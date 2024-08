10 beste Marketing-Kalender-Software im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Wenn es Ihrem Team wie den meisten Marketing-Teams geht, jonglieren Sie mit mehreren Kalendern, unübersichtlichen Tabellen und zahlreichen Inhalten mit sich überschneidenden Segmenten und unpassenden Zielen. Und Sie vergeuden Produktivität. Seien Sie nicht wie die meisten marketing Teams .

Wir schreiben das Jahr 2024, und Sie haben die Wahl zwischen Dutzenden kostenpflichtiger und kostenloser Marketingkalender-Software, die Ihnen das Leben leichter macht. Die richtige Software wird Ihnen helfen, das Chaos zu beseitigen und Ihr Marketing ein für alle Mal zu rationalisieren. 🙌

Vertrauen Sie uns, Sie wollen das nicht aufschieben. Wir haben die harte Arbeit erledigt und die 10 besten Kalender für Marketing im Jahr 2024\ herausgestellt. Zu erledigen ist nur, dass Sie Ihre perfekte Lösung finden und Ihr Marketingspiel aufwerten. 🌻

Worauf sollten Sie bei Marketing Kalender Software achten?

Bei Marketingkalender-Software geht es vor allem um Vereinfachung. Sie wollen etwas, das Ihre Marketingaktivitäten an allen Fronten erleichtert.

Wir werden Sie nicht mit jedem Detail langweilen, aber wir haben einige wichtige Tools für Marketingkalender hervorgehoben, falls Sie neugierig sind: 👀

Sichtbarkeit: Suchen Sie nach einem Tool, das Sichtbarkeit für alle an der Marketingkampagne Beteiligten ermöglicht, vorzugsweise mit verschiedenen Berechtigungsstufen

Suchen Sie nach einem Tool, das Sichtbarkeit für alle an der Marketingkampagne Beteiligten ermöglicht, vorzugsweise mit verschiedenen Berechtigungsstufen Anpassbar **Die besten Kalender verfügen über anpassbare Status, Aufgaben, Dashboards und mehr

**Die besten Kalender verfügen über anpassbare Status, Aufgaben, Dashboards und mehr Ansichten: Ihr Marketingonline-Kalender-Software sollte Ansichten zur Organisation Ihrer Zeitleiste, Ihres Budgets und Ihrer Marketingprozesse über mehrere Projekte hinweg bieten

Ihr Marketingonline-Kalender-Software sollte Ansichten zur Organisation Ihrer Zeitleiste, Ihres Budgets und Ihrer Marketingprozesse über mehrere Projekte hinweg bieten Integrationen: Ein Marketing-Kalender, der sich mit allen Arbeitstools in Ihrem Arsenal - von Zoom und Slack bis Microsoft PowerPoint und Google Tabellen - integrieren lässt, ist ein Muss

Ein Marketing-Kalender, der sich mit allen Arbeitstools in Ihrem Arsenal - von Zoom und Slack bis Microsoft PowerPoint und Google Tabellen - integrieren lässt, ist ein Muss Preis: Brauchen Sie eine kostenlose Software für Marketingkalender oder können Sie sich ein teures Tool leisten? Was auch immer der Fall ist, suchen Sie nach einem Marketing Kalender zum richtigen Preis

Brauchen Sie eine kostenlose Software für Marketingkalender oder können Sie sich ein teures Tool leisten? Was auch immer der Fall ist, suchen Sie nach einem Marketing Kalender zum richtigen Preis Automatisierung: Wer will schon den ganzen Tag damit verbringen, viel Arbeit zu erledigen? Wählen Sie einemarketingkalender mit Automatisierung für einfache oder sich wiederholende tägliche Aufgaben

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann

Die Liste ließe sich fortsetzen, aber wenn Sie wie wir sind, haben Sie wahrscheinlich einiges zu erledigen. Außerdem haben wir die besten Features der einzelnen Software-Tools auf dieser Liste hervorgehoben, so dass Sie sofort loslegen können!

