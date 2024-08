15 Ideen zur Organisation des Arbeitstisches zur Steigerung der Produktivität

Die Organisation des Schreibtisches war für viele von uns, die zu Hause oder im Büro arbeiten, schon immer schwierig.

Als ich zum Beispiel Journalistin war, stapelten sich alte Zeitungen, gedruckte Seiten und Layoutentwürfe auf meinem großen Schreibtisch und einem Konferenztisch.

Meine bevorzugte Methode war es, all das Papier, die Broschüren und die alten Notizen in einem Aktenschrank neben meinem Schreibtisch zu stapeln und sie dann für eine sehr lange Zeit nicht anzuschauen.

viel Glück dabei, meine Aufgabenliste zu finden oder eine Akte auf Anhieb zu finden

Hier die gute Nachricht: Es gibt eine bessere Möglichkeit, Ihren Schreibtisch zu organisieren (15 Stück, um genau zu sein)!

Hier sind unsere 15 Tipps und Tricks zur Schreibtischorganisation, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten und alles sofort zu finden.

Fangen wir an.

15 Ideen und Tipps zur Schreibtischorganisation

1. Halten Sie den Schreibtisch frei

Halten Sie den Bereich direkt neben Ihrem Computer frei von jeglichem Durcheinander. Auf diese Weise können Sie Papiere oder Dokumente sofort durchsehen, ohne den Schreibtisch oder das Büro freiräumen zu müssen.

Und lassen Sie die Dinge nicht zu lange hier liegen.

Überprüfen Sie sie, bearbeiten Sie sie, genehmigen Sie sie und bringen Sie sie weiter.

Das ist wie ein Kanban-Workflow!

Dies ist ein weiterer Bereich, in dem organisationsanwendungen und Projektmanagementsoftware sind großartige Hilfsmittel. In vielen Tools wie ClickUp können Sie Dokumente direkt dort überprüfen und anhängen, ordnung in Ihrem digitalen Raum auch.

Möchten Sie einen Arbeitsablauf im Kanban-Stil ausprobieren? Sehen Sie sich ClickUp's einfache Kanban Board Vorlage !

Bringen Sie alle Ihre Aufgaben, Termine und Projektdetails an einen Ort mit der einfachen Gantt Chart Vorlage von ClickUp

2. Halten Sie Ihren Desktop-Computer vor sich

Wenn Sie Ihren Desktop oder Laptop immer vor sich haben, können Sie sich besser konzentrieren.

Es sollte aber auch bequem sein, also sorgen Sie dafür, dass der Monitor so steht, dass Sie mit geradem Rücken davor sitzen können. Lassen Sie genügend Platz, etwa 1,5 Meter vor Ihnen.

und was ist mit Computerkabeln?

Bewahren Sie diese hinter Ihrem Schreibtisch auf, und versuchen Sie es mit Kabelbindern für Computer, um die Kabel und Ladegeräte in Schach zu halten.

Sie können auch einen Schreibtisch-Organizer aufstellen, wenn Sie möchten.

3. Legen Sie die Dinge, die Sie am häufigsten benutzen, in die Nähe Ihrer dominanten Hand

Wenn Sie die am häufigsten verwendeten Gegenstände in der Nähe haben, können Sie unnötige Bewegungen vermeiden, die zu Unbehagen oder Ermüdung führen können. Wenn Sie beispielsweise immer wieder nach einem Gegenstand auf der anderen Seite des Schreibtisches greifen, kann dies mit der Zeit zu Schulter- und Nackenschmerzen führen, was wiederum die Produktivität beeinträchtigt und zu Unwohlsein führt.

Schneller Tipp: Nutzen Sie Ihren Platz an der Wand. Wenn Sie nicht viel Stauraum in Ihrem Büro oder einen kleinen Schreibtisch haben, könnte die Lösung ein schwebendes Regal sein. Wenn Sie jedoch keine freie Wandfläche haben, kaufen Sie eine stapelbare Schreibtischablage.

4. Legen Sie nur das Nötigste auf den Schreibtisch

Wenn Sie auf Ihrem Schreibtisch nur das Nötigste aufbewahren, können Sie gut organisiert und produktiv arbeiten. Ein unübersichtlicher Arbeitsplatz kann ablenken und es schwierig machen, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Wenn Sie nur das Nötigste in Reichweite aufbewahren, schaffen Sie einen aufgeräumten, übersichtlichen Arbeitsplatz, an dem Sie sich besser konzentrieren können.

Ja, behalten Sie die dringenden und wichtigen Dinge.

Aber Sie können noch einen Schritt weiter gehen und sie mit farbigen Aktenhaltern, Aktenordnern oder Sortierern in verschiedene Abschnitte unterteilen. 📂

Sagen wir:

Rot ist für Marketing

Grün ist für den Vertrieb

Blau ist für Kreativität/Design

Gelb ist für Berichte und so weiter.

