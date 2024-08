5 Gründe, warum Montage ätzend sind (und 5 Möglichkeiten, ihnen zu zeigen, wer der Boss ist)

Schwarzer Montag. Blauer Montag. Manischer Montag. Monday.com. Der Montag leidet seit der Zeit der Babylonier unter einer Markenkrise ihn benannten und bevor Jim Davis eine Zeichentrickkatze schuf, deren ganze Persönlichkeit darauf basierte, sie zu hassen.

Der Montag wird von vielen als der Karen™ der Wochentage angesehen, der mit seiner selbstgefälligen Selbstgerechtigkeit und seiner Pro-Bootstrapping-Rhetorik deinen Geist zermalmt.

Aber in Wirklichkeit ist es nur ein weiterer Tag.

Gehen wir den Gründen auf den Grund, warum der Hass auf den Montag zu dem kulturellen Massenphänomen geworden ist, das er geworden ist, aber noch wichtiger ist, dass wir einige Möglichkeiten finden, das Narrativ zurückzuerobern und den Montag zurückzuerobern.

Nein, im Ernst. Die Wörter "Monday" und "lunacy" haben eine gemeinsame Etymologie: beide sind vom lateinischen Wort für "Mond" abgeleitet, das lange Zeit (fälschlicherweise) mit Wahnsinn in Verbindung gebracht wurde.

In vielen Kulturen und auch in astrologie , die mond steht für emotionen, Veränderungen und das Chaos, das damit einhergehen kann. Er wird auch eng mit weiblicher Energie assoziiert, was dem tintigen Ruf des Mondes, eine Zeit der Stimmungsschwankungen zu sein, eine klitzekleine Prise Frauenfeindlichkeit hinzufügt, aber das ist ein ganz anderer Blogbeitrag. Konzentrieren wir uns erst einmal auf den Mondtag.

Wenn man all das weiß, macht es Sinn, dass das Wort "Monday" bei den Menschen eine emotionale Reaktion hervorzurufen scheint, und es gibt sicherlich keinen Mangel an Beweisen dafür, dass das kulturelle Milieu die Propaganda "Mondays Suck" mitunterzeichnet hat. Aber selbst wenn es in den Sternen steht, dass der Montag eine Zeit starker Emotionen oder Veränderungen sein wird, warum nicht damit arbeiten, anstatt dagegen anzukämpfen?

Boss-Tipp Nr. 1: Umarmen Sie das Verrückte

"Verrückt" bedeutet natürlich das Unerwartete, das Emotionale und das Neue, das das Leben zu dem Nervenkitzel macht, der es ist. Montags beginnt ein neuer Zyklus, und eine der besten Möglichkeiten, die Kontrolle über den Tag zu behalten, besteht darin, zu versuchen ihre Ansicht zu ändern nun ja, ändern!

Beweise sind zwar nicht schlüssig über den tatsächlichen Einfluss des Mondes auf die menschliche Stimmung oder den Schlafrhythmus, aber es lässt sich nicht leugnen, dass ein Ende des Wochenendes mit einem Ansturm von E-Mails eine Spaßbremse ist. Der Trick besteht darin, sich mehr auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die Sie erreichen können, als zu glauben, dass Sie nicht mehr als gut gerüstet sind, um Ihrem Posteingang die Stirn zu bieten und in den Hintern zu treten.

Das Erwachsenwerden ist hart. Zum Beispiel: "Werde erwachsen!" ist eine Beleidigung. Menschen "werden müde" und "werden alt" Ich soll aus dem Hören von Pop-Punk-Musik aus dem Jahr 2002 "herauswachsen".

Erwachsenwerden, bezieht sich natürlich darauf, all die Dinge zu erledigen, die man tun muss, die man wahrscheinlich nicht tun will. Ein Zeichen von Reife ist es, diese Dinge zu erledigen, ohne dass man dazu aufgefordert wird, und ohne einen Wutanfall zu bekommen. Monday ist praktisch der Schutzheilige dafür.

