die 10 besten gemeinsamen Kalender-Apps für die Zusammenarbeit von Teams im Jahr 2024

In der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt sind effektive Zusammenarbeit und Kommunikation entscheidend für den Erfolg jedes Teams oder Unternehmens. Mit der Zunahme von Fernarbeit und verteilten Teams ist es eine echte Herausforderung, den Überblick über Zeitpläne und Fristen zu behalten. 🕕

Gemeinsame Kalender-Apps nehmen Ihnen die schwere Arbeit ab zeitpläne koordinieren für große oder funktionsübergreifende Teams. Anstatt jedes Gruppenmitglied direkt zu benachrichtigen, um die Verfügbarkeit über Zeitzonen hinweg zu prüfen, können sich Teams in den gemeinsamen Kalender einloggen, die Verfügbarkeit der anderen einsehen und verfügbare Blöcke buchen, ohne Unterbrechungen zu verursachen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Anwendungen für gemeinsame Kalender auf dem Markt und die wichtigsten Funktionen vor, mit denen Sie die Produktivität Ihres Teams steigern können!

Worauf sollten Sie bei einer gemeinsamen Teamkalender-App achten?

Trotz unserer besten Absichten können scheinbar kleine Aufgaben immer noch durch die Maschen schlüpfen, so dass wir uns überfordert fühlen. Mit gemeinsamen Kalender-Apps können Teams jedoch sehen, woran andere arbeiten, welche Besprechungen geplant sind und welche Fristen näher rücken. ⏳

Hier sind sechs wichtige Funktionen, die Sie bei einer App für gemeinsame Kalender berücksichtigen sollten:

Projektmanagement-Tools zur einfachen Integration mit E-Mail-Systemen, Aufgabenlisten und Team-Workflows

zur einfachen Integration mit E-Mail-Systemen, Aufgabenlisten und Team-Workflows Funktionen für Einladungen und Berechtigungen zur Anpassung der Zugriffs- und Berechtigungsstufen auf der Grundlage von Rollen und Verantwortlichkeiten

zur Anpassung der Zugriffs- und Berechtigungsstufen auf der Grundlage von Rollen und Verantwortlichkeiten Einrichtung von wiederkehrenden Terminen zur Organisation von Besprechungen, Fristen und anderen wiederkehrenden Terminen

zur Organisation von Besprechungen, Fristen und anderen wiederkehrenden Terminen Benachrichtigungen , um rechtzeitig Warnungen zu senden, wenn Termine bevorstehen oder wenn Ereignisse aktualisiert werden

, um rechtzeitig Warnungen zu senden, wenn Termine bevorstehen oder wenn Ereignisse aktualisiert werden Mehrere Kalenderansichten wie Tag, Woche, Monat und Agenda zur Personalisierung

wie Tag, Woche, Monat und Agenda zur Personalisierung Echtzeit-Analysen, um mehr über die Leistung und Produktivität der Teammitglieder im Zusammenhang mit den Kalenderereignissen zu erfahren

Lernen Sie, wie man einen Kalender erstellt projektmanagement-Kalender !

Die 10 besten gemeinsamen Kalender-Apps für Teams im Jahr 2024

Verwalten Sie Ihre Arbeit und starten Sie Meetings direkt in der Kalenderansicht von ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit 15 anpassbaren Möglichkeiten, darunter ClickUp Kalenderansicht um Teams auf dem gleichen Stand zu halten. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Besprechungen, Aufgaben und Aktivitäten nach Tag, Woche oder Monat anzeigen, um einen detaillierten oder umfassenden Überblick über die Arbeit Ihres Teams zu erhalten.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter und passen Sie Ihre persönlichen oder Team-Kalenderansichten an!

Aktivieren Sie den Me-Modus , um die Ihnen zugewiesenen Kommentare, Teilaufgaben und Checklistenpunkte anzuzeigen, damit Sie schnell handeln können

, um die Ihnen zugewiesenen Kommentare, Teilaufgaben und Checklistenpunkte anzuzeigen, damit Sie schnell handeln können Erstellen Sie Filter , um Aufgaben anzuzeigen, die den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen

, um Aufgaben anzuzeigen, die den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen Ändern Sie die Aufgabenkarte Einstellungen, um Verantwortliche, Priorität, verfolgte Zeit und mehr anzuzeigen

Dieser Organisationsgrad macht es für Teams einfacher, Unordnung zu vermeiden und gleichzeitig ihren Tag, ihre Woche oder ihren Monat im Voraus zu planen!

