10 kostenlose Vorlagen für Projektbeschreibungen: Word, Google Docs und ClickUp

Projekte und Aufgaben werden nicht von alleine fertiggestellt. Sobald eine Aufgabe zugewiesen ist, werden viele Gedanken und viel Arbeit in jede Aufgabe gesteckt, um sicherzustellen, dass sie mit dem Ziel und der Zielsetzung geliefert wird.

Kommunikation ist wichtig, damit die Mitglieder Ihres Teams verstehen, wie sie eine Aufgabe am besten abschließen und ein erfolgreiches Projekt durchführen können. Ohne klare und präzise Angaben und Informationen haben sie nur eine vage Vorstellung davon, was genau von ihnen erwartet wird.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Aufgaben und Projektaufträge am besten kommunizieren, können Sie Hunderte von kostenlosen Vorlagen für Projektbeschreibungen verwenden, die auf Websites und in Projektmanagement-Apps wie ClickUp zur Verfügung stehen.

Jede Vorlage für einen Projektbericht dient einem bestimmten Zweck, daher ist es am besten, wenn Sie die beste Option für Ihre Bedürfnisse im Projektmanagement finden.

Sehen wir uns einige der besten Vorlagen für Projektanweisungen an, aus denen Sie wählen können, und wie sie Ihnen helfen können

Was ist eine Vorlage für einen Projektbericht?

Eine Vorlage für ein Projektbriefing ist ein Leitfaden oder ein Dokument, das den Ablauf und die Ziele einer Aufgabe oder eines Projekts beschreibt.

Dieses Dokument bietet oft eine Zusammenfassung Ihrer plan für das Projekt . Er legt fest, was fertiggestellt werden muss, und liefert Informationen wie Fristen und Ziele.

Ein Projektbriefing vermittelt den Mitgliedern des Teams ein umfassendes Verständnis der Anforderungen. Je nach Art des Projekts kann jede Vorlage variieren und unterschiedliche Arten von Informationen und Details enthalten.

Unabhängig von der Branche Ihres Geschäfts und Ihrer Organisation kann jeder eine Vorlage für ein Projektbriefing verwenden, um seinen gesamten Arbeitsprozess zu verbessern.

Was macht eine gute Vorlage für ein Projektbriefing aus?

Ein gutes Projektbriefing sollte kurz sein und direkt auf den Punkt kommen. Sie sollte eine Zusammenfassung enthalten, die umfang des Projekts sowie alle Informationen, die die Beteiligten und Mitglieder des Teams für die Durchführung des Projekts benötigen.

Ein Projektbriefing ist dabei hilfreich:

die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams zu verbessern

die Minimierung von Rückschlägen und Fehlern

die Zusammenarbeit zu fördern

alle Beteiligten auf dieselbe Strategie und dieselben Ziele auszurichten

Das Projektbriefing muss in der Lage sein die Ziele des Projekts zu definieren , das erwartete Ergebnis und die Details, wie alles umgesetzt werden soll. Dies kann die Strategie, den Ansatz und den Plan der Maßnahmen umfassen.

Die Vorlage für den Projektbericht sollte auch die wichtigsten Ergebnisse enthalten, insbesondere bei großen, langfristigen Projekten.

Gegebenenfalls sollte eine gute Projektvorlage auch eine Schätzung des Budgets und der Zeitleiste enthalten, aus der der Start- und Endtermin des Projekts hervorgeht.

Insgesamt sollte ein abgeschlossenes Projekt alle Informationen enthalten, von der Zusammenfassung bis hin zu den Metriken, die Sie messen müssen, um den Projekterfolg zu definieren.

10 Vorlagen für Projektbeschreibungen

Es gibt eine Vielzahl kostenloser Vorlagen, die Ihnen bei der Erstellung eines Projektbriefs helfen. Auf einige Vorlagen kann über MS Word und Google Docs problemlos zugegriffen werden. Jedes Beispiel für eine Projektbeschreibung kann kostenlos heruntergeladen und jederzeit bearbeitet werden.

Andere werden auch von Produktivitätsplattformen und Projektmanagement-Lösungen wie ClickUp angeboten. Jede kostenlose Vorlage für ein Projekt dient einem anderen Zweck und einer anderen Verwendung. Probieren Sie sie unten aus!

1. ClickUp Vorlage für Marketingprojekte

Verwenden Sie die Vorlage "Marketing Project Brief Template" von ClickUp, um Ihre Gedanken zu ordnen und sofort mit Ihrem Projekt zu beginnen

Marketingprojekte erfordern viel Planung und beziehen oft verschiedene Abteilungen und Projektbeteiligte mit ein. Deshalb kann es eine Herausforderung sein, die Aufgaben zu organisieren und die Teams aufeinander abzustimmen.

