50 produktive Dinge, die man tun kann, wenn man sich bei der Arbeit langweilt

Selbst an den vollgepackten Tagen werden Sie immer mal wieder eine Pause einlegen müssen. Egal, ob Sie zu früh zu einem Meeting kommen, gerade eine schwierige Aufgabe erledigt haben oder den Tag gemütlich angehen wollen - es gibt immer minutenlange Lücken, in denen Sie Ihre Langeweile in produktive Momente verwandeln können.

Hochproduktive Menschen erledigen so viel, weil sie sich bewusst und mit großem Aufwand darum bemühen, jeden Tag die kleinen Dinge zu erledigen, die zum Fortschritt führen.

Betrachten Sie diese Liste als eine Ressource, die Ihnen ein paar Ideen gibt, wie Sie das Gleiche zu erledigen haben! Aber mit deiner eigenen persönlichen Note. 🤗

Arbeit findet in erster Linie online statt, sowohl für persönliche als auch für Remote-Teams. Und obwohl man der Bildschirmarbeit nicht ganz entkommen kann, haben wir diese 50 Möglichkeiten ausgewählt, um Langeweile in Produktivität umzuwandeln, weil sie entweder einen Schritt weg vom Bildschirm erfordern, Stress und Ängste auf irgendeine Weise reduzieren oder beides.

Vielleicht lesen Sie diesen Beitrag gerade, während Sie auf der Arbeit eine Pause einlegen - das ist großartig! Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie diese zusätzlichen Minuten Ihres Tages in etwas verwandeln können, auf das Sie stolz sein können.

50 Produktive Dinge, die man zu erledigen hat, wenn man sich langweilt

kurzer Hinweis: Was Sie nicht auf dieser Liste finden werden, ist ein Vorschlag, Netflix oder Hulu einzuschalten oder durch die sozialen Medien zu scrollen - diese Optionen werden Ihnen auf lange Sicht nicht viel zu erledigen geben. Wir hoffen, dass Sie aus diesem Beitrag die Notion mitnehmen, dass kleine Entscheidungen in unserem Tag den Unterschied ausmachen!

Achten Sie darauf, wie Sie Ihre zusätzlichen Minuten verbringen, denn dort findet das eigentliche Wachstum statt.

Und als weitere praktische Notiz haben wir jedes Element in Kategorien unterteilt, damit Sie sich in dieser riesigen Liste leichter zurechtfinden. Viel Spaß! 😊

1. Organisieren Sie sich mit einer App zur Produktivität wie ClickUp!

Wenn Sie sich noch nicht mit einer Online-Plattform organisieren, ist es an der Zeit, damit anzufangen. Diese Apps können Ihnen dabei helfen, Gewohnheiten zu schaffen und beizubehalten, die Sie in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld weiterbringen.

Wenn Sie Ihren Computer weggeworfen haben tagesplaner sie müssen ihn nicht mehr in Cafés, für Besorgungen und Meetings mit sich herumschleppen, aber Sie werden es zu schätzen wissen, dass Sie dieselben Informationen über Ihr Telefon oder Ihren Laptop abrufen können. 🙌🏼

Einstellung SMARTe Ziele erstellen Sie SWOT-Matrizen, Checklisten, Wochenpläne und Strategien mit einem einzigen Tool, das all das und noch viel mehr kann: ClickUp!

behalten Sie Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Erinnerungen immer zur Hand und greifen Sie mit ClickUp von jedem Gerät aus darauf zu

ClickUp ist ein All-in-One aufgaben-Management eine Lösung, mit der Sie alles erledigen können, von komplexen Projekten bis hin zu einfachen To-Dos. Ob Sie nun ein Aufgabenmanager, ein student, der mit Aufgaben jongliert oder ein übergeordneter Elternteil, der seine Liste für den Einkauf zusammenstellt, bietet ClickUp hunderte von anpassbaren Features die Ihnen helfen, die Reihenfolge einzuhalten.

ClickUp Features, die garantiert Freude bereiten

🎨 ClickUp Whiteboards **Füllen Sie die zusätzlichen Minuten in Ihrem Tag mit einer unendlichen Leinwand, auf der Sie zeichnen, schreiben und sich ausdrücken können! Legen Sie mit einer Vorlage los oder laden Sie Ihre Kollegen ein, mit dem Eisbrecherspiel "Animal Drawing Battle" mitzuspielen, um die Stimmung bei der Arbeit aufzulockern.

✅ Verschachtelte Checklisten: Behalten Sie auch bei den kleinsten Zu erledigen Aufgaben den Überblick und stellen Sie sicher, dass kein Stein auf dem anderen bleibt - mit verschachtelten Checklisten, die anderen zugewiesen und durch einfaches Ziehen und Ablegen organisiert werden können. So befriedigend. 😌

🏅 ClickUp Ziele : Setzen Sie sich persönliche Ziele für sich selbst oder berufliche Ziele für Ihr Team mit ClickUp's hoch visuellem Goals Feature, das automatisch aktualisiert werden kann und es einfacher denn je macht, zu sehen, wie nah Sie Ihren Zielen sind.

📄 ClickUp Dokumente : Erstellen Sie das perfekte Dokument, wiki, oder Wissensdatenbank mit einer Vielzahl von Gestaltungsoptionen, um Ihre Texte hervorzuheben, und geben Sie Ihre Arbeit per URL für andere frei.

