Asana vs. Monday Vergleich: Welche Projektmanagementsoftware ist besser? 2024

Asana vs. Monday - diese Frage hören wir immer wieder. Aber welche Plattform übertrifft ihre Konkurrenten?

Zunächst einmal haben alle erfolgreichen Projekte, unabhängig von Größe und Objekt, eines gemeinsam: das richtige Management und zusammenarbeit im Team . Wie erledigen viele Unternehmen, die auf eine verteilte Belegschaft umstellen, zu mehrere Projekte verwalten zur gleichen Zeit?

Es gibt einige ernsthafte Zauberei geschieht, oder wahrscheinlicher als nicht, Organisationen verlassen sich mehr auf Cloud-basierte software für das Projektmanagement . Assistenten sind ziemlich cool, aber projektmanagement-Software ist ideal für alle, die Projekte planen, Aufgaben zuweisen und terminieren, Ressourcen zuordnen und Fristen nachverfolgen müssen.

Sie erleichtert den Workflow des Teams, das an dem Projekt arbeitet, und ermöglicht es Projektmanagern, all diese Projekte effektiv zu verwalten. Und zum Glück gibt es für Geschäfte eine Vielzahl von Möglichkeiten, Projekte mit ihrem Team zu verwalten, zu verfolgen und zu planen.

Also zurück zur Hauptfrage - was ist besser: Asana oder Monday?

In unserem Vergleich zwischen Asana und Monday wollen wir die beiden Plattformen genauer unter die Lupe nehmen, die Vor- und Nachteile diskutieren und alle Features der beiden Projektmanagement-Softwareoptionen abdecken:

Was ist Asana? Asana ist eine Software für das Projektmanagement für Start-ups und kleine und mittlere Geschäfte. Sie wurde 2008 von ehemaligen Facebook-Führungskräften gegründet, um die Nachverfolgung von Arbeit zu erleichtern, indem sie eine Komplettlösung für die Erstellung von Projekten, die Delegation und Verwaltung von Aufgaben, die Zusammenarbeit, das Portfolio-Management und das Workflow-Management bereitstellt.

Es bietet ein zentrales Dashboard für die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Dadurch entfällt die Hin- und Her-Kommunikation per E-Mail, was die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern verbessert und es Ihnen ermöglicht, Ihr Team effizienter zu verwalten und die Produktivität zu steigern.

Beispiel für ein Kanban Board in Asana

Was ist Monday?

Gegründet im Jahr 2012, Monday Software für Projektmanagement wird von Unternehmen aller Größenordnungen eingesetzt, von Start-ups bis hin zu etablierten Geschäften. Verschiedene Teams in derselben Organisation können sie für verschiedene Funktionen nutzen, um ihre spezifischen Ziele zu erreichen.

So kann beispielsweise das Vertriebsteam damit ein CRM zur Optimierung der Vertriebsprozesse aufbauen, Entwickler können es zur Nachverfolgung von Fehlern verwenden, und das Marketingteam kann damit Kampagnen planen und optimieren. Im Lieferumfang sind mehr als 200 Vorlagen für Workflows enthalten, aus denen Sie wählen können, oder jedes Team kann seine eigenen von Grund auf neu erstellen.

Die Suite von Features ermöglicht es Benutzern, jeden Schritt des Projektmanagements in einem einzigen Space zu integrieren und Transparenz zu schaffen, indem die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams verbessert wird, um deren Produktivität zu steigern.

Benutzer können eine Ansicht der Liste mit Aufgaben für alle Projekte auf Monday

Asana vs. Monday.com: Vergleich der Core Features

Obwohl sich die Plattformen ähneln, weist jedes tool Unterschiede in den Features und Funktionen auf, die beiden ihre vorteile des Projektmanagements . Letztendlich sind die Tools für unterschiedliche Organisationen und Bedürfnisse geeignet, weshalb es wichtig ist, die wichtigsten Features zu kennen.

In diesem Abschnitt heben wir die Features der einzelnen Tools hervor und schlüsseln sie auf, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches Tool für Ihre spezifischen Anforderungen das beste ist. Mal sehen, wer in diesem Vergleich zwischen Asana und Monday am besten abschneidet:

Aufgabenverwaltung

Asana ist dafür bekannt, dass es eine schnellere Erstellung von Aufgaben bietet, da es nicht so viele Details wie Monday benötigt. Allerdings kann Monday mehr Informationen auf einen Blick anzeigen. Mit Monday können Sie das Team, die Eigentümer, Zeitleisten, Status-Updates (farblich gekennzeichnet) und den Fortschritt für jede Aufgabe sehen. Sie können auch einige Spalten mit Informationen löschen, wenn diese zu umfangreich sind.

