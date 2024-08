die 15 besten Zeitmanagement-Tools im Jahr 2024

Zeit. Die wertvollste Ressource von allen, und doch diejenige, die wir nicht effektiv verwalten.

Verstehen Sie uns nicht falsch. Wir wissen, wie verlockend es ist, lästige und anspruchsvolle Aufgaben aufzuschieben. Und wir wissen auch, dass viele von uns es vorziehen, den Tag mit leichteren oder weniger stressigen Tätigkeiten zu beginnen.

Deshalb müssen wir Ihnen Folgendes sagen - was auch immer zeitmanagement-Techniken ob Sie Aufgaben verwalten oder die wichtigsten Aktivitäten zuerst erledigen - Sie brauchen das richtige Zeitmanagement-Tool.

Zum Schluss, aufgabenverwaltung ist gleichbedeutend mit Zeitmanagement. Und die besten Projektmanagement-Tools befähigen Sie zu zeit zu sparen bei all Ihren Aufgaben durch Funktionen wie Zeitplanung und Zeitblockierung, ressourcenzuweisung und Zeitschätzungen.

Im Einzelnen, zeitmanagement-Software ermöglicht es Ihnen, das Beste aus Ihrem Zeitplan herauszuholen, indem Sie die Zeit Ihres Teams für Projekte maximieren. Aber Zeitmanagement-Software ist nicht nur dazu da, Termine einzuhalten, Stress zu reduzieren und produktiver zu sein .

Zeitmanagement-Software ermöglicht die Zeiterfassung für Aufgaben und Projekte, so dass mehr Verantwortung für die geleistete Arbeit übernommen werden kann, was zu einem gerechteren Arbeitsumfeld führt. Wenn das also genau das ist, was Sie brauchen, lesen Sie weiter, um zu sehen, wer auf unserer Liste der besten Zeitmanagement-Software steht.

Worauf sollten Sie bei einer Zeitmanagement-Software achten?

Umfang und Vielseitigkeit

Einige Zeitmanagement-Tools bieten nur eine einzige Funktion, z. B. die projektübergreifende Zeiterfassung. Wenn Sie jedoch mehr als nur die Zeitüberwachung bei der Verwaltung von Aufgaben benötigen, lohnt es sich, eine Zeitmanagement-Plattform mit einem breiteren Funktionsumfang zu verwenden, die das kann:

Verwaltung von Ressourcen - einschließlich Ihrer Arbeitskräfte und Materialien wie Software oder Zubehör

Die Zeit über alle Projekte hinweg mit dem gesamten Team vergleichen

Offline-Zeitüberwachungsfunktionen

Die Leistung und Kapazität Ihrer Teams in benutzerdefinierten Feldern in Tabellen- oder Listenansichten anzeigen

Updates zu ungeplanten und überfälligen Aufgaben

Agile Workload-Ansichten, um die Anzahl der erledigten Aufgaben, die geschätzte Zeit und die Scrum-Punkte zu sehen

Die ClickUp Workload View gibt Einblicke in Ihre Projektmetriken, um einen Schritt voraus zu sein

Integrationen und Erweiterbarkeit

Wenn Sie Ihre Zeitmanagement-Software mit anderen Projektmanagement-Tools, die Sie bereits verwenden, integrieren müssen, schränkt das Ihre Möglichkeiten ein. Unter den Alternativen sollten Sie nach einer Software suchen, die alle Ihre Anforderungen an das Zeitmanagement erfüllt - oder nach einem Tool, das sich problemlos in andere Zeitmanagement-Tools integrieren lässt.

Wählen Sie schließlich eine zeitmanagement-App mit detaillierten Vorlagen, die Ihnen einen Vorsprung verschaffen. Die Einführung einer neuen Zeiterfassungssoftware kann überwältigend sein, aber mit der Hilfe von Zeitmanagement und vorlagen für die Zeiterfassung setzen Sie von Anfang an auf Effizienz und Leistung.

Visuelles und interaktives Design

Natürlich ist eine optisch ansprechende Zeiterfassungssoftware für die Benutzer attraktiv. Aber das ist nicht das einzige Teil des Puzzles für die Benutzerfreundlichkeit.

Die Art und Weise, wie man mit den Zeitmanagement-Tools interagiert, entscheidet über ihre Nützlichkeit und den Mehrwert, den sie bieten. Sie muss klar und einfach - und letztlich intuitiv - sein. Visuelle Hinweise ermöglichen es uns einfach, schneller zu arbeiten.

Und mit einer leicht verständlichen Farbkoordination für das Zeitmanagement und einer genauen Zeiterfassung ist alles um schneller und intelligenter zu arbeiten .

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Sehen Sie sich unsere vollständige Liste an *Zeitmanagement-Vorlagen*

Die 15 besten Zeitmanagement-Software im Jahr 2024

1. ActiveCollab - Das Beste für Aufgabenmanagement

Über ActiveCollab ActiveCollab ist eine Team-Management-Software mit Zeitmanagement-Funktionen. Mit dieser Zeitmanagement-App können Teams die Kundenstunden nach Projekt, Kunde, Auftragsart oder Beauftragtem verfolgen. ActiveCollab bietet auch Funktionen, mit denen Sie die geschätzte gegenüber der verfolgten Zeit in Ihren Projekten sehen können, was ein großer Vorteil für einen Projektmanager ist, der versucht projekte einteilen .

Verwalten Sie Projekte einfach, erhalten Sie genaue Berichte zur Zeiterfassung und nutzen Sie die Funktionen und Ansichten zur Aufgabenverwaltung, um abgeschlossene oder laufende Arbeiten zu sehen.

ActiveCollab beste Eigenschaften

Projekt-Stoppuhr : ActiveCollab verfügt über eine integrierte Uhr, die der Benutzer ausschalten, anhalten und wieder einschalten kann, um die Zeit für ganze Projekte oder bestimmte Aufgaben zu erfassen. Dann können sich die Benutzer auf die Zeitaufzeichnungen verlassen, um Kunden Rechnungen zu stellen

: ActiveCollab verfügt über eine integrierte Uhr, die der Benutzer ausschalten, anhalten und wieder einschalten kann, um die Zeit für ganze Projekte oder bestimmte Aufgaben zu erfassen. Dann können sich die Benutzer auf die Zeitaufzeichnungen verlassen, um Kunden Rechnungen zu stellen Automatischer Wechsel : Erfassen Sie die Zeit für Aufgaben aus mehreren Projekten am selben Tag und wechseln Sie nahtlos zwischen ihnen

: Erfassen Sie die Zeit für Aufgaben aus mehreren Projekten am selben Tag und wechseln Sie nahtlos zwischen ihnen Wöchentliche Übersicht : ActiveCollab bietet einen Überblick über dieprojekte und Aufgaben wo die Teams jede Woche ihre Zeit verbringen

: ActiveCollab bietet einen Überblick über dieprojekte und Aufgaben wo die Teams jede Woche ihre Zeit verbringen Zeitblatt-Filterung : Filtern Sie Zeitdatensätze nach verschiedenen Kriterien, wie z. B. Projekt, Kunde oder Zuweiser