📝 ClickUp Notepad und Chrome Erweiterung **Notieren Sie schnelle Ideen oder Ihre täglichen Aufgaben auf dem digitalen Notepad von ClickUp und laden Sie die Chrome-Erweiterung von ClickUp herunter, um auf Ihren Notepad zuzugreifen, die Zeit zu verfolgen und eine Aufgabe von praktisch überall im Web zu erstellen.

laden Sie die ClickUp Chrome-Erweiterung herunter, um mit jedem Gedanken auf Ihrem Notizblock genau da weiterzumachen, wo Sie aufgehört haben

Und es gibt noch so viel mehr, was ClickUp für Sie erledigen kann - und zwar kostenlos! Weitere Informationen über die Plattform, wie sie im Vergleich zu anderen Alternativen abschneidet, und eine Menge zusätzlicher kostenloser Ressourcen finden Sie auf der Website ClickUp Blog .

2. Kümmern Sie sich um Ihren E-Mail Posteingang!

Es ist fast beängstigend, wie leicht der Posteingang aus dem Ruder laufen kann. Aber ähnlich wie die unerbittliche Kraft von Mutter Natur kann Ihr Posteingang, wenn er sich selbst überlassen wird, schnell außer Kontrolle geraten, wenn Sie sich nicht täglich darum kümmern.

Einfach ausgedrückt: entrümpeln Sie Ihren Posteingang wo immer Sie können.

Archivieren Sie die Nachrichten, die bereits geöffnet und bearbeitet wurden, stellen Sie die Nachrichten zurück, die bis zum nächsten Tag warten können, und werfen Sie alles weg, was nur Platz wegnimmt.

Wenn Sie sich richtig ins Zeug legen wollen, erstellen Sie Ordner, um Ihre E-Mails nach der Kategorie ihres Inhalts zu ordnen. Sie sind nicht bereit, sich von dem E-Mail-Gutschein Ihres bevorzugten Geschäfts mit 25 % Rabatt zu trennen? Legen Sie ihn ab. Sie zögern, die E-Mail mit der Bestätigung für das Spiel der Suns nächste Woche zu löschen? Legen Sie auch diese ab.

Jede Nachricht hat ihren Platz, und Sie werden sich leichter fühlen, wenn Sie wissen, wo sie zu finden ist.

3. Säubern Sie Ihren physischen Workspace

Die Verringerung der physischen Unordnung hat die gleichen Auswirkungen auf Ihre geistige Klarheit.

Sortieren und lagern Sie die auf Ihrem Schreibtisch verstreuten Notizen und Dokumente, werfen Sie die nicht mehr relevanten Haftnotizen auf Ihrem Monitor weg und wischen Sie Ihre Oberflächen ab. Gönnen Sie sich mit einer wirklich reinen Weste zu beginnen bis hin zu Ihren Bildschirmen und Ihrer Tastatur.

Und wenn Sie ein paar Inspirationen brauchen, wie das in Wirklichkeit aussieht, haben wir unser ClickUp Team gebeten, uns ihre eigenen aufgeräumten Schreibtische zu zeigen:

{via Juan Cardenas_

{via Neil Amaral_

nick Potok_

Es ist nicht so, dass wir Sauberkeitsfanatiker sind, wir sind nur von der Organisation besessen. 💜

Deshalb konnten wir uns auch nicht für eines entscheiden, um es freizugeben!

...Übrigens, wenn du so bist wie ich und deine Snacks normalerweise am Schreibtisch isst, solltest du deine Maus sicherheitshalber abwischen. 👀🖱

4. Organisieren Sie Ihren Computer und Desktop

Ein benutzerdefiniertes Desktop-Bild kann Ihnen den Tag verschönern, aber stellen Sie sicher, dass Ihr Desktop-Bildschirm frei von verstreuten Dateien und Downloads ist, damit Sie ihn sehen können!

Wenn Ihr Desktop derzeit mehr Platz braucht als der US-Immobilienmarkt, sollten Sie versuchen, einzelne Dateien nach Kategorien oder Abteilungen in entsprechenden Ordnern zu sortieren und alles, was dort nicht hingehört, zu löschen.

Profi-Tipp: Vergessen Sie nicht, auch den Papierkorb Ihres Computers zu leeren! 🚮

5. Aktualisieren Sie Ihren Computer

Damit alles schnell läuft, sollten Sie nach Updates Ausschau halten!

Wenn Sie 20 Minuten Ausfallzeit haben, überprüfen Sie die Registerkarte Über diesen Mac, die Sie über das Apfelsymbol in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms ausklappen können. Chrome, Evernote, Grammarly und andere Plug-ins werden ebenfalls ständig aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten! Ist eine App-Aktualisierung bei Ihnen überfällig?

6. Life Binder einrichten

Das klingt vielleicht nicht aufregend, aber Sie werden so froh sein, dass Sie es erledigt haben!

Legen Sie eine Mappe oder einen Ordner mit wichtigen Dokumenten, Nummern, Passwörtern und Kontakten an, die Sie immer wieder vergessen oder verlegt haben. Bewahren Sie alles zusammen auf, um zu vermeiden, dass Sie Ihre Schreibtischschubladen durchkämmen müssen, wenn Sie das nächste Mal die WLAN-Pin-Nummer, die Sie vor fünf Jahren eingestellt haben, erneut eingeben wollen.

