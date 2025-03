die 10 besten Apps für digitales Marketing im Jahr 2025 für digitale Vermarkter

Digitales Marketing entwickelt sich in rasantem Tempo weiter. Wenn Sie blinzeln, verpassen Sie vielleicht den nächsten großen Trend, das nächste Tool oder die nächste Technik, die die Landschaft verändert. Aber für jede Herausforderung, die dieser dynamische Bereich mit sich bringt, gibt es eine Lösung, die in den Startlöchern steht.

Im Jahr 2024 wird diese Lösung zunehmend in leistungsstarken Apps für das digitale Marketing zu finden sein. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Kampagnen rationalisieren, Aufgaben konsolidieren oder den ROI mit nur ein paar Fingertipps auf Ihrem Bildschirm messen. Das ist nicht die Zukunft, das ist jetzt. Als digitaler Vermarkter brauchen Sie die besten Tools, um an der Spitze zu bleiben, um innovativ zu sein und um zu brillieren. Schließlich würde auch ein Architekt kein Meisterwerk mit einem stumpfen Bleistift entwerfen, oder?

Ganz gleich, ob Sie fesselnde Inhalte erstellen, mehrere Werbekampagnen jonglieren oder das komplexe Labyrinth der Suchmaschinen entschlüsseln - die richtige App kann das Spiel verändern. Und wir unterstützen Sie dabei! Wir stellen Ihnen die besten Apps für digitales Marketing vor, die jeder Marketer, ob Anfänger oder Profi, dieses Jahr in seinem Arsenal haben sollte.

Machen Sie sich fit, vereinfachen Sie Prozesse und verbessern Sie Ihre digitale Marketingstrategie! Willkommen in der Zukunft des digitalen Marketings - vereinfacht, optimiert und direkt in Ihren Fingerspitzen.

Worauf sollten Sie bei Apps für digitales Marketing achten?

Bevor wir uns kopfüber in unsere Top-10-Liste stürzen, sollten wir einen kurzen Boxenstopp einlegen. Betrachten Sie diese Liste als eine kleine Checkliste, einen Leitstern, wenn Sie so wollen, für die Auswahl der richtigen Apps für das digitale Marketing. Denn seien wir mal ehrlich: Im geschäftigen Basar des App-Universums ist es leicht, sich von auffälligen Features verführen zu lassen, die wir vielleicht nie nutzen.

Benutzerfreundlichkeit und Schnittstelle: Marketing-Apps sollten sich intuitiv anfühlen. Wenn Sie einen Doktortitel brauchen, um sich auf dem Dashboard zurechtzufinden, ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für Sie

Denken Sie daran, dass die besten Apps vereinfachen, nicht verkomplizieren. Wählen Sie mit Bedacht und lassen Sie uns den Marketingzauber verstärken!

Die 10 besten Apps für digitales Marketing im Jahr 2024

Trommelwirbel, bitte! 🥁

Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Nachdem wir das riesige digitale Terrain durchkämmt, Bewertungen von Benutzern gesichtet und diese Tools sogar selbst ausprobiert haben, haben wir die besten Apps ausgewählt, die das Spiel für digitale Marketer in diesem Jahr verändern.

Von der Steigerung der Produktivität bis zur Automatisierung komplexer Aufgaben - bei diesen Apps geht es nicht nur darum, die Aufgabe zu erledigen, sondern auch darum, sie mit Bravour zu erledigen. Lassen Sie uns also ohne Umschweife in die digitalen Schätze eintauchen, die 2024 zu Ihrem bisher erfolgreichsten Marketingjahr machen werden!

1. ClickUp

Mit ClickUp können Sie Ihre Ansicht benutzerdefiniert anpassen, um Marketingmaterialien wie Inhalte und Medien in Ihrem Unternehmen zu visualisieren und zu planen

Sind Sie bereit, Ihren Marketingaufwand zu revolutionieren? Wir stellen vor ClickUp Marketing : das ultimative marketing projekt-management plattform, die auf Marketing-Experten wie Sie zugeschnitten ist.