: Filtern Sie Zeitdatensätze nach verschiedenen Kriterien, wie z. B. Projekt, Kunde oder Zuweiser Geschätzte vs. erfasste Zeit : Vergleichen Sie die geschätzte Zeit mit der Zeit, die Teammitglieder für Aufgaben erfasst haben

: Vergleichen Sie die geschätzte Zeit mit der Zeit, die Teammitglieder für Aufgaben erfasst haben Stundensätze: Definieren Sie Stundensätze pro Teammitglied oder Rolle. Das sind die Stundensätze für die Teammitglieder, die sich von den Stundensätzen für die Kunden unterscheiden

ActiveCollab Einschränkungen

ActiveCollab verfügt über begrenzte Integrationen

Mangelnde Flexibilität bei der Anpassung der Schnittstelle

Berichte könnten detaillierter und anpassbarer sein

Preise für ActiveCollab

Plus : $9.5 für drei Benutzer pro Monat

: $9.5 für drei Benutzer pro Monat Pro : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Pro+Get Paid: $11.75 pro Benutzer pro Monat

ActiveCollab Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (86 Bewertungen)

: 4.3/5 (86 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (392 Bewertungen)

2. Harvest - Am besten für eine vereinfachte Zeiterfassung

Über Ernte Harvest ist ein Zeitmanagement-Tool mit einer starken Verbindung zur Rechnungsstellung und Zahlung. Nichtsdestotrotz lässt es sich mit Tools für andere Zwecke integrieren, damit Projekte pünktlich und ordnungsgemäß abgerechnet werden können.

Dieses Zeiterfassungstool ist mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen, um Ausgaben zu erfassen, Projektbudgets zu verwalten und Ihr Team wie eine gut geölte Maschine mit raffinierten Stundenzetteln am Laufen zu halten. Harvest vereinfacht die Abrechnung und projektverwaltung für Freiberufler und kleine Unternehmen, damit Teams effizienter arbeiten können.

Beste Eigenschaften von Harvest

Mehrere Umgebungen : Harvest ermöglicht die Zeiterfassung über den Browser, den Desktop und mobile Geräte

: Harvest ermöglicht die Zeiterfassung über den Browser, den Desktop und mobile Geräte Erinnerungen : Erinnerungen automatisieren damit die Teams die Zeit regelmäßig und konsequent verfolgen.

: Erinnerungen automatisieren damit die Teams die Zeit regelmäßig und konsequent verfolgen. Visuelle Berichte : Harvest bietet verschiedene Berichte, die eine visuelle Analyse der verfolgten Projekte und Aufgabenzeiten ermöglichen

: Harvest bietet verschiedene Berichte, die eine visuelle Analyse der verfolgten Projekte und Aufgabenzeiten ermöglichen Budgetaktualisierungen : Das Tool aktualisiert die Projektbudgets, wenn die Teams die aufgewendete Zeit erfassen

: Das Tool aktualisiert die Projektbudgets, wenn die Teams die aufgewendete Zeit erfassen Kapazitätsberichte : Anhand von Berichten, die die Teamkapazitäten aufzeigen, können Manager überprüfen, welche Teammitglieder überlastet oder unterausgelastet sind

: Anhand von Berichten, die die Teamkapazitäten aufzeigen, können Manager überprüfen, welche Teammitglieder überlastet oder unterausgelastet sind Export : Es unterstützt den Export von Daten in externe Berichtssoftware

: Es unterstützt den Export von Daten in externe Berichtssoftware Rechnungsstellung : Erstellen und versenden Sie Rechnungen an Kunden auf der Grundlage der von den Teammitgliedern erfassten Zeit

: Erstellen und versenden Sie Rechnungen an Kunden auf der Grundlage der von den Teammitgliedern erfassten Zeit Integrierte Online-Zahlungen : Durch die Integration mit Online-Zahlungsplattformen wie PayPal und Stripe rationalisiert Harvest den Einzug von Zahlungen

: Durch die Integration mit Online-Zahlungsplattformen wie PayPal und Stripe rationalisiert Harvest den Einzug von Zahlungen Vereinfachte Buchhaltung: Die Software kopiert Rechnungen und Zahlungen aus Harvest in Buchhaltungsplattformen wie QuickBooks

Einschränkungen von Harvest

Das Tool ist auf Unternehmen ausgerichtet, die mehreren Kunden die für ihre Projekte aufgewendeten Arbeitsstunden in Rechnung stellen. Das bedeutet, dass Teams aus anderen Unternehmensarten einige Umgehungen vornehmen müssen, um Harvest an ihre Bedürfnisse anzupassen

Anpassungen, Berichte und Integrationen sind im Vergleich zu den Anforderungen der Benutzer begrenzt

Harvest Preise

Für immer kostenlos : $0 für einen Benutzer und bis zu zwei Projekte

: $0 für einen Benutzer und bis zu zwei Projekte Pro: $10.80 pro Benutzer pro Monat

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (776 Bewertungen)

: 4.3/5 (776 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (541 Bewertungen)

3. ClickUp - Am besten geeignet für die Zeiterfassung von Projekten

Zeigen Sie die erfasste Zeit über Aufgaben und Standorte hinweg an, um einen vereinfachten Überblick über den Gesamtfortschritt des Teams zu erhalten

ClickUp ist viel mehr als projektmanagementsoftware . ClickUp's Projektzeiterfassung ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren, anstatt Ihre Zeit zu erfassen. Einfach einstellen zeitschätzungen in ClickUp und zu verstehen, wie Sie Ihre Zeit nutzen - das ist die Lösung für ein verbessertes Arbeitsmanagement!

Aber es gibt noch etwas anderes, bei dem Ihnen das Zeitmanagement in ClickUp hilft: das Blockieren von Zeit. Innerhalb der ClickUp-Plattform können Nutzer ihre Arbeitstage in Aufgabenpaketen planen und die Arbeit in der Tiefe fördern, um Dinge zu erledigen.

ClickUp fungiert als zentraler Knotenpunkt für Ihre Dokumentation, Ressourcenzuweisung und Mitarbeiter- oder zeiterfassung der Agentur für bestimmte Aufgaben. Dadurch wird verhindert, dass Ihr Team zwischen verschiedenen Zeitmanagement-Apps hin- und herspringt, um mit Teamkollegen zu kommunizieren, Aufgaben zu verwalten und die Zeit für die erledigte Arbeit zu erfassen.

Sie werden schnell sehen, warum ClickUp so vielseitig für Teams ist, die nach einem besseren Zeitmanagement suchen. Außerdem ist ClickUp bereits die Nr. 1 Projektmanagement-Lösung und Produkt Nr. 1 für Zusammenarbeit und Produktivität in der G2-Liste der besten Software von 2024.