ClickUp beste Eigenschaften

Probieren Sie ClickUp's Wöchentliche Kalendervorlage um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Terminplanung mit einem gemeinsamen Kalender zu rationalisieren. Mit dem gemeinsamen Kalender von ClickUp können Sie die Zeitpläne Ihrer Teammitglieder oder Kunden einfach koordinieren und abstimmen.

ClickUp Einschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für einige Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Google Kalender

über Google Arbeitsbereich Die Google Kalender app ist ein kostenloses Online-Terminplanungswerkzeug. Mit der Möglichkeit, mehrere Kalender für verschiedene Anwendungsfälle zu erstellen, können Teams wichtige Ereignisse, Besprechungen und Fristen leicht im Auge behalten.

Mit der Funktion Räume von Google Calendar können Teams schnell und einfach Konferenzräume und andere gemeinsam genutzte Räume für produktive Meetings und Gruppenaktivitäten buchen. Neben der Reservierung von physischen Ressourcen wie Konferenzräumen und Sitzgelegenheiten bietet Google Calendar eine aktuelle Übersicht darüber, welche Teammitglieder Terminkonflikte haben, und ermöglicht den Zugriff auf virtuelle Meetingräume innerhalb der App.

Die besten Funktionen von Google Calendar

Weltzeituhr, um die Verfügbarkeit von Teammitgliedern in verschiedenen Zeitzonen zu ermitteln

Terminslots unter Office Hours zum Markieren der Verfügbarkeit

Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres-, Zeitplan- oder 4-Tage-Ansicht

Erweiterte Suche zum Auffinden von Kontakten und Ereignissen

Besprechungsräume für bestimmte Veranstaltungen

Google Kalender Einschränkungen

Das Anzeigen von Aufgaben und anderen Elementen kann mit einer etwas unübersichtlichen Schnittstelle schwierig sein

Einige Funktionen, wie z. B. die Zeitplanansicht, sind etwas versteckt

Google Kalender Preise

Google Calendar kann mit einem Gmail-Konto kostenlos genutzt werden

Google Calendar Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (2.000+ Bewertungen)

3. Calendly

über Calendly Calendly ist eine Planungs- und Terminplattform, die Teams dabei hilft den Prozess zu rationalisieren der Organisation von Besprechungen. Mit Calendly können Benutzer schnell Kalender mit ihren eigenen Verfügbarkeitseinstellungen erstellen und auf integrierte Funktionen wie automatische Erinnerungen und Besprechungsbestätigungen zugreifen. Dies trägt dazu bei, das Hin- und Herschreiben von E-Mails und zeitaufwändige Anrufe zur Terminplanung zu minimieren. Calendly bietet auch eine Reihe von Anpassungsoptionen, sodass Benutzer ihre Kalender an ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können.

Die intuitive Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche macht das Einrichten von Ereignissen für mehrere Personen einfach und unkompliziert. Außerdem bietet Calendly mehrere Kalenderansichten, einschließlich Tages- und Wochenplänen, die es den Benutzern leicht machen, ihre Termine zu organisieren!

Calendly beste Funktionen

Mehrstufige Interviews zur Anpassung von Rekrutierungs-Workflows auf der Grundlage von Interviewtypen, der gewünschten Reihenfolge der Interviewpartner und Pausen

Integrationen zur Verbindung mit Calendly mit anderen Plattformen und Tools sowie mit Ihren bestehenden Arbeitsabläufen

Verwaltungsmanagement in einer zentralen Ansicht zur Rationalisierung von Prozessen

Benutzerprofilanpassung und Branding-Funktionen

Detaillierte Berichte zur Anzeige von Metriken

Calendly-Einschränkungen

Einstellungen sind in Unterabschnitten versteckt, was die Navigation erschwert

Die Basisversion ist begrenzt

Calendly-Preise

Basistarif : Kostenlos für jeden Benutzer

: Kostenlos für jeden Benutzer Essentials : $8 pro Platz und Monat

: $8 pro Platz und Monat Professional : $12 pro Arbeitsplatz pro Monat

: $12 pro Arbeitsplatz pro Monat Teams : $16 pro Platz pro Monat

: $16 pro Platz pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Calendly für Details

Calendly-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1.900+ Bewertungen)

4. Ausblick

über Microsoft Outlook-Kalender Die Kalenderfunktion von Microsoft Outlook unterstützt Teams bei der Erstellung von Besprechungen, indem sie einen zentralen Ort bietet, an dem die Verfügbarkeit von Teammitgliedern angezeigt wird, an dem neue Besprechungen schnell geplant werden können und an dem sich Ereignisse leicht verfolgen lassen.

