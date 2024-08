Was ist bi-direktionale Verlinkung?

Es ist an der Zeit, unsere metaphorische Enzyklopädie der im Laufe der Jahre gespeicherten Informationen zu nutzen, um unsere Ideen zu verbessern, indem wir sie aus unseren Köpfen herausholen und darüber schreiben. Ein großer Teil unseres Erfolges hängt davon ab, dass wir das gespeicherte Wissen wieder aufleben lassen und zeitmanagement-Fähigkeiten um unser höchstes Potenzial zu erreichen - im Beruf und im Leben!

Führen Sie ein neues Konzept für Notizen ein: bi-direktionale Verknüpfung.

Insider über GIPHY Die bidirektionale Verlinkung bietet einen Pfad zurück zu der Seite, auf der Sie den Verweislink eingefügt haben, und schafft so eine Datenbank mit miteinander verbundenen Informationen - ein zweites Gehirn. 🧠💡

Wenn Sie ein Fan des lebenslangen Lernens sind, sollten Sie Produktivitätssysteme für zeit zu sparen oder beides, dann ist das hier genau das Richtige für Sie!

Um den Wert der bidirektionalen Verlinkung zu verstehen, sollten wir zunächst ihren Vorgänger erklären: monodirektionale Verknüpfung.

Ein monodirektionaler Link ist, nun ja, jede Webseite im Internet, was bedeutet, dass es einen linearen Hyperlink von einer Seite zur anderen gibt, der in eine neue Richtung geht.

Ein bi-direktionaler Link stellt einen Backlink her - einen Rücklink, der zu der Stelle auf der Seite zurückführt, auf die Sie verwiesen haben. Ein Eingangstor, um vorwärts oder rückwärts zu blättern.

Bidirektionale Links können ein einzelnes Wort oder eine Phrase von einer beliebigen Stelle auf Ihrer Seite sein. Sie strukturieren Ihre Notizen, indem sie das unendliche Scrollen ersetzen, wenn Sie mit der Zeit Konzeptebenen hinzufügen. Jeder kann bi-direktionale Links verwenden, um:

Backlinks durchsuchen, um verwandte Informationen zu finden, ohne neue Browserfenster zu öffnen

Organisch eine persönlichewissens-Wiki* Verknüpfen Sie Referenzen aus verschiedenen Quellen, um die Punkte zwischen Zeitlinien, Ereignissen, Ideen und mehr zu verbinden

Sobald Sie anfangen, bidirektionale Links zu verwenden, um Dateien und Notizen innerhalb einer einzigen Notiz-App zu verknüpfen, werden Sie ihre Produktivität verbessern und schauen Sie nie wieder zurück!

über GIPHY 👉 Hier finden Sie eine Liste mit Ressourcen für Apps zum Notieren:

Lassen Sie uns ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie bidirektionale Links bei Ihren beruflichen und privaten Aktivitäten nutzen können! 🤓

🏠

Home Project Forschung

Jeder "Heimwerker" weiß, dass ein Gegenstand für mehrere Zwecke verwendet oder optimiert werden kann. Verknüpfen Sie also Ihre YouTube-Videos, Heimwerker-Websites und mehr mit bidirektionalen Links, um Ideen für zukünftige Bedürfnisse zu sammeln... und möglicherweise neue Produkte zu erfinden!

📚

Schule Kurse

Verknüpfen Sie Ihren Geschichts- und Sprachunterricht miteinander, um eine weltweite Zeitleiste mit Ereignissen und Personen zu erstellen. Oder erweitern Sie Ihr Online-Kursmaterial, indem Sie verwandte Themen zum einfachen Nachschlagen miteinander verbinden. Sieh dir das an Projektmanagement-Leitfaden für Studierende !

👥

Personal CRM (Kontaktbeziehungsmanagement)

Ein persönliches CRM ist eine gute Alternative und Verbesserung zu bullet Journaling . Verwalten Sie Ihre Beziehungen, indem Sie Ihre Interaktionen und Reisen mit Familie und Freunden aufzeichnen, sich selbst daran erinnern, was Sie mit anderen teilen möchten, sowie empfohlene Elemente speichern.

Bi-direktionale Verknüpfung für Arbeitsaktivitäten

🌐

Internes Unternehmen Wiki

Ein Unternehmens-Wiki dient als zentrale Quelle für das Hinzufügen und Pflegen von Inhalten in einer gesamten Organisation. Durch die bidirektionale Verknüpfung können übergeordnete Unternehmensprojekte mit SOPs, Aufgaben, Schriftsätzen und mehr verbunden werden, um überfüllte E-Mail-Ketten zu ersetzen.

🏆

OKRs (Objectives and Key Results)

Das Ausmaß der

OKR

in den meisten Unternehmen wird eine E-Mail mit den genehmigten OKRs geteilt. Dann vergehen Monate, und die Mitarbeiter suchen in Tausenden von E-Mails, um sie wiederzufinden. Wie auch immer,

OKRs können ein Teil der täglichen und wöchentlichen Routine sein

mit bidirektionalen Verknüpfungen. Durch die Verknüpfung von Aufgaben und OKRs können die Mitarbeiter sehen, wie jeder zu den gemeinsamen Zielen beiträgt und sich auf die wichtigste Arbeit konzentrieren.

