10 beste Arbeitsplan-Apps für Teams im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

An modernen Arbeitsplätzen suchen Teams ständig nach innovativen Wegen, um die Produktivität zu steigern, die Kommunikation zu optimieren und eine nahtlose Koordination zu gewährleisten. Apps für die Zeitplanung sind die ultimative Lösung, um das Chaos in den Arbeitsplänen zu bändigen und die Effizienz im Team zu optimieren.

Von nahtlosen Aufgabenzuweisungen und Echtzeit-Updates bis hin zu intelligenten Benachrichtigungen und Integrationsfunktionen - in unserer Liste der Arbeitsplan-Apps finden Sie garantiert die perfekte Lösung für den Workflow Ihres Teams.

Aus diesem Grund haben wir diese umfassende Zusammenstellung der 10 leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten Apps für Arbeitszeiten zusammengestellt, die alle Ihre Anforderungen an das Team-Management erfüllen.

Worauf sollten Sie bei Apps für die Arbeitsplanung achten?

Bei der Auswahl der richtigen App für Ihr Team gibt es mehrere Schlüssel zu beachten, um eine nahtlose Integration in Ihren Workflow zu gewährleisten.

Benutzerfreundlichkeit: Eine komplexe App für Arbeitszeiten mit einer steilen Lernkurve kann die Produktivität behindern und Frustration bei den Mitgliedern des Teams hervorrufen

Eine komplexe App für Arbeitszeiten mit einer steilen Lernkurve kann die Produktivität behindern und Frustration bei den Mitgliedern des Teams hervorrufen Robuste Kommunikations-Features: Effektive Zusammenarbeit im Team ist für ein erfolgreiches Projekt unerlässlich. Suchen Sie nach einem Tool, das die nahtlose Interaktion zwischen den Mitgliedern des Teams erleichtert und das Freigeben von Dateien, das Kommentieren und Aktualisieren in Echtzeit ermöglicht

Effektive Zusammenarbeit im Team ist für ein erfolgreiches Projekt unerlässlich. Suchen Sie nach einem Tool, das die nahtlose Interaktion zwischen den Mitgliedern des Teams erleichtert und das Freigeben von Dateien, das Kommentieren und Aktualisieren in Echtzeit ermöglicht Anpassungsmöglichkeiten: Sie benötigen eine App, die flexibel genug ist, um sich an die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter und ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen

Sie benötigen eine App, die flexibel genug ist, um sich an die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter und ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen Nahtlose Integration: Die bestensoftware zur Planung von Aufgaben arbeitet mit den anderen wichtigen Tools zusammen, die Ihr Team verwendet, wie z. B. andere Terminplanungssoftware, Projektmanagement-Plattformen, Kalender-Anwendungen und Messaging-Apps

Die bestensoftware zur Planung von Aufgaben arbeitet mit den anderen wichtigen Tools zusammen, die Ihr Team verwendet, wie z. B. andere Terminplanungssoftware, Projektmanagement-Plattformen, Kalender-Anwendungen und Messaging-Apps Mobile Zugänglichkeit: Suchen Sie nach einer App für die Arbeitsplanung, die eine zuverlässige mobile App bietet, mit der die Mitglieder des Teams auch unterwegs auf dem Laufenden bleiben und notwendige Änderungen an ihrem Arbeitsplan vornehmen können

Durch die sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und die besten Apps für die Mitarbeiterplanung auswählen, die mit den Zeitplänen Ihrer Mitarbeiter übereinstimmen und die Produktivität, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team verbessern.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams und Geschäfte jeder Größe entwickelt wurde. Die leistungsstarke Ansicht "Kalender" ist ein perfektes Organisationstool, um die Ziele und Arbeitspläne des Teams an einem zentralen Speicherort zu visualisieren. Als kostenlose Software für die Arbeitsplanung bietet sie auch eine bibliothek mit Vorlagen für Arbeitspläne zur einfachen benutzerdefinierten Anpassung der Mitarbeiterplanung.

Die Annahme einer tool für die Projektplanung wie ClickUp wird die Effizienz Ihres Unternehmens auf ein neues Niveau heben und die Produktivität insgesamt verbessern!

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

Die umfangreiche Liste der Features von ClickUp kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um sich einzuarbeiten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise verfügbar

Benutzerdefinierte Preise verfügbar ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Menschlichkeit

über Menschlichkeit Humanity ist eine Terminplanungsplattform, die von über 175.000 Geschäften als eigenständige Lösung für verwaltung von Business-Abläufen wie z. B. die Verwaltung von Planungsprozessen, Arbeitskosten, Schichten, Verfügbarkeit und Urlaubsanträgen.

