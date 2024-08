die 20 besten Smartsheet-Alternativen und Konkurrenten für Projektmanagement 2024

suchen Sie nach den besten Smartsheet-Alternativen?

Smartsheet ist zwar eine leistungsfähige Plattform mit grundlegenden Features für das Projektmanagement, hat aber einige ernste Nachteile.

Für den Anfang ist Smartsheet bekannt dafür, ein wenig klobig zu sein bei der Aktualisierung oder allgemein bei der Verwaltung von Projekten, die eine gewisse Komplexität aufweisen. Zweitens ist es eine teure Option für agile Projekte und die Nachverfolgung von Ressourcen, die Sie in vielen Smartsheet-Alternativen finden können.

Im Kern folgt Smartsheet einem Tabellenkalkulationsformat wie Excel. Wenn Sie eine All-in-One-Lösung für die Verwaltung Ihrer Projekte wünschen, kann Smartsheet Sie dazu zwingen, Stunden damit zu verbringen, sich durch Zellen und Spalten zu wühlen, um die benötigten Informationen zu finden.

Und wenn Sie keine Lust haben, Ihre Projekte mit Hilfe von Tabellenkalkulationen zu verwalten, gibt es noch andere Möglichkeiten! Deshalb sind wir hier - um die besten Tools vorzustellen, die Ihnen nicht nur bei der Organisation von Projekten helfen, sondern auch Plattformen, die dies in verschiedenen Ansichten erledigen können.

Hier sind die 20 besten Smartsheet-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten (einschließlich detaillierter Informationen zu den wichtigsten Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und Kundenbewertungen jedes Tools).

Bevor wir uns den Alternativen zuwenden, wollen wir ein wenig näher darauf eingehen, warum die Leute überhaupt einen Wechsel von Smartsheet in Betracht ziehen.

Warum nach Smartsheet-Alternativen suchen?

Über SmartsheetSmartsheet ist im Wesentlichen spreadsheet software . Aber sie kann für das Projektmanagement verwendet werden. Und das ist ein großes Manko, denn mit dieser Ansicht kann man nur sehr wenig zu erledigen.

Einfach ausgedrückt: Tabellenkalkulationen sind für das moderne Projektmanagement unpraktisch, da wir uns - seien wir ehrlich - zu sehr auf die Produktivität konzentrieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer Lösung sind, mit der Teams ihre Produktivität steigern können, ist Smartsheet nicht immer die beste Wahl.

Wenn Sie jedoch riesige Datenmengen verwalten (und sich durch diese wühlen wollen 😬) oder sich auf manuellen Eintrag von Daten unternehmen skalieren projekt-Portfolio-Management dann könnte dies Ihr Tool sein. Aber für die meisten ist es super lästig, sich durch Zellen und Spalten für alles durchzuarbeiten, besonders wenn projektzusammenarbeit ist für Ihr Unternehmen unerlässlich.

Smartsheet fehlt es an essentiellen Features für die Zusammenarbeit und Berichterstellung, um Teams zum Erfolg zu verhelfen

Teams, die zusammenarbeiten, arbeiten einfach besser. In der Tat, umfragedaten zeigen dass der Hauptgrund für das Scheitern eines Projekts nach Ansicht von Mitarbeitern und Führungskräften in der schlechten Zusammenarbeit liegt.

Eine umfassende projektmanagement tool muss mit integrierten Chat- und Kommentar-Funktionen ausgestattet sein, damit alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben. Smartsheet erfordert mehr Kommunikation per E-Mail, was zu Engpässen führt, weil man Informationen suchen muss.

Beispiel für die Planung einer Kampagne in Smartsheet

Genauso wichtig sind die Features zur Berichterstellung über den Fortschritt des Projekts. Aber mit Smartsheet müssen Sie alles manuell eingeben, wenn detaillierte Gantt Diagramme zu erstellen .

Smartsheet verfügt zwar über ein Feature zur Berichterstellung für Teams, aber es ist nicht sehr benutzerfreundlich. Für effektive nachverfolgung von Projekten benötigen Sie eine einfachere Ansicht, indem Sie Velocity-, Burnup- und Burndown-Diagramme verwenden, die Sie in Smartsheet nicht finden werden.

