10 erstaunliche Zeitmanagement-Strategien

"Wie konnte es so schnell so spät werden?"

Das berühmte Zitat von Dr. Seuss war schon damals einleuchtend und scheint es heute noch mehr zu sein.

Die sozialen Medien wollen Ihre Meinung hören.

Ein weiterer Artikel steht gleich um die Ecke im Internet.

Jedes Summen und Klingeln Ihres Telefons verlangt Ihre Aufmerksamkeit .

Schon bald sind Ihre zwei Stunden ununterbrochener Arbeit im Büro auf 2 Minuten geschrumpft.

"Nicht schon wieder", sagen Sie sich. Aber es ist schon wieder passiert. Alle Wege führen zur Prokrastination und Ablenkung.

**Gibt es noch Hoffnung für uns?

Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen die Zeit wie im Fluge verging, weil ich so konzentriert war oder mich mit etwas Großem beschäftigt habe, produktiven Aktivitäten . Andere Tage sind mir völlig entgangen.

Zeitmanagement bedeutet, dass wir unsere Zeit klug nutzen, um die Aufgaben und Tätigkeiten zu erledigen, die wir erledigen müssen.

Und die Zeit schreitet voran, egal, was wir mit ihr machen. Es liegt an uns, sie produktiver zu nutzen.

lesen Sie unsere Blogs zu Zeitmanagementtechniken und Zeitmanagement-Tipps .

Was sind die wichtigsten Zeitmanagementstrategien, die wir umsetzen können, um unsere Zeit zurückzuerobern?

1. Täglich Ziele setzen

Wenn Sie nicht wissen, was Sie heute tun werden, wie können Sie sich dann über sich selbst ärgern, wenn Sie Ihre Zeit nicht gut einteilen? Ein Teil des Problems sind falsche Erwartungen. Wenn Sie sich keine Ziele setzen und nicht einmal eine Aufgabenliste haben, dann ärgern Sie sich nicht über sich selbst, wenn Sie "nichts" getan haben

Diese nebulöse Vorstellung von dem, was erreicht werden muss, anstatt eine Aufgabenliste zu erstellen, ist nur ein schwarzes Loch der Unproduktivität und schlechten zeitmanagement .

Bei ClickUp listen wir unsere ziele und Aufgaben, an denen wir jeden Tag im Rahmen eines täglichen Standups arbeiten. Wir listen auch auf, woran wir am Vortag gearbeitet haben. Sie stimmen nicht jedes Mal perfekt überein (und ehrlich gesagt tun wir am Ende mehr, als wir dachten).

2. Erledige die wichtigsten Aufgaben zuerst

Eine Möglichkeit, die Kontrolle über Ihre Zeit zu erlangen, besteht darin, dass Sie versuchen, die schwierigsten Aufgaben zuerst zu erledigen. Andere schlagen vor, "den Frosch zu fressen", d. h. zuerst das zu tun, was man nicht tun will. Ich kann das durchaus nachvollziehen, aber wenn man die wichtigste Aufgabe zuerst erledigt, hat man ab diesem Zeitpunkt mehr Zeit.

Um ehrlich zu sein, schwanke ich zwischen "den Frosch essen" und "das Wichtigste zuerst tun" hin und her. Es hängt von meinem Zeitplan ab und davon, wie mein Tag aussieht, aber es ist ein guter Wert, den man im Auge behalten sollte.

3. Verfolgen Sie, wie lange Sie brauchen, um eine Aufgabe zu erledigen

Gutes Zeitmanagement bedeutet zu wissen, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauert. Um Ihre Zeit zu maximieren, müssen Sie ablenkungen begrenzen und gleichzeitig zu überwachen, wie lange Sie für eine Aufgabe brauchen. Wie bringen Sie das unter einen Hut?

Zwei Strategien, um dies zu erreichen:

Pomodoro : Benannt nach einem Tomaten-Timer, arbeitet man in kleineren Abschnitten von 25 Minuten, macht eine kurze Pause und arbeitet dann einen weiteren 25-Minuten-Abschnitt. Nach ein paar dieser Abschnitte macht man eine längere Pause. Unter Verwendung der Pomodoro technik ist eine gute Methode, um konzentriert zu bleiben. Zeiterfassung : Wenn Sie die Pomodoro-Technik anwenden, können Sie auch die Zeit aufzeichnen, um festzustellen, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauert. Wenn Sie das nächste Mal eine ähnliche Aufgabe erledigen müssen, haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wie lange sie dauern wird.

Schau dir das hier an *Zeitprotokollvorlagen* !

4. Planen Sie in Ihrem Tag Zeit für Ihre Aufgaben ein, nicht nur für Besprechungen

Ihr Tag kann sich mit Besprechungen füllen, besonders wenn Ihr Unternehmen nicht so produktiv und effizient ist wie sie sein könnte. Es ist leicht, zu Besprechungen "ja" zu sagen. Schwieriger ist es, Ihre Arbeit um diese Treffen herum zu organisieren. Möglicherweise müssen Sie Zeit einplanen und sogar hin und wieder ein paar Sitzungen ablehnen.

