10 beste Content Management Software und Tools im Jahr 2024

Um in der schnelllebigen digitalen Welt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für Ihr Unternehmen entscheidend, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren. Die Landschaft der Content-Management-Software und -Tools entwickelt sich ständig weiter, mit über 800 Content-Management-Systeme im Jahr 2024 zur Auswahl stehen! Aber wie finden Sie heraus, welches das richtige für Sie ist?

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Content-Management-Tools und -Software für 2024 vor. Ganz gleich, ob Sie Vermarkter, Inhaltsersteller oder Geschäftsinhaber sind, dieser umfassende Leitfaden wird Sie unterstützen. Sie werden branchenführende Lösungen entdecken, mit denen Sie die Kontrolle über Ihre Online-Inhalte übernehmen können.

Sind Sie bereit, das Potenzial von Content Management im Jahr 2024 zu erschließen und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Inhalte erstellen, verwalten und für Ihr Publikum bereitstellen? Lassen Sie uns beginnen!

Was ist ein Content-Management-System?

Ein Content-Management-System (CMS) ist eine Softwareanwendung, die die Erstellung, Verwaltung und Änderung von digitalen Inhalten ermöglicht. Es bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zum Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse oder Programmierfähigkeiten erforderlich sind.

Haben Sie schon einmal einen Blog veröffentlicht oder eine Webseite bearbeitet? Dann haben Sie ein Content-Management-System verwendet!

Ein CMS besteht aus zwei Hauptkomponenten:

Inhaltsverwaltungsanwendung :Damit können Sie digitale Inhalte erstellen, bearbeiten, organisieren und veröffentlichen. Es umfasst Texteditoren,content-Kalender, Werkzeuge zur Medienverwaltung und Benutzerprofile. All dies erleichtert den Teams die Zusammenarbeit bei der Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten

:Damit können Sie digitale Inhalte erstellen, bearbeiten, organisieren und veröffentlichen. Es umfasst Texteditoren,content-Kalender, Werkzeuge zur Medienverwaltung und Benutzerprofile. All dies erleichtert den Teams die Zusammenarbeit bei der Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten Anwendung zur Bereitstellung von Inhalten: Diese Komponente verwaltet die Präsentation und Bereitstellung der Inhalte für die Endnutzer. Sie übernimmt Aufgaben wie das Abrufen von Inhalten aus der CMS-Datenbank, die Anwendung von Vorlagen oder Themen und die Bereitstellung der Inhalte für die Besucher

CMS-Plattformen bieten verschiedene andere Funktionen und Merkmale, wie z. B ressourcenverwaltung , Plug-ins und Erweiterungen sowie Analysefunktionen.

Arten von Content-Management-Systemen

Bevor Sie sich für eine CMS-Plattform entscheiden, sollten Sie die verschiedenen Arten von Content-Management-Systemen sorgfältig prüfen. Hier sind die gängigsten CMS-Typen und ihre Einsatzmöglichkeiten:

Web Content Management System (WCMS): Beinhaltet die Erstellung von Websites, Webhosting und Open-Source-CMS

(WCMS): Beinhaltet die Erstellung von Websites, Webhosting und Open-Source-CMS Digitales Asset-Management-System (DAM): Zentralisierung von Assets, Inhalten, Workflows und Abläufen über mehrere Geschäftsbereiche, Abteilungen und Teams hinweg

Enterprise Content Management System (ECM): Ein System, das Unternehmen bei der Erfassung, Speicherung, Bereitstellung und Verwaltung unstrukturierter Daten unterstützt. Dazu gehören Dinge wie E-Mails, Office-Dokumente, gescannte Dokumente, Berichte und mehr

(ECM): Ein System, das Unternehmen bei der Erfassung, Speicherung, Bereitstellung und Verwaltung unstrukturierter Daten unterstützt. Dazu gehören Dinge wie E-Mails, Office-Dokumente, gescannte Dokumente, Berichte und mehr Component Content Management System (CCMS): Ein CCMS ermöglicht es Unternehmen, Inhalte in verschiedenen Komponenten wie Wörtern, Absätzen, Sätzen oder Fotos effizient zu verfolgen, zu verwalten und zu speichern

Die Erstellung von Qualitätsinhalten sollte ein Hauptaspekt Ihrer Marketingstrategie sein. Und ein CMS hilft Ihnen dabei.

Sie können influencer einstellen die versuchen, Ihre Produkte und Dienstleistungen für Sie zu verkaufen, und das kann bis zu einem gewissen Grad helfen. Aber ohne Ihre eigenen Inhalte können Sie sich nicht als vertrauenswürdige Stimme etablieren oder kunden aufbauen loyalität.

Mit den richtigen CMS- und Marketing-Tools können Sie Ihre Arbeitsabläufe straffen, die Zusammenarbeit im Team verbessern und vor allem Ihr Unternehmen skalieren. Ohne Content-Management-Tools wäre es schwieriger, Inhalte in großem Umfang zu erstellen und bereitzustellen.

Glücklicherweise gibt es heute verschiedene Arten von Content-Management-Tools, die Ihr Team und Ihr Unternehmen bei der Verwaltung aller Arbeitsschritte unterstützen. Diese Content-Management-Systeme können unabhängig voneinander oder gemeinsam eingesetzt werden, um die Erstellung und Verwaltung von Inhalten zu vereinfachen, die Zusammenarbeit zu optimieren, ein einheitliches Branding zu gewährleisten, die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern und Ihre Anforderungen bei der Erweiterung Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Schauen wir uns jedes einzelne dieser Systeme an.

1. Einfache Inhaltserstellung

Ein Content-Management-System unterstützt Ihr Unternehmen in mehrfacher Hinsicht. Sie können digitale Plattformen aktualisieren, die Produktivität steigern und Ihrem Publikum relevante Inhalte zur Verfügung stellen - und das alles ohne technisches Fachwissen. Ein CMS vereinfacht den Prozess der Erstellung und Verwaltung digitaler Inhalte - und mit Hilfe von KI-Schreibwerkzeugen das macht es noch einfacher.

Die Reprompting-Funktion ermöglicht es Ihnen, große Mengen an Inhalten umzuschreiben, um sie an Ihren spezifischen Tonfall anzupassen

Ohne ein CMS bräuchten Sie einen professionellen Entwickler, der weiß, wie man programmiert. Mit einem CMS ist der Code bereits vorhanden. Sie haben das Steuer in der Hand für erstellung von Inhalten so sparen Sie Zeit und Geld.

