die 10 besten Content-Marketing-Software-Plattformen im Jahr 2024

Wenn Sie ein Unternehmen gründen, haben Sie das Gefühl, dass Sie ständig um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden kämpfen müssen. Hochwertige Produkte und Dienstleistungen verschaffen Ihnen zwar einen Vorsprung, aber Sie brauchen solide Marketingstrategien, um Ihre Konkurrenten zu überholen. 🏁

Kunden fühlen sich eher mit einer Marke verbunden, wenn sie deren Inhalte, wie Blogs, Infografiken und beiträge in sozialen Medien einnehmend und wertvoll.

Für jedes Unternehmen liegt der Schlüssel zur Aufrechterhaltung einer gesunden Inhaltshygiene in seiner Content-Marketing-Software. Mit dem richtigen Produkt können Sie kugelsichere Marketingkampagnen erstellen und die Reaktion des Publikums verfolgen, rOIs messen und wandeln Sie Leads in Kunden um!

In diesem Leitfaden haben wir eine Liste mit den 10 besten Content-Marketing-Softwarelösungen zusammengestellt. Informieren Sie sich über deren Funktionen und Preise und finden Sie die beste Lösung für ihre Marke zu stärken sichtbarkeit!

Worauf sollten Sie bei Content-Marketing-Software achten?

Damit eine Content-Marketing-Software-Plattform etwas taugt, sollte sie Folgendes bieten:

Skalierbarkeit: Die Software sollte in der Lage sein, eine Skalierung zu unterstützen, um komplexere Content-Marketing-Strategien zu ermöglichen Entwurfs- und Kollaborationsoptionen: Nicht alle Content-Marketing-Lösungenunterstützen die Produktion von Inhalten*aber die besten Content-Marketing-Plattformen bieten diese Möglichkeit. Funktionen wie Echtzeit-Bearbeitung, Kommentar-Threads und Whiteboards ermöglichen es Ihrem Teambrainstorming und gemeinsame Arbeit an Ideen* gemeinsam Automatisierungsfunktionen: Es sollte Ihnen ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. Beiträge in sozialen Medien, die Weiterleitung von Leads aus Webformularen und den Versand von E-Mails für Konversionen Integrationen: Die besten Produkte lassen sich gut integrieren mitbeliebtes Content Marketing, Analytik*undkundenbeziehungsmanagement (CRM)* werkzeuge Verfolgbarkeit: Das Tool sollte eine nahtlose Verfolgung von Inhaltskalendern, Veröffentlichungsfristen und Genehmigungsworkflows ermöglichen Eingebaute Vorlagen: Es sollte hilfreiche Vorlagen für die Markenpositionierung bieten,markenrichtlinien, Landing- und Verkaufsseiten, undkommunikationspläne **Analyse- und SEO-Tools : Sie sollten Ihnen anhand von Kennzahlen wie Sichtbarkeit, Klickraten usw. einen Einblick in den Zustand Ihrer Inhalte geben.

1.

ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Sie wollen eine All-in-One-Lösung für Brainstorming, Planung und Ausführung von Multichannel marketing-Kampagnen ? Suchen Sie nicht weiter als ClickUp! Die Plattform verfügt über integrierte Content-Marketing-Tools, aber Sie können dank der mühelosen Verbindung mit Ihren bevorzugten Marketing- und SEO-Apps ClickUp-Integrationen !

