8 Schritte zur Skalierung Ihres Content-Produktionsprozesses

Das perfekte System für die Produktion von Inhalten zu finden, fühlt sich oft wie ein harter Kampf an, inmitten neuer Trends, Strategien und natürlich der uralten Herausforderung, Qualität vor Quantität zu bieten.

aber wie erledigt man beides?

Die Produktion von Inhalten zu skalieren, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen, mag mit Ihren derzeitigen Ressourcen unmöglich erscheinen. Realistisch betrachtet, können Sie keine Inhalte erstellen und eine wachstumsstarke organische Maschine aufbauen und pflegen ohne in irgendetwas zu investieren

Budgets sind schwierig. Die meisten Content-Manager sind es gewohnt, mit Resten aus dem Gesamtmarketingbudget zu arbeiten - vor allem im Vergleich zu PPC und digitaler Werbung. Der Wert von organischen Inhalten ist jedoch nach wie vor hoch, während der Space für Werbung immer teurer wird. Dies hat einige Marketing Teams dazu veranlasst, PPC-Budgets in größere Content-Initiativen umzuwidmen.

Es ist schwer, nicht zu erkennen, warum. Die Semrush-Bericht 2023 zum Stand des Inhaltsmarketing ergab, dass mehr als ein Viertel der Befragten weniger als 1.000 US-Dollar pro Monat für Content Marketing ausgibt, wobei die große Mehrheit unter 5.000 US-Dollar liegt. Vergleichen Sie dies mit der Tatsache, dass 39 % der Unternehmen weltweit geben zwischen 50.000 und 500.000 Dollar pro Monat für Suchmaschinenwerbung aus, und es ist klar, warum einige Unternehmen ihre Budgets zwischen bezahlter und organischer Werbung umverteilen.

Unabhängig davon, ob Sie wenig oder viel Geld zur Verfügung haben, müssen Content Manager mit ihren Budgets sparsam umgehen. Deshalb ist es so wichtig, einen grundsoliden und bewährten Workflow zu implementieren, um die Produktion von Inhalten zu skalieren. Und genau das hat unser Content Team bei ClickUp zu erledigen.

Das Ergebnis war ein benutzerdefinierter Workflow, der vollständig in ClickUp entwickelt wurde und mit dem unser Content Marketing Team die monatliche Produktion in weniger als einem Jahr um mehr als 500% **skalieren konnte

Wir sind nicht hier, um unsere Skalierungsgeheimnisse zu verraten. Vielmehr haben wir diesen Prozess zur Skalierung von Inhalten unermüdlich überarbeitet, getestet und optimiert ClickUp-Vorlage -so dass Sie keine wertvolle Zeit mit der manuellen Erstellung Ihrer eigenen Vorlage verlieren müssen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Skalierung der Produktion von Inhalten wissen müssen, und wie Sie unsere benutzerdefinierte Vorlage (die von Autoren entwickelt wurde) verwenden, um Ihren Prozess in Gang zu bringen.

Was ist Content Production Scaling?

Bei der Skalierung der Content-Produktion geht es darum, die Nummer von Blogs, Leitfäden und anderen digitalen Assets schnell und effizient zu erhöhen, um mehr Leads zu generieren, wenn Ihr Unternehmen wächst. Der Prozess basiert auf der Idee, dass mehr Inhalte zu mehr organischem Traffic und letztendlich zu mehr Geschäft führen.

Diese Idee ist zwar nicht neu, aber der schnelle und unaufhaltsame Anstieg von KI-Tools hat die Skalierung der Produktion von Inhalten in den Vordergrund der Best Practices im Marketing gerückt. Allerdings können KI-generierte Inhalte die Grenze zwischen der Bedeutung von viel Inhalt und vertrauenswürdigem Inhalt verwischen.

Sogar Googles Standpunkt ist es, immer "originelle, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht", unabhängig davon, ob sie mit KI erstellt wurden oder nicht.

/AI ist nicht dazu da, die Produktion von Inhalten zu ersetzen. Stattdessen sollte sie als Ergänzung zur > Schreibassistent > um Ihre Ideen schneller zu veröffentlichen. Außerdem wird es immer einfacher, große Mengen von KI-generierten Inhalten zu erkennen, die nicht von einem menschlichen Editor bearbeitet wurden. Das bedeutet, dass qualitativ hochwertige Inhalte so wichtig sind wie eh und je - selbst wenn Sie Blog-Inhalte in Massen veröffentlichen.

Alex York, Sr. Content Marketing Manager bei ClickUp

Es liegt in der Verantwortung des Content Marketers, wertvolle und vertrauenswürdige Inhalte zu produzieren - vor allem, wenn er skaliert. Aber generative KI kann immer noch ein Teil Ihres Prozesses sein. In der Tat, 88% der Vermarkter setzen bereits auf KI als Werkzeug in ihren Inhaltsstrategien - aber nicht als treibende Kraft.

Warum ist die Skalierung von Inhalten wichtig?

Die Skalierung der Content-Produktion ist die ultimative Strategie, um Ihren organischen Traffic, Ihre Sichtbarkeit, Ihre Bekanntheit, Ihre Leads und Ihren Umsatz zu steigern. Sie generiert einen Schatz an immergrünen Inhalten, die skaliert und wiederverwendet werden können, um Ihre Marke als vertrauenswürdige Informationsquelle aufzubauen.