7. Beseitigen Sie Ablenkungen

Wie können Sie nicht nur Ihren Workspace entrümpeln, sondern auch Ihren Lebensraum? Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, arbeiten Sie vielleicht an demselben Ort, an dem Sie schlafen, zu Mittag essen, lesen und Ihre Mahlzeiten vorbereiten.

Die Verbesserung der allgemeinen Funktion eines Spaces wird umso wichtiger, je weniger Platz Sie zur Verfügung haben, aber kleine Änderungen zur Organisation oder Verbesserung der Atmosphäre Ihrer wichtigsten Wohnbereiche können sich positiv darauf auswirken, wie Sie sich während Ihrer privaten und beruflichen Zeit fühlen.

Und es muss gar nicht lange dauern!

Beginnen Sie mit dem Abwasch oder wischen Sie schnell Ihre Oberflächen ab, dann können Sie kritischer darüber nachdenken, welche größeren funktionalen Veränderungen Sie vornehmen möchten. Konsultieren Sie die grundsätze des Feng Shui um sicherzustellen, dass Ihre Veränderungen beabsichtigt sind und Ihnen nachweislich helfen steigerung der Produktivität bei Remote-Arbeit .

8. Bringen Sie Ihren Kleiderschrank in Ordnung

Dies wird gesondert erwähnt, weil es eine große Aufgabe ist. Abgesehen von der Organisation (nach Farbe, Ärmellänge, Saison oder allen drei), was können Sie reduzieren?

Die Schaffung von zusätzlichem Space kann Sie an Kleidungsstücke erinnern, die Sie früher geliebt, aber inzwischen vergessen haben, oder Ihnen zeigen, welche Elemente Sie in Ihrem Kleiderschrank noch brauchen.

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um ein paar Lieblingsoutfits herauszusuchen, um die tägliche Entscheidungsmüdigkeit und den Stress des morgendlichen Anziehens zu beseitigen - vor allem, wenn Sie im Rückstand sind!

Aber noch wichtiger ist, dass Sie ihre nicht mehr benötigten Stücke zu spenden oder bringen Sie sie in ein Konsignationsgeschäft, um ihnen ein neues Leben zu geben!

9. Erledigen Sie die kleinen Aufgaben, die Sie seit Tagen, Wochen oder Monaten vor sich herschieben

Entrümpeln Sie Ihr Auto, aktualisieren Sie Ihren Fahrzeugschein, waschen Sie Ihre Make-up-Pinsel oder behandeln Sie Ihr Gusseisen neu - wir alle haben diese "Sache", von der wir wissen, dass sie nur ein paar Minuten in Anspruch nehmen würde, aber wir können uns nicht dazu durchringen, sie zu erledigen.

10. Überprüfen Sie Ihr Budget, Ihre Investitionen und Ersparnisse

Und wenn Sie kein persönliches Budget schon, machen Sie eins!

Selbst wenn es sich nur um eine Liste der wichtigsten monatlichen Ausgaben oder Abonnements handelt, kann dies Ihnen helfen, das Überraschungsmoment aus Ihren Finanzen zu nehmen. Es kann beängstigend sein, jeden Tag Ihre Banking App zu öffnen, aber es wird Ihnen helfen, klügere Ausgabenentscheidungen zu treffen und Sie beruhigen.

Die freien Momente Ihres Tages können Sie auch nutzen, um finanzielle Optionen zu prüfen und zu verwalten wie z. B. Ihre 401K oder andere Möglichkeiten, an denen sich Ihr Unternehmen beteiligt! Ein wenig kann einen langen Weg bedeuten. 💜

🛀🏼 Alles und jedes ✨Selbstfürsorge✨

Gesunde Gewohnheiten führen zu einem gesünderen Lebensstil (innerlich und äußerlich). Hier finden Sie Tipps und Tricks zur Verbesserung Ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit in den zusätzlichen Minuten Ihres Tages.

11. Trinken Sie etwas Wasser

Mal ehrlich, wie viel Wasser haben Sie heute schon getrunken?

Nickelodeon via GIPHY

12. Kümmere dich um deine Pflanzen

Es ist ein gutes Gefühl, sich um etwas zu kümmern, und wenn Sie kein Haustier haben, ist eine Pflanze ein guter Anfang.

Machen Sie eine Pause, um die Blätter zu säubern, sie zu besprühen und sie ein paar Minuten in die Sonne zu stellen. Außerdem reinigen Pflanzen durch die Photosynthese die Luft und verbessern den Stresspegel.

Wenn Sie jedoch ein Haustier haben, achten Sie darauf, dass die Pflanze entweder ungiftig für Tiere ist oder sich nicht in deren Reichweite befindet. 🐶

13. Nutze deine kostenlose Free time und mach sie zu "me time"

Das kann alles sein, was Ihnen einfach ein gutes Gefühl gibt. Ihre "Ich-Zeit" ist kostbar! Nutzen Sie sie weise. Denken Sie an "Selbstfürsorge", aber ohne große Regeln oder Urteile, die Sie davon abhalten.

Ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder vor Ort, es ist ein echter Wert, sich selbst gut zu fühlen und wie sich diese positiven Gefühle auf Ihre Arbeitsmoral auswirken.

Lackieren Sie sich die Nägel, trinken Sie ein Sodawasser auf der Terrasse, tragen Sie eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske auf, oder - ganz wichtig - gönnen Sie sich einfach eine Sekunde Langeweile. Das Leben kann ziemlich schnell gehen, gönnen Sie sich den Space, um innezuhalten und nichts zu tun, denn Langeweile fördert die Kreativität! Kehren Sie nach dieser Pause erfrischt und verjüngt zu Ihren Aufgaben zurück.

14. Verbessern Sie Ihre Morgenroutine

Gesunde Gewohnheiten führen zu einem gesunden Lebensstil - und Gesundheit ist Reichtum! Seien Sie stolz auf die kleinen Rituale, die Ihnen helfen, den Tag auf die bestmögliche Weise zu beginnen, und geben Sie selbst den kleinsten täglichen Handlungen, die Ihnen gute Laune bereiten, den Vorrang.

Ein produktiver Tag beginnt mit einem erholsamen Schlaf und einem großen Glas Wasser. Bevor Sie zur Arbeit gehen oder sich an den Schreibtisch setzen, können Sie einen leichten Spaziergang oder eine nahrhafte Mahlzeit als Ergänzung zu Ihrem Morgenkaffee einplanen? Bonuspunkte gibt es, wenn Sie Ihre Routine durchziehen können, ohne auf Ihr Handy zu schauen. 🧖🏼‍♀️

15. Bewegen Sie Ihren Körper

Dehnen Sie sich, machen Sie Yoga, oder trainieren Sie, sogar am Schreibtisch!

Stuhl-Yoga gibt es, also zählt die Ausrede nicht, dass Sie sich in Ihrer Bürozelle limitiert fühlen. Es gibt viele YouTube- und Fitness-Blogs, die kostenlose Ressourcen anbieten, auf die man von praktisch überall aus zugreifen und sie verfolgen kann.

Das Sitzen in einem Schreibtischstuhl, das Laufen in hochhackigen Schuhen und die stundenlange Arbeit über einer Tastatur können eine echte Nummer für Ihre Hüften, Schultern, Ihren Nacken und Ihren Rücken sein - aber Sie werden die paar Minuten am Tag, die Sie damit verbringen, diese Gewohnheiten zu korrigieren, nie bereuen. Ganz gleich, wie groß oder klein sich die Bewegungen im Moment anfühlen, es funktioniert!

16. Meditieren oder beten

Meditation ist fabelhaft und die Vorteile sind endlos! Schon 10 Minuten tägliche Meditation können Ihnen helfen, Stress zu bewältigen, Ihre Selbstwahrnehmung zu stärken, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, negative Emotionen abzubauen und eine neue Perspektive zu gewinnen.

Was man Ihnen allerdings nicht sagt, ist, dass Meditation eine ziemliche Herausforderung ist!

Streaming-Plattformen wie YouTube, Spotify und Wellness-Apps wie Headspace eignen sich hervorragend für den Anfang, wenn Sie mit Meditation noch nicht vertraut sind. Probieren Sie geführte Meditationen aus und suchen Sie sich eine aus, die Ihnen gefällt! Es gibt viele verschiedene Arten von Meditation, also ist bestimmt eine für dich dabei.

17. Gehen Sie spazieren

Dein Hund wird dies lieben.

Es klingt fast zu einfach, aber ein mindestens 30-minütiger Spaziergang am Tag hat eine Menge Vorteile für die geistige und körperliche Gesundheit. Wie Robert Frosts berühmte Waldspaziergänge kann ein täglicher Spaziergang den Kopf frei machen, die Stimmung heben, die Qualität des Schlafs verbessern, Stress abbauen und die allgemeine Selbstwahrnehmung verbessern. Ganz im Ernst: Was haben Sie zu verlieren?

Spazierengehen ist auch eine gute Möglichkeit, aus der Alltagsblase auszubrechen. Erkunden Sie eine neue Gegend in Ihrer Nachbarschaft oder Stadt, und fordern Sie sich selbst heraus, indem Sie entweder Ihre AirPods zu Hause lassen oder eine neuer Podcast zur Produktivität oder Hörbuch.

🧠 Überprüfen Sie Ihr gegenwärtiges und zukünftiges Ich

Beginnen Sie mit einer Frage:

Wie fühle ich mich?

Wie würde ich mich selbst beschreiben?

Was sind meine Ziele?

Überlegen Sie nun, wie Sie diese Fragen nächste Woche, in einem Monat oder sogar in einigen Jahren beantworten möchten.

18. Plan für die Mahlzeiten

Scheint es so, als würden Sie jedes Mal, wenn Sie einkaufen gehen, eine Sache vergessen, die Sie unbedingt brauchen?

Machen Sie sich vorher eine Liste, damit Sie wissen, was Sie einkaufen, was Sie damit machen und wie viel Sie in einer Woche tatsächlich verbrauchen werden! Schreiben Sie einige ausgewogene Rezepte für jede tägliche Mahlzeit und einen Snack auf, der Ihnen sicher schmeckt. Stellen Sie dann Ihre Liste mit den wichtigsten Zutaten zusammen.