Die berühmt-berüchtigte Szene "Der Fall der Montags" in Office Space persifliert perfekt die Langeweile des Erwachsenseins in Jobs, die unsere kostenlose Individualität auslöschen, und macht sich über unser eitriges Unwohlsein lustig, das als Ergebnis davon entsteht. Aber was können wir zu erledigen, wenn wir uns in unseren erwachsenen Jobs, die unser erwachsenes Leben unterstützen, unterdrückt fühlen?

Du kannst damit anfangen, ein wenig lockerer zu werden, du dumme, verrückte Gans.

Boss-Tipp Nr. 2: Im Herzen jung bleiben

Dolly Parton hat es am besten gesagt: "Sei nicht so sehr damit beschäftigt, ein Geschäft zu machen, dass du vergisst, ein Leben zu machen."

Natürlich ist es wichtig, unsere Pflichten zu erfüllen und uns selbst und unsere Angehörigen zu unterstützen (irgendjemand muss meinem Hund das Studium finanzieren!), aber die Last des Erwachsenseins wird ohne eine gewisse Erleichterung sicher zu schwer werden.

Etwas, das mir hilft, ist, nie zu vergessen, dass yin yang natur des Lebens; das Gute und das Schlechte (wie auch immer wir es definieren) werden für immer in einem Gleichgewicht existieren, während beide ein wenig von einander enthalten. Für jedes Ärgernis, das das Erwachsensein mit sich bringt, gibt es eine Freiheit.

Nehmen Sie diese Freiheit als Erwachsener an und halten Sie gleichzeitig an den Dingen fest, die die Kindheit magisch gemacht haben: Fantasie, keine Scham und Spaß, wann immer Sie können. Trauen Sie sich, Ihre großen Ideen mit Ihrem Manager zu teilen. Stellen Sie Ihren Zoom-Hintergrund auf Ihr bevorzugtes nachtaktives Beuteltier ein. Sagen Sie Ihrem Chef, dass Sie um 18.00 Uhr Feierabend haben, weil Ihre Arbeit fertig ist und es Zeit für The Bachelor ist. lebe ein bisschen

Montags kann ein wahrer Systemschock sein. Nach zwei glücklichen Tagen des Aufholens, Entspannens und Zu Erledigens wirft der Wecker plötzlich einen Schuh gegen Ihren Schlummer und Sie stehen vor einem Tag, an dem Sie organisiert sein müssen, produktiv , gesellig und stark koffeinhaltig. Sie müssen Ihre Wochenend-Hörner an den Nagel hängen, Ihren Monday-Halo aufsetzen und sich für den größten Teil des Tages in die Professional™ Version von Ihnen verwandeln.

Sie können sich aber auch einfach an Ihren freien Tagen ein wenig Zeit nehmen, um die Umstellung zu erleichtern!

👉 Check out these top Montag Alternativen !

Boss-Tipp #3: Kümmern Sie sich um Ihr zukünftiges Ich

Ich bin ein überzeugter Anhänger einer guten work-Life-Balance das sieht bei jedem anders aus, und nicht alle Jobs machen es einem leicht. Aber es gibt Dinge, die Sie in Ihrer persönlichen Zeit zu erledigen können, um Ihr zukünftiges Ich in eine bessere Position für die Arbeit am Montag zu bringen:

Werden Sie zum Timelord. Im Ernst! Sie können jederzeit den gregorianischen Kalender verwerfen und Ihre Wochen einfach am Sonntag beginnen lassen, was mir geholfen hat, den Übergang von der Wochenendausschweifung reibungslos zu gestalten.