Humanity, das 2020 von TCP Software übernommen wurde, hilft Führungskräften bei der Überwachung von Arbeitskosten und der Verwaltung von Compliance-Risiken. Die App ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Zeit zu planen, Schichten zu tauschen und effizient Urlaub zu beantragen.

Humanity beste Features

Bedarfsorientierte Lösungen für die Planung von Mitarbeitern

Anpassbare Regeln und sofortige Warnungen bei Konflikten, um die Einhaltung des Arbeitsrechts zu gewährleisten

Mobiles Schichtmanagement für die Planung und Nachverfolgung von Schichten von unterwegs aus

Integration mit führenden Apps für die Personaleinsatzplanung, Human Capital Management (HCM)-Plattformen undkalender Apps wie Google Kalender

Time Clock Feature zur Überwachung der Anwesenheit von Mitarbeitern und zur Verhinderung von Buddy Punching (Mitarbeiter lassen ihre Kollegen für sich stempeln)

Eine kostenlose Testversion dieser Terminplanungssoftware ist verfügbar

Menschliche Grenzen

Kein Feature für die Aufteilung von Schichten

Kurze wiederkehrende Schichten sind im Vergleich zu längeren Schichten schwieriger zu planen

Die mobile App hat weniger Features als die Desktop-App

Push-Benachrichtigungen können überwältigend sein

Preise für Humanität

Kontaktieren Sie Humanity für Preise

Humanity Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (900+ Bewertungen)

4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

3. Shiftboard ScheduleFlex

über Schichttafel ScheduleFlex Aufgrund der steigenden Nachfrage nach arbeitnehmerfreundlicher Planungssoftware optimiert Shiftboard den Prozess der Mitarbeiterplanung, indem es die Schichtabdeckung erleichtert und die Effizienz für Unternehmen insgesamt erhöht. Gegründet im Jahr 2008, ist die Arbeit schedule app unterstützt Unternehmen beim Aufbau einer flexiblen Belegschaft und bei der Planung von Schichten für eine maximale Abdeckung und zufriedene Mitarbeiter.

Shiftboard ScheduleFlex beste Features

Ermöglicht die Automatisierung flexibler Zeitpläne

Bietet effiziente Tools zur Planung des Personalbedarfs

Bietet Lösungen für Urlaubs- und Timesheet-Management

Agiles Änderungsmanagement und proaktive Funktionen zur Einbindung der Mitarbeiter

Verbindung mit Plattformen von Drittanbietern über Flat-File, offene API und vorgefertigte Integrationssysteme

Intelligente Planungsvorschläge durch eine Optimierungsmaschine

ROI-Rechner für Mitarbeiterplanungssoftware

Grenzen von Shiftboard ScheduleFlex

Schichten aktualisieren sich nicht automatisch, ohne dass man sie mehrmals aktualisieren muss

Schwierigkeit bei der Planung von Schichten mit längeren Arbeitszeiten

Die Erstellung benutzerdefinierter Berichterstellungen kann sich im Vergleich zu anderen Apps für die Arbeitsplanung als etwas schwierig erweisen

Shiftboard ScheduleFlex Preise

Enterprise: Fordern Sie eine Demo an, um mit dem Shiftboard ScheduleFlex Team zu sprechen und ein Angebot zu erhalten

Fordern Sie eine Demo an, um mit dem Shiftboard ScheduleFlex Team zu sprechen und ein Angebot zu erhalten Enterprise Plus: Fordern Sie eine Demo an, um mit dem Shiftboard ScheduleFlex Team zu sprechen und ein Angebot zu erhalten

Shiftboard ScheduleFlex Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 200 Bewertungen)

4. FindMyShift

über FindMyShift FindMyShift ist ein Tool für die Arbeitsplanung, das Unternehmen bei der Verwaltung von Schichtanfragen, der Kommunikation und der Verwaltung von Mitarbeitern von überall aus unterstützt. Die App ist hilfreich für die Nachverfolgung der Anwesenheit, die Schichtplanung, die Verfolgung der Arbeitskosten, die Zusammenarbeit im Team und vieles mehr.

