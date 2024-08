die 10 besten Software-Tools zur Marketing-Automatisierung im Jahr 2024

Sie suchen die beste Marketing-Automatisierungssoftware des Jahres 2024?

Marketing-Automatisierungen sind leistungsstarke Tools, die Vermarktern helfen können, Aufgaben zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern, mehr Leads zu generieren, Leads durch den Verkaufstrichter zu führen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Marketing-Automatisierungsplattformen des Jahres 2024 vor, mit denen Sie Ihre Effizienz, Produktivität und Ihren Gesamtumsatz steigern können.

Worauf sollten Sie bei Marketing-Automatisierungssoftware achten?

Wenn es an der Zeit ist, ein Marketing-Automatisierungssoftware-Tool auszuwählen, achten Sie auf Schlüsselfaktoren, die sich auf die Effektivität und Benutzerfreundlichkeit für Ihr Unternehmen auswirken werden. Berücksichtigen Sie die Benutzeroberfläche, die Integrationen, die Skalierbarkeit, die Funktionen, die Anpassungsoptionen, die Preisstruktur und den Ruf.

Achten Sie auf eine benutzerfreundliche Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass das Marketing-Automatisierungstool intuitiv und einfach zu bedienen ist und keine steile Lernkurve für den Einstieg erfordert

Stellen Sie sicher, dass das Marketing-Automatisierungstool intuitiv und einfach zu bedienen ist und keine steile Lernkurve für den Einstieg erfordert Prüfen Sie die Integrationsmöglichkeiten: Das Marketing-Automatisierungs-Tool sollte sich problemlos in andere wichtige Tools und Systeme integrieren lassen, die Ihr Unternehmen verwendet

Das Marketing-Automatisierungs-Tool sollte sich problemlos in andere wichtige Tools und Systeme integrieren lassen, die Ihr Unternehmen verwendet Stellen Sie sicher, dass es mit Ihnen wachsen kann: Wählen Sie eine Marketing-Automatisierungsplattform, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Komplexität Ihrer Kampagnen

Wählen Sie eine Marketing-Automatisierungsplattform, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Komplexität Ihrer Kampagnen Achten Sie auf die Funktionen, die am wichtigsten sind : Ermitteln Sie, welche Funktionen für Ihr Unternehmen entscheidend sind, und suchen Sie eine Software, die diese Funktionen bietet

: Ermitteln Sie, welche Funktionen für Ihr Unternehmen entscheidend sind, und suchen Sie eine Software, die diese Funktionen bietet Finden Sie einen Preisplan, der mit Ihrem Budget vereinbar ist : Machen Sie sich mit der Preisstruktur vertraut, einschließlich etwaiger versteckter Kosten. Vergewissern Sie sich, dass das Marketing-Automatisierungstool ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und in Ihrem Budget liegt

: Machen Sie sich mit der Preisstruktur vertraut, einschließlich etwaiger versteckter Kosten. Vergewissern Sie sich, dass das Marketing-Automatisierungstool ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und in Ihrem Budget liegt Auf den Ruf kommt es an: Lesen Sie Nutzerbewertungen und Erfahrungsberichte auf glaubwürdigen Bewertungsseiten, um einen Einblick in die Zuverlässigkeit, Leistung und Kundenzufriedenheit des Marketing-Automatisierungsprogramms zu erhalten

Halten Sie diese Liste griffbereit, um die beste Marketing-Software zu wählen und tools zur E-Mail-Automatisierung für Ihr Unternehmen! 🏆

Die 10 besten Marketing-Automatisierungssoftwares für das Jahr 2024

Hier sind die zehn besten Marketing-Automatisierungssoftware-Plattformen, die Ihnen helfen, Ihre Effizienz und Produktivität im Jahr 2024 zu steigern.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform, die mit leistungsstarker Marketing-Automatisierungssoftware und ClickUp E-Mail-Projektmanagement-Automatisierungen . Es ist ideal für die Rationalisierung von Marketing-Automatisierungsprozessen und die Steigerung der Produktivität.

Da ClickUp eine umfassende Projektmanagement-Software ist, verfügt sie über Tools und Funktionen, die die Marketingautomatisierung ergänzen.

So können Sie zum Beispiel Ihre Marketing-Automatisierung deutlich verbessern verwaltung von Marketingkampagnen mit vorgefertigten Vorlagen für E-Mail-Kampagnen, darunter vorlagen für Tropf-Kampagnen . E-Mail-Betreffzeilen und Messaging sind dank ClickUp AI ein Kinderspiel.

