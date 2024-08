Wir haben die 20+ besten Montagsalternativen im Jahr 2024 getestet

Ob Sie etwas über monday.com aus einem Podcast, einer YouTube-Werbung oder einer schnellen Google-Suche, haben Sie immer noch Fragen.

Sicher, Monday hat das grundlegende Projekt management Funktionen zu erledigen, aber irgendetwas in Ihrem Inneren lässt Sie daran zweifeln.

Sie möchten sich darauf verlassen, dass diese Projekt-Software langfristig Bestand hat und Ihnen hilft, bei Ihren täglichen Aufgaben proaktiv statt reaktiv zu sein... aber ist diese App die Antwort?

Wenn Sie es sind:

Ein Solopreneur, der ein wartungsarmes Tool zur Verwaltung von Aufgaben sucht

Ein Projektmanager, der ein gruppenbasiertes Tool für das Projektmanagement sucht

Eine Person, die unfreiwillig nominiert wurde, um die robuste Auswahl des Teams zu treffenprojektmanagement-Software..

... brauchen Sie eine projektmanagement tool das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist - und es ist nicht immer Monday.

Hier erfahren Sie, was Sie über die besten Monday-Alternativen und Konkurrenten wissen müssen, einschließlich ClickUp, Toggl, ActiveCollab und mehr!

Warum eine Monday.com Alternative suchen?

Kürzlich kündigte Monday.com eine Preiserhöhung für alle seine Pläne an. Diese Preiserhöhung veranlasste viele Projektmanager und Geschäfte, nach alternativen Projektmanagement-Plattformen zu suchen, die ihrem Budget und ihren Bedürfnissen entsprechen.

Ein weiterer Streitpunkt mit monday.com ist die Forderung nach mindestens drei Plätzen pro kostenpflichtigem Plan. Dieser obligatorische Platz kann die Kosten für kleine Teams oder einzelne Benutzer, die Zugang zu den kostenpflichtigen Features benötigen, in die Höhe treiben.

Hier ein genauerer Blick auf die monatliche Preisstruktur von Monday mit mindestens 3 Plätzen:

Free: Für bis zu 2 Plätze

Für bis zu 2 Plätze Basic: $12 pro Platz/Monat ($36 monatlich abgerechnet)

$12 pro Platz/Monat ($36 monatlich abgerechnet) Standard: $14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat)

$14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat) Pro: $24 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $72)

Außerdem waren viele Benutzer der Meinung, dass monday.com bestimmte Schlüssel-Features und Integrationen fehlten, die sie für ein effektives Projektmanagement benötigten.

Was auch immer Ihr Grund für die Suche nach einer monday.com Alternative ist, Sie sind nicht allein. Lesen Sie weiter, um die besten Alternativen zu entdecken!

Die 21 besten Monday Alternativen und Konkurrenten in 2024

1. ClickUp

Das Beste für Projektmanagement

Mit ClickUp Startseite erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können ClickUp ist eine kostenlose Projektmanagement-Software, mit der jedes Team projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen . Egal, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Apps sind oder ein absoluter Power User, ClickUp lässt sich an jede Größe des Teams anpassen - egal, ob Sie im Büro oder an einem anderen Ort arbeiten - und sorgt so für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Der Free-Plan von ClickUp ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Tage so zu gestalten, wie Sie am besten arbeiten. Es gibt keine Bedingung für ein Upgrade auf einen der kostenpflichtigen Pläne, denn ClickUp ist für immer kostenlos!