FindMyShift beste Features

Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen über Schichten, um die Planung mehrerer Mitarbeiter zu vereinfachen

Feature zur Zeiterfassung zur Nachverfolgung der Mitarbeiterstunden

Einfache Beantragung von Freizeit auf FindMyShift

Drag-and-Drop-Planungsprozess ist verfügbar

FindMyShift-Einschränkungen

Steile Lernkurve

Gelegentlich sind zusätzliche Erweiterungen der Tabellenkalkulation erforderlich, um die Zeitpläne zu optimieren

Inkompatibilität mit Apple-Geräten

Preise für FindMyShift

Free: $0

$0 Starter: $21/Team/Monat

$21/Team/Monat Business: $33/Team/Monat

$33/Team/Monat Unternehmen: $59/Team/Monat

FindMyShift Kunden-Bewertungen

G2: 4.8/5 (2+ Bewertungen)

4.8/5 (2+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

5. Abgeordneter

über Stellvertreter Deputy macht es einfach workload zu kommunizieren , planen Sie Mitarbeiter ein und bleiben Sie organisiert. Die Software rationalisiert die Verwaltungsarbeit mit nur wenigen Klicks, sodass Sie und Ihr Team sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wichtig ist.

Stellvertreter beste Features

Nahtlose Integration mit verschiedenen POS-, HR-, Lohn- und Mitarbeiterplanungssoftware

Mobile App-Version für die Personaleinsatzplanung von unterwegs

Intuitive Benutzeroberfläche, die die Mitarbeiterplanung zu einem Kinderspiel macht

Kommunikation zwischen Teams in Echtzeit

Timesheet- und Stechuhr-Tools für die Schichtplanung

Kostenlose Testversion für 31 Tage

Stellvertretende Limits

Nicht benutzerfreundliche Farbpalette, die die Augen strapazieren kann

Das Feature der umsatzbasierten Planung hat von Zeit zu Zeit Probleme

Preise für Stellvertreter

Planung: $3.50/Benutzer/Monat

$3.50/Benutzer/Monat Zeiterfassung: $3.50/Benutzer/Monat

$3.50/Benutzer/Monat Premium: 4,90 $/Benutzer/Monat

4,90 $/Benutzer/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb oder den Kundensupport für eine benutzerdefinierte Preisgestaltung

Stellvertretende Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (240+ Bewertungen)

4.6/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (680+ Bewertungen)

6. ZoomShift

über ZoomShift ZoomShift ist eine App für die Personaleinsatzplanung, die die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter verwalten, verändert. Mit Features für die Automatisierung von Abwesenheitsanträgen, Stundenplänen und Schichtplanern können Manager, die diese App für die Zeitplanung nutzen zeit sparen im Vergleich zur manuellen Durchführung dieser Aufgaben.

ZoomShift beste Features

Einfaches Planen und Tauschen von Schichten

Es gibt eine App-Version für die mobile Planung

Gleichzeitige Erstellung und Verwaltung von Arbeitsplänen

Alarm-Erinnerungen für Meetings

Robuste kostenlose Testversion

Funktion der Stechuhr

ZoomShift Beschränkungen

Nicht viele anpassbare Features im Vergleich zu anderen Apps für die Personaleinsatzplanung

Es gibt keinen kostenlosen Plan für diese App

ZoomShift Preise

Starter: $2/Teammitglied/Monat

$2/Teammitglied/Monat Premium: $4/Team Mitglied/Monat

$4/Team Mitglied/Monat Enterprise: Planen Sie eine Demo, um benutzerdefinierte Preise anzufordern

ZoomShift Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

7. Calendly

über Calendly Calendly ist eine App für die Planung von Arbeit, mit der Teams Meetings effizient planen und ansetzen können. Mit der App lassen sich Meetings ganz einfach buchen, indem die Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Kalender der anderen Partei überprüft wird, wodurch das Hin- und Herschreiben von E-Mails auf der Suche nach dem perfekten Termin reduziert wird. Calendly ermöglicht es den Benutzern auch, die Nummer der geplanten Ereignisse für den Tag zu limitieren, Pufferzeiten hinzuzufügen und die Länge der Meetings zu kontrollieren.