📁

Aufgabe Management

Wenn Sie der Protokollführer einer Besprechung sind, wissen Sie, dass in Ihrem Google Drive ein ganzer Ordner mit Einzeldokumenten gespeichert ist, der nur darauf wartet, aufgeräumt zu werden. Verwenden Sie bidirektionale Links, um Ihre Dokumente in einem Fenster zu verbinden, damit alle Daten, die Sie in früheren Meetings gesammelt haben, von einem Ort aus zugänglich sind.

Wir kennen das, und wir möchten, dass Sie wissen, dass es nicht so sein muss! Bidirektionale Links werden die Art und Weise, wie Sie Inhalte konsumieren und erfassen, verändern. Deshalb brauchen Sie die beste Software, die es gibt, um Ihre Notizen in einem sicheren und produktiven Raum zu machen. diese Software ist ClickUp._ ✨ ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform, die Menschen einen flexiblen Raum bietet, um sich Notizen zu machen, Informationen wiederzufinden und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Darüber hinaus können Sie das bidirektionale Verknüpfungskonzept mit dem Verknüpfungen ClickApp -eine neue leistungsstarke Reihe von Funktionen für die Verknüpfung von Aufgaben, Dokumenten und anderen Elementen in ClickUp!

Verknüpfen Sie Ihre Aufgaben, Dokumente oder so ziemlich alles in ClickUp miteinander

Sie können alle verwandten Inhalte und Links für die aktuelle Seite oder das gesamte Dokument im Abschnitt Beziehungen & Backlinks in der rechten Seitenleiste sehen.

Erweitern Sie die Seite, um Beziehungen, Backlinks, Formatierungsoptionen und mehr anzuzeigen

1️⃣ Suchleiste

Finden Sie den Inhalt und die Aufgaben zu einer bestimmten Seite oder einem bestimmten Dokument, indem Sie in die Suchleiste eingeben.

2️⃣ Seitenlinks

Verknüpfen Sie Seiten und Dokumente mit anderen Seiten, Dokumenten oder Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich. Seitenverknüpfungen eignen sich hervorragend, um Beziehungen zwischen Inhalten und Aufgaben herzustellen, ohne dass diese Beziehung im Inhalt selbst erwähnt wird.

3️⃣ Backlinks

ClickUp erstellt automatisch Backlinks, um den Überblick über verwandte Inhalte zu behalten, wenn Sie Links zu Aufgaben und Dokumenten erwähnen oder kopieren und einfügen.

4️⃣ Externe Links

Links zu Websites außerhalb von ClickUp werden unter dem Menüpunkt "Beziehungen" in der rechten Seitenleiste zusammen angezeigt.

Kann ich eine Beziehung entfernen?

Ja, natürlich! Sie können jede Beziehung zu einer Aufgabe, einem Dokument oder einer Listenansicht .

Klicken Sie auf das X in einer Aufgaben- oder Dokumentansicht, um eine Beziehung zu entfernen

Kann ich Beziehungen zwischen ClickUp-Aufgaben und ClickUp-Dokumenten erstellen?

Auf jeden Fall! Warum bei ClickUp Docs aufhören? 😉

Wenn Sie schon einmal in letzter Minute in ein großes Projekt hineingeschleift wurden, wissen Sie, wie zeitaufwändig es ist, die Informationen zu bekommen, die Sie brauchen, um auf den neuesten Stand zu kommen. Beziehungen, die mit der Aufgabe, die Sie gerade betrachten, verknüpft sind, sorgen für einen stressfreien Zugang zu den verschiedenen Ebenen des Projekts, um den aktuellen Projektstatus zu erfahren.

Verbinden Sie Aufgaben und Dokumente mit Seitenlinks, um Beziehungen zwischen Ihren Inhalten und Ihrer Arbeit in ClickUp herzustellen

Ein Hinweis zu vernetztem Denken vs. Ablagesystemen

Wir können großartige Ideen freisetzen, indem wir Wissen für uns und andere Menschen auffindbar machen. Das Problem mit Ablagesystemen ist, dass wir all diese großartigen Informationen sammeln, sie weglegen und dann vergessen, bis wir sie wieder brauchen.

Vernetztes Denken ist das Upgrade eines Ablagesystems. Es ist eine Datenbank im Wiki-Stil, in der Sie mit einem einzigen Mausklick mehrere Ebenen verwandter Informationen abrufen können. Damit tun Sie sich langfristig einen Gefallen und behalten viel mehr Informationen als durch einfaches Auswendiglernen und Setzen von Lesezeichen.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto und testen Sie ClickUp-Dokumente wenn Sie sich das nächste Mal hinsetzen, um Ihre nächste Idee zu recherchieren. Das Gefühl der Unruhe und der Schreibblockade ist kein Problem für Sie und ClickUp! 💪