Smartsheet verfügt nicht über die Features zur Zeiterfassung, um Ihre Ressourcen auszugleichen

Jeder Projektmanager braucht ein Feature zur Zeiterfassung in seinem Werkzeugkasten.

Warum?

Diese Tools für das Projektmanagement ermöglichen es Teams, flexibler zu sein, die Produktivität abzuschätzen, effektive ressourcenmanagement sie können die abrechenbare Zeit messen oder den Zeitaufwand für mehrere Aufgaben und Projekte zusammenfassen.

und was ist mit Smartsheet?

Leider verfügt Smartsheet nicht über erweiterte und automatische Features zur Zeiterfassung. Das bedeutet, dass Sie keine Möglichkeit haben, die Zeit zu ermitteln, die Sie für eine bestimmte Aufgabe aufgewendet haben.

Smartsheet ist eine der teureren Optionen - selbst für Unternehmen

Zunächst einmal bietet Smartsheet keinen Free-Plan an.

Der Pro-Plan beginnt bei $9 pro Benutzer pro Monat (bis zu 10 Benutzer), während der Business-Plan $32 pro Benutzer pro Monat kostet (mindestens drei Benutzer). Das sind $96 pro Monat für den günstigsten Business-Plan. Smartsheet bietet auch einen Enterprise-Plan mit benutzerdefinierten Preisen an.

Unterm Strich wird Smartsheet ohne ein detailliertes Ressourcenmanagement, mehrere Ansichten für Projekte und Features zur Zeiterfassung teuer. Wenn Sie Smartsheet UND ein anderes produktivität tool in Ihrem Unternehmen, ist es vielleicht an der Zeit, Ihre Optionen zu überdenken.

Die 20 besten Smartsheet-Alternativen, die Sie ausprobieren müssen

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

ClickUp ist die weltweit führende Plattform für Produktivität von Wand zu Wand und eine der am höchsten bewerteten tools die heute auf dem Markt sind. Mit den leistungsstarken Features von ClickUp zur Berichterstellung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit haben Sie alles, was Sie brauchen.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die Nr. 1 in dieser Liste der Smartsheet-Alternativen ist und wie seine kostenlose Version mehr zu erledigen vermag als die kostenpflichtigen Pläne von Smartsheet! ClickUp's 15-plus benutzerdefinierte Ansichten können Sie den Workspace Ihres Projekts genau so visualisieren, wie Sie es möchten.

Egal, ob Sie eine Liste, eine Box, ein Gantt-Diagramm, ein Kanban-Board oder einen Kalender sehen möchten, ClickUp ist anpassbar, so dass alle Ihre verschiedenen Teams in einer Ansicht arbeiten können, die Sinn macht. Stellen Sie sich vor, Ihr Vertriebsteam arbeitet im CRM, das Content-Marketing-Team in Kanban, die IT-Abteilung in der Listenansicht und Ihr Produktteam in der Kalender-Ansicht - alle sind miteinander verbunden, ohne die Plattform jemals zu verlassen!

Weisen Sie Kommentare in Aufgaben oder Unteraufgaben an Teamkollegen in ClickUp zu, damit alle informiert bleiben

Jede Aufgabe in ClickUp hat einen eingebauten Kommentarbereich für projektrelevante Diskussionen. Ob Sie nun eine Datei freigeben oder Zugewiesene Kommentare clickUp ist die ultimative Lösung für die Zusammenarbeit, um jedes Mitglied eines Teams einer Aufgabe zuzuweisen.

Und im Gegensatz zu Smartsheet überwacht das in ClickUp integrierte Feature zur Zeiterfassung die Arbeit Ihres Teams, verfolgt die abrechenbaren Stunden oder sammelt die für Projekte aufgewendete Zeit. ClickUp integriert auch perfekt mit fast jedem Tool zur Zeiterfassung von Drittanbietern, wie Time Doctor , Rechtzeitig und Everhour .

