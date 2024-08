die 15 besten Organisations-Apps im Jahr 2024 (Pro, Kontra, Preisgestaltung)

Es ist keine Überraschung, dass es für die Menschen immer schwieriger wird, die konzentriert und organisiert zu bleiben . Seien wir ehrlich, wir alle sind an den meisten Tagen von unserer Lieblings-App abgelenkt, sei es Netflix oder Social Media!

Das Problem mit der Ablenkung und der Unorganisiertheit ist, dass sie Sie davon abhält, Ihre täglichen Aufgaben zu erledigen und Ihre Produktivität vermindert. Darüber hinaus führt eine schlechte Organisationsfähigkeit zu einer Menge Vergesslichkeit, verlorenen Dokumenten und verpassten Fristen .

Das ist genau der Grund, warum Sie nach den besten kostenlosen Organisations-Apps suchen müssen!

In diesem Artikel erklären wir, was Organisations-Apps sind, und stellen die 15 besten Organisations-Apps mit ihren wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen, Preisen und Nutzerbewertungen vor.

Was sind Organisations-Apps?

Organisations-Apps sind Softwareanwendungen, die Einzelpersonen, Teams und Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern. Diese Apps können verwendet werden, um Aufgaben zu verwalten, Meetings zu planen, Dateien zu speichern, Dokumente zu teilen und an Projekten zusammenzuarbeiten.

Sie bieten den Benutzern eine optimierte Möglichkeit, effizienter und effektiver zu arbeiten. Neben diesen Kernfunktionen bieten viele Organisations-Apps zusätzliche Tools wie Aufgabenverwaltung, Aufgabendelegation, Projektmanagement und Funktionen zur Zusammenarbeit.

Lassen Sie uns die besten Organisations-Apps für Ihr Team kennenlernen!

15 beste Organisations-Apps im Jahr 2024

1. ClickUp - Das Beste für fortgeschrittenes Aufgabenmanagement

Aufgaben in ClickUp verwalten

Mit ClickUp war es noch nie so einfach, Ihren Arbeitstag zu organisieren. Sie können ClickUp für alles verwenden und haben damit eine zentrale Anlaufstelle für die Planung von Aufgaben, die Terminierung und die Verfolgung einzelner Aufgaben.

Eine der Funktionen, die unser Aufgabenmanagement unglaublich intuitiv und datenreich machen, ist die Benutzerdefinierter Aufgabenstatus . Hier bei ClickUp kategorisieren wir unsere Aufgaben nach Typ und setzen jeden Aufgabenstatus von "Zu erledigen" bis "Erledigt", was die Nachverfolgung so viel weniger mühsam macht. Wir verwenden Benutzerdefinierte Felder um Fristen zu setzen, Beauftragte hinzuzufügen und alle anderen Details zu definieren, die wir brauchen. Einige weitere Funktionen von ClickUp Tasks sind:

Hinzufügen von Links und Kommentaren, um Wissen und Diskussionen zu zentralisieren

Festlegen von Aufgabenabhängigkeiten für eine klare Sichtbarkeit des Zeitplans

Definition von Teilaufgaben und Checklisten für komplexere Aufgabenstellungen

Verwendung von@mentions und Aktionspunkte für Delegation und Aktualisierungen

Unsere Aufgabenansicht ist standardmäßig ein Popup-Fenster, kann aber auch in eine Seitenleiste oder die Aufgabenablage minimiert werden. Auf diese Weise bleiben unsere individuellen Aufgabenlisten leicht zugänglich und wir können unsere Zeit verfolgen.

Wenn die Arbeitslast überwältigend zu sein scheint, können wir die Aufgaben effektiv priorisieren mit ClickUp Aufgabenprioritäten und seine farbcodierten Tags. Außerdem automatisieren wir zeitaufwändige Aufgaben wie E-Mail-Prüfungen oder die Organisation von Dokumenten mit ClickUp Automations.

Schauen wir uns nun die wichtigsten Funktionen von ClickUp an, die es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für fortgeschrittenes Aufgabenmanagement und Organisation machen.