Outlook bietet außerdem Tools für verfolgung von Aufgaben und die Verwaltung von Kontakten. Es bietet den Benutzern leistungsstarke Berichtsfunktionen, wie z. B. die Erstellung von Berichten über Aufgaben und Aktivitäten in mehreren Teams.

Outlook lässt sich bequem in andere Office-Anwendungen wie Word und Teams integrieren und ist damit die ideale Wahl für alle, die ihre täglichen Arbeitsabläufe im Microsoft-Ökosystem rationalisieren möchten.

Die besten Funktionen von Outlook

Gruppenpläne zur Anzeige bestimmter Abteilungen oder Konferenzräume innerhalb des Unternehmens

All-in-One-Dashboard zum Planen von Besprechungen, Anzeigen von Kontakten und Festlegen von Terminen

Schaltfläche zur Kalenderfreigabe, um ganze Kalender an Teams weiterzuleiten

Überlagerungsansichten, um Terminkonflikte leicht zu erkennen

E-Mail-Planung zum Senden von E-Mails zu bestimmten Zeiten

Einschränkungen von Outlook

Bestimmte Funktionen können die Integration eines Exchange-Servers erfordern

Für die kostenlose Version ist eine Online-Verbindung erforderlich

Preise für Outlook

Microsoft Outlook Calendar ist mit einem Microsoft-Konto kostenlos

Outlook Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

5. Asana

über Asana Asana ist ein projektmanagementsoftware bietet eine Reihe von Funktionen, die Teams helfen, organisiert und produktiv zu bleiben. Die Monats- und Wochenformate der Kalenderansicht bieten einen optimierten Überblick über wichtige Besprechungen und Termine, so dass Teams jedes wichtige Ereignis in der Vorschau sehen können.

Mit den anpassbaren Funktionen können Benutzer die Ansicht nach Teammitgliedern, Projekten oder Aufgabenstatus filtern, was eine bequeme Möglichkeit zur Priorisierung von Aufgaben bietet. Die Meeting-Management-Funktionen von Asana erleichtern die Zusammenarbeit von Teams und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Dies ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen den Teammitgliedern, sodass jeder weiß, was von ihm erwartet wird.

Die besten Funktionen von Asana

Integrationen: Sie können Asana mit vielen Lösungen verbinden, darunter Outlook, Google Calendar, iCal und mehr

Erweiterte Suche, um alle zugewiesenen Arbeiten und Fristen anhand von Aufgaben oder Kontakten zu sehen

Drag-and-Drop-Funktionalität zur einfachen Aktualisierung von Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe

Kalender- und Listenansichten zur Organisation von Aufgaben nach Fälligkeitsdatum

7-Tage-Kalenderansicht für die Organisation von Aufgaben in der gesamten Woche

Einschränkungen von Asana

Nicht ideal für komplexe Projekte mit mehreren Arbeitsabläufen (finden Sie eine flexible Lösung mitAlternativen zu Asana)

Asana ist teurer als andere Kalenderoptionen, und viele erweiterte Funktionen sind bei anderen Plattformen kostenlos verfügbar

Preise für Asana

Grundversion : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Premium : $10,99 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

: $10,99 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung Business : $24,99 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $24,99 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Asana erfragen

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11.900+ Bewertungen)

6. Toggl Plan

über Toggl Plan Toggl Plan ist eine Projektmanagement-Software, die die Funktionen der Terminplanung und Aufgabenverfolgung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche kombiniert, um Teams zu helfen, organisiert zu bleiben. Mit der Kalenderfunktion können Benutzer Fristen setzen, den Fortschritt verfolgen und den Fortschritt ihres Teams überwachen - alles in einer Ansicht.

Mit der integrierten Zeiterfassung können die Benutzer messen, wie lange die Aufgaben dauern, und ihre Pläne entsprechend anpassen. Das Kalendersystem ermöglicht teams ihren Arbeitsablauf optimieren indem sie die bisherige Leistung analysieren und schnelle Änderungen vornehmen, um die Fristen einzuhalten, ohne andere Aufgaben zu opfern.

