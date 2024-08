10 kostenlose Vorlagen und Beispiele für digitale Marketing-Roadmaps

Ob Sie nun ein Marketingprofi oder ein angehender Unternehmer sind, die Umsetzung von Ideen in konkrete Aufgaben, Strategien und Ziele ist eine Herausforderung. Hier ist ein marketing-Fahrplan zeichnet sich als perfekter Leitfaden für die Darstellung von Marketinginitiativen aus.

Ein Fahrplan wird Ihnen helfen zu visualisieren und abzubilden ihre digitalen Marketingpläne zu visualisieren und abzubilden, klare Ziele festzulegen und Ihr Marketingteam jederzeit auf dem Laufenden zu halten.

Eine Roadmap von Grund auf zu erstellen, kann jedoch schwierig und zeitaufwändig sein, bis zu dem Punkt, an dem sie ihren eigentlichen Zweck - die Straffung der Marketingaktivitäten - übertrifft. Hier kommen Vorlagen für digitale Marketing-Roadmaps zum Einsatz!

Entdecken Sie unsere Auswahl der Top 10 kostenlosen Marketing-Roadmap-Vorlagen im Jahr 2024. Erfahren Sie alles über ihre einzigartigen Funktionen und wie Sie sie nutzen können, um Ihr Marketingspiel zu optimieren!

Was ist eine Vorlage für eine digitale Marketing-Roadmap?

Eine Marketing-Roadmap ist ein strategischer und umfassender Aktionsplan, mit dem bestimmte Marketingziele erreicht werden sollen. Marketing-Roadmaps sind in der Regel aus Meilensteinen bestehen , Zeitplänen, Ressourcen und zu erbringende Leistungen über verschiedene Abteilungen hinweg, um eine "lebendige" Momentaufnahme der laufenden Aufgaben zu erhalten.

Eine Vorlage für eine Marketing-Roadmap ist wie ein gebrauchsfertiges Toolkit für die Definition und Integration Ihrer Ziele und Aufgaben. Sie verfügt über ein benutzerfreundliches Layout und einen Schritt-für-Schritt-Plan für die Erreichung von Marketingzielen, z. B. die Stärkung Ihrer Marke oder die Gewinnung neuer Kunden. Betrachten Sie es als einen hilfreichen Leitfaden, der alle Beteiligten bei der Vorbereitung einer Kampagne auf dem gleichen Stand hält.

Einige Schlüsselvorteile dieser Vorlage sind:

Klarheit: Die Vorlage bietet klar definierte Aufgaben und Ziele, um Ihre Marketingbemühungen zu rationalisieren Effizienz: Das vorgefertigte Design hilft Ihnenschneller arbeiten mit weniger Ressourcen Konsistenz: Sie können das gleiche organisierte Layout der Vorlage für verschiedene Marketingkampagnen verwenden Fortschrittskontrolle: Sie können den Fortschritt und Erfolg Ihres Marketingplans systematisch messen und verfolgen

Was macht eine gute digitale Marketingvorlage aus?

Eine praktische Vorlage für einen Marketingfahrplan sollte:

Klare und prägnante Übersicht: Die Abschnitte für Marketingstrategie, Ziele und spezifische Schritte müssen klar strukturiert sein, damit ein Marketingmanager sie anpassen kann

Die Abschnitte für Marketingstrategie, Ziele und spezifische Schritte müssen klar strukturiert sein, damit ein Marketingmanager sie anpassen kann Flexibilität für Anpassungen bieten: Eine gute Vorlage passt sich den einzigartigen Bedürfnissen jeder Marketingkampagne an und ermöglicht Markenanpassungen

Eine gute Vorlage passt sich den einzigartigen Bedürfnissen jeder Marketingkampagne an und ermöglicht Markenanpassungen Meilensteine einbauen: Es muss einen klaren Zeitplan mit der Option geben, Meilensteine hinzuzufügen, damit Sie verfolgen können, wie diemarketing-Projekte voranschreiten

Es muss einen klaren Zeitplan mit der Option geben, Meilensteine hinzuzufügen, damit Sie verfolgen können, wie diemarketing-Projekte voranschreiten Förderung der Zusammenarbeit: Die Vorlage sollte dazu beitragen, dass die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern reibungslos verläuft und dieverwaltung der Prioritäten *Visuell ansprechend sein: Sie sollten in der Lage sein, visuelle Elemente einzubauen, um die Lesbarkeit und das Engagement Ihres Marketing-Fahrplans zu verbessern

