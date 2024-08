Wir haben die 10 besten Corporate Wiki Software im Jahr 2024 getestet

Obwohl Wikipedia das bekannteste Wiki der Welt ist, sind nicht alle Wikis öffentlich.

Der Austausch von Wissen und die Transparenz in Unternehmen haben die Nutzung interner Unternehmens-Wikis beschleunigt. Heute ist jedes Wiki ein einfach zu erstellendes Informationsrepository in Form einer Website. Und alle Arten von Benutzern können ein Wiki pflegen.

Von Geschäfts- bis zu IT-Teams können alle über die Wiki-Software Inhalte auf bestimmten Seiten veröffentlichen. Sie können diese Seiten auch kommentieren und die von anderen veröffentlichten Inhalte ändern.

Unternehmen nutzen Wikis als zentrale Informationsquelle für Unternehmensverfahren und -richtlinien. Sie bauen Wissensdatenbanken auf und verwalten ihre Dokumente mit Wiki-Software-Tools. Aber sie verwenden Wikis auch, um Teamprozesse zu beschreiben, um die

projektanforderungen

und die Einarbeitung oder Schulung neuer Mitarbeiter.

Welcher Anwendungsfall Ihnen auch einfällt, das Wissen in den Köpfen der Teammitglieder ist nutzlos, wenn sie es nicht anwenden oder weitergeben. Und Software für Wiki-Repositories ist das Förderband für die Verbreitung von Organisationswissen.

Außerdem machen Wiki-Tools das Auffinden relevanter Informationen viel einfacher und schneller. Diese Tools verfügen über Funktionen für Suche, Authentifizierung, Zugriffsverwaltung und Versionshistorie, um das Wissen im gesamten Unternehmen zu organisieren. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die beste Wiki-Software, was sie ist, die besten Funktionen für die Verwaltung von Projekten und die verschiedenen Arten des Wissensmanagements.

Was ist Wiki-Software?

Wiki-Software unterstützt die Entwicklung und das Funktionieren interner oder externer Seiten, die als Anlaufstelle für Unternehmenswissen oder Dokumentation zu einem bestimmten Thema dienen. Das kann auch das Erstellen, Aktualisieren, Organisieren (oder Verlinken) und Navigieren von Inhalten in Online-Wiki-Repositories umfassen.

Die Erstellung bzw. Aktualisierung von Wiki-Inhalten erfolgt jedoch gemeinschaftlich, weshalb Software für Wiki-Sites Folgendes unterstützt

zusammenarbeit im Team

. Und die Teammitglieder benötigen nur einen Webbrowser für die Zugriffsrechte, um neue Seiten im Wiki zu erstellen und bestehende Seiten zu bearbeiten, die andere Mitglieder erstellt haben.

Unternehmen verwenden Wiki-Software, um interne Wikis für Mitarbeiter und externe Wikis für Kunden oder Benutzer zu erstellen. Ein externes Wiki könnte zum Beispiel hilfreiche Produktanleitungen enthalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wiki-Tools die Zentralisierung von Unternehmens- oder Produktwissen ermöglichen. GESCHICHTE DER WIKIS

Wikis gibt es seit dem 25. März 1995, als Howard G. "Ward" Cunningham, ein amerikanischer Computerprogrammierer, das erste Wiki auf der Website seiner Beratungsfirma veröffentlichte. Cunningham hatte seit 1994 an der Programmierung der Wiki-Software gearbeitet, die sein Wiki namens "WikiWikiWeb" unterstützte.

Die 10 beste Wiki-Software für Ihr Unternehmen

1.

ClickUp

Am besten für Unternehmens-Wikis

Erstellen Sie ansprechende Dokumente, Besprechungspläne, Wikis und vieles mehr - verbinden Sie sie mit Workflows und setzen Sie Ideen mit Ihrem Team um

Natürlich beginnen wir mit dem

beste Wissensdatenbank-Software

: ClickUp! Es ist die All-in-One-Produktivitätsplattform mit allem, was Teams zur Implementierung und Verwaltung von Wikis benötigen.