In der Tat veröffentlichen Geschäfte, die vier oder mehr Blogs pro Woche veröffentlichen wurden gefunden dreieinhalbmal so viele Besucher wie die Seiten, die weniger häufig veröffentlicht werden. Warum also ist die Skalierung von Inhalten so wichtig? ⬇️

Die Skalierung der Produktion bietet mehr Möglichkeiten, die Tiefe Ihres Produkts mit Assets zu präsentieren, die einen größeren Bereich von Schlüsselwörtern abdecken

Veröffentlichungen mit einem hohen Volumen an Inhalten werden oft von Suchmaschinen belohnt und rangieren auf der ersten Seite der Suchergebnisse

Marketing- und Social-Teams können Ihre Inhalte über eine Vielzahl von Kanälen verbreiten, um ein größeres Einzelziel zu erreichen

Die Ausrichtung auf Einzelziele in jeder Phase des Zyklus macht die Reise des Kunden durch den Trichter reibungsloser und effizienter.

Eine erfolgreiche, skalierbare Produktion von Inhalten läuft darauf hinaus, dass Ihre Arbeitsabläufe einfacher zu reproduzieren sind. Tatsächlich bleiben viele Schritte in Ihrem Workflow gleich, egal ob Sie 10 oder 100 Blogs pro Monat schreiben. Es reicht nicht aus, Ihren Autoren einfach mehr Termine aufzubürden. ✂️

Leider ist es fast unmöglich, all dies mit einem Excel-Arbeitsblatt oder einfach Kanban Boards . Sie benötigen ein zentrales und robustes tool zur Verwaltung der Arbeit zur Verbindung von Teams, zur Bereitstellung einer Ansicht auf höchster Ebene über Ihre Produktion und zur Handhabung der großen Zahl von aufgaben und Unteraufgaben die bei der Produktion großer Mengen von Inhalten anfallen.

Verfolgen und organisieren Sie Ihre inhaltlichen Aufgaben in einer blitzschnellen und dynamischen Tabelle mit der Ansicht "Tabelle" in ClickUp

Das richtige Tool zu finden, ist eine Herausforderung für sich. Deshalb haben wir die Sache selbst in die Hand genommen und eine anpassbare Vorlage entwickelt, mit der Sie die Produktion Ihrer Inhalte auch dann verwalten können, wenn Sie skalieren und wachsen.

Wie ClickUp die Produktion von Inhalten skaliert hat - mit ClickUp

Nach vielen Testversuchen und Fehlern bei der Skalierung unserer eigenen Prozesse haben wir diese Dinge zu einer Wissenschaft gemacht. Wir haben unsere Workflows angepasst, sind agil geblieben und haben unseren Ansatz komplett überarbeitet, um viel mehr Inhalte auf einmal zu unterstützen.

und wir haben das alles innerhalb von ClickUp erledigt. 🏆

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Das Wichtigste zuerst: Stellen Sie sicher, dass Sie auch die anderen Prozesse und Teams berücksichtigen, die von Ihrer Inhaltsstrategie und Ihren Workflows betroffen sind. SEO-Strategien, die Erstellung von Blog-Briefen, Design-Anfragen und Social-Media-Kalender sind alle direkt von der Skalierung der Inhalte betroffen.

Am besten ist es, wenn Sie von Anfang an für Transparenz sorgen und Ihr Team aufeinander abstimmen:

Aktualisieren Sie Ihre Style Guides undSOPs um Konsistenz zu gewährleisten und während der Bearbeitung eine Menge Zeit zu sparen, wenn die Zahl der Entwürfe, die Sie durchsehen müssen, dramatisch ansteigt

Suchen Sie nach Möglichkeiten, ähnliche Inhalte und Themen für jedes Ihrer Zielgruppensegmente zu bündeln oderbenutzer-Personas* Durchsuchen Sie alle vorhandenen Inhalte in Ihrem Katalog, um niedrig hängende Früchte zu identifizieren und festzustellen, ob sie aufgefrischt, wiederverwendet oder optimiert werden können

Halten Sie es einfach! Unabhängig davon, wie viele Autoren oder externe Ressourcen Sie hinzuziehen, sollte der am besten skalierbare Prozess zur Erstellung von Inhalten einfach zu wiederholen sein. Lassen Sie Automatisierungen die Arbeit erledigen, damit sich das Team auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren kann - und nicht auf das Erlernen eines neuen Tools

Das richtige Gleichgewicht zwischen Qualität und Quantität zu finden, ist eine der größten Herausforderungen für Teams, die ihren Aufwand für das Content Marketing erhöhen. Das haben auch wir gespürt, aber wir haben unsere Lösung in ein benutzerdefiniertes Asset für andere Teams verpackt, die Inhalte erstellen und sich auf die gleiche Reise begeben - das ClickUp Vorlage zur Skalierung der Inhaltsproduktion .

Skalieren Sie Ihren Produktionsprozess für Inhalte effektiv mit dieser benutzerdefinierten Vorlage in ClickUp

Diese Vorlage wurde speziell für Redakteure und Editoren entwickelt, die mit der Skalierung von Inhalten betraut sind. In diesem kostenlosen Asset haben wir unseren internen Prozess bis ins kleinste Detail nachgebildet, damit Sie die Skalierungsstrategie, die wir entwickelt haben (und bis heute anwenden), nachahmen können.