Stellen Sie sich einen Workspace vor, der Brainstorming, Planung und Ausführung nahtlos miteinander verbindet und Ihrem Team die Tools an die Hand gibt, die es braucht, um Multi-Channel-Kampagnen, globale Ereignisse und alles, was dazwischen liegt, zu starten. Mit ClickUp erhalten Sie nicht nur eine benutzerfreundliche Oberfläche, sondern Sie treten in eine Welt skalierbarer Workspaces ein, die Ressourcen- und Projektmanagement in den Vordergrund stellen.

Und dank des erschwinglichen Preises kann jedes Marketing-Team, ob groß oder klein, davon profitieren. Und wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Kampagnen zu beschleunigen, ClickUp AI hat Sie im Griff. Mit seiner von Experten entwickelten KI marketing tools wird die Entwicklung von Kampagnenideen, Inhalten, Blogs und sogar Fallstudien zu einem Kinderspiel.

ClickUp beste Features

Ihre strategischen Dokumente, Brainstorms und Kalender koexistieren mit Ihren täglichen Aufgaben und lassen Ihre Konzepte in Rekordgeschwindigkeit Wirklichkeit werden

Tools wie ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboards stellen sicher, dass alle Teammitglieder von Anfang bis Ende an einem Strang ziehen

Mit ClickUp Ansichten wird der Fortschritt Ihres Teams zu einem visuellen Spektakel, das Ihnen hilft, überflüssige Arbeitsabläufe zu vermeiden und sich ausschließlich auf das Erreichen Ihrer Ziele zu konzentrieren

ClickUp Dashboards sorgen dafür, dass jedes Mitglied stets auf dem Laufenden ist, indem sie Aufgaben direkt mit Ihrer Roadmap verknüpfen und go-to-Market-Strategien Vorlagen für Kalender mit Inhalten und andere wieClickUp's Digital Marketing Action Plan Vorlage hilft Ihnen, Ihr Geschäft auszubauen und im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben



ClickUp Limits

Anfängliche Lernkurve für Benutzer, um sich mit allen verfügbaren Features vertraut zu machen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Hootsuite

über Hootsuite Stellen Sie sich eine marketing Kalender Software von dem aus Sie alle Ihre Social-Media-Plattformen überwachen können - das ist Hootsuite im Wesentlichen. Diese App für digitales Marketing wurde speziell für den modernen Vermarkter entwickelt und bietet eine umfassende Reihe von Tools, um Ihre Social-Media-Aktivitäten zu rationalisieren.

Über ein konsolidiertes Dashboard können Sie Beiträge für mehrere Kanäle planen, mit Ihrem Publikum in Echtzeit interagieren und detaillierte Analysen zur Messung des Erfolgs Ihrer Kampagne nutzen.

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, weisen Sie Aufgaben zu, und verpassen Sie dank der Social Listening-Funktionen keine Erwähnung. Für Geschäfte, die eine konsistente digitale Stimme und eine reaktionsschnelle Präsenz anstreben, ist Hootsuite ein unverzichtbarer Verbündeter.

Hootsuite beste Features

Der integrierte Kalender für soziale Medien hält Teams synchronisiert und informiert

Ermöglicht Benutzern die gleichzeitige Ansicht und Verwaltung mehrerer Social-Media-Kanäle

Vereinfacht den Prozess der Anpassung von Inhalten und der Neuplanung von Terminen, um sie mit den Ressourcen in Einklang zu bringen

Beinhaltet generative kI für soziale Medien die bei der Erstellung von Inhalten für Beiträge hilft

Hootsuite Beschränkungen

Für diejenigen, die individuelle Ansichten bevorzugen, könnte das allumfassende Dashboard unübersichtlich erscheinen

Dem Feature zur automatischen Veröffentlichung fehlt es laut Benutzern gelegentlich an Zuverlässigkeit

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzererfahrung nicht so stromlinienförmig ist wie bei anderen Tools zur Verwaltung sozialer Medien

Hootsuite Preise

Professionell: $99/Monat

$99/Monat Team : $249/Monat

: $249/Monat Business: $739/Monat

$739/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4,000+ Bewertungen)

4.1/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,400+ Bewertungen)

3. Google Data Studio

über Google Daten-Studio Im Kern ist Google Data Studio ein Tool zur Datenvisualisierung. Und in der komplexen Welt des digitalen Marketings bestimmen Daten die Entscheidungen.