Sicher, es ist eine Lösung für alles, was mit Projektmanagement und Produktivität zu tun hat, sowie eine integrierte Wiki-Software

ClickUp Docs

. Aber die Sache ist die: ClickUp ist hervorragend, wenn Ihre Projekte und Arbeitsabläufe dokumentenintensiv sind.

Erstellen

whiteboards und Dokumente

in ClickUp und verknüpfen Sie Projektaufgaben mit ihnen. Organisieren Sie dann all diese Wissensbestandteile und arbeiten Sie daran, ob in Echtzeit oder nicht. SOPs, Besprechungsnotizen, Briefs und Anforderungsspezifikationen - all das können Sie mit ClickUp Docs bearbeiten.

ClickUp beste Eigenschaften

In-Kontext-Dokumente Hängen Sie Dokumente an den projekte und Aufgaben an, für die sie relevant sind, und greifen Sie innerhalb des Projekts oder der Aufgabe auf sie zu.

Hängen Sie Dokumente an den projekte und Aufgaben an, für die sie relevant sind, und greifen Sie innerhalb des Projekts oder der Aufgabe auf sie zu. Dokumentenbeziehungen : Verknüpfung zu einem Dokument oder einer Aufgabe aus einem anderen Dokument heraus.

: Verknüpfung zu einem Dokument oder einer Aufgabe aus einem anderen Dokument heraus. Schachteln von Seiten in Dokumenten : Unterteilen Sie Dokumente in Unterseiten, die im übergeordneten Dokument verschachtelt sind, um Ihren Inhalt zu organisieren.

: Unterteilen Sie Dokumente in Unterseiten, die im übergeordneten Dokument verschachtelt sind, um Ihren Inhalt zu organisieren. Archivierte Dokumente : Anstatt Dokumente zu löschen, können Sie sie archivieren. Die Plattform verbirgt diese Dokumente, bewahrt sie jedoch auf, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederfinden können.

: Anstatt Dokumente zu löschen, können Sie sie archivieren. Die Plattform verbirgt diese Dokumente, bewahrt sie jedoch auf, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederfinden können. Reiche Textformatierung : Wenn die Dokumente lang werden, können Sie sie mit Umschaltlisten, farbigen Hintergründen und Spalten gut organisieren.

: Wenn die Dokumente lang werden, können Sie sie mit Umschaltlisten, farbigen Hintergründen und Spalten gut organisieren. Angepasste Zugriffsrechte : Schützen Sie Ihre Dokumente vor unerwünschten Bearbeitungen durch bestimmte Zielgruppen.

: Schützen Sie Ihre Dokumente vor unerwünschten Bearbeitungen durch bestimmte Zielgruppen. Echtzeit-Bearbeitung :

Arbeiten Sie live mit Ihrem Team zusammen an Inhalten und markieren Sie Mitglieder in den Kommentaren.

: Arbeiten Sie live mit Ihrem Team zusammen an Inhalten und markieren Sie Mitglieder in den Kommentaren. Dokumentenkategorien : Kennzeichnen Sie Dokumente mit Kategorien, damit Sie sie leicht finden und abrufen können.

: Kennzeichnen Sie Dokumente mit Kategorien, damit Sie sie leicht finden und abrufen können. Vorlagen : Speichern Sie häufig verwendete Dokumente als Vorlagen für später. (Sehen Sie sich diese vorlagen für Zusammenfassungen !)

: Speichern Sie häufig verwendete Dokumente als Vorlagen für später. (Sehen Sie sich diese vorlagen für Zusammenfassungen !) Aufgabenerstellung : Wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um und weisen Sie diese Ihren Teammitgliedern zu.

: Wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um und weisen Sie diese Ihren Teammitgliedern zu. Unterstützung für Markdown : Tastatur und Slash-Befehle formatiert den Inhalt mit der Sprache Markdown.

: Tastatur und Slash-Befehle formatiert den Inhalt mit der Sprache Markdown. Code-Block-Formatierung: Verbessern Sie die Lesbarkeit von Code in Ihrer Dokumentation durch Syntax-Hervorhebung.