Die 10 besten Marketing Kalender Software im Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihr gesamtes Team auf dieselbe Seite zu bringen und Ihre Marketingziele zu erreichen? Sie haben es verdient, Ihre Kampagnen ohne 32 Tabellenkalkulationen, 22 vergeudete Team Meetings, 17 Überprüfungsrunden und 10 Änderungen in letzter Minute zu verwalten. Zu erledigen.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Ansicht des ClickUp Kalenders

Überrascht es Sie, ClickUp an der Spitze unserer Liste zu sehen? Wahrscheinlich nicht. Und ja, wir sind voreingenommen. Aber dies ist nicht die einzige Liste, auf der ClickUp einen Spitzenplatz einnimmt. Dieses Jahr wurde ClickUp zum Beispiel auf Platz 1 gewählt in Projektmanagement-Software im Jahr 2023 auf G2 ! Und wir versprechen, dass es einen guten Grund für diesen Rang gibt. 🏅

ClickUp ist ein projektmanagement tool mit einer der besten Marketing-Kalender-Software auf dem Markt. Es hilft Ihnen bei der Konsolidierung Ihrer Projekte, der Nachverfolgung ihrer Zeitleisten, der Optimierung von Arbeitsabläufen und der optimalen Nutzung Ihrer Marketingaufwendungen.

Aber ClickUp erledigt so viel mehr als nur Ihre Arbeit marketing-Kalender zu erstellen

Reprompting-Features ermöglichen es Ihnen, große Mengen an Inhalten neu zu schreiben, um sie an Ihren spezifischen Tonfall anzupassen

ClickUp hat Hunderte von Tools, und diese Liste könnte RIESIG sein. Aber wir haben gesagt, wir sind nicht hier, um Ihre Zeit zu verschwenden, und das meinen wir auch so. Denn wer mag schon lange Listen?

Eines der wertvollsten Features, die ClickUp als Marketingkalender bietet, ist die Ansicht des Kalenders. Sie ist eine flexible tool für die Planung soll Ihnen helfen prioritäten für Ihre Arbeit zu setzen erstellen Sie Zeitleisten, visualisieren Sie die Arbeitsabläufe und Fälligkeitsdaten Ihres Teams, und handhaben Sie team-Management wie der Profi, der Sie sind.

Sie müssen eine kalender für den Inhalt um bei der Planung, Vermarktung und Strategie von Inhalten den Überblick zu behalten? Aber sicher doch. Und ein Kalender für SEO- und digitale Marketingkampagnen, um die versprochenen Umsätze zu erzielen? Wir haben Sie. Ein paar Emojis, die Sie zum Lächeln bringen sollen? Erledigt. 🙂

Oh, und haben wir schon erwähnt, dass wir einen Free Forever-Plan haben? Ja, das auch.

ClickUp beste Features:

Mehr als 15 anpassbare, interaktive Ansichten und Formate, einschließlich Kanban-Ansicht, Gantt-Diagramm-Ansicht undClickUp Kalender-Ansicht* Aufgabenmanagement, Kommunikation und Checklisten-Updates in Echtzeit für alle Mitglieder des Teams

Kostenlose Vorlagen für Kalender für soziale Medien, E-Mail-Marketingkampagnen, finanzielle Metriken, Inhaltsstrategien und vieles mehr, um alle Ihre Marketinginitiativen zu vereinfachen

Automatisierung zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen und Nachverfolgung Ihres Marketingplans

Über 1.000 Integrationen mit Tools wie Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce und mehr ✨

Online- und Offline-Modus, Apps für alle Geräte und visuelle Kalender auf einen Blick helfen Ihnen, Ihr Projekt jederzeit im Auge zu behalten

ClickUp Limits:

Einige Berichterstattungen berichten von einer Lernkurve beim Erlernen aller Features (gelöst mit kostenlosen Tutorials)

ClickUp AI ist nicht im Free Forever-Plan verfügbar (kostenlose Testversion folgt in Kürze)

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. CoSchedule

über CoSchedule Der CoSchedule Marketing Kalender ist eine Management-Software, die Ihnen dabei hilft, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. Sie hilft Ihnen, alle Aufgaben Ihrer Marketingstrategie an einem Ort zu organisieren und erleichtert die Kontrolle Ihres Prozesses von Anfang bis Ende.

CoSchedule verfügt über mehrere kostenlose tools in seinem Free Plan und integriert sich in die wichtigsten projektmanagement tools und CRM-Software, die Ihnen das Leben leichter machen. Es ist beliebt bei Marketing Teams und Agenturen, die sich organisieren und ihren Stakeholdern zeigen wollen, dass sie Termine einhalten können.