ClickUp Hauptmerkmale

ClickUp Gehirn zum VerwaltenClickUp-Aufgaben mit KI zur Vorhersage von Projektdaten, zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und zur Zusammenfassung von Aufgaben

Kalender-Ansicht um Ihre Aufgaben zu planen und Ihre Woche zu organisieren

Eine flexibleHierarchie zur Organisation komplexer Projekte bis hin zur letzten Teilaufgabe

KollaborativClickUp-Whiteboards um Ihre Ideen zu organisieren und sie sofort in Aufgaben zu verwandeln

ClickUp Dokumente um alle Ihre Notizen an einem Ort zu organisieren

Mehrere Beauftragte und Beobachter für Aufgaben für volle Transparenz des Aufgabenstatus und -fortschritts

Kommentarfunktion mit @mentions, um Gedanken schnell in Aktionen zu verwandeln, die Sie an das Team delegieren können

Aufgabenprioritäten, um eine klare Reihenfolge für Ihr tägliches Arbeitspensum festzulegen

Aufgabenautomatisierungen, um zusätzliche Klicks zu vermeiden und Ihre Arbeitsabläufe zu organisieren

Sofortige Einblicke und benutzerdefinierte Berichte mitDashboards in ClickUp* ClickUp's Vorlage für den Organisationsplan um Ihren Tag in diese Status zu organisieren: Abgesagt, Erledigt, Verpasst, Umgeplant und Zu erledigen!

Organisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben, ob privat oder beruflich, ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage "Organizing Schedule"

ClickUp Nachteile

Dashboards können nicht exportiert werden

Sehen Sie sich ClickUps Roadmap an hier um zu sehen, wie wir diese kleinen Nachteile beheben, und um einen Blick auf die aufregenden funktionen die diese kostenlose App für Sie bereithält!

ClickUp Preise

Kostenloser Plan für immer

Unlimited Plan ($7 pro Benutzer, pro Monat)

($7 pro Benutzer, pro Monat) Business Plan ($12 pro Benutzer, pro Monat)

($12 pro Benutzer, pro Monat) Unternehmensplan (kontakt für individuelle Preise)

(kontakt für individuelle Preise) ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp-Kundenbewertungen:

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,100+ Bewertungen)

2. Evernote - das Beste für Notizen und Speicherung

Über Evernote Evernote ist eine leistungsstarke Listen-App, die für Android- und iOS-Nutzer verfügbar ist. Sie können Fotos, Zeichnungen, Audio- und Webinhalte zu Ihren Notizen hinzufügen.

Aber wie viele Fotos und Audiodateien können Sie wirklich zu dieser Liste hinzufügen? app für Notizen mit einem Speicherlimit von nur 60 MB? 👀?

Die wichtigsten Funktionen von Evernote

Checklisten erstellenmit Evernote-Vorlagen* Fotos zu Ihren Notizen hinzufügen

Hinzufügen von Audio zu Ihren Notizen

Einfaches Auffinden von Notizen durch Suche nach Datum, Schlüsselwörtern, Titeln und mehr

Nachteile von Evernote

Die kostenlose Version hat einen begrenzten Speicherplatz und nur wenige Notizen

Unterstützt keine Echtzeit-Zusammenarbeit über Notizen mit anderen Benutzern

Die App hat eine begrenzte Offline-Funktionalität

Evernote Preise

Begrenzter kostenloser Plan, der die Nutzer des kostenlosen Plans auf 1 Notizbuch und 50 Notizen beschränkt

Begrenzte Nutzung für Projekt- oder Aufgabenmanagement

Kein unbegrenzter Speicherplatz, im Gegensatz zu den meisten anderen Wiki-Tools

Evernote-Kundenbewertungen

Capterra: 4.4/5 (6 000+ Bewertungen)

G2: 4.4/5 (1 000+ Bewertungen)

3. 24Me - Das Beste für persönliche Organisation und Terminplanung

Über 24Me

24me ist eine preisgekrönte App für die Haushaltsorganisation mit coolen Funktionen wie Terminerinnerungen. Sie ermöglicht es den Nutzern, ihren Kalender und ihre Aufgaben einfach an einem Ort zu verwalten. 24me hilft Ihnen, mit seinen intelligenten Algorithmen, die Ihr Telefon, Google Kalender, Outlook, Facebook, Twitter und andere Konten synchronisieren, besser organisiert zu sein.

Außerdem bietet es intuitive Werkzeuge zur Zielsetzung, damit Sie Ihre Ziele und Fortschritte im Auge behalten können.