Wiki-Vorlagen

sind eine hervorragende Ressource für den Start Ihres Wissenszentrums. Um den dauerhaften Erfolg der Informationen Ihres Teams in einem Wiki zu gewährleisten, sollten Sie eine solide Grundlage mit Hilfe der

ClickUp-Wiki-Vorlage

. Verwenden Sie diese Vorlage als Schnellstartanleitung, damit Ihr Team mit einer gut dokumentierten Informationsdrehscheibe ausgestattet ist.

Ermöglichen Sie allen Teammitgliedern einen einfachen Zugang zu Wissen und eine schnellere Erstellung neuer Inhalte mit der Wiki-Vorlage von ClickUp

ClickUp Einschränkungen

ClickUp bietet so viele Anpassungsmöglichkeiten, dass Sie sich anfangs vielleicht ein wenig überfordert fühlen.

Sie werden (noch) nicht alle ClickUp-Ansichten in der mobilen App finden.

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer und Monat

: $7 pro Benutzer und Monat Business : $12 pro Benutzer und Monat

: $12 pro Benutzer und Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Confluence - Das Beste für die Teamzusammenarbeit

Über

Atlassian

Confluence

wikis bieten Teams Arbeitsbereiche für den Wissensaustausch und sollen die Zusammenarbeit rund um dieses Wissen fördern. Die Arbeitsbereiche sind für Teams und Projekte jeder Größe und Art geeignet.

Außerdem eignet sich Confluence nicht nur für unternehmenskritische Projekte mit hochrangigen Praktiken, sondern auch für Teams, die einen Kanal suchen, um die Informationstransparenz zu erhöhen.

Vergleich Notion vs. Confluence

, Einfluss vs. Teams , & Confluence vs. Google Docs

10. Google Drive - Das Beste für Google Workspace Nutzer

Über Google

Sie haben vielleicht noch nie darüber nachgedacht Google Drive aber Sie können es zur Erstellung von Wissensdatenbanken verwenden. Viele Unternehmen nutzen Google Drive sogar als Wiki-Software, um die Mitarbeiter auf dem gleichen Stand zu halten.

Google beste Eigenschaften

Sicherheit : Integrierter Schutz vor Malware, Ransomware und Spam. Es bietet außerdem verschlüsselten Zugriff auf Dateien und scannt Dokumente auf Malware, Ransomware, Spam und Phishing.

: Integrierter Schutz vor Malware, Ransomware und Spam. Es bietet außerdem verschlüsselten Zugriff auf Dateien und scannt Dokumente auf Malware, Ransomware, Spam und Phishing. Integrationen : Verbindung mit anderen Google-Produkten wie Sheets, Docs und Slides

: Verbindung mit anderen Google-Produkten wie Sheets, Docs und Slides Unterstützung für mehrere Dateitypen : Bearbeiten Sie PDF-Dateien und exportieren Sie Dokumente in Dateitypen wie PDF.

: Bearbeiten Sie PDF-Dateien und exportieren Sie Dokumente in Dateitypen wie PDF. Google Suche: Die Suchtechnologie, auf die Sie sich bei Google verlassen, ist in Drive integriert.

Google-Einschränkungen

Für komplexe Inhalte ist es besser, auf einem Desktop-Computer statt auf einem mobilen Gerät zu arbeiten, insbesondere für die besten Wiki-Software-Optionen

Es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, d. h. Google kann auf die in Drive gespeicherten Informationen zugreifen.

Google-Preise

Für Privatpersonen: $0

Business Standard: $12 pro Nutzer und Monat

Google-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (26.000+ Bewertungen)

Arten von Wiki-Software

Wir klassifizieren Software für Wiki-Sites nach drei Kriterien: Wer kann auf die Wikis zugreifen, die sie unterstützen, der Zweck dieser Wikis und wer die Wiki-Software pflegt. Und das sind die Typen:

Öffentliche oder private Wikis

Öffentliche Wiki-Tools unterstützen öffentliche Wikis, während private Wiki-Tools private Wikis betreiben. Der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Wikis liegt darin, wie die Benutzer auf sie zugreifen und wer diese Benutzer sind.

