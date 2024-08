Ein Leitfaden zur digitalen Entrümpelung für einen produktiven Arbeitsbereich

Die Entrümpelung Ihres digitalen Workspace kann eine entscheidende Erfahrung sein... wenn Sie die richtigen Tools und Gewohnheiten haben, um zielgerichtet zu organisieren. Wenn Sie die Organisation von Hunderten oder gar Tausenden von Dateien aufgeschoben haben - Sie sind nicht allein!

Die Aufgabe, ein nachhaltiges, Pinterest-taugliches Ablagesystem aufzubauen, kam mir wie eine lästige Pflicht vor. Das änderte sich, nachdem ich ein paar einfache Entrümpelungsprojekte durchgeführt hatte. Jetzt fühle ich mich von meinem Workspace inspiriert, und das wünsche ich mir auch für Sie!

über GIPHY Vielleicht wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen und fragen sich: "Wie sauber ist sauber?" Ich führe Sie durch acht überschaubare digitale Entrümpelungsprojekte und zeige Ihnen, wie ClickUp Ihnen helfen kann, sofortige Organisationsgewohnheiten aufzubauen. 🌱

Der Weg zu einer digitalen Entrümpelungsmentalität

Es liegt in unserer Verantwortung, regelmäßig einen Schritt weg von der Technologie zu machen, um unser Wohlbefinden zu überprüfen. Die Wahrheit ist, dass diese "Rette es oder bereue es"-Mentalität unsere Tendenz zum digitalen Horten fördert, was der Bösewicht auf unserem Weg zur Produktivität am Arbeitsplatz ist.

Um unsere überfüllten Geräte in den Griff zu bekommen, müssen wir zunächst wissen, was zu dem Haufen beiträgt.

Computer Desktop

Desktop-Ordner

Dateien und Dokumente

Cloud-basierter Speicher

Ordner zum Herunterladen

Passwörter und Anmeldungen

Fotos und Screenshots

Anwendungen

Browser

Arbeitsanwendungen

Posteingang

Notizen

Erinnerungen

Slack-Kanäle und -Nachrichten

Google Drive

Verschiedene Dokumente

Passwörter und Logins

Projektmanagement tool

Mobil/Tablet

Startseite

Telefonkontakte

Apps

Fotos und Screenshots

Musikbibliotheken

Sprachnachrichten und Texte

Notizen App

Benachrichtigungen

Die gute Nachricht ist, dass Sie, sobald Sie anfangen, organisatorische Gewohnheiten aufzubauen zu erledigen, wird der Umfang des Aufräumens mit der Zeit abnehmen! ✨

Was sollten Sie nun erwarten, wenn Sie mit der Entrümpelung Ihrer Geräte beginnen? Zunächst sind Sie überwältigt:

Paramount Pictures via GIPHY Gefolgt von ein paar Lachern auf dem Weg der Erinnerung:

NBCUniversal Syndication Studios via GIPHY Zu guter Letzt fällt Ihnen ein großer Stein vom Herzen, wenn das Projekt erledigt ist.

über GIPHY Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu notieren, dass Sie diesen Leitfaden für den perfekten Entrümpelungs-Workflow nicht bis ins kleinste Detail befolgen müssen. Fühlen Sie sich frei, so zu organisieren, wie Sie es normalerweise tun würden, aber ich ermutige Sie, ein wenig zu experimentieren! 🧠💡

Hier sind acht Projekte zum digitalen Entrümpeln, die Sie zu erledigen können, um mit Ihrer digitalen Entrümpelungsreise zu beginnen.