Im Vergleich zu Monday bietet ClickUp eine Reihe von zentralen Features für das Projektmanagement, darunter: ClickUp AI clickUp AI: Automatisieren Sie Aufgaben, erstellen Sie Wiedervorlagen und verschwenden Sie keine Zeit mehr mit sich wiederholenden Arbeiten! Zugewiesene Kommentare : kleiner zuweisen elemente der Aktion die Aufwand von jedem in Ihrem Workspace erfordern Wiederholende Aufgaben : Legen Sie wiederkehrende Zeitpläne für Ihre Arbeit fest, damit nichts unter den Tisch fällt Notepad notepad: Konvertiert jeden Eintrag in Notepad in eine verfolgbare Aufgabe mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern, Prioritäten und mehr /Slash-Befehle : Erstellen von Unteraufgaben, Ändern des Aufgabenorts, Verschieben von Aufgaben in Ihrem Workflow und vieles mehr mit einem einfachen "/" Benutzerdefinierte Felder : Hinzufügen von Feldern zu einer Liste, einem Ordner oder einem Spaces, um eindeutige Fristen anzuzeigen, zu klären, wer für welchen Teil des Prozesses zuständig ist, und Handlungsaufforderungen zu bestätigen oder abzulehnen Vorlagen : Verwendung vorlagen für das Projektmanagement zur Nachverfolgung von Fortschritten und Zielen, um Ihre Projekte abzuschließen. Probieren Sie unser ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement für Ihr nächstes Projekt.

ClickUp macht es Projektmanagern, Programmmanagern und Portfolio-Managern leicht, Silos und Barrieren zu beseitigen und Projekte effizient und schnell durchzuführen.

✅ ClickUp pro

Verbinden Sie Ihre meistgenutzten Apps für die Arbeit mit ClickUp mit mehr als 1.000 Integrationen, einschließlich E-Mail, Cloud-Speicher,Mondayund mehr

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es Ihrem Arbeitsstil entspricht mitClickUp's 15+ anpassbare Ansichten für Projekte ❌ ClickUp Nachteile

Kein Dashboard Export Feature

Nicht alle ClickUp Ansichten sind in der mobilen App verfügbar...noch nicht! 🔮

💸 ClickUp Preise

Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch) - Keine Ersparnis im Vergleich zu Monday

(am besten für den persönlichen Gebrauch) - Keine Ersparnis im Vergleich zu Monday Unlimited-Plan $7/Mitglied pro Monat (Ersparnis von $7/Mitglied pro Monat im Vergleich zum Standard Plan von Monday)

$7/Mitglied pro Monat (Ersparnis von $7/Mitglied pro Monat im Vergleich zum Standard Plan von Monday) Business-Plan $12/Mitglied pro Monat (Ersparnis von $12/Mitglied pro Monat im Vergleich zu Monday's pro Plan)

$12/Mitglied pro Monat (Ersparnis von $12/Mitglied pro Monat im Vergleich zu Monday's pro Plan) ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

👉 Wenn Sie eine vollständige Software-Suite für Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise-Bereich benötigen, helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihren Erfolg zu sichern! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

Vergleich ClickUp Vs Monday !

2. Airtable

über Airtable Airtable ist ein Projektmanagement tool, mit dem Teams detaillierte Datenbanken für ihre Arbeit erstellen können. Benutzer können Daten in benutzerdefinierten Feldern mit Ansichten wie Grid gruppieren und sortieren, um nur die relevanten Projektinformationen aufzunehmen.

✅ Airtable Vorteile

Option zur Erweiterung der Funktionen für die Automatisierung durch die Erweiterung der Logik mit Javascript

Galerieansicht zur Präsentation von Entwürfen und anderen kreativen

❌ Airtable Nachteile

Der kostenlose Free-Plan ist auf eine Synchronisierung limitiert

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für das Aussehen des Workspace (das vielseitige Tool, das Sie benötigen, könnte in diesenAirtable-Alternativen)

💸 Airtable Preise

Airtable bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $10/Monat

💬 Airtable Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,220+ Bewertungen)

Lesen Sie unseren vollständigen Vergleich auf *Monday vs Airtable* .

3. Smartsheet

Das Beste für die Berichterstattung über das Ressourcenmanagement

über Smartsheet Smartsheet ist ein Projektmanagement tool, mit dem Sie mehrere Projekte verwalten, nachverfolgen und planen können. Das wichtigste Feature von Smartsheet ist das Control Center - eine Lösung für Portfolio- und Projektmanagement. Projektmanager können zeit sparen für manuelle Arbeiten mit den Automatisierungsfunktionen des Control Centers.

👉 Sehen Sie sich unser Smartsheet Leitfaden für das Projektmanagement !

