10 beste Software zur Verfolgung von Projektmeilensteinen im Jahr 2024

Meilensteine dienen als Schlüssel für die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts - unabhängig davon, ob es sich um einen kurzen Sprint oder ein komplexes Projekt mit mehreren Teams handelt projekt Plan .

Diese Meilensteine vermitteln ein Gefühl der Motivation und des Erfolgs und helfen gleichzeitig zu messen, wie gut Ihr Projekt im Vergleich zum geplanten Zeitplan vorankommt. Durch den Vergleich des tatsächlichen Fortschritts mit den geplanten Meilensteinen können Projektmanager Abweichungen, Verzögerungen oder potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Projekt auf Kurs zu halten.

Doch leider kann man leicht den Überblick verlieren, wenn man mit mehreren kritischen Aufgaben und Meilensteinen jongliert. Wenn Sie Hilfe brauchen, um Ihre Meilensteine und den Fortschritt Ihres Projekts im Auge zu behalten, helfen Ihnen diese 10 besten Apps für Meilensteine dabei, wieder auf Kurs zu kommen.

Worauf sollten Sie bei Software für Meilensteine in Projekten achten?

Bei der Auswahl einer Projektmanagement-Software für Meilensteine sollten Sie auf einige Dinge achten:

Eine einfache Möglichkeit, Meilensteine einzustellen, so dass die Einrichtung und Verwaltung von Projekten weniger Zeit in Anspruch nimmt

Die Fähigkeitmeilenstein Diagramme zu erstellen zu erstellen, in denen alle Aufgaben aus dem Projektumfang dargestellt werden

Eine benutzerfreundliche Visualisierung Ihrermeilensteine des Projekts mit der Sie leicht erkennen können, wie weit Ihr Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt fortgeschritten ist und wie einzelne Aufgaben mit den Zielen des Projekts verbunden sind

Eine direkte Verbindung zwischen Ihremprofessioneller Einstellung der Ziele und den Meilenstein-Features der Software, um sicherzustellen, dass jeder Schlüssel-Meilenstein zum Erfolg des Projekts beiträgt

Eine ähnliche direkte Verbindung zwischen Meilensteinen, Aufgaben und Details hilft Ihnen, sich auf Folgendes zu konzentrierenerfolgreiche Projektdurchführung und den gesamten Zyklus des Projekts

Nicht alle kostenlose Projektmanagement-Software bietet ein Feature für Meilensteine. Diejenigen, die dies erledigen, müssen jedoch alle oben genannten Vorteile bieten, damit Sie die Nachverfolgung und das Management von Meilensteinen in Ihrer Projektplanungs- und -ausführungsphase voll nutzen können.

Die 10 besten Apps für die Nachverfolgung von Meilensteinen im Jahr 2024

Da Meilensteine so eng mit dem Projektmanagement verbunden sind, verfügen einige der besten Projektmanagement-Softwareplattformen über integrierte Features zur Nachverfolgung von Meilensteinen. Es gibt auch einige spezielle Tools, die nur für Meilensteine entwickelt wurden.

Diese Liste enthält das Beste aus beiden Welten!

Verfolgen Sie Meilensteine in ClickUp, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und Projekte pünktlich liefern

Es ist die einzige App für Projektmanagement, mit der Sie Ihre gesamte Produktivität und Projektplanung abwickeln können. Projektmanagement, Dashboards für die wichtigsten Ergebnisse, einstellung von Zielen zeiterfassung, berichterstellung über Fortschritte -Sie haben die Wahl und wir haben sie.

Sie können Ihre Aufgaben ganz einfach in Meilensteine für das Projekt umwandeln. Anschließend können Sie diese Meilensteine mit Zielen verbinden und weitere Aufgaben und abhängige Meilensteine an sie anhängen. Sie haben sogar vorgefertigte und gebrauchsfertige Vorlagen, wie zum Beispiel die ClickUp Diagramm-Vorlage für Meilensteine zur schnellen Erstellung von Meilensteinen für Projekte.

