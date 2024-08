10 beste Software zur Kundenverwaltung im Jahr 2024

Die Vergrößerung eines Kundenstamms ist ein positives Zeichen des Erfolgs. Damit verbunden sind aber auch zusätzliche Anforderungen an das Kommunikationsmanagement und das Meeting der Einzelziele. Management des Kundenstamms software wurde entwickelt, um Aufgaben- und Aktivitäts-Workflows zu rationalisieren, damit sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren können - die Bereitstellung eines erstklassigen Kundendienstes!

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten client-Management-Software für die besonderen Anforderungen Ihres Geschäfts!

Worauf sollten Sie bei einer Client Management Software achten?

Teams sollten nach Tools für die Client-Verwaltung mit Aufgabenverwaltung suchen, CRM-Strategie , Berichterstellung, Terminplanung, Nachverfolgung von Zielen, Integration von Drittanbietern und mobile Erreichbarkeit, um den Kundenstamm nachhaltig zu vergrößern.

Durch die Linse einer langfristigen Ansicht eines Geschäfts helfen nachhaltige Praktiken, die Kosten zu senken und in einem sich verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ohne die richtigen Tools für die Kundenverwaltung entsteht mehr Arbeit, um mit den Abläufen, den individuellen Verantwortlichkeiten und dem Verkaufsprozess Schritt zu halten.

Im Folgenden finden Sie weitere Features, die Sie bei der Auswahl einer Client-Management-Software berücksichtigen sollten:

Benutzerdefiniert zur Anpassungkundenkommunikation und Präferenzen, branchenspezifische Standards und Vertriebsprozesse

zur Anpassungkundenkommunikation und Präferenzen, branchenspezifische Standards und Vertriebsprozesse Sicherheits- und Berechtigungskontrollen zur Wahrung der Datenintegrität, zur Verhinderung von Datenverletzungen und zur Einhaltung von Vorschriften

zur Wahrung der Datenintegrität, zur Verhinderung von Datenverletzungen und zur Einhaltung von Vorschriften Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit zur Kommentierung unddokumente zu bearbeiten, Präsentationsunterlagen und Tabellenkalkulationen

zur Kommentierung unddokumente zu bearbeiten, Präsentationsunterlagen und Tabellenkalkulationen Budgetmanagement zur Zuweisung von Ressourcen, zur Ermittlung von Einnahmemöglichkeiten und zur Planung künftiger Trends

zur Zuweisung von Ressourcen, zur Ermittlung von Einnahmemöglichkeiten und zur Planung künftiger Trends Automatisierung zur Verwaltung von Nachfassaktionen, Kommunikation, Kundenlebenszyklus und sich wiederholenden Aufgaben

zur Verwaltung von Nachfassaktionen, Kommunikation, Kundenlebenszyklus und sich wiederholenden Aufgaben Tools zur Zeiterfassung , um festzustellen, wo Teams ihre Zeit verbringen, und um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern

, um festzustellen, wo Teams ihre Zeit verbringen, und um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern Benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Leads und zur Personalisierung von Vertriebsansätzen

Die 10 besten Client Management Software Apps im Jahr 2024

Nutzen Sie die mehr als 15 ClickUp Ansichten, um Beziehungen und Aufgaben von Clients zu verwalten

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die Teams jeder Größe dabei hilft, Aufgaben, Konten, Geschäfte, Dokumentation und Kunden an einem einzigen Speicherort zu organisieren. Mit kostenlosen CRM-Vorlagen und 15+ flexiblen Ansichten können Sie alles, von der Vertriebskette bis zur Reihenfolge der Kundenaufträge, einfach verwalten. Ob Sie nun Listen, Tabellen oder ein Kanban Board bevorzugen, ClickUp macht es Ihnen leicht, jede Phase Ihrer Kundeninteraktionen zu verfolgen!

Kommunikation ist ein entscheidender Bestandteil eines jeden Client-Management-Systems. ClickUp macht es einfach, gemeinsam an Geschäften zu arbeiten, Projekt-Updates an Clients zu senden und kunden einbinden mit seinem integrierten E-Mail Feature. Und durch das Hinzufügen von Beziehungen zwischen Aufgaben und Dokumenten können Sie in beide Richtungen durch verwandte Informationen navigieren!