Öffentliche Wikis - wie z. B. Wikipedia - sind für jeden online zugänglich. Private Wikis - oder interne Wikis - sind dagegen nur für eine begrenzte Anzahl von Personen über eine Authentifizierung zugänglich.

Unternehmen nutzen private Wikis, um Wissen unter ihren Mitarbeitern auszutauschen. Aber ein Unternehmen kann auch öffentliche Wikis verwenden, um Produktinformationen mit Benutzern und Projektinformationen mit Kunden zu kommunizieren.

Persönliche oder Unternehmens-Wikis

Ähnlich wie bei öffentlicher und privater Wikisoftware bilden persönliche und unternehmenseigene Wikitools die Grundlage für persönliche bzw. unternehmenseigene Wikis. Unternehmens-Wikis können einem geschäftlichen Zweck dienen und einer Organisation gehören, aber ein Wiki kann auch einem Freizeitzweck dienen und einer Einzelperson gehören.

Cloud-gehostetes oder selbstgehostetes Wiki

Wenn Sie sich für eine selbst gehostete Wikisoftware entscheiden, müssen Sie sie auf Ihren Servern installieren. Außerdem müssen Sie ein engagiertes Team von IT-Fachleuten zusammenstellen, das die Software wartet. Und die Teammitglieder müssen in der Lage sein, Open-Source-Wikisoftware anzupassen und weiterzuentwickeln, was kostspielig ist.

Hosting-Firmen bieten jedoch in der Cloud gehostete Wiki-Software an, d. h. Software als Service. Hosting-Anbieter gewährleisten die Sicherheit der Informationen, die Sie auf Ihrer in der Cloud gehosteten Wiki-Site speichern. Außerdem pflegen sie diese Software regelmäßig, indem sie sie aktualisieren und neue Funktionen entwickeln oder bestehende verbessern.

Beispiele für Inhalte auf selbst gehosteter Wikisoftware

Da selbst gehostete Wikisoftware online ist, können Teammitglieder, Kunden oder Benutzer jederzeit und überall auf eine Wiki-Plattform zugreifen. Ein Unternehmens-Wiki oder eine Wiki-Engine umfasst normalerweise:

Unternehmensinformationen : Mission, Vision und Werte

: Mission, Vision und Werte Organigramm : Unternehmensstruktur, Abteilungsgliederungen und Mitarbeiterverzeichnisse

: Unternehmensstruktur, Abteilungsgliederungen und Mitarbeiterverzeichnisse Mitarbeiterhandbücher : Unternehmensrichtlinien, Leistungen, Regeln und Bedingungen

: Unternehmensrichtlinien, Leistungen, Regeln und Bedingungen Markenrichtlinien : Farbton, Logos, Farbpaletten und Pressematerialien

: Farbton, Logos, Farbpaletten und Pressematerialien Industrie-Daten : Analyse der Wettbewerber und Branchenumfragen oder -berichte

: Analyse der Wettbewerber und Branchenumfragen oder -berichte Interner Inhalt: Bewährte Praktiken, Leitfäden, Verkaufsunterlagen und Produkttutorials

Worauf sollten Sie bei einer Wiki-Software achten?

Wir haben bereits einige Funktionen von Wikis erwähnt, aber was sollte Ihr Unternehmen verwenden? Wikis müssen auf Ihr Unternehmen zugeschnitten und für jeden - insbesondere für nichttechnische Benutzer - navigierbar sein. Hier sind ein paar Funktionen, die Sie berücksichtigen sollten:

Suchfunktionen : Die beste Wiki-Software ermöglicht es Ihrem Team, Ihren Kunden oder Benutzern, zu suchen und genau die Informationen zu finden - und zwar schnell. Ein Unternehmens-Wiki muss über eine präzise Suchfunktion verfügen.

: Die beste Wiki-Software ermöglicht es Ihrem Team, Ihren Kunden oder Benutzern, zu suchen und genau die Informationen zu finden - und zwar schnell. Ein Unternehmens-Wiki muss über eine präzise Suchfunktion verfügen. Navigation : Organisierte Inhaltshierarchien sind unerlässlich, damit die Benutzer die Inhalte Ihrer Wiki-Software erkunden können, z. B. durchbidirektionale Verlinkung.