Ausreichend Schlaf am Sonntagabend Als Nachteule sind nächtliche Abschaltrituale, auf die ich mich freue, alles. Ich liebe es, im Bett ein Kreuzworträtsel zu erledigen oder ein paar Kapitel eines Buches zu lesen, während weißes Rauschen im Hintergrund mein Unterbewusstsein schläfrig macht. Mein Geist, meine Stimmung und meine Haut danken es mir immer.

Als Nachteule sind nächtliche Abschaltrituale, auf die ich mich freue, alles. Ich liebe es, im Bett ein Kreuzworträtsel zu erledigen oder ein paar Kapitel eines Buches zu lesen, während weißes Rauschen im Hintergrund mein Unterbewusstsein schläfrig macht. Mein Geist, meine Stimmung und meine Haut danken es mir immer. **Als Frau mit ADHS fällt es mir schwer, mir Zu erledigende Aufgaben und Pläne zu merken, ohne sie aufzuschreiben. Seit ich jedoch bei ClickUp angefangen habe, habe ich den Dreh raus, wie ich meinepersönlichen Aufgaben in meinen privaten ClickUp-Workspace einzutragen, so dass ich im Voraus auf meinem Telefon benachrichtigt werden kann, egal wo ich bin, und ich finde das viel zuverlässiger als Stift und Papier!

Nehmen Sie sich am Wochenende ein wenig Zeit, um sich eineScope of your Workload Es dauert nur fünf Minuten und muss nicht als Diebstahl der Freude angesehen werden: Betrachten Sie es als eine Gefälligkeit, die Sie Ihrem Monday-Selbst zu erledigen! Während ich meinen wöchentlichen Sonntagabendfilm schaue, stelle ich sicher, dass meine ClickUp Aufgaben sindmit meinem Google Kalender verknüpft sind und markiere die Aufgaben, die am Montag fällig sind, rot, damit ich weiß, dass ich mich auf sie konzentrieren werde. Dadurch fühlt sich mein Workload viel weniger überwältigend an!

Es gibt einen legitimen Grund, warum fabelhaft trashige Reality-TV-Stars talentierte Sänger und brillante Schauspieler beim Spiel um den Ruhm geschlagen haben, und er liegt darin, dass kapitalistische Gesellschaften den Menschen so viele gemischte Botschaften über Erfolg senden, dass wir unser Gehirn oft einfach mit eskapistischer Surrealität . Wir lieben auch Zugwracks.

Aber wenn wir den Montag als Startschuss für das Rattenrennen sehen, ist es kein Wunder, dass wir uns danach sehnen, diesen Druck mit allen Mitteln auszuschalten. Gerade in Zeiten wie diesen wird unproduktive Ablenkung schnell zur neuen Variante der "Selbstfürsorge". Deshalb ist es wichtiger denn je, tägliche mentale Pausen so wichtig und normal zu machen wie das Zähneputzen.

Boss-Tipp Nr. 4: Nehmen Sie sich Zeit für Denkpausen

" Gehirnpausen in der Welt des Grundschulunterrichts ist der Begriff "Gehirnpause" seit langem bekannt. Er bezieht sich vor allem darauf, wie wichtig es ist, dass heranwachsende Kinder genügend Pausen zwischen dem Eintauchen in völlig neue Themen haben. Es ist auch ein Konzept, das erwachsenen Menschen helfen kann!

Denken Sie daran: Der Sinn einer Pause besteht nicht darin, einfach nur eine Minute lang mit dem, was Sie gerade erledigen, aufzuhören, sondern sich Zeit zu gönnen, um neue Energie zu tanken und den Geist auszuruhen. Das Ziel ist nicht, Sie von Ihren Aufgaben abzulenken, sondern Ihnen die Möglichkeit zu geben, mit neuer Konzentration, Energie und Motivation an Ihre Aufgabe zurückzukehren. Burnout ist ein echtes Problem, und Dinge wie Meditation, ein Spaziergang an der frischen Luft oder ein wenig Zeit am Tag, um einfach mal abzuschalten, sind sehr hilfreich sich abschließend abzumelden sind entscheidend, um den Wechsel vom Wochenende zum Wochentag zu erleichtern.