8 Projekte zur digitalen Entrümpelung

1️⃣ Den Ordner "Downloads" herunterladen

Zufällige PDF-Downloads und doppelte Screenshots müssen weg! Ordnen Sie diesen Ordner zunächst in einer Liste und sortieren Sie sie nach Dateityp, damit Sie sie leicht in Gruppen löschen können. Auf diese Weise finde und lösche ich schnell alle PNGs, Zip-Archive, GIFs und HTML-Ordner aus früheren Projekten, von denen ich weiß, dass ich sie nicht mehr benötige. Nachdem diese erste Durchsuchung abgeschlossen ist, gehen Sie den Rest durch, der besondere Aufmerksamkeit erfordert. 🔎

Tipp: Wenn Sie mit einem Mac arbeiten, wählen Sie eine Datei (oder eine Gruppe von Dateien) aus und drücken Sie die Leertaste, um eine Vorschau der Datei anzuzeigen. Drücken Sie dann erneut die Leiste, um die Datei zu schließen. So bewegen Sie sich schneller durch das Durcheinander, anstatt einzelne Dateien zu öffnen und zu schließen!

über GIPHY

2️⃣ Organisieren Sie Ihr Google Drive

Google Drive ähnelt dem Ordner "Downloads", da er sich schnell mit Kopien von Kopien von Kopien von halbherzigen Dokumenten füllen kann. Ordnen Sie Ihre Dateien in der Gitter- oder Listenansicht und löschen Sie alles, was keinen Zweck erfüllt. 🗑

Tipp Nr. 1: Gehen Sie bei der Organisation von Google Drive einen Schritt weiter, indem Sie Ihre Standard Startseite von Mein Laufwerk in Priorität ändern. So fühlen Sie sich nicht mehr so überfordert, wenn Sie beim Öffnen von Google Drive nicht Ihre gesamte Bibliothek, sondern nur die wichtigsten Dateien sehen.

Oben auf der Seite Priorität befindet sich ein Schnellzugriffskarussell mit einzelnen Dateien, die häufig geöffnet wurden. Unten auf der Seite findet sich der eigentliche Clou! Sie können Workspaces erstellen, um auf die wichtigsten oder aktivsten Dateien zuzugreifen, ohne sie von ihrem ursprünglichen Speicherort zu entfernen. 📍

Tipp Nr. 2: Wenn Sie das Panel Vorschläge oben in Ihrem Google Drive kaum nutzen, können Sie dieses Feature deaktivieren, indem Sie auf das Zahnradsymbol > Einstellungen > Vorschläge deaktivieren.

3️⃣ Browser Lesezeichen und Erweiterungen konsolidieren

Lesezeichen und Erweiterungen sollten uns helfen, das Beste aus unserem Online-Erlebnis herauszuholen. Wenn dieser Bereich in Ihrem digitalen Space überfüllt ist, finden Sie hier ein paar Vorschläge zur Vereinfachung:

Ihre Favoriten-Liste sollte eine Mischung aus Ordnern und einzelnen Links sein. Erstellen Sie Ordner für Sammlungen (Inspiration, Konten) und einzelne Links für Websites, die Sie täglich besuchen

Erstellen Sie Ordner für Sammlungen (Inspiration, Konten) und einzelne Links für Websites, die Sie täglich besuchen Bewahren Sie eine einheitliche Namenskonvention. Benennen Sie Ordner und einzelne Links in der Symbolleiste Ihres Browsers mit ein bis zwei Wörtern

Benennen Sie Ordner und einzelne Links in der Symbolleiste Ihres Browsers mit ein bis zwei Wörtern Sehen Sie sich unseren Leitfaden an Die besten Chrome Erweiterungen für Produktivität Zu erledigen **Wir haben die Recherche für Sie erledigt und Erweiterungen gefunden, die Sie tatsächlich nutzen werden.