ClickUp beste Features

ClickUp Meilensteine ermöglichen Ihnen eine einfache Verbindung zwischen Ihren Aufgaben und Ihren ziele des Projekts und Ihren Fortschritt auf hohem Niveau nachverfolgen

Eine direkte Verbindung mitClickUp Ziele um sicherzustellen, dass alle Meilensteine und die damit verbundenen Aufgaben mit den endgültigen Zielen des Projekts übereinstimmen

Eine Bibliothek vonmeilenstein-Vorlagen undvorlagen für die Einstellung von Zielen aus denen die Benutzer ihre Projekte und Schlüssel-Phasen zusammenstellen können

Flexible Möglichkeiten zur Ansicht und Nachverfolgung Ihrer wichtigsten Meilensteine, einschließlich Gantt-, Board- und Dashboard-Ansichten

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die ein schnelles Onboarding neuer Benutzer und ein schnelles Setup von Projekten ermöglicht, von Meilensteinen bis hin zu Zuweisungen und Zeitplanung

ClickUp Limitierungen

Umfangreiche Automatisierung kann zu vielen Warnungen und Erinnerungen führen, insbesondere bei komplexen und vielschichtigen Projekten

Der umfassende Charakter der Plattform ist zwar leistungsstark, kann aber Benutzer, die nur das Feature Meilensteine ausprobieren möchten, zunächst überfordern

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Toggl Plan

Über Toggl Plan Als visuelle projektmanagement tool für Projektmanager, ist es nur natürlich, dass Toggl Plan auch die Nachverfolgung von Meilensteinen beinhaltet. In Toggl Plan sind Meilensteine vor allem als Teil der Zeitleiste für die Projektplanung von Bedeutung, in der jeder Meilenstein als farblich gekennzeichneter Kontrollpunkt im größeren Projektrahmen erscheint.

Toggl Plan ist gleichzeitig ein workload-Management system, in dem Meilensteine im Projektmanagement ebenfalls eine besondere Rolle spielen können. Zum Beispiel können Projektmanager, die auch für Dinge wie Teampläne und Ressourcenplanung verantwortlich sind, dieses Feature nutzen, um Meilensteine mit anderen Bereichen der Projektanforderungen (wie z. B. Budgetlimits) zu verbinden, die sie erreichen müssen.

Toggl Plan beste Features

Vollständige benutzerdefinierte Anpassung von Projektmeilensteinen, von der Dauer der Meilensteine bis zur genauen Farbe, mit der Sie jeden Meilenstein in der visuellen Zeitleiste des Projekts kennzeichnen

Projektübergreifende Funktionen, bei denen ein einziger übergreifender Meilenstein (z. B. eine organisationsweite Überprüfung aller Projekte) in alle relevanten Zeitleisten einfließen kann

Die Möglichkeit, übergreifende Meilensteine freizugebenprojekt Pläne die nur die Meilensteine des Projekts und nicht einzelne Aufgaben enthalten, was Projektleitern und externen Beteiligten hilft, den Überblick zu behalten

Intuitive und moderne Benutzeroberfläche, die den Einstieg in die Software erleichtert und eine geringe Lernkurve aufweist

Toggl Plan Limits

Relativ statische Web App, die die Funktionen für Meilensteine für ihre Benutzer limitiert

Die Integration von Drittanbietern ist limitiert, wobei Toggl Plan anscheinend das Ziel verfolgt, die Benutzer innerhalb der eigenen Software zu isolieren

Die absichtliche Einfachheit der Plattform kann für einige Benutzer, die nach fortgeschrittenen Funktionen suchen, problematisch sein projektmanagement tools die über das hinausgehen, was in Toggl Plan eingebaut ist

Toggl Plan Preise

Team : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business: $13.35/Monat pro Benutzer

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (37 Bewertungen)

: 4.3/5 (37 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

3. Nifty

Über Nifty Roadmaps, Listen mit Aufgaben, Dokumente, Chatten, Automatisierung - Nifty hat alles zu bieten. Und dazu gehört auch eine robuste Funktion für Meilensteine.

