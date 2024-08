die 10 besten Headless CMS Software-Plattformen im Jahr 2024

Ein Content-Management-System ist eine der wichtigsten werkzeuge für das Web-Design zu Ihrer Verfügung. Aber um die Flexibilität und Agilität zu erreichen, die moderne digitale Inhalte brauchen, reichen herkömmliche CMS oft nicht aus.

An dieser Stelle kommt ein Headless CMS ins Spiel.

Ein Headless CMS ist ein werkzeug zur Inhaltsverwaltung das den Prozess der Inhaltserstellung von den digitalen Plattformen trennt, auf denen Sie diese Inhalte veröffentlichen.

Das hört sich vielleicht komplizierter an als ein herkömmliches CMS, aber wenn Sie sich mit dem Konzept auseinandersetzen, werden Sie feststellen, dass es eine flexible Möglichkeit ist, Inhalte und digitale Assets bereitzustellen, um Ihr Unternehmen auf eine erfolgreiche Zukunft vorzubereiten!

Was ist ein Headless CMS?

Ein Headless CMS ist ein Content-Management-System, das Sie bei der Verwaltung von Inhalten unterstützt, bevor Sie diese auf bestimmten digitalen Kanälen veröffentlichen. Auf diese Weise können Sie strukturierte Inhalte generieren und bereitstellen, die in mobile Apps oder digitale Erlebnisse wie Kioske und andere Geräte des Internets der Dinge einfließen.

Um dies zu erreichen, wird das Content Management in einer vom Backend Ihrer Website getrennten Datenbank gespeichert. Es umfasst eine Präsentationsebene, auf der Sie die Inhalte anzeigen und dann an mehrere Kanäle verteilen können.

Manchmal werden verschiedene Bezeichnungen für ein Headless CMS verwendet, darunter:

Entkoppeltes CMS

Offene Datenplattform

Kopflose Architektur

Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung von Inhalten

Unabhängig von der Bezeichnung gibt es mehrere Vorteile, die Sie bei einem Headless CMS beachten sollten:

Es verteilt Inhalte auf mehrere Plattformen ohne größere Anpassungen

Es bietet ein flexibles und hochgradig anpassbares Content-Management, das dennoch einen Rich-Text-Editor enthält

Es ist ein Content-Repository, mit dem Sie Inhalte präsentieren können, bevor Sie sie auf Ihrer Website, in mobilen Anwendungen und an anderen Stellen veröffentlichen

Es bietet ein umfassendes Asset-Management, das über reinen Text hinausgeht, einschließlich der Verwaltung von Bildern

Sie können schnell von einem Web-Host zum nächsten wechseln, ohne Inhalte umstrukturieren zu müssen

Traditionelles CMS vs. Headless CMS

Traditionell, website-Projektmanagement hat sich auf ein zentrales CMS verlassen, auf dem der Programmierer die Website aufbaut. Aber dieser Ansatz minimiert die Flexibilität, genau dort, wo ein Headless CMS gedeiht.

Bei einem herkömmlichen CMS erstellen Sie digitale Inhalte mit einem WYSIWYG-Editor (What you see is what you get), der direkt auf Ihrer Website veröffentlicht wird.

Im Vergleich dazu ist diese Verbindung bei einem headless oder entkoppelten CMS weniger direkt. Sie können den Inhalt kontrollieren, bevor Sie entscheiden, wo er veröffentlicht wird, und so die Kern-DNA dieses Inhalts beibehalten, während Sie ihn je nach den verschiedenen Plattformen, auf denen er veröffentlicht wird, leicht anpassen können.

10 Kopflose Content-Management-Systeme im Jahr 2024

Das richtige Headless CMS ist für mehr gut als nur die Wiederverwendung von Inhalten. Hier finden Sie eine Liste mit weiteren Funktionen und Fähigkeiten, die Headless CMS gegenüber herkömmlichen CMS aufweisen, was letztendlich Ihrem gesamten Unternehmen zugute kommt.

1. Sanität

Über Sanity Als quelloffenes Headless-Content-Management-System bietet Sanity Entwicklern ein Maß an Anpassungsfähigkeit, das sie anderswo nicht so leicht finden werden. Da Sanity Inhalte als Daten behandelt, ermöglicht es umfangreiche Datenanalysen, Inhaltserstellung und Verteilungsoptionen.