Zugriff auf die genaue ansichten , Benutzerdefinierte Felder , Aufgabendetails und vorgefertigte Automatisierungen die für uns den Unterschied ausmachten, dann ändern Sie jeden Aspekt dieser Ordner-Ebene vorlage, um einen vollständig benutzerdefinierten Prozess zu erstellen, der auf Ihre spezielle Situation zugeschnitten ist.

Es geht nicht nur darum, was Sie erledigen, sondern wie Sie es erledigen. Wir erklären Ihnen, wie Sie genau diese Vorlage verwenden, um Ihre Inhalte zu skalieren. Während die Blog-Produktion das primäre Beispiel für den Inhalt ist, kann diese flexible und benutzerdefinierte Vorlage für jeden Inhaltstyp angepasst werden.

Folgen Sie uns, um die Produktion von Inhalten in acht einfachen Schritten zu skalieren. ⚡️

PRO TIPP Betrachten Sie diesen Blog als Ihren eigenen persönlichen Einführungsleitfaden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Vorlage herunterladen, zu Ihrem Workspace hinzufügen und jeden Schritt mit uns in einem anderen Fenster durchgehen.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihren Content-Backlog

Bei der Skalierung von Inhalten jeglicher Art kommt es darauf an, dass Sie Angebot und Nachfrage immer einen Schritt voraus sind. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team mit einem soliden Backlog aus gut recherchierten Stichwörtern und Themen bereit ist, in die Tasten zu hauen, bevor Sie Ihre Pipeline planen.

Der Content-Backlog ist Ihre Startseite für alle neuen und bestehenden Inhalte. Hier warten fertige Blog-Themen darauf, von den Autoren aufgegriffen zu werden.

Durchsuchen Sie alle fertigen und in Bearbeitung befindlichen Blog-Aufgaben aus Ihrem Content-Backlog, um zu visualisieren, was auf dem Plan steht, und delegieren Sie diese in Sekundenschnelle an das Team

Jede Phase des Inhaltsprozesses wird von der "Gesundheit" Ihres Backlogs beeinflusst. Es ist jedermanns Anlaufstelle für die Planung zukünftiger Workflows. Es ist auch der Anfang Ihrer Blog-Datenbank - mit dem großen Unterschied, dass es im Backlog darum geht, was an Deck ist.

Es mag wie ein unnötiger erster Schritt erscheinen, aber ein separater Ort für die Visualisierung der zukünftigen Erstellung von Inhalten ist für einen reibungslosen Skalierungsprozess unerlässlich.

Denken Sie darüber nach: Wenn es Ihr Ziel ist, 50 Blogs pro Monat zu veröffentlichen, planen Sie, dass Sie so viele Blog-Briefe vor dem nächsten Monat in Ihrem Backlog bereit haben (d. h. die Blog-Briefe für Oktober sollten im September fertig sein).

Jeder Blogbeitrag in Ihrem Auftragsbestand wird schließlich in die Datenbank aufgenommen, sobald er einem Autor zugewiesen wurde, eine Frist erhält und in die inhaltlicher Workflow . Wenn Sie jedoch die Möglichkeit haben, Ihre vergangenen, aktuellen und zukünftigen Inhalte in separaten Listen zu verwalten, können Sie die verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline vollständig visualisieren, ohne sich überfordert zu fühlen.

Eine weitere gute Nachricht: Da sich das Backlog eher auf Einzelziele, Blog-Themen und Blog-Briefe konzentriert, müssen Sie sich noch nicht allzu sehr mit anderen Details befassen.

OK, kommen wir nun zum eigentlichen Kern des Ganzen - dem Aufbau des Backlogs. 🪵

Zeit, sich von Ihren Tabellenkalkulationen zu trennen

Backlogs können in Tabellenkalkulationen erstellt werden, und die meisten Content Manager verwenden immer noch diese Methode. Ein absichtlicher und gut organisierter Rückstand in einer zentralisierten Plattform reduziert jedoch die Zeit, die mit Plattform-Sprüngen oder der Suche nach Kommunikation in Ihren E-Mails verschwendet wird, erheblich.

Von der Freigabe und Berechtigung bis hin zur Verknüpfung von Blogs mit Aufgaben auf anderen Plattformen ist die Verwaltung von Inhalten in Tabellenkalkulationen eine Herausforderung. Auf diese Weise habe ich mit dem Content Marketing begonnen, aber ich habe schnell erkannt, wie wichtig eine anpassbare Plattform für die Zusammenarbeit ist, um Content-Workflows zu erstellen, die jeder nutzen kann.

Alex York, Sr. Content Marketing Manager bei ClickUp

Glauben Sie uns, es ist nicht einfach eine Datenbank zu erstellen die über ein einziges Tabellenblatt direkt mit Ihrem Workflow und Veröffentlichungsplan für Inhalte verbunden ist. Aber warum sollten Sie sich die Mühe machen und den zusätzlichen Aufwand betreiben, Ihr Backlog von Grund auf neu einzustellen?

Ihr Geschäft ist schon arbeitsreich genug - sparen Sie Zeit und lassen Sie unsere fertige Vorlage die schwere Arbeit für Sie erledigen. 🏋🏻‍♀️

Sobald Sie diese Vorlage auf Ihren Workspace angewendet haben, sehen Sie verschiedene Ansichten, die am oberen Rand Ihres Bildschirms angeheftet und in der Seitenleiste unterhalb des Ordners für die Skalierung der Inhalte aufgelistet sind.

So beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Datenbank unter Verwendung des Backlog Listenansicht navigieren Sie zur Liste Blogbeiträge (In Bearbeitung) und wählen Sie dann Backlog.