Diese Marketing Projekt Brief Vorlage von ClickUp wird Ihnen helfen, ein neues Marketing Projekt zu starten. Verwenden Sie diese Vorlage, um verschiedene Projektelemente zu organisieren und Ihr Projekt einfach umzusetzen.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder der Vorlage, um die einzelnen Projektelemente zu identifizieren und zu definieren. Sie können auch Informationen wie Abteilung, Zielgruppe und sogar Dateianhänge hinzufügen, um mehr Kontext für jede Kampagne zu schaffen. Es handelt sich um eine einfache und einsteigerfreundliche Vorlage zur Definition eines neuen Projekts, mit der Sie sofort loslegen können.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Gliedern Sie die Kurzübersicht Ihres Projekts in verschiedene Abschnitte

Fügen Sie wichtige Dateien hinzu, die für Ihr Projekt relevant sind

Liste der für das Abschließen Ihres Projekts erforderlichen Leistungen

2. ClickUp Produkt Brief Dokument Vorlage

Mit der Product Brief Document Template von ClickUp hat Ihr Team eine abschließende Vorlage, um eine erfolgreiche Markteinführung zu unterstützen - und dabei buchstäblich auf derselben Seite zu bleiben.

Die Product Brief Document Vorlage von ClickUp ist ein abgeschlossenes Dokument, das Sie und Ihr Team bei der Arbeit an einer erfolgreichen Produkteinführung unterstützt. Versorgen Sie Ihr Team mit abschließenden Informationen, Entwurfshistorien, Aufgaben, Geschäftszielen und anderen Details mit dieser gebrauchsfertigen Vorlage.

Die Verwendung dieser Vorlage ist der Schlüssel zur Organisation der entscheidenden Elemente Ihrer Produktentwicklung in einem Dokument, auf das jeder zurückgreifen kann, wenn er zusätzliche Informationen benötigt. Dieses detaillierte und dennoch flexible Projektdokument kann während des Produktentwicklungs- und Auslieferungsprozesses als Referenz für alle Beteiligten dienen.

Fügen Sie diese Vorlage zu Ihrem Workspace hinzu, und Sie erhalten Zugriff auf acht Seiten, auf denen die einzelnen Phasen des Projekts definiert werden. Es handelt sich um ein einfach auszufüllendes Dokument, das Sie nach Ihren Wünschen und Produktanforderungen benutzerdefiniert gestalten können.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Teams bei der Produktentwicklung

Organisieren Sie Produktspezifikationen, Feedback und damit verbundene Aufgaben an einem Ort

Umreißen von Zielen, Lösungen und Spezifikationen im Projektbriefing

3. ClickUp Projekt Design Brief Vorlage

Die Whiteboard-Vorlage für Design Briefs wird für das erste Briefing für ein Design verwendet. Einfaches Ausfüllen und Freigeben von Details über das Projekt, wie z.B. Kundenwünsche, Ziele und mehr

Wenn Sie selbst Leiter eines Design-Teams, Projektmanager oder Designer sind, wissen Sie, wie die entwurfsprozess kann kompliziert und langwierig werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Interessengruppen und andere Parteien von der Planungs- bis zur Genehmigungsphase beteiligt sind.

Die Bereitstellung eines design-Briefing ist eine Möglichkeit, Rückschläge zu minimieren und alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen, was den Ablauf des Prozesses angeht. Die Design Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp wurde speziell für Design-Projekte entwickelt, die in der Regel eine Vielzahl von Elementen und Schlüsselfiguren beinhalten.

Fügen Sie diese Vorlage hinzu und skizzieren Sie Ihr Design Briefing mit Status und einer Ansicht zur Durchführung eines ersten Briefings für ein Design. Passen Sie diese Vorlage für ein Projektbriefing an, um Notizen zu Kundenwünschen zu machen, Markenschwerpunkte zu definieren, Ziele festzulegen und sogar die Namen der wichtigsten Beteiligten hinzuzufügen. Alle Beteiligten können sich auf ein einziges Dokument stützen, um das Projekt und die eigentliche Designausgabe auf Kurs zu halten.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Organisieren Sie Details und Informationen zu einem Projekt in einer Whiteboard-Vorlage

Farbcodierte Abschnitte für eine bessere Organisation der Informationen

Benutzerdefinierte Vorlage für Design Briefs nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen

4. ClickUp Event Projekt Kurzvorlage

Die Event Brief Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, alle Beteiligten in Einklang zu bringen und Ihre Planung für ein Ereignis in Gang zu bringen.

Diese ClickUp Vorlage für ein Projekt bietet Ihnen eine einfachen Projektüberblick um die Schlüssel-Elemente und Ziele Ihres Ereignisses zu organisieren. Planen Sie ein erfolgreiches Ereignis und erkennen Sie Herausforderungen mit diesem Event Projekt Brief Vorlage von ClickUp dokument.