Behalten Sie den Überblick über die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit ClickUp's Project Time Tracking Features

ClickUps beste Eigenschaften

Zeiterfassung in verschiedenen Umgebungen : Erfassen Sie die Zeit, wo immer Sie wollen - ob in der Desktop-App, der mobilen App oder in Chrome - und verknüpfen Sie sie mit ClickUp-Aufgaben

: Erfassen Sie die Zeit, wo immer Sie wollen - ob in der Desktop-App, der mobilen App oder in Chrome - und verknüpfen Sie sie mit ClickUp-Aufgaben Globaler Timer : Machen Sie sich keine Gedanken über das Starten und Stoppen von Zeiterfassungen in derselben Umgebung. Der globale Timer von ClickUp ermöglicht es Ihnen, die Umgebung zu wechseln, ohne die Aufzeichnung zu unterbrechen.

: Machen Sie sich keine Gedanken über das Starten und Stoppen von Zeiterfassungen in derselben Umgebung. Der globale Timer von ClickUp ermöglicht es Ihnen, die Umgebung zu wechseln, ohne die Aufzeichnung zu unterbrechen. Manuelle Erfassung und Bearbeitung : Erstellen Sie vergangene Zeiteinträge manuell, indem Sie den Datumsbereich angeben sowie Zeit zu bestehenden Zeiteinträgen hinzufügen oder abziehen

: Erstellen Sie vergangene Zeiteinträge manuell, indem Sie den Datumsbereich angeben sowie Zeit zu bestehenden Zeiteinträgen hinzufügen oder abziehen Notizen: Fügen Sie Ihren Zeiteinträgen Notizen hinzu, um die von Ihnen geleistete Arbeit detailliert zu beschreiben

Fügen Sie Ihren Zeiteinträgen Notizen hinzu, um die von Ihnen geleistete Arbeit detailliert zu beschreiben Etiketten: Kennzeichnen Sie Zeiteinträge, um sie später einfach zu filtern

Kennzeichnen Sie Zeiteinträge, um sie später einfach zu filtern Rechenbare Zeit : Unterscheiden Sie fakturierbare von nicht fakturierbarer Zeit, damit Sie genau wissen, welche Zeit Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen müssen

: Unterscheiden Sie fakturierbare von nicht fakturierbarer Zeit, damit Sie genau wissen, welche Zeit Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen müssen Sortieren von Aufgaben nach erfasster Zeit : Die Erfassung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit ermöglicht es Ihnen, diese Aufgaben nach der erfassten Zeit zu sortieren, so dass Sie Engpässe erkennen und Hilfe anfordern können

: Die Erfassung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit ermöglicht es Ihnen, diese Aufgaben nach der erfassten Zeit zu sortieren, so dass Sie Engpässe erkennen und Hilfe anfordern können Integrationen: Nahtloser Import der erfassten Zeit mit anderen Zeitmanagement-Apps

Nahtloser Import der erfassten Zeit mit anderen Zeitmanagement-Apps Benutzerdefinierte Zeitberichte: ClickUps Stundenzettel zeigen die erfasste Zeit nach Datumsbereich, bestimmten Daten, Aufgaben oder Teammitgliedern an und vergleichen die Zeiteinträge mit Zeitschätzungen - und zeigen die verbleibende Zeit pro Aufgabe an

Für eine nahtlose Organisation Ihres Tages suchen Sie nicht weiter als die ClickUp Terminplan-Blockiervorlage . Fügen Sie mühelos wichtige Aufgaben und Erinnerungen hinzu, und befreien Sie Ihren Kopf von all den lästigen Platzhaltern.

Und wenn Sie Ihren Google-Kalender mit ClickUp synchronisieren, sehen Sie Updates in Echtzeit auf beiden Plattformen. Maximieren Sie Ihre Produktivität und minimieren Sie Ihren Stress mit der täglichen Kalenderansicht von ClickUp.

Behalten Sie leicht den Überblick über Ihre Zeit und Ihren Zeitplan mit der Schedule Blocking Template von ClickUp

ClickUp Einschränkungen

Die Anpassungen von ClickUp können sich anfangs überwältigend anfühlen

Sie werden (noch) nicht alle ClickUp-Ansichten in der mobilen App finden

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos : $0

: $0 Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

4. ProofHub - Am besten für Workflow Management

Über ProofHub ProofHub ist kein Tool, das ausschließlich dem Zeitmanagement gewidmet ist. Es handelt sich vielmehr um eine Projektmanagement-Software mit Zeitberichts- und Schätzungsfunktionen.

ProofHub rationalisiert komplexe Arbeitsabläufe und verbessert die Zusammenarbeit für Teams jeder Größe mit seinem intuitiven Projektmanagement-Tool. Mit Aufgabenmanagement, Zeitmanagement und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht ProofHub Teams, ihre Produktivität zu optimieren, organisiert zu bleiben und Termine effektiv einzuhalten.

ProofHub beste Eigenschaften

Verfolgen Sie fakturierbare und nicht fakturierbare Stunden : Erfassen Sie fakturierbare und nicht fakturierbare Zeit manuell oder über Timer und speichern Sie sie auch in Stundenzetteln

: Erfassen Sie fakturierbare und nicht fakturierbare Zeit manuell oder über Timer und speichern Sie sie auch in Stundenzetteln Zeitschätzungen: ProofHub ermöglicht die Priorisierung von Aufgaben anhand der geschätzten Zeit

ProofHub ermöglicht die Priorisierung von Aufgaben anhand der geschätzten Zeit Stundenzettel : Erfassen Sie die für wöchentliche Aktivitäten aufgewendete Zeit auf einen Schlag. Darüber hinaus können Sie Stundenzettel exportieren, archivieren, erweiterte Suchen durchführen und ihre Sichtbarkeit auf bestimmte Benutzer beschränken

: Erfassen Sie die für wöchentliche Aktivitäten aufgewendete Zeit auf einen Schlag. Darüber hinaus können Sie Stundenzettel exportieren, archivieren, erweiterte Suchen durchführen und ihre Sichtbarkeit auf bestimmte Benutzer beschränken Aus der Vogelperspektive: Sehen Sie alle Zeiteinträge aller Teammitglieder über alle Projekte hinweg

ProofHub Einschränkungen

ProofHub erstellt keine Rechnungen für die erfasste Zeit, es sei denn, es ist mit FreshBooks oder QuickBooks integriert

ProofHub bietet keine fortschrittliche Kontrolle über die Benachrichtigungen, so dass sich manche Benutzer durch den ständigen Erhalt von Benachrichtigungen überfordert fühlen

Die Leistung der mobilen App könnte besser sein

Preise für ProofHub

Essential : $45 pro Monat

: $45 pro Monat Ultimate Kontrolle: $89 pro Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (77 Bewertungen)

: 4.5/5 (77 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (79 Bewertungen)

5. Clockify - Das Beste für die Zeiterfassung von Mitarbeitern

Über Uhrify Clockify ist eine Zeiterfassungs- und Stundenzettel-App, mit der Sie Arbeitsstunden für unbegrenzte Benutzer und Projekte kostenlos und für immer erfassen können. Die Zeiterfassungssoftware maximiert die Produktivität, verfolgt abrechenbare Stunden und bietet Einblicke in arbeitsgewohnheiten mit benutzerfreundlichem Tracking für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen.

Mit seinem Stoppuhr-Timer, Zeitprüfungen und detaillierten Berichten verbessert Clockify das Zeitmanagement und analysiert die Teamleistung.