2. Vereinfacht die Zusammenarbeit

Ein CMS erleichtert die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern. Mehrere Benutzer können gleichzeitig arbeiten und zur Erstellung und Bearbeitung von Inhalten beitragen. Haben Sie funktionsübergreifende Teams die an verschiedenen Standorten arbeiten? Workflow-Management und Versionskontrolle sind ein Muss. Dies gewährleistet die Genauigkeit der Inhalte und erleichtert eine effiziente Teamarbeit.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Proofing in ClickUp -Kommentare direkt auf Aufgabenanhänge, PDFs, Bilder und Videos zuweisen

3. Bietet Flexibilität und unterstützt Skalierbarkeit

Ein CMS hilft auch Ihrem Unternehmen zu wachsen und sich anzupassen. Sie können neue Seiten, Abschnitte oder Funktionen hinzufügen, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln. Diese Flexibilität trägt Ihren wachsenden Anforderungen Rechnung, ohne dass umfangreiche Änderungen oder Neuentwicklungen erforderlich sind.

Skalierbare CMS-Plattformen verfügen häufig über Funktionen zur Replikation und Verteilung von Inhalten. Dadurch können Inhalte über mehrere Server hinweg repliziert werden. Das bedeutet, dass die Server nicht überlastet werden. Einfach ausgedrückt: Die Leistung wird gesteigert, so dass Ihre Website bei hohem Datenverkehr nicht zusammenbricht.

4. Sorgt für ein einheitliches Branding

Von verwendung von Branding-Vorlagen und Themes sorgt Ihr CMS für ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild Ihrer gesamten digitalen Präsenz. Dadurch wird Ihre Markenidentität gestärkt, der Wiedererkennungswert für Ihre Kunden erhöht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert, um die engagement mit Ihren Kunden .

Ein CMS sollte über einen zentralen Katalog zur Verwaltung digitaler Assets wie Logos, Grafiken, Bilder und Videos verfügen. Auf diese Weise können die Ersteller von Inhalten leicht auf die Markenwerte zugreifen. Und es minimiert das Risiko der Verwendung von veraltetem oder nicht genehmigtem Material. Durch die Pflege eines zentralen Asset-Management-Systems sorgt Ihr CMS für Konsistenz auf der gesamten Website.

5. Verbessert SEO

Sie müssen kein SEO-Assistent sein, damit Ihre Website gefunden wird. Viele CMS-Plattformen verfügen über integrierte SEO-Tools, die Ihnen dabei helfen. Möchten Sie Ihre Homepage, Ihre Produktseiten oder Ihre Blogbeiträge optimieren? Ein gutes CMS wird Ihren organischen Traffic erhöhen und Ihnen helfen, Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Ein gutes Content-Management-System, das Folgendes unterstützt SEO-Projektmanagement kann für Ihr Unternehmen einen großen Unterschied machen. Es spart Ihnen Zeit, bietet Flexibilität und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Online-Inhalte. Letztendlich hilft Ihnen Ihr CMS, Ihrem Publikum ein besseres Erlebnis zu bieten und Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Schaffen Sie einen zweiseitigen Zugangspunkt zwischen Ihrer Inhaltsdatenbank und Clustern, indem Sie Ihre Mind Map direkt mit Aufgaben verbinden mit ClickUp-Whiteboards

Was macht eine gute Content-Management-Software aus?

Bei der Auswahl der richtigen Content-Management-Software sollten Sie die folgenden Elemente berücksichtigen:

Benutzerfreundlich: Suchen Sie nach einem CMS mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einfachen Funktionen. Für die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten sollten keine Programmierkenntnisse erforderlich sein. Ein benutzerfreundliches CMS ermöglicht es Ihrem Team, Inhalte effektiv zu verwalten

Suchen Sie nach einem CMS mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einfachen Funktionen. Für die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten sollten keine Programmierkenntnisse erforderlich sein. Ein benutzerfreundliches CMS ermöglicht es Ihrem Team, Inhalte effektiv zu verwalten Flexibler Editor: Ein gutes CMS sollte einen flexiblen Editor bieten, mit dem Sie Inhalte einfach erstellen und formatieren können. Achten Sie auf Tools wieWYSIWYG editoren, Drag-and-Drop und Medienverwaltung. Dadurch wird der kreative Prozess gestrafft und eine nahtlose Bearbeitung ermöglicht

Ein gutes CMS sollte einen flexiblen Editor bieten, mit dem Sie Inhalte einfach erstellen und formatieren können. Achten Sie auf Tools wieWYSIWYG editoren, Drag-and-Drop und Medienverwaltung. Dadurch wird der kreative Prozess gestrafft und eine nahtlose Bearbeitung ermöglicht Zusammenarbeit: Erwägen Sie ein CMS, das Funktionen für die Zusammenarbeit unterstützt. Achten Sie auf Rollen und Berechtigungen, Content-Workflows und Versionskontrolle. Diese Funktionen ermöglichen es vielen Benutzern, zusammenzuarbeiten und Inhalte zu überprüfen und zu genehmigen, so dass Ihr Team nie etwas verpasst

Erwägen Sie ein CMS, das Funktionen für die Zusammenarbeit unterstützt. Achten Sie auf Rollen und Berechtigungen, Content-Workflows und Versionskontrolle. Diese Funktionen ermöglichen es vielen Benutzern, zusammenzuarbeiten und Inhalte zu überprüfen und zu genehmigen, so dass Ihr Team nie etwas verpasst Anpassung: Wählen Sie ein CMS, das Anpassungsmöglichkeiten bietet, um Ihren Anforderungen an Markenbildung und Design gerecht zu werden. Achten Sie auf die Möglichkeit zur Anpassung von Vorlagen, Themen und Layouts. Ein hochgradig anpassbares CMS ermöglicht es Ihnen, ein einzigartiges und personalisiertes digitales Erlebnis für Ihr Publikum zu schaffen

Wählen Sie ein CMS, das Anpassungsmöglichkeiten bietet, um Ihren Anforderungen an Markenbildung und Design gerecht zu werden. Achten Sie auf die Möglichkeit zur Anpassung von Vorlagen, Themen und Layouts. Ein hochgradig anpassbares CMS ermöglicht es Ihnen, ein einzigartiges und personalisiertes digitales Erlebnis für Ihr Publikum zu schaffen Integrationen : Prüfen Sie Ihr CMS auf Kompatibilität mit gängigen Plugins, Erweiterungen oder APIs. Integrationen wieKI-Inhaltsgeneratoren,marketing-Tools, oderautomatische Zeiterfassung kann Ihr Leben sehr viel einfacher machen. Der Zweck von Integrationen ist esihren Arbeitsablauf zu verbessern und Daten über alle Systeme hinweg zu synchronisieren

: Prüfen Sie Ihr CMS auf Kompatibilität mit gängigen Plugins, Erweiterungen oder APIs. Integrationen wieKI-Inhaltsgeneratoren,marketing-Tools, oderautomatische Zeiterfassung kann Ihr Leben sehr viel einfacher machen. Der Zweck von Integrationen ist esihren Arbeitsablauf zu verbessern und Daten über alle Systeme hinweg zu synchronisieren Unterstützung: Ihr CMS sollte über einen soliden Supportzugang verfügen. Achten Sie auf Dokumentation, Benutzerforen und Kundensupportkanäle. Ein reaktionsschneller Support kann bei der Behebung von Problemen entscheidend sein

Wenn Sie diese Elemente berücksichtigen, werden Sie ein Content-Management-System finden, das Ihren Anforderungen entspricht, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens.