Indem Sie ein Projektbriefing für Ihr Ereignis erstellen, können Sie alle Beteiligten auf Ihre Ziele ausrichten und ihre Planung in Gang bringen mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Die Vorlage für das Projekt umfasst drei Seiten, die eine Kurzbeschreibung des Ereignisses, eine Zusammenfassung des Projekts und den Zeitplan des Ereignisses enthalten.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Die Projektvorlage enthält einen Überblick über die Ziele und Schlüssel für die Planung eines erfolgreichen Ereignisses

Die Seiten sind zur besseren Organisation in Kurzbeschreibung, Zusammenfassung und Zeitplan des Ereignisses unterteilt

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *AI Gliederungsgeneratoren* !

5. ClickUp Marketing-Kampagne Brief Vorlage

Brauchen Sie Hilfe bei der Einstellung des Briefings für die nächste Marketingkampagne Ihres Clients? Verwenden Sie diese einfache ClickUp Docs Vorlage

Erfolgreiche Umsetzung und Durchführung einer Marketingkampagne, ausgehend von einem fertiggestellten Kampagnenbriefing, mit dieser Vorlage Vorlage für Marketing-Kampagnenbrief von ClickUp . Definieren Sie Ihr marketingziele und andere wichtige Details mit dieser ClickUp Marketing Campaign Brief Vorlage.

Fügen Sie diese Vorlage für ein Projekt in Ihren Workspace ein, um Sie zu unterstützen bei verwaltung Ihrer Marketingkampagne von Anfang bis Ende. Diese einfache, aber flexible Vorlage kann so benutzerdefiniert werden, dass sie alle Elemente enthält, die für die Durchführung einer erfolgreichen Marketingkampagne entscheidend sind.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Flexibles Projektbriefing zur Verwaltung von Marketingkampagnen von Anfang bis Ende

Marketing-Kampagne Brief enthält einen Überblick über Marketing-Ziele, Client-Details, Zielmarkt und mehr

6. ClickUp Campaign Projekt Brief Vorlage

Bauen Sie jeden Schritt Ihres Kampagnen-Workflows in dieser Vorlage für das Briefing in ClickUp Docs auf

Wenn Sie eine allgemeinere Vorlage für größere Marketingkampagnen suchen, an denen mehrere Personen und Abteilungen beteiligt sind, ist diese Kampagnen Projekt Brief Vorlage von ClickUp wird Ihnen dabei helfen, alle Interessengruppen in Einklang zu bringen.

Dies ist eine weitere einfache und flexible Vorlage, jedoch mit zusätzlichen Seiten und Abschnitten für jedes Element der Kampagne, einschließlich Kampagnenbrief-Beispiele, Kampagnenbrief, Video-Kampagnenbrief und SEO-Inhaltsbrief.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Der Projektbrief umfasst fünf Seiten, um den gesamten Umfang der Marketingkampagne zu definieren

Spezieller Abschnitt für Kreativ-, Video- und SEO-Inhalte

7. ClickUp Vorlage für kreative Projekte

Die Vorlage für den Kreativbrief von ClickUp hilft Produktionsteams und Stakeholdern dabei, erfolgreiche kreative Projekte zu liefern, indem sie die Gesamtstrategie und die Schlüssel zum Erfolg darlegt

Die Erstellung eines Projektbriefings für ein kreatives Projekt legt den Grundstein dafür, dass alle Beteiligten - von den Kontomanagern über die Designer bis hin zu den Erstellern von Inhalten - auf derselben Seite stehen. Auch wenn alle am Prozess beteiligt sind, werden nicht alle Mitglieder des Teams an wichtigen Aspekten wie Meetings oder Telefonaten mit dem Client teilnehmen.

A kreative Projektvorgabe ist eine einfache Möglichkeit, die wichtigsten Informationen für das Abschließen des Projekts zusammenzufassen. Erzielen Sie eine Abstimmung im gesamten kreativen Team mit diesem Vorlage für ein Kreativbrief-Dokument von ClickUp . Verwenden Sie diese Vorlage, um die Strategie und die Schlüssel Ihres kreativen Projekts zu skizzieren.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Skizzieren Sie Ihre Strategie und die wichtigsten Elemente in einer einfachen und flexiblen Vorlage

Einekreatives Briefing seite enthält Tabellen und Abschnitte, um verschiedene Elemente eines kreativen Projekts zu organisieren

8. ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage

Verwalten Sie Ihre SEO-Inhalte und geben Sie sie intern oder extern frei mit ClickUp Docs

Abgesehen von inhalt Kalender content Briefs helfen den Autoren von Inhalten, hochwertige Inhalte zu erstellen, die für Suchmaschinen optimiert sind und gleichzeitig eine bestimmte Botschaft vermitteln. Wenn den Autoren ein Projektbriefing zur Verfügung gestellt wird, können sie die Struktur und den Zweck des Inhalts, der von ihnen benötigt wird, besser verstehen.