Clockify beste Eigenschaften

Fortsetzen : Fortsetzen der Zeiterfassung mit einem Klick auf den Timer

: Fortsetzen der Zeiterfassung mit einem Klick auf den Timer Stundenzettel: Laden Sie die Zeitprotokolle der letzten Woche, sehen Sie sich die gesamte erfasste Zeit pro Tag an, reichen Sie Stundenzettel ein und genehmigen Sie diese (monatlich oder wöchentlich), und setzen Sie Erinnerungen für fällige Stundenzettel und Genehmigungen

Laden Sie die Zeitprotokolle der letzten Woche, sehen Sie sich die gesamte erfasste Zeit pro Tag an, reichen Sie Stundenzettel ein und genehmigen Sie diese (monatlich oder wöchentlich), und setzen Sie Erinnerungen für fällige Stundenzettel und Genehmigungen Kiosk: Stempeln Sie mit einem persönlichen PIN-Code von einem gemeinsam genutzten Gerät aus ein und aus, registrieren Sie Pausen und überprüfen Sie die Gesamtzahl der geleisteten Stunden am aktuellen Tag und seit Beginn der Woche

Stempeln Sie mit einem persönlichen PIN-Code von einem gemeinsam genutzten Gerät aus ein und aus, registrieren Sie Pausen und überprüfen Sie die Gesamtzahl der geleisteten Stunden am aktuellen Tag und seit Beginn der Woche Kalender: Die Kalenderansicht von Clockify zeigt die verfügbare Zeit während des Tages und ermöglicht das Blockieren von Stunden für bestimmte Aktivitäten. Sie ermöglicht auch den Vergleich der geplanten mit der erfassten Zeit, die Bearbeitung der letzteren und das Hinzufügen von Ereignissen aus Google Calendar oder Outlook

Die Kalenderansicht von Clockify zeigt die verfügbare Zeit während des Tages und ermöglicht das Blockieren von Stunden für bestimmte Aktivitäten. Sie ermöglicht auch den Vergleich der geplanten mit der erfassten Zeit, die Bearbeitung der letzteren und das Hinzufügen von Ereignissen aus Google Calendar oder Outlook Berichte : Überprüfen Sie, welche Teammitglieder nicht genügend Stunden erfasst haben, frei hatten oder Überstunden geleistet haben

: Überprüfen Sie, welche Teammitglieder nicht genügend Stunden erfasst haben, frei hatten oder Überstunden geleistet haben Schätzungen : Definieren Sie Zeitschätzungen, verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten und Aufgaben, und prognostizieren Sie Projektüberschreitung auf der Grundlage von Schätzungen und erfasster Zeit

: Definieren Sie Zeitschätzungen, verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten und Aufgaben, und prognostizieren Sie Projektüberschreitung auf der Grundlage von Schätzungen und erfasster Zeit Planung : Sehen Sie sich die Kapazität der Teams an und erfahren Sie, wer ausgebucht, überbucht und verfügbar ist (wann und wie lange). Vergleichen Sie außerdem die geplante Zeit mit der erfassten Zeit

: Sehen Sie sich die Kapazität der Teams an und erfahren Sie, wer ausgebucht, überbucht und verfügbar ist (wann und wie lange). Vergleichen Sie außerdem die geplante Zeit mit der erfassten Zeit Freie Zeit : Überprüfen Sie die verfügbaren Tage und Stunden der Teammitglieder aufgrund von Urlaub oder Freistellung. Erstellen Sie Freizeitrichtlinien und beantragen und genehmigen Sie Urlaub

: Überprüfen Sie die verfügbaren Tage und Stunden der Teammitglieder aufgrund von Urlaub oder Freistellung. Erstellen Sie Freizeitrichtlinien und beantragen und genehmigen Sie Urlaub Fakturierung: Legen Sie Stundensätze pro Benutzer fest, markieren Sie Zeiteinträge als fakturierbar, und stellen Sie dann Rechnungen auf der Grundlage der erfassten Zeit und der Stundensätze aus, versenden und verwalten Sie sie.

Clockify Einschränkungen

Einige Benutzer berichteten über Ungenauigkeiten bei der Integration des Tools mit Software von Drittanbietern

Einige Funktionen von Clockify sind nicht intuitiv genug, um sie zu nutzen, ohne die noch nicht existierende Dokumentation zu lesen

Die Software hat im Vergleich zu den Lösungen der Konkurrenz nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Clockify Preise

Kostenlos : $0

: $0 Basic : $3.99 pro Benutzer pro Monat

: $3.99 pro Benutzer pro Monat Standard : $5.49 pro Benutzer pro Monat

: $5.49 pro Benutzer pro Monat Pro : $7,99 pro Benutzer pro Monat

: $7,99 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $11.99 pro Benutzer pro Monat

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (140 Bewertungen)

: 4.5/5 (140 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

6. Toggl Track - Am besten für den individuellen Gebrauch

Erfassen Sie die Zeit und erhalten Sie Einblicke in Ihre Arbeitsgewohnheiten mit Toggl Toggl Track ist eine Zeitmanagement-Software für Freiberufler, Solopreneure, kleine Teams und große Teams. Schließlich müssen sie alle Projekte verfolgen, die Rentabilität messen, die Arbeitsbelastung verwalten und Kunden genau abrechnen.

Toggl Track beste Eigenschaften

Kalenderansicht : Die Kalenderansicht von Toggl lässt sich mit Google Calendar und Outlook integrieren

: Die Kalenderansicht von Toggl lässt sich mit Google Calendar und Outlook integrieren Offline-Erfassung : Erfassen Sie die Zeit offline und synchronisieren Sie sie später

: Erfassen Sie die Zeit offline und synchronisieren Sie sie später Automatische Verfolgung : Erfassen Sie App- und Browser-Aktivitäten privat und entscheiden Sie, ob diese Protokolle in Stundenzetteln verwendet werden sollen

: Erfassen Sie App- und Browser-Aktivitäten privat und entscheiden Sie, ob diese Protokolle in Stundenzetteln verwendet werden sollen API und Webhooks : Nutzen Sie die API und Webhooks von Toggl Track, um individuelle Berichte oder Dashboards zu erstellen

: Nutzen Sie die API und Webhooks von Toggl Track, um individuelle Berichte oder Dashboards zu erstellen Gespeicherte Berichte : Geben Sie dynamische Permalinks an Ihre Kunden weiter, damit sie bestimmte Berichte live abrufen können, wenn sie dies wünschen

: Geben Sie dynamische Permalinks an Ihre Kunden weiter, damit sie bestimmte Berichte live abrufen können, wenn sie dies wünschen Berichte zeitlich planen : Definieren Sie die Berichte, die Sie regelmäßig in Ihrem Posteingang erhalten möchten

: Definieren Sie die Berichte, die Sie regelmäßig in Ihrem Posteingang erhalten möchten Projektschätzungen und Budgets : Legen Sie eine Schätzung (in Stunden) und ein Budget pro Projekt fest. Überprüfen Sie dann, wie die tatsächliche Arbeit im Vergleich zu dieser Schätzung aussieht, überwachen Sie den Budgetstatus und erhalten Sie eine Warnung, wenn sich das Projekt dem geschätzten Ende nähert