ClickUp beste Features

Notizen, Beschreibungen und Tags für eine erweiterte Sortierung und Filterung sowie mehr Kontext in jedem Eintrag

Über1.000 Integrationen um alle relevanten Daten und Informationen auf einer Plattform zusammenzuführen ( clickUp mit Salesforce integrieren )

Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare in jedemClickUp Dokument, Aufgabe, oderWhiteboard* Mehrere Beauftragte, um mehr als ein Mitglied gleichzeitig einer Aufgabe zuzuweisen

Berichterstellung undDashboards für eine sofortige Übersicht über die Arbeit auf höchster Ebene

Automatisierte Formeln zur exakten Berechnung Ihrer abrechenbaren Zeit

Erweitertezeitschätzungen zur Vorhersage Ihrer Arbeitswoche

Erstellen und Nachverfolgen von Verkäufenziele und Metriken ClickUp Beschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. HubSpot CRM - Das Beste für die Verwaltung der Nachverfolgung von Clients

über HubSpot HubSpot CRM ist eine Plattform zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die das Wachstum von Geschäften unterstützt. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools, die Teams bei der Verwaltung ihrer Client Beziehungen und Interaktionen unterstützen, von der Nachverfolgung von Leads und Geschäften bis hin zur Verwaltung von Kundendaten. Es bietet auch Funktionen zur Automatisierung, um die Arbeitsabläufe für Vertriebsmitarbeiter, Kundendienstmitarbeiter und Vermarkter zu optimieren.

Die Website die Integrationsmöglichkeiten der Plattform ermöglichen es Unternehmen, HubSpot CRM mit einer Vielzahl von Tools von Drittanbietern zu verbinden, z. B. mit E-Mail-Marketingplattformen und Zahlungsabwicklern. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, den umfassenden Features und den Integrationsmöglichkeiten ist HubSpot CRM ein ideales Tool für Geschäfte jeder Größe.

HubSpot CRM beste Features

Kontakt- und Pipeline-Management

Nachverfolgung von E-Mails und potenziellen Kunden

Aktivität der Kontakt-Website

Erstellung von E-Mail-Vorlagen

Erstellung von Landing Page-Vorlagen

HubSpot CRM-Einschränkungen

Teure Pläne im Vergleich zu anderer Client-Management-Software

Fehlende intuitive Tools für die Automatisierung von Workflows

HubSpot CRM Preise

Professionell : Beginnt bei $1.600 pro Monat

: Beginnt bei $1.600 pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie HubSpot für Details

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.600+ Bewertungen)

3. Salesforce - die beste Lösung für die Verwaltung von Client-Verkäufen

über Vertriebsorganisation Salesforce ist eine Cloud-basierte CRM-Software hilft Geschäften bei der Verwaltung ihrer Kontakte und Vertriebsaktivitäten. Mit diesem Client-Management-Tool können Unternehmen Daten speichern, benutzerdefinierte Berichte erstellen, Workflow-Prozesse automatisieren und Kundeninteraktionen verfolgen. Es bietet auch Dienstleistungen für Marketing-Automatisierung, Analytik, Lead-Generierung und mehr.

Mit Salesforce können Unternehmen Einblicke in ihre Kunden gewinnen und diese Daten nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Und mit Integrationen zur Verbindung mit bestehenden Daten und Systemen haben Teams die Kontrolle über ihre Client-Management-Systeme an einem Ort.

Beste Features von Salesforce

Aktivitätsmanagement zur Synchronisierung von E-Mails und Engagement-Aktivitäten auf einer einzigen Plattform

Slack-Integration zur Rationalisierung des Client-Management-Prozesses

Konto-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Management

Gemeinsame Ansicht für jeden Kunden mit Customer 360

E-Mail-Integration mit Google Mail oder Outlook

Beschränkungen von Salesforce

Steile Lernkurve, um die Tools zu verstehen und sie effektiv für den täglichen Workload zu nutzen

Steile Lernkurve, um die Tools zu verstehen und sie effektiv für den täglichen Workload zu nutzen

Salesforce Preise

Essentials : $25 pro Benutzer pro Monat

: $25 pro Benutzer pro Monat Professionell : $75 pro Benutzer pro Monat

: $75 pro Benutzer pro Monat Enterprise : 150 $ pro Benutzer und Monat

: 150 $ pro Benutzer und Monat Unlimited: 300 $ pro Benutzer pro Monat

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17.500+ Bewertungen)

4. Freshworks CRM - Das Beste für die Nachverfolgung von Leads

über Freshworks CRM Freshworks CRM erleichtert Teams die Nachverfolgung von Leads, die Automatisierung von Marketingkampagnen, die Segmentierung von Kunden in verschiedene Kategorien, die Verwaltung von Kundendaten an einem Ort und den schnellen Aufbau von Kundenbeziehungen. Durch Features wie Kontaktmanagement, Lead Scoring, Kundensegmentierung, Automatisierung von Aufgaben und Kundeneinblicke können Geschäfte ihren Umsatz steigern und ein besseres Verständnis für ihre Kunden erhalten.

