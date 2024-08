10 kostenlose Zeitmanagement-Vorlagen für höchste Produktivität in ClickUp

Richtiges Zeitmanagement ist keine Fähigkeit, es ist eine Kunst. 🎭

An einem Tag haben Sie Ihre Arbeit im Griff, als ginge es niemanden etwas an! Und am nächsten Tag bist du so überfordert, dass du dir am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und ein paar Tränen vergießen würdest. Oh Mann, das haben wir alle schon erlebt.

Zum Glück gibt es keinen Grund für dieses Drama. Denn Sie haben die perfekte Vorlage im Ärmel, um den Schmerz eines vollen Terminkalenders zu lindern und Ihre zeitmanagement-Techniken auf die nächste Stufe zu heben.

Je nach Branche, Komplexität der Aufgaben und Beruf sieht das Arbeitspensum jedes Einzelnen anders aus, aber egal wie, es gibt immer eine Zeitmanagement-Vorlage, die genau auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten ist. Und wir haben 10 der besten für Sie zum Herunterladen bereit, während wir sprechen!

Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen der besten Zeitmanagement-Vorlagen und 10 Beispiele, die Ihnen helfen, in kürzester Zeit Höchstleistungen zu erzielen.

Was ist eine Zeitmanagement-Vorlage?

Zeitmanagement-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke, die Teammitgliedern und Projektmanagern gleichermaßen helfen, ihre Zeit so effizient wie möglich zu organisieren, und zwar durch angemessene aufgabenmanagement strategien, produktivitätshacks und Zeitplanstrukturen.

Es gibt mehr als einen Weg, seine Zeit sinnvoll zu verwalten, und die besten Praktiken sind bei jedem anders! Auch Ihre eigene Zeitmanagementstrategie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Aber Sie werden immer viele Optionen für Zeitmanagement-Vorlagen haben, die Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse aufzufrischen, die allgemeine Produktivität zu steigern und zeitbezogene Fehler in Ihrer Arbeitswoche zu vermeiden.

Sie können Ihre eigene Zeitmanagement-Vorlage von Grund auf neu erstellen mit gemeinsame Kalender-Apps , Tabellenkalkulationen oder digitale Notizblöcke. Wir schlagen jedoch vor, Ihre Zeit von Anfang an effizienter zu investieren, indem Sie sich einen festen produktivitätswerkzeug mit seinen eigenen anpassbaren Zeitmanagement-Vorlagen für Ihren Anwendungsfall.

Must-Have-Funktionen in den besten Zeitmanagement-Vorlagen

Alle Zeitmanagement-Vorlagen unterscheiden sich in Format und Detailtiefe, aber die besten Vorlagen enthalten im Allgemeinen die folgenden Elemente:

Zeitblöcke, um Ihren Tag in überschaubare Intervalle zu unterteilen. Versuchen Sie, diese in 20-30-Minuten-Schritten zu halten, um einen Rahmen für die Organisation zu schaffen,prioritäten zu setzenund die Zuweisung der wichtigsten Aufgaben auf Ihrer To-Do-Liste während des Tages andie Prozesseffizienz zu maximieren. Merkmale der Aufgabenpriorisierung oder Kategorien, um die anstehende Arbeit sinnvoll zu bewältigen. Versuchen Sie, die verschiedenen Aufgaben auszusortieren, die bis morgen warten können, und nehmen Sie die wichtigsten Aufgaben gleich zu Beginn in Angriff. Wenn Sie bei der Organisation Ihrer Aufgaben noch einen Schritt weiter gehen wollen, kategorisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben nachsetzen Sie Prioritäten bei Ihrer Arbeit nach Themen zu ordnen (z. B. alle Besorgungen in einer Fahrt erledigen, SEO-Bedürfnisse in einer Sitzung angehen oder alle Genehmigungen in einem einzigen Zeitblock zusammenfassen). Listen, Listen und noch mehr Listen! Eine einfache Vorlage enthält nicht nur die grundlegenden Aufgaben, sondern alles bis hin zu den letzten Teilaufgaben oder Checklistenpunkten. Wir empfehlen Ihnen, für jede Arbeitskategorie eine eigene Liste zu erstellen, damit alle wichtigen Aufgaben sofort nach dem Öffnen der Aufgabenliste für den Tag geordnet und nach Prioritäten geordnet sind! Zeitschätzungen hilft Ihnen dabei, Ihre Zeit effektiver einzuteilen und die Aufgaben zu verfolgen, die Ihre Zeit während des Tages in Anspruch nehmen. Dies ist sowohl für den durchschnittlichen Wissensarbeiter als auch für den Manager hilfreich. Es hilft Managern, die Zeiteinschätzungen ihres Teams zu sehen, um besserverwaltung der Arbeitsbelastung und die Verteilung von Aufgaben. Darüber hinaus können die einzelnen Mitarbeiter anhand einer wöchentlichen Bewertungsvorlage die geschätzte Zeit für ihr Projekt einsehen. Starttermine und Fristen vermitteln die Dringlichkeit von Aufgaben und helfen Ihnen, die Zeit über Ihre täglichen acht Stunden hinaus zu verwalten. Vor allem bei komplexen Projekten und vierteljährlichen Veranstaltungen, die sich über Wochen oder sogar Monate erstrecken, ist es wichtig, klare Zeitpläne und Projektleistungen zu haben. Notizen und Zeitangaben sind ein Muss für Teams, die ausschließlich auf der Grundlage von abrechenbarer Zeit arbeiten. Durch die Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen und die für einen Auftrag aufgewendeten Stunden zu berechnen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Mitglieder für ihre Zeit korrekt und fair bezahlt werden.