Visualisieren Sie alle in Bearbeitung befindlichen Beiträge nach Status, Autor und mehr mit der vorgefertigten Listenansicht des Content Backlogs in ClickUp

Von dort aus können Sie die vorhandenen Aufgabennamen so bearbeiten, dass sie zu Ihren Blog-Themen passen, oder ganz neue Aufgaben für jedes Stichwort erstellen. So oder so, Sie sind bereits einen Schritt weiter. 🎉

Unser vorgefertigtes Backlog ist auf maximale Geschwindigkeit und Komfort ausgelegt. Ohne Ihre aktuelle Ansicht zu verlassen oder eine Blog-Aufgabe zu öffnen, können Sie auf Blog-Briefe zugreifen, die von Ihrem SEO-Team hinzugefügt wurden, und sogar auf Live-URLs für anstehende Aktualisierungen von Blog-Posts.

Diese Felder - und viele weitere - werden automatisch angezeigt, wenn Sie Ihren Arbeitsrückstand anzeigen, und bleiben bei jedem Schritt in Ihrem Workflow bei der entsprechenden Blogaufgabe. Wenn ein Autor bereit ist, eine Blog-Aufgabe aus Ihrem Rückstand zu übernehmen, wird diese zum nächsten Schritt in Ihrem Skalierungsprozess weitergeleitet. ➡️

Sobald ein Thema zur Bearbeitung bereit ist, verbinden Sie es mit einer umsetzbaren Aufgabe. Zu diesem Zeitpunkt werden Ihre Blog-Aufgaben zur Inhaltsdatenbank hinzugefügt, Ihrem zentralen Speicherort für alle Inhalte, die sich derzeit in Produktion befinden. Durch das Hinzufügen von Blog-Aufgaben zu Ihrer Datenbank können Sie Prioritäten setzen und deren Fortschritt im gesamten Workflow nachverfolgen.

Wenn Sie unsere benutzerdefinierte Vorlage verwenden und den Status der Blog-Aufgabe von Zu erledigen oder Kurzfristig fertig ändern, wird die Aufgabe automatisch in unsere vorgefertigte Datenbankliste mit dem Titel Alle in Bearbeitung befindlichen Beiträge verschoben. Diese Automatisierung macht den Setup-Prozess reibungsloser, vor allem, wenn Ihre Blog-Aufgaben andere wichtige Details sammeln.

Je mehr übersichtliche Details Sie in dieser Phase hinzufügen, desto besser.

Durch das Erfassen dieser Informationen in einer einzigen Ansicht bleibt Ihre Datenbank überschaubar und ist für schnellere Aktualisierungen unerlässlich. Sie werden feststellen, dass Ihre Datenbank viel effizienter ist, sobald Sie den einzelnen Personen Blog-Aufgaben zugewiesen, den Status aktualisiert und eine Zeitleiste erstellt haben.

Füllen Sie Ihre Blog-Aufgaben direkt aus den Ansichten Ihrer Datenbank in ClickUp aus

Diese Elemente werden automatisch in Ihrer Datenbankliste angezeigt, zusammen mit zusätzlichen Spalten für die Einstellung der Autorenquelle, des Inhaltstyps und der Vorschau des neuesten Kommentars in der Blog-Aufgabe - aber dazu weiter unten mehr.

Durch die Benennung Ihrer Aufgaben bleibt alles übersichtlich

In dieser Phase empfehlen wir, den Namen Ihrer Blog-Aufgaben um den Inhaltstyp oder die Kategorie zu ergänzen. Wenn Sie also einen Blogbeitrag über die die 50 produktivsten Dinge, die man bei der Arbeit zu erledigen hat wäre der Name der Aufgabe "SEO Blog: Produktive Dinge, die man bei der Arbeit erledigen sollte"

Wenn Sie Ihre Kampagnen in der Regel für eine einzige Inhaltskategorie erstellen, können Sie die Aufgabe so umbenennen, dass sie der Art des Inhalts entspricht, den Sie erstellen, z. B. "Video: Produktive Dinge, die man bei der Arbeit erledigen kann"

Aktualisieren Sie den Namen Ihrer Blog-Aufgaben mit einem Präfix, das dem entsprechenden benutzerdefinierten Feld für den Inhaltstyp entspricht, um die Organisation in ClickUp zu erleichtern

Es mag übertrieben erscheinen, aber dieses Maß an Organisation und Transparenz ist für jeden entscheidend, um seine Arbeit in jeder Kapazität zu filtern und zu gruppieren. Und wenn Sie mehrere Arten von Inhalten für ein Einzelziel skalieren oder Säulenthemen erstellen, wirkt die Anpassung des Aufgabenpräfixes und des benutzerdefinierten Feldes Inhaltstyp Wunder, um die Datenbanken zu strukturieren.

Schritt 3: Anpassen der Aufgabendetails für maximale Effizienz

Die Schönheit dieses skalierbaren Frameworks liegt in seiner Flexibilität - und um Ihren Output um das Zehnfache zu steigern, müssen Sie das auch sein. Jeder Aspekt dessen, was wir besprochen haben, kann geändert werden, vor allem, wenn Sie sich an unsere Vorlage halten.

Sie möchten Ihr Backlog nicht von der Datenbank trennen? Entfernen Sie den Filter am oberen Rand Ihrer Ansicht, um den Status jeder Aufgabe in Ihrem Ordner zu sehen. Oder wenn ein anderer Name für die Liste besser zum Wortlaut Ihres Unternehmens passt - ändern Sie ihn!