CoSchedule beste Features:

Die Ansicht des Marketingkalenders bietet einen Überblick über alle Ihre Marketingkampagnen auf einem Dashboard

Die kollaborative Planung von Aufgaben stellt sicher, dass Ihr Team alle Termine einhält

Gut geeignet für Content-Marketer, mit Tools wie Vorlagen für Redaktionskalender und Optimierung von Inhalten in sozialen Medien

KI-gestützte Tools zur Ideengenerierung helfen Ihnen beim Brainstorming von Themen für Social-Media-Beiträge, die Ihre Einzelziele ansprechen 🎯

CoSchedule Beschränkungen:

Einige Benutzer berichten, dass das Fehlen von Projekten mit mehreren Terminen und Marketingkampagnen dazu führen kann, dass Projekte doppelt angelegt werden müssen

Die kostenlosen Features decken nicht alles ab, was die meisten Benutzer benötigen, und die kostenpflichtigen Pläne sind für einige zu teuer

CoSchedule Preise:

Free

Pro: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Marketing-Suite: Kontakt für Preise

CoSchedule Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Bonus: Sehen Sie sich unsere Liste der besten_ CoSchedule Alternativen

3. Optimiert

über Optimalerweise Bei Optimizely geht es darum, das digitale Potenzial von Marketing- und Produktteams zu erschließen. Es wurde entwickelt, um zu optimieren projektmanagement für soziale Medien marketing, Content Marketing und E-Commerce und hilft Geschäften, ihre digitalen Erfahrungen zu verbessern. Die Optimizely Content-Marketing-Plattform bietet Ihrem Team einen einzigen Workspace und Marketing-Kalender, von dem aus es Kampagnen von Anfang bis Ende planen, zusammenarbeiten und durchführen kann.

Die meisten der detaillierten Features von Optimizely erfordern eine Preisanfrage für verschiedene Pläne, aber die Content-Marketing-Plattform der Marke bietet eine kostenlose Option, damit kleine Teams sofort loslegen können. Und mit mehreren Ansichten und benutzerdefinierten Features erleichtert sie die Zusammenarbeit bei Projekten jeder Größe. 🤝

Optimizely beste Features:

Mit der Marketing-Kalender-Software können Sie Ihre kreativen Projekte, die Erstellung von Inhalten und das Marketing einfach nachverfolgen

KI-gestützte Software hilft, den Inhalt von Marketingkampagnen zu optimieren und Ihrem Team Zeit zu sparen

Optimiert Arbeitsanfragen und Formulare, um die Erstellung von Aufgaben zu automatisieren

Digital Asset Management tool ermöglicht Ihnenzeit zu sparen und vermeiden unnötigen Aufwand bei der Erstellung von Marketing-Inhalten

Content Editor bietet ein kollaboratives Tool zur Verbesserung neuer und bestehender Inhalte, bevor diese online gehen

Software zur Kennzeichnung von Features um den Druck auf die Ingenieure zu verringern

Limits von Optimizely:

Einige Berichterstattungen berichten über Schwierigkeiten beim Filtern von Artikeln und Inhalten

Einige Businesses berichten über Beschwerden, dass die Funktion der Suchmaschine nicht funktioniert

Optimizely Preise:

Start: Free für <5 Benutzer

Free für <5 Benutzer Verwalten : $79/Monat pro Benutzer

: $79/Monat pro Benutzer Erstellen : Mindestens 20 Benutzer, Preise auf Anfrage

: Mindestens 20 Benutzer, Preise auf Anfrage Aufstocken: Mindestens 30 Benutzer, Preise auf Anfrage

Optimizely Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (1 Bewertung)

4. Sprout Social

über Sprout Social Sprout Social wurde entwickelt, um Unternehmen und Agenturen jeder Größe dabei zu helfen, den Wert ihrer Social Media-Aufwendungen zu steigern. Es macht es einfacher, Ihr Publikum einzubinden, Veröffentlichungen zu planen, Einblicke zu überprüfen und Lösungen für Ihre Marketingkampagnen zu entwerfen.