Die intuitive Software von Sanity ermöglicht zusammenarbeit in Echtzeit in Ihrem gesamten Team, einschließlich Vermarktern, die Inhalte verwalten, und Entwicklern, die Inhalte anpassen und in den richtigen Bereichen veröffentlichen möchten. Umfassende Integrationen ermöglichen eine einfache Übertragung in jede gewünschte Anwendung.

Die besten Funktionen

Direkte Integrationen mit statischen Website-Generatoren, die eine direkte Verbindung zu Frontends wie Jamstack-Sites herstellen und die Verwaltung von Inhaltsmodulen vereinfachen

Die Möglichkeit, jeden Inhalt, den die App speichert, in einer dynamischen Umgebung für eine nahtlose Frontend-Bereitstellung in der Vorschau anzuzeigen

Cloud-native Architektur, die die Verwaltung und Bearbeitung von Inhalten von jedem Standort aus vereinfacht

Erweiterte Datenanalyse zur Optimierung Ihrer Inhaltsentwicklung im Laufe der Zeit

Sanitätseinschränkungen

Begrenzte Flexibilität bei einigen Modulen, was die Bereitstellung desselben Inhalts für mehrere Kanäle erschwert

Eine steile Lernkurve, vor allem für Unternehmen, die über keine umfassenden Entwicklungskenntnisse verfügen

Sanity-Preise

Kostenlos

Pro: 99 $/Monat pro Projekt

99 $/Monat pro Projekt Team: $499/Monat pro Projekt

$499/Monat pro Projekt Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

2. Strapi

Über Strapi Strapi ist eine branchenführende Headless-CMS-Plattform, die durch eine einfache Benutzeroberfläche und umfassende Anpassungsmöglichkeiten besticht. Diese zu 100 % auf JavaScript basierende Plattform ermöglicht inhaltsreiche Erlebnisse, die problemlos von der Präsentationsebene zu den endgültigen Kanälen übergehen, auf denen die Inhalte zu sehen sein werden.

Die besten Eigenschaften von Trapi

Intuitive Benutzeroberfläche für alle Bereiche, von den Inhaltseditoren bis zur Präsentationsebene

Ein auf Entwickler ausgerichteter Ansatz, der einfach beginnt und nur dann komplexer wird, wenn die Benutzerrollen es erfordern

Eine aktive Nutzer- und Entwickler-Community, die laufend und sofort Einblicke in das Tool und in Headless-CMS-Lösungen im Allgemeinen gewährt

Häufige Updates, die die Fähigkeit zur Erstellung von Headless Content kontinuierlich optimieren und verbessern

Strapi-Einschränkungen

Der kostenlose Plan enthält umfangreiche Funktionseinschränkungen, die die Verwaltung komplexer, strukturierter Inhalte erschweren

Ein relativ eingeschränkter WYSIWYG-Editor, der es schwierig macht, einfache Inhalte in eindrucksvollere digitale Erlebnisse zu verwandeln

Preise für Trapi

Frei e selbstgehostet

e Enterprise self-hosted: Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage Cloud pro: $99/Monat

$99/Monat Cloud Team: $499/Monat

$499/Monat Cloud custom: Preis auf Anfrage

3. Contentstack

Über Inhaltsstapel Contentstack ist speziell als Headless-CMS-Plattform für Unternehmen geeignet und schreckt nicht vor Komplexität zurück. Es ist außerdem agil und hilft Organisationen, Inhalte effizient und mit genügend Flexibilität für alle wichtigen digitalen Plattformen zu verwalten.