10 Vorlagen und Beispiele für digitale Marketing-Roadmaps

Die Navigation durch zahlreiche Optionen kann überwältigend sein, und Budgetbeschränkungen können die Herausforderung noch verschärfen. Aber keine Sorge! Wir präsentieren Ihnen 10 fantastische Marketing-Roadmap-Vorlagen von ClickUp perfekt für Anfänger und erfahrene Vermarkter gleichermaßen. Und wissen Sie was? Sie kommen mit einem unschlagbaren Vorteil - sie sind völlig kostenlos!

1. ClickUp Marketing Roadmap Plan Vorlage

Erzielen Sie Marketingerfolge, ohne ins Schwitzen zu kommen, mit der ClickUp Marketingplan-Vorlage

Beginnen Sie Ihre ehrgeizige Roadmapping-Reise mit der ClickUp Marketing Roadmap Plan Vorlage . Ideal für die Erstellung einfacher bis komplexer Roadmaps für funktionsübergreifende Teams, Kampagnen und Kundengruppen! 🤩

Diese benutzerfreundliche vorlage für einen Marketingplan können Sie Ihre Ziele in der Ansicht Zielliste definieren. Sobald Sie mit den Zielen zufrieden sind, fügen Sie die Aufgaben hinzu, die zum Erreichen der Ziele erforderlich sind, und beobachten Sie, wie diese automatisch in der Fortschrittsleiste der Vorlage verfolgt werden.

Die Vorlage bietet auch die Ansicht Schlüsselergebnisse, in der Ihre definierten Ziele zusammen mit den benutzerdefinierten Feldern aufgelistet sind, die Details wie den Status, den Fortschritt und das Fälligkeitsdatum für jede Aufgabe enthalten.

Als Nächstes gibt es die Fortschrittsanzeige, die Ihre Schlüsselergebnisse in eine kartenartige Darstellung umwandelt Kanban-Tafel . Die Karten sind nach Benutzerdefinierten Status kategorisiert, wie z. B. In Bearbeitung, Abgebrochen, Abgeschlossen, Geplant und Braucht Input. Filtern Sie sie nach Schlüsselergebnissen und aktualisieren Sie die Status mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor.

Schließlich veranschaulicht die Zeitplanansicht die Dauer Ihrer marketing-Ziele und Schlüsselergebnisse. Nehmen Sie Anpassungen vor, indem Sie auf die Schaltfläche Zeitrahmen klicken und aus Optionen wie Tag, Woche und Monat wählen.

2. ClickUp Strategischer Marketingplan Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketingplan, um umsetzbare Ziele für Ihr Team zu planen

Verabschieden Sie sich vom Stress bei der Erstellung Ihrer nächsten Marketingstrategie. ClickUp Vorlage für strategischen Marketingplan dreht sich alles um die Verfolgung des Erfolgs Ihres Plans anhand konkreter OKRs (Objectives & Key Results). Es unterstützt Sie bei der Definition Ihrer marketing-Ziele , Planung der wichtigsten Ergebnisse, Verwaltung des Budgets und vieles mehr. 🙌

Beginnen Sie mit der OKR-Listenansicht, um Ihre Marketingziele festzulegen, wichtige Schlüsselergebnisse einzubeziehen und den Fortschritt Ihrer Aufgaben automatisch zu überwachen indem Sie das benutzerdefinierte Feld Fortschritt (Auto) hinzufügen.

In der Ansicht Marketingplan-Liste finden Sie eine Aufschlüsselung der mit Ihren Projekten verbundenen Aufgaben. Hier können Sie ganz einfach Ihr Budget, Ihre Ausgaben, Ihre Kanäle und deren Verbindung zu den jeweiligen OKRs verfolgen.

Sie können Ihre Vorlage anpassen, indem Sie die Board-Ansicht auswählen, in der die wichtigsten Ergebnisse und Projektaufgaben auf einem Kanban-Board angezeigt werden. Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Projekts mit benutzerdefinierten Status wie Offen, Geplant, In Bearbeitung, Abgebrochen und Abgeschlossen.