Die Plattform bietet unübertroffene Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Content-Marketer mit:

ClickUp-Whiteboards : Visualisierenprojektpläne und erstellen Sie Aufgaben direkt auf der Tafel

ClickUp-Dokumente : Zusammenarbeit an internen Dokumenten und Veröffentlichung von Material über verschiedenearbeitsgruppen und halten Sie Ihre Marketingbemühungen zentralisiert

Prüfen Sie austausch von organisiertem Feedback durch Korrekturanmerkungen und Beschleunigung des Genehmigungsprozesses

Suche nach automatisierten Inhalt erzeugen für E-Mails, Blogs und soziale Medien zu erstellen, ist mit ClickUp AI , ein hochfunktionaler Schreibassistent. Nutzen Sie ihn, um relevante und wertvolle Inhalte zu erstellen, z. B. Blogbeiträge und Verkaufsargumente. Es kann auch die Qualität Ihrer bestehenden Marketingtexte verbessern. 🤖

Starten Sie mit dem ClickUp Content Marketing Plan Vorlage eine umfassende Lösung für die Zusammenstellung von Teams, die strategische Planung und die Anpassung Ihres Content-Plans anhand von Leistungskennzahlen!

ClickUp beste Eigenschaften

Unterstützt Kampagnenmanagement und Kreativproduktion

ClickUp Whiteboards und Docs für die Zusammenarbeit im Team

Intuitive Dashboards fürverwaltung von Marketing-Ressourcen und Verfolgung von Kalendern

1.000+ Integrationen für mehr Effizienz

KI-Schreibassistent für die Erstellung einer detaillierten Content-Marketing-Strategie

100+ Automatisierungen für Routineaufgaben

Bereitstellung in beliebigem Umfang mit einer zentralisierten Inhaltsbibliothek

1,000+vorlagen zur Beschleunigung von Marketingprozessen* Digital Asset Management-Tool zur Organisation interaktiver Inhalte

ClickUp Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann für einen Erstnutzer komplex erscheinen

Gelegentliche Verzögerungen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos : $0

: $0 Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise* ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. ContentStudio

Über: ContentStudio ContentStudio ist eine Social Media Management Plattform, die für Unternehmen und Agenturen jeder Größe geeignet ist. Es bietet einen detaillierten Inhaltskalender mit mehreren Ansichten, um Ihre Strategien zu visualisieren und abzubilden.

Die Automatisierungsoptionen dieser Plattform ermöglichen es Ihnen, konsistent auf Social-Media-Plattformen zu posten und den Schwung beizubehalten. Mit dem AI-Bot von ContentStudio können Sie Bildunterschriften mit passenden Emojis generieren und atemberaubende Bilder für Ihre Kampagnen erstellen. Testen Sie die Funktion Workflow Approver, um sicherzustellen, dass nur geeignete Inhalte veröffentlicht werden.

Der vereinheitlichte soziale Posteingang von ContentStudio ermöglicht es Ihnen, eingehende Nachrichten zu bearbeiten und sie Teammitgliedern zuzuweisen. Auf diese Weise, kundenanfragen und Anliegen werden weiterhin bearbeitet. 📞

Mit den Multichannel-Analyse- und Berichtsoptionen der Plattform können Sie kPIs verfolgen um Ihre Marketingstrategie zu verfeinern.

ContentStudio beste Eigenschaften

Content-Marketing-Tools, einschließlich einerdetaillierter Inhaltskalender* Einheitlicher sozialer Posteingang

Native Berichtswerkzeuge

Automatisierungsoptionen

KI-Bot für Content-Kuration

Einschränkungen von ContentStudio

Die Navigation kann für technisch nicht versierte Benutzer schwierig sein

Der Kundensupport könnte schneller reagieren

Preise für ContentStudio

Starter : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Pro : $40/Monat für zwei Benutzer

: $40/Monat für zwei Benutzer Agentur: $80/Monat für fünf Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ContentStudio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

3. CloudCampaign

Über: CloudCampaign CloudCampaign ist ein White-Label verwaltung sozialer Medien Plattform, die sich gut als Content-Marketing-Tool eignet. Für Uneingeweihte bedeutet White-Labeling, dass Sie massenhaft produzierte Inhalte wiederverwenden und in Ihre eigene Marke einbinden können.

Sie erstellen RSS-Kampagnen? CloudCampaign ermöglicht einen automatischen Import. Mit wenigen Klicks können Sie massenhaft Inhalte aus RSS-Feeds importieren und Ihrer Bibliothek relevante Inhalte hinzufügen.