✅ Smartsheet Vorteile

Benutzerdefiniertes Branding kann auf das gesamte Konto angewendet werden

Projektbudgetierung zur Anzeige der geplanten und der tatsächlich aufgewendeten Stunden, um Projekte im Budget zu halten

❌ Smartsheet Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Nicht geeignet für kleine Agenturen (erfahren Sie mehr überSmartsheet-Alternativen für Ihre Projektanforderungen)

💸 Smartsheet Preise

Smartsheet hat eine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $7/Monat pro Benutzer

💬 Smartsheet Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (6,090+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,220+ Bewertungen)

4. Asana

Das Beste für die Aufgabenverwaltung

über Asana Asana ist ein Cloud-basiertes Tool zur Aufgabenverwaltung, das alle projektbezogenen Aufgaben in einem einzigen Space organisiert. Teams sehen, was sie zu erledigen haben, welche Aufgaben Priorität haben und wann die Arbeit fällig ist. Fans von grafikbasierten Ansichten von Projekten werden das Datenmodell von Asana schätzen, um synchronisiert zu bleiben und Termine einzuhalten. Vergleich Asana vs. ClickUp !

✅ Asana Vorteile

über 200 Integrationen, darunter Jira Cloud, Microsoft Teams und Google Tabellen

Benutzerfreundliche Oberfläche

❌ Asana Nachteile

Keine Option für mehrere Mitarbeiter

Nicht ideal für komplexe Projekte mit mehreren Workflows (eine flexible Lösung finden Sie mitAsana-Alternativen & sehen Sie sich unserMonday vs. Asana leitfaden!)

💸 Asana Preise

Asana bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $10,99/Monat pro Benutzer

💬 Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

Hier ist unser Jira Vs. Monday.com Vergleich!

5. Trello

Das Beste für Benutzer von Kanban Boards

über Trello Wenn Sie nicht zum ersten Mal auf der Suche nach Projektmanagement-Software sind, haben Sie wahrscheinlich schon Trello kennengelernt. Trello organisiert Projekte in Boards nach dem Vorbild von Kanban, einer workflow-Management methode. Ein Board wird mit Karten für Aufgaben gefüllt, die Notizen, Anhänge, Bilder, Dokumente und andere Daten für die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern enthalten.

✅ Trello Vorteile

Erstellen Sie Befehle, um fast jede Aktion mit Trello's Butler zu automatisieren

Verwalten Sie Projekte in den Ansichten Board, Zeitleiste, Tabelle, Kalender, Dashboard und Karte

❌ Trello Nachteile

Begrenzter Free-Plan mit Begrenzung der kostenlosen Workspaces auf 10 Benutzer

Limitierte E-Mail-Integration

Nicht geeignet für große Projekte (siehe dieseTrello-Alternativen für andere tools)

💸 Trello Preise

Trello bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $5/Benutzer pro Monat

💬 Trello Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (20,410+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12,390+ Bewertungen)

6. Basecamp

über Basecamp Basecamp ist eine Projektmanagement-Software, die Teams dabei hilft, Aufgaben zu organisieren, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. Das Tool zielt darauf ab, Aufgaben- und Projektmanagement kommunikation im Team unter einem Zelt mit Features wie Zu erledigen-Listen und Message Boards.

✅ Basecamp Vorteile

Check-in Feature zum Versenden wiederkehrender Fragen

Message Board Feature zum Veröffentlichen von Ankündigungen, Senden von Fortschritts-Updates und mehr

❌ Basecamp Nachteile

Nicht geeignet für kleine Agenturen mit mehreren Projekten gleichzeitig

Bescheidener kostenloser Plan mit grundlegenden Funktionen (erweiterte Funktionen finden Sie unterBasecamp-Alternativen)

💸 Basecamp Preise

Basecamp bietet eine kostenlose Testversion, einen kostenlosen Plan und einen kostenpflichtigen Plan für 99 $/Monat an

💬 Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4,940+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (13,350+ Bewertungen)

7. Bienenstock

Das Beste für die Zusammenarbeit von Teams aus der Ferne

über HiveHive bietet Aufgabenmanagement , Projektvorlagen und Zeiterfassung, um Ihre tägliche Arbeit abzubilden. Wählen Sie aus den Tausenden von Integrationen von Hive, um die benötigten Informationen aus verschiedenen Quellen an einem zentralen Speicherort zu sammeln. Benutzer können außerdem personalisierte Listen mit Aufgaben erstellen und ihren Workflow automatisieren, um die Effizienz zu steigern.