Sprout verfügt über Apps für die meisten Geräte, vereinfacht Ihre Marketingkampagnen durch effektive Zusammenarbeit und holt das Beste aus Social Commerce heraus. Sprout bietet außerdem einen intuitiven Kalender für die Planung von Inhalten in sozialen Medien. Es wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Inhalte zu finden und zu planen, die Sie freigeben können, während Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten.⚡

Sprout Social beste Features:

Benutzer berichten von einer übersichtlichen, leicht zugänglichen Oberfläche mit wichtigen Planungsfeatures, die allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen

Vorlagen für die Erstellung von Inhalten und für das Marketing bieten qualitativ hochwertige Designs, die einfach zu implementieren sind

Das Planungssystem ermöglicht es Ihnen, die Beiträge jederzeit auf dem Laufenden zu halten

Benachrichtigungen, die für jede soziale Plattform einzigartig sind, um sicherzustellen, dass Ihre Fotos und Beiträge die richtige Größe und das richtige Format haben

Sprout Social Beschränkungen:

Einige Berichterstattungen berichten von Problemen beim Einloggen mit der Chrome-Erweiterung

Benutzer erwähnen, dass sie Beiträge für jede Plattform separat kompostieren müssen

Sprout Social Preise:

Standard: $249/Monat pro Benutzer

$249/Monat pro Benutzer Professionell: $399/Monat pro Benutzer

$399/Monat pro Benutzer Erweitert: $499/Monat pro Benutzer

$499/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

5. Kapost

über Kapost Kapost ist ein Cloud-basiertes Marketing-Betriebssystem für B2B-Vermarkter. Es wurde entwickelt, um die Funktionen des digitalen Marketings zu optimieren und die Kanäle, Tools und Teams Ihres Unternehmens aufeinander abzustimmen, um Marketingkampagnen effektiver zu gestalten.

Mit Zugang zu einem visuellen Dashboard, einer Übersicht über die Analysen und KI-gesteuerten Tools für die Content-Strategie unterstützt Kapost Sie bei der Entwicklung von Inhalten entlang der Buyer's Journey. Die nützlichen Features des Marketingkalenders helfen Ihnen, Kampagnen, Bewertungen und Inhalte auf einen Blick zu verwalten.

Kapost beste Features:

Das System verfügt über integrierte Rollen, Berechtigungen und Workflows, damit Ihre Projekte reibungslos ablaufen

Erstellen Sie redaktionelle Kalender mit umfangreichen Details und mehreren Mitwirkenden

Richten Sie spezifische Workflows für jede Phase der Erstellung von Inhalten ein

Weisen Sie jedem Projekt oder Workflow nahtlos Beteiligte zur Überprüfung zu

Kapost Einschränkungen:

Preisplan ist für einige Benutzer und kleine Geschäfte zu teuer

Fehlende Integrationen mit anderen Tools sind für einige Benutzer ein Problem

Kapost-Preise:

Kapost Marketing Operating System: $3,500/Monat

Kapost Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (40+ Bewertungen)

4.0/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

6. Semrush

über Semrush Semrush ist eine Suite von mehr als 50 Produkten, Tools und Add-Ons zur Optimierung der Online-Sichtbarkeit und des Marketing-Managements. Es verfügt über Tools für SEO, Suche, soziale Medien, Zielgruppenforschung und Daten aus der ganzen Welt.

Eines der vielen tools ist ein einfacher Marketing-Kalender, mit dem Sie alle Ihre Kampagnen in einem kollaborativen Workspace sammeln und nachverfolgen können.

Semrush ist bei Marketingmanagern in Geschäften jeder Größe beliebt und bietet Features zur Integration mit Google und anderen aufgabenverwaltung plattformen. Ob Sie nun eine Konkurrenzanalyse zu erledigen , Ihre Website zu monetarisieren oder Ihr soziales Publikum zu vergrößern, kann diese Plattform helfen.

Semrush beste Features:

Tools zur Optimierung der Keyword-Recherche, Backlink-Verwaltung und Website-Überprüfung 🛠️

KI-generierte Keyword-Ideen zur Verbesserung des Website-Rankings und des Erfolgs von Marketingkampagnen

Die Nachverfolgung des Rangs erleichtert die Ansicht des Erfolgs von Keyword-Vorschlägen und deren Umsetzung

Bietet eine vielschichtige Ansicht des Suchmaschinenmarketings und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf

Semrush Beschränkungen:

Preispläne sind für einige Benutzer und kleine Geschäfte zu teuer

Die Features der Berichterstellung sind hinter "Zusatzpaketen" verborgen, deren Zugriff zusätzliches Geld kostet

Semrush Preise:

Free

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Semrush Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. StoryChief

über StoryChief StoryChief ist eine Content-Marketing-Lösung für B2B-Content-Agenturen und Marketing-Teams. Sie wurde entwickelt, um das Content-Marketing zu optimieren, Ihre Artikel zu zentralisieren, Inhalte für soziale Medien zu verbessern und Ihr Publikum zu erweitern.