Generieren Sie mit captionAI KI-gesteuerte Beschriftungen für soziale Medien. Sie können den Tonfall anpassen und mit wenigen Klicks auswählen, auf welchen Plattformen Sie posten. ⌨️

Was die Planung von Inhalten betrifft, können Sie mit CloudCampaign Folgendes anpassen drip-Kampagnen und legen Sie Standardzeitpunkte für die Veröffentlichung fest, um Ihre Arbeit zu rationalisieren und Zeit zu sparen. Mit Drag-and-Drop-Planung können Sie Inhalte in der Bibliothek eines Kunden ablegen, und die KI der Plattform findet den optimalen Zeitpunkt für die Veröffentlichung.

Wenn Sie mehrere Kunden verwalten, werden Sie den zentralisierten sozialen Posteingang und die getrennten Inhaltsbibliotheken für eine intuitive Navigation zu schätzen wissen.

CloudCampaign beste Eigenschaften

Kostenloswhite-Labeling-Marketing-Software bei einigen Tarifen

Automatischer Import von Inhalten

Zentralisierte Kundenverwaltung

Integrationen mit Tools wie Google Analytics und Facebook Ads

CloudCampaign Einschränkungen

Die Plattform kann zuweilen fehlerhaft sein

Mögliche Verzögerungen beim Zugriff auf den Kundensupport

Preise für CloudCampaign

Freelancer : $41/Monat

: $41/Monat Studio : $191/Monat

: $191/Monat Agentur: 291$/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

CloudCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (90+ Bewertungen)

: 4.9/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

4. Puffer

Über: Puffer Möchten Sie mehrere Marketingkanäle über ein einziges Dashboard verwalten? Steigen Sie bei Buffer ein, einer Content-Marketing-Plattform.

Nutzen Sie den leistungsstarken KI-Assistenten von Buffer, um relevante Inhalte zu modellieren, sie in mehrere Sprachen zu übersetzen, mit Ansätzen zu experimentieren und Antworten auf Kundenkommentare zu schreiben. Der Assistent hilft auch dabei, Feinheiten wie Ton und Stil mit Ihrer Marke in Einklang zu bringen.

Buffer ist vollgepackt mit besten Optionen für die Zusammenarbeit. Erstellen Sie Entwürfe und verfeinern Sie Inhalte mit Ihrem Team in Echtzeit. Passen Sie die Freigabe und die Zugriffssteuerung für soziale Medien an Ihre Bedürfnisse an.

Mit Buffer ist die Erstellung eines Veröffentlichungsplans und eines Inhaltskalenders ziemlich einfach. Nutzen Sie die erweiterten Funktionen der Plattform reporting-Tools um den Erfolg laufender Kampagnen zu messen und intelligente Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. 💡

Puffer beste Eigenschaften

KI-basierte Inhaltskuratierung

Umfassendes Dashboard mit praktischen Steuerelementen

Erweiterte Analysefunktionen zur Leistungsmessung

Einfach zu bedienender Inhaltskalender

Puffer-Einschränkungen

Die Leistung der Plattform kann abnehmen, wenn mehrere Fotos gleichzeitig hochgeladen werden

Einige Nutzer fanden die Preise zu hoch

Buffer Preise

Kostenlos : $0

: $0 Essentials : $5/Monat für einen Kanal

: $5/Monat für einen Kanal Team : $10/Monat für einen Kanal

: $10/Monat für einen Kanal Agentur: $100/Monat für 10 Kanäle

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Buffer Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (950+ Bewertungen)

: 4.3/5 (950+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

5. PathFactory

Über: PfadFabrik Wählen Sie den richtigen Weg zu personalisierten B2B Content Marketing Strategien mit der KI-gestützten Content Intelligence von PathFactory! 🦾

Die wahre Stärke von PathFactory liegt in den einzigartigen Content-Analyse-Optionen - entfernen Sie sich von den alltäglichen Metriken (wie Seitenaufrufe, Öffnungen und Klicks) und konzentrieren Sie sich auf den Inhaltsverbrauch. Die Plattform ermöglicht Ihnen die Analyse des Käuferverhaltens durch Binge Rates und Asset Types.