✅ Hive-Profis

Automatische Planung von Meetings über eine Karte mit Aufgaben für eine bessere Zusammenarbeit im Team

Unlimited Projekte und Aufgaben

❌ Hive Nachteile

Kein Feature für benutzerdefinierte Status, um bestimmte Prozesse zu unterstützen

Nachverfolgung der Zeiterfassung ist ein kostenpflichtiges Feature

💸 Preise für Hive

Hive bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $12/Benutzer pro Monat

💬 Hive Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

8. Jira

Das Beste für agile Softwareentwicklung

über Jira Jira ist eine Software zur Nachverfolgung von Fehlern und Projekten, die sich an agile Teams und technisch versierte Benutzer richtet. Mit fortschrittlichen Berichterstattungsoptionen, darunter Workload der Benutzer, durchschnittliches Problemalter und kürzlich erstellte Probleme, können Projektmanager fundierte Entscheidungen treffen, um intelligentere Sprints zu planen.

👉 Lesen Sie unsere Jira Leitfaden zum Projektmanagement !

✅ Jira Profis

Zuweisung von Aufgaben oder Erstellung von Jira-Problemen direkt aus Ihrem Pull Request

Incident Investigation Dashboard zur schnelleren Lösung von Problemen beim Code-Einsatz

❌ Jira Nachteile

Teams, die keine Produkte entwickeln, müssen möglicherweise mehrere Anwendungen verwenden, um die Arbeit einfach zu verwalten und zu komplexe Workflows zu vermeiden (sieheJira-Alternativen)

Steile Lernkurve für Jira Administratoren zum Erlernen, Implementieren und Trainieren von Teammitgliedern

💸 Jira-Preise

Jira bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne für zehn Benutzer ab 7,50 $/Monat

💬 Jira Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,440+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (11,180+ Bewertungen)

9. Toggl

Das Beste für die Zeiterfassung

über Toggl Toggl ist eine Projektmanagement-Software, die drei verschiedene Lösungen umfasst: Toggl Nachverfolgung , Toggl Plan und Toggl Hire. Die visuellen Roadmaps von Toggl Plan ergänzen änderungsmanagement wenn die Verwaltung mehrerer Projekte in Tabellenkalkulationen mehr Arbeit macht als sie unterstützt.

✅ Toggl pro

Rationalisierung der Kommunikation mit Kommentaren und freigegebenen Zeitleisten für Projekte

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben mit wiederholenden Aufgaben

❌ Toggl Nachteile

Gast-Benutzer des Workspace (externe Stakeholder oder Teamkollegen) sind kostenpflichtige Premium-Features

Der Export von Projektdaten zur Verwendung mit anderen Tools ist ein kostenpflichtiges Feature (Lösungen für den Export finden Sie unterToggl-Alternativen)

💸 Toggl Preise

Toggl bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $8/Benutzer pro Monat

💬 Toggl Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

10. nTask

Das Beste für die Planung von Projekten

über nTask nTask ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform, die Teams dabei hilft, alles zu verwalten, von der Ressourcenplanung bis zu den Projektleistungen. Ähnlich wie die anderen Monday-Alternativen auf dieser Liste bietet nTask Kanban-Boards für einen Plan für das Projekt zu erstellen und Aufgaben zu visualisieren . Projektleiter können auch Checklisten mit Zu erledigenden Elementen erstellen, damit nichts durch die Maschen fällt.