Natürlich ist die All-in-One produktivität tool stellt das Feature Meilensteine für Projekte nicht unbedingt als Verkaufsargument in den Vordergrund. Aber es ist immer noch da, versteckt unter dem Feature "Aufgaben" zur Organisation, Priorisierung und Nachverfolgung größerer Projekte.

Nifty beste Features

Umwandlung von Listen mit Aufgaben in Meilensteine, so dass ein Projektmanager den Fortschritt der gesamten Liste von Aufgaben innerhalb dieses Meilensteins nachverfolgen kann

Die Meilensteine eines Projekts erscheinen in der automatisierten Funktion zur Berichterstellung, mit der Sie eine dynamische Berichterstattung über die Projektabläufe für alle Beteiligten erledigen können

Sortierung nach Meilensteinen innerhalb eines Projekts, wobei die Aufgaben nach ihrer Aufgabenebene und den wichtigsten Kontrollpunkten geordnet werden, die Sie erreichen müssen, um das Projekt voranzutreiben

Native Integrationen mitproduktivität tools wie Google Docs und Google Kalender halten die Mitglieder des Teams auf dem Laufenden, auch außerhalb der Nifty-Plattform

Grenzen von Nifty

Limitierte Funktionen für Benachrichtigungen und Erinnerungen, z. B. die Unmöglichkeit, automatische Erinnerungen für anstehende Meilensteine und Aufgaben einzustellen

Eine Suchfunktion in der Plattform, die nicht immer intuitiv ist und nicht immer die relevantesten Ergebnisse liefert

Langsame Ladezeiten, die bei Projekten, die schnell und in Echtzeit bearbeitet werden müssen, zu Problemen in der Kommunikation führen können

Nifty-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Pro : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Nifty Plan Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4. GanttPRO

Über GanttPRO Wie der Name schon sagt, konzentriert sich GanttPRO hauptsächlich auf die Erstellung von Gantt Diagrammen. Die Plattform, die ursprünglich für die Fertigungsindustrie entwickelt wurde, aber auf alle Anwendungsfälle anwendbar ist, bietet auch alternative Ansichten (z. B. Kanban), um Projektmanagern bei der Nachverfolgung ihres Fortschritts und der Planung ihres nächsten Projekts zu helfen. Die Planung von Workflows, die Nachverfolgung von Meilensteinen im Projekt und sogar das Ressourcenmanagement sind hier möglich.

GanttPRO beste Features

Eine Funktion für den kritischen Pfad, die alle Aufgaben, Meilensteine und Zeitleisten eines Projekts berücksichtigt und den besten und rationellsten Weg vorhersagt, um das Projekt zu erledigen

Einfache Exportmöglichkeiten zum Drucken und Freigeben eines Gantt Diagramms für Beteiligte, die nicht die GanttPRO Plattform nutzen

Intuitive Versionskontrolle aller Projekte, die es Ihnen ermöglicht, jederzeit in die Projekthistorie zurückzugehen und frühere Projektstände wiederherzustellen

GanttPRO Beschränkungen

Keine übergreifendezeitleiste für das Projekt ansicht über das abschließende Gantt-Diagramm hinaus, was es für Benutzer schwierig macht, die Meilensteine des Projekts einfach zu überprüfen

Komplexer als viele der Alternativen in diesem Leitfaden, wobei der Schwerpunkt auf Funktionen und nicht auf Benutzerfreundlichkeit liegt, insbesondere für neue Benutzer, die mit Gantt Diagrammen nicht vertraut sind

Keine mobile App zur Nachverfolgung von Aufgaben, Meilensteinen oder des Fortschritts des Projekts außerhalb der webbasierten Plattform