Lassen Sie uns mit einem wichtigen Vorbehalt beginnen. Es ist unmöglich, das "beste CMS" zu bestimmen. Wenn Sie diese Liste lesen, empfehlen wir Ihnen, die Funktionen jedes CMS auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile ab und probieren Sie einige aus. Die meisten haben eine kostenlose Testversion oder Demo.

Werfen wir also einen Blick auf die 10 besten verfügbaren Content-Management-Software-Optionen.

1. ClickUp #### Bestens geeignet für die Verwaltung digitaler Inhalte, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Zusammenarbeit im Team

Erstellen Sie einen organisierten Überblick über Ihre Arbeit, rationalisieren Sie Ihre Content-Management-Bemühungen und verwalten Sie jeden Inhaltstyp wie Social-Media-Posts, Blogs, Landing Pages und mehr in ClickUp

Wenn Sie an ClickUp denken, denken Sie wahrscheinlich an eine Projektmanagementsoftware. Das stimmt auch. Aber weil es ein All-in-One-Projektmanagement-Tool ist, das eine vollständig anpassbare Plattform bietet, jedes Team abteilungsübergreifend und Unternehmen jeder Größe können ClickUp so konfigurieren, dass es ihren individuellen Bedürfnissen und verschiedenen Anwendungsfällen entspricht, darunter inhaltsverwaltung . 🙌

ClickUp kann Ihre Content-Marketing-Bemühungen mit Hunderten von erweiterten Funktionen für das Marketing und Teamzusammenarbeit, zusammen mit umfassenden marketing-Vorlagen die für jeden Anwendungsfall und Bedarf angepasst werden können, z. B.:

Diese Funktionen in ClickUp können Ihre Helfer sein, um Ihren Planungsprozess zu rationalisieren und Inhalte für verschiedene Kanäle zu verwalten, einschließlich Ihrer Website und Ihres Blogs, soziale Medien und E-Mail-Kampagnen.

Darüber hinaus bietet ClickUp über 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu betrachten, darunter die Kalender-Ansicht für die Planung und Terminierung Ihres Inhaltskalenders, Listenansicht für die Verwaltung Ihrer Inhaltsprojekte, Board-Ansicht für die einfache Verwaltung von Inhalten und die Verfolgung von Fortschritten und vieles mehr.

Und wir dürfen nicht vergessen ClickUp AI -ein eingebauter rollenbasierter Schreibassistent in ClickUp. ✍️⚡️

ClickUp AI wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, schneller zu schreiben, ansprechende Inhalte zu verfassen, Ihre Texte zu verfeinern und in Ihrem kreativen Fluss zu bleiben. Ganz gleich, ob Sie einen Blog schreiben, Texte für soziale Netzwerke verfassen oder Content-Marketing-Strategien und Kampagnenideen entwickeln - ClickUp AI hilft Ihnen, Schreibblockaden zu überwinden und in kürzerer Zeit mehr zu schaffen.

Mit ClickUp AI einen Blog-Post, Social Copy, Content-Strategie-Ideen und mehr generieren in ClickUp-Dokumente Diese fortschrittlichen Funktionen und mehr bieten eine nahtlose Erfahrung in ClickUp und funktionale Lösungen, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Teams und jedem Teil Ihres Content-Management-Workflows unterstützen.

Hauptmerkmale

Über 15 benutzerdefinierte Projektansichten : Betrachten Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise mitbenutzerdefinierte Projektansichten in ClickUp, einschließlich Kalender, Tafel, Zeitleiste und Formularansicht

: Betrachten Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise mitbenutzerdefinierte Projektansichten in ClickUp, einschließlich Kalender, Tafel, Zeitleiste und Formularansicht Vollständig anpassbare Plattform : Konfigurieren Sie ClickUp so, dass es allen Anforderungen, Workflow-Präferenzen und mehr gerecht wird, mit erweiterten Funktionen, wie z. BClickApps *ClickUp AI: KI-Schreibassistent in ClickUp, damit Sie schneller schreiben und bessere Inhalte erstellen können

: Konfigurieren Sie ClickUp so, dass es allen Anforderungen, Workflow-Präferenzen und mehr gerecht wird, mit erweiterten Funktionen, wie z. BClickApps *ClickUp AI: KI-Schreibassistent in ClickUp, damit Sie schneller schreiben und bessere Inhalte erstellen können Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie Ihre eigenenBenutzerdefinierte Felder um eine leistungsstarke und individuelle Ansicht zu erstellen, die auf Ihre Projekte, Teams und jede Art von Arbeit zugeschnitten ist

: Fügen Sie Ihre eigenenBenutzerdefinierte Felder um eine leistungsstarke und individuelle Ansicht zu erstellen, die auf Ihre Projekte, Teams und jede Art von Arbeit zugeschnitten ist Benutzerdefinierte Status : Optimieren Sie Ihren Content-Workflow und geben Sie jeder Phase eines Projekts einen bestimmten Status, indem Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Status erstellen

: Optimieren Sie Ihren Content-Workflow und geben Sie jeder Phase eines Projekts einen bestimmten Status, indem Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Status erstellen Workflow-Automatisierung : Verwenden Sie vorgefertigte Rezepte oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Automatisierung in ClickUp, um Ihren Workflow zu beschleunigen und Prozesse konsistent zu halten

: Verwenden Sie vorgefertigte Rezepte oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Automatisierung in ClickUp, um Ihren Workflow zu beschleunigen und Prozesse konsistent zu halten Teamzusammenarbeit und Kommunikation : Nutzen Sie eine Reihe von Funktionen für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team, z. B. Whiteboards für Brainstorming und die Planung von Inhalten, Dokumente für SOPs und Blogs, die Chat-Ansicht für Sofortnachrichten, Proofing für Anmerkungen, zugeordnete Kommentare und vieles mehr