✅ nTask-Profis

Teamworkload management tools um entfernte Teams aufeinander abzustimmen

Dateianhang unddokumentenverwaltung ❌ nAufgabenkons

Nicht geeignet für größere Teams von 50 oder mehr Personen

Kanban Boards sind ein kostenpflichtiges Feature

💸 nTask Preise

nTask bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $3/Monat pro Benutzer

💬 nTask Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 3.9/5 (mehr als 10 Bewertungen)

11. HubSpot

Am besten für Marketing- und Vertriebsteams

über HubSpot HubSpot ist ein Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und software zur Verwaltung von Aufgaben für Geschäfte, die ihren Trichter und die Beziehungen zu potenziellen Kunden verwalten müssen.

Die Plattform bietet Produkte für Marketing, Vertrieb, Inhaltsmanagement, Betrieb und Kundenservice. Benutzer können sich anmelden, um die kostenlosen Features zu nutzen oder auf Premium-Versionen innerhalb dieser Produkte aufzurüsten.

✅ HubSpot Vorteile

HubSpot CRM ist kostenlos und umfasst eine Dashboard für die Berichterstellung, Einblicke in das Unternehmen, Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen und Pipeline-Management

Bietet die HubSpot Academy für Fachleute aus den Bereichen Inbound-Marketing, Vertrieb und Kundendienst

❌ HubSpot Nachteile

Limitierter Funktionsumfang je nach Plan

Mangel an detaillierter Berichterstellung

💸 HubSpot Preise

Hubspot bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab 45 $/Monat

💬 Bewertungen von Hubspot-Kunden

G2: 4.5/5 (1.190+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

12. ActiveCollab

Das Beste für die Zusammenarbeit im Team

über ActiveCollab Der nächste auf der Liste ist ActiveCollab, eine All-in-One-Projektmanagementlösung für kleinere Teams zur Planung und Organisation der Arbeit. Diese Plattform verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch für komplexe Projekte geeignet ist. Für den Einstieg können die Mitglieder anhand von Beispielprojekten die Organisationsmöglichkeiten testen.

✅ ActiveCollab Vorteile

Projekte aus ausgewählten management tools können in ActiveCollab importiert werden

Support beliebiger Dateitypen zum Hochladen in Aufgaben und Kommentare

❌ ActiveCollab Nachteile

Limitierte Integrationen

Fakturierung ist ein kostenpflichtiges Feature

💸 Preise für ActiveCollab

ActiveCollab bietet eine kostenlose Testversion, eine kostenlose Version für drei Mitglieder und kostenpflichtige Pläne ab $6,25/Monat pro Benutzer

💬 Bewertungen von ActiveCollab-Kunden

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (370+ Bewertungen)

13. ProProfs Projekt

Das Beste für die Online Planung von Projekten

über ProProfs Projekt ProProfs Project ist eine weitere Monday-Alternative für Ihre täglichen Bedürfnisse im Projektmanagement. Es ermöglicht Ihnen die Einstellung Ihrer projekt-Dashboard innerhalb von Minuten, indem Sie Aufgaben hinzufügen, Teammitglieder zuweisen und Fälligkeitsdaten festlegen. Sie können aufgaben nach Prioritäten ordnen und stellen Abhängigkeiten zwischen ihnen her.

✅ ProProfs Projekt pro

Visualisieren Sie den Fortschritt mit interaktiven Ansichten des Projekts wie Gantt-Diagramm, Kanban Board und mehr

Nachverfolgung der Zeit und Analyse der Aufgaben, die die meiste Zeit in Anspruch nehmen

❌ ProProfs Project Nachteile

Bietet keine erweiterten Berichterstellungen

Fehltmeilenstein-Nachverfolgung 💸 ProProfs Projekt Preise

ProProfs Project bietet eine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne ab $2/Monat pro Benutzer

💬 ProProfs Project Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (30 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

14. Wrike

Das Beste für Enterprise Projektmanagement

über Wrike Die Projektmanagement-Software Wrike ist ideal für kleine Agenturen, die einen anpassbaren Workspace benötigen, um ihre Projekte zu organisieren freigegebene Kalender projekte zu planen und mit Leichtigkeit zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus können die Genehmiger mit dem visuellen Markup-Tool von Wrike das Feedback beschleunigen.