Außerdem sorgen die Projektmanagement-Tools und -Vorlagen dafür, dass Sie den Überblick über automatisierte Marketingprojekte behalten, auch über mehrere Kampagnen und Marketing- und Vertriebsteams hinweg.

ClickUp ist in hohem Maße anpassbar und kann mit Ihrem Wachstum mitwachsen. Benutzer lieben das ClickUp-Automatisierungen sind supereinfach einzurichten! Es ist eine ausgezeichnete Wahl für jedes Unternehmen, das nach erstklassiger Marketing-Automatisierung und e-Mail-Produktivitäts-Tools innerhalb eines Systems, das hilft marketing-Teams bleiben auf Kurs.

ClickUp beste Eigenschaften

Umfassende Anpassungsoptionen zur Rationalisierung von Marketingmaßnahmen

Einfaches Automatisieren von Aufgaben wie E-Mail-Sequenzen und Lead-Scoring durch vorgefertigte Vorlagen, einschließliche-Mail-Automatisierungsvorlagenund eine umfangreiche Auswahl an Auslösern und Aktionen für das Kundenverhalten

Kompatibel mit über 200 Marketing-Tools, darunter Mailchimp, Salesforce und HubSpot

Marketing automatisierenaufgabenverwaltung prozesse mit einem umfassenden System

ClickUp Einschränkungen

Einige Benutzer finden, dass Benachrichtigungen zu viel werden können

Gelegentlich schleppende Leistung

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine Marketing-Automatisierungslösung, die vorausschauende E-Mail-Planung und KI-gestützte Generierung von E-Mail-Inhalten bietet. Es bietet auch API und Webhooks und kann mit WooCommerce, Shopify und BigCommerce integriert werden.

Die Plattform bietet mehrere Arten der Mitgliedschaft, jede mit ihrer eigenen Preisstruktur.

Nutzer berichten, dass ActiveCampaign einen hervorragenden Onboarding-Support und eine zuverlässige E-Mail-Automatisierung bietet. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer kostengünstigen, einfachen Preisstruktur oder schnellem Chat-Support sind, ist ActiveCampaign möglicherweise nicht die beste Wahl für Marketing-Teams. Sie können sich eine längere Liste von ActiveCampaign-Alternativen wenn Sie etwas Ähnliches suchen, aber mit ActiveCampaign nicht ganz zufrieden sind.

ActiveCampaign beste Eigenschaften

Gute Onboarding-Unterstützung für die Marketingautomatisierung

Zuverlässige E-Mail-Automatisierung

Einschränkungen von ActiveCampaign

Komplexe Preisstruktur

Lange Wartezeiten für den Support-Chat zu Zeiten hoher Nachfrage

Preise für ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Marketing Plus : $49/Monat (3 Benutzer)

: $49/Monat (3 Benutzer) Marketing Professional : $149/Monat (5 Benutzer)

: $149/Monat (5 Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preise

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10,000+ Bewertungen)

4.5/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Marketo

über Marketo Adobe Marketo Engage ist eine umfangreiche Marketing-Plattform, die Marketing-Automatisierung, kontobasiertes Marketing, Lead-Management und E-Mail-Marketing unterstützt. Sie bietet nahezu jede Art von Marketing- oder Engagement-basierter Automatisierung, die Sie sich vorstellen können.

Adobe Marketo Engage basiert auf künstlicher Intelligenz und kann Ihre Kundendaten nutzen, um Zielgruppen zu segmentieren, Webseiten, E-Mails, soziale Medien, Werbung, SMS und Events zu personalisieren und Aktivitäten in Echtzeit auszulösen.

Marketo bietet außerdem detaillierte Berichte, damit Unternehmen die Analyse ihrer Kampagnen verfolgen und ihre Ergebnisse optimieren können.

Marketo-Benutzer schätzen die Segmentierung der Marketing-Automatisierung und das hohe Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Die Preise von Marketo sind jedoch recht hoch und können für manche Unternehmen unerschwinglich sein.

Marketo beste Eigenschaften

Großartige Segmentierung und Berichte für Massen-E-Mail-Kampagnen

Umfassende Anpassungsmöglichkeiten für die Marketingautomatisierung

Problemlose Lead-Bewertung und Lebenszyklus

Marketo-Einschränkungen

Komplexes, teures Programm, das im Vergleich zu anderen Marketing-Automatisierungstools auf dieser Liste spezielle Ressourcen zur Verwaltung und Schulung erfordert

Möglicherweise mangelnde Gesamtkohärenz, was zu Schwierigkeiten bei der Visualisierung der gesamten Customer Journey führt

Kann träge sein

Marketo-Preise

Kontaktieren Sie Marketo für Preise

Marketo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,359+ Bewertungen)

4.1/5 (2,359+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (667+ Bewertungen)

4. Brevo

über Brevo Marketing-Automatisierungsplattform und CRM-Stack Brevo (ehemals SendInBlue) ist eine All-in-One-Plattform, die Unternehmen hilft, schneller zu wachsen.