Mit Asana können Sie in wenigen Sekunden Aufgaben erstellen, ihre Ziele und Fristen festlegen, Abhängigkeiten erstellen und sie zuweisen. Die Nachverfolgung erfolgt über Listen, Zeitleisten oder die Board-Ansicht. Wenn Sie sich bei Asana anmelden, werden in Kürze fällige Aufgaben im Bereich Startseite angezeigt.

Die abschließende Liste aller Ihnen zugewiesenen Aufgaben können Sie ganz einfach unter Meine Aufgaben einsehen. Klicken Sie einfach auf eine beliebige Aufgabe, um alle Details anzuzeigen und Dokumente für die Zusammenarbeit anzuhängen.

Monday bietet eine ähnliche Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten, nennt sie aber "Pulse" Jeder Pulse verfügt über ein eigenes Aktivitätenprotokoll, einen FAQ-Bereich, einen Kommentarbereich und eine Funktion zum Anhängen von Dateien. Sie können sie in Spalten anordnen, damit die Benutzer ihren eigenen Flow für die Aufgaben erstellen können.

Sie können Pulse erstellen, zuweisen und deren Fortschritt über die Aufgabenübersicht des Aufgabenmanagers nachverfolgen. Sie macht die Aufgabenverwaltung bequem, da die Action Boards einen Überblick über den Status der einzelnen Aufgaben geben.

Asana verfügt über ein integriertes System zur Verwaltung der Abhängigkeit von Aufgaben. Es ermöglicht Ihnen, Aufgaben zu bestimmen, die erst dann beginnen können, wenn andere fertiggestellt sind. Wenn sie abgeschlossen sind, wird das zugewiesene Mitglied des Teams automatisch benachrichtigt.

Monday verfügt zwar nicht über ein integriertes System zur Verwaltung von Aufgabenabhängigkeiten, aber es gibt einen Workaround. Sie können eine Spalte für Abhängigkeiten hinzufügen, mit der Sie Verbindungen zwischen Aufgaben erstellen können. Zu erledigen ist, dass die abhängigen Aufgaben nie vor den Aufgaben beginnen können, von denen sie abhängen.

Asana Aufgaben-Abhängigkeiten

Portfolio-Verwaltung

Bei der Verwaltung mehrerer Projekte kann die Fokussierung auf ein Projekt zu einem Tunnelblick führen, der dazu führt, dass wichtige Details bei anderen Projekten vergessen oder übersehen werden.

Beim Portfolio-Management werden alle Projekte an einem Ort verwaltet, um kurzfristige Gewinne gegen langfristige Ziele abzuwägen. Beide Tools bieten im Gegensatz zu den meisten anderen Tools für das Projektmanagement ein Portfolio-Management.

Das Portfolio-Management-Feature in Asana funktioniert wie das Standard-Tool für das Projektmanagement, allerdings für Projekte statt für Aufgaben. Zur Ansicht des Portfolios laufender Projekte zoomen Sie aus den täglichen Aufgaben heraus, um den Status der einzelnen Projekte zu sehen.

Mit dem Portfolio Feature können Sie alle Ihre Projekte kategorisieren und sie nach Diagramm, Priorität oder einem anderen benutzerdefinierten Feld anzeigen, das Sie erstellen möchten.

Anstelle der Portfolio-Verwaltung bietet Monday ein Feature namens Gruppen. Diese bieten zwar nicht so viele Einblicke und Details wie das Portfolio-Feature in Asana, z. B. den abschließenden Status des Fortschritts, verhindern aber, dass Sie bei der Bearbeitung mehrerer Projekte Details übersehen.

Wenn Sie einen Pulse in Monday erstellen, können Sie wählen, welcher Gruppe Sie ihn hinzufügen möchten.

Monday.com Portfolio Management

Kollaboration

Es liegt auf der Hand, dass die Zusammenarbeit für den Erfolg von Projekten entscheidend ist. Eine Projektmanagement-Software, die nicht über die notwendigen Features für die Zusammenarbeit verfügt, macht Sie von Apps anderer Anbieter abhängig, was unbequem sein und die Produktivität beeinträchtigen kann.

Monday bietet mehr Support für die Zusammenarbeit als Asana. Es bietet die Möglichkeit, Aufgaben zu kommentieren, einen Kalender, ein Online-Whiteboard und die Zusammenarbeit an Dokumenten. Die Dokumentenkollaboration ist ein praktisches Feature, da es Ihnen ermöglicht, öffentliche und private Dokumente zu erstellen und diese mit dem Team zu teilen. Außerdem können Sie im Dokument über Chats und Kommentare kommunizieren.