Mithilfe dieser Metriken können Sie hyperpersonalisierte Empfehlungen für Ihre Käuferprofile erstellen und sicherstellen, dass für jede Gruppe etwas Interessantes dabei ist. Sie können auch potenzielle blinde Flecken im Marketing erkennen und zukünftige Inhalte mit einem gezielteren Ansatz bereitstellen.

PathFactory macht es einfach, die Position einer Person auf der customer Journey-Karte so dass die Leser problemlos auf sorgfältig kuratierte Inhalte zugreifen können.

PathFactory beste Eigenschaften

Fokus auf B2B Content Marketing

KI-unterstützte Tools

Metriken für die Nutzung von Inhalten

Hyper-personalisierte Empfehlungen für das Publikum

PathFactory Einschränkungen

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche etwas veraltet

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Content-Marketing-Plattformen

PathFactory Preise

Kontakt für Preise

PathFactory Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (150+ Bewertungen)

: 4.4/5 (150+ Bewertungen) TrustRadius: 8.5/10 (200+ Bewertungen)

6. Kapost

Über: Kapost Supercharge your projektentwicklungsprozess und halten Sie Ihr Team mit Kapost von Upland auf dem Laufenden! 💪

Kapost ist ein Inhalt betriebs-Software die Ihnen dabei hilft, Artikel nach bestimmten Merkmalen wie Käufer-Persona, Kaufphase und Produktlinie zu kuratieren. Eine der herausragenden Funktionen ist der Redaktionskalender mit außergewöhnlichen Filtermöglichkeiten. Sortieren Sie Inhalte nach Ort, Zeit, Autor und Kampagne, um zu erkennen kapazitätsüberlastungen oder Aufgabenüberschneidungen.

Kapost bietet auch Produktionsanalysen zur Unterstützung von Organisationen mit strengen Fristen für Inhalte. Sie können die Zeitpläne der Teams entsprechend dem Zeitaufwand für jede Aufgabe koordinieren.

Weitere Optionen, die Ihnen gefallen werden, sind die gemeinsame Bearbeitung, die Duplizierung von Inhalten (zur leichteren Übersetzung in mehrere Sprachen) und die Aufgabenzuweisung für die Produktion, Genehmigung und Veröffentlichung. Kapost lässt sich mit Hunderten von Anwendungen wie Salesforce integrieren, Hubspot , Hootsuite und Google Analytics, um die Arbeitsabläufe zu straffen.

Kapost beste Eigenschaften

Redaktionskalender mit erweiterter Sortierung

Produktions-Analysen

Unterstützt Echtzeit-Bearbeitung

Integration mit CMS- und CRM-Plattformen

Kapost-Einschränkungen

Integrationen mit einigen universellen Tools sind nicht verfügbar

Der Aktivitäts-Feed kann mit mehreren Nachrichten überladen werden

Kapost-Preise

Kontakt für Preise

Kapost Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (40+ Bewertungen)

: 4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

7. Hemingway Herausgeber

Über: Hemingway Herausgeber Was erwartet man von einer Plattform, die nach dem Meister des geschriebenen Wortes, Ernest Hemingway, benannt ist? 🖊️

Ganz klar: Der Hemingway-Editor soll Ihren Inhalten den letzten Schliff geben und sie verständlicher machen!

Es ist kein fortgeschrittenes Grammatikprüfungs-Tool, sondern konzentriert sich eher darauf, Fehler aufzuspüren, die die Lesbarkeit und den Stil Ihrer Inhalte beeinträchtigen.