Seit der Umbenennung im Mai 2024 möchte Brevo Ihnen eines sagen: Es ist für alle Unternehmensgrößen geeignet.

Neben der E-Mail-Automatisierung, für die es so bekannt ist, können seine Marketingfunktionen auch bei der Erstellung und Verwaltung von Landing Pages und Social-Media-Kampagnen helfen.

Die Tools zur Marketing-Automatisierung umfassen die Segmentierung von Zielgruppen, kanalübergreifende Personalisierung, Analysen, Auslöser und vieles mehr.

Mit seinem gut gefüllten API-Katalog und der breiten Palette an Anpassungsmöglichkeiten ist Brevo eine gute Wahl, wenn Sie eine benutzerfreundliche UI für Ihre Marketingautomatisierungsplattform suchen. Allerdings ist die Brevo Marketing-Automatisierungsplattform mit ihren begrenzten Integrationsmöglichkeiten und dem nach Meinung vieler schwierigen Einrichtungsprozess nicht für jeden geeignet.

Brevo beste Eigenschaften

Gut gefüllter API-Katalog

Große Auswahl an Marketing-Automatisierungsanpassungen und -funktionen

Benutzerfreundliches Dashboard und UI

Brevo Einschränkungen

Eingeschränkte Integrationen im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Einige Benutzer fanden die Software schwierig einzurichten

Brevo-Preise

Kostenlos

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (615+ Bewertungen)

4.5/5 (615+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,732+ Bewertungen)

5. Intuit MailChimp

über Intuit MailChimp Intuit Mailchimp ist eine E-Mail-Marketing- und Automatisierungsplattform für wachsende Unternehmen. Sie hilft Unternehmen, E-Mail-Newsletter zu erstellen und zu versenden, E-Mail-Listen zu verwalten, E-Mail-Öffnungen und -Klicks zu verfolgen und die Ergebnisse von E-Mail-Kampagnen zu messen.

Die Rezensenten loben die einfach zu erstellende E-Mail-Automatisierung von MailChimp und das hervorragende mobile Erlebnis. Die Team-Preise sind jedoch etwas kostspielig, insbesondere für neue oder kleinere Unternehmen mit kleinem Budget.

Intuit MailChimp beste Eigenschaften

Großzügige kostenlose Optionen

Erstellung von Landing Pages und Optimierung der Lead-Generierung

Großartiges mobiles Erlebnis

Einfach zu erstellende E-Mail-Listen und -Kampagnen

Tools zur Verwaltung sozialer Medien

Kann als CRM-Software (Customer Relationship Management) verwendet werden

Intuit MailChimp Einschränkungen

Unklare Abrechnung (und die Kosten können sich summieren)

Beschränkung auf bestimmte Designformate

Insgesamt etwas schwierig zu bedienen

Intuit MailChimp Preise

Kostenlos

Essentials: $13+/Monat

$13+/Monat Standard: $20+/Monat

$20+/Monat Premium: $350+/Monat

Intuit MailChimp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (12,000+ Bewertungen)

4.3/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (16,000+ Bewertungen)

6. Hubspot

über Hubspot HubSpot Marketing Hub basiert auf CRM-Daten und kann zum Versenden von E-Mail-Kampagnen, Verfolgen von Website-Besuchern und Erstellen von Landing Pages verwendet werden.

Die Marketing-Automatisierungssoftware von HubSpot umfasst Funktionen für Lead Scoring, Nurturing und Reporting.

Mit HubSpot können Sie E-Mail-Vorlagen erstellen, Analysen nachverfolgen und A/B-Testkampagnen durchführen. Sie können Leads auf der Grundlage des Benutzerverhaltens priorisieren und dann Workflows erstellen, die personalisierte Inhalte an diese Benutzer auf der Grundlage ihrer Interessen senden. Workflow- und Bot-Builder helfen bei der Automatisierung all dieser Arbeiten, so dass Sie sich um höherwertige Aufgaben kümmern können.

Hubspot eignet sich am besten für Unternehmen, die komplette Inbound-Marketing-Kampagnen in großem Umfang durchführen möchten. Es kann teuer und schwierig zu erlernen sein, aber die großzügigen kostenlosen Pläne und die umfangreiche Schulungsbibliothek machen den Preis und die Einarbeitungsschwierigkeiten wett.