Asana verfügt weder über eine Funktion für die Zusammenarbeit an Dokumenten noch über ein Online-Whiteboard. Daher müssen Sie sich auf Apps von Drittanbietern wie Google Docs verlassen und diese dann an Asana anhängen. Zu den kollaborativen Features gehören ein Projekt Message Board, das als Hub für projektbezogene Diskussionen dienen kann, ein Kalender und Kommentare zu Aufgaben.

Workflow-Management

Mit Asana haben Sie alle wichtigen Informationen zu einem Projekt immer griffbereit und können leicht auf sie zugreifen. Dank der Farbcodierungsfunktionen können Sie alle Projektdetails im Auge behalten, z. B. wer daran arbeitet, welche Aufgaben abgeschlossen sind und welche Fristen gelten.

Sie können Ihren Workflow mit verschiedenen Ansichten des Projekts verwalten, darunter Listen, Gantt-Diagramme, Kalender und Kanban-Boards .

Monday glänzt wirklich, wenn es um Ansichten geht. Es bietet bei weitem die meisten Ansichten für Ihr Projekt von allen Projektmanagement-Programmen. Sie können alle Ansichten in Asana verwenden, plus Tabellen, Zeitleisten, Karten und einige andere. Die Standardansicht ist in Form von Listen.

Monday macht es einfach, zwischen Pulse zu wechseln.

Integrationen

Um effizienter und reibungsloser arbeiten zu können, sollte die von Ihnen gewählte Projektmanagement-Software über mehrere Features verfügen, die eine nahtlose Zusammenarbeit mit anderen von Ihnen genutzten Programmen und Anwendungen ermöglichen. Außerdem sind diese Integrationen von entscheidender Bedeutung, da sie die fehlenden Features jeder Software ausgleichen.

Beide Tools bieten robuste Integrationen zu verschiedenen beliebten Anwendungen, von Videokonferenzen und technischen Apps bis hin zu Tools für die Zusammenarbeit wie Slack und Teams.

Asana hat die meisten Integrationen (über 150), darunter Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack und viele andere beliebte Tools. Sie können auch Apps wie Time Camp verwenden, um die Zeiterfassung in Asana einzuführen.

Monday bietet ebenfalls mehrere Integrationen an, aber nicht so viele wie Asana, daher ein wenig zurückbleibt . Es verfügt über etwa 50 Integrationen, darunter Vertriebs- und eCommerce-Integrationen wie Shopify und Salesforce. Interessanterweise lässt es sich auch in andere Projektmanagement-Software wie Asana und Trello integrieren. Die Integrationen von Monday sind in einzigartiger Weise anpassbar, was sie von Asana unterscheidet. So können die Benutzer genau die Funktionen auswählen, die sie benötigen.

Beide sind mit ihren Android- und iOS-Apps für mobile Mitglieder des Teams verfügbar. Obwohl größere Computerbildschirme besser geeignet sind, um alle Details und deren Komplexität zu handhaben, ist es praktisch zu wissen, dass man einige Delegationen oder Aufgaben auch außerhalb des Büros erledigen kann.

Monday.com vs. Asana Preisgestaltung

Seien wir ehrlich. Wenn wir die Frage Asana vs. Monday stellen, werden Sie wissen wollen, wie viel es Sie kosten wird. Die beiden Tools sind etwas teurer als einige der besten Alternativen, aber sie sind auch nicht allzu weit voneinander entfernt.

Monday Pläne

Der Hauptunterschied zwischen Monday und Asana ist die Preisgestaltung. Sie können Monday zu einem niedrigeren Preis als Asana erhalten. Das Unternehmen bietet fünf Preisstufen an. Jede Stufe hat ihre Features und Einschränkungen. Der kostenlose Basis-Plan erlaubt nur zwei Benutzer, begrenzte Integrationen, 500 MB Speicher und weniger Ansichten auf dem Dashboard.

Abhaken Monday.com für weitere Preisinformationen.

Asana Preispläne

Asana bietet einen vierstufigen Plan und die kostenlose Version kann bis zu 15 Benutzer aufnehmen. Es verfügt über zahlreiche Features, für die Sie bei anderen Tools für Projektmanagement bezahlen müssten. So bietet Asana beispielsweise über 100 Integrationen, und Sie können mit bis zu 15 Teamkollegen zusammenarbeiten. Der kostenlose Plan Speicher ist unbegrenzt, bis zu 100 MB pro Datei.

Besuchen Sie Asana für weitere Preisinformationen.