Außerdem können die Teammitglieder ganz einfach miteinander zusammenarbeiten, Meilensteine festlegen und ihre Fortschritte mit dem Team teilen!

Toggl Plan beste Eigenschaften

Dateianhänge, Feedback und Checklisten an einem einzigen Ort für eine effiziente Zusammenarbeit

Monats-, Quartals- oder Jahresansichten zur Verwaltung des Arbeitsaufkommens im Team

Drag-and-Drop-Planung auf bestehenden Kalendern

Kalenderübersicht zur einfachen Planung von Besprechungen

Flexible Aufgaben, um so viele oder so wenige Details hinzuzufügen

Toggl Plan Einschränkungen

Der Zugriff auf alle Funktionen in der App kann schwieriger sein als in der Web-Version

Keine Task-Abhängigkeiten (sieheToggl-Alternativen)

Toggl Plan Preise

Team : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Business: $13.35 pro Benutzer pro Monat

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

7. Im Uhrzeigersinn

über Im Uhrzeigersinn Clockwise ist eine gemeinsame online-Kalender-App die Teams dabei helfen soll, konzentriert und produktiv zu bleiben. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, Blöcke von ununterbrochenen Fokus-Zeit kalenderübergreifend. Focus Time bietet jedem die Zeit und den Raum, um an individuellen Aufgaben zu arbeiten.

Mit Clockwise können Sie sich problemlos mit Ihren Teammitgliedern abstimmen und ununterbrochene Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten planen. Auf diese Weise können Sie produktiv bleiben und Ablenkungen vermeiden, selbst wenn Sie an einem gemeinsamen Projekt arbeiten.

Clockwise beste Eigenschaften

Überwachung der Team-Bandbreite, um Probleme in Bezug auf Konzentrationszeiten und Verfügbarkeit zu erkennen

Integrationen für die Verbindung mit anderen Produktivitätstools wie Slack und Zoom

Persönliche Assistentenfunktionen für das Zeitmanagement mit Mittagspausen und Reisezeiten

KI-Planung, um Meetings auf die effizientesten Zeiten zu verlegen

Focus Time zur Minimierung von Ablenkungen für bessere Produktivität

Einschränkungen im Uhrzeigersinn

Einfaches Design verhindert fortgeschrittene Anwendungsfälle

Die Funktionen der kostenlosen Version sind begrenzt

Clockwise Preise

Kostenlose Version

Teams : $6,75 pro Benutzer pro Monat

: $6,75 pro Benutzer pro Monat Business : $11,50 pro Benutzer pro Monat

: $11,50 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Clockwise für Details

Clockwise Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (30+ Bewertungen)

: 4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (5+ Bewertungen)

8. Jede.tun

über Any.do Any.do ist eine To-Do-Listen-App, mit der Benutzer persönliche Aufgaben und Teamprojekte organisieren können. Sie erleichtert die Zusammenarbeit bei täglichen Arbeitsprozessen und erleichtert die Fortschrittsverfolgung.

Die Kalenderfunktion hilft Teams bei der Planung von Ereignissen während des Tages, der Woche oder des Monats. Diese Funktion vereinfacht die Verwaltung des Kalenders jedes Einzelnen, sodass wichtige projekt-Meilensteine und Treffen nicht übersehen werden.

Die Any.do-Plattform kann mit anderen Plattformen synchronisiert werden projekt-Management-Tools um die gemeinsame Nutzung von Kalendern und die Verwaltung der Arbeit noch nützlicher zu machen.

Die besten Funktionen von Any.do

Integration mit anderen Kalendern wie iCloud Calendar, Google Calendar und Microsoft Outlook Calendar

Event Management, um geschäftliche Meetings und soziale Ereignisse in einer einzigen Kalender-App zu kombinieren

Homescreen Widget zur Organisation aller Aufgabenlisten,pro und Kontra Listenund Kalendereinträge auf mobilen Geräten

Angepasste Workflows zuverwaltung von Tagesplanern und alle auf dieselbe Seite zu bringen

Erinnerungen für jedes Ereignis im Kalender und in der To-Do-Liste

Einschränkungen von Any.do

Im Vergleich zu anderen Anwendungen für gemeinsam genutzte Kalender fehlt es an Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Separate Aufgabentafeln sind für Unteraufgaben erforderlich

Preise für Any.do

Kostenlos Version

Premium : $3 pro Benutzer pro Monat

: $3 pro Benutzer pro Monat Teams: $5 pro Benutzer pro Monat

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (190+ Bewertungen)

: 4.1/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (130+ Bewertungen)

9. TeamUp

über TeamUp TeamUp ist eine App für gemeinsam genutzte Kalender, die Kalender aus verschiedenen Quellen und Anwendungen kombiniert, um Teams einen konsolidierten Überblick über die Zeitpläne aller Beteiligten zu geben. Mit seinen filterbaren und sortierbaren benutzerdefinierten Feldern hilft TeamUp den Benutzern, mehrdimensionale Informationen zu organisieren, was die Verwaltung von Aufgaben und Ereignissen erleichtert.