Die besten Chrome Erweiterungen für Produktivität Zu erledigen **Wir haben die Recherche für Sie erledigt und Erweiterungen gefunden, die Sie tatsächlich nutzen werden. Löschen Sie alle Erweiterungen, die Sie seit dem Herunterladen nicht mehr benutzt haben. Du wirst sie nicht benutzen. Vertrauen Sie mir 🤝

Tipp: Ohne Übertreibung, die ClickUp Chrome-Erweiterung ist ein echter Knaller. Wenn ich für mein nächstes Projekt recherchiere, setze ich pro Sitzung zwischen 8 und 12 Lesezeichen für Websites. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von Textquellen, YouTube-Videos und Inspirationen. Anstatt sie in einem Chrome Ordner einzustellen und zu vergessen, setze ich Lesezeichen über die ClickUp Chrome Erweiterung! Sie werden mit dem Rest meiner Arbeit auf meinem ClickUp Konto synchronisiert, zusammen mit einer kurzen Notiz, die ich Future Me über ihren Zweck gegeben habe. Wenn Sie nur eine Sache aus diesem Leitfaden mitnehmen, dann diese:

die ClickUp Chrome Erweiterung herunterladen

! 🆓

Die ClickUp Schaltfläche gibt Ihnen schnellen Zugriff auf den Notepad, Lesezeichen, Screenshots, Zeiterfassung und das Erstellen einer Aufgabe von jeder Webseite

4️⃣ Leere E-Mail Posteingänge

Man kann davon ausgehen, dass jeder Mensch zwischen drei und fünf E-Mail Konten hat:

1. AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com, oder Yahoo! Mail von Jugendlichen 2. Gmail (weil es nicht AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com oder Yahoo! Mail aus der Jugendzeit war) 3. Ein Konto bei der Arbeit 4 & 5. Konten mit verschiedenen Versionen unseres Namens

Universal Television LLC über GIPHY Kümmern Sie sich zuerst um ein E-Mail-Konto - Ihr persönliches oder Ihr Konto bei der Arbeit, indem Sie Nachrichten ablegen, löschen oder archivieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, haben Sie hier ein paar Möglichkeiten:

Große Dateien

E-Mails, die älter als 90 Tage sind

Aktionen und soziale E-Mails

Nach Name

Tipp: Wenn Sie Google Mail verwenden, gehen Sie zur LeisteSuchen und klicken Sie auf das Symbol Suchen Anzeigen Optionen. Suchen Sie alle E-Mails, die größer als 5 MB oder 10 MB sind, und löschen oder archivieren Sie sie.

Nachdem Sie die Unordnung beseitigt haben, ist es an der Zeit, Ordnung zu schaffen! Mit ein paar Techniken können Sie Ihre E-Mail- und Zeitmanagementfähigkeiten verbessern und mehr Zeit in Ihren Tag investieren. So geht's:

1. Vermeiden Sie die Verwendung einer mehrstufigen Ordnerstruktur zur Ablage von E-Mails. Mit der Zeit werden Sie immer mehr Unterordner anlegen, die noch mehr Unordnung schaffen. Sie werden zu viel Zeit damit verbringen, Ihr System jeden zweiten Monat zu überarbeiten, um neue Aufgaben, Projekte und Korrespondenz unterzubringen. Verwenden Sie stattdessen Kategorien und Beschreibungen für E-Mails und verschieben Sie sie aus Ihrem Posteingang. Wenn Sie nach einer bestimmten E-Mail suchen müssen, geben Sie einfach den Namen des Tags oder der Kategorie ein.

2. Entwickeln Sie eine E-Mail-Routine. Vor ClickUp bestand ein "normaler" Arbeitstag für mich darin, den Posteingang auf Null zu bringen. Alle paar Stunden ging ich zu Meetings, aber dann ging es zurück in den Posteingang. Gegen Ende des Tages, um 15 Uhr, begann ich mit meinen eigentlichen Aufgaben, aber zu diesem Zeitpunkt war mein Gehirn durch das ständige Abarbeiten von E-Mails völlig ausgelaugt. Das ist nicht für jeden möglich, aber wenn man sich antrainiert, E-Mails ein paar Mal am Tag zu überprüfen, kann man

zeitblöcke aufbauen

in Ihren Tag ein, um Dinge zu erledigen.