Google Data Studio macht die oft mühsame Aufgabe der Datenanalyse zu einem angenehmen Erlebnis. Durch die Verbindung mit verschiedenen Datenquellen, wie Ihrer Google Analytics App, Google Ads und sogar externen Plattformen, können Sie maßgeschneiderte Berichte erstellen, die eine visuelle Geschichte erzählen.

Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Berichte an, arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und geben Sie Erkenntnisse frei, die sonst in der Masse der Rohdaten untergehen würden. Kurz gesagt, es ist ein Tool, das Zahlen in Geschichten verwandelt und Ihre Marketingstrategien unterstützt.

Google Data Studio beste Features

Bietet vorgefertigte Vorlagen für YouTube-Kanalberichte, Google Ads-Übersicht und mehr

Wandelt die Dimensionen und Metriken der Daten in leistungsstarke Blöcke für die Visualisierung um

Erleichtert das Freigeben und die Zusammenarbeit bei allen Data Studio-Berichten und -Dashboards

Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards mit Logos, Symbolen, Hintergrundänderungen und vielem mehr

Google Data Studio Limits

Einige Benutzer bemängeln langsame Ladezeiten für Berichte und sind der Meinung, dass dem Tool die Flexibilität für komplexe Abfragen fehlt

Starke Abhängigkeit von Integrationen für die Zeiterfassung

Nicht bestens geeignet für die Verwaltung komplexer Aufgaben

Google Data Studio Preise

Ersteller und Berichtsbetrachter: Free

Free Enterprise: Kontakt für Preise

Google Data Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (370+ Bewertungen)

4.4/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (193+ Bewertungen)

4. Facebook Seiten Manager

über Facebook Seiten Manager Es kann entmutigend sein, sich im geschäftigen Treiben der Facebook- und Instagram-Geschäftslandschaft zurechtzufinden. Hier kommt der Facebook Pages Manager ins Spiel, eine App, mit der Sie ganz einfach die Zügel mehrerer Facebook- und Instagram-Seiten in die Hand nehmen können.

Egal, ob Sie ein kleines Geschäft mit einer Markenseite oder ein Großkonzern sind, der mehrere Seiten verwaltet, dieses Tool vereinfacht die Aufgabe. Entwerfen und planen Sie Beiträge, interagieren Sie mit Ihren Followern durch Kommentare und Nachrichten und nutzen Sie die Analysefunktionen der Seite, um Ihre Leistung zu messen.

Es ist, als hätten Sie eine Social-Media-Agentur in der Tasche, die dafür sorgt, dass Sie immer verbunden, ansprechbar und informiert sind.

Facebook Pages Manager beste Features

Ideal als App für Instagram- und Facebook-Anzeigenmanager

Zentralisierte Übersicht über alle Seiten, Konten und Geschäfte

Effektive Nachverfolgung der Performance von Marketingkampagnen

Facebook Pages Manager Einschränkungen

Benutzer berichten, dass der Wechsel zwischen Profilen mühsam und frustrierend sein kann

Die Reaktionsfähigkeit des Kundensupports lässt nach Ansicht der Rezensenten zu wünschen übrig

Preise für Facebook Pages Manager

Free

Facebook Pages Manager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,580+ Bewertungen)

4.2/5 (1,580+ Bewertungen) Capterra: N/A

5. BuzzSumo

über BuzzSumo Zu verstehen, was beim Publikum ankommt, ist in der riesigen digitalen Landschaft von größter Bedeutung, und BuzzSumo ist Ihr Kompass.

Dieses tool bietet einen Einblick in die Welt der Inhaltstrends. Sie möchten wissen, welche Themen in Ihrer Nische am häufigsten freigegeben werden? BuzzSumo kann es Ihnen sagen. Möchten Sie die Schlüssel-Influencer identifizieren, die die Botschaft Ihrer Marke verstärken können? BuzzSumo hat die Antworten. Mit BuzzSumo können Sie sogar Ihre Konkurrenten im Auge behalten und herausfinden, welche Inhalte bei ihnen ins Schwarze treffen.

BuzzSumo ermöglicht es Vermarktern, Strategien zu entwickeln, die mit den Vorlieben der Zielgruppe und den Branchentrends übereinstimmen, indem es ein klares Bild des Inhalts-Ökosystems liefert.