Beste Eigenschaften von Contentstack

Content Scheduling und Repository-Funktionen, die ein umfassenderes Content Management ermöglichen

Umfangreicher Aufbau von RESTful APIs, die die Ausgabe an eine breite Palette von grafischen Benutzeroberflächen vereinfachen

Starke Suchfunktion für Inhalte und Code zur Verwaltung zunehmend komplexer digitaler Umgebungen

Ein "unbeschriebenes Blatt"-Ansatz für den Aufbau Ihres Headless CMS, der fortgeschrittenen Entwicklungsteams volle Anpassungsfähigkeit ermöglicht

Einschränkungen von Contentstack

Das Fehlen von Templates erschwert die Implementierung des "Blank Slate"-Ansatzes für kleinere Teams

Die Versionierung ist nicht vollständig, was die Zusammenarbeit in Echtzeit auf der Plattform manchmal erschwert

Preise für Contentstack

Start: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Wachstum: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Skala: Kontakt für Preisgestaltung

4. dotCMS

Über dotCMS dotCMS hilft Organisationen und Unternehmen, die auf mehreren Plattformen veröffentlichen möchten, digitale Inhalte zu verwalten und bereitzustellen. Flexible Workflows und ein leistungsfähiger Editor ermöglichen es den Erstellern von Inhalten, alle Arten von Inhalten nach ihren Wünschen anzupassen.

dotCMS beste Eigenschaften

Die Möglichkeit des Vor-Ort-Hostings bietet mehr Flexibilität im Vergleich zu einem reinen Cloud-CMS

Die Drag-and-Drop-Funktionen des Inhaltseditors ermöglichen eine erweiterte Inhaltsmodellierung und Seitenlayouts

Ein umfassendes Onboarding-System bietet die Möglichkeit, mehrere CMS zu kombinieren und zu integrieren

Es werden keine Entwickler oder Systemadministratoren für die Arbeitsabläufe zur Bereitstellung von Inhalten benötigt, was den Prozess rationalisiert

dotCMS-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht immer intuitiv und kann einen längeren Einarbeitungsprozess erfordern

Einige Benutzer haben von gelegentlichen Abstürzen berichtet, die die Arbeitsabläufe bei der Verwaltung von Inhalten behindern

dotCMS Preise

Kostenlos

Enterprise: Kontakt für Preise

5. Contentful

Über Inhaltlich Als Content-as-a-Service-Lösung bietet Contentful das perfekte Headless-CMS-Modell. Die in Deutschland ansässige Software ist eine reine Headless-Plattform. Die einzigen zentralen Aspekte sind das Content-Editing-Tool und die Präsentationsschicht, mit der Sie Ihre strukturierten Inhalte an jedes digitale Frontend weitergeben können.

Die besten Eigenschaften von Contentful

Leistungsstarke Integrationen, die dank des API-basierten Aufbaus unbegrenzt erweiterbar sind

Umfassende Datensicherheitsmessungen, um Ihre Inhalte und Ihren Code zu schützen

Starter-Templates, die es auch kleinen Organisationen ermöglichen, Inhalte zu erstellen und zu verwalten

Anpassbare Suche mit einer Filterfunktion, die Folgendes verwaltetgroße Inhalts-Ökosysteme Contentful Einschränkungen

Die Inhaltsvorschau ist im Vergleich zu den anderen Open-Source-CMS-Systemen auf dieser Liste etwas eingeschränkt

Begrenzte Protokollfunktion, die den Abgleich von Änderungen in großen Teams erschwert

Preise von Contentful

Frei

Basic: $300/Monat

$300/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

6. Kontent.ai

Über Kontent.ai Kontent.ai verspricht "vollständige Kontrolle über Ihre Inhalte" und unterstützt einige der weltweit größten Marken bei der Erstellung digitaler Erlebnisse durch eine zentralisierte Headless-CMS-Plattform. Die umfangreichen Governance-Funktionen machen die Lösung besonders für große Unternehmen interessant, die den Headless-Ansatz verfolgen.

Kontent.ai beste Eigenschaften

Omnichannel-Inhaltsbereitstellung nicht nur für mehrere Kanäle, sondern auch für statische Website-Generatoren und mehrere Websites

Web Spotlight ermöglicht es Autoren, genau zu sehen, wie ihr Publikum Inhalte auf verschiedenen Kanälen konsumieren wird

Eine seltene Mischung aus Benutzerfreundlichkeit für kleine Unternehmen und Skalierbarkeit für große Unternehmen

Microservice-Architektur, die die Software schneller und schlanker macht als die meisten Headless- und traditionellen CMS-Optionen

Kontent.ai Einschränkungen

Einige Anpassungen erfordern mehr Entwicklungszeit als andere Headless-CMS auf dieser Liste

Unterstützt nur die englische Sprache im Backend, was die Schwierigkeiten für einige internationale Unternehmen erhöht

Kontent.ai Preise

Entwickler: Kostenlos

Kostenlos Skala: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Unternehmen: Kontakt für Preise

7. Magnolia

Über Magnolie Das in der Schweiz ansässige Magnolia ist eine der ältesten Headless-CMS-Optionen auf dem Markt, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Sie erhalten eine agile Lösung, die modernen und sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht wird.