GanttPRO Preise

Basic : $7,99/Monat pro Benutzer

: $7,99/Monat pro Benutzer Pro : $12.99/Monat pro Benutzer

: $12.99/Monat pro Benutzer Business : $19.99/Monat pro Benutzer

: $19.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (400+ Bewertungen)

: 4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

5. OpenProject

Über OpenProject Als seltene Open-Source-Lösung glänzt das in Deutschland ansässige OpenProject in zwei Bereichen: Flexibilität und Datensicherheit. Die fortschrittliche Verschlüsselung sorgt dafür, dass alle Ihre Eingaben sicher sind, während der Open-Source-Charakter des Tools es flexibel und relevant für jede Branche und jede Art von Projektmanagement-Strategie macht.

OpenProject beste Features

Die visuelle und intuitive Ansicht der Zeitleiste ist der Standard in der Projektmanagement-Software, so dass Sie größere Meilensteine immer auf einen Blick sehen können

Die klare und visuelle Darstellung der Beziehungen zwischen Projektaufgaben, -phasen und -meilensteinen bietet einen Überblick darüber, was wann und warum erledigt werden muss

Die Community-Option ist immer kostenlos, bietet aber dennoch genügend Funktionen, um sie vor allem für kleinere Geschäfte relevant und nützlich zu machen

OpenProject Beschränkungen

Die Bearbeitung von Projekten, Aufgaben und Meilensteinen ist manchmal kontraintuitiv, insbesondere für Benutzer, die mit anderer Projektmanagement-Software vertraut sind

Die standardmäßige Zeitleiste für Projekte ist großartig, aber die benutzerdefinierte Anpassung kann für spezielle Anwendungsfälle oder Projekte schwierig sein

Begrenzte Automatisierungsmöglichkeiten erfordern immer noch ein gewisses Maß an manueller Verwaltung von Zeitleisten und Aufgaben in Projekten

OpenProject Preise

Gemeinschaft : Free

: Free Basic : $7,25/Monat pro Benutzer

: $7,25/Monat pro Benutzer Profi : $13,50/Monat pro Benutzer

: $13,50/Monat pro Benutzer Premium : $19,50/Monat pro Benutzer

: $19,50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

OpenProject Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (20+ Bewertungen)

: 3.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

6. nTask

Über nTask Als eine der beliebtesten Projektmanagement-Lösungen auf dem Markt ist es nur natürlich, dass nTask auf einer Liste wie dieser landet. Und tatsächlich sind Meilensteine ein natürlicher Weg, um Projekte mit nTask zu erstellen, insbesondere um kritische Momente in Ihrer Zeitleiste auf dem Weg vom Projektstart zum Projektabschluss darzustellen.

nTask beste Features

Eine klare Definition von Meilensteinen im Vergleich zu regulären Aufgaben, zusammen mit einer Vielzahl von Anleitungen, um ihre korrekte Verwendung im gesamten Projektkontext sicherzustellen

Flexible Board- und Kalenderansichten, die Meilensteine hervorheben und zeigen, wie diese Meilensteine mit den darunter liegenden Aufgaben und den darüber liegenden Zielen des Projekts verbunden sind

Berichterstellung zu Meilensteinen, um Projekte in kleinere Abschnitte zu unterteilen und schnellere Erfolge in langen Zeitleisten zu erzielen

nTask Beschränkungen

Limitierte Einführung in die Plattform, so dass sich die Benutzer mehr oder weniger selbständig in der Projektmanagement-Software zurechtfinden müssen

Eine relativ einfache Ansicht des Kalenders im Vergleich zu einigen der anderen Optionen auf dieser Liste, einschließlich der Unmöglichkeit, Zeitrahmen zu benutzerdefinieren

nTask-Preise

Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Geschäft : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (17 Bewertungen)

: 4.4/5 (17 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

7. Scoro

Über Scoro Als umfassende Arbeitsmanagement-Software ist Scoro optimal für Agenturen und andere Geschäfte in der professionellen Dienstleistungsbranche, die Tools für die Zusammenarbeit im Team suchen. Das Ziel ist es, den Geschäften alles zu geben, was sie zur Verwaltung ihrer Arbeit und ihres Workflows benötigen, und Meilensteine sind ein wichtiger Teil dieser Gleichung.