Beste Funktionen von HubSpot

Erweiterte Automatisierungsfunktionen liefern relevante Leads

All-in-One-Konnektivität

Ausgezeichnete Berichte undworkflow-Tools zur Verbesserung der Marketing-Automatisierungsstrategie

HubSpot Einschränkungen

Kann kostspielig sein

Begrenztsoftware zur Aufgabenautomatisierung* Kann für unerfahrene Benutzer verwirrend sein

HubSpot-Preise

Kostenlos

Starter: $45/Monat

$45/Monat Professionell: $800/Monat

$800/Monat Unternehmen: $3.600+/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (9,947+ Bewertungen)

4.4/5 (9,947+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,641+ Bewertungen)

7. Campaigner

über Campaigner Mit Campaigner können Sie leistungsstarke automatisierte Workflows mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Builder erstellen. Campaigner hilft Ihnen dabei, Kunden mit relevanten Nachrichten per E-Mail- und SMS-Marketing anzusprechen und zu betreuen.

Campaigner-Kunden schwärmen von seinem schönen Design und der intuitiven Benutzeroberfläche.

Wenn Sie von der Lernkurve anderer E-Mail-Automatisierungssoftware frustriert sind, sollten Sie Campaigner einen Versuch wagen! Mehrere Rezensenten bemängeln jedoch, dass das Programm manchmal fehlerhaft ist und dass sich die Anpassungen der Vorlagen und die Planungsfunktionen eingeschränkt anfühlen.

Campaigner beste Eigenschaften

Wiederverwendbare Inhaltsblöcke und ein visueller Drag-and-Drop-Builder erleichtern das Einrichten von E-Mail-Kampagnen

Erstellen Sie dynamische Inhalte und personalisieren Sie Ihre Marketingbemühungen mit erweiterter Zielgruppensegmentierung und Auslösern für das Kaufverhalten

Großartiger Berichtsprozess mit detaillierten Analysen

Campaigner Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Vorlagen

Begrenzte Zeitplanungsfunktionen

Manchmal fehlerhaft

Campaigner Preise

Starter: $59/Monat

$59/Monat Essential: $179/Monat

$179/Monat Erweitert: $649/Monat

$649/Monat eCommerce: $79.95/Monat

Campaigner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (5+ Bewertungen)

4.2/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (427+ Bewertungen)

8. Tropf

über Tropf Ob Sie nun E-Commerce-Produkte oder Dienstleistungen und Erlebnisse vermarkten, Drip zielt darauf ab, "super-personalisiertes" automatisiertes Marketing zu liefern.

Drip ist bekannt für seine hyper-segmentierten E-Mails, anpassbaren Vorlagen und vorgefertigten Workflows und hilft Ihnen, Konversationen zu personalisieren und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Drip ist auf E-Commerce-Marketing ausgerichtet, bietet aber auch ein separates Programm für Dienstleistungen und Erlebnisse, das für B2B-Unternehmen geeignet ist.

Services and Experiences bietet datengesteuerte Segmentierung, Workflows und Strategien mit Multichannel-Automatisierung. In der Zwischenzeit bietet Drip für E-Commerce-Produkte eine tiefe Segmentierung und automatisiertes Multichannel-Marketing.

Die Rezensenten schätzen das benutzerfreundliche Design und die einfache Marketingautomatisierung von Drip. Viele berichten jedoch von Frustrationen aufgrund gelegentlicher Störungen und Bugs.

Drip beste Eigenschaften

Äußerst intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche

Ausgezeichnetes E-Mail-Design

Einfache Automatisierung

Drip-Einschränkungen

Gelegentliche Pannen

Manchmal unzuverlässig

Steigende Kosten

Tropfpreise

2.500 Kontakte: $39/Monat

$39/Monat 5.000 Kontakte: $89/Monat

$89/Monat 50.000 Kontakte: 699 $/Monat

699 $/Monat 150.000 Kontakte: $1.699/Monat

$1.699/Monat 190.000 + Kontakte: Kontakt für Preise

Drip Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (453+ Bewertungen)

4.4/5 (453+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (178+ Bewertungen)

9. GetResponse

über GetResponse Die E-Mail-Marketing-Plattform GetResponse bietet eine erschwingliche Möglichkeit, E-Mails zu versenden und die Kommunikation zu automatisieren.

GetResponse ermöglicht es Benutzern, Marketinglisten von Interessenten, Partnern und Kunden zu erstellen und reaktionsfähige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Die E-Mail-Automatisierungssoftware bietet außerdem Automatisierung für E-Mail-Marketing, Lead Management sowie Berichterstattung und Analysen.