Um Ihren Marketingplan weiter zu personalisieren, bietet die Vorlage verschiedene benutzerdefinierte Felder, darunter:

Beschriftungsfelder : Identifizieren Sie OKRs, unterscheiden Sie zwischen Schlüsselergebnissen und Zielen, und verfolgen Sie den Fortschritt

: Identifizieren Sie OKRs, unterscheiden Sie zwischen Schlüsselergebnissen und Zielen, und verfolgen Sie den Fortschritt Dropdown-Felder : Fügen Sie eine aufgeschlüsselte Liste von Marketingkanälen ein und geben Sie an, in welchem Quartal ein Projekt oder ein OKR stattfindet

: Fügen Sie eine aufgeschlüsselte Liste von Marketingkanälen ein und geben Sie an, in welchem Quartal ein Projekt oder ein OKR stattfindet Geldfelder : Heben Sie das geschätzte Budget für jedes einzelne Projekt hervor und überwachen Sie die damit verbundenen Ausgaben

: Heben Sie das geschätzte Budget für jedes einzelne Projekt hervor und überwachen Sie die damit verbundenen Ausgaben Manuelle Fortschrittsfelder: Verfolgen Sie manuell den prozentualen Fortschritt für ein Ziel und seine Schlüsselergebnisse und passen Sie ihn an

3. ClickUp Content Marketing Fahrplan Vorlage

Verbessern Sie Ihre Content-Planung mit ClickUp's Content Marketing Plan Template

Der Aufbau eines Online-Geschäfts ist fast unmöglich, ohne in Content Marketing zu investieren. Mit dem ClickUp Content Marketing Fahrplan Vorlage erstellen und Organisieren einer umfassenden Content-Marketing-Strategie-Roadmap, die ihren Kundenstamm vergrößert war noch nie so einfach!

Verwenden Sie die Ansicht Inhaltsliste, die erste Gliederung der Vorlage, um einen umfassenden Überblick über Ihre Inhalte in Form von Aufgaben zu erhalten. Die Einträge sind nach ihrem Veröffentlichungsmonat geordnet und enthalten benutzerdefinierte Felder, um den Marketingprozess zur Überwachung von Empfängern, Priorität, Inhaltstyp, Kanälen, Veröffentlichungsdatum und mehr zu vereinfachen.

In der Statusboard-Ansicht werden Aufgaben als Karten dargestellt und nach benutzerdefinierten Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Zur Genehmigung, Verworfen und Abgeschlossen organisiert, was eine schnelle Prüfung auf Genehmigung oder Abschluss erleichtert. Klicken Sie auf eine Aufgabenkarte, um auf detaillierte Informationen zuzugreifen und den Status des Inhalts mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen zu ändern.

Zur Verfolgung der zeitplan für die Produktion von Inhalten verwenden Sie die Ansicht Veröffentlichungstermine Kalender, die verschiedene veröffentlichungszeiträume für Ihren Inhalt , farblich gekennzeichnet nach Typ (Blogbeitrag, Video, Artikel, Infografik oder Poster). In dieser Ansicht können Sie Ihre ungeplanten und überfälligen Aufgaben auf der rechten Seite des Bildschirms verfolgen.

In der Ansicht Zeitleiste der Abteilungen schließlich können Sie die Zeitleisten der Inhalte nach den entsprechenden Abteilungen (Personalwesen, Vertrieb und Marketing sowie Verwaltung) gruppiert einsehen.

4. ClickUp Roadmap Whiteboard Vorlage

Organisieren Sie Ihre Ideen übersichtlich und beginnen Sie, den Markt zu erobern - mit dieser ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage

Mit der ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage ist die Erstellung eines vollständig anpassbaren, visuell ansprechenden Plans für Ihr neues Produkt oder Projekt ein Kinderspiel. 🎂

Als Whiteboard-Vorlage die Whiteboard-Vorlage dient als vollständig anpassbare Leinwand zum Hinzufügen von Medienelementen wie Formen, Text oder Haftnotizen und deren Umwandlung in konkrete Aufgaben. Darüber hinaus können Sie mithilfe von Verbindungselementen - Linien und Pfeilen - Beziehungen zwischen Aufgaben herstellen oder Mind Maps erstellen, um komplexe Ideen aufzuschlüsseln.