BuzzSumo beste Features

Vereinfacht den Prozess der Identifizierung von Trendthemen in der Branche

Unterstützt Themenvergleiche und überwacht Trends im Zeitverlauf

Ermöglicht die Nachverfolgung von Markenerwähnungen, einschließlich Wettbewerbern und Produkten

Erleichtert die Verfolgung organischer Schlüsselwörter und Inhalte aus bestimmten Online-Quellen

Analysiert die Leistung der Inhalte von Mitbewerbern basierend auf dem Engagement auf verschiedenen sozialen Plattformen

BuzzSumo Beschränkungen

Fehlende Integration mit Plattformen wie LinkedIn, Snapchat und TikTok

Am besten geeignet für breite Themen, hat aber Probleme mit Nischenbereichen

Die Preise, insbesondere für Premium-Pläne, können für kleinere Geschäfte unerschwinglich sein

Daten erfordern oft eine umfangreiche Filterung, um relevante Erkenntnisse zu finden

BuzzSumo Preise

Basic: $95/Monat für einen Benutzer

$95/Monat für einen Benutzer Erstellung von Inhalten: $199/Monat für fünf Benutzer

$199/Monat für fünf Benutzer PR & Kommunikation: $199/Monat für fünf Benutzer

$199/Monat für fünf Benutzer Suite: 319 $/Monat für zehn Benutzer

319 $/Monat für zehn Benutzer Enterprise: $999/Monat für 30 Benutzer

BuzzSumo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

6. Puffer

über Puffer Wenn soziale Medien eine Phase sind, ist Buffer die Backstage-Crew, die dafür sorgt, dass die Show reibungslos abläuft. Im Kern ist Buffer ein Social-Media-Management-Tool, das den Prozess der Planung, Veröffentlichung und Analyse von Social-Media-Inhalten entmystifiziert.

Die übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Beiträge für verschiedene Plattformen zu planen und so eine solide Präsenz in den sozialen Medien zu gewährleisten. Die Analysefunktionen von Buffer bieten nicht nur die Möglichkeit, Beiträge zu veröffentlichen, sondern auch einen tiefen Einblick in die Leistung Ihrer Inhalte und ermöglichen eine kontinuierliche Feinabstimmung.

Für Teams sorgen die kollaborativen Features dafür, dass jeder auf dem Laufenden bleibt, und machen Buffer zu einer zentralen Anlaufstelle für alle Dinge in den sozialen Medien.

Buffer beste Features

Optimiert die Planung von Inhalten mit einem Warteschlangensystem für Inhalte

Bietet umfassende tools zur Berichterstellung für die Kommunikation mit den Beteiligten

Integriert integrierte Systeme zur Überprüfung von Inhalten, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Grenzen des Puffers

Konzentriert sich ausschließlich auf Inhalte der sozialen Medien; andere marketing-Kampagnen brauchen zusätzliche tools

Benutzer finden es schwierig, Inhalte von anderen Plattformen oder Tools zu integrieren

Preise von Buffer

Free

Essentials: $6/Monat für einen Benutzer und einen Kanal

$6/Monat für einen Benutzer und einen Kanal Team: 12 $/Monat für unbegrenzte Benutzer und einen Kanal

12 $/Monat für unbegrenzte Benutzer und einen Kanal Agentur: 120 $/Monat für unbegrenzte Benutzer und zehn Kanäle

120 $/Monat für unbegrenzte Benutzer und zehn Kanäle Zusätzliche Kanäle: $6-12/Monat

Buffer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (980+ Bewertungen)

4.3/5 (980+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,420+ Bewertungen)

7. Canva

über Canva Canva ist wie ein digitaler Pinsel für alle, die keine ausgebildeten Künstler sind, aber eine Vision haben, die sie zum Leben erwecken wollen. Diese Cloud-basierte projektmanagement für Design tool hat die Art und Weise revolutioniert, wie Vermarkter an visuelle Inhalte herangehen.