24me Hauptmerkmale

Intelligenter Kalender mit mehreren Ansichten

Ihre Aufgabenlisten verfügen über farbige Beschriftungen, mehrere Erinnerungen und eine Funktion zum Versenden von E-Mails an Aufgaben

Erfassen und Anpassen von Notizen mit Videos, Emojis und Fotos

Aufnehmen von Sprachnotizen zum Hinzufügen von Aufgaben über Siri und Alexa

24me Nachteile

Keine Desktop-App oder Browser-Version

Der Alarm für Aufgaben und wiederkehrende Aufgaben kann fehlerhaft sein

Keine Funktion zur Verfolgung von Zielen oder Fortschritten

24me Preise

Für dieses Tool ist ein kostenloser Plan verfügbar, und die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 5,99 US-Dollar/Nutzer pro Monat.

24me Kundenbewertungen

App Store: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Google Play: 4/5 (5 000+ Bewertungen)

4. Fellow - Das Beste für die Moderation von Team-Meetings

Über Fellow

Fellow.app ist eine besprechungsnotiz-App wo Teams zusammenkommen, um produktive Teambesprechungen und sinnvolle 1:1-Gespräche zu führen, gemeinsame Besprechungspläne zu erstellen, Entscheidungen festzuhalten und sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen.

Fellow Hauptmerkmale

Verfolgung von Aktionspunkten Durch die Verfolgung von Aktionspunkten wird Ihr Team organisiert und zur Verantwortung gezogen. Dies wird Ihrem Team helfen, durch gemeinsame Tagesordnungen und Echtzeit-Notizen gute Meeting-Gewohnheiten zu entwickeln.

Geben Sie aussagekräftiges Feedback und fordern Sie es ein Die Sofort-Feedback-Funktion ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Feedback von Ihrem Team anzufordern oder einzuholen.

Ermöglichen Sie Wachstumschancen innerhalb Ihres Teams

Kollegiale Nachteile

Etwas begrenzte kostenlose Testversion

Leichte Lernkurve und anfangs unintuitiv

Integrationsfunktionen mit anderen Tools manchmal fehlerhaft

Günstige Preise

Fellow ist für maximal 10 Benutzer kostenlos. Der Pro-Plan kostet $5 pro Nutzer und Monat, und es sind auch Pläne mit individuellen Preisen erhältlich.

Fellow Kundenbewertungen

Capterra: 4.9/5 (25+ Bewertungen)

G2: 4.7/5 (mehr als 500 Bewertungen)

5. Calendly - Am besten für die Planung von Meetings

Über Calendly

Calendly ist eine Kalender-App, mit der Sie Besprechungen planen können, ohne dass Sie E-Mails hin- und herschicken müssen. Calendly lässt sich auch in Videokonferenz-Tools integrieren wie Zoomen und Microsoft Teams um Ihre Videokonferenzen einfach zu organisieren.

aber wird diese _App Ihnen helfen, Ihr Leben einfacher zu organisieren?_

Calendly Hauptfunktionen

Rasches Abrufen von Antworten auf Fragen zu Ihren Einladungen, Nachschlagen von Telefonnummern oder sogar Teilnahme an Videoanrufen von Ihrem Mobilgerät aus

Verschieben oder stornieren Sie anstehende Besprechungen mit nur wenigen Klicks

Push-Benachrichtigungen auf Ihrem iPhone oder Android-Gerät informieren Sie, wenn ein Anruf geplant ist

Calendly Nachteile

Der kostenlose Plan verfügt nicht über Teamfunktionen, und Sie können nur einen Ereignistyp planen (einzelne 45-minütige Meetings)

Probleme bei der Synchronisierung mit Nicht-G Suite-Produkten

Kalendererinnerungen sind nur bei bestimmten Tarifen verfügbar

Calendly-Preise

Diese Organisations-App hat eine kostenlose Version und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $8/Benutzer pro Monat.

Calendly-Kundenbewertungen

Capterra: 4.6/5 (1 000+ Bewertungen)

G2: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

6. Todoist - Das Beste für die tägliche Aufgabenverwaltung

Über Todoist Todoist ist eine App zur Aufgabenverwaltung, die Ihnen hilft persönliche Aufgaben zu planen und arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen. Sie können damit Aufgaben erstellen und sie sich selbst oder anderen zuweisen, fälligkeitstermine festlegen und Erinnerungen, verfolgen Sie den Fortschritt und erhalten Sie Einblicke in die Arbeitsweise Ihres Teams.