Die Vorlage integriert nahtlos visuelle Hilfsmittel, Tools für die Zusammenarbeit und Organisationsfunktionen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Projektverlauf auf dem Laufenden sind. Das Tool unterstützt Sie auch bei der Visualisierung von Projektfortschritt und -zielen.

Fügen Sie Aufgaben oder Dokumente hinzu, indem Sie auf das Aufgaben- oder Dokumentensymbol klicken, und ordnen Sie sie nach Ihren Wünschen an. Anschließend können Sie den Projektstatus ändern, Beauftragte hinzufügen oder die Aufgaben mit Hilfe von Konnektoren verknüpfen, um Abhängigkeiten zu schaffen.

Teammitglieder können sich gegenseitig auf dem Whiteboard erwähnen und so die Arbeit beschleunigen. Außerdem steht unbegrenzter Speicherplatz zur Verfügung, sodass Marketingteams alle ihre Mindmaps und Entwürfe an einem Ort aufbewahren können, während sie ihre Arbeitsabläufe verbessern.

5. ClickUp Kanban Ansicht Roadmap Vorlage

Bleiben Sie auf Kurs und behalten Sie Ihre Ziele im Auge mit dieser visuell ansprechenden Kanban Roadmap Vorlage von ClickUp

Wenn Sie Marketingpläne erstellen möchten, die sich mit der Zeit weiterentwickeln, sind herkömmliche Roadmaps wahrscheinlich keine große Hilfe. Beschleunigen Sie stattdessen Ihre Produktentwicklung mit der ClickUp Kanban-Ansicht Roadmap-Vorlage ! Diese vollständig anpassbare Gliederung ermöglicht es Ihnen, Aufgaben und Ziele in Form von Karten über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Schnittstelle zu verwalten. 🌻

Die wichtigsten Vorteile dieser Produktmarketing-Roadmap vorlage sind eine einfachere Kommunikation zwischen den Beteiligten und ein besserer Einblick in die sich entwickelnde Roadmap und ihre Fortschritte. Darüber hinaus wird die Verantwortlichkeit durch die Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Teammitglieder und die Anpassung von Zeitplänen an Kundenwünsche und Marktdynamik verbessert.

Schöpfen Sie das volle Potenzial der Vorlage aus, indem Sie die Vorteile nutzen:

Benutzerdefinierte Ansichten : Verwenden Sie die Ansicht "Zeitleiste", um überfällige und ungeplante Aufgaben zu verfolgen, oder die Ansicht "Teamauslastung", um die jedem Mitglied zugewiesene Arbeitsmenge in einem bestimmten Zeitraum zu sehen

: Verwenden Sie die Ansicht "Zeitleiste", um überfällige und ungeplante Aufgaben zu verfolgen, oder die Ansicht "Teamauslastung", um die jedem Mitglied zugewiesene Arbeitsmenge in einem bestimmten Zeitraum zu sehen Benutzerdefinierte Status: Kennzeichnen Sie Aufgaben mit Status wie Dringend, Hoch, Niedrig, Normal oder Keine Priorität in der Ansicht Prioritätsleiste, um eine nahtlosefortschrittsverfolgung *Benutzerdefinierte Felder: Öffnen Sie die Roadmap-Listenansicht und fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Zuweiser, Team, Priorität und Fälligkeitsdatum hinzu, um den Fortschritt nahtlos zu visualisieren

6. ClickUp Produkt-Roadmap Vorlage

Gliedern Sie Aufgaben, weisen Sie Ressourcen zu und verfolgen Sie den Fortschritt effektiv mit ClickUp's Product Roadmap Template

Die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage lässt Sie jeden Schritt des Produktentwicklungsprozesses visualisieren, von der Ideenfindung bis zur Markteinführung des Endprodukts.

Es ist wichtig zu beachten, dass jede benutzerdefinierte Ansicht in dieser Produktmarketing-Roadmap-Vorlage auf Ordnerebene einzigartig ist und Ihnen in verschiedenen Abschnitten Ihrer Produktentwicklungsreise helfen wird. So können Sie beispielsweise die Willkommensansicht verwenden, um neue Benutzer mit dem Produkt vertraut zu machen, oder die Quartalsansicht nutzen, um den Entwicklungszyklus Ihres Produkts darzustellen.