Eines unserer bevorzugten Features ist die Vorlage für den StoryChief-Kalender, die Ihnen und Ihrem Team eine klare Ansicht Ihrer Website, Ihres Blogs und Ihrer sozialen Inhalte von der Planung bis zur Veröffentlichung bietet.

Beliebt bei Vermarktern von Inhalten, B2B SaaS storyChief eignet sich für Unternehmen, Tech-Startups und Teams, die sich mit Inhalten befassen, und wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb von Marketingagenturen zu verbessern. Es bietet auch eine KI-gestützte Erstellung von Inhalten, um Ihren Mitgliedern den Großteil der Schreibarbeit abzunehmen. ✨

StoryChief beste Features:

Einfache Erstellung von Inhaltskampagnen, Bündelungprojekte und Aufgaben in themenbezogene hubs

Arbeiten Sie mit mehreren Mitgliedern Ihres Teams zusammen, um Ihre Workflows in Gang zu halten und Inhalte schneller zu erledigen

Verschaffen Sie sich mit der Ansicht des Inhaltskalenders einen Überblick über Ihre Marketingkampagnen

Automatisieren Sie die Veröffentlichung von Inhalten auf Ihren Social-Media-Plattformen, um regelmäßige Updates zu gewährleisten, die Ihre Benutzer bei der Stange halten

Erhalten Sie verwertbare Einblicke und Analysen zum Erfolg Ihrer Inhaltskampagnen

StoryChief Beschränkungen:

Einige Benutzer berichten von mangelnder Flexibilität für die Front-Seite ihres Business-Blogs

Fehlende Integration mit gängigen Tools wie Trello

StoryChief Preise:

Einzelbenutzer: $40+/Monat

$40+/Monat Team: $140+/Monat für vier Benutzer

$140+/Monat für vier Benutzer Agentur: $400+/Monat für 25 Benutzer

StoryChief Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

8. Planbar

über Planbar Planable ist ein soziales Medium marketing collaboration tool wurde entwickelt, um Teams zu helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Diese Lösung bietet Inhaltsvorschauen, Giphy-Integration und Redaktionskalender, damit Sie Inhalte in sozialen Medien problemlos veröffentlichen können.

Planable ist bei Geschäften jeder Größe beliebt und bietet günstige Preise, die sich auch Startups und kleine Teams leisten können. Und es ermöglicht Teammitgliedern, Clients und Stakeholdern, nahtlos zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, sodass alle mehr Zeit für die Happy Hour haben. 🍻

Planable beste Features:

Wählen Sie aus mehreren Ansichten diejenige aus, die Ihr Projekt am besten organisiert

Zusammenarbeit mit Kollegen und Clients ohne Lernkurve für alle Beteiligten

Benutzer berichten von einem schnellen Setup, das Rückschläge bei bestehenden Projekten verhindert

Die automatisierte Veröffentlichung von sozialen Kampagnen macht es einfach, Ihre Konten aktiv zu halten, auch wenn Sie nicht anwesend sind

Planbare Limits:

Einige Benutzer bemängeln fehlende Analysefunktionen und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Software zur Nachverfolgung der Posting-Leistung

Bulk-Posts fehlen benutzerdefinierte Optionen

Planbare Preise:

Free

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Planbare Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

9. Hootsuite

über Hootsuite Hootsuite ist eine Marketing- und Verwaltungssoftware für soziale Medien, die Marken dabei hilft, ihre soziale Präsenz zu verwalten. Es wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, soziale Kampagnen zu optimieren, Social-Commerce-Erfahrungen zu verbessern und Ihre Kundenunterhaltungen über ein einfaches Dashboard in der richtigen Reihenfolge zu halten. Der Kalender für Inhalte hilft Ihnen und Ihrem Team, Content-Marketing-Maßnahmen und -Kampagnen über alle Kanäle hinweg von Anfang bis Ende zu planen und durchzuführen.