Zu den Tools gehören Landing Pages, Formulare, A/B-Tests, dynamische Inhalte, Ereignisauslöser, Lead Scoring und vieles mehr! Außerdem bietet sie hilfreiche Funktionen wie unbegrenztes Tagging, Überwachung der Engagement-Scores und Zuweisung von Aktionspunkten.

Die Benutzer sind begeistert, dass GetResponse ihnen hilft, die fortschrittliche Marketingautomatisierung auf einfache Weise und ohne umfangreiche Schulungen zu nutzen.

Das Programm hat jedoch einige Einschränkungen, wie z. B. begrenzte E-Mail-Vorlagen und das Fehlen von wichtigen Integrationen (wie Google Adsense), die es für einige Unternehmen zu einem No-Go machen könnten.

GetResponse beste Eigenschaften

Große Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen

Einfach zu bedienende Marketing-Automatisierungstools, ideal für Anfänger

Zahlreiche Automatisierungsfunktionen

GetResponse Einschränkungen

Kann für kleine Unternehmen mit kleinem Budget sehr kostspielig sein

Etwas begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Fehlen eines funktionalen WordPress-Plugins

GetResponse Preise

Gratis

E-Mail-Marketing: $19/Monat und mehr

$19/Monat und mehr Marketing-Automatisierung: $59/Monat und mehr

$59/Monat und mehr Ecommerce Marketing: $119/Monat und mehr

$119/Monat und mehr Unternehmen: Preise auf Anfrage

GetResponse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (887+ Bewertungen)

4.2/5 (887+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (461+ Bewertungen)

10. EngageBay

über EngageBay Die Marketing-Automatisierungslösungen von EngageBay unterstützen Sie bei der Automatisierung von E-Mail-Kampagnen, Workflows, Lead-Generierung und -pflege. Es bietet auch CRM & Sales Bay und Service Bay Software, die Sie in seinem All-in-One-Programm kombinieren können.

EngageBay bietet eine freundliche Umgebung und eignet sich am besten für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die ihr Angebot erweitern möchten, ohne die Tools wechseln zu müssen.

Kritiker sagen, dass die Nutzung der Marketingautomatisierungsfunktionen von EngageBay eine großartige Möglichkeit ist, Tools und Funktionen auf HubSpot-Niveau zu einem Preis zu erhalten, den sich kleine Unternehmen und Unternehmer leisten können.

Beste Eigenschaften von EngageBay

Unbegrenzte Anzahl von Kontakten und bis zu 50.000 E-Mails/Monat

Großartiger Kundensupport

Erschwingliche Preise

EngageBay Einschränkungen

Gelegentlich schwierige Einrichtungsvorgänge

Begrenzte mobile Funktionen

Preise von EngageBay

Kostenlos

Basic: $11.04/Monat pro Benutzer

$11.04/Monat pro Benutzer Growth: $43.49/Monat pro Benutzer

$43.49/Monat pro Benutzer Pro: $67.99/Monat pro Benutzer

EngageBay Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (198+ Bewertungen)

4.6/5 (198+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (514+ Bewertungen)

Nutzen Sie die Automatisierungsfunktionen von ClickUp für Marketing-Kampagnen

Im Marketing gibt es viele bewegliche Teile, und es kann eine Herausforderung sein, mit mehr Menschen, Markenwerten und Kampagnen zu jonglieren, besonders wenn Sie automatisieren und schneller wachsen.

Deshalb ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich mit folgenden Themen zu beschäftigen software für die Verwaltung von Marketingressourcen die Ihnen hilft, den Überblick zu behalten, damit Sie schneller skalieren können.

Lernen wie man schneller arbeitet ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, wird auch zu einem beschleunigten Wachstum Ihres Unternehmens beitragen. Integrieren Sie die beste E-Mail-Marketing-Automatisierung in Ihre Marketing-Strategie, um Ihren Vertrieb und Ihre Marketing-Automatisierungsbemühungen zu fördern.

Eine der herausragenden Plattformen ist ClickUp, die umfassende automatisierte Tools bietet, tools für das Kampagnenmanagement ein robustes Aufgabenverwaltungssystem, vorgefertigte Vorlagen, native KI-Funktionen, zusammenarbeit in Echtzeit und vieles mehr.

Sie können das Ticken der Zeit nicht aufhalten, aber Sie können sie mit einer guten Marketingautomatisierungsplattform sinnvoller nutzen. Beginnen Sie noch heute, Ihr Marketing mit ClickUp zu automatisieren!