: Legen Sie eine Schätzung (in Stunden) und ein Budget pro Projekt fest. Überprüfen Sie dann, wie die tatsächliche Arbeit im Vergleich zu dieser Schätzung aussieht, überwachen Sie den Budgetstatus und erhalten Sie eine Warnung, wenn sich das Projekt dem geschätzten Ende nähert Teamerinnerungen: Automatisieren Sie E-Mail-Erinnerungen, um Teammitglieder zu warnen, wenn sie weniger Stunden als ihre täglichen oder wöchentlichen Ziele registriert haben

Einschränkungen von Toggl Track

Die Lernkurve ist ein wenig steil

Benutzer, die mit Zeitmanagement-Tools nicht vertraut sind, fühlen sich mit dem Bericht von Toggl Track überfordert

Der Anmeldeprozess ist nicht so einfach wie erwartet und zwingt die Nutzer, jedes Mal das Zeiterfassungsprodukt aus Toggls Angebot auszuwählen

Preise von Toggl Track

Kostenlos : $0 für bis zu fünf Nutzer

: $0 für bis zu fünf Nutzer Starter : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Premium : $18 pro Benutzer pro Monat

: $18 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Toggl Bewertungen und Rezensionen verfolgen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Scoro - Das Beste für Business Management

Über Scoro Scoro kombiniert das Management von Zeit, Projekten, Vertrieb, Kundenbeziehungen und Finanzen. Und es ist ein Produkt, das sich darauf konzentriert, den Wert der geleisteten Stunden zu betonen.

Dieses Tool funktioniert wie ein einheitliches business-Management-Software mit fortschrittlichem Zeitmanagement, Aufgabenplanung und individuellen Berichtsfunktionen. Ob für Projektmanager oder Teamleiter im Vertrieb, Betrieb oder Finanzen, Scoro arbeitet als benutzerfreundliche Plattform für alle.

Scoro beste Eigenschaften

Einfache Freigabeoptionen : Scoro bietetgeteilte Kalender, Zeiterfassungsbögen und einen eingebauten Zeiterfasser

: Scoro bietetgeteilte Kalender, Zeiterfassungsbögen und einen eingebauten Zeiterfasser Abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden : Unterscheiden Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden mit externen Ressourcen wie Agenturen oder Kunden

: Unterscheiden Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden mit externen Ressourcen wie Agenturen oder Kunden Team-Kapazität: Verstehen Sie, wer in Ihrem Team zu wenig oder zu viel Arbeit zugewiesen bekommt, um mehr Verantwortlichkeit im Team zu schaffen

Scoro Einschränkungen

Einige Nutzer beschweren sich, dass die Zeitmanagement-App von Scoro zu lange zum Laden braucht

Andere erwähnen, dass Elemente der Benutzeroberfläche vorübergehend verschwinden

Oftmals muss der Kalender aktualisiert werden, um genaue Daten anzuzeigen

Scoro Preise

Essential : $26 pro Benutzer pro Monat

: $26 pro Benutzer pro Monat Standard : $37 pro Benutzer pro Monat

: $37 pro Benutzer pro Monat Pro : $63 pro Benutzer pro Monat

: $63 pro Benutzer pro Monat Ultimativ: Kontakt zum Vertrieb

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (375 Bewertungen)

: 4.5/5 (375 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (216 Bewertungen)

8. AdaptiveWork von Planview - Das Beste für Enterprise Work Management

AdaptiveArbeit von Planview

AdaptiveWork von Planview, ehemals Clarizen, ist eine Projektmanagement-Software, die eng mit dem Finanzmanagement verbunden ist. Deshalb konzentriert sich das Tool auf die Kosten der Arbeit und die Verknüpfung der Projektfinanzen mit der Projektleistung.

AdaptiveWork beste Eigenschaften

Echtzeit-Budgetverfolgung : Erstellen Sie Budgets, definieren Sie Stundensätze nach Rolle, Benutzer oder Projekt, verfolgen Sie die Zeit und überwachen Sie Budgetaktualisierungen in Echtzeit.

: Erstellen Sie Budgets, definieren Sie Stundensätze nach Rolle, Benutzer oder Projekt, verfolgen Sie die Zeit und überwachen Sie Budgetaktualisierungen in Echtzeit. Integrationen : Erfassen Sie fakturierbare und nicht fakturierbare Zeit und übermitteln Sie Zeit aus Microsoft Teams oder Slack

: Erfassen Sie fakturierbare und nicht fakturierbare Zeit und übermitteln Sie Zeit aus Microsoft Teams oder Slack Trendanalyse der Nutzung: Durch den Vergleich von fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden ermöglicht Planview AdaptiveWork die Identifizierung der Auslastung von Teammitgliedern.

AdaptiveWork Einschränkungen

Das Tool kann schwierig zu konfigurieren sein

Es scheint nur begrenzte Ressourcen zu geben, um die Nutzung von AdaptiveWork zu erlernen

Preise für AdaptiveWork

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Planview AdaptiveWork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (529 Bewertungen)

: 4.2/5 (529 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (172 Bewertungen)

9. TimeCamp - Das Beste für die automatische Zeiterfassung

Über TimeCamp TimeCamp ist eine Zeitverwaltungssoftware mit Funktionen, die von der Produktivitätserfassung, Anwesenheitsberichterstattung und Stundenzettelgenehmigung bis hin zur Projektbudgetierung, Rechnungsstellung und Abrechnung reichen. Dieses Tool steigert die Produktivität durch automatische Zeiterfassung, benutzerdefinierte Berichte und Projektmanagementfunktionen.

Es rationalisiert die Rechnungsstellung und lässt sich in gängige Apps integrieren, um die Arbeitsbelastung für Unternehmen und Einzelpersonen zu optimieren.

TimeCamp beste Eigenschaften

Teamleistung : Erhalten Sie einen Bericht mit dem prozentualen Anteil der Zeit, den jedes Teammitglied für Apps und Websites aufwendet

: Erhalten Sie einen Bericht mit dem prozentualen Anteil der Zeit, den jedes Teammitglied für Apps und Websites aufwendet Projektrentabilität : TimeCamp stellt einen Bericht zur Verfügung, um die Projektkosten zu überprüfen und festzustellen, ob die Projekte kurz vor einer Budgetüberschreitung stehen

: TimeCamp stellt einen Bericht zur Verfügung, um die Projektkosten zu überprüfen und festzustellen, ob die Projekte kurz vor einer Budgetüberschreitung stehen Produktivität : Ein weiterer TimeCamp-Bericht zeigt die Gesamtarbeitszeit und die Gesamtprojektzeit pro Teammitglied an

: Ein weiterer TimeCamp-Bericht zeigt die Gesamtarbeitszeit und die Gesamtprojektzeit pro Teammitglied an Automatische Zeiterfassung: TimeCamp erkennt automatisch die Benutzeraktivität und verfolgt die in Apps und Websites verbrachte Zeit, indem es deren URLs scannt und sie mit vordefinierten aufgaben- und projektspezifischen Schlüsselwörtern vergleicht. Anschließend ordnet es die erfasste Zeit den entsprechenden Aufgaben oder Projekten zu