Vor allem, wenn Sie jemand sind, der in der Mittagspause viel Zeit damit verbringt, in den Kühlschrank zu starren, geben Sie Ihrem zukünftigen Ich einen gesunden Anstoß, indem Sie Ihre vorbereiteten Mahlzeiten zur ersten Wahl machen.

19. Überdenken Sie Ihre Neujahrsvorsätze

Wo stehen Sie mit Ihren langfristigen oder vierteljährlichen Zielen ?

Dies ist eine gute Gelegenheit, um zu reflektieren und sich selbst ein wenig auf die Schulter zu klopfen für das Wachstum, das Sie sich hart erarbeitet haben. Und wenn Sie noch nicht so weit sind, wie Sie es sich erhofft haben, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um die Situation neu zu bewerten und neue strategische Entscheidungen zu treffen .

Sieh dir das an_ Vorlagen für Neujahrsvorsätze !

20. Erstellen Sie Ihre tägliche Zu erledigen-Liste

Schreiben Sie alles auf, was Sie heute vorhaben, und nehmen Sie nicht nur Ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Arbeit auf. Müssen Sie den Müll rausbringen? Den Abwasch erledigen? Ihr Gesicht waschen? Tragen Sie das in Ihre Liste ein, um es zu erledigen.

Manchmal ist der schwierigste Teil des Tages, einfach anzufangen, aber wenn Sie sich den Nervenkitzel gönnen, selbst die kleinste Sache von Ihrer Liste zu streichen, kann das Ihre Produktivität an den richtigen Stellen steigern.

Und Sie müssen es nicht allein erledigen! Lassen Sie eine app für die Liste der zu erledigenden Aufgaben zu erledigen, und zwar so flexibel, dass Sie mit Ihrem geschäftigen Alltag Schritt halten können. Von täglichen Aufgaben bis hin zu Einkaufslisten, einfachen Erinnerungen und mehr, können Sie sich auf produktivität Plattformen wie ClickUp für jedes Element in Ihrem Kalender.

Ganz zu schweigen davon, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, Ihre Liste zu Hause zu lassen! Greifen Sie von Ihrem Desktop, Ihrem Mobiltelefon oder Ihrer Registerkarte im Browser auf Ihre Listen zu.

21. In ein Tagebuch schreiben

Unser CEO, Zeb Evans schwört auf diese Methode.

Reflektieren Sie Ihren Tag, Ihre letzten Errungenschaften, Gedanken, Gefühle und Dinge, für die Sie dankbar sind. Das Schreiben eines Tagebuchs ist auch der perfekte Ort, um mit der Manifestation Ihres zukünftigen Selbst zu beginnen!

Eine leere Seite kann sich einschüchternd anfühlen, aber die gute Nachricht ist, dass es keinen falschen Weg für ein Tagebuch gibt. Schreiben Sie Zitate oder Mantras auf, die Ihnen wichtig sind, verfassen Sie einen Brief an sich selbst, listen Sie Ihre Ziele auf und beginnen Sie, die Person zu formen, die Sie werden möchten.

Hier sind einige unserer Tipps bevorzugte Zitate über Teamarbeit um sich inspirieren zu lassen!

🌱 Persönliche und berufliche Entwicklung

Kleine produktive Dinge, die zu Hause, bei der Arbeit und in Ihren Beziehungen einen großen Unterschied machen.

22. Machen Sie ein Persönlichkeits- oder Kommunikationsstil-Quiz

Dadurch können Sie nicht nur etwas Neues über sich selbst lernen, sondern auch Ihre Mitmenschen besser verstehen. Wenn Sie wissen, wie andere Menschen angesprochen werden möchten und wie Sie mit ihnen arbeiten können, werden Sie in allen Bereichen Ihres Lebens weit kommen. Hier sind ein paar Beispiele für den Anfang:

Außerdem ist es interessant! Jede andere aktivisten da draußen? 🙋🏼‍♀️

23. Initiative bei der Arbeit ergreifen

Wenn Sie über die nötige Bandbreite verfügen, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um mit anzupacken und eine zusätzliche Aufgabe zu übernehmen, vor allem, wenn der Rest Ihres Teams überlastet ist. Oder wenn du voller Ideen steckst und nicht weißt, was du damit zu erledigen hast, fasse sie in einem Vorschlag oder einer Präsentation zusammen und "beeindrucke" deinen Chef mit deiner Proaktivität und deinem Auge fürs Detail!

24. Aktualisieren Sie Ihren Lebenslauf oder Ihr LinkedIn-Profil

Wann haben Sie das letzte Mal überhaupt auf Ihren Lebenslauf geschaut?

Es ist einfacher ihren Lebenslauf zu aktualisieren oder Lebenslauf, solange Sie Ihre Arbeit noch frisch im Kopf haben. Es ist auch eine Art Ego-Booster, wenn Sie daran denken, welchen Wert Sie für Ihr Team haben. Scheuen Sie sich nicht, mit Ihren beruflichen Errungenschaften zu prahlen, denn glauben Sie mir, das tun alle anderen auch. 😎

25. Starten Sie einen Blog

Teilen Sie Ihr Fachwissen und starten Sie einen Blog, Sie haben nichts zu verlieren und alles zu geben! Heutzutage gibt es eine Vielzahl von KI tools zum Schreiben um eine Schreibblockade zu überwinden.