Erfassen Sie die Zeit während der Arbeit oder geben Sie sie manuell ein mit der Zeiterfassung in ClickUp

Vielleicht gibt es zusätzliche Zeitmanagement-Funktionen, die speziell auf Ihr Team zugeschnitten sind. Vielleicht suchen Sie aber auch nach etwas wesentlich Einfacherem, um Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten! Wie auch immer, wir haben die passende Vorlage für Sie. Orientieren Sie sich bei Ihrer Suche nach einer Vorlage für die Zeiterfassung an diesen Schlüsselfunktionen.

10 Zeitmanagement-Vorlagen zur Steigerung der Produktivität im Jahr 2024

Der beste Weg, um die produktivitätsplan ihrer Träume ist, wenn Sie mit dem richtigen zeitmanagement-Tool .

ClickUp ist mit Tausenden - ja, Tausenden - von Vorlagen in seinem riesigen Vorlagen-Bibliothek um Teams aus verschiedenen Branchen dabei zu helfen, die Plattform optimal zu nutzen. Und die 10 Zeitmanagement-Vorlagen in dieser Liste kratzen nur an der Oberfläche dessen, was ClickUp tun kann, um Ihre Effizienz in jedem Bereich Ihrer Arbeit zu steigern!

Ganz zu schweigen davon, dass sie völlig kostenlos sind. 💸

1. Zeitmanagement Zeitplan Vorlage von ClickUp

Zeitmanagement Zeitplan Vorlage von ClickUp

Ein guter Start mit einer vorlage für den Tagesplaner von der jeder profitieren kann! Die Zeitmanagement-Zeitplan-Vorlage von ClickUp ist das ideale Hilfsmittel, um die Zeit in Ihrem Wochenplan zu optimieren und das Beste aus Ihrer Arbeitswoche zu machen. Diese Vorlage wendet eine Liste auf Ihren Arbeitsbereich mit drei zusätzlichen projektansichten um Ihre Aufgaben von allen Seiten anzugehen.

In der Ansicht "Aktivitätenprotokollliste" finden Sie vorgefertigte Aufgaben, die Sie in Ihre wöchentliche Aufgabenliste einfügen können, sowie zwei Benutzerdefinierte Felder um den entsprechenden Tag und die Art der Aktivität für jede Aufgabe zu kennzeichnen. Während Sie sich durch Ihre Tagesplanungsvorlage bewegen, können Sie Ihren Fortschritt mit drei benutzerdefinierten Aufgabenstatus und Ihre eigene Workload-Ansicht, um alles zu verwalten, was Sie in der Woche zu tun haben.

Sie wissen noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Das ist kein Problem! Sehen Sie sich den Leitfaden für den Einstieg an ClickUp-Doku um diese Vorlage so produktiv wie möglich zu nutzen.