Asana Vs Monday Kundenrezensionen

Da Asana zu den beliebtesten Projektmanagement-Optionen gehört, kann die Entscheidung zwischen Asana und Monday eine Herausforderung sein. Wir haben festgestellt, dass beide mehrere positive Bewertungen haben. Beginnen wir mit zwei aktuellen Asana Kundenrezensionen, die uns gefallen haben.

Asana Kundenrezensionen

als wir anfingen, Asana zu benutzen, dachte ich: "Oh, sicher, noch ein Produkt, das mir 'hilft', aber WOW, das hilft mir tatsächlich, den Überblick über meine Aufgaben in unseren 4 Schwesterunternehmen zu behalten, Aktionen zu planen und durchzuführen, Probleme zu verwalten, Probleme zu beheben und so vieles mehr. Ich öffne meinen Asana Posteingang (mein bevorzugtes Feature) oft vor meinem E-Mail Posteingang, da ich so einen besseren Überblick über die Geschehnisse im Unternehmen habe." -_ Caitlen C., Artwork Director, G2 Review

die mobile App, die Desktop- und die Online-Version ermöglichen es mir, auch unterwegs funktional zu sein. Ich nutze die Slack- und Gmail-Erweiterungen gerne, um während meines Tages den Überblick zu behalten. Ich habe festgestellt, dass dies das beste tool für mich ist. All die Farben und Funktionen ermöglichen es mir, Dinge außerhalb meines Kalenders für die Arbeit zu planen und gleichzeitig über alle wichtigen Dinge in dieser Minute, an diesem Tag, in diesem Jahr auf dem Laufenden zu bleiben."_ - Venissa N., Senior Payroll Administrator, G2 Review

Monday Kundenrezensionen

Aber lassen Sie sich von diesen großartigen Bewertungen noch nicht überreden - Monday hat ähnliche Bewertungen und fantastische Kritiken über seine Plattform. Hier sind zwei aktuelle Monday Kundenrezensionen, die auf G2 hervorstachen:

vor Monday.com wurden alle Anfragen per E-Mail verschickt, was die Nachverfolgung des Workloads erschwerte. Mit Monday.com können alle Mitglieder des Teams die Ansichten in der Projektdatei einsehen und wissen, wo jeder Projektauftrag im Prozess steht. Die benutzerdefinierten Features, die Monday bietet, gefallen mir sehr gut. Wir haben eine Reihe von Clients, die sich eine maßgeschneiderte Lösung wünschen, um die Dinge sowohl für uns als auch für sie einfacher zu machen. Monday hat so viele hervorragende Features, aber wenn ich eines auswählen müsste, wäre es die Organisation."_ - Keller C., Produktmanager, G2 Review

der Flow und die Benutzeroberfläche, die benutzerdefinierte Anpassung, die Leichtigkeit, mit der alles zusammenarbeitet und dennoch eine Trennung der Abteilungen ermöglicht... aber was ich am meisten an Monday liebe, ist der Support. Egal ob es sich um einen Bug, einen Vorschlag oder einen Fehler des Benutzers handelt, sie sind immer schnell, immer sachkundig und immer höflich. Sie kümmern sich auch danach immer um die Angelegenheit. Das ist etwas, wonach mein Unternehmen strebt, und deshalb schätze ich das bei anderen sehr. Oh, und die Monday Labs! Tolle Add-Ons, mit denen man seine Erfahrungen noch weiter benutzerdefinieren kann."_ - Amanda B., Gründerin, G2 Review

Monday vs. Asana auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, wo die Leute in der Debatte Asana vs. Monday.com landen. Wenn Sie suchen Monday vs Asana auf Reddit sind sich viele Benutzer einig, dass die umfangreichen Integrationen von Asana ein großes Plus sind:

"Asana ist gut, aber es fehlt ein Teil der Logik, wenn man große und komplexe Projekte verwaltet. Auf der anderen Seite hat es Schnittstellen zu einfach allem."

Andere notieren, dass Monday in puncto Preis und UX die Nase vorn hat:

"Für mich hat Monday.com die Nase vorn im Vergleich der Preise und Schnittstellen."

Alternativen zu Asana und Monday für die beste Projektmanagement-Lösung

Asana vs. Monday wird vielleicht immer wieder gefragt und das ist fair. Beide Tools gehören zu den weltweit am meisten verbreiteten Tools für Projektmanagement. Aber für den Fall, dass Sie es noch nicht kennen, gibt es noch ein weiteres, das Sie unbedingt ausprobieren sollten.

