung

$249/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $739/Monat für fünf Benutzer, jährliche Abrechnung

$739/Monat für fünf Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Ab fünf Benutzern, Preise auf Anfrage

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,900+ Bewertungen)

4.1/5 (3,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,400+ Bewertungen)

10. Teamarbeit

Über Teamarbeit Benötigen Sie eine Software zur Verwaltung von Marketing-Workflows, die eher projektorientiert ist? Suchen Sie nicht weiter als Teamwork. Diese Lösung ist nicht nur für Vermarkter geeignet, obwohl Vermarkter zweifellos viel Nutzen aus dieser Projektmanagement-Software ziehen würden.

Mit Teamwork können Sie den Workload der einzelnen Mitglieder Ihres Teams verwalten, um sicherzustellen, dass sich niemand in Ihrem Team überfordert fühlt. Wenn Sie in einer Marketing-Agentur in einer Rolle mit Kundenkontakt arbeiten, können Sie mit Teamwork Clients in den Workspace einladen, wobei der Zugriff sorgfältig kontrolliert wird - damit sie nichts kaputt machen.

Teamwork verwaltet Menschen, Ressourcen und Zeit, ist aber nicht marketing-spezifisch. Wenn Sie nach weiteren Marketing-Automatisierungen suchen, müssen Sie Teamwork mit HubSpot, Slack oder MailChimp verbinden.

Teamwork beste Features

Gelöschte Ziele und Meilensteine

Zugang für Auftragnehmer und Clients

Das Workflow-Management-System ist ideal für professionelle Teams

Grenzen der Teamarbeit

Teamwork verfügt nicht über native Marketing-Tools

Es kann einige Minuten dauern, bis sich Änderungen in der Plattform niederschlagen, so dass es sich nicht unbedingt um ein Echtzeit-Tool handelt

Preise für Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99/Monat pro Benutzer für mindestens drei Benutzer, jährlich abgerechnet

$5.99/Monat pro Benutzer für mindestens drei Benutzer, jährlich abgerechnet Ausliefern: $9,99/Monat pro Benutzer bei mindestens drei Benutzern, jährliche Abrechnung

$9,99/Monat pro Benutzer bei mindestens drei Benutzern, jährliche Abrechnung Erweitern: 19,99 €/Monat pro Benutzer bei mindestens fünf Benutzern, jährliche Abrechnung

19,99 €/Monat pro Benutzer bei mindestens fünf Benutzern, jährliche Abrechnung Skala: Kontakt für Preisgestaltung

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

Versuch es mal damit_ Teamarbeit Alternativen !

Wählen Sie die beste Workflow-Management-Software für den Job

Sie haben eine solide content-Marketing-Strategie . Jetzt müssen Sie sie nur noch umsetzen. In einer Zeit, in der Vermarkter mit weniger mehr erledigen müssen, verbessert die richtige Marketing Workflow Software die Qualität Ihrer Ergebnisse, reduziert sich wiederholende Aufgaben und steigert den ROI Ihrer Marketingbemühungen.

Es steht Ihnen frei, das Marketing-Workflow-Management-Tool zu wählen, das Ihnen am besten gefällt, aber die effektivste und zeitsparendste Option auf dieser Liste ist ClickUp. Diese leistungsstarke Plattform vereint Arbeit, Projektmanagement und Kommunikation an einem Ort. Und haben wir schon die zeitsparenden Vorlagen erwähnt? 🏆

Aber nehmen Sie nicht nur unser Wort für sich: Erstellen Sie jetzt Ihren ersten ClickUp-Workspace kostenlos -keine Kreditkarte erforderlich.