2. Time Allocation Vorlage von ClickUp

Time Allocation Vorlage von ClickUp

Möchten Sie mehr über die richtige Zeiteinteilung für Ihre Kunden erfahren? Beginnen Sie mit der Vorlage zur Zeiteinteilung von ClickUp ! Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Mitglieder von Vertriebsteams, um den Überblick über verschiedene Interessenten zu behalten, oder für Marketingteams, um Kunden zu verfolgen. Insgesamt ist sie etwas einfacher als unsere erste Zeitmanagement-Vorlage, da sie sich auf die Aufgabenplanung und das Kalendermanagement konzentriert.

In dieser anfängerfreundlichen Listenvorlage finden Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus, um Ihren Fortschritt auf einen Blick zu erfassen. Außerdem gibt es eine vorgefertigte Kalenderansicht, die Ihnen zeigt, wie Ihre Aufgaben Ihren Wochenplan füllen werden.

Das benutzerdefinierte Feld "Aufgabentyp" eignet sich perfekt für die Organisation von Aufgaben, da es die Möglichkeit bietet, Ihre Aufgabenliste nach Kategorien zu gruppieren und zu filtern. Und wenn Sie noch mehr Übersicht über Ihre Top-To-Do-Liste wünschen, können Sie die Prioritätenfunktion von ClickUp nutzen, um Ihre Aufgaben oder Projekte in einer Liste nach Dringlichkeit zu ordnen!

3. Persönliches Zeitmanagement Blatt Vorlage by ClickUp

Persönliches zeitmanagement blatt vorlage by ClickUp

Okay, lassen Sie uns persönlich werden - sozusagen. 💜

Das Persönliche Time Management Sheet Vorlage von ClickUp geht der Frage auf den Grund, wie Sie Ihre Zeit wirklich verbringen. Dies ist mehr als nur ein Weg, um die Produktivität bei der Arbeit zu verbessern - es soll Ihnen helfen, Strategien zu erlernen, um Ihre tägliche Routine im und außerhalb des Büros zu optimieren, damit Sie Ihre Ziele erreichen und alles haben können.

Diese Vorlage ist benutzerfreundlich für alle Ebenen der Bequemlichkeit mit ClickUp, aber konzentriert sich viel mehr auf wichtige Fristen und Fortschrittsverfolgung als die Vorlagen, die wir bisher gesehen haben.

Einer der größten Unterschiede?

Diese Vorlage führt einen neuen Ansichtstyp in Ihren Zeitmanagement-Werkzeuggürtel ein - Board-Ansicht ! Mit der vorgefertigten Brettansicht können Sie die Zeit verfolgen, während die Aufgaben voranschreiten, und so ein visuelles Aktivitätsprotokoll der Zeit erstellen, die Sie bereits aufgewendet haben und die Ihnen noch bleibt, um Ihre Hauptziele zu erreichen.

Und damit Sie Ihre To-Do-Liste immer im Blick haben, finden Sie ein benutzerdefiniertes Feld "Output Needed", in dem Sie Ihre zeitaufwändigsten Aufgaben für die Woche vorausplanen können, um Ihre Zeit effektiv einzuteilen.

4. Klassenplan & Zeitstudie Vorlage von ClickUp

Klassenplan & Zeitstudie Vorlage von ClickUp

Keine Sorge, wir haben unsere studentischen Nutzer nicht vergessen! Egal, ob Sie Ihr erstes Studiensemester beginnen oder zusätzlich zu Ihrem Studium einen Abschluss anstreben vollzeit-Arbeitsplan , die Klassenplan & Zeitstudie Vorlage von ClickUp hat alles für Sie.

Diese Vorlage für die Zeiterfassung hilft Ihnen, alles zu organisieren, von der Verwaltung Ihres täglichen Stundenplans über wichtige Fälligkeitsdaten bis hin zu Ihren Arbeitszeiten, damit Sie konzentriert bleiben. Diese Vorlage bietet satte 11 benutzerdefinierte Felder zur Visualisierung von Projektzeitplänen, Gesamtnoten und der freien Zeit, die Sie zwischen den Kursen haben. Weitere lobende Erwähnungen sind:

Semesterinformationen

Farbcodierung von Klassen

Akademisches Jahr (um den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten)

Notizen und Tagesplaner-Optionen für Ihre kleineren Aufgaben

Und vieles mehr!