Todoist Hauptmerkmale

Planen Sie Ihren Tag durch das Erstellen von Checklisten

Verwalten Sie To-Do-Listen

Eingebaute Erinnerungen, damit Sie nicht den Überblick verlieren

Erstellen Sie täglich individuelle Aufgaben mit Emojis 💇

Benachrichtigungen, die Sie informieren, wenn andere Personen Kommentare posten, Aufgaben erledigen und mehr

Todoist Nachteile

Einige der wichtigsten Funktionen werden nur im Premium-Abo angeboten

Begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit im Team

Mangel an bestimmtenzeitmanagement-Tools wie Zeiterfassung und Planungsfunktionen

Todoist Preise

Dieses Organisationstool hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $3/Benutzer pro Monat.

Todoist Kundenbewertungen

Capterra: 4.6/5 (1 000+ Bewertungen)

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen) Sehen Sie, wie Todoist im Vergleich zu Asana und ClickUp abschneidet! ### 7. Taskque - Am besten für Aufgabenautomatisierungen

Über Taskque

Taskque ist ein Tool zur Aufgabenverwaltung, das sich hervorragend für die Organisation eignet. Taskque ermöglicht es den Benutzern, ihre Aufgaben einfach und schnell zu verwalten, Projekte pünktlich abzuschließen, den Fortschritt zu verfolgen und Ressourcen zu teilen.

Taskque bietet auch eine Echtzeit-Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, was eine einfache Kommunikation und Verfolgung des Fortschritts in der gesamten Organisation ermöglicht.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, den leistungsstarken Funktionen und den umfassenden Berichtstools ist Taskque die perfekte Lösung für vielbeschäftigte Teams, die organisiert bleiben wollen.

Taskque Hauptmerkmale

Automatische Aufgabenzuweisung

Besprechungen

Kalender-Ansicht

Eine leistungsstarke To-Do-Listen-App

Workflow-Verwaltung funktionen

Taskque Nachteile

Begrenzte Integrationen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, die für Benutzer, die mehr Flexibilität bei der Organisation und Verwaltung ihrer Aufgaben benötigen, nicht geeignet sein könnten

Fehlende fortgeschrittene Funktionen wie Zeiterfassung und visuelle Projektzeitleisten.

Taskque Preisgestaltung

Der kostenlose Plan von Taskque erlaubt bis zu 10 Benutzern. Bezahlte Pläne beginnen bei $5/Benutzer/Monat.

8. Flow - Das Beste für anpassbare Aufgabenmanagement-Ansichten

Über Flow

Flow ist eine Organisations-App, die Einzelpersonen und Teams dabei hilft, ihre Aufgaben und Projekte effizienter zu verwalten. Mit der App können Benutzer Aufgaben erstellen, zuweisen und verfolgen, fristen setzen und mit Teammitgliedern in Echtzeit zusammenarbeiten.

Flow bietet ein übersichtliches und intuitives Design, das den Nutzern die Navigation und Verwendung erleichtert. Es bietet auch mehrere Anpassungsoptionen, mit denen die Benutzer die App an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. So können Benutzer beispielsweise wählen, ob sie ihre Aufgaben in einer Liste oder einem Kanban-Board-Format anzeigen und organisieren möchten.

Flow Hauptmerkmale

Verwaltung von Aufgaben

Anpassbare Ansichten wie Kanban, um die App an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen

Integrationen

Flow Nachteile

Kein kostenloser Plan

Steile Lernkurve

Flow unterstützt keine benutzerdefinierten Felder, was eine große Einschränkung für Unternehmen darstellen kann, die ihr Tool an ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen möchten

Flow Preise

Die Flow-Tarife beginnen bei $6/Benutzer/Monat. Flow bietet keinen kostenlosen Plan an.

Werfen Sie einen Blick auf unser Angebot Vergleich von ClickUp und Flow .

9. HiTask - Das Beste für Teamzusammenarbeit und Fristen

Über HiTask

HiTask ist ein Aufgabenmanagement-Tool, das Einzelpersonen und Teams helfen soll, ihre Arbeit zu verwalten und produktiver zu sein. Die App ermöglicht es Benutzern, Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und zu priorisieren, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen.