TimeCamp erkennt automatisch die Benutzeraktivität und verfolgt die in Apps und Websites verbrachte Zeit, indem es deren URLs scannt und sie mit vordefinierten aufgaben- und projektspezifischen Schlüsselwörtern vergleicht. Anschließend ordnet es die erfasste Zeit den entsprechenden Aufgaben oder Projekten zu Idle Tracking: Der Time Tracker schaltet automatisch in den Leerlauf und erfasst die Inaktivitätszeit, wenn der Nutzer nicht arbeitet

Der Time Tracker schaltet automatisch in den Leerlauf und erfasst die Inaktivitätszeit, wenn der Nutzer nicht arbeitet Smarte Zeiterfassungsbögen : TimeCamp automatisiert den Genehmigungsprozess von Stundenzetteln oder benachrichtigt die Genehmiger, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen. Das Tool unterstützt auch die Beantwortung der Zeiterfassungsbögen von Teammitgliedern, wenn diese ihre Zeiteinträge korrigieren müssen

: TimeCamp automatisiert den Genehmigungsprozess von Stundenzetteln oder benachrichtigt die Genehmiger, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen. Das Tool unterstützt auch die Beantwortung der Zeiterfassungsbögen von Teammitgliedern, wenn diese ihre Zeiteinträge korrigieren müssen Anwesenheitsverfolgung: Ein- und Ausstempeln, Beantragen von Urlaub und Abwesenheit und Verfolgen von Überstunden

TimeCamp Einschränkungen

Einige Benutzer berichteten, dass sie zu lange brauchten, um sich in die Benutzung des Tools einzuarbeiten

Andere erwähnten, dass TimeCamp zu wenig Möglichkeiten zur Anpassung der Benutzeroberfläche bietet

Es ist nicht möglich, Daten in anderen Formaten als CSV zu exportieren

TimeCamp Preise

Kostenlos : $0

: $0 Basic : $7.99 pro Benutzer pro Monat

: $7.99 pro Benutzer pro Monat Pro : $10.99 pro Benutzer pro Monat

: $10.99 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (191 Bewertungen)

: 4.7/5 (191 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (582 Bewertungen)

10. DeskTime - Am besten für Produktivitätsanalysen

über DeskTime DeskTime ist eine All-in-One-App zur Zeiterfassung mit zusätzlichen Funktionen für das Workforce Management. Das Tool funktioniert wie eine automatische Zeiterfassungszentrale zur Produktivitätsoptimierung.

Zusätzlich bietet DeskTime hilfreiche Funktionen wie Desktop-Screenshots, Aufgabenmanagement-Software, Überwachung der Website-Nutzung und detaillierte Zeitberichte. Die Nutzer nutzen DeskTime, um ihre Unternehmen und Teams dabei zu unterstützen, ihre Leistung zu maximieren, indem sie tiefere Einblicke in ihre Arbeitszeiten erhalten.

DeskTime beste Eigenschaften

Automatische Zeiterfassung : Die Zeiterfassung von DeskTime beginnt mit der Aufzeichnung der Zeit, wenn der Benutzer den Computer einschaltet, und hört auf, wenn der Benutzer den Computer ausschaltet

: Die Zeiterfassung von DeskTime beginnt mit der Aufzeichnung der Zeit, wenn der Benutzer den Computer einschaltet, und hört auf, wenn der Benutzer den Computer ausschaltet URL- und App-Erfassung : Überwachen Sie die Nutzung von Websites und Apps durch Teammitglieder

: Überwachen Sie die Nutzung von Websites und Apps durch Teammitglieder Dokumentenverfolgung : Verfolgung der für Apps aufgewendeten Zeitwie Word, Excel oder Photoshop, und bestimmte Dokumente oder Dateien innerhalb dieser Anwendungen

: Verfolgung der für Apps aufgewendeten Zeitwie Word, Excel oder Photoshop, und bestimmte Dokumente oder Dateien innerhalb dieser Anwendungen Kostenberechnung : Definieren Sie den Stundensatz jedes Teammitglieds, und DeskTime berechnet automatisch die Projektkosten aus der erfassten Projektzeit

: Definieren Sie den Stundensatz jedes Teammitglieds, und DeskTime berechnet automatisch die Projektkosten aus der erfassten Projektzeit Pomodoro-Timer : DeskTime verfügt über einen eingebauten Pomodoro-Timer, der die Mitarbeiter daran erinnert, alle 52, 60 oder 90 Minuten eine Pause einzulegen

: DeskTime verfügt über einen eingebauten Pomodoro-Timer, der die Mitarbeiter daran erinnert, alle 52, 60 oder 90 Minuten eine Pause einzulegen Abwesenheitskalender für Mitarbeiter : Planen Sie freie Tage in einem Kalender in DeskTime

: Planen Sie freie Tage in einem Kalender in DeskTime Schichtplanung für Mitarbeiter : Planen Sie Teamschichten und verschaffen Sie sich einen Überblick über die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Schichten für eine optimale Personalbesetzung

: Planen Sie Teamschichten und verschaffen Sie sich einen Überblick über die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Schichten für eine optimale Personalbesetzung Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie Berichte mit Produktivitätseinblicken oder eine Liste der von Teammitgliedern genutzten Websites. Geben Sie diese Berichte dann weiter oder exportieren Sie sie als CSV-Datei

Einschränkungen von DeskTime

Mehr Textbenachrichtigungen für Mitarbeiter wären schön

Nutzer erwähnten Ungenauigkeiten bei der Zeiterfassung und Schwierigkeiten bei der URL- und App-Verfolgung

Manchmal bricht die Software ab, wenn Nutzer auf bestimmten Websites oder Apps sind

Preise für DeskTime

Kostenlos : $0 für nur einen Benutzer

: $0 für nur einen Benutzer Pro : $6.42 pro Benutzer pro Monat

: $6.42 pro Benutzer pro Monat Premium : $9.17 pro Benutzer pro Monat

: $9.17 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $18,33 pro Benutzer pro Monat

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (175 Bewertungen)

: 4.6/5 (175 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (484 Bewertungen)

11. Asana - Das Beste für Teamzusammenarbeit und Projektmanagement

Über AsanaAsana ist eine der beliebtesten Projektmanagement-Apps, die sich mit Zeitmanagement-Tools integrieren lässt. Das Tool hat auch Partnerschaften mit Drittanbieter-Apps wie Harvest zur Unterstützung der Zeiterfassung geschlossen.

Die Zeitmanagement-Tools von Asana bieten Einblick in die Teamleistung und machen projektzeitpläne leicht zu schätzen. Dieses Tool bietet auch Funktionen wie Aufgabenmanagement, Überwachung der Website-Nutzung und detaillierte Berichte. Benutzer mögen Asana, weil es Teams ermöglicht, besser zusammenzuarbeiten und die Produktivität zu maximieren.