Die ClickUp Zeitansicht ist dafür hervorragend geeignet, denn Sie können Ihre Aufgaben bis auf die Stunde genau planen und müssen sie nicht unbedingt in Ihrem Terminkalender erscheinen lassen kalender .

5. Setzen Sie Prioritäten für Ihre Arbeit und Aufgabenliste

Wenn Sie eine Aufgabenliste erstellen oder in Ihrem Projektmanagementsystem prüfen, was als Nächstes zu tun ist, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Das bedeutet nicht nur, dass Sie festlegen, was als Erstes zu tun ist, sondern auch, was am wichtigsten ist die Priorisierung der übrigen Aufgaben .

Es gibt ein ganzes System, um zu entscheiden wie man die Prioritäten seiner Arbeit setzt aber eine wichtige Erkenntnis ist, dass man sich überlegen sollte, was wichtig und was dringend ist. Das ist nicht immer das Gleiche. Wenn Sie diese Unterscheidung treffen, werden Sie viel Zeit sparen.

6. Planen Sie, Ihre beste Arbeit zur besten Zeit zu erledigen.

Ich glaube, dieser Punkt wird oft übersehen. Jeder von uns hat einen anderen Rhythmus, wie sein Tag verläuft. Einige von uns sind Morgenmenschen, andere sind Nachteulen, und die Nachmittage sind für alle schlecht (j/k). Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen: Halten Sie sich an einen Zeitplan.

**Wenn Sie Ihren Arbeitsrhythmus kennen, können Sie Ihre schwierigsten Arbeiten für Ihre Spitzenzeiten planen. Das könnte die Zeit sein, in der Sie den Frosch essen müssen

7. Tiefe Arbeit, nicht halbe Arbeit. Tiefgreifende Arbeit bedeutet, dass Sie in Ihrem Zeitplan Zeit für konzentriertes Arbeiten vorsehen. Diese Zeit ist nicht unbedingt für Ihre dringendste Arbeit, sondern für

strategische Planung .

Beispiele können die Entwicklung eines neuen Geschäfts sein plan oder Marketingplan oder die Planung Ihrer wichtigsten Funktionsveröffentlichungen für das kommende Quartal.

Der Produktivitätsforscher James Clear nennt jede Arbeit, die mit Textnachrichten, dem Abrufen von E-Mails und sozialen Medien verbunden ist "halbe Arbeit" . Die Beseitigung der halben Arbeit aus Ihrer Routine hilft Ihnen zeit zu sparen auf lange Sicht, weil Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die Sie erledigen müssen.

8. Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich so, dass Sie alles haben, was Sie brauchen

Ein organisierten Schreibtisch ein aufgeräumter Schreibtisch und ein aufgeräumter Arbeitsbereich sorgen dafür, dass Sie die benötigten Arbeitsmittel immer griffbereit haben. Die Suche nach zusätzlichen Materialien, nach einem USB-Laufwerk oder nach Haftnotizen lenkt Sie ab und stört Ihre Konzentration.

Darüber hinaus ist die Organisation Ihres digitalen Arbeitsbereichs ebenfalls wichtig. Funktional nutzen zeitmanagement-Tools ist eine großartige Zeitmanagementtechnik, da Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen automatisieren und Ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen können.

9. Überprüfen Sie Ihre Leistung anhand dieser Ziele

Der Tag ist zu Ende, und wie haben Sie Ihre Zeit genutzt? Wenn Sie eine Aufgabenliste erstellt, sich auf die anstehenden Aufgaben konzentriert und die Zeiterfassung genutzt haben, sollten Sie wissen, wie gut Sie Ihre Zeit gehandhabt haben.

Und wissen Sie was? Es ist in Ordnung, wenn Sie nicht alles perfekt gemacht haben. Sie werden bessere Gewohnheiten entwickeln um mit der Zeit zu lernen, wie man effizienter arbeiten kann.

10. Ein großartiges Team aufbauen

Kollegen können ein Segen - und ein Fluch - sein.

Wenn Sie in einem Team sind, das Sie zur Verantwortung zieht und will, dass Sie großartige Arbeit leisten, dann werden Sie sich auf dieses Niveau begeben.

Gute Kollegen können Sie auf ein höheres Niveau heben, was sich auch auf Ihre Zeitmanagementstrategien auswirken kann.

Schlussfolgerung Effizientes Zeitmanagement strategien kommen nicht von ungefähr.

Sie erfordern Arbeit und Hingabe. Es ist wirklich eine Fähigkeit.

Zeitmanagementstrategien sind wie ein Baum. Sie beginnen mit einem Samenkorn, schlagen Wurzeln und entwickeln sich dann zu einer vollständigen Gewohnheit und Lebensweise.

Das ist es, was Sie anstreben. In diesem Sinne können Sie Ihre Produktivität steigern und mehr aus Ihrer Zeit machen als in der Vergangenheit.

Sobald Sie diese Gewohnheiten verinnerlicht haben, können Sie sich bessere langfristige Ziele setzen. Die Zeit, die Sie in diese Gewohnheiten investieren, zahlt sich aus.

Sie wissen dann besser, was Sie erreichen können, und werden nicht durch unrealistische Ziele frustriert. Mit Zeitmanagement-Strategien optimieren Sie nicht nur Ihre Zeit für heute, sondern auch für die Zukunft.