Mit einer riesigen Bibliothek von Vorlagen, die von Infografiken bis zu social-Media-Vorlagen bietet die Plattform eine Leinwand für jeden Bedarf. Die Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, gepaart mit einer reichhaltigen Palette an Schriftarten, Bildern und Illustrationen, sorgt dafür, dass die Erstellung überzeugender visueller Elemente nicht länger nur professionellen Designern vorbehalten ist.

Egal, ob Sie ein Startup sind, das Branding-Materialien erstellen möchte, oder eine etablierte Marke, die eine konsistente visuelle Identität beibehalten will, Canva bietet die Tools, um dies nahtlos zu realisieren.

Beste Features von Canva

Bietet Vorlagen für verschiedene Marketingmaterialien, von Anzeigen bis hin zu Beiträgen für soziale Medien

Unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Ordnern, Zeitplänen und Kommentartools

Ausgestattet mit einem Video Editor und Animationen für eine ansprechende Erstellung von Inhalten

Canva Limits

Einige Benutzer haben Probleme mit der Benutzeroberfläche, wie z. B. falsche Ausrichtung oder sporadische Drag-and-Drop-Funktionen

Die Qualität der kostenlosen Vorlagen kann sich limitierend anfühlen, so dass Benutzer zu kostenpflichtigen Plänen tendieren

Canva Preise

Free

Pro: $119,99/Jahr für eine Person

$119,99/Jahr für eine Person Teams: $149,90/Jahr für die ersten fünf Personen

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,200+ Bewertungen)

4.7/5 (4,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,300+ Bewertungen)

8. Planoly

über Planoly Mit seinem visuell orientierten Ansatz erfordert Instagram eine einzigartige Strategie, und Planoly wurde entwickelt, um Marken auf dieser Plattform zu unterstützen. Planoly ist mehr als nur ein Tool zur Terminplanung, sondern ein visueller Planer für Instagram-Enthusiasten.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihr Instagram-Raster im Voraus zu erstellen, zu kuratieren und zu visualisieren, um sicherzustellen, dass jeder Beitrag mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmt. Das Feature zur automatischen Veröffentlichung bedeutet, dass Ihre Inhalte auch dann veröffentlicht werden, wenn Sie offline sind.

Mit der Analysefunktion können Sie Einblicke in das Engagement Ihrer Zielgruppe gewinnen und Ihre Posting-Strategie optimieren. In einer Welt, in der Instagram ein entscheidender Marketingkanal ist, wird Planoly zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg.

Planoly beste Features

Unterstützt die nützliche "Link in Bio"-Funktion für Instagram

Integriert einen robusten In-App TikTok Video Planer

Erleichtert Cross-Posting zwischen Plattformen, z. B. von TikTok zu YouTube-Kurzfilmen

Planoly Beschränkungen

Begrenzter kostenloser Zeitraum für die Testversion von nur sieben Tagen

Der Starter Plan begrenzt die Anzahl der monatlichen Uploads, was für kleine Agenturen und Geschäfte ein Limit darstellen kann

Preise von Planoly

Starter: $13/Monat

$13/Monat Wachstum: $23/Monat

$23/Monat Professionell: $43/Monat

Planoly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

9. Sprout Social

über Sprout Social Wenn soziale Medien ein belebter Markt sind, ist Sprout Social Ihr erfahrener Führer, der Ihnen hilft, sich zurechtzufinden, sich zu engagieren und zu gedeihen. Diese allumfassende Plattform integriert ein Dreiergespann aus Publishing-, Analyse- und Engagement-Tools unter einem Dach.

Sie durchbricht die Silos, die oft im Social Media Management zu finden sind, und bietet eine einheitliche Ansicht der digitalen Präsenz Ihrer Marke. Features für die Zusammenarbeit sorgen für einen nahtlosen Aufwand im Team und gewährleisten die Synchronisierung aller Reaktionen, Beiträge und Strategien.

Die Analysefunktionen der Plattform bieten detaillierte Einblicke in die Kampagnenleistung und das Nutzerverhalten. Bei Sprout Social geht es nicht nur darum, Social Media Marketing zu verwalten, sondern es zu beherrschen.