Die besten Funktionen von Asana

Eingebauter Timer : Der in Asana eingebettete Timer ist Harvest, mit dem die Teammitgliederzeit automatisch zu protokollieren oder manuell für jede Aufgabe zu erfassen, ohne Asana zu verlassen

: Der in Asana eingebettete Timer ist Harvest, mit dem die Teammitgliederzeit automatisch zu protokollieren oder manuell für jede Aufgabe zu erfassen, ohne Asana zu verlassen Geschätzte Zeit nach Empfänger oder Gruppe : Einfache Anzeige von Projekt- oder Aufgabenzeitschätzungen nach Gruppen oder Einzelpersonen

: Einfache Anzeige von Projekt- oder Aufgabenzeitschätzungen nach Gruppen oder Einzelpersonen Benutzerdefinierte Felder für das Zeitmanagement: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Zeiterfassungs-Dashboard hinzu, um Ihre Berichte zu personalisieren

Einschränkungen von Asana

Das Verstehen der Benutzeroberfläche und die Gewöhnung an die Navigation des Tools erfordert für Anfänger einige Zeit

Die Suchfunktion könnte effektiver sein

Eine Fortschrittsanzeige für Aufgaben würde die Zeitmanagement-Tools von Asana noch hilfreicher machen

Preise für Asana

Basic : $0

: $0 Premium : $10.99 pro Benutzer pro Monat

: $10.99 pro Benutzer pro Monat Business : $24.99 pro Benutzer pro Monat

: $24.99 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

12. Sunsama - Das Beste für die Verwaltung täglicher Aufgaben

Über Sunsama

Sunsama ist ein digitaler Tagesplaner, der sich leicht in Ihre bevorzugte Projektmanagement-Software wie ClickUp, Asana, Notion und Jira integrieren lässt. Dieses Tool ist eine umfassende Plattform, die entwickelt wurde, um das Arbeitsmanagement für Teams zu rationalisieren und zu vereinfachen.

Außerdem ermöglicht Susama den Teammitgliedern, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen, Projektzeitpläne zu erstellen und problemlos mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten. Die meisten entscheiden sich für Susama, weil es sich leicht mit gängigen Anwendungen verbinden lässt, um einen einheitlichen Zugriff zu gewährleisten.

Sunsama beste Eigenschaften

Einheitliche Tagesansicht : Fügen Sie Aufgaben aus Projekt- und Zeitmanagement-Tools wie ClickUp und Asana, E-Mails aus Google Mail und Outlook sowie Meetings aus einem externen Kalender zu einem einzigen Tagesplan hinzu

: Fügen Sie Aufgaben aus Projekt- und Zeitmanagement-Tools wie ClickUp und Asana, E-Mails aus Google Mail und Outlook sowie Meetings aus einem externen Kalender zu einem einzigen Tagesplan hinzu Tagesziele und Timeboxing: Legen Sie die Zeit fest, die Sie pro Tag für jede Aufgabe benötigen, und planen Sie diese Zeit in einem Kalender

Legen Sie die Zeit fest, die Sie pro Tag für jede Aufgabe benötigen, und planen Sie diese Zeit in einem Kalender Native Integrationen : Sunsama aktualisiert automatisch Aufgaben, die aus Tools von Drittanbietern importiert wurden, wenn Benutzer sie abhaken. Außerdem synchronisiert es bidirektional mit Google- und Outlook-Kalendern und wandelt Slack-Nachrichten sowie Gmail- und Outlook-E-Mails in Aufgaben um

: Sunsama aktualisiert automatisch Aufgaben, die aus Tools von Drittanbietern importiert wurden, wenn Benutzer sie abhaken. Außerdem synchronisiert es bidirektional mit Google- und Outlook-Kalendern und wandelt Slack-Nachrichten sowie Gmail- und Outlook-E-Mails in Aufgaben um Tastaturkürzel: Interagieren Sie mit Sunsama über Ihre Tastatur

Einschränkungen von Sunsama

Sunsama erhebt Gebühren für inaktive Benutzer und Benutzer, deren Konten noch nicht aktiviert wurden

Während der Einrichtung zeigt das Tool Pop-ups an, die etwas willkürlich wirken können

Einige Benutzer sind der Meinung, dass es nicht ideal für die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an großen Projekten ist

Preise von Sunsama

Der Preis von Sunsama beträgt $16 pro Benutzer und Monat.

Sunsama Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (14 Bewertungen)

: 4.5/5 (14 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (17 Bewertungen)

13. Calendar.com - Das Beste für die Terminplanung

Über Kalender.de Calendar.com ist genau das, was der Name vermuten lässt - ein Online-Kalender. Diese online-Kalenderplattform ermöglicht es den Benutzern, ihre Termine und ihre Aktivitäten zu planen. Darüber hinaus bietet Calendar.com weitere Funktionen wie gemeinsame Kalender, Produktivitätsverfolgung, Terminerinnerungen, Online-Meetings und andere hilfreiche Zeitmanagement-Tools. Wenn Sie auf der Suche nach einem Zeitmanagement-Tool sind, das sich auf Ihr Privatleben und Ihren Arbeitskalender konzentriert, könnte diese App das Richtige für Sie sein!

Verwenden Sie Calendar.com für eine bessere Synchronisierung mit Google Calendars, Outlook und anderen Anwendungen von Drittanbietern, damit Sie nicht zwischen verschiedenen Kalenderanwendungen hin- und herspringen müssen.

Die besten Funktionen von Calendar.com

Terminplanung : Passen Sie Terminseiten für Veranstaltungen und Online-Meetings an, indem Sie verfügbare Zeitfenster festlegen. Geben Sie benutzerdefinierte Planungslinks für diese Seiten frei, und die gebuchten Zeiten werden im Kalender der App angezeigt

: Passen Sie Terminseiten für Veranstaltungen und Online-Meetings an, indem Sie verfügbare Zeitfenster festlegen. Geben Sie benutzerdefinierte Planungslinks für diese Seiten frei, und die gebuchten Zeiten werden im Kalender der App angezeigt Analytik : Erhalten Sie einen visuellen Bericht über die Verteilung von Bürobesprechungen, Besprechungen während des Mittagessens und andere Arten von Veranstaltungen

: Erhalten Sie einen visuellen Bericht über die Verteilung von Bürobesprechungen, Besprechungen während des Mittagessens und andere Arten von Veranstaltungen Einen Termin finden: Prüfen Sie, wann mehrere Teammitglieder beschäftigt sind, und planen Sie Besprechungen mit ihnen, wenn alle verfügbar sind

Einschränkungen von Calendar.com

Das Tracking ist etwas verwirrend, wenn der Benutzer mehrere Konten hat

Integrationen sind begrenzt

Einige Funktionen lassen den Wunsch nach erweiterten Funktionen offen

Kalender.com Preise

Basic : $0

: $0 Standard : $20 pro Benutzer pro Monat

: $20 pro Benutzer pro Monat Pro: $24 pro Benutzer pro Monat

Calendar.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (60 Bewertungen)

: 4.7/5 (60 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

14. Teamwork - Das Beste für das Management mehrerer Projekte

Über TeamarbeitTeamwork ist eine Projektmanagementsoftware mit erweiterten Zeiterfassungsfunktionen, die sich für Agenturen eignen, die Kunden oder externe Mitarbeiter und Auftragnehmer verwalten. Durch die Nutzung der Zeiterfassungsfunktionen von Teamwork können Unternehmen feststellen, welche Konten, Aufgaben und Dienstleistungen für ihr Endergebnis am nützlichsten sind.