Auf diese Weise erkennen Sie eine Farbe schnell, wenn Sie ein bestimmtes Element benötigen.

Wenden Sie dieses Niveau der Farbkoordination auch auf Ihr virtuelles Büro mit ClickUp an! Versuchen Sie es mit ClickUp's Prioritäten-Matrix-Vorlage um Ihre Aufgaben mit verschiedenen Farben und Prioritäten zu organisieren.

Verwenden Sie diese ClickUp Prioritätsmatrix-Vorlage, um kritische Aufgaben nach Dringlichkeit, Auswirkung und Wichtigkeit zu identifizieren

6. Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben zusammen

Wenn Sie kein Künstler sind, der mit Acrylfarben, Pinseln und vielen anderen Dingen arbeitet, passt Ihr gesamtes Büromaterial wahrscheinlich in eine Schublade.

Behalten Sie nur eine Schublade für Ihre Büroartikel, die multifunktional sind.

Und es ist in Ordnung, wenn Ihre Schere dort hineinpasst, zusammen mit Ihrem klebezettel , Stecknadeln und bevorzugtes Washi-Tape.

Jetzt können Sie Ihre anderen Schubladen für andere Dinge nutzen, z. B. für die Kabel, die Sie nie vergessen haben, wegzuwerfen, oder vielleicht sogar für eine Schublade für Junkfood 😉

Unter ClickUp können Sie die Gruppierung auch in Ihr virtuelles Büro einbauen!

Verwenden Sie unser Organisierte Projekthierarchie um verwandte Aufgaben zu gruppieren und die Dinge dort zu platzieren, wo sie hingehören.

bonus:_ *Raumplanungssoftware* _!**_

7. Weg mit den Haftnotizen

gehören Sie zu den Menschen, die ihren gesamten Bildschirm mit Klebezettel auskleiden und dann alles als "wichtig" bezeichnen?

Was Ideen für die Büroorganisation angeht, ist das wahrscheinlich nicht der beste Weg, den Sie einschlagen können.

Nicht nur, dass einer dieser Zettel herunterfallen und im Mülleimer landen könnte, so viele Zettel an den Monitor zu heften, sieht auch kitschig und unordentlich aus.

Besser wäre es, wenn Sie Benachrichtigungen in Ihrem Projektmanagement oder produktivitätsplattform wo sie vor den Gefahren des Büroraums sicher wären.

Heben Sie diese Haftnotizen nur für die dringendsten Aufgaben oder die letzte verrückte Idee auf, die Sie beim Mittagessen nicht vergessen wollen.

Denken Sie daran: Haftnotizen sind nur für dringende Erinnerungen gedacht. Sie sind nicht ein to-Do-Liste .

Wollen Sie mehr erfahren Büroorganisation Optionen? Schauen Sie sich die die 30 besten Tools, die Ihnen sofort helfen .

8. Persönliche Gegenstände begrenzen

Persönliche Gegenstände wie Bilder und Schnickschnack auf dem Schreibtisch zu begrenzen, kann unglaublich hilfreich sein, um organisiert und produktiv zu bleiben. Es mag zwar verlockend sein, den Arbeitsplatz mit persönlichen Gegenständen zu dekorieren, aber zu viel Unordnung kann schnell zu einer Ablenkung werden und die Funktionalität des Schreibtischs beeinträchtigen.

9. Kontrollieren Sie Ihre Benachrichtigungen Überlastung von Benachrichtigungen ist eine echte Sache. Auch wenn sie nur digital auftritt, kann sie sich dennoch auf die Denkweise am Schreibtisch auswirken.

Wenn Sie Ihr Handy in einer Schublade oder in einem Telefonhalter an der Seite verstauen, sind Sie weniger abgelenkt.

Alternativ können Sie sich auch für Tools wie ClickUp entscheiden, mit denen Sie ihre Benachrichtigungen anpassen können !

Mit den intelligenten Benachrichtigungen können Sie entscheiden, welche Art von Aktionen Benachrichtigungen auslösen. Ob es sich um einen neuen Kommentar, eine erstellte Aufgabe oder eine Statusänderung handelt, ClickUp kann Benachrichtigungen für alles senden, was Sie wollen.

10. Lassen Sie nur relevante und dringende Dokumente auf Ihrem Schreibtisch liegen

Erinnern Sie sich daran, wie ich zu Beginn dieses Artikels über das viele Papier gesprochen habe?

Wie viel davon war notwendig?

Wie viel davon war extrem dringend?

Nicht alles, soviel ist sicher.

Sobald ich ein Dokument durchgesehen hatte, hätte ich es wegwerfen oder für eine längerfristige Aufbewahrung abheften sollen.