Bonus: Sehen Sie sich diese AI Writing tools !

26. Verbessern Sie Ihr Erinnerungsvermögen

Trainieren Sie Ihr Gehirn mit Sudokus, Kreuzworträtseln, Quizfragen und Gedächtnisspielen! Es ist wie ein Quizabend, nur ohne die Buffalo Wings 🙂

27. Informieren Sie sich über Ihre Branche oder die Weltnachrichten

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben, was in der Welt vor sich geht oder was es in Ihrer Branche an Neuerungen gibt, fühlen Sie sich bei der Arbeit geerdet und sind bereit für den Tag - und das kann auch dazu beitragen, Ihr Gespräch am Telefon zu bereichern! Und das Beste daran ist, dass es nicht länger als 10 Minuten pro Tag dauert, sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Suchen Sie sich einen täglichen E-Mail-Newsletter, den Sie wirklich gerne lesen, wie Morning Brew oder Axios, um die Zeit zu sparen, die Sie sonst damit verbringen würden, die Informationen selbst zusammenzusuchen!

28. Üben Sie Ihre aktuellen Fähigkeiten

Es gibt immer die Möglichkeit, die bereits vorhandenen Fähigkeiten zu verbessern, und das Üben ist eine gute Möglichkeit, Ihre technischen Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten. Versuchen Sie es mit ein paar Übungsaufgaben oder Abfragen, um Ihre zusätzliche kostenlose Zeit in eine weitere Gelegenheit zu verwandeln, Ihren Vorsprung zu halten.

Vor allem, wenn Sie derzeit den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Cornhole-Würfe im Büro halten, stellen Sie sicher, dass dieser Titel noch Ihnen gehört.

29. Lernen Sie eine neue Fähigkeit

Was sind die Fähigkeiten, die Sie schon immer lernen wollten, aber nie gemacht haben? Nehmen Sie an einem Online-Kurs teil, sehen Sie sich ein Tutorial an oder beginnen Sie mit einer neuen Zertifizierung - Sie müssen nicht auf einen neuen Abschluss hinarbeiten, um sich ein wertvolles Tool anzueignen. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit kann nur eine Stunde dauern oder vielleicht ein paar Minuten pro Tag, aber Sie werden es nie wissen, bis Sie einfach anfangen!

30. Motiviert werden

Schauen Sie sich ein motivierendes Video an, hören Sie sich einen Podcast zur Produktivität an, oder nehmen Sie ein Buch über persönliche Entwicklung zur Hand das Ihnen hilft, die Dinge in Schwung zu bringen.

Zum Glück für Sie haben wir eine Liste mit unseren bevorzugten Podcasts zur Produktivität um Ihnen einen Vorsprung bei Ihrer Suche zu verschaffen.

31. Lesen Sie

Es heißt, dass man den Tag mit einer 15 Minuten Lesen können Ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren. Suchen Sie nach etwas Bereicherndem! Wählen Sie Titel mit substanziellen Tipps, die Sie in irgendeinem Bereich Ihres Lebens voranbringen werden.

P.S. Hörbücher zählen auch 😉

32. Einen TED-Talk ansehen

Das hört sich vielleicht wie die Art von Aufschieberitis an, aber TED-Talks sind definitiv nahrhafter für dein Gehirn als das, was gerade auf Netflix läuft, also geben wir grünes Licht. 🚦

Außerdem gibt es eine Menge TED-Videos. Im Ernst, eine ganze Menge. Suchen Sie nach den Mini-Vorträgen, die Ihre Zinsen, Ihre Leidenschaft, Ihre Arbeit oder Ihre Beziehungen ansprechen. Wenn du anfängst, Zeit in die Verbesserung von Teilen deines Selbst zu investieren, spürt das auch jeder um dich herum! Und das ist eine wunderbare Sache. Diese ersten Schritte unter der Anleitung einiger der besten Pädagogen, die TED zu bieten hat, zu machen, ist ein klarer Anfang.

Umgekehrt muss die Auswahl auch nicht so groß sein! Lenken Sie sich von allem ab, was Sie bedrückt, indem Sie sich einen der vielen TED-Auftritte von Neil deGrasse Tyson ansehen. 🚀

🎶 Serotonin-Booster (AKA guter altmodischer Spaß)

Dies ist mein bevorzugter Bereich. 💃🏼

33. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste zur Produktivität

Fühlt sich totale Stille manchmal ein bisschen zu ruhig an? 🧐

Es gibt eine Vielzahl von Playlists, Sendern und Künstlern, die perfekt geeignet sind, um Ihre Konzentration zu steigern. Ob Sie ein langjähriger Lofi-Jünger oder sich gerne die Filmmusik von Harry Potter anhören, nehmen Sie sich ein paar kostenlose Minuten Zeit, um Ihre bevorzugte Musik zusammenzustellen, damit Sie zeit zu verschwenden lieder zu überspringen oder sich ablenken zu lassen.

34. Jammen Sie zu Ihrem Lieblingssong

Ich empfehle alles auf diese Wiedergabeliste von unserem eigenen DJ Rod und Joey Cox!