Die vorgefertigte Kalenderansicht für den Stundenplan wird Ihr neuer bester Freund sein, wenn Sie ein größeres Kurspensum bewältigen müssen. Darüber hinaus finden Sie vier zusätzliche Ansichten zur Arbeitsbelastung, in denen Sie Ihre Arbeit nach Klasse, obersten Prioritäten und Zeit für die Erledigung von Aufgaben kategorisieren können.

5. Entwicklungszeitplan Vorlage von ClickUp

Entwicklungszeitplan Vorlage von ClickUp

Wenn Sie diesen Artikel seit der ersten Vorlage verfolgt haben, dann haben Sie sich wahrscheinlich schon mit einigen der besten Zeitmanagement-Funktionen von ClickUp vertraut gemacht, wie z. B. benutzerdefinierte Aufgabenstatus, benutzerdefinierte Felder und dynamische Arbeitslastansichten.

Und das ist großartig!

Denn wir werden in den nächsten Vorlagen ein wenig mehr Komplexität einstreuen. Mit diesem Wissen sind Sie bereit für den Einstieg in die Entwicklungszeitplan-Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage für den Zeitplaner funktioniert wie ein Gantt-Diagramm um Zeit für bestimmte Projekte zu planen und zuzuweisen.

Wir wissen, dass die Produktentwicklung eine entmutigende Aufgabe sein kann, wenn man keine solide Strategie hat. Diese intuitive Gantt-Diagramm-Vorlage wurde entwickelt, um einige dieser Herausforderungen zu lindern, indem sie Ihre Prozesse rationalisiert, um Zeitverschwendung im Arbeitsablauf Ihres Teams zu vermeiden.

Mit fünf benutzerdefinierten Statuen, benutzerdefinierten Feldern und Ansichten, darunter ein vorgefertigtes Gantt-Diagramm, eine Zeitleiste, eine Liste und Kanban-Tafel mit einer Kanban-Tafel können Sie jede Wachstumsphase steuern, Engpässe vorhersehen, die Gesamtstundenzahl für Aufgaben erfassen und den Weg zum Erreichen Ihrer Ziele ebnen.

6. Mitarbeiterzeitplan Vorlage von ClickUp

Mitarbeiter Stundenplan Vorlage von ClickUp

Effektives Zeitmanagement bedeutet nicht nur, dass man weiß, wie man seine Zeit strukturiert den eigenen Arbeitsplan zu strukturieren geht es darum, auch Ihren Teammitgliedern zu helfen, sich zu verbessern! Die Employee Schedule Template von ClickUp ist die Ressource, die Sie brauchen, damit Ihr Team und Ihr Unternehmen reibungslos funktionieren.

Ein Team zu managen ist keine Kleinigkeit, daher bietet diese Wochenplanvorlage mit sechs benutzerdefinierten Feldern eine Menge, um Arbeitskosten, Stundensätze, Probleme, Überstunden, Ziele und Rollen auf einen Blick zu überblicken. Außerdem schaffen sieben dynamische Ansichtstypen Raum, um die Arbeitsbelastung zu verwalten, eventuelle Blockaden zu beseitigen und mit einem auf Zeitintervallen basierenden Wochenschichtkalender vorauszuplanen.

sehen Sie sich das an_ Arbeitsplan-Apps !

7. 24-Stunden-Zeitplan Vorlage von ClickUp

24-Stunden-Zeitplan Vorlage von ClickUp

Wir neigen dazu, die acht Stunden unseres Arbeitstages zu betonen, aber was ist mit den anderen 16 Stunden? Die 24-Stunden-Zeitplan-Vorlage von ClickUp dient als perfekter Tagesplaner, der Ihren gesamten Tag Stunde für Stunde aufschlüsselt, damit Sie sich jederzeit auf alle Ihre Aktivitäten und Meetings vorbereitet fühlen.

Diese Listenvorlage wird mit vier benutzerdefinierten Status und drei benutzerdefinierten Feldern geliefert, damit Sie einen besseren Überblick über alle Ihre Aufgaben und Schlüsselinformationen haben. Aber der eigentliche Vorteil dieser Vorlage liegt in den Ansichten! Dies gilt insbesondere für die detaillierte Ansicht des Tageskalenders, in der Sie alle Aufgaben Ihres Tages visualisieren, priorisieren und organisieren können.