Scoro beste Features

Eine flexible Gantt-Diagramm-Ansicht, die Sie auf die Hauptaufgaben und Meilensteine verdichten und erweitern können, um alle Abhängigkeiten und Unteraufgaben für mehr Details einzuschließen

Die Möglichkeit, Aufgaben zu einzelnen Meilensteinen hinzuzufügen, um sie automatisch in Projektphasen zu verwandeln, die den gesamten Zeitrahmen für alle unvollständigen Aufgaben zu diesem Meilenstein abdecken

Scoro Beschränkungen

Es ist eine teurere Option im Vergleich zu den anderen Tools auf dieser Liste

Viele der hilfreichsten Features für Meilensteine im Projekt, wie z.B. die Gantt-Ansicht und die Abhängigkeiten von Aufgaben, sind nur in höheren Preisstufen verfügbar

Scoro Preise

Wesentlich : $26/Monat pro Benutzer

: $26/Monat pro Benutzer Standard : $37/Monat pro Benutzer

: $37/Monat pro Benutzer Pro : $63/Monat pro Benutzer

: $63/Monat pro Benutzer Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Meilenstein Planer

Über Meilenstein-Planer Damit sind wir bei der ersten (und einzigen) speziellen Software für Meilensteine in Projekten auf dieser Liste angelangt. Milestone Planner gibt nicht vor, eine Projektmanagement-Software zu sein, sondern konzentriert sich ganz auf den größeren Planungsprozess, was es zu einem der einfachsten und unkompliziertesten Tools zur Nachverfolgung von Meilensteinen macht, die Sie finden können.

Milestone Planner beste Features

Eine unkomplizierte und intuitive Benutzeroberfläche, die auf Desktops, Tablets und Handys gleichermaßen gut funktioniert

Benutzer können per Drag-and-Drop eine Zeitleiste für das Projekt erstellen und Meilensteine anpassen

Einfache Gantt-Ansichten, in denen Sie Gantt-Diagramme in PDFs und andere Formate exportieren können

Milestone Planner Einschränkungen

Fehlende Möglichkeit, ihn als tiefergehendes Projekt zu verwendenlebenszyklus- oder Aufgabenmanagement tool (Milestone Planner ist im besten Fall ein reines Planungstool)

Etwas veraltete Grafiken, die an die Mitte der 2000er Jahre erinnern

Preise für Milestone Planner

Professional Edition : $8.80/Monat (nur für einen Benutzer)

: $8.80/Monat (nur für einen Benutzer) Business Edition : $3,21/Monat pro Benutzer

: $3,21/Monat pro Benutzer Team Edition : $6,38/Monat pro Benutzer

: $6,38/Monat pro Benutzer Enterprise Edition: Kontakt für Preisgestaltung

Milestone Planner Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3/5 (1 Bewertung)

: 3/5 (1 Bewertung) Kapitelra: Bislang keine Bewertungen

9. ProjektManager

Über ProjektManager Dies ist eine Plattform, die durch ihre Einfachheit glänzt. Ja, die Benutzeroberfläche erinnert vielleicht eher an Excel als an einige der eleganteren, visuelleren UI-Designs in dieser Liste. Dafür erhalten Sie aber eine leistungsstarke Plattform für das Projekt- und Arbeitsmanagement, die die Nachverfolgung von Meilensteinen ebenso kompetent wie jede andere Alternative handhabt.