: Nutzen Sie eine Reihe von Funktionen für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team, z. B. Whiteboards für Brainstorming und die Planung von Inhalten, Dokumente für SOPs und Blogs, die Chat-Ansicht für Sofortnachrichten, Proofing für Anmerkungen, zugeordnete Kommentare und vieles mehr Anpassbare Vorlagen: Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jedes Team und verschiedene Anwendungsfälle, um Ihre Arbeit zu beschleunigen, und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben an

Beschränkungen

Die Anzahl der verfügbaren Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten kann eine gewisse Lernkurve mit sich bringen, aber ClickUp bietet Ressourcen wie die ClickUp University, pädagogische Blogs und einen 24/7-Kundensupport

Es sind noch nicht alle Ansichten in der App verfügbar

Preisgestaltung

Für immer kostenlos Plan

Unbegrenzt: $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: 12 $ pro Benutzer pro Monat

12 $ pro Benutzer pro Monat Business Plus: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI: Kostenlose Testversion ist verfügbar; fügen Sie es zu jedem bezahlten Arbeitsbereich für nur $5 pro Mitglied/Monat hinzu ### 2. WordPress

Am besten geeignet für die Erstellung von Websites und die Verwaltung von Webinhalten

WordPress Erscheinungsbild und Themes (über WordPress) WordPress ist ein weit verbreitetes und vielseitiges CMS. Es ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit, sein umfangreiches Plugin-Ökosystem und seine anpassbaren Themes.

Mit WordPress können Benutzer aller Qualifikationsstufen ihre Websites erstellen, verwalten und anpassen. Mit Tausenden von Themes und Plugins bietet WordPress unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem verfügt es über eine große und hilfsbereite Community, die Ressourcen, Updates und Sicherheits-Patches bereitstellt.

WordPress ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher sowohl für kleine Unternehmen als auch für Großunternehmen. Über 40 % des Internets läuft mit WordPress. Das beweist, dass es sich ständig weiterentwickeln und mit verschiedenen Hosting-Anbietern und Integrationen kompatibel bleiben wird.

Es ist wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied zwischen WordPress.org und WordPress.com gibt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass WordPress.com ein gehosteter Blogging-Dienst ist, mit dem Sie eine Website mit WordPress-Software erstellen können. WordPress.org wird selbst gehostet, das heißt, Sie erstellen die Website selbst. WordPress.org ist viel anpassungsfähiger und auf lange Sicht erschwinglicher.

Beste Eigenschaften

Intuitive Benutzeroberfläche : WordPress macht es Anfängern leicht, Websites ohne umfassende technische Kenntnisse zu erstellen und zu verwalten

: WordPress macht es Anfängern leicht, Websites ohne umfassende technische Kenntnisse zu erstellen und zu verwalten Flexible Inhaltsverwaltung: Mühelose Erstellung, Bearbeitung und Organisation verschiedener Arten von Inhalten, einschließlich Blogbeiträgen, Seiten, Mediendateien und mehr

Mühelose Erstellung, Bearbeitung und Organisation verschiedener Arten von Inhalten, einschließlich Blogbeiträgen, Seiten, Mediendateien und mehr Umfangreiches Plugin-Ökosystem: Plugins decken ein breites Spektrum an Funktionen ab, darunter E-Commerce, SEO, Integration sozialer Medien, Sicherheitsverbesserungen und vieles mehr

Plugins decken ein breites Spektrum an Funktionen ab, darunter E-Commerce, SEO, Integration sozialer Medien, Sicherheitsverbesserungen und vieles mehr Anpassungsmöglichkeiten: Benutzer können ihre Seiten durch die Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen, Stilen, Widgets, Menüs, CSS-Anpassungen und mehr personalisieren

Benutzer können ihre Seiten durch die Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen, Stilen, Widgets, Menüs, CSS-Anpassungen und mehr personalisieren Starke Community-Unterstützung: Mit Millionen von Nutzern weltweit profitiert WordPress von einer blühenden Community von Entwicklern, Designern und Enthusiasten, die zur Entwicklung beitragen

Beschränkungen

WordPress ist zwar eine vielseitige Plattform und hochgradig skalierbar, doch können Websites bei der Handhabung großer Mengen an Inhalten oder hohem Datenverkehr vor Herausforderungen stehen, die zusätzliche Serveranforderungen erfordern

Aufgrund seiner Popularität und weit verbreiteten Nutzung kann WordPress ein Ziel für Hacker und böswillige Akteure sein

Preisgestaltung

Kostenlose Open-Source-Software für WordPress.org

Open-Source-Software für WordPress.org WordPress.com-Pläne:

Für immer kostenlos Basic: $4/Monat Premium: $8/Monat Business: $25/Monat Handel: $45/Monat Unternehmen: Beginnt bei $25.000/Jahr



Kundenrezensionen und -bewertungen

G2: 4.5 von 5 (8,650 Bewertungen)

4.5 von 5 (8,650 Bewertungen) Capterra: 4,6 von 5 Punkten (14.635 Bewertungen)

3. Drupal

Bestes Open-Source Content Management Framework für einfache Websites

Dashboard-Ansicht in Drupal (über Drupal) Drupal ist robust, skalierbar und sehr flexibel. Es bietet leistungsstarke Funktionen zur Verwaltung von Inhalten. Es ist in hohem Maße anpassbar und eignet sich daher für komplexe und umfangreiche Websites.

Die modulare Architektur von Drupal ermöglicht eine einfache Integration mit Systemen von Drittanbietern. Außerdem verfügt es über umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihrer Marke zu entsprechen. Mit seinen fortschrittlichen Berechtigungskontrollen und Sicherheitsfunktionen ist es ideal für Projekte auf Unternehmensebene. Eine aktive Benutzergemeinschaft trägt zur Beliebtheit von Drupal bei kontinuierlichen Verbesserung . So erhalten Sie stets aktuelle Informationen und eine Fülle von Ressourcen.

Drupal ist eine zuverlässige Wahl für Unternehmen mit vielfältigen und sich entwickelnden Anforderungen an die Inhaltsverwaltung.