8. Monatlicher Zeitplan Vorlage von ClickUp

Monatlicher Zeitplan Vorlage von ClickUp

Die Monatsplan-Vorlage von ClickUp ist das perfekte Gegenstück zu der oben aufgeführten 24-Stunden-Vorlage. Wenn Sie sich einen Überblick über Ihre Aufgaben und die verfügbare Zeit verschaffen wollen (auf einer höheren Ebene), wird diese Vorlage Ihr neuer bester Freund sein.

Benutzerdefinierte Felder zur Berechnung der tatsächlichen Kosten, des Stundensatzes, des zugewiesenen Budgets und des Fortschritts machen diese Vorlage zu einer hervorragenden Ressource für Manager und Führungskräfte, die mehrere Teammitglieder oder abrechenbare Stunden beaufsichtigen.

In der monatlichen Kalenderansicht dieser Vorlage werden die Aufgaben nach Abteilungen oder Kategorien geordnet, damit Sie Ihre wichtigsten Prioritäten erfassen und Ihre Bandbreite visualisieren können. Darüber hinaus finden Sie eine vorstrukturierte Zeitleiste, eine Liste, ein Gantt-Diagramm und eine Box-Ansicht, um Auszahlungen, Zeitpläne, Teammitglieder und vieles mehr zu überblicken.

9. Täglicher Stundenplan Vorlage von ClickUp

Täglicher Stundenplan Vorlage von ClickUp

Ein bisschen anders als die 24-Stunden-Vorlage, diese Vorlage für einen täglichen Stundenplan von ClickUp ist die perfekte Ressource für alle, die ihre Zehen in die Zeitblockierung stecken wollen. Mit geblockten Zeitintervallen auf einem vorgefertigten Tageskalender können Sie ganz einfach den Überblick über Ihren stundenweisen Aufgabenfortschritt behalten.

Aber das ist noch nicht alles! Sie finden auch eine tägliche Workflow-Listenansicht, in der Sie Aufgaben nach Status, benutzerdefiniertem Feld, Empfänger und mehr gruppieren können. Mit einer interaktiven Kanban-Tafel zur Erfassung von Zeiten oder Abwesenheiten ist diese Zeitbudgetvorlage perfekt für Lehrer, die täglich den Unterricht während der Woche oder des Monats planen.

10. Projektzeitplan Vorlage von ClickUp

Projektzeitplan Vorlage von ClickUp

Die Projektzeitplan-Vorlage von ClickUp ist die perfekte Ressource für Manager, um ihre Zeit über mehrere Projekte hinweg effizient und einfach zu verwalten. Diese Listenvorlage wurde entwickelt, um eingehende Projekte und bestehende Arbeitsabläufe zu verfolgen und zu verwalten, um die Zeit, die Ihnen in Ihrem Wochenplan zur Verfügung steht, mit vier anpassbaren Ansichten zu maximieren, darunter:

Vorstandsansicht zum Überwachenprojektphasen auf einer Kanban-Tafel während der Woche

Timeline-Ansicht zur Verwaltung des größeren Projektplans und zur Bewältigung der größten Herausforderungen Ihres Projekts

Listenansicht, um die Aufgaben eines Projekts oder eines bestimmten Zeitraums zusammenzufassen

Außerdem eignet sich die Übersicht auf höchster Ebene perfekt zur Visualisierung Ihres gesamten Projektportfolios und Zeitbudgets, um es den Beteiligten zu präsentieren und ein besseres Arbeitsmanagement zu implementieren.

Ihre produktivsten Tage beginnen mit ClickUp

Wie komplex Ihre Aufgabenliste auch sein mag, wir haben die Vorlage, die Ihnen hilft, das Beste aus Ihrer Zeit zu machen, egal wie.

ClickUp ist die einzige Produktivitätssoftware, die leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit, Ihre Zeit und Ihren Fortschritt auf einer zentralen Plattform zu erfassen. Mit hunderten von Funktionen die Ihnen helfen sollen, Zeit zu sparen und mehr als 1.000 Integrationen clickUp ist das einzige Tool, das Sie brauchen, um Ihre Zeitmanagement-Reise zu beginnen.

Ganz zu schweigen davon, dass Sie auf jede dieser Vorlagen kostenlos zugreifen können, indem Sie ClickUp's kostenloser Forever Plan . Also nur zu! Testen Sie ClickUp noch heute und beobachten Sie, wie Ihre Produktivität in die Höhe schießt. ✈️