ClickUp verwendet bequeme und nicht-invasive Features zur Zeiterfassung, um die Ressourcen eines Teams zu messen

Schlüssel-Features

100+ vordefinierte Workflow Automatisierung Vorlagen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben oder passen Sie sie an und erstellen Sie Ihre eigenen automatisierte Workflows * Ziehen und ablegen: Ziehen Sie ein beliebiges Profil eines Team-Mitglieds aus der Seitenleiste, um Aufgaben zuzuweisen oder Aufgaben in einen anderen Status zu verschieben

Workflow Automatisierung Vorlagen: Ziehen und ablegen: Ziehen Sie ein beliebiges Profil eines Team-Mitglieds aus der Seitenleiste, um Aufgaben zuzuweisen oder Aufgaben in einen anderen Status zu verschieben Mindmaps : Planen und organisieren Sie neue oder bestehende Aufgaben, Ideen oder Projekte mit Hilfe einer hoch visuellen Gliederung

: Planen und organisieren Sie neue oder bestehende Aufgaben, Ideen oder Projekte mit Hilfe einer hoch visuellen Gliederung Aufgaben-Checklisten : Erstellen Sie Checklisten innerhalb von Aufgaben, um Projekten mehr Details und Verantwortlichkeit zu verleihen

: Erstellen Sie Checklisten innerhalb von Aufgaben, um Projekten mehr Details und Verantwortlichkeit zu verleihen ClickUp Dokumente : Einfaches Erstellen, Zuweisen, Markieren und Organisieren von Dokumenten in Aufgaben und Unteraufgaben, damit alles an einem Ort bleibt

: Einfaches Erstellen, Zuweisen, Markieren und Organisieren von Dokumenten in Aufgaben und Unteraufgaben, damit alles an einem Ort bleibt Benutzerdefinierte Status: Nicht alle Teams arbeiten gleich, und anpassbare Tags und Status erleichtern die Anpassung von Workflows an spezifische Anforderungen

Vorteile

Leistungsstarker Free Forever-Plan mit zahlreichen erweiterten Features

Großartig fürScrum, Kanban , und andere Agile Software-Entwicklungsprojekte * Visualisieren Sie die Aktivitäten Ihres Teams mit detaillierten Berichterstellungen

Äußerst benutzerfreundliche UI für Spaß und Leichtigkeitprojektmanagement-Software* Benutzerdefinierte Berechtigungen um Projektbeteiligte auf dem Laufenden zu halten

Leistungsstarke Dashboards für besserearbeitsmanagement* Einfaches Erstellen einerplan für das Projekt oder ausführliche Wissensdatenbanken mit ClickUp Docs

Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbieter-Integrationen (Microsoft Büro 365,Zoom, Slack, und mehr)

Abhängigkeiten helfen, Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu organisieren

Praktische Vorlagen für Aufgaben und Features zur Automatisierung verhindern, dass man bei Null anfangen muss

Nachteile

Dashboards können nicht exportiert werden

Keine White-Labeling Beschreibung verfügbar

Keine Tags für Dokumente verfügbar

ClickUp arbeitet ständig daran, solche kleinen Mängel zu beheben. Weitere Informationen über ClickUp's Produkt-Roadmap hier und erhalten Sie unsere Liste der besten ClickUp Alternativen .

Preisgestaltung

ClickUp hat einen kostenlosen Free Forever-Plan und vier weitere Preisoptionen zur Auswahl:

Free Forever : Unbegrenzte Aufgaben und Free Forever-Mitglieder mit 100 MB Speicher

: Unbegrenzte Aufgaben und Free Forever-Mitglieder mit 100 MB Speicher Unlimited : 7 $ pro Benutzer und Monat für unbegrenzte Dashboards, Gantt-Diagramme, Mitglieder, Integrationen und Speicher

: 7 $ pro Benutzer und Monat für unbegrenzte Dashboards, Gantt-Diagramme, Mitglieder, Integrationen und Speicher Business : $12 pro Benutzer pro Monat für unbegrenzte Teams, Mindmaps,workflow-Verwaltungnachverfolgung, Zeiterfassung und erweiterte Automatisierungen

: $12 pro Benutzer pro Monat für unbegrenzte Teams, Mindmaps