Das ist das Besondere an dieser Vorlage: Sie ist so konzipiert, dass sie Ihre Prozesse unterstützt. Die Standard Einstellungen sind genau das, was für unser Blog Content Marketing Team funktioniert hat. 🫱🏼‍🫲🏾

Die Grundlagen Ihrer Aufgaben im Blog aufschlüsseln

Die Felder, die Sie in den Spalten Ihrer Inhaltsdatenbank und des Backlogs sehen, finden Sie auch in jeder Blog-Aufgabe wieder. Öffnen Sie die Ansicht "Aufgabe", um den Namen der Aufgabe, den Status, den Mitarbeiter und das Fälligkeitsdatum zu sehen.

Wenn Sie weiterblättern, gelangen Sie zu den benutzerdefinierten Feldern, die automatisch in unserer Vorlage für die Skalierung von Inhalten enthalten sind. Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, was sie sind und wie wir sie verwenden:

Inhaltstyp : Da diese Vorlage von unserem Blog-Team erstellt wurde, ähnelt jeder Inhaltstyp unseren allgemeinen Schwerpunktbereichen. Jeder Inhaltstyp kann bearbeitet werden, um Ihrem Stil zu entsprechen - egal, ob er Ihre Blogthemen, den Medientyp oder die Abteilung beschreibt

: Da diese Vorlage von unserem Blog-Team erstellt wurde, ähnelt jeder Inhaltstyp unseren allgemeinen Schwerpunktbereichen. Jeder Inhaltstyp kann bearbeitet werden, um Ihrem Stil zu entsprechen - egal, ob er Ihre Blogthemen, den Medientyp oder die Abteilung beschreibt Einzelziel Veröffentlichungsdatum : Das Zielveröffentlichungsdatum ist vom Fälligkeitsdatum und dem tatsächlichen Veröffentlichungsdatum getrennt, weil etwas passiert. Das Anstreben des Zielveröffentlichungsdatums hilft dem Team, den Zeitplan für die Inhalte besser zu planen und bei Bedarf umzustellen

: Das Zielveröffentlichungsdatum ist vom Fälligkeitsdatum und dem tatsächlichen Veröffentlichungsdatum getrennt, weil etwas passiert. Das Anstreben des Zielveröffentlichungsdatums hilft dem Team, den Zeitplan für die Inhalte besser zu planen und bei Bedarf umzustellen Autorenquelle : Zur Nachverfolgung der verschiedenen Verfasser - intern, extern oder beides - verwenden Sie die Autorenquelle, um zu wissen und schnell zu sortieren, wer welchem Inhalt zugewiesen ist. Die Autorenquelle getrennt vom Mitarbeiter der Aufgabe zu halten, ist besonders hilfreich, wenn Sie eine Agentur mit einem eigenen Team aus mehreren Autoren verwenden

: Zur Nachverfolgung der verschiedenen Verfasser - intern, extern oder beides - verwenden Sie die Autorenquelle, um zu wissen und schnell zu sortieren, wer welchem Inhalt zugewiesen ist. Die Autorenquelle getrennt vom Mitarbeiter der Aufgabe zu halten, ist besonders hilfreich, wenn Sie eine Agentur mit einem eigenen Team aus mehreren Autoren verwenden URL für Blog-Brief : Fügen Sie einen Link zu Ihrem Blog-Brief hinzu, um einen einfachen Zugriff und eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen

: Fügen Sie einen Link zu Ihrem Blog-Brief hinzu, um einen einfachen Zugriff und eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen Entwurf URL : Vermeiden Sie es, sich durch die Kommentare zu einer Aufgabe oder Ihren Posteingang zu wühlen. Greifen Sie direkt von der Aufgabe im Blog auf die Entwürfe zu

: Vermeiden Sie es, sich durch die Kommentare zu einer Aufgabe oder Ihren Posteingang zu wühlen. Greifen Sie direkt von der Aufgabe im Blog auf die Entwürfe zu URL für Live-Blog : Fügen Sie den Live-Link zu Ihrer Blog-Aufgabe hinzu, um den Export aller Blog-URLs zu erleichtern, besser zu organisieren und zu beschleunigen

: Fügen Sie den Live-Link zu Ihrer Blog-Aufgabe hinzu, um den Export aller Blog-URLs zu erleichtern, besser zu organisieren und zu beschleunigen Veröffentlichungsdatum: Das Veröffentlichungsdatum ist wichtig für die Aufzeichnung und Nachverfolgung, wann der Inhalt live geschaltet wurde. Durch die Analyse Ihrer Veröffentlichungsraten können Sie feststellen, ob Sie Ihre ursprünglichen Einzelziele erreichen, und diese für zukünftige Ziele entsprechend anpassen

Zugriff auf die benutzerdefinierten Felder, die in Ihren Ansichten angezeigt werden, direkt in einer beliebigen Blog-Aufgabe

Wenn Sie die Details Ihrer Blog-Aufgaben eingeben, werden diese automatisch in jeder Liste und Ansicht aktualisiert, um einen möglichst genauen Status zu erhalten. Wie ein sauberer Datensatz erleichtert das Hinzufügen dieser Details die Automatisierung, Sortierung, Filterung und Präsentation Ihrer Arbeit bei jedem Schritt.