Sprout Social beste Features

Features wie ein intelligenter Posteingang für eine effiziente Bearbeitung von Anfragen

Bietet eine Asset-Bibliothek mit doppelter Ansicht für ein rationalisiertes Asset-Management

Bietet umfangreiche Features für Analysen, Social Listening und Monitoring

Vereinfacht die externe Zusammenarbeit

Beschränkungen von Sprout Social

Die Preisstruktur kann für kleine Agenturen sehr hoch sein

Fehlende Funktionen zur Gruppierung von Beiträgen im Kalender

Fehlende Drag-and-Drop Funktion im Kalender

Preisgestaltung von Sprout Social

Standard: $249/Monat

$249/Monat Professional: $399/Monat

$399/Monat Erweitert: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,360+ Bewertungen)

4.4/5 (2,360+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (550+ Bewertungen)

10. MailChimp

über MailChimp Im Zeitalter flüchtiger Social-Media-Posts und flüchtiger digitaler Interaktionen bleibt die E-Mail ein unerschütterlicher Kommunikationskanal, und MailChimp ist sein Verfechter.

MailChimp ist ein Synonym für E-Mail-Marketing und bietet eine intuitive Plattform zum Entwerfen, Versenden und Entschlüsseln von E-Mail-Kampagnen. Von eleganten Newsletter-Vorlagen bis hin zu Automatisierungs-Workflows bietet es sowohl Anfängern als auch erfahrenen E-Mail-Vermarktern etwas.

Die robusten Analysefunktionen der Plattform geben Aufschluss über Öffnungsraten, Klickraten und das Verhalten der Abonnenten und helfen Ihnen, Ihre E-Mail-Strategie zu verfeinern und zu perfektionieren. Mit seiner sich ständig weiterentwickelnden Suite von Tools, einschließlich Landing Pages und Anzeigen, stellt MailChimp sicher, dass digitale Vermarkter die Ressourcen haben, um ihr Publikum zu pflegen und beständig zu vergrößern.

MailChimp beste Features

Erleichtert die Erstellung von Landing Pages und optimiert die Lead-Generierung

Optimiert den Aufbau von E-Mail-Listen und die Durchführung von Kampagnen

Integriert Tools zur Verwaltung sozialer Medien

Kann auch als Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) eingesetzt werden

Zentralisiert Kundeninformationen, von Kontaktdetails bis hin zur Kaufhistorie, und unterstützt die Gruppierung von Kunden auf der Grundlage ihrer Zinsen

MailChimp Beschränkungen

Benutzer müssen ihre eigenen Vorlagen erstellen

Die Benutzeroberfläche kann sich für manche Benutzer klobig und unintuitiv anfühlen

Möglicherweise nicht geeignet für die proaktive Verwaltung von Vertrieb, Support oder anderen Kundeninteraktionen

MailChimp Preise

Free

Essentials: $13/Monat

$13/Monat Standard: $20/Monat

$20/Monat Premium: $350/Monat

MailChimp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (12,000+ Bewertungen)

4.3/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (16,000+ Bewertungen)

ClickUp, die ultimative Lösung für digitales Marketing

In der sich entwickelnden digitalen Landschaft machen die richtigen tools den Unterschied aus. Während viele Plattformen Nischenfunktionen anbieten, entpuppt sich ClickUp als eine ganzheitliche Lösung, die auf die dynamischen Bedürfnisse von Marketingfachleuten zugeschnitten ist. Von der sorgfältigen Planung und Ausführung von Marketingprogrammen bis hin zur nahtlosen Integration von KI für die Erstellung von Inhalten bietet ClickUp unvergleichliche Features, die es von anderen abheben.

In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit das Tempo des Fortschritts bestimmt, sorgen die intuitiven Features von ClickUp, wie Dokumente und Whiteboards, dafür, dass jedes Mitglied des Teams von der Entstehung einer Idee bis zu ihrer Veröffentlichung synchronisiert bleibt. Die Transparenz, die ClickUp bietet, sorgt für Effizienz, reduziert redundante Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität.

Während sich andere Tools in isolierten Bereichen auszeichnen, bietet ClickUp ein integriertes Ökosystem, das die vielschichtigen Anforderungen des digitalen Marketings versteht. Es geht nicht nur darum, mehr zu erledigen, sondern auch darum, mit weniger mehr zu erreichen - und in diesem Bereich ist ClickUp zweifelsohne die Nummer eins.