Mit seinen zahlreichen Features, der KI-gesteuerten Erstellung von Inhalten und den Tools für die Zusammenarbeit, die Ihre Mitglieder auf derselben Seite halten, ist Hootsuite für viele Geschäfte ein Top-Anwärter. Und Sie erhalten Zugang zu branchenführenden Zertifizierungen für Ihr gesamtes Team. 🎓

Hootsuite beste Features:

Nutzen Sie die KI zur Erstellung von Inhalten, um das Schreiben von Beiträgen für soziale Medien zu vereinfachen

Analysieren Sie die Ergebnisse Ihrer Social-Media-Marketingkampagnen über ein einziges Dashboard mit Ansichten auf einen Blick

Verwenden Sie ein einfaches Marketing-Kalender tool, damit jeder die Aktivitäten und anstehenden Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem Projekt sehen kann

Integration mit den wichtigsten sozialen Plattformen undCRM-Software hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren

Hootsuite Limits:

Preispläne könnten für einige kleine Geschäfte und Teams, die ein einfaches Tool für Marketingkalender suchen, zu teuer sein

Rezensionen erwähnen, dass geplante Inhalte manchmal nicht gepostet werden, was zu Problemen mit ihren Marketingkampagnen führt

Hootsuite Preise:

Professionell: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Team: 249 $/Monat für drei Benutzer

249 $/Monat für drei Benutzer Business: 739$/Monat für fünf Benutzer

739$/Monat für fünf Benutzer Enterprise benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (3,000+ Bewertungen)

4.1/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,000+ Bewertungen)

10. Sendbar

über Sendbar Sendible ist eine Plattform zur Verwaltung sozialer Medien, die Agenturen bei der Verwaltung mehrerer Konten ihrer Clients in sozialen Medien unterstützt. Es wurde entwickelt, um alle Ihre sozialen Konten in einem zentralen Hub zu organisieren, was die Umsetzung erfolgreicher Marketingstrategien erleichtert.

Diese leistungsstarke Social-Media-Management-Lösung bietet außerdem Features, die Marketing-Teams in Unternehmen bei der Analyse ihrer Marken und der Nachverfolgung der Ergebnisse auf allen wichtigen Plattformen unterstützen. Sie ist für Produktivität und Zusammenarbeit auf allen Ebenen optimiert.

Und der erweiterte Kalender für soziale Medien macht es einfach, Ihre soziale Strategie von einem auf Zusammenarbeit ausgerichteten Hub für Ihr Marketing Team zu verwalten. 🤩

Sendible beste Features:

Planen und verwalten Sie mehrere soziale Konten von einem Dashboard aus, um Zeit zu sparen

Überprüfen Sie dynamische Berichterstellungen zu den Ergebnissen von Kampagnen, damit Ihre Teams Ihre Clients begeistern können

Entwickelt für große Agenturen und mehrere Teams

Anpassbare Features für die Veröffentlichung helfen Ihnen, Social-Media-Posts so zu erstellen, wie Sie es wünschen

Sendible Beschränkungen:

Einige Bewertungen berichten von Schwierigkeiten bei der Bearbeitung geplanter Posts über die App

Benachrichtigungen über fehlgeschlagene Posts gehen nicht an die E-Mail, was bei einigen Kampagnenmanagern zu Problemen führt

Sendible Preise:

Ersteller: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Traction: $89/Monat für vier Benutzer

$89/Monat für vier Benutzer White Label: 399 $/Monat für 10 Benutzer

Sendible Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

4.5/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

Nie wieder verpasste Fristen!

Die Marketing Kalender Software auf dieser Liste wird Ihnen helfen, verpasste Termine hinter sich zu lassen und das Nirwana der Organisation zu erreichen. Der Trick besteht darin, eine Software zu finden und lange genug dabei zu bleiben, damit jeder in Ihrem Team sich mit den Features vertraut machen kann.

Und vergessen Sie nicht, eine Software mit vielen Features und Integrationen mit all Ihren anderen Tools zu finden!

Wenn Sie bereit sind, die Dinge in die richtige Reihenfolge zu bringen und intelligenter und nicht härter zu arbeiten, schnappen Sie sich das ClickUp Marketing Kalender Vorlage und lassen Sie es geschehen. Sie werden froh sein, dass Sie es erledigt haben 🙂