Die aktualisiert automatisch die automatische Aktualisierung, Visualisierung und Vernetzung aller Listen und Ansichten in ClickUp hat eine große Rolle dabei gespielt, dass wir unsere Prozesse zur Erstellung von Inhalten skalieren und aufrechterhalten konnten. Wenn Sie es dennoch vorziehen, mit einer anderen Arbeitsverwaltungssoftware zu arbeiten, suchen Sie nach Möglichkeiten, ähnliche benutzerdefinierte Felder zu replizieren.

Schritt 4: Weisen Sie Ihre Inhalte zu

Zu erledigen ist jetzt nur noch, dass Sie Ihre Inhalte den Autoren zuweisen, sie in Ihrem Blog veröffentlichen und voila - Sie sind erledigt! Fast. 🫣

Die Zuweisung von Artikeln ist wesentlich schwieriger, wenn Sie mit viel mehr Inhalten zu tun haben. Für Teams, die das 10- oder sogar 20-fache der gewohnten Menge an qualitativ hochwertigen Inhalten produzieren wollen, ist ein wenig Experimentierfreude erforderlich, um das richtige Tempo zu finden.

Aktualisieren Sie Ihre SOPs und halten Sie sie stets griffbereit

Bevor Sie anfangen, Blog-Aufgaben zu delegieren, unterstützen Sie Ihre Autoren mit allen Ressourcen, die sie benötigen, um Ihren genauen Prozess zu befolgen. Vor allem, wenn Sie zum ersten Mal mit Freiberuflern oder Agenturen arbeiten, sollten Sie keinen Raum für Fehler lassen, wenn es um Markensprache, Formatierungsanforderungen oder Produktkenntnisse geht.

Es könnte hilfreich sein, wichtige Prozessdokumente in jeder Aufgabe Beschreibung zu aktualisieren und zu verknüpfen, damit Ihre SOPs und stilrichtlinien an vorderster Stelle stehen. Glücklicherweise können Sie dies automatisieren und müssen die Links nicht manuell zu jeder Aufgabe hinzufügen. Und für detailliertere Prozesse können Sie freigeben eines aufgezeichneten Videos das die einzelnen Schritte auf Ihrem Bildschirm zeigt.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting mit Clip by ClickUp zu benötigen

Jeden Schritt Ihrer Erstellung von Inhalten zu dokumentieren ist ein todsicherer Weg, um mehr Zeit im Skalierungsprozess zurückzugewinnen. Und Sie werden sehen, dass sich die Wirkung dieser Ressourcen in der Qualität jedes Entwurfs widerspiegelt, den Sie überprüfen.

Setzen Sie Ihr Tempo entsprechend fest

Was die Verteilung der Inhalte anbelangt, so sollten Sie Ihre Aufgaben zeitlich staffeln.

Nehmen Sie Ihre monatlichen Inhalte ziel Woche für Woche . Verteilen Sie Inhalte in Stapeln, damit die Redakteure ihre Workloads besser priorisieren können, ohne sich von der Nummer der Aufgaben erdrückt zu fühlen, die vor ihnen liegen. Dies trägt auch dazu bei, einen konsistenten Veröffentlichungszeitplan aufrechtzuerhalten, und verhindert, dass Sie am Ende des Monats auf einem Haufen von Inhalten sitzen bleiben.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie sich merken sollten: Ihre Autoren beginnen schon Wochen vor Monatsbeginn mit der Ausarbeitung der Inhalte für den nächsten Monat.

Verwenden Sie natürliche Sprache wie "in sechs Wochen" oder "im nächsten Monat", um Fälligkeitsdaten und Benutzerdefinierte Felder in ClickUp Aufgaben zuzuweisen

Manche Autoren arbeiten am besten, wenn Inhalte etwa sechs Wochen vor der Veröffentlichung geplant werden. Die Einstellung von Einzelzielen für die Veröffentlichung weit im Voraus in ihrem Kalender für die Inhalte hilft den Autoren, ihre Termine mit weniger Schluckauf und ohne Beeinträchtigung der Qualität ihrer Inhalte einzuhalten.

Schritt 5: Erstellen Sie Ihre monatliche Ansicht

Während Ihr Blog-Backlog und Ihre Datenbank für Ihren Aufwand zur Skalierung von Inhalten unerlässlich sind, werden die monatlichen Ansichten von unseren Redakteuren am häufigsten genutzt.

Wenn Sie mit unserer Vorlage zur Skalierung von Inhalten arbeiten, finden Sie diese Ansichten sofort nach dem Öffnen des Ordners mit den Titeln Dieser Monat, Letzter Monat und Nächster Monat. Diese Ansichten der Tabellen sind eine Möglichkeit für den Editor, den Workload des Teams einfach zu verwalten.

Visualisieren Sie den Workload Ihres Teams mit automatisch aktualisierten Tabellenansichten, gruppiert nach dem benutzerdefinierten Feld "Writer Source" in der ClickUp Content Scaling Vorlage

Diese Ansicht ist nach dem benutzerdefinierten Feld Autorenquelle gruppiert, um schnell zu sehen, wie viele Blogs jeder einzelne Autor oder jedes Team in diesem Monat insgesamt zu bearbeiten hat. Diese Ansicht kann jedoch benutzerdefiniert werden, um andere wichtige Aspekte Ihres Workflows darzustellen.

Wenn es für Ihr Team sinnvoller ist, die monatlichen Inhalte nach Kategorien, Säulenthemen oder Mitarbeitern zu visualisieren, können Sie diese Änderungen in Sekundenschnelle vornehmen. Das Beste an diesem Schritt ist, dass die Arbeit, die für die Erstellung Ihrer monatlichen Ansicht erforderlich ist, bereits erledigt ist!