Beste Eigenschaften

Flexible Inhaltsarchitektur: Drupal bietet eine hochflexible Inhaltsarchitektur, die es den Benutzern ermöglicht, komplexe Inhaltstypen mit benutzerdefinierten Feldern zu erstellen und zu organisieren

Drupal bietet eine hochflexible Inhaltsarchitektur, die es den Benutzern ermöglicht, komplexe Inhaltstypen mit benutzerdefinierten Feldern zu erstellen und zu organisieren Skalierbarkeit und Leistung: Drupal ist für den Umgang mit stark frequentierten Websites konzipiert und kann dank seiner integrierten Caching-Mechanismen und der Unterstützung von Content Delivery Networks effizient skaliert werden

Drupal ist für den Umgang mit stark frequentierten Websites konzipiert und kann dank seiner integrierten Caching-Mechanismen und der Unterstützung von Content Delivery Networks effizient skaliert werden Umfangreiches Modul-Ökosystem: Die CMS-Module decken viele Funktionen ab, darunter E-Commerce, SEO, Benutzerverwaltung, Medienverwaltung und mehr

Die CMS-Module decken viele Funktionen ab, darunter E-Commerce, SEO, Benutzerverwaltung, Medienverwaltung und mehr Robuste mehrsprachige Unterstützung: Mehrsprachige Unterstützung und eingebaute Übersetzungsfunktionen machen es zu einer idealen Wahl für globale Websites

Mehrsprachige Unterstützung und eingebaute Übersetzungsfunktionen machen es zu einer idealen Wahl für globale Websites Starke Sicherheitsfunktionen: Die Architektur von Drupal umfasst mehrere Sicherheitsmaßnahmen wie granulare Benutzerrechte, Eingabefilter und Zugriffskontrollen, die dazu beitragen, Websites vor potenziellen Bedrohungen zu schützen

Beschränkungen

Benutzer müssen möglicherweise mehr Zeit und Mühe in das Erlernen der Konzepte, der Konfiguration und der Entwicklungspraktiken von Drupal investieren

Die Module von Drupal müssen unter Umständen sorgfältig geplant und getestet werden, um Kompatibilität zu gewährleisten und mögliche Störungen der Website-Funktionalität zu vermeiden

Preisgestaltung

Kostenlose Open-Source-Software

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2: 3.8 von 5 (403 Bewertungen)

3.8 von 5 (403 Bewertungen) Capterra: 4,2 von 5 (427 Bewertungen)

4. Joomla

Das beste Open-Source-CMS für die Erstellung von Websites

Dashboard-Ansicht in Joomla (via Joomla) Joomla steht für Benutzerfreundlichkeit, Erweiterbarkeit und Vielseitigkeit. Joomla bietet eine einfache Schnittstelle, die auch für Anfänger und technisch nicht versierte Benutzer zugänglich ist. Seine Erweiterungsbibliothek macht die Anpassung und Integration einfach.

Joomla ist hoch skalierbar und in der Lage, komplexe Websites und Anwendungen zu verwalten. Wie Drupal legt es Wert auf eine gemeinschaftsorientierte Entwicklung. Sie erhalten immer regelmäßige Updates, Sicherheitspatches und eine unterstützende Benutzergemeinschaft. Mit seiner Kombination von Funktionen, Flexibilität und Erweiterungen ist Joomla eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie eine leistungsstarke und anpassungsfähige CMS-Lösung suchen.

Beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Joomla bietet ein klares und intuitives administratives Dashboard, das die Aufgaben der Website-Verwaltung vereinfacht

Joomla bietet ein klares und intuitives administratives Dashboard, das die Aufgaben der Website-Verwaltung vereinfacht Leistungsstarke Inhaltsverwaltung: Funktionen wie integrierte Artikelversionierung, Inhaltsplanung und Inhaltskennzeichnung sorgen für eine effiziente Inhaltsverwaltung

Funktionen wie integrierte Artikelversionierung, Inhaltsplanung und Inhaltskennzeichnung sorgen für eine effiziente Inhaltsverwaltung Große Auswahl an Erweiterungen: Erweiterungen umfassen Vorlagen, Module, Komponenten und Plugins, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Websites an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Erweiterungen umfassen Vorlagen, Module, Komponenten und Plugins, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Websites an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Mehrsprachige Unterstützung: Joomla bietet eine eingebaute mehrsprachige Unterstützung, die es den Benutzern ermöglicht, Websites in mehreren Sprachen zu erstellen

Joomla bietet eine eingebaute mehrsprachige Unterstützung, die es den Benutzern ermöglicht, Websites in mehreren Sprachen zu erstellen Zugangskontrolle und Benutzerverwaltung: Joomla bietet umfassende Zugangskontroll- und Benutzerverwaltungsfunktionen wie die Erstellung von Benutzergruppen, die Zuweisung spezifischer Berechtigungen an Benutzer oder Benutzergruppen und die Verwaltung von Benutzerauthentifizierungsmethoden

Beschränkungen

Wie bei Drupal kann es sein, dass Joomla mit seiner komplexen Struktur eine steile Lernkurve hat.

Obwohl Joomla eine Reihe von kostenlosen Vorlagen anbietet, sind die Standard-Design-Optionen im Vergleich zu anderen CMS-Plattformen eher begrenzt.

Preisgestaltung

Kostenlose Open-Source-Software

Bewertungen

G2: 4.0 von 5 (375 Bewertungen)

4.0 von 5 (375 Bewertungen) Capterra: 4,1 von 5 (583 Bewertungen)

*Erfahren Sie mehr über die beste Mac-Entwickler-Tools !

5. Sitecore Experience Plattform

Das Beste für Multi-Site-Management und Omnichannel-Unterstützung

Dashboard-Ansicht in Sitecore (über Sitecore)

Sind Sie bereit, leistungsstarke und persönliche digitale Erfahrungen zu schaffen? Schauen Sie sich Sitecore gut und lange an. Sitecore Erlebnis-Plattform ist ein umfassendes CMS. Seine Plattform für digitale Erlebnisse, Personalisierungsfähigkeiten und Funktionen auf Unternehmensebene machen es zu einer soliden CMS-Option. Es umfasst Multichannel-Publishing, Workflows, Inhaltsversionierung und verfügt über ein umfangreiches Ökosystem von Integrationen.

Suchen Sie nach zielgerichteten Inhaltsoptionen? Sitecores fortschrittliche Personalisierungs- und Customer Experience Management-Tools erledigen das für Sie. Es bietet eine skalierbare und sichere Plattform, die ideal für größere Projekte ist.