Träumen Sie von einem papierlosen Büro ? Werfen Sie einen Blick auf diese 11 Tipps, um es Wirklichkeit werden zu lassen .

11. Verwenden Sie Ihre Bücher oder nehmen Sie sie mit nach Hause

An einem Ort, an dem ich gearbeitet habe, hatten wir einen Buchklub, in dem die Teammitglieder jeden Monat ein anderes Buch lasen und sich dann darüber austauschten.

Wir haben auch oft Bücher ausgetauscht, und ich habe sogar ein paar von zu Hause mitgebracht.

Theoretisch war das großartig, bis ich anfing, die Bücher in einem Regal zu stapeln. 📚

Ich benutzte sie nur gelegentlich als Nachschlagewerk und nicht oft genug, um sie zu behalten.

Wenn Sie sich nicht von Ihren Büchern trennen wollen, besorgen Sie sich ein Bücherregal, anstatt sie auf Ihrem Schreibtisch zu verstreuen.

Sind Sie kreativ? Versuchen Sie es mit selbst gebastelten Buchstützen, damit die Bücher dort bleiben, wo sie hingehören.

12. Aufräumen, bevor du gehst

Eine gute Angewohnheit ist es, den Arbeitsplatz aufzuräumen, bevor du gehst.

Versuchen Sie, jeden Tag aufzuräumen, damit Sie am nächsten Tag frisch beginnen können. Und entrümpeln Sie jede Woche oder jeden Monat Ihren gesamten Arbeitsbereich oder Ihr Büro zu Hause.

Was Ihren virtuellen Schreibtisch in ClickUp betrifft, können Sie genauso produktiv sein! Posteingang bevor Sie sich abmelden.

Auf diese Weise können Sie jeden Tag neu beginnen!

13. Erstellen Sie einen Zeitplan für die Neubewertung Zeitplan erstellen in Ihren Tag ein, um diese inzwischen bedeutungslosen Haftnotizen zu notieren und noch einmal darüber nachzudenken, wie Sie Ihr System tatsächlich nutzen.

A Wiederkehrende Aufgabe um Sie daran zu erinnern, ist dafür perfekt geeignet!

Sie können auch ClickUp's Zeitplan Vorlage um Ihre Veranstaltungen zu planen und den Überblick zu behalten.

Stellen Sie Ihre wöchentlichen Aufgaben in einem ClickUp-Kalender dar

14. Bringen Sie Unordnung in einen organisierten Schrank

Unordnung am Arbeitsplatz kann zu Ablenkungen, Stress und geringerer Produktivität führen. Wenn Sie unnötige Dinge von Ihrem Schreibtisch in einen Schrank oder Stauraum räumen, schaffen Sie einen sauberen, konzentrierteren Arbeitsplatz, der Ihnen hilft, bei der Sache zu bleiben und mehr zu erledigen.

Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie sich weniger von Unordnung überwältigt fühlen, wenn Sie nur einen bestimmten Platz für die Aufbewahrung von Gegenständen haben.

15. Verstecken Sie elektrische Kabel

Das Verstecken von Stromkabeln ist eine hilfreiche Strategie, um am Schreibtisch Ordnung zu halten und Ihre Produktivität zu steigern. Freiliegende Kabel und Drähte können einen optisch unübersichtlichen Arbeitsbereich schaffen, der zu Ablenkungen und einem Gefühl der Unordnung führt.

Darüber hinaus können verhedderte und freiliegende Kabel ein Sicherheitsrisiko darstellen, da sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man über sie stolpert oder sie sich verheddern.

Sehen Sie, wie die Organisation des Schreibtisches Ihre Produktivität maximieren kann

Mit diesen Organisationsideen können Sie konzentriert und produktiv arbeiten und ein Durcheinander auf dem Schreibtisch und im Kopf vermeiden.

Ganz zu schweigen davon, dass die Organisation Ihres Schreibtisches Ihre Fähigkeit beeinflusst, bei der Arbeit einen Beitrag zu leisten. Ihre Arbeitsumgebung wirkt sich auf Ihre Projekte, Aufgaben und die Zusammenarbeit in Ihrem Team aus.

Und wenn Sie frei von Unordnung sind, haben Sie die Freiheit, etwas zu schaffen.

Es hilft Ihnen, Ablenkungen zu beseitigen und eine großartige Schreibumgebung zu schaffen, an der nächsten großen Idee zu arbeiten oder etwas Neues zu entwickeln.

Ihren Schreibtisch aufzuräumen kann das Beste sein, was Sie je getan haben. Egal, ob Sie Student oder Berufstätiger sind, nutzen Sie diese Tipps, um Ihr Niveau zu heben

Wenn Sie sich also eines Tages dabei ertappen bei der Arbeit langweilt räumen Sie unbedingt Ihren Schreibtisch auf!