In der Ansicht Quartalsplan können Sie Benutzerdefinierte Felder wie Initiative, Gruppe und Versionsstatus verwenden, um Ihren Workflow zu kategorisieren. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Statusoptionen wie "Auf dem Weg", "Abgeschlossen" und "Braucht Aufmerksamkeit" hinzufügen, um die Veröffentlichung des Produkts zu verwalten.

Öffnen Sie die Ansicht Produktanforderungsformular, um ein benutzerdefiniertes Anforderungsformular zu erstellen, indem Sie Aufgabenfelder wie Priorität, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Anhang usw. per Drag-and-Drop hinzufügen. Sie können auch vollständig anpassbare Felder für Ihr spezifisches Produkt einfügen, einen Empfänger und einen Anforderer hinzufügen und die Farbe des Themas ändern, um die Nachverfolgung zu erleichtern.

7. ClickUp Marketing-Kampagnenmanagement Vorlage

Verwalten Sie Ihre Marketing-Kampagnen wie ein Profi und erfüllen Sie sich Ihre Marketing-Träume mit ClickUp's Marketing Campaign Management Template

Die ClickUp Marketing-Kampagnen-Management-Vorlage ist vollgepackt mit essentiellen Elementen, um Ihre Kampagne in Gang zu bringen und sicherzustellen, dass Ihre digitale Marke sticht hervor! Nutzen Sie es, um eine perfekte Marketingstrategie zu entwickeln, Ihre Bemühungen zu koordinieren und die Fortschritte zu verfolgen.

Die Ansicht Produkteinführungskampagne der Vorlage bietet einen umfassenden Einblick in die Schritte und Aktionen, die während der Kampagne erforderlich sind. Die Aufgaben sind zur einfacheren Navigation nach Kampagnenphasen geordnet. Jede Aufgabe wird durch benutzerdefinierte Felder wie das zugewiesene Team, den Marketingkanal, das Budget und den Ergebnistyp definiert.

Die Social Media Tracker-Ansicht ist eine Liste, die speziell für Aufgaben in der Produktionsphase entwickelt wurde. Sie bietet einen klaren Überblick über die Aufgaben des Social Media-Teams, für die Leistungen erbracht werden müssen. Benutzerdefinierte Felder sind mit jeder Leistung verknüpft, einschließlich soziale Medien plattformen, Inhaltstyp, Entwürfe, endgültiger Inhalt und Freigabe.

Die Marketingphasen-Ansicht bietet eine visuelle Momentaufnahme Ihres Fortschritts in jeder Kampagnenphase. Die Aufgaben werden durch Karten auf einer Tafel dargestellt und können mit benutzerdefinierten Feldern angereichert werden, um einen tieferen Einblick zu erhalten.

Starten Sie Ihr Marketing-Geschäft mit dem Kickstart *best marketing tools for new businesses* !

8. ClickUp Visuelle Roadmap Dokument Vorlage

Legen Sie Ihre Ziele in Form von Zeitplänen, Meilensteinen und Aufgaben mit der ClickUp Visual Roadmap Document Template fest

Die ClickUp Visual Roadmap Dokumentvorlage ist die ideale Lösung, um spezifische Kampagnen- und Projektziele zu zentralisieren und zu dokumentieren, einen Zeitplan für Aufgaben zu erstellen und Meilensteine im Voraus festzulegen. 🏆

Beginnen Sie, indem Sie Ihre Unternehmens- und Projektinformationen in die dafür vorgesehenen Felder in diesem Dokumentvorlage . Wenn Sie nach unten scrollen, gelangen Sie zum Abschnitt Teamprofil, in den Sie die Namen Ihrer Teammitglieder sowie deren Rollen, Abteilungen und Zuständigkeiten eintragen können.

Als Nächstes müssen Sie sich auf die spezifischen Teile Ihres Aktionsplans konzentrieren:

Projektzusammenfassung: Warum wollen Sie, dass dieses Projekt erfolgreich ist? Worum geht es bei dem Projekt? Was hat Sie zu diesem Projekt geführt? Ziele und Meilensteine: Was wollen Sie mit diesem Projekt erreichen?

Sobald Sie Ihre Ziele und Zielmeilensteine festgelegt haben, verwenden Sie den Abschnitt Quartalsplan, um die Teamleistung zu überwachen. Erfassen Sie die Erfolge auf vierteljährlicher Basis und ändern Sie die Zellenfarben, sobald ein Team ein bestimmtes Ziel erreicht hat. Sie können auch jeder Abteilung eine eigene Farbe zuweisen, um den Fortschritt zu verfolgen.