Die Verwendung des kostenlosen Tools ist denkbar einfach. Fügen Sie Ihren Text in den Editor ein, und das Programm hebt Teile Ihres Textes mit verschiedenen Farben hervor.

Jede Farbe steht für ein bestimmtes Thema - zum Beispiel hellblau für Adverbien und grün für Passive. Die Oberfläche sagt Ihnen, ob die Anzahl der Adverbien und Passive in Ihrem Text in Ordnung ist. Sie weist auch auf komplexe Wörter und schwer lesbare Sätze hin, die die Lesbarkeit des Inhalts für Ihr Zielpublikum beeinträchtigen könnten.

Die Plattform bietet außerdem verschiedene Textformatierungsoptionen und lässt Sie Überschriften anpassen und Links in Ihren Text einbetten. Mit Integrationen wie WordPress und Medium können Sie Ihre Inhalte direkt aus dem Editor heraus veröffentlichen.

Hemingway Editor beste Eigenschaften

Einfache Schnittstelle

Bietet Optionen zur Textformatierung

Bestimmt die Lesbarkeit eines Textes

Markiert schwer zu lesende Sätze

Hemingway Editor Einschränkungen

Fehlende Marketing-Tools oder Marketing-Projektmanagement

Keine Grammatikkorrekturmöglichkeiten

Hemingway Editor Preise

Online-Editor ist kostenlos

Desktop-Version: $19.99 (einmalige Zahlung)

Hemingway Editor Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (40+ Bewertungen)

: 4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

8. BuzzSumo

Über: BuzzSumo Recherche ist der grundlegende Schritt zur Erstellung relevanter und ansprechender Inhalte. Mit BuzzSumo kann Ihr Marketingteam seine Detektivmütze aufsetzen und die Untiefen des Internets auf der Suche nach neuen Inhalten erforschen! 🕵️

BuzzSumo konzentriert sich auf vier Bereiche:

Entdeckung von Inhalten Inhaltsrecherche Medienbeobachtung Influencer-Forschung

Nutzen Sie die Plattform, um Ihre Konkurrenten im Auge zu behalten, um zu sehen, wo und wie häufig Ihre Marke erwähnt wird, und um sich über die neuesten Branchennachrichten zu informieren. Dank BuzzSumo Alerts werden Sie benachrichtigt, sobald ein bestimmter Publisher, Influencer oder Journalist etwas postet.

Die Plattform ist ein wahres Kraftpaket, wenn es darum geht, Trends zu durchforsten. Sie können Geschichten nach Trending Scores filtern, den nächsten großen Hit identifizieren und für Ihre Inhalte nutzen. BuzzSumo bietet erweiterte geografische Filter, damit Sie Ihre Inhalte auf ein bestimmtes Gebiet zuschneiden können.

Die besten Funktionen von BuzzSumo

Reichhaltige Optionen zum Auffinden von Inhalten

Anpassbare Alarme, um benachrichtigt zu werden, wenn jemand einen Beitrag veröffentlicht

Verfolgung von Inhaltstrends

Geografische Filteroptionen

BuzzSumo-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte verbessert werden

Der Preis kann für manche Benutzer zu hoch sein

BuzzSumo-Preise

Basic : $95/Monat pro Benutzer

: $95/Monat pro Benutzer Inhaltserstellung : $199/Monat für fünf Benutzer

: $199/Monat für fünf Benutzer PR & Comms : $199/Monat für fünf Benutzer

: $199/Monat für fünf Benutzer Suite : $399/Monat für 10 Benutzer

: $399/Monat für 10 Benutzer Enterprise: $999/Monat für 30 Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

BuzzSumo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

9. Uberflip

Über: Uberflip Uberflip ist eine beliebte Content Experience Platform (CEP), die Ihnen hilft, Inhalte zu erstellen, die auf die Customer Journey abgestimmt sind, und sie schneller verkaufsfähig zu machen.