Helfen Sie Ihren Redakteuren, sich an Ihrer Strategie zu orientieren, indem Sie Folgendes verwenden SEO Inhalt Brief Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage enthält Informationen wie das Einzelziel, Messaging-Keywords, Gliederung, Themen, Links und mehr.

Sie können auf diese Vorlage zugreifen, indem Sie sie zu Ihrem ClickUp-Workspace hinzufügen. Es handelt sich um ein einfaches Dokument zum Ausfüllen, das Sie oder ein Projektmanager entsprechend dem Umfang und den Anforderungen des Inhalts benutzerdefiniert anpassen können.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Zusammenstellung von Schlüsselelementen wie Schlüsselwörtern und Botschaften in einem Dokument, um Autoren bei der Erstellung von für Suchmaschinen optimierten Inhalten zu unterstützen

Füllen Sie die leere Vorlage für ein Projekt mit Informationen wie Titel-Tags, Meta-Beschreibung, Wortanzahl, Zielsetzung und mehr aus

9. Microsoft Word Projekt Brief Vorlage

Projekt Brief Vorlage über Microsoft Word

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Vorlage für ein Projektbriefing für MS Word sind, sollten Sie sich diese gebrauchsfertige Vorlage ansehen. Dieses Dokument enthält eine detaillierte Seite, auf der unter anderem die Ziele, die Zeitleiste, die Beschreibung, die Kosten und die Beteiligten eines Projekts aufgeführt sind.

Ein Projektmanager kann diese Vorlage benutzerdefiniert anpassen und zusätzliche Informationen und Details einfügen, die Sie für das Erreichen der Ziellinie benötigen. In Ihrem MS Word-Dokument können Sie auch neue Seiten hinzufügen, um mehr Kontext zu schaffen und die verschiedenen Arten von Informationen in Ihrem Projektbrief besser zu organisieren.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Bearbeitbare Vorlage für ein Projektbriefing in MS Word

Füllen Sie die Felder aus, um eine schnelle und detaillierte Projektbeschreibung zu erstellen

10. Google Docs Projekt Brief Vorlage

Vorlage für Projektbrief über Google Docs

Kleine Teams und Organisationen, die einen einfachen Weg suchen, ein Projektbriefing zu erstellen, können diese Vorlage verwenden Google Docs Vorlage für ein Projektbriefing. Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt auf dem richtigen Weg ist und Ihre Ziele erreicht, während Sie gleichzeitig die Anforderungen Ihrer Kunden oder Ihres Zielpublikums erfüllen, indem Sie diese Vorlage als Leitfaden verwenden.

Diese Vorlage hat eine einfache und klare Gliederung, die Sie oder ein Projektmanager benutzerdefiniert um zusätzliche Informationen ergänzen können. Sie enthält Felder zur Definition des Zwecks, der Ziele, der Zielgruppe, des Teams und des Budgets Ihres Projekts.

Hauptelemente dieser Vorlage:

Einfach zu verwendende Vorlage zur Erstellung eines Projektbriefs mit Google Docs oder MS Word

Enthält Felder für allgemeine Projektinformationen wie Ziele, Zielgruppe, Team, Budget und mehr

Rationalisierung der Projektplanung mit gebrauchsfertigen Vorlagen

Die Erstellung von Projektdokumenten ist ein wichtiger Aspekt eines jeden Projekts. Sie sollte jedoch einfach und unkompliziert sein. Sie muss Ihren gesamten Projektablauf verbessern und nicht verlängern. Finden Sie die beste Vorlage für Ihr Projekt und nutzen Sie sie, um Folgendes zu erreichen meilensteine des Projekts und Ziele.

Die Vorlagen für Projektbeschreibungen können nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen benutzerdefiniert werden. Diese Vorlagen sind kostenlos und können von Ihnen verwendet werden. Zu erledigen ist lediglich, die beste Vorlage für Ihr Projekt zu finden. Zusätzlich zu diesen Vorlagen bietet ClickUp eine bibliothek mit mehr als 1000 Vorlagen die Sie mit einem Konto kostenlos nutzen können!

Abgesehen von den Vorlagen bietet ClickUp zahlreiche Features und Funktionen, mit denen Sie Ihr Team oder einen Projektmanager mit vollständigen Informationen über Ihre Aufgaben versorgen können.

ClickUp ist eine echte Produktivitätsplattform für jede Art von Team und jede Größe von Projekten. Starten Sie noch heute mit ClickUp - kostenlos!