HiTask bietet auch Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, wie z. B. Kommentare, Dateifreigabe und Benachrichtigungen. Mit HiTask können Teams in Echtzeit kommunizieren, Dateien austauschen und gemeinsam an Aufgaben arbeiten, egal wo auf der Welt sie sich befinden.

HiTask Hauptmerkmale

Schablonen: Erstellen Sie sich wiederholende Listen und verwenden Sie benutzerdefinierte Vorlagen.

Zeiterfassung: Erfassen Sie den Zeitaufwand für einzelne Aufgaben oder Projekte.

Benachrichtigungen: Erhalten Sie Erinnerungen für Fristen und anstehende Aufgaben.

HiTask Nachteile

Begrenzte Integrationen

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderen Anwendungen begrenzt.

Den Berichten fehlt es an Tiefe und Detailgenauigkeit, was es schwierig macht, den Geschäftsverlauf oder die Produktivität des Teams angemessen zu analysieren

Preise für HiTask

HiTtask bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 5 Benutzer. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei $5/Benutzer/Monat.

10. Trello - Das Beste für visuelles Projektmanagement

Über Trello

Trello ist ein visuelles Projektmanagement-Tool, das Einzelpersonen und Teams helfen soll, organisiert zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Die App basiert auf dem Konzept von Tafeln, Listen und Karten, die ein Projekt, seine Phasen und einzelne Aufgaben darstellen.

Trello verfügt über eine Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, mit der die Benutzer Karten von einer Liste in eine andere verschieben können, um den Fortschritt anzuzeigen. Die App bietet außerdem verschiedene Anpassungsoptionen, wie das Hinzufügen von Beschriftungen, das Zuweisen von Teammitgliedern und das Festlegen von Fälligkeitsdaten.

Werfen Sie einen Blick auf die App besten Trello-Alternativen , und vergessen Sie nicht zu vergleichen Trello mit ClickUp !

Trello Hauptmerkmale

Kanban-Tafeln zur Organisation der Arbeit

Integriert mit mehr als 100 anderencoolen Apps und Diensten, einschließlich Slack, Google Drive und Dropbox

Vorgefertigt, um Nutzern den schnellen Einstieg in ein Board zu erleichtern

Trello Nachteile

Trello hat keine integrierten Zeiterfassungsfunktionen

Keine Gantt-Diagramme oder Ressourcenverwaltung

Begrenzte Automatisierungsfunktionen im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools

Preise für Trello

Trello bietet einen kostenlosen Plan an. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei $5/Benutzer/Monat. Vergleich Trello vs. Jira !

11. Google Kalender - das Beste für die Kalenderverwaltung

Über Google

Mit Google Kalender können Nutzer mehrere Kalender erstellen, Zeitpläne im Tages-, Wochen- oder Monatsformat anzeigen und sogar Kalender mit anderen teilen, um die Koordination zu erleichtern. Es ist besonders gut geeignet, um persönliche Aufgaben neben gemeinsamen Arbeitsaufgaben zu verfolgen und sicherzustellen, dass in der Hektik eines vollen Terminkalenders nichts übersehen wird.

Google Calendar Hauptmerkmale

Integration von Ereignissen und Erinnerungen in Google Mail

Möglichkeit zur Freigabe von Kalendern und Ereignissen für andere und zur Verwaltung von Berechtigungen

Farbcodierung zur besseren Organisation und Anzeige verschiedener Kalender

Automatische Zeitplananpassung je nach Zeitzone

Synchronisierung über alle Geräte hinweg für einfachen Zugriff

Google Kalender Nachteile

Es fehlen erweiterte Planungsfunktionen, die andere Plattformen bieten

Gelegentlich können Probleme bei der Synchronisierung auftreten, insbesondere bei Anwendungen von Drittanbietern

Das Layout ist für manche Nutzer zu einfach und bietet nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.

Google Kalender Preisgestaltung

Kostenlos

Business Standard : $12/Monat pro Nutzer

: $12/Monat pro Nutzer Business Plus : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Schauen Sie sich das an *Google Kalender Alternativen* !