Das CRM-Tool unterstützt Teams auch bei der Organisation, indem es detaillierte Berichterstellungen zu Kundeninteraktionen bereitstellt und Benutzern die Einstellung regelbasierter Workflows ermöglicht, mit denen sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden können. Darüber hinaus lässt sich Freshworks CRM in gängige Anwendungen von Drittanbietern wie Google Apps, Zapier und Mailchimp integrieren, was es für Teams noch einfacher macht, das Beste aus ihren Kundendaten herauszuholen!

Beste Features von Freshworks CRM

Pipeline-Management zur Visualisierung des gesamten Vertriebsprozesses nach Phasen geordnet

Vertriebsziele zum Einstellen und Nachverfolgen von Zielen auf der Grundlage von Umsatz oder der Nummer von Geschäftsabschlüssen

Filter-, Sortier- und Suchfunktionen in der mobilen App

Dashboards für die Geschäftsleistung

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Freshworks CRM-Einschränkungen

Features für das Projektmanagement sind nur in den teuren Plänen verfügbar

Limitierte Berichterstellung zur Anpassung der Schlüssel Metriken

Freshworks CRM Preise

Starter : $19 pro Benutzer pro Monat

: $19 pro Benutzer pro Monat Erweiterung : 49 $ pro Benutzer pro Monat

: 49 $ pro Benutzer pro Monat Pro : $95 pro Benutzer pro Monat

: $95 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $199 pro Benutzer pro Monat

Freshworks CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

5. Pipedrive - Das Beste für die Kontaktverwaltung

über Pipedrive Pipedrive ist ein CRM-System, das Vertriebsteams helfen soll, ihre Produktivität zu steigern und mehr Geschäfte abzuschließen. Es bietet ein Array von Features, die helfen, den Verkaufsprozess zu rationalisieren, einschließlich Kontaktmanagement, E-Mail-Nachverfolgung, Anrufprotokollierung, Lead-Scoring, Verkaufsprognosen und automatisierte Workflows.

Mit Pipedrive kann ein Vertriebsteam seine Leads, Kontakte und Geschäfte schnell organisieren, damit es sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren kann. Mit der App zur Client-Verwaltung können Benutzer außerdem benutzerdefinierte Pipelines und automatisierte E-Mails erstellen, um Leads zu pflegen und Konversionen zu steigern.

Pipedrive beste Features

Segmentieren Sie Leads, um personalisierte, gezielte Kommunikation zu erstellen

Drag-and-Drop-Schnittstelle zur schnellen Aktualisierung des Status von Geschäften

Erinnerungen an Aktivitäten und Zusammenarbeit im Team

Anpassbare Webformulare

Umsatzprognose

Pipedrive Beschränkungen

Limitierte Anpassung der Einstellungen für Benutzerberechtigungen im Vergleich zu anderer kostenloser Client-Verwaltungssoftware

Projektumfang unddocument management tools sind kostenpflichtige Add-Ons

Pipedrive Preise

Wesentlich : 14,90 $ pro Benutzer pro Monat

: 14,90 $ pro Benutzer pro Monat Erweitert : $24,90 pro Benutzer pro Monat

: $24,90 pro Benutzer pro Monat Profi : $49,90 pro Benutzer pro Monat

: $49,90 pro Benutzer pro Monat Enterprise: 99 $ pro Benutzer und Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ Bewertungen)

6. Drip - Das Beste für die Kundenbindung

über Tropf Drip ist ein Automatisierungstool für den elektronischen Handel, das für Geschäfte entwickelt wurde, um ihre Online-Verkäufe zu steigern. Es bietet die Technologie und die Tools, die zum Erstellen, Starten und Verwalten von Kampagnen benötigt werden, die Kunden mit personalisierten E-Mails, Benachrichtigungen, Webseiten und mehr ansprechen.