Calendly beste Features

Benutzerdefinierte Terminplanungslinks

Nahtlose Integrationen mit verschiedenen Tools für die Arbeit wie Zoom, Salesforce, HubSpot, und mehr

Möglichkeit, Meetings an die Verfügbarkeit der Mitarbeiter anzupassen

Einfaches Buchen von Meetings über einen freigegebenen Kalender

Starke Integration mit Google Kalender

Kostenlose Testversion und kostenloser Basic Plan verfügbar

Calendly Beschränkungen

Einige Features sind in der mobilen Version nicht verfügbar

Schwierige Bearbeitung einmaliger Meetings

Calendly Preise

Basic: Immer kostenlos

Immer kostenlos Essential: 8 $/Sitz/Monat

8 $/Sitz/Monat Professionell: 12 $/Sitz/Monat

12 $/Sitz/Monat Teams: 16 $/Sitzplatz/Monat

Calendly Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 ( 1800+ Bewertungen)

4.7/5 ( 1800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2700+ Bewertungen)

8. WorkTime

über WorkTime WorkTime ist eine App für Arbeitszeiten, die den Datenschutz der Mitarbeiter in den Vordergrund stellt und gleichzeitig die Nachverfolgung von Team-Aktivitäten und die nahtlose Überwachung des Erfolgs ermöglicht. Mit WorkTime können Arbeitgeber die Nachverfolgung der Produktivität verbessern und unabhängig von Entfernungen eine angenehme Atmosphäre im Büro schaffen.

WorkTime beste Features

Überwachung der Leerlaufzeiten und der aktiven Zeit für Mitarbeiter

Erschwingliche Preise im Vergleich zu anderen Apps für die Zeitplanung

Verbessert den Datenschutz der Mitarbeiter, indem Screenshots und die Aufzeichnung von Inhalten der Kalender App verhindert werden

Berichterstellung in Form von Ranglisten zur Steigerung des Mitarbeiterengagements

Nachverfolgung von Aktivitäten - insbesondere für Remote-Mitarbeiter

WorkTime-Beschränkungen

Steile Lernkurve

Die benutzerdefinierte Erstellung von Berichten über die Arbeit der Mitarbeiter kann sich als schwierig erweisen

WorkTime Preise

Free: $0

$0 Basic: $5.99/Monat/Mitarbeiter

$5.99/Monat/Mitarbeiter Premium: $7.99/Monat/Mitarbeiter

$7.99/Monat/Mitarbeiter Enterprise: $9,99/Monat/Mitarbeiter

WorkTime Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (15+ Bewertungen)

4.6/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

9. Sling

über Schleuder Sling ist eine App zur Personaleinsatzplanung, die Unternehmen dabei hilft, die Schichten ihrer Mitarbeiter nachzuverfolgen, die Produktivität zu steigern und Fehlzeiten zu reduzieren. Mit dem Feature für die interne Kommunikation im Team werden Ihre Mitarbeiter einen deutlichen Anstieg der Produktivität verzeichnen können.

Sling beste Features

In-App-Messaging für Mitglieder des Teams

Super intuitive Plattform

Einfaches Delegieren von Aufgaben

Nahtlose Nachverfolgung der Arbeitszeit von Mitarbeitern

Sling Beschränkungen

Überlastung durch Benachrichtigungen

Schwierigkeiten beim Filtern von Unterhaltungen

Sling-Preise

Free: $0

$0 Premium: $1,70/Benutzer/Monat

$1,70/Benutzer/Monat Business: $3,40/Benutzer/Monat

Sling Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

10. 7Schichten

über 7Schichten 7Shifts ist eine App für Restaurants, die mit intuitiver Terminplanung und Zeiterfassung die Kommunikation rationalisiert und Ergebnisse optimiert. 7Shifts fungiert als ein All-in-One-Restaurant mitarbeiter-Management-Plattform -von der Einstellung und Schulung von Mitarbeitern bis hin zur Planung und Verwaltung der Arbeit.

7shifts beste Features

In-App-Kommunikation

Reaktionsschneller Kundensupport

Nachvollziehbare Zeitpläne für Mitarbeiter

Einfache Planung von Schichten und Freistellungsanträgen

7Schichten Begrenzungen

Keine Schaltfläche zur Bearbeitung

Limitierte Features für die Arbeit im kostenlosen Plan

7shifts Preise

Free: Kostenlos

Kostenlos Einstieg: 29,99 $/Monat/Standort (maximal 30 Mitarbeiter)

29,99 $/Monat/Standort (maximal 30 Mitarbeiter) The Works: 69,99 $/Monat/Standort für unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern

69,99 $/Monat/Standort für unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern Gourmet: $135/Monat/Standort für unbegrenzte Mitarbeiter

7shifts Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1100+ Bewertungen)

Mit einer App für Arbeitspläne steigern Sie die Produktivität Ihres Teams

Im Bereich der Apps für die Arbeitsplanung ist ClickUp der König! Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht Aufgaben, gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit und ermöglicht eine unvergleichliche Arbeitsplanung. Mit ClickUp sind Unternehmen in der Lage, die Produktivität und den Workflow in Einklang zu bringen. Starten Sie noch heute mit ClickUp !