12. Smartsheet - Das Beste für Tabellenkalkulations-Projektmanagement

Über Smartsheet

Wer ein vielseitiges und umfassendes Organisationstool sucht, ist bei Smartsheet an der richtigen Adresse. Diese auf Tabellenkalkulationen basierende Plattform bietet eine breite Palette von Funktionen für Projektmanagement, Aufgabenverfolgung und Ressourcenplanung. Mit seiner vertrauten Benutzeroberfläche und seinen leistungsstarken Funktionen ist Smartsheet die ideale Lösung für Teams, die ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und ihre Produktivität steigern möchten.

Smartsheet Hauptmerkmale

Anpassbare Projektvorlagen und Workflows für effizientes Aufgabenmanagement

Kollaborationstools für die Bearbeitung und Kommentierung von Arbeitsblättern in Echtzeit

Automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen, um Teams zu informieren und im Zeitplan zu halten

Smartsheet Nachteile

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Fortgeschrittene Funktionen erfordern möglicherweise eine zusätzliche Schulung, um sie vollständig nutzen zu können

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu spezialisierteren Projektmanagement-Tools

Preise für Smartsheet

Es gibt drei Preiskategorien, einschließlich einer kostenlosen Testversion.

Pro : $7 pro Benutzer und Monat

: $7 pro Benutzer und Monat Business : 25 $ pro Benutzer und Monat

: 25 $ pro Benutzer und Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Sieh dir das an Merkblatt Alternativen* !

13. Montag - Das Beste für benutzerfreundliche Projektplanung

Über Monday.com

Möchten Sie Ihr Projektmanagement und die Zusammenarbeit in Ihrem Team optimieren? Diese leistungsstarke Organisations-App ist bekannt für ihre benutzerfreundliche Oberfläche und anpassbare Arbeitsabläufe, die sich an Teams jeder Größe richten. Von der Aufgabenzuweisung bis zur Fortschrittsverfolgung bietet Monday.com eine nahtlose Erfahrung für die effiziente Planung und Durchführung von Projekten.

Die wichtigsten Funktionen von Monday.com

Anpassbare Boards und Vorlagen für eine einfache Projektplanung

Integration mit beliebten Tools wie Slack, Zoom und Google Drive für erhöhte Produktivität

Farbcodierte Tags und Etiketten für visuelle Organisation und Klarheit

Monday.com Nachteile

Preispläne können für kleine Unternehmen oder Einzelpersonen zu hoch sein

Erweiterte Funktionen können eine Lernkurve für neue Benutzer erfordern

Begrenzte Automatisierungsoptionen im Vergleich zu einigen Wettbewerbern

Monday.com Preise

Kostenlos: Für bis zu 2 Arbeitsplätze

Für bis zu 2 Arbeitsplätze Basic: $12 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $36)

$12 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $36) Standard: $14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat)

$14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat) Pro: $24 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $72)

Beachten Sie, dass Monday eine Mindestanzahl von 3 Plätzen für alle kostenpflichtigen Tarife vorsieht.

Sieh dir diese Angebote an Montag Alternativen* !

14. Asana - Das Beste für kollaboratives Aufgaben- und Projektmanagement

Über Asana

Machen Sie sich bereit, Ihr Projektmanagement mit Asana zu verbessern. Diese beliebte Organisations-App wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Team zu optimieren und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten. Von der Zuweisung von Aufgaben über die Festlegung von Fristen bis hin zur Verfolgung des Fortschritts - Asana hat alles im Griff.

Die wichtigsten Funktionen von Asana

Intuitive Oberfläche für Aufgaben- und Projektverwaltung

Möglichkeit, Unteraufgaben zu erstellen, Anhänge hinzuzufügen und Abhängigkeiten festzulegen

Kollaborative Funktionen wie Kommentare, Dateifreigabe und Aufgabenzuweisung

Integration mit anderen beliebten Tools wie Slack, Google Drive und Zoom

Asana Nachteile

Steilere Lernkurve für neue Benutzer

Begrenzte Anpassungsoptionen für Aufgabenansichten

Erfordert eine stabile Internetverbindung für Echtzeit-Updates

Preise für Asana

Asana bietet eine kostenlose Testversion, einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $10,99/Monat pro Benutzer

Sehen Sie sich diese an *Asana Alternativen* !

15. Notion - Das Beste für professionelle Notizen

Über Notion

Notion ist eine vielseitige All-in-One-Workspace-App, die Notizen, Projektmanagement und Datenbankfunktionalitäten in einer Plattform vereint. Notion ist bekannt für seine Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten und richtet sich an Nutzer, die eine umfassende Lösung für die Organisation ihres privaten und beruflichen Lebens suchen.