Beste Eigenschaften

Robuste Personalisierung: Sitecore bietet leistungsstarke Personalisierungsfähigkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Website-Besuchern gezielte und relevante Inhalte zu liefern

Sitecore bietet leistungsstarke Personalisierungsfähigkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Website-Besuchern gezielte und relevante Inhalte zu liefern Content-Management-Workflow: Sitecore bietet ein umfassendes Content-Management-System (CMS) mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen, Versionskontrolle und Workflow-Management

Sitecore bietet ein umfassendes Content-Management-System (CMS) mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen, Versionskontrolle und Workflow-Management Fortgeschrittene Marketing-Automatisierung: Ermöglicht effektivelead-Managemente-Mail-Marketing, A/B-Tests, Analyse-Integration und vieles mehr zur Optimierung der Marketingbemühungen

Ermöglicht effektivelead-Managemente-Mail-Marketing, A/B-Tests, Analyse-Integration und vieles mehr zur Optimierung der Marketingbemühungen Multichannel-Bereitstellung: Sitecore ermöglicht die nahtlose Bereitstellung von Inhalten über mehrere Kanäle, einschließlich Websites, mobile Geräte, soziale Medien und E-Mail

Sitecore ermöglicht die nahtlose Bereitstellung von Inhalten über mehrere Kanäle, einschließlich Websites, mobile Geräte, soziale Medien und E-Mail Skalierbarkeit und Fähigkeiten auf Unternehmensebene: Es wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von großen Unternehmenswebsites zu erfüllen

Beschränkungen

Sitecore ist als High-End-Plattform auf Unternehmensebene konzipiert, und die Lizenzierungs- und Implementierungskosten können hoch sein

Sitecore ist eine funktionsreiche und hochgradig anpassbare Plattform, was für Menschen ohne technisches Fachwissen zu Komplexität führen kann

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ist nicht online aufgeführt

Bewertungen

G2: 3.9 von 5 (362 Bewertungen)

3.9 von 5 (362 Bewertungen) Capterra: 4,2 von 5 (4 Bewertungen)

6. Inhaltlich

Die beste Lösung für die Verwaltung und Verteilung von Inhalten auf jeder Plattform

Dashboard-Ansicht in Contentful (über Contentful) Contentful CMS ist ein kopfloses Content-Management-System . Es ist bekannt für seine Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Es trennt die Erstellung und Speicherung von Inhalten von der Präsentation. Das bedeutet, dass Unternehmen Inhalte nahtlos über alle Kanäle und Geräte hinweg bereitstellen können.

Contentful verfolgt einen API-first-Ansatz. Das macht es für Entwickler einfach, Inhalte in jede Anwendung zu integrieren und bereitzustellen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können auch technisch nicht versierte Benutzer Inhalte erstellen und verwalten.

Sie suchen eine CMS-Lösung, die Entwickler lieben werden? Contentful erfüllt auch dieses Kriterium. Entwickler lieben die Cloud-basierte Architektur.

Beste Eigenschaften

Kopflose CMS-Architektur: Ermöglicht Flexibilität bei der Bereitstellung von Inhalten für verschiedene Plattformen und Geräte, einschließlich Websites, mobile Apps, intelligente Geräte und mehr

Ermöglicht Flexibilität bei der Bereitstellung von Inhalten für verschiedene Plattformen und Geräte, einschließlich Websites, mobile Apps, intelligente Geräte und mehr Inhaltsmodellierung und strukturierte Inhalte: Effiziente Organisation, Wiederverwendung und Konsistenz von Inhalten über verschiedene Kanäle und Anwendungen hinweg

Effiziente Organisation, Wiederverwendung und Konsistenz von Inhalten über verschiedene Kanäle und Anwendungen hinweg API-first-Ansatz: Bietet eine einfache Integration mit anderen Systemen, Anwendungen und Diensten und erleichtert die Erstellung personalisierter und dynamischer Erlebnisse auf verschiedenen Plattformen

Bietet eine einfache Integration mit anderen Systemen, Anwendungen und Diensten und erleichtert die Erstellung personalisierter und dynamischer Erlebnisse auf verschiedenen Plattformen Zusammenarbeit in Echtzeit und Versionierung: Contentful bietet Echtzeit-Updates, Versionskontrolle und die Möglichkeit, Änderungen zu verfolgen, was die Zusammenarbeit von Teams und die Aufrechterhaltung der Qualität von Inhalten erleichtert

Contentful bietet Echtzeit-Updates, Versionskontrolle und die Möglichkeit, Änderungen zu verfolgen, was die Zusammenarbeit von Teams und die Aufrechterhaltung der Qualität von Inhalten erleichtert Skalierbarkeit und Leistung: Die Infrastruktur von Contentful, globale Content Delivery Networks (CDNs) und Caching-Mechanismen sorgen für hervorragende Leistung und Skalierbarkeit

Beschränkungen

Das Einrichten und Konfigurieren von Contentful kann technische Kenntnisse oder Unterstützung erfordern

Da es sich um ein Cloud-basiertes CMS handelt, können Unternehmen, die in Gebieten mit eingeschränktem oder unzuverlässigem Internetzugang tätig sind, beim effektiven Zugriff auf ihre Inhalte und deren Verwaltung auf Probleme stoßen

Preisgestaltung

Kostenlos: Für Einzelpersonen und einfache Projekte

Für Einzelpersonen und einfache Projekte Basic: $300/Monat für 20 Benutzer

$300/Monat für 20 Benutzer Premium: kundenspezifische Preise

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2: 4.2 von 5 (286 Bewertungen)

4.2 von 5 (286 Bewertungen) Capterra: 4,4 von 5 (55 Bewertungen)

7. HubSpot CMS

Das Beste für die Erstellung und Verwaltung einer Website

Dashboard-Ansicht Hubspot CMS (über Hubspot) HubSpot CMS ist ein umfassendes Content-Management-Tool. Es kombiniert Website-Entwicklung, Marketing, outreach-Tools und vieles mehr. HubSpot CMS ermöglicht es Unternehmen, mit Leichtigkeit responsive und optimierte Websites zu erstellen. Es lässt sich nahtlos mit anderen HubSpot-Tools integrieren wie e-Mail-Verfolgung marketing-Automatisierung, Lead-Management und kundenbeziehungen . Ihr App-Marktplatz bietet über 1.000 Integrationen einschließlich einer mit ClickUp.

HubSpot CMS ermöglicht es Ihnen, Ihrem Publikum maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten. Funktionen wie dynamische Personalisierung und intelligente Inhalte helfen dabei. Es ist eine All-in-One-Lösung, mit der Marketer und Entwickler die Leistung ihrer digitalen Inhalte und Kampagnen erstellen, optimieren und verfolgen können.