Nutzen Sie die Features Ihres E-Mail Anbieters, um Ihre Produktivität zu optimieren. Verknüpfungen, Kategorien, Tags, Regeln, Beschreibungen, einfach alles! Diese Features sind den Aufwand wert, den Sie betreiben müssen, um sie zu erlernen und zu implementieren, denn sie sparen Ihnen Gehirnschmalz und Zeit - zwei wichtige Ressourcen, die Sie jeden Tag brauchen.

Wenn Sie an Outlook oder Gmail interessiert sind tipps zur Produktivität lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen!

5️⃣ Fotos und Screenshots in die Cloud hochladen

Sparen Sie Platz auf Ihrem Gerät, indem Sie Fotos in einen Cloud-basierten Speicher wie iCloud oder Google Fotos verschieben. Gehen Sie bei Fotos, die Sie auf Ihrem Telefon behalten möchten, durch Ihre Bibliothek und löschen Sie alle Duplikate, Bilder von lustigen Memes und die versehentlichen Screenshots des Alarms.

Tipp: Google Fotos verfügt über ein Feature, das große Fotos und Videos, unscharfe Fotos, Screenshots und andere Apps kategorisiert, um diese Dateien schnell zu überprüfen und zu löschen. Wenn Sie ein Apple-Gerät haben, können Sie nach Medientyp filtern.

6️⃣ Soziale Feeds bereinigen

Bringen Ihre sozialen Medien einen Mehrwert für Ihr Leben? Bilden sie Sie weiter, inspirieren sie Sie, oder fühlen Sie sich mit positiven Menschen verbunden? Dies ist vielleicht das wichtigste Entrümpelungsprojekt auf dieser Liste, denn jeder kann es zu erledigen. Es gibt eine ganze Welt ohne soziale Medien, die darauf wartet, dass Sie Zeit damit verbringen, Dinge für sich selbst oder mit anderen Menschen zu erledigen.

Warner Bros. Pictures via GIPHY Wenn Aufräumen für Sie bedeutet, dass Sie Ihre Konten für ein paar Wochen oder Monate deaktivieren, ist das Ihre Sache! Aber wenn Ihnen das zu extrem vorkommt, wird eine einfache Entrümpelung alle paar Monate Ihrer geistigen Gesundheit zugute kommen:

Entfolgen Sie Personen, Konten und Marken, die keinen Wert für Sie darstellen

Like und folge Menschen und Marken, die dir am besten gefallen, damit der Algorithmus dir ähnliche Inhalte liefert

Löschen Sie irrelevante Konten und Gruppen aus früheren Phasen Ihres Lebens (alte Nachbarschaftsgemeinschaften, College-Campus)

Wenn Sie Social-Media-Konten für Ihr Geschäft verwalten, sollten Sie ein einheitliches sozialen Posteingang . Mit einem solchen tool werden Sie zeit sparen die Sie normalerweise für das Wechseln zwischen Registerkarten, Konten und Geräten aufwenden, und vermeiden Sie es, sich von zahlreichen Ablenkungen ablenken zu lassen.

7️⃣ Startbildschirme anordnen

Löschen Sie alle überflüssigen Notizen und Anwendungen, und ordnen Sie dann die verbleibenden. Je nachdem, wie Sie Ihre Anwendungen am liebsten anordnen, finden Sie hier Vorschläge zur Strukturierung:

1. Ordnen Sie nach Ordner-Typ. Gruppieren Sie Anwendungen nach ihrem Zweck (Produktivität, soziale Medien, Arbeit, Fotografie, Reisen)

2. Überlegen Sie wie Sie Ihr Telefon oder Tablet halten. Platzieren Sie die Apps, auf die Sie schnell zugreifen müssen, an den Rändern des Bildschirms

3. Heben Sie Ihre am meisten genutzten oder wichtigen Apps hervor. Limitieren Sie, was auf den Seiten Ihrer Startseite zu sehen ist, ohne dass Sie suchen müssen