Wenn Sie Ihren Arbeitsrückstand gründlich aufgearbeitet, Ihre Inhaltsdatenbank aktualisiert und die wichtigsten Informationen zu den Aufgaben eingegeben haben, werden Ihre monatlichen Ansichten automatisch mit Daten gefüllt. Sie müssen die Ansichten nur noch umbenennen, damit sie mit dem aktuellen Datum übereinstimmen, um die Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Für die kommenden Monate duplizieren Sie einfach eine weitere Ansicht, um die in der Vergangenheit erledigte Arbeit beizubehalten und die Nachverfolgung neuer Inhalte in der Zukunft fortzusetzen. Unser Blog-Team trifft sich sogar wöchentlich, um die monatliche Ansicht der Tabelle zu besprechen, damit alle die aktuellsten Informationen an einem Ort haben.

Vielleicht haben Sie bereits ein ähnliches Meeting anberaumt, um mit Ihrem Team Engpässe zu besprechen und realistische Zeitleisten festzulegen - mit dieser Ressource ist das ganz einfach. Es ist klug, wendig zu bleiben, um dramatisch zu skalieren.

Und seit wir die monatliche Ansicht der Tabelle in unsere wöchentlichen Meetings aufgenommen haben, ist es unserem Team gelungen, in Windeseile zu pivotieren.

Schritt 6: Lassen Sie die Autoren Kommentare zuweisen, wenn der erste Entwurf fertig ist

Die Skalierung Ihres Produktionsprozesses für Inhalte ist alles andere als eine Ein-Mann-Show - es bedarf einer effizienten Kommunikation und häufiger Aktualisierungen, um sicherzustellen, dass Ihre Schlüsselakteure über den gesamten Fortschritt des Teams informiert sind.

An dieser Stelle verlassen wir uns auf einige der ClickUp's beste Features . 🥇

Um unsere Workflows in Bewegung zu halten, verwenden wir zugewiesene Kommentare schnell erwähnen und delegieren elemente der Aktion direkt an den Rezensenten. Da sowohl in der Blog-Datenbank als auch in Ihrer monatlichen Ansicht für jede Aufgabe der neueste Kommentar angezeigt wird, ist es wichtig, die Sichtbarkeit durch Kommentare in ClickUp aufrechtzuerhalten. Aber bei so vielen mitarbeiter hin und her kommunizieren können sich die Kommentare stapeln und schwer zu durchschauen sein.

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit ClickUp AI zusammen

Dies öffnet unserem Team die Tür zur Nutzung von ClickUp AI und das Feature der Zusammenfassung des Threads für Kommentare. Diese KI-Funktion generiert sofort eine Aufzählung längerer Threads, Notizen und Aktualisierungen zu einer beliebigen Aufgabe, damit Sie direkt auf den Punkt bringen können, was benötigt wird und von wem.

Andere mitbringen software für die Zusammenarbeit in den Mix für diese wichtigen Aktualisierungen einzubringen, macht es nur leichter, dass Entwürfe durch die Maschen fallen - und Sie wollen ja nicht wegen eines mickrigen Kommunikationsfehlers vom Kurs abkommen.

Während die leitenden Editoren viel Zeit damit verbringen, in verschiedenen Listen und Ansichten zu arbeiten, sind die Autoren der Inhalte, nun ja, am Schreiben. ✍🏻

Bei der Erstellung von Inhalten durchlaufen unsere Blogs mehrere Runden der Bearbeitung und Überprüfung. Um unseren genauen Prozess in der Vorlage für die Skalierung der Inhaltsproduktion nachzuvollziehen, lassen Sie Ihren Autor den Link zum Entwurf in das benutzerdefinierte Feld Entwurfs-URL einfügen. Anschließend gibt der Autor einen Kommentar in der Aufgabe des Blogs ab und markiert den Prüfer.

Einfaches Freigeben von Blog-Entwürfen, gemeinsames Bearbeiten und schnelleres Erstellen von Inhalten mit ClickUp Docs

Fügen Sie den Entwurfslink kostenlos in den Kommentar ein, damit Ihre Rezensenten ihn leichter finden. 💜

Um Ihre Ansichten und Listen stets auf dem neuesten Stand zu halten, aktualisieren Sie den Status der Aufgabe sofort auf In Review. Sobald der Prüfer den Entwurf gelesen und seine Vorschläge gemacht hat, gibt er einen Kommentar an den Verfasser ab und aktualisiert den Status der Aufgabe auf Aktualisierung erforderlich.

Anschließend nimmt der Verfasser alle erforderlichen Änderungen vor, ergänzt alle fehlenden Teile und bereitet seinen Entwurf für die endgültige Überprüfung vor.

PRO TIPP Schreiben Sie diesen Prozess auf und fügen Sie ihn Ihrer Aufgabenbeschreibung hinzu, damit alle Beteiligten mit der vereinbarten Kommunikationsstrategie und den Kommunikationskanälen vertraut sind.

Schritt 7: Formatieren Sie den Inhalt in Ihrem CMS

Der Entwurf mag fertiggestellt sein, aber eine Blog-Aufgabe ist erst dann abgeschlossen, wenn der Inhalt auf Ihrer Website live ist. Die Zielgerade kann mit Formatierung und Web-Bearbeitung ein wenig mühsam werden, aber Sie haben es fast geschafft.