Bringen Sie die Personalisierung von Inhalten mit Uberflip AI auf die nächste Stufe. Das Tool nutzt Daten zur Kaufabsicht und maschinelles Lernen, um auf Ihre aktuellen Leads und Kunden zugeschnittene Inhaltsempfehlungen zu liefern.

Mit Uberflip können Sie all Ihre Inhalte in einem einzigen Hub zentralisieren, taggen, filtern und organisieren. Wenn Sie eine Marketingstrategie entwickeln, gehen Sie einfach zum Hub und drehen die vorhandenen Inhalte, um benutzerdefinierte Streams für Ihr Publikum zu erstellen.

Mit den Analyseoptionen von Uberflip können Sie entdecken:

Welche Marketingkanäle das höchste Kundenengagement bringen Welche Arten von Inhalten den Verkaufszyklus am stärksten beeinflussen

Basierend auf den gesammelten Daten können Sie zukünftige Content-Strategien mit Zuversicht neu aufbauen und Ihr Publikum begeistern!

Uberflip beste Eigenschaften

Zentraler Content-Hub für die Erstellung von Content-Streams

Aufschlussreiche Analysemöglichkeiten

Personalisierte Inhaltsempfehlungen mit Uberflip AI

Identifiziert Käuferströme

Uberflip Einschränkungen

Die Suchfunktion könnte von einem Update profitieren

Steile Lernkurve

Uberflip-Preise

Kontakt für Preise

Uberflip Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

10. Semrush

Über: Semrush Semrush ist die Crème de la Crème der Content-Marketing-Software. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen für die Recherche, Erstellung und Analyse von Inhalten und bietet Ihrem Publikum ein umfassendes Erlebnis.

Beginnen wir mit dem Inhaltsideen-Generator der Plattform und entdecken trendige Themen auf der Grundlage des Rankings. Sie können auch standortspezifische Inhaltsideen erforschen und Titel mit hohem Engagement-Potenzial festlegen.

Sobald Sie recherchiert und Ihre Inhalte erstellt haben, verwenden Sie den SEO Content Checker der Plattform, um die Lesbarkeit, den Ton und die Originalität des Textes zu analysieren. Untersuchen Sie Ihren Inhalt auf Probleme wie Keyword-Stuffing und schlechte Verlinkung und vergleichen Sie ihn mit anderen Ranking-Seiten.

Semrush wird mit einem umfassenden Marketing-Kalender für die Erstellung eines Plans für Ihr Content Game und die Ermittlung von Engpässen. Einstellen wöchentliche Ziele und Fristen, erstellen Sie wiederkehrende Aktivitäten und überwachen Sie die Leistung Ihrer Kampagne rund um die Uhr! ⌚

Semrush beste Eigenschaften

Content-Ideen-Generator zum Auffinden relevanter Themen

Multifunktionaler Marketing-Kalender

Überprüft die Lesbarkeit eines Textes, SEO-Bewertungen, Ton und Stil

Wettbewerberanalyse verfügbar

Semrush-Einschränkungen

Einige Nutzer erwähnten, dass die Algorithmen zur Messung des Datenverkehrs aktualisiert werden sollten

Der Preis der Plattform könnte für kleinere Unternehmen zu hoch sein

Semrush Preise

Pro : $108,33/Monat (bis zu fünf Projekte)

: $108,33/Monat (bis zu fünf Projekte) Guru : $208,33/Monat (bis zu 15 Projekte)

: $208,33/Monat (bis zu 15 Projekte) Business: $416,66/Monat (bis zu 40 Projekte)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Content Marketing Software: Mit ClickUp von der Fade zur Marke

Content Marketing ist ein Marathon, kein Sprint. Es erfordert konsequente Teamarbeit, Fachwissen und Arbeit hinter den Kulissen.

Testen Sie ClickUp, um die Fehler in Ihrer derzeitigen Strategie auszubügeln und profitable Kundenaktionen zu fördern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihre Zielkunden süchtig sind und wiederkommen, um mehr zu kaufen!