Drip's marketing automation tools helfen Teams dabei, das Engagement und die Loyalität ihrer Kunden zu erhöhen, ihre Interaktionen zu personalisieren, Leads zu identifizieren und zu pflegen, mehr Umsatz zu generieren und die Auswirkungen ihrer Aufwände zu messen. Die Plattform lässt sich in beliebte Webdienste wie Shopify, Squarespace und WooCommerce integrieren, sodass Unternehmen ihren E-Commerce-Shop einfach mit der Drip-Plattform verbinden und schnell loslegen können!

Drip beste Features

Integration mit beliebter E-Commerce-Software, einschließlich Shopify, BigCommerce und Magento

Automatisierung von Marketing-Kampagnen über E-Mail-, Onsite- und Social-Media-Kanäle

A/B-Tests für bis zu vier Variationen von E-Mail-Inhalten oder Betreffzeilen zur gleichen Zeit

50+ vollständig anpassbare Vorlagen

Drag-and-Drop-Formularerstellung

Drip-Einschränkungen

Workflow- und Trichter-Setups benötigen Zeit, um sie für eine effektive Nutzung zu erstellen und zu iterieren

Fehlendes Projektmanagement oderdokumentationstools Tropfpreise

Ab $39 pro Monat für bis zu 2.500 Personen in einer E-Mail Liste

Drip Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (450+ Bewertungen)

: 4.4/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

7. Zoho CRM - Beste Client Management App

über Zoho CRM Zoho CRM bietet eine Reihe von Tools und Features für Geschäfte, um ihre Kundendaten zu verwalten und zu nutzen. Diese Features umfassen kontaktmanagement, Lead-Nachverfolgung, Vertriebsautomatisierung, Automatisierung des Marketings , nachverfolgung des Kundendienstes , Analysen und Berichterstellung. Zoho CRM bietet auch die Integration mit Anwendungen und Diensten von Drittanbietern, wie Zoho Campaigns, Zoho Reports und mehr.

Mit diesen Tools können Geschäfte einen besseren Einblick in Kundenbeziehungen gewinnen, den Verkauf automatisieren prozesse, und stärkere Beziehungen zu Kunden aufbauen . Darüber hinaus bietet die CRM-Software auch branchenspezifische Lösungen für eine Reihe von Sektoren, darunter Einzelhandel, eCommerce, Finanzen und Gesundheitswesen.

Zoho CRM beste Features

Kundensegmentierung auf der Grundlage von Region, Anforderungen, Lead-Quelle und Reaktionsfähigkeit

Karten-Scanner für Leads in der App, um sie automatisch in CRM zu importieren

Web-to-Lead-Formulare mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder

Hierarchien zum Zuordnen von Unterkampagnen

Beschränkungen von Zoho CRM

Erfordert andere Zoho-Produkte, um das Client-Management-Tool in vollem Umfang zu nutzen

Die benutzerdefinierten Regeln sind nur in den teuren Plänen verfügbar

Preise für Zoho CRM

Standard : 14 $ pro Benutzer und Monat

: 14 $ pro Benutzer und Monat Professionell : $23 pro Benutzer pro Monat

: $23 pro Benutzer pro Monat Enterprise : $40 pro Benutzer pro Monat

: $40 pro Benutzer pro Monat Ultimate: $52 pro Benutzer pro Monat

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (2.300+ Bewertungen)

8. Airtable - die beste Lösung für die Erstellung eines Client Management Systems

über Airtable Airtable ist ein cloud-basierte Zusammenarbeit und Projektmanagement tool, das eine einfach zu bedienende Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank und der Flexibilität benutzerdefinierter Anwendungen kombiniert. Mit Airtable können kleine Teams hochgradig kollaborative Workspaces erstellen, in denen Teams gemeinsam an Projekten arbeiten können.

Die Plattform lässt sich auch mit anderen Apps und Diensten wie Slack, Zapier und Dropbox integrieren, um ein komplettes Client-Management-System für die Kundenverwaltung bereitzustellen.

Airtable beste Features

Funktion zur Verknüpfung von Aktionen mit Zielen, um die Berichterstellung zu rationalisieren

Freigegebene Formulare zum Eintragen von Datensätzen in die Airtable-Basis

Zeitleisten-Ansicht zur Nachverfolgung von Ereignissen, Ressourcen und Projekten

Automatisierung mit Javascript-Funktionalität

Formular-Ansicht für die Kontaktverwaltung

Airtable Limits

Limitierte Sortier- und Filteroptionen im Vergleich zu anderen Client Management Tools

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für das Aussehen des Workspace

Airtable Preise

kostenlose Version

Plus : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Pro : $20 pro Benutzer pro Monat

: $20 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Airtable für weitere Informationen

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,700+ Bewertungen)

9. Monday.com - Das Beste für die Zusammenarbeit

über Monday Monday.com ist eine Projektmanagement-Plattform für Teams, die einfach zusammenarbeiten, verwalten und ihre Arbeit zu organisieren . Es hilft Teams bei der Verwaltung projekte und Aufgaben mit Echtzeit-Updates und visuellen Aufgaben-Boards, die es jedem ermöglichen, die Aktivitäten sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene zu verfolgen.