Überlassen Sie das Formatieren und Vorbereiten eingehender Inhalte nicht dem leitenden Editor, sondern geben Sie diese Aufgabe in die Hände der Autoren. 🤗

Sobald ein Inhalt überprüft und aktualisiert wurde, um alle ausstehenden Kommentare zu berücksichtigen, fügen Sie ihn zu Ihrem system zur Verwaltung von Inhalten_ in dieser Phase ist es wichtig, die Produktion in Schwung zu halten, damit Sie einen Inhalt formatieren und im Idealfall noch am selben Tag veröffentlichen können.

Der Autor fügt das Feature-Bild, alle wichtigen Links, die richtige Formatierung und den letzten Schliff hinzu, bevor er den CMS-Entwurfslink zur endgültigen Überprüfung an den Editor freigibt. Wenn ein Autor seine Arbeit beendet hat das Formatieren eines Entwurfs im CMS sollte er praktisch fertig sein.

Aus Gründen der Konsistenz und Effizienz folgen Sie demselben Kommentierungsprozess wie bei der ersten Bearbeitungsrunde (Schritt sechs) und aktualisieren dann den Status der Aufgabe von Aktualisierung erforderlich auf Endüberprüfung.

Steigern Sie die Produktivität mit kollaborativem Aufgabenmanagement, indem Sie Aufgaben zuweisen, Kommentare mit Tags versehen und Bildschirmaufnahmen auf einer Plattform freigeben

Wenn Sie ClickUp verwenden, können Sie alle Diskussionen, die sich auf die Überprüfung beziehen, in einem Kommentar-Thread direkt innerhalb der Aufgabe zusammenfassen. Vergessen Sie nur nicht, den richtigen Editor zuzuweisen oder ihn mit @ zu erwähnen. 🤓

Schritt 8: Überprüfen, veröffentlichen und als erledigt markieren

Sie haben die letzte Phase der Erstellung eines skalierbaren Prozesses zur Erstellung von Inhalten erreicht - jetzt fehlt nur noch ein letzter Rundumschlag.

Die Editoren sollten letzte Änderungen am Blog direkt im CMS vornehmen, und wenn er fertig ist, den Status der Aufgabe auf Bereit aktualisieren und im Kommentar-Thread antworten, um den Autor wissen zu lassen, dass der Blog in guter Form ist und veröffentlicht werden kann.

Sobald Sie den Status einer Aufgabe im Blog von Bereit auf Veröffentlicht geändert haben, wird sie automatisch aus Ihrer Inhaltsdatenbank gelöscht und in die Liste Veröffentlicht verschoben. Auf diese Weise können Sie den aktiven Workload des Teams beaufsichtigen und gleichzeitig den Fortschritt auf dem Weg zu Ihrem allgemeinen Ziel überwachen.

In der Veröffentlichungsliste finden Sie eine separate Ansicht des Kalenders aller veröffentlichten Beiträge. Von diesem inhalt des Kalenders ist es einfach, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie viele Blogs pro Tag, Woche oder Monat veröffentlicht werden, um sicherzustellen, dass Sie einen festen Zeitplan für die Veröffentlichung einhalten.

Nachdem der Status einer Aufgabe im Blog auf "Veröffentlicht" gesetzt wurde, wird sie automatisch in der Ansicht "Veröffentlichte Blog-Inhalte" im Kalender aktualisiert

Wenn Sie feststellen, dass der Großteil Ihrer Inhalte auf einmal oder in den letzten Wochen des Monats veröffentlicht wird, können Sie proaktiv Änderungen an Ihrem Workflow vornehmen, um einen konsistenteren Veröffentlichungszeitplan zu erstellen.

Glauben Sie uns, Ihr Team wird Ihnen dafür dankbar sein. Niemand möchte an diesem letzten Freitag zu spät zur Arbeit kommen. 🍸

Maintaining Content at Scale in ClickUp

Auch nachdem Ihr Blog veröffentlicht wurde, ist er nie wirklich weg. Um den hochwertigen Inhalt Ihres Blogs aktuell, nützlich und relevant zu halten, ist es wichtig, ihn im Laufe der Zeit regelmäßig zu aktualisieren oder wiederzuverwenden.

Nach der Skalierung Ihrer Content-Marketing-Strategie ist es eine große Herausforderung, den Finger am Puls jedes Blogs zu haben, der Ihren Schreibtisch passiert. Wenn Sie jedoch ein Tool wie unsere benutzerdefinierte Vorlage für die Skalierung der Content-Produktion zusammen mit einem leistungsstarken Arbeitsverwaltungssystem wie ClickUp verwenden, ist es wesentlich einfacher, qualitativ hochwertige Inhalte in großem Umfang zu pflegen, selbst über einen längeren Zeitraum hinweg.

Ich spreche aus Erfahrung - diese acht Schritte funktionieren.

Die Kombination dieser Content-Marketing-Strategie mit unserer bewährten Vorlage für die Skalierung von Inhalten hat unser Team bei der Skalierung von Inhalten komplett verändert, und wir wissen, dass sie das Gleiche für Ihr Team erledigen kann.

Greifen Sie auf das kostenlose Asset zu, das in diesem Blog vorgestellt wird Vorlagen-Bibliothek , Tonnen von flexiblen features zur Arbeitsverwaltung , über 1.000 Integrationen und mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden. 🏆 Anmeldung für ClickUp