9. ClickUp Einfacher Fahrplan Doc Vorlage

Gestalten Sie Ihren Weg zum Erfolg im digitalen Marketing mit ClickUp's Simple Roadmap Doc Template

Einführung in die ClickUp Einfache Roadmap Dokumentvorlage ist ein einsteigerfreundliches Tool, mit dem Sie Aufgaben in einfache Abschnitte einteilen können, einen unkomplizierten Zeitplan erstellen und überwachen Sie die Fortschritte von Anfang bis Ende Ihres Projekts.

Beginnen Sie Ihre Reise mit einem Einfachen Roadmap-Dokument und nutzen Sie weitere benutzerdefinierte Ansichtsoptionen, wenn Ihr Projekt fortschreitet.

Verfolgen Sie den Fortschritt, die Aufgaben und die Ergebnisse Ihres Teams in der Gantt-Ansicht, die Ihre Aufgaben auf einer Zeitachse anzeigt.

Verwenden Sie die Kalenderansicht, um Ihre überfälligen und ungeplanten Aufgaben einfach zu verfolgen, indem Sie sie nach Zuweisern, Status, Priorität, Tags und mehr filtern. Oder vereinfachen Sie die Fortschrittsverfolgung mit der Board-Ansicht, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Aufgaben mit vollständig anpassbaren Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Benötigt Input und Testen zu kennzeichnen.

Reichern Sie Ihr Dokument mit Links, Bildern, Videos und anderen Medientypen an. Sie bestimmen, wer das Dokument bearbeiten, freigeben und anzeigen darf, damit Ihre Roadmap konsistent bleibt. Die Vorlage vereinfacht die Kommunikation im Team mit Hilfe von Tags und Kommentaren.

10. ClickUp Marketing Projekt Roadmap Vorlage

Behalten Sie den Überblick über Ihre langfristige Projektvision mit ClickUp's Project Roadmap Template

Begeben Sie sich auf eine Reise der projektentwicklung erfolg mit dem ClickUp Marketing Projekt Roadmap Vorlage ! Egal wie komplex Ihr Projekt ist, diese funktionsreiche vorlage für den Projektfahrplan gibt Ihnen alle Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, um Ihren Markt zu beherrschen. 🧰

Es bietet fünf einzigartige und anpassbare Ansichten. Probieren Sie zum Beispiel die Listenansicht aus, um alle Aspekte Ihrer Produktfreigabe in einem anpassbaren Listenformat zu organisieren. Mit der Ansicht Arbeitsbelastung können Sie die Verfügbarkeit und Kapazität Ihres Teams beurteilen, um Ressourcen effizienter zuzuweisen.

Verwenden Sie die Kalenderansicht, um sich über Veröffentlichungstermine und Fristen auf dem Laufenden zu halten. Für einen umfassenden Blick auf projekt-Meilensteine und Abhängigkeiten, wechseln Sie zur Kanban-Ansicht. Die Board-Ansicht schließlich bietet eine visuelle Kanban-Tafel für die Verfolgung von Arbeitsabläufen mithilfe einer Drag-and-Drop-Funktion.

Jede Ansicht enthält vorgefertigte Benutzerdefinierte Felder und Benutzerdefinierte Status zur Eingabe wichtiger Informationen und zur Verfolgung des Aufgabenfortschritts. Die Vorlage enthält außerdem vorgefertigte Quartalslisten zur effizienten Organisation Ihrer Produkt-Roadmap und der wichtigsten Projekte.

Probieren Sie die Digital Marketing Roadmap-Vorlagen in ClickUp aus

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der die Planung ein Kinderspiel ist, die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert und der Erfolg sich wie eine zweite Natur anfühlt. Mit den kostenlosen Marketing-Roadmap-Vorlagen von ClickUp ist all das möglich und mehr!

Geben Sie die ClickUp Vorlagenbibliothek um wertvolle Ressourcen zu nutzen, die Ihr Marketingspiel auf die nächste Stufe heben. Hier finden Sie Vorlagen, die Ihre Leistung verbessern und den Weg für bemerkenswertes Wachstum ebnen! 🌱