8️⃣ Optimieren Sie Ihr Projektmanagement tool

Wenn Sie ein projektmanagement tool für die Schule oder die Arbeit, haben Sie wahrscheinlich einen Schatz an Informationen und Notizen, die in alle Ecken der Software verstreut sind. Das ist nicht schlimm! Wir alle erleben diese Desorganisation, weil wir uns ständig auf das Neue und Nächste konzentrieren. Wir sagen uns: "Das erledige ich später." 🤷‍♀️

Beginnen Sie den Entrümpelungsprozess, indem Sie Ihr Dashboard zu Hause aufräumen und frühere Arbeiten ablegen:

1. Erledigen Sie verbleibende Aufgaben

2. Korrespondenz archivieren

3. Wichtige Dokumente ablegen (Rechnungen, projektbeschreibungen) 4. Überholte Berichte löschen

Tipp: Der Schlüssel zu erfolgreichen (und stressfreien) Projekten liegt in einem skalierbaren und zuverlässigen System. Wenn Sie ein gut abgerundetes projektmanagement- oder Organisationstool nutzen Sie die verfügbaren Features, um Ihre Arbeit zu organisieren.

Da haben Sie es - acht Projekte, um Ordnung zu schaffen!

über GIPHY Sind Sie bereit für die nächste Stufe der Entrümpelung und Organisation? Lernen Sie ClickUp kennen, einen anpassbaren All-in-One Workspace, mit dem Sie Ihre Arbeit vereinfachen und mehr erledigen können. 👋

Wie man ein kostenloses ClickUp Konto nutzt, um sofortige organisatorische Gewohnheiten aufzubauen

Es ist nie zu früh, damit anzufangen, Ihre Dateien zu organisieren, um Ihre Produktivität zu steigern! Anstatt darauf zu warten, dass sich das Durcheinander stapelt, sollten Sie sich jeden Monat Zeit nehmen, um Ihre Geräte zu entrümpeln. Hier bringt ClickUp alles zusammen:

Einstellen eines monatlichen wiederholende Aufgabe in ClickUp **Beauftragen Sie einmal im Monat einen digitalen Reinigungsplan mit Checklisten, damit Sie genau wissen, was Sie zu erledigen haben Sparen Sie Space auf Ihren Geräten, indem Sie ClickUp-Erinnerungen und Aufgaben Verschieben Sie projektbezogene Screenshots, Notizen und Dateien in Ihren ClickUp-Workspace, damit nichts durch die Maschen fällt Zugriff auf wichtige ClickUp Features von außerhalb der Plattform auf jedem Gerät. Beseitigen Sie die Last des Wechselns durch mehrere Apps Systeme, um organisiert zu bleiben und die Arbeit zu erledigen Verwenden Sie die ClickUp Chrome Erweiterung, während Sie im Internet surfen. Ernsthaft, es ist ein Game-Changer!

Wenn Sie ClickUp noch nicht kennen, schauen Sie sich diese einfache Kurslektion von ClickUp University um Ihre digitale Entrümpelungsaufgabe selbstbewusst zu gestalten! ⬇️

Ein Gedanke zum Abschied

Was könnten Sie mit der zusätzlichen Zeit an Ihrem Tag zu erledigen? Eine neue Fähigkeit erlernen? Mit den Menschen zusammen sein, die Sie lieben? Ein Nickerchen machen?

Unabhängig von Ihrer Antwort können wir uns alle auf eine Gewissheit einigen: Die Schaffung positiver, nachhaltiger Gewohnheiten ermöglicht es uns, inspiriert, produktiv und selbstbewusst zu sein. Wir brauchen nicht die fortschrittlichsten Systeme oder das perfekte ästhetische Setup, um uns vorübergehend zu motivieren, die Dinge zu erledigen.

Sie können jedes Entrümpelungsprojekt in diesem Artikel auch ohne sie bewältigen. Gehen Sie es langsam an und denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie diese Arbeit jetzt erledigen, mit der Zeit weniger überwältigt sein werden. 😌 🖥 📱 Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an um noch mehr Tipps und Trends zum Aufbau Ihrer besten Workflows direkt in Ihren Posteingang zu bekommen