Beste Eigenschaften

Erstellung und Verwaltung von Inhalten: HubSpot CMS bietet einen Drag-and-Drop-Editor, Inline-Bearbeitung und anpassbare Vorlagen, mit denen sich Webseiten, Blogbeiträge, Landing Pages und vieles mehr auch ohne Programmierkenntnisse erstellen und aktualisieren lassen

HubSpot CMS bietet einen Drag-and-Drop-Editor, Inline-Bearbeitung und anpassbare Vorlagen, mit denen sich Webseiten, Blogbeiträge, Landing Pages und vieles mehr auch ohne Programmierkenntnisse erstellen und aktualisieren lassen Dynamische Personalisierung: Sie können Inhalte so anpassen, dass sie personalisierte Erlebnisse bieten, was das Engagement und die Konversionsraten erhöht

Sie können Inhalte so anpassen, dass sie personalisierte Erlebnisse bieten, was das Engagement und die Konversionsraten erhöht SEO-Optimierung: HubSpot CMS enthält integrierte SEO-Tools und Optimierungsempfehlungen, um die Sichtbarkeit Ihrer Website in Suchmaschinen zu verbessern

HubSpot CMS enthält integrierte SEO-Tools und Optimierungsempfehlungen, um die Sichtbarkeit Ihrer Website in Suchmaschinen zu verbessern Responsivität für mehrere Geräte: HubSpot CMS stellt sicher, dass Ihre Website responsiv und für verschiedene Geräte optimiert ist, einschließlich Desktops, Tablets und Mobilgeräte

HubSpot CMS stellt sicher, dass Ihre Website responsiv und für verschiedene Geräte optimiert ist, einschließlich Desktops, Tablets und Mobilgeräte Marketing-Integration: Nahtlose Integration mit Hubspot CRM für optimierte Lead-Generierung und Pflegeprozesse

Beschränkungen

Die Anpassung des Layouts oder Designs über die verfügbaren Vorlagen hinaus erfordert möglicherweise fortgeschrittene Programmierkenntnisse oder die Unterstützung eines Entwicklers

Die Kosten für die Verwendung von HubSpot CMS können ein Nachteil für Unternehmen sein, die nicht den vollen Umfang der Marketingfunktionen von HubSpot benötigen

Preisgestaltung

Kostenlos

Starter: $23/Monat

$23/Monat Professionell: 360 $/Monat

360 $/Monat Unternehmen: $1.200/Monat

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2: 4.5 von 5 (1,505 Bewertungen)

4.5 von 5 (1,505 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (69 Bewertungen)

8. Statamic

Das Beste für die Erstellung und Verwaltung von Websites

Bearbeiten von Beschreibungen in Statamic (vis Statamic) Statamic ist ein einzigartiges CMS in dieser Zusammenstellung. Es ist für Autoren, Verleger und Entwickler. Statamic gewann 2021 den CMS Critics Choice Award für das beste Flat-File CMS. Sein blockbasierter Inhaltseditor erhielt begeisterte Kritiken.

Er bietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, die die Verwaltung und Bearbeitung von Inhalten zum Kinderspiel macht. Mit seiner Flat-File-Architektur macht Statamic eine Datenbank überflüssig. Dies führt zu einer schnelleren Leistung und einfacheren Bereitstellung. Das leistungsstarke Templating-System und die anpassbaren Felder von Statamic ermöglichen eine einfache Anpassung der Inhalte. Darüber hinaus bietet Statamic hervorragende Entwickler-Tools wie eine robuste API und eine umfangreiche Dokumentation.

Statamic ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie eine schlanke und dennoch leistungsstarke CMS-Lösung suchen.

Beste Eigenschaften

Flat-File-Architektur: Statamic speichert Inhalte und Daten in einfachen Textdateien, anstatt sich auf eine Datenbank zu stützen, so dass keine komplexen Datenbank-Setups erforderlich sind

Statamic speichert Inhalte und Daten in einfachen Textdateien, anstatt sich auf eine Datenbank zu stützen, so dass keine komplexen Datenbank-Setups erforderlich sind Flexible Inhaltsmodellierung: Definieren Sie benutzerdefinierte Inhaltstypen mit Feldern, Beziehungen und Taxonomien, um Inhalte so zu strukturieren und zu organisieren, wie es für Sie sinnvoll ist

Definieren Sie benutzerdefinierte Inhaltstypen mit Feldern, Beziehungen und Taxonomien, um Inhalte so zu strukturieren und zu organisieren, wie es für Sie sinnvoll ist Benutzerfreundliches Bedienfeld: Eine übersichtliche und intuitive Oberfläche für Autoren und Redakteure, die Inhalte ohne technische Kenntnisse erstellen und aktualisieren können

Eine übersichtliche und intuitive Oberfläche für Autoren und Redakteure, die Inhalte ohne technische Kenntnisse erstellen und aktualisieren können Integrierte Versionskontrolle: Verfolgen und verwalten Sie Änderungen an Ihren Inhalten und kehren Sie einfach zu früheren Versionen zurück, vergleichen Sie Änderungen und arbeiten Sie mit mehreren Teammitgliedern zusammen

Verfolgen und verwalten Sie Änderungen an Ihren Inhalten und kehren Sie einfach zu früheren Versionen zurück, vergleichen Sie Änderungen und arbeiten Sie mit mehreren Teammitgliedern zusammen Erweiterbarkeit durch Add-ons: Add-ons decken Bereiche wie E-Commerce, SEO, Formularerstellung, Benutzerverwaltung und mehr ab

Beschränkungen

Nicht-technische Benutzer können den Einstieg in Statamic ohne zusätzliche Schulung oder Unterstützung schwierig finden

Obwohl Statamic eine aktive und unterstützende Community hat, kann es im Vergleich zu anderen CMS-Plattformen eine kleinere Nutzerbasis haben

Preisgestaltung

Solo: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Pro: $259 einmalige Gebühr pro Projekt; kostenlose Updates für ein Jahr, dann $59/Jahr

$259 einmalige Gebühr pro Projekt; kostenlose Updates für ein Jahr, dann $59/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2: 4.8 von 5 (2 Bewertungen)

4.8 von 5 (2 Bewertungen) Capterra: 4,8 von 5 (18 Bewertungen)

9. Adobe Commerce (ehemals Magento)

Beste Lösung für die Verwaltung von End-to-End-Einkaufserlebnissen

Verwaltung durchgängiger Einkaufs- und Kauferlebnisse in Adobe Commerce (über Adobe Commerce) Adobe Commerce , ehemals Magento, ist ein leistungsstarkes Open-Source-CMS. Es ist ein weit verbreitetes Content-Management-System, das speziell für E-Commerce-Websites entwickelt wurde. Es bietet leistungsstarke Funktionen für die Produktverwaltung, Auftragsabwicklung und Zahlungsintegration. Magento ist die ideale Wahl für Unternehmen, die Produkte online verkaufen.