✅ Wrike Vorteile

Kanban Board ermöglicht eine abschließende Sichtbarkeit der Aufgaben

Feature der Zeiterfassung zum Vergleich der geschätzten mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit

❌ Wrike Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer (erfahren Sie mehr überWrike-Alternativen)

Gantt Diagramme sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

💸 Wrike Preise

Wrike bietet eine kostenlose Testversion, einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab 9,80 $/Monat pro Benutzer

💬 Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2.350+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1,700+ Bewertungen)

15. Arbeitsbereich

Das Beste für Projekt Portfolio Management

über Arbeitsbereich Workzone ist eine Projektmanagement-Software mit einem effizienten E-Mail-Benachrichtigungs-Feature, das Benutzer direkt zu den wichtigen Elementen einer Aufgabe in Workzone führt. Ideal für Unternehmen, können Teams eine umfassende Dashboard-Ansicht nutzen, um Projekte über Abteilungen, Clients oder Kampagnen hinweg zu sehen.

✅ Workzone Vorteile

Effiziente benutzerdefinierte Formulare für Projektanfragen

Feature der Zu erledigen-Liste, das automatisch eine organisierte Liste von Aufgaben sendet

❌ Workzone Nachteile

Kein kostenloser Free-Plan

Robuste benutzerdefinierte Optionen sind kostenpflichtige Premium-Features

💸 Workzone Preise

Workzone bietet kostenpflichtige Pläne ab $24/Monat pro Benutzer für Teams von fünf oder mehr Benutzern

💬 Workzone Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

16. Notion

Das Beste für Notizen

über Notion Die nächste auf unserer Liste der Monday-Alternativen ist Notion, eine beliebte App für Notizen mit über 1.000 von der Community erstellten Vorlagen zum Herunterladen. In Notion können Sie auch eine Startseite für jedes Projekt erstellen und Ihre Inhalte vollständig an Ihren Workflow anpassen. Mit jeder Art von Arbeit - Wikis, Dashboards oder Notizen - können Benutzer Aufgaben nachverfolgen, die zu erledigenden Aufgaben anzeigen und Notizen verknüpfen.

✅ Vorteile von Notion

Graphdatenbank-Schnittstelle für vernetztes Denken

Unbegrenzte Mitwirkende im Starter Plan

❌ Nachteile von Notion

Erfordert manuelles Exportieren, um Daten zu sichern (erweiterte Export-Features, die Sie benötigen, finden Sie unterAlternativen zu Notion)

Teuer im Vergleich zu den anderen Monday-Alternativen

💸 Notion Preise

Notion bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $4/Monat

💬 Notion Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (480+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (570+ Bewertungen)

17. Hygger

Das Beste für Produkt-Roadmapping

über Hygger Hygger ist ein Projektmanagement tool, das Teams bei der Rationalisierung ihres Workflows hilft, indem es die Priorisierung von Aufgaben verstärkt. Teams können umfassende Zeitleisten zu traditionellen Listen für die Organisation von Aufgaben erstellen.

✅ Hygger Vorteile

Swimlanes Feature auf dem Kanban Board

Live-Aktivitäts-Stream zur Anzeige aktueller, überfälliger und fertiggestellter Aufgaben

❌ Hygger Nachteile

Nicht geeignet fürfunktionsübergreifendes Team zusammenarbeit

Wenige Integrationen verfügbar

💸 Hygger Preise

Hygger bietet eine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne ab $7/Monat pro Benutzer

💬 Hygger Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (2 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

18. NiftyPM

Am besten für große Projekte

über NiftyPM Mit NiftyPM können Sie an großen Projekten mit mehreren Mitgliedern eines Teams arbeiten. Wie die meisten projektmanagement tools ist ein kollaborativer Workspace, der Ihnen und Ihrem Team hilft, Aufgaben zu organisieren, Zeiterfassung zu betreiben und Projekte zu verwalten.