Dies ermöglicht eine genauere Budgetierung und größere Kosteneinsparungen. Darüber hinaus bieten diese Funktionen einen Einblick in die Produktivität und Effektivität des Teams, wodurch Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können.

Teamwork beste Funktionen

Zeitbericht : Überprüfen Sie die Zeitaufteilung des Teams in berechenbare, nicht berechenbare und berechnete Stunden.

: Überprüfen Sie die Zeitaufteilung des Teams in berechenbare, nicht berechenbare und berechnete Stunden. Zeiterfassungsbögen mit reichhaltigem Inhalt : Teamwork ermöglicht das Hinzufügen von Beschreibungen und Tags zu Stundenzetteln sowie die Angabe, ob die erfasste Zeit fakturierbar oder nicht fakturierbar ist

: Teamwork ermöglicht das Hinzufügen von Beschreibungen und Tags zu Stundenzetteln sowie die Angabe, ob die erfasste Zeit fakturierbar oder nicht fakturierbar ist Historische Datenberichte: Planen Sie Ihre Zeit effizienter mit Hilfe von historischen Daten, um die Schätzung der Projektzeiten für Ihre kommenden Projekte zu verbessern

Teamwork Einschränkungen

Die mobile App ist im Vergleich zu ihrem Desktop-Pendant eingeschränkt

Die Tracking-Funktion könnte benutzerfreundlicher und schlanker sein

Die Berichtsfunktion ist nicht so robust wie bei anderen Anwendungen

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos : $0 für bis zu fünf Benutzer

: $0 für bis zu fünf Benutzer Starter : $5.99 pro Benutzer pro Monat

: $5.99 pro Benutzer pro Monat Deliver : $9,99 pro Benutzer pro Monat

: $9,99 pro Benutzer pro Monat Erwachsen : $19.99 pro Benutzer pro Monat

: $19.99 pro Benutzer pro Monat Skalieren: Kontakt zum Vertrieb

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (798 Bewertungen)

15. Replicon - Das Beste für Workforce Management

Über Replikate Replicon hat zwei Produktreihen entwickelt, die sich mit Zeitmanagement befassen: Projekt-Zeiterfassung und Zeit & Anwesenheit.

Replicon beste Eigenschaften

Intelligente Zeiterfassung : Replicon setzt auf KI, um genehmigungsfähige Zeiterfassungsbögen zu erstellen. Die Technologie erfasst automatisch die Zeit aus den Apps, die die Teammitglieder nutzen, wie Slack, Teams und Zoom

: Replicon setzt auf KI, um genehmigungsfähige Zeiterfassungsbögen zu erstellen. Die Technologie erfasst automatisch die Zeit aus den Apps, die die Teammitglieder nutzen, wie Slack, Teams und Zoom Echtzeit-Überwachung : Sehen Sie den Projektfortschritt, abgeschlossene Aufgaben, die geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung der verbleibenden Arbeit undressourcenauslastung und Kapazitätsniveaus in Echtzeit

: Sehen Sie den Projektfortschritt, abgeschlossene Aufgaben, die geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung der verbleibenden Arbeit undressourcenauslastung und Kapazitätsniveaus in Echtzeit Benutzerdefinierte Freizeitrichtlinien : Erstellen Sie regionale Freistellungsrichtlinien für eine globale Belegschaft, indem Sie Regeln für das Ansammeln von Urlaub, das Zurücksetzen von Urlaub und das Gültigkeitsdatum definieren

: Erstellen Sie regionale Freistellungsrichtlinien für eine globale Belegschaft, indem Sie Regeln für das Ansammeln von Urlaub, das Zurücksetzen von Urlaub und das Gültigkeitsdatum definieren Gemeinsame Kalenderansichten: Teams planen ihren Urlaub gemeinsam und erhalten über einen gemeinsamen Kalender einen Überblick über die Ferien aller Mitarbeiter

Teams planen ihren Urlaub gemeinsam und erhalten über einen gemeinsamen Kalender einen Überblick über die Ferien aller Mitarbeiter Mehrstufige Genehmigungen : Entwerfen Sie mehrstufige Genehmigungsworkflows und Validierungsregeln für Zeiterfassungsprüfungen

: Entwerfen Sie mehrstufige Genehmigungsworkflows und Validierungsregeln für Zeiterfassungsprüfungen KI-gestützte An- und Abmeldung : Stempeln Sie sich im Büro über Selbstbedienungskioske mit Gesichtserkennung und sprachgesteuerten Befehlen auf iOS-Tablets ein und aus

: Stempeln Sie sich im Büro über Selbstbedienungskioske mit Gesichtserkennung und sprachgesteuerten Befehlen auf iOS-Tablets ein und aus Compliance für globale Belegschaften: Die Zeitmanagement-Suite von Replicon verfügt über eine integrierte Bibliothek zur Einhaltung gesetzlicher Lohn- und Arbeitsbestimmungen. Dadurch kann die Software die erfasste Zeit automatisch in Bruttolohndaten umwandeln und dabei Lohnregeln und -richtlinien, Schichtdetails und Mitarbeiterprofile berücksichtigen

Einschränkungen von Replicon

Einige Berichtsfunktionen könnten einfacher zu bedienen sein

Integrationen könnten verbessert werden oder weitere Schulungsressourcen benötigen

Die Funktionalitäten der mobilen App sind begrenzt

Preise von Replicon

Projektzeiterfassung : $12 pro Monat

: $12 pro Monat Zeit- und Anwesenheitserfassung: $6 pro Monat

Replicon Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (658 Bewertungen)

: 4.3/5 (658 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (444 Bewertungen)

Die Funktionen des Zeitmanagement-Tools von ClickUp decken die Bedürfnisse eines jeden Teams ab. Wenn Sie ein unglaublich leistungsfähiges Tool zur Zeiterfassung suchen, sollten Sie nach einem suchen, das Unternehmen einen vollständigen Überblick über ihre Projekte, Aufgaben und Konten bietet.

ClickUp ermöglicht es Teams, bestimmte Bereiche von Arbeitsabläufen zu identifizieren, damit Teamleiter die Produktivität ihres Teams besser steuern und optimieren können. Mit den aus der ClickUp-Zeiterfassung gewonnenen Erkenntnissen können Unternehmen feststellen, welche Konten, Aufgaben und Dienstleistungen am profitabelsten sind, um das Wachstum zu steigern - und so im wahrsten Sinne des Wortes Zeit in Geld umwandeln.

Probieren Sie ClickUp aus völlig kostenlos -um zu sehen, warum sich so viele Unternehmen auf ClickUp verlassen, wenn es um ihr Arbeitsmanagement geht.