Es bietet eine hochgradig anpassbare Plattform mit einer flexiblen Architektur. Entwickler nutzen den Marktplatz für Erweiterungen, um die Funktionalität zu verbessern und mit Systemen von Drittanbietern zu integrieren. Es ist eine skalierbare und sichere CMS-Lösung. Adobe Commerce kann Ihrem Unternehmen helfen, zu wachsen und seine E-Commerce-Aktivitäten zu verwalten effektiv.

Beste Eigenschaften

Robuste E-Commerce-Funktionen: Adobe Commerce bietet eine umfassende Suite von Werkzeugen zur effizienten Erstellung und Verwaltung von Online-Shops

Adobe Commerce bietet eine umfassende Suite von Werkzeugen zur effizienten Erstellung und Verwaltung von Online-Shops Flexible Anpassung und Erweiterbarkeit: Es bietet eine modulare Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte Themen, Erweiterungen und Integrationen zu erstellen, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen

Es bietet eine modulare Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte Themen, Erweiterungen und Integrationen zu erstellen, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen Skalierbarkeit und Leistung: Es beinhaltet fortschrittliche Caching-Techniken, eine verteilte Architektur und optimierte Datenbankabfragen, um eine schnelle und skalierbare Leistung zu liefern

Es beinhaltet fortschrittliche Caching-Techniken, eine verteilte Architektur und optimierte Datenbankabfragen, um eine schnelle und skalierbare Leistung zu liefern Omnichannel-Funktionen: Nahtlose Integrationen mit beliebten Marktplätzen wie Amazon und eBay sowie Tools zur Verwaltung von Beständen und Bestellungen über verschiedene Kanäle

Nahtlose Integrationen mit beliebten Marktplätzen wie Amazon und eBay sowie Tools zur Verwaltung von Beständen und Bestellungen über verschiedene Kanäle Analyse- und Marketing-Tools: Funktionen wie Kundensegmentierung, personalisierte Empfehlungen, Newsletter, Werbeaktionen und Treueprogramme verbessern Ihre Marketingbemühungen

Beschränkungen

Adobe Commerce ist zwar sehr funktionsreich und für den Einsatz auf Unternehmensebene gedacht, kann aber mit hohen Kosten verbunden sein, so dass es für kleinere Unternehmen weniger zugänglich ist

Preisgestaltung

Die Preise sind nicht online aufgeführt

Kundenpreise und Bewertungen

G2: 4.0 von 5 (493 Bewertungen)

4.0 von 5 (493 Bewertungen) Capterra: 4,3 von 5 (591 Bewertungen)

10. Squarespace

Das Beste für die Erstellung individueller Websites

Ein Beispiel für eine mit Squarespace erstellte Website (via Squarespace) Squarespace ist eine beliebte Content-Management-Software. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche können Benutzer ohne Programmierkenntnisse schöne Websites erstellen. Mit den Vorlagen und responsiven Layouts von Squarespace lassen sich im Handumdrehen beeindruckende Websites erstellen. Squarespace umfasst Content Management, Blogging, E-Commerce, SEO-Tools und vieles mehr.

Squarespace kümmert sich auch um Hosting, Sicherheit und Software-Updates und vereinfacht so die Wartung der Website. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen ausgefeilten Designs ist Squarespace eine All-in-One-Lösung für Ihre CMS-Anforderungen.

Beste Eigenschaften

Vorlagen: Squarespace bietet eine große Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen, die visuell beeindruckend und modern sind

Squarespace bietet eine große Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen, die visuell beeindruckend und modern sind Drag-and-Drop-Editor: Ein benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor macht es einfach, das Layout Ihrer Website anzupassen, Inhaltsblöcke hinzuzufügen und Elemente neu anzuordnen

Ein benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor macht es einfach, das Layout Ihrer Website anzupassen, Inhaltsblöcke hinzuzufügen und Elemente neu anzuordnen Mobiles responsives Design: Alle Squarespace-Vorlagen sind so konzipiert, dass sie für Mobilgeräte geeignet sind.

Alle Squarespace-Vorlagen sind so konzipiert, dass sie für Mobilgeräte geeignet sind. Eingebaute SEO-Tools: Squarespace verfügt über eingebaute Funktionen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO), die Ihrer Website zu einer guten Platzierung in den Suchmaschinenergebnissen verhelfen

Squarespace verfügt über eingebaute Funktionen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO), die Ihrer Website zu einer guten Platzierung in den Suchmaschinenergebnissen verhelfen E-Commerce-Funktionalität: Richten Sie mit der integrierten E-Commerce-Funktion von Squarespace ganz einfach Ihren Online-Shop ein

Beschränkungen

Erweiterte Anpassungen, wie z. B. die Änderung des zugrunde liegenden Codes oder die Erstellung komplexer benutzerdefinierter Funktionen, können eingeschränkt sein

Wenn Sie komplexe oder sehr spezifische Anforderungen haben, wie z. B. eine umfassende Integration mit externen Systemen oder eine benutzerdefinierte Entwicklung, können Sie Squarespace in Bezug auf Ihre Möglichkeiten als einschränkend empfinden

Preisgestaltung

Persönlich: $16/Monat

$16/Monat Geschäftskunden: 23 $/Monat

23 $/Monat Handel (Basis): 27 $/Monat

27 $/Monat Handel (Erweitert): 49$/Monat

Kundenrezensionen und Bewertungen

G2: 4.5 von 5 (1,031 Bewertungen)

4.5 von 5 (1,031 Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (2,827 Bewertungen)

Inhalt ist König. Aber um großartige Inhalte zu erstellen, brauchen Sie ein CMS, dem Sie vertrauen können. Die digitale Landschaft entwickelt sich rasant weiter. Diese Top-CMS-Plattformen im Jahr 2024 können sich anpassen und erfüllen die Anforderungen von Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen.

Ob Sie ein Kleinunternehmer sind oder ein großes Unternehmen leiten, es gibt eine CMS-Lösung, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist. Mit diesen Optionen können Sie sich auf die Erstellung von Inhalten verlassen. Und denken Sie daran: Qualitativ hochwertige Inhalte führen mit der Zeit zu geschäftlichem Wachstum.

Ganz gleich, für welches CMS Sie sich entscheiden, ClickUp kann die Produktivität und Zusammenarbeit Ihres Teams verbessern. Mit unserer Software konsolidieren wir Ihre gesamte Content-Arbeit an einem Ort.

Gastautor:_

freya Laskowski ist eine SEO-Beraterin, die Marken dabei hilft, ihren organischen Traffic durch die Erstellung und Verbreitung von Inhalten zu steigern. Sie wird in mehreren Online-Publikationen zitiert, darunter Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance und die Huffington Post. Außerdem ist sie Inhaberin von CollectingCents, einem Blog für persönliche Finanzen, den sie von Grund auf aufgebaut hat