: Organisierte Inhaltshierarchien sind unerlässlich, damit die Benutzer die Inhalte Ihrer Wiki-Software erkunden können, z. B. durchbidirektionale Verlinkung. Zusammenarbeit : Das Erstellen, Bearbeiten und ständige Aktualisieren von Inhalten ist ein Muss für eine Wiki-Software. Es sollte einfach sein, Inhalte zu formatieren, hinzuzufügen und Bilder, Links oder Code einzufügen.

: Das Erstellen, Bearbeiten und ständige Aktualisieren von Inhalten ist ein Muss für eine Wiki-Software. Es sollte einfach sein, Inhalte zu formatieren, hinzuzufügen und Bilder, Links oder Code einzufügen. Versionsgeschichte : Die besten Wiki-Tools zeichnen alle Änderungen an Ihren Wiki-Seiten auf, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, was für Open-Source-Wiki-Software entscheidend ist. Außerdem können Sie auf diese Weise sicher zu früheren Versionen zurückkehren.

: Die besten Wiki-Tools zeichnen alle Änderungen an Ihren Wiki-Seiten auf, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, was für Open-Source-Wiki-Software entscheidend ist. Außerdem können Sie auf diese Weise sicher zu früheren Versionen zurückkehren. Authentifizierung und Zugangsverwaltung : Ihre Wiki-Lösung muss nicht unbedingt ein öffentliches Wiki sein und kann auch private Unternehmensinformationen enthalten. Oder es könnte eine Mischung aus beidem sein. In jedem Fall brauchen Sie ein Tool, das sicherstellt, dass sensible Inhalte gesperrt bleiben.

: Ihre Wiki-Lösung muss nicht unbedingt ein öffentliches Wiki sein und kann auch private Unternehmensinformationen enthalten. Oder es könnte eine Mischung aus beidem sein. In jedem Fall brauchen Sie ein Tool, das sicherstellt, dass sensible Inhalte gesperrt bleiben. Integrationen : Integrationen von Drittanbietern zwischen Ihrer Wiki-Software und anderen Anwendungen helfen Ihnen, Daten und Analysen mit Ihren Seiten zu verbinden.

: Integrationen von Drittanbietern zwischen Ihrer Wiki-Software und anderen Anwendungen helfen Ihnen, Daten und Analysen mit Ihren Seiten zu verbinden. Benutzerdokumentation und -unterstützung : Wenn Sie ein Help Center betreiben müssen, sollte Ihre Wiki-Lösung als zentraler Ort für Ihre Benutzer und Ihre Inhalte dienen können.

: Wenn Sie ein Help Center betreiben müssen, sollte Ihre Wiki-Lösung als zentraler Ort für Ihre Benutzer und Ihre Inhalte dienen können. Vorlagen und Anpassungen: Wenn Sie Ihr Wiki von Grund auf neu entwerfen müssen, sollten Sie nach Wiki-Tools mit integrierten Vorlagen suchen.

Welche Wiki-Software ist die beste für Ihr Team?

Die Auswahl der besten Wiki-Software-Tools ist keine leichte Aufgabe. Sie benötigen eine komplexe Wiki-Software für eine fortgeschrittene und anspruchsvolle Benutzererfahrung und Wissensdrehscheibe.

Es ist klug, sich für eine Wiki-Software zu entscheiden, die es den Benutzern am besten ermöglicht, selbst bei großen und komplexen Projekten mühelos Seiten zu erstellen und zu bearbeiten. Das ist der Schlüssel zu ClickUp!

Mit leistungsstarken Funktionen wie Versionskontrolle, Zugriffskontrolle und Suchfunktionen können Benutzer eine große Menge an Informationen in ClickUp Docs effizient verwalten und durch sie navigieren.

Darüber hinaus eignet sich ClickUp hervorragend als Wiki-Software, da es fortschrittliche Anpassungsoptionen bietet, die es den Benutzern ermöglichen, die Plattform an ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen.

Möchten Sie sehen, wie ClickUp als Ihr Wiki funktioniert? Erstellen Sie noch heute Ihren kostenlosen Arbeitsbereich !