35. Gönnen Sie sich was!

Zum Kaffee! Zum Mittagessen! Einen Snack!

36. Planen Sie Ihren nächsten Urlaub, Ferienaufenthalt oder Wochenendausflug

Haben Sie einen produktivität planen tag! Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in Ihrer eigenen Stadt ein Tourist zu sein! Sie müssen nicht an Ihr Erspartes gehen, um ein bisschen Spaß zu haben. Träumen Sie ein wenig vor sich hin und gönnen Sie sich etwas Aufregendes, auf das Sie sich am Ende der Woche freuen können.

37. Einen neuen Speicherort zum Arbeiten oder Studieren auskundschaften

Dies ist eine gute Möglichkeit, den Tag aufzulockern und die Umgebung zu verändern. Die Tage können sich leicht aneinander reihen, wenn man tagein, tagaus zwischen Bett, Heimbüro und Couch hin und her pendelt, aber ein neuer Ort in der Nähe kann Ihnen helfen, einen neuen Blick auf Ihre Aufgaben zu werfen.

Und wenn es Ihnen so geht wie mir, ist das auch ein Grund, sich die Haare zu bürsten. 💇🏼‍♀️

🎨 Bringen Sie Ihre kreative Seite zum Vorschein

Ideen, mit denen du dich auf eine Weise ausdrücken kannst, an die du vorher vielleicht nicht gedacht hast.

38. Verbinden Sie sich mit Ihren künstlerischen Zinsen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, tagsüber kreativ zu werden, aber hören Sie mir zu: Besorgen Sie sich zunächst ein Malbuch. Erledigen Sie es einfach.

39. Beginne ein DIY Projekt

Ihre Startseite ist Ihre Oase! Auch wenn Sie zur Miete wohnen, gibt es viele schnelle und einfache Projekte zum Selbermachen, mit denen Sie Ihren Space mit wenig bis gar keinem Aufwand verschönern können.

Diese Projekte sind auch eine gute Möglichkeit, Ihr Selbstvertrauen zu stärken und Sie daran zu erinnern, dass Sie in der Lage sind, alles zu erledigen, was Sie sich vorgenommen haben. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, proaktiv zu sein und die Veränderung zu schaffen, die Sie um sich herum sehen möchten, indem Sie Ihr Haus in das Haus Ihrer Träume verwandeln.

40. Beginnen Sie ein neues Hobby

Eines meiner momentanen Favoriten ist: "Du musst nicht gut in deinen Hobbys sein." Die unrealistische Erwartung, dass man in allem, was man zu erledigen hat, gut sein muss, kann einen von so vielen Dingen abhalten, die man vielleicht wirklich liebt, aber nie ausprobiert hat.

Probieren Sie aus, Ihre eigenen Cocktails zu mixen, um Ihren Arbeitstag abzurunden, lernen Sie häkeln, probieren Sie ein neues Rezept aus oder beginnen Sie, Ukulele zu spielen. Etwas zu erledigen, weil es Sie glücklich macht, ist der einzige Grund, warum Sie es weiterhin tun sollten.

41. Nehmen Sie einen Nebenjob an

...Aber wenn Sie in einem bestimmten Hobby gut sind, können Sie es in ein leidenschaftliches Projekt verwandeln?

42. Sammeln und bewahren Sie Ihre bevorzugten Erinnerungen

persönliche Mitteilung_: Vor kurzem habe ich meine Kamerarolle durchgesehen und etwa 100 meiner Favoriten ausgewählt, die ich ausdrucken wollte, ohne sie zu rahmen. Dieser Stapel von 4×6-Bildern steht jetzt auf meinem Schreibtisch und ich nehme ihn fast jeden Tag zur Hand.

Die meisten sind von Freunden, Orten, Haustieren, der Familie oder einfach von schönen Erinnerungen, die mich zum Lächeln bringen. 🥲

Sie können sich dieses Gefühl zu eigen machen, indem Sie ein einzelnes gerahmtes Schreibtischfoto, eine Bilderwand oder sogar ein Album als einfache Erinnerung an die kleinen Dinge gestalten, die Ihre harte Arbeit lohnen!

43. Erstellen Sie ein Vision oder Inspiration Board

Dies ist ein gängiges Handwerk, das man um den Jahreswechsel herum erledigt, aber es ist nie zu spät, damit anzufangen! Besonders seit vision Boards typischerweise Ihre Inspiration abbilden für die gegenwärtige Version Ihrer selbst oder Ideen für die unmittelbare Zukunft.

Stöbern Sie auf Pinterest, in Ihren bevorzugten Magazinen und Blogs nach Bildern, Worten und Rollenvorbildern, die die Werte vermitteln, die Sie sich täglich vor Augen halten möchten.

Und was für eine hübsche Sache, um Ihren Workspace damit zu schmücken!

☎️Phone ein Freund (oder ein Kollege oder ein Mitglied der Familie)

Mal ehrlich, haben Sie heute schon mit einem anderen Menschen gesprochen? Greifen Sie zum Telefon oder machen Sie einen Spaziergang durch Ihr Büro, um diese schnellen, aber wichtigen Verbindungen während Ihres Tages herzustellen.