Das Tool bietet 11 verschiedene Kalenderansichten, darunter eine Jahres- und eine Tabellenansicht. Ganz gleich, ob sie die kommenden Monate planen, anstehende Aufgaben organisieren oder einfach nur einen Blick auf das große Ganze werfen möchten, Teams können ihre Zeitpläne auf unterschiedliche Weise visualisieren!

TeamUp beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Felder zum Organisieren von Informationen in mehreren Kategorien, z. B. Auswahlmöglichkeiten, Text und Zahlen

Freigabelinks zum Versenden von Kalenderlinks, die jeder, auch Nicht-Benutzer, einsehen kann

Farbcodierte Unterkalender zur Verwaltung aller Ereignisse und Aufgaben in Ordnern

11 Kalenderansichten, einschließlich Jahres- und Tabellenansichten

Zugriffsberechtigungsstufen zur Freigabe von Kalendern

TeamUp-Einschränkungen

Die Kalenderansichten in den mobilen Anwendungen sind auf Liste, Tag, Woche und Monat beschränkt

Erfordert die Integration mit einer Projektmanagement-App, um die Nutzung zu optimieren

Preise für TeamUp

Kostenloser Plan

Plus : $10 pro Monat pro Kalender

: $10 pro Monat pro Kalender Pro : $25 pro Monat und Kalender

: $25 pro Monat und Kalender Business: $60 pro Monat und Kalender

TeamUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (140+ Bewertungen)

: 4.6/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

10. Apfel-Kalender

über Apple Kalender Apple Calendar ist eine digitale Kalender-App mit einem klaren, modernen Design, mit der Sie Ihre Termine und Ereignisse leicht im Auge behalten können. Sie können Benachrichtigungen einrichten und Ihre Kalender und Ereignisse mit Freunden, Familienmitgliedern und Teams teilen.

Ereignisse können nach einer von Ihnen gewählten Kategorie farblich gekennzeichnet werden, damit Sie Ihren Zeitplan schnell auf einen Blick erfassen können. Sie können Ihre Kalender mit anderen Diensten wie Google Calendar oder Microsoft Outlook synchronisieren, um die Organisation zu erleichtern!

Apple Kalender beste Eigenschaften

Mehrere Accounts in einer Kalenderansicht zur Verwaltung aller Ereignisse und Termine

Erinnerungen und Benachrichtigungen, um Sie zu benachrichtigen, wenn Sie zu Veranstaltungen aufbrechen müssen

Apple Maps-Verbindung zur Anzeige von Adressen physischer Standorte

Farbcodierung, um die Art des Ereignisses auf einen Blick zu erkennen

FaceTime-Videoanrufoption für jede Veranstaltung

Einschränkungen des Apple Kalenders

Fehlende Anpassungs- und Integrationsoptionen für die Verwaltung komplexer Projekte oder Gruppenzeitpläne

Teammitglieder ohne Apple-Gerät können den iCloud-Kalender nicht nutzen

Preise für Apple Kalender

Apple Calendar ist auf Apple-Geräten kostenlos

Apple Calendar Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (160+ Bewertungen)

: 4/5 (160+ Bewertungen) Capterra: N/A

Gemeinsame Kalender-Apps in ClickUp: Der Schlüssel zu effizientem Zeitmanagement

Übernehmen Sie die Kontrolle über die Koordination und Produktivität Ihres Teams mit ClickUp! Unsere gemeinsamen Kalender bieten jedem im Team einen klaren Überblick über anstehende Aufgaben, halten die Kommunikationskanäle offen und vermeiden Zeitverluste aufgrund von Missverständnissen. 💬

Mit visuellen Tools, die für Ordnung sorgen, können Sie Ihr Team mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten und die Arbeitsbelastung besser verwalten, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Testen Sie ClickUp kostenlos heute!