✅ NiftyPM Vorteile

Portfolio Management Feature zur Ansicht von Mitgliedern und Status auf einen Blick

Bietet verschiedene Benutzerrollen und Berechtigungen zur Steuerung des Zugriffs

❌ NiftyPM Nachteile

Free-Plan ist auf zwei aktive Projekte limitiert

Teure kostenpflichtige Pläne zur Nutzung der wichtigsten Features

💸 NiftyPM Preise

NiftyPM bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $39/Monat

💬 Bewertungen von NiftyPM-Kunden

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

19. TeamGantt

Das Beste für Gantt Diagramm Projekt Planung

über TeamGantt TeamGantt ist ein Gantt Diagramm Software die es den Mitgliedern ermöglicht, alle Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen in einem einzigen zentralen hub zu speichern. Diese Gantt-Diagramm-Ersteller verfügt über ein integriertes Feature für das Ressourcenmanagement, mit dem Teams die Verfügbarkeit prüfen können, bevor sie Aufgaben für ein Projekt planen und zuweisen.

✅ TeamGantt Vorteile

Drag-and-Drop Funktion

Mehrere Projekte sind innerhalb eines Gantt Diagramms möglich

❌ TeamGantt Nachteile

Richtet sich an Benutzer, die es vorziehen, hauptsächlich in Gantt-Diagrammen zu arbeiten

Limitiert auf drei Tools zur Verwaltung von Aufgaben: Gantt-Diagramm, Kalender und Kanban-Board

💸 TeamGantt Preise

TeamGantt bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat für einen Benutzer und unbegrenzte Gäste

💬 TeamGantt Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

Hören Sie sich das an TeamGantt Wettbewerber !

20. Aceproject

Das Beste für die Nachverfolgung von Aufgaben

über Aceproject AceProject ist eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Projektmanagement-Software, die Teams dabei hilft, die Kommunikation zu zentralisieren, damit nichts durch die Maschen fällt. Mit Features wie dem Herunterladen von Massendokumenten, dynamischen Diagrammen und anderen, bietet AceProject auch eine vereinfachte Benutzererfahrung.

✅ Aceproject Vorteile

Time Clock Feature zum Ein- und Ausstempeln während der Arbeit an einer bestimmten Aufgabe

AceProject ist auf iPhone/iPad, Windows- oder Android-Geräten verfügbar

❌ Aceproject Nachteile

Teure kostenpflichtige Pläne im Vergleich zu anderen Monday Alternativen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

💸 Aceproject Preise

Aceproject bietet eine kostenlose Testversion, einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $24/Monat für zehn Benutzer

💬 Aceproject Kundenbewertungen

G2: 3.9/5 (14 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (13 Bewertungen)

21. Podio

Das Beste für die Automatisierung von Aufgaben

über Podio Last but not least auf unserer Liste der Monday-Alternativen ist Podio, ein Projektmanagement-Tool, das Teams eine Struktur bietet, um einfacher zusammenzuarbeiten, Informationen schneller zu finden und zwischen verschiedenen Ansichten der Arbeit zu wählen. Darüber hinaus, projektleiter können eine Automatisierung von Aufgaben erstellen, um Menschen und Projekte mit einem Podio Workflow in Verbindung zu halten.

✅ Podio-Profis

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Podio Add-On Features sind für bestimmte Anwendungsfälle verfügbar

❌ Podio Nachteile

Limitierte fortgeschrittene Features für das grundlegende Management von Aufgaben

Vertriebs-Dashboards sind ein kostenpflichtiges Feature

💸 Podio Preise

Podio bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 7,20 $/Monat

💬 Bewertungen von Podio-Kunden

G2: 4.1/5 (370+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

ClickUp: Die beste Monday.com Alternative für Teams

Es kann schwierig sein, aus einem Produktivitätstief herauszukommen, wenn Sie mit Projektmanagement tools arbeiten, die Ihnen die Zeit stehlen. Die Sache ist die, Am Montag fühlen wir uns wie an jedem anderen Montag -müde und blockiert.

Wenn Sie dem Montagsblues ein Schnippchen schlagen wollen, dann ist ClickUp Ihr digitaler Kaffee, der immer besser und besser wird. ☕️⚡️

Registrieren Sie sich für einen kostenloses ClickUp Konto um alle zeitsparenden Features aus erster Hand zu erfahren!