Für viele Menschen, die wochentags arbeiten und am Wochenende frei haben - insbesondere für diejenigen, die besonders unzufrieden sind mit ihrem Job - der Montag kann sich anfühlen wie der zermürbende Beginn einer Woche voller Verrücktheit, Erwachsenwerden, Langeweile und dem Bedürfnis, immer "on" zu sein Zwei freie Tage und fünf Arbeitstage erhöhen den Wert, den wir diesen beiden Tagen beimessen, was wiederum die vergleichsweise Verachtung für die anderen Tage und insbesondere für den Leiter dieser Tage verstärkt.

Abgesehen davon, dass wir jeden Anschein eines Lebens aufgeben, in dem das Konzept der Geschäftstage existiert, gibt es eine Möglichkeit, dieses Gefühl zu bekämpfen..

Boss-Tipp Nr. 5: Denken Sie daran, dass Zeit eine Illusion ist

Was, zu esoterisch? OK, lassen Sie es mich so sagen: Wie langwierig und miserabel der erste Tag der Arbeitswoche in Wirklichkeit sein wird, hängt allein von Ihrer Wahrnehmung ab. Es mag zwar sein, dass Sie an diesem Tag offensiv früh aufstehen müssen, dass Sie sich mit Leuten herumschlagen müssen, die nach Kaffee riechen, oder dass Sie in der Warteschleife des Kreditkartenunternehmens bleiben müssen, aber die Unannehmlichkeiten dieser Momente sind vorübergehend, und auch sie werden vorübergehen.

Jeder hat schon einmal etwas erlebt, bei dem sich die Zeit wie in Zeitlupe bewegte oder wie im Flug verging. In der Tat sind Wissenschaftler immer noch sie versuchen herauszufinden warum einem Kind ein Tag kurz und ein Jahr wie eine Ewigkeit vorkommt, während einem Erwachsenen die Jahre wie im Fluge vergehen und bestimmte Tage (z. B. Montags) endlos erscheinen können.

Vielleicht liegt es daran, dass Erwachsene so leicht in einen Alltagstrott verfallen können, der die Tage miteinander verschmelzen lässt, oder vielleicht liegt es daran, dass man nicht mehr so viel lernt oder neue, aufregende Dinge ausprobiert, die in der Kindheit so selbstverständlich waren. Was auch immer der Grund sein mag, die Wahrheit ist, dass sich die Zeit nicht ändert, wir schon. Und das bedeutet, dass wir ändern können, wie wir die Zeit sehen, wie wir unsere Zeit verbringen und wie wir unsere Zeit priorisieren .

♪ At the end of the day..

Was ist das Leben anderes als eine schöne Sammlung von guten und schlechten Tagen? Man weiß nie, vielleicht sind einige der besten Tage, die vor einem liegen, genau die Montags, die man fürchtet. Ich möchte Ihnen ein Gedicht über die Woche mit auf den Weg geben, das ich als Kind immer gelesen habe. Es war in einem Buch mit Kinderreimen und einer schrecklichen Illustration von Mutter Gans, die mir Albträume bescherte, aber egal, es geht so:

Montagskind ist schön im Gesicht,

Dienstagskind ist voller Anmut.

"Mittwochs Kind ist voll Weh

das Donnerstags-Kind hat noch einen weiten Weg vor sich

das Freitagskind ist liebevoll und großzügig

samstags Kind arbeitet hart für seinen Lebensunterhalt

und das Kind, das am Sabbat geboren ist

ist hübsch und fröhlich, gut und heiter

Sieht so aus, als wäre unsere heutige Version des Montags genau das, was früher der Mittwoch war, und vielleicht wird in Zukunft der Freitag von heute der Montag von morgen sein. Man kann nie wissen, Zeit ist schließlich eine Illusion. 🙂