Notion Hauptmerkmale

Dynamische Inhaltsblöcke für die Erstellung interaktiver und visuell ansprechender Seiten

Anpassbare Vorlagen für verschiedene Arbeitsbereiche, einschließlich Aufgabenlisten, Datenbanken und Wissensdatenbanken

Notion AI zur Verwaltung von Aufgaben mit KI

Nahtlose geräteübergreifende Integration

Notion Nachteile

Steilere Lernkurve für neue Benutzer aufgrund des umfangreichen Funktionsumfangs und der Anpassungsmöglichkeiten

Eingeschränkter Offline-Zugriff, da für die Synchronisierung von Änderungen und Aktualisierungen eine Internetverbindung erforderlich ist

Im Vergleich zu traditionellen Textverarbeitungsprogrammen fehlen erweiterte Formatierungsoptionen

Preispläne können für Einzelanwender oder kleine Teams mit grundlegenden Anforderungen als teuer angesehen werden

Notion Preise

Notion bietet einen kostenlosen Plan an. Die kostenpflichtigen Tarife beginnen bei 4 $/Monat für die persönliche Nutzung und 8 $/Nutzer pro Monat für Teams.

Sehen Sie sich diese Angebote an *Notationsalternativen* !

Die Auswahl der besten Organisations-Apps für Ihr Arbeitsleben

Nachdem wir nun einige der besten verfügbaren Organisations-Apps vorgestellt haben, fragen Sie sich vielleicht: "Wie kann ich die beste App für mich auswählen?" Es gibt einige Punkte, die Sie bei der Auswahl einer Organisations-App für die Verwaltung Ihrer Aufgaben beachten sollten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können:

Gutes Benutzererlebnis: Die besten Organisations-Apps bieten ein einfaches und unkompliziertes Benutzererlebnis. Sie erfordern nur minimale technische Kenntnisse und sind für eine schnelle Einarbeitung konzipiert. Nutzen Sie die kostenlosen Testversionen der Apps, die Sie interessieren, um herauszufinden, ob die Benutzerfreundlichkeit Ihren Anforderungen entspricht.

Die besten Organisations-Apps bieten ein einfaches und unkompliziertes Benutzererlebnis. Sie erfordern nur minimale technische Kenntnisse und sind für eine schnelle Einarbeitung konzipiert. Nutzen Sie die kostenlosen Testversionen der Apps, die Sie interessieren, um herauszufinden, ob die Benutzerfreundlichkeit Ihren Anforderungen entspricht. Funktionen: Bevor Sie sich für eine App entscheiden, vergewissern Sie sich, dass sie alle Funktionen hat, die Sie brauchen. Zu den Grundfunktionen sollten Aufgabenmanagement, Projektmanagement, Dokumentenspeicherung und Tools für die Zusammenarbeit gehören. Zu den fortschrittlicheren Funktionen können die Zeiterfassung, der Ausgleich des Arbeitsaufkommens und die Integration mit anderen von Ihnen genutzten Plattformen gehören.

Bevor Sie sich für eine App entscheiden, vergewissern Sie sich, dass sie alle Funktionen hat, die Sie brauchen. Zu den Grundfunktionen sollten Aufgabenmanagement, Projektmanagement, Dokumentenspeicherung und Tools für die Zusammenarbeit gehören. Zu den fortschrittlicheren Funktionen können die Zeiterfassung, der Ausgleich des Arbeitsaufkommens und die Integration mit anderen von Ihnen genutzten Plattformen gehören. Flexibilität: Ihre Organisations-App sollte so anpassungsfähig sein, dass sie Ihren sich ändernden Bedürfnissen gerecht wird. Wenn Ihr Team beispielsweise wächst, sollte Ihre App die neuen Teammitglieder problemlos integrieren können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Zur Flexibilität gehört auch die Möglichkeit, Einstellungen und Organisationsstrukturen nach Ihren Wünschen anzupassen.