Mit Features wie automatisierten Benachrichtigungen, Berichterstellungen und Integrationen mit Apps von Drittanbietern macht es Monday für Teams einfacher, den Überblick über ihre Projekte und Aufgaben zu behalten. Außerdem können Benutzer ihre Projekt-Boards mit verschiedenen Layout-Optionen ganz einfach anpassen und Board-spezifische Regeln einrichten, damit jeder organisiert bleibt!

Monday beste Features

Benutzerdefinierte Felder für den Aufbau eines Systems zur Verwaltung von Vertriebszyklen und Kundenbeziehungen

Hochladen von Dateien über Google Drive, Dropbox, Box oder OneDrive für die Dokumentenverwaltung

Lead Management mit benutzerdefinierter Automatisierung der Kriterien

Clientkommunikation mit E-Mail-Integration

Dashboard-Anpassung ohne Code

Monday Beschränkungen

Steile Lernkurve, um sich mit den Funktionen und der Schnittstelle vertraut zu machen

Das Feature Spalte für die Zeiterfassung ist nur in den Plänen Pro und Enterprise verfügbar

Monday Preise

Einzelperson : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Basis : $8 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen

: $8 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen Standard : $10 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen

: $10 pro Benutzer pro Monat ab 3 Plätzen Pro : $16 pro Benutzer und Monat ab 3 Plätzen

: $16 pro Benutzer und Monat ab 3 Plätzen Enterprise: Kontaktieren Sie Monday für Details

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (7.550+ Bewertungen)

: 4.7/5 (7.550+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ Bewertungen)

10. Nutshell - Das Beste für Pipeline-Management

über Nussschale Nutshell ist eine Cloud-basierte Pipeline-Management-Plattform für Teams zur Rationalisierung des Prozesses der projektentwicklung vom Konzept bis zum Abschluss. Es bietet eine Reihe von Tools, mit denen Teams Projekte in Echtzeit planen, nachverfolgen und zusammenarbeiten können.

Mit Nutshell können Teams mehrere Projekte gleichzeitig verwalten, Aufgaben und Fälligkeitsdaten zuweisen, mit Mitgliedern des Teams kommunizieren und den Fortschritt überwachen. Die Plattform umfasst außerdem vorlagen für das Projektmanagement berichte und Analysen sowie ein Nachrichtensystem zur Unterstützung von Teams bei lead-Management von Anfang bis Ende.

Nutshell beste Features

Tools für die Kontaktverwaltung um jeden Kontakt, Kunden und jede Unterhaltung zu finden

Intelligente Formulare zur Erfassung von Leads direkt auf der Website

Automatisierung des Vertriebs mit benutzerdefinierten Auslösern für die Pipeline

Präsentationsbereite Diagramme zur Berichterstellung

Vorgefertigte E-Mail Vorlagen

Nutshell-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so modern und intuitiv wie die anderer Client-Management-Software auf dieser Liste

Berichterstellung und Nachverfolgung der Leistung sind nur im teuren Plan verfügbar

Nutshell Preise

Foundation : $16 pro Benutzer pro Monat

: $16 pro Benutzer pro Monat Pro: $42 pro Benutzer pro Monat

Nutshell Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (740+ Bewertungen)

: 4.2/5 (740+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (370+ Bewertungen)

Verwalten von Kundenbeziehungen mit Client Management Apps

ClickUp ist eine leistungsstarke und vielseitige Plattform für die Verwaltung Ihrer Clients und die Verbesserung Ihrer Business-Workflows! Durch die Beseitigung von Silos und die schnelle Nachverfolgung der Kommunikation sind alle auf derselben Seite und arbeiten auf dieselben Umsatzziele hin.

Egal ob Sie ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp bietet die Flexibilität, die produktive Teams benötigen, um ihren Aufwand für das Client-Management zu maximieren. Starten Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace noch heute!