Magnolia beste Eigenschaften

Integrierte Workflows zur Verwaltung, Organisation und Veröffentlichung von Inhalten selbst in komplexen, funktionsübergreifenden Teams

Umfassende Versionierung, die die Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten vereinfacht

Optionen zur Personalisierung von Inhalten, um relevantere digitale Erlebnisse für Ihre Nutzer zu schaffen

Vorgefertigte Integrationsmodule, u. a. mit Salesforce und Google Analytics-Tools

Magnolia Einschränkungen

Magnolia verfügt über einen relativ begrenzten visuellen Editor, der die Portierung von Inhalten auf verschiedene Plattformen zuweilen schwierig macht

Die Deinstallation von Inhaltsmodulen ist nicht intuitiv und kann zu Verwirrung mit neueren Modulen führen

Magnolia-Preise

Open-Source-CMS: Kostenlos

Kostenlos Selbstgehostetes DXP: $3.000/Monat

$3.000/Monat Cloud DXP: Kontakt für Preise

8. Bloomreach

Über Bloomreach Bloomreach ist die erste branchenspezifische Headless-CMS-Plattform auf dieser Liste und besteht aus einer Reihe von Produkten. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising und Bloomreach Experience Manager ermöglichen es E-Commerce-Händlern, umfassende und überzeugende Online-Erlebnisse zu schaffen.

Bloomreach beste Eigenschaften

Bloomreach Experience Manager, der eine Content-Management-Lösung zur Optimierung der Erlebnisse für Ihr Publikum bietet

Integration der Marketing-Automatisierung, die Ihr Publikum von statischen Plattformen in eindringliche Konversationen versetzt

Responsive Vorlagen, die das Erlebnis auf allen Geräten verbessern

Bloomreach Academy, eine umfangreiche Wissensdatenbank für neue und bestehende Nutzer

Bloomreach Einschränkungen

Gelegentliche Datenüberlastung aufgrund der Anzahl der Ereignisse, die die Software erstellen kann

Schwierig zu implementieren, da die Funktionen weit über die Kernbedürfnisse typischer Headless-CMS-Benutzer hinausgehen und manchmal von ihnen ablenken

Bloomreach-Preise

Engagement: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Discovery: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Inhalt: Kontakt für Preisgestaltung

9. Agility CMS

Über Gewandtheit CMS Agility CMS behauptet von sich, die schnellste Headless-CMS-Plattform auf dem Markt zu sein und hat einen guten Ruf, dem es gerecht werden muss. Dank des erstklassigen Service und der fortschrittlichen Inhaltsverwaltung kann es sogar die hohen Erwartungen der komplexesten Inhaltsersteller erfüllen.

Beste Eigenschaften von Agility CMS

Hochgeschwindigkeits-Website-API, die die Bereitstellung von Inhalten rationalisiert

Vollständige Seitenverwaltung, die Inhalte in einem einzigen Layout innerhalb der Headless-CMS-Struktur zusammenfasst

Gemeinsame Inhalte erhöhen die Effizienz bei der Veröffentlichung auf mehreren Kanälen

E-Commerce-Integrationen, die es Händlern ermöglichen, ihre Produkte online besser zu verkaufen

Einschränkungen von Agility CMS

Die eingeschränkte Suchfunktion macht das Auffinden alter Inhalte schwierig

Wenig bis keine Hilfestellung, wie z. B. das Fehlen einer Warnung beim Hochladen von Dateien, verlangsamt die Bereitstellung

Preise für Agility CMS

Starter: $1.249/Monat

$1.249/Monat Pro: $2.499/Monat

$2.499/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

10. Butter CMS

Über Butter-CMS Das Ziel von Butter CMS ist es, die einzige Content-Plattform zu werden, die Vermarkter benötigen. Dies zeigt sich in all seinen Funktionen, von einem schnellen System zur Veröffentlichung von Inhalten bis hin zu Marketing-Dashboards, Personalisierungsmöglichkeiten und mehr.