ClickUp ist das ultimative alternative zu Asana und Monday. Außerdem ist ClickUp eines der am besten bewerteten Tools für Projektmanagement auf dem Markt. Im Ernst, unsere Kunden lieben uns als ihre All-in-One-Lösung.

Zusätzlich bietet ClickUp mehrere kostenlose Features für die Sie bei anderen, ähnlichen Programmen sonst bezahlen müssten. Ganz gleich, ob Sie das Workload-Management verbessern, benutzerdefinierte Ansichten erstellen, detaillierte Erinnerungen definieren, Prioritäten zuweisen oder legitime Mindmaps und Whiteboards, ClickUp ist die beste Lösung für Projektmanagement-Software.

ClickUp verfügt über zahlreiche Ansichten, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen

Es kann von allen Arten von Geschäften genutzt werden. Von Startups über Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Freiberuflern - ClickUp funktioniert einfach. Es wurde entwickelt, um die Ineffizienzen und Frustrationen zu beseitigen, die durch andere Projektmanagement tools verursacht werden, um die Produktivität zu steigern.

Das heißt, wenn es jemals eine perfekte Alternative zu Asana vs. Monday geben sollte, dann wäre es ClickUp. Es verfügt über Dutzende von Features, die die Produktivität von Einzelpersonen und Teams steigern. Vergleich ClickUp vs. Asana !

ClickUp Preispläne

Wir haben die Preisunterschiede zwischen Asana und Monday freigegeben, also schauen wir mal, wie ClickUp abschneidet im Vergleich. Für den Anfang gibt es fünf Pläne, aus denen Sie wählen können, um Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget gerecht zu werden.

*ClickUp hat einen günstigeren Business-Plan als Asana, aber der Top-Plan von Monday (ohne Enterprise) ist niedriger

ClickUp Kundenrezensionen

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort - Kunden lieben ClickUp. Hier sind ein paar aktuelle ClickUp-Kundenrezensionen von G2, die uns gefallen:

clickUp ermöglicht es einer ganzen Organisation, innerhalb einer Anwendung zu arbeiten. Wir nutzen das Whiteboard Feature, Aufgaben, Dashboards, Dokumente und mehr. Mitbewerber können nicht einmal mit ClickUp mithalten. Monday.com und JIRA haben nicht die gleiche ganzheitliche Idee wie ClickUp, und sie sind ein sehr innovatives Unternehmen."_ - Ashley P., Director of Product Development, G2 Review

ich liebe es, alles zentralisiert zu haben, es macht alles so viel einfacher. ClickUp mit seinen vielen Visualisierungsoptionen hilft mir dabei, nicht von einer App zur anderen zu springen oder nach dubiosen oder teuren Plugins suchen zu müssen. Die Tools, die ich am häufigsten benutze, sind der Kalender, die Listen, die Dokumente, die Zeiterfassung und die Ziele, und jedes einzelne bietet Features, die selbst in speziellen Apps nur schwer zu finden sind. Nachdem ich viele Apps zur Produktivität ausprobiert habe, war dies bei weitem die reibungsloseste und positivste Erfahrung. Und nicht nur die Features sind wichtig, sondern ich liebe auch die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Werte zeigt. Außerdem sind die Marketing-Kampagnen urkomisch. Ich glaube, es ist das einzige Unternehmen, dem ich auf YT folge, weil mich ihre Werbung zum Lachen bringt. =)"_ - Daniel S., Kameramann, G2 Review

Die Frage ist nicht Asana vs. Monday - es ist Warum nicht ClickUp?

Diese Bewertung von Asana vs. Monday zeigt eines: Keine der beiden Lösungen ist perfekt. Beide haben ihre Stärken und Schwächen, und es liegt an Ihnen, zu entscheiden, welches Feature Sie am meisten schätzen. Monday ist preislich erschwinglicher, aber Asana bietet mehr Integrationen und benutzerdefinierte Anpassungen.

Außerdem ist Monday besser, wenn Sie eine spezielle Vorlage für ein bestimmtes Geschäft benötigen, aber Asana hat eine intuitive Plattform, die es einfach macht, Ihre Dashboards anzupassen.

Deshalb haben wir weitere Alternativen aufgelistet, die Sie in Betracht ziehen können, wenn Asana und Monday Ihre Erwartungen nicht erfüllen.

Letztendlich hängt die für Sie geeignete Projektmanagement-Software von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen hilft, die richtige Wahl zu treffen. Wenn Sie mehr über Projektmanagement-Software erfahren möchten, bevor Sie sich entscheiden, finden Sie hier einen umfassenden Leitfaden, der Ihnen hilft, die perfekte Projektmanagement-Lösung für Sie und Ihr Team zu finden.