Ihre Organisations-App sollte so anpassungsfähig sein, dass sie Ihren sich ändernden Bedürfnissen gerecht wird. Wenn Ihr Team beispielsweise wächst, sollte Ihre App die neuen Teammitglieder problemlos integrieren können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Zur Flexibilität gehört auch die Möglichkeit, Einstellungen und Organisationsstrukturen nach Ihren Wünschen anzupassen. Integrationen: Eine gute Organisations-App sollte Integrationen mit anderen Tools und Apps bieten, die Sie häufig verwenden. Dies steigert Ihre Produktivität und macht die Datenverwaltung nahtlos.

Eine gute Organisations-App sollte Integrationen mit anderen Tools und Apps bieten, die Sie häufig verwenden. Dies steigert Ihre Produktivität und macht die Datenverwaltung nahtlos. Sicherheit: Die App, die Sie auswählen, sollte die Sicherheit Ihrer Daten in den Vordergrund stellen. Achten Sie auf Apps mit robusten Sicherheitsmaßnahmen, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Einhaltung der GDPR und anderer relevanter Gesetze.

Die App, die Sie auswählen, sollte die Sicherheit Ihrer Daten in den Vordergrund stellen. Achten Sie auf Apps mit robusten Sicherheitsmaßnahmen, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Einhaltung der GDPR und anderer relevanter Gesetze. Preisgestaltung: Zwar bieten viele Apps kostenlose Versionen an, doch sind diese oft mit eingeschränkten Funktionen ausgestattet. Achten Sie auf Ihr Budget und die Kosten der App bei der Skalierung. Ist sie erschwinglich, wenn Ihr Team wächst? Sind die Kosten für die angebotenen Funktionen gerechtfertigt?

Zwar bieten viele Apps kostenlose Versionen an, doch sind diese oft mit eingeschränkten Funktionen ausgestattet. Achten Sie auf Ihr Budget und die Kosten der App bei der Skalierung. Ist sie erschwinglich, wenn Ihr Team wächst? Sind die Kosten für die angebotenen Funktionen gerechtfertigt? Kundensupport: Ein guter Kundensupport kann ein Lebensretter sein, wenn Sie auf Probleme stoßen oder Rückfragen haben. Prüfen Sie, ob die App über ein reaktionsschnelles Support-Team verfügt, das Ihnen bei Bedarf schnell helfen kann.

Ein guter Kundensupport kann ein Lebensretter sein, wenn Sie auf Probleme stoßen oder Rückfragen haben. Prüfen Sie, ob die App über ein reaktionsschnelles Support-Team verfügt, das Ihnen bei Bedarf schnell helfen kann. Benutzerbewertungen: Schließlich sollten Sie immer die Bewertungen und Rezensionen anderer Benutzer prüfen. Sie bieten Informationen aus erster Hand über die Vor- und Nachteile der App und können Ihnen dabei helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Denken Sie daran, dass es keine Einheitslösung gibt. Welche Organisations-App für Sie am besten geeignet ist, hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen, Ihrem Arbeitsstil und Ihren Zielen ab. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Anforderungen zu ermitteln, und zögern Sie nicht, zu experimentieren, bis Sie die Plattform gefunden haben, die für Sie am besten geeignet ist.

Finden Sie die beste Organisations-App für die Aufgabenverwaltung

Organisations-Apps sind wichtige Werkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität aufrechtzuerhalten und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten. Um die perfekte App für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden, müssen Sie jedoch einiges ausprobieren. Die Auswahl reicht von einfachen Aufgabenverwaltungs-Apps bis hin zu umfassenderen Plattformen wie ClickUp, die zahlreiche Funktionen vereinen - Sie haben die Wahl.

Letztendlich ist jedes Tool nur so hilfreich wie seine Verwendung. Nehmen Sie sich die Zeit, jedes Tool zu verstehen und zu erkunden, und nutzen Sie Testversionen, um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität zu beurteilen. Denken Sie daran, dass Ihr Ziel darin besteht, eine Anwendung zu finden, die Ihren Arbeitsablauf ergänzt, Ihre Produktivität steigert und letztendlich Ihr Leben einfacher macht.

Unter den zahlreichen verfügbaren Organisationsanwendungen sticht ClickUp mit seinen umfangreichen Funktionen, seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen robusten Fähigkeiten hervor. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und erleben Sie eine optimierte Herangehensweise an die Verwaltung Ihrer Arbeit - verabschieden Sie sich endlich von der Unordnung und begrüßen Sie die Organisation und Produktivität!