Butter beste Eigenschaften

Optionen zur Planung von Inhalten, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Content-Kalender einfacher auszuführen

Verwaltung digitaler Inhalte über eine zentrale Medienbibliothek, mit der Sie die Kontrolle über Ihre Marke behalten

Ein umfangreicher Marktplatz mit App-Integrationen, Vorlagen, Startsets und mehr

Komponentenbasierte Inhaltserstellung zur Erstellung dynamischer und ansprechender Landing Pages

Butter Einschränkungen

Einige eingeschränkte Funktionen im Vergleich zu anderen Headless-CMS-Optionen auf dieser Liste, einschließlich der fehlenden Möglichkeit, interaktive Inhalte zu erstellen oder Inhalte zu analysieren

Die API gibt manchmal Fehlermeldungen zurück, für deren Behebung ein Mitglied des Support-Teams erforderlich ist

Butter Preise

Micro: $99/Monat

$99/Monat Startup: $199/Monat

$199/Monat Kleinunternehmen: $375/Monat

$375/Monat Unternehmen Agentur: Kontakt für Preise

Selbst das beste Headless CMS wird nicht plötzlich alle Ihre Marketingprobleme lösen. Sie benötigen zusätzliche Tools, die Ihnen helfen, Ihre Inhalte effektiv zu planen, zu verwalten und gemeinsam zu bearbeiten. Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp

Kombinieren Sie ClickUp mit Ihrem Headless CMS für ein leistungsfähiges Content- und Projektmanagementsystem

ClickUp verfügt zwar nicht über eine spezielle Headless-CMS-Funktion, bietet aber alle leistungsstarken Funktionen, die Sie rund um Ihr Headless-CMS benötigen, um wirklich erfolgreich zu sein. Als das beste kostenlose projektmanagementsoftware auf dem Markt sind Funktionen wie Docs, Ansichten und Vorlagen in einem einzigen Knotenpunkt zusammengefasst, um Ihre Marketingstrategie zu verbessern und arbeitsablauf der Inhaltserstellung .

Beste Eigenschaften von ClickUp

Eine umfangreiche Vorlagenbibliothek, einschließlich derwebsite-Entwicklungsvorlage undvorlage für die Erstellung von Webinhalten von der alle Mitglieder Ihres Teams profitieren

Vorlagen für Inhaltskalender die das Planen und Verwalten von Inhalten vereinfachen und schließlich durch Ihr Headless CMS laufen werden

UmfangreicheKI-Schreibwerkzeuge die den Autoren helfen, den Erstellungsprozess zu optimieren

DieDocs-Funktionermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit bei der Planung und Erstellung von Inhalten

KlickUp Einschränkungen

ClickUp lässt sich nicht mit jeder einzelnen Headless-CMS-Option auf dieser Liste integrieren, was eine manuelle Portierung von Inhalten in die Datenbank erfordern kann

Benachrichtigungen können schwierig zu handhaben sein, sobald das Projektvolumen und die Komplexität die Häufigkeit der Benachrichtigungen erhöhen

Preise für ClickUp

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Planen, Verwalten und Verteilen von Inhalten mit ClickUp

In vielerlei Hinsicht ist die Einführung eines Headless CMS der Weg in die Zukunft. Aber selbst die besten Headless-CMS-Optionen benötigen einige unterstützende Elemente, um Ihnen wirklich zum Erfolg im Content Marketing zu verhelfen.

Genau hier glänzt ClickUp.

ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, obwohl es sicherlich eines der besten auf dem Markt ist. Es ist eine umfassende Arbeitsmanagementlösung, die Aufgabenmanagement, Inhaltserstellung, Webentwicklungsvorlagen, KI-Schreiben und mehr bietet. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto an um zu sehen, wie ClickUp Ihr Headless CMS vom ersten Moment der Implementierung an unterstützt!