44. Treffen Sie sich mit einem Familienmitglied oder einem alten Freund

Wenn Sie nicht sofort chatten können, vereinbaren Sie einen anderen Termin, der Ihnen beiden passt! Die Terminplanung kann schwierig sein, aber es ist immer Zeit, sich mit jemandem zu treffen, den man liebt.

45. Vereinbaren Sie einen Kaffee mit einem Kollegen oder Freund

Unterbrechen Sie den Wochentag und lassen Sie Ihr Gehirn auffrischen, indem Sie eine Unterhaltung führen, die nichts mit Ihren Aufgaben in der Arbeit zu erledigen hat. Das gilt auch für Zoom! Wenn Ihr Team aus der Ferne arbeitet, schreiben Sie 15 Minuten in den Kalender Ihres Mitarbeiters, um ihn zu überraschen. ☕️

46. Online vernetzen

Schauen Sie sich auf einigen Ihrer bevorzugten Plattformen nach bevorstehenden Seminaren um oder melden Sie sich für ein Networking-Ereignis an, um andere Kollegen aus Ihrer Branche zu treffen. Es gibt auch viele Foren, Seiten und Online-Gruppen, die Ihnen helfen, mit neuen Leuten in Ihrer beruflichen Gemeinschaft auf die Art und Weise in Verbindung zu treten, die Ihnen am angenehmsten ist!

47. Schreiben Sie eine E-Mail an einen Arbeitskollegen

Gibt es in Ihrem Unternehmen jemanden, den Sie bewundern, aber noch nie getroffen haben? Oder vielleicht gibt es jemanden, der abteilungsübergreifend arbeitet und über den Sie gerne mehr erfahren würden - schreiben Sie ihm eine Nachricht! Sie werden es nie wissen, bis Sie fragen.

48. Erreichen Sie potenzielle Clients

Prüfen Sie die Zinsen, stellen Sie sich vor oder schreiben Sie Dankes-E-Mails an potenzielle Kunden oder Partner. Erstellen Sie anschließend Vorlagen für diese E-Mails, um in Zukunft noch mehr Zeit an dieser Front zu sparen!

🫶🏼 Zu erledigen

Es ist nie ein schlechter Zeitpunkt, um zu helfen.💜🦄

49. Klein einkaufen

Überlegen Sie, wie Sie lokale Geschäfte unterstützen können. Es ist vielleicht einfacher, aus Gewohnheit auf die beliebtesten Einzelhändler zurückzugreifen, aber es gibt definitiv eine Menge unglaublicher kleiner Geschäfte auf Websites wie Etsy oder sogar direkt in Ihrem Hinterhof.

Denken Sie an: Geschenke, Produkte des täglichen Bedarfs, Lebensmittel aus lokalem Anbau und Reinigungsmittel. Es gibt immer mehr Möglichkeiten als die offensichtliche Auswahl!

50. Zufällige Taten der Freundlichkeit Zufällige Taten der Freundlichkeit sind eine ziemlich große Sache für uns. 🎗

In der Welt ist so viel los, und es scheint, als würden die Nachrichten nie aufhören. Es kann manchmal schwer sein, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, als ob alles in Ordnung wäre, auch wenn wir das nicht wirklich glauben.

Wenn Sie an Ihrem Arbeitstag ein wenig Freizeit haben, sollten Sie diese sinnvoll nutzen und nach Dingen und Menschen suchen, denen Sie helfen können. Spenden Sie für eine Wohltätigkeitsorganisation, stellen Sie Ihre Zeit zur Verfügung oder wenden Sie sich an Ihr Unternehmen! Viele Geschäfte haben eingestellte Budgets oder bieten für genau dieses Szenario einen Spendenausgleich an.

Es ist immer eine gute Idee, etwas zurückzugeben. 🤝

Weitere Ideen zur Produktivität finden Sie in unserer Rubrik "Produktivität" *Leitfaden zur Produktivität* !

Nutzen Sie den Tag mit ClickUp!

TL;DR: Es geht um ein bewusstes Leben!

Seien Sie präsent, zielgerichtet und überlegt damit, wie Sie Ihre Zeit nutzen - und zwar jede einzelne! Ihre Energie und Ihr Aufwand sind kostbar, und ehrlich gesagt ist das Leben zu kurz, um sie beim Scrollen in den sozialen Medien zu verschwenden.

Lassen Sie die Dinge, die Sie zu erledigen haben, während Sie sich langweilen, ein Spiegelbild dessen sein, wer Sie sind und wer Sie sein wollen! Sie werden feststellen, dass dies nicht nur Ihre niveau des täglichen Stresses sondern hilft Ihnen auch, ein insgesamt glücklicheres und gesünderes Leben zu führen. Und wer würde das nicht wollen?

Wenn Sie sich von all den Ideen auf dieser Liste ein wenig überwältigt fühlen, gibt es keinen besseren Ort, um damit anzufangen, als den Anfang!

Organisieren Sie Ihre persönlichen und beruflichen Anforderungen in einer vollständig anpassbaren und benutzerfreundlichen Plattform für Produktivität, die Ihnen zum Erfolg verhilft. 💜

Nutzen Sie Ihre nächste freie Minute, um Folgendes herunterzuladen ClickUp und optimieren Sie Ihre Aufgaben kostenlos und für immer. 🚀