ProjectManager beste Features

Meilensteine sind direkt in die Berichterstellung der Plattform integriert, so dass jeder Benutzer problemlos Berichte über einen Projektplan erstellen und den gesamten Fortschritt des Projekts nachverfolgen kann

Die Priorisierung von Aufgaben und die Hierarchie unter den Meilensteinen helfen Ihrem Team, sich auf die wichtigsten Arbeiten in einem bestimmten Projektplan und Projektlebenszyklus zu konzentrieren

ProjectManager Einschränkungen

Automatisierung kann einige der Komplikationen von ProjectManager vereinfachen, aber es handelt sich nach wie vor um eine hochkomplexe Software für Meilensteine, so dass sie für kleine Geschäfte oder einzelne Benutzer wahrscheinlich nicht geeignet ist

Die mobile App wird aufgrund der begrenzten Funktionen und Features, die nur in der webbasierten Hauptplattform verfügbar sind, kaum genutzt

ProjectManager Preise

Team : $13/Monat pro Benutzer

: $13/Monat pro Benutzer Business : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ProjectManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (80+ Bewertungen)

: 4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

10. Xebrio

Über Xebrio Xebrio wurde ursprünglich für Software-Entwicklungsteams und Hardware-IT-Teams entwickelt und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung aller Meilensteine eines Projekts von der ersten Planung bis zur Freigabe, unabhängig von Ihrer Branche. Zerlegen Sie Ihr Projekt in kleinere Teile und Phasen, messen Sie Ihren Projekterfolg innerhalb dieser Phasen, und erstellen Sie Berichte über diese Erfolge, selbst für die komplexesten agilen Projekte und Wasserfall-Entwicklungsprojekte.

Xebrio beste Features

Ein spezieller Tracker für Projektmeilensteine, der sowohl innerhalb als auch außerhalb von Projekten zur einfachen Planung und Berichterstellung jeder Projektphase zur Verfügung steht

Die Möglichkeit, Ihren Mitgliedern im Projektteam Aufgaben und freigegebene Verantwortlichkeiten für Meilensteine zuzuweisen, um Verantwortlichkeit zu schaffen, was besonders in schnelllebigen Entwicklungssprints in einem Softwareprojektplan von Vorteil ist

Xebrio Grenzen

Xebrio wurde ursprünglich für IT-Teams entwickelt, daher sind einige der leistungsstärksten Features am besten für IT-Fachleute geeignet

Nur die Web App verfügt über Benachrichtigungen, d. h. Sie können nur die Plattform selbst überprüfen, um Benachrichtigungen über Tags, Aufgaben und den Fortschritt eines Projekts zu erhalten

Preise für Xebrio

Anforderungsmanagement : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Anforderungen und Testabdeckung : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Xebrio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (1 Bewertung)

: 4/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

Nachverfolgung der Meilensteine eines Projekts in ClickUp

Wenn Ihr Projekt nicht nur aus ein paar grundlegenden Aufgaben besteht und es das einzige Projekt ist, das Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verwalten, kann es fast unmöglich sein, ohne Tools zur Nachverfolgung von Meilensteinen den Überblick zu behalten.

Die Nachverfolgung von Meilensteinen führt eine Hierarchie ein und hilft bei der Minimierung von Projektrisiken. Durch die Identifizierung wichtiger Schlüssel, Phasen und Ereignisse in Ihrem Projektplan können Sie Ihre Fortschritte auf einer detaillierteren Ebene überwachen, ohne die übergeordneten Ziele und Zeitleisten des Projekts zu vergessen.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen Sie nur die richtige Software für Meilensteine, um Ihren Projektplan und Ihre Zeitleiste zu verwalten. Und mit dem Forever Free Plan von ClickUp können Sie selbst entscheiden, ob ClickUp die richtige Option für Sie ist.

ClickUp ist die beste App für Meilensteine auf dem Markt, aber wir wissen, dass wir voreingenommen sind. Testen Sie es selbst. Kostenlos anmelden und fangen Sie an, diese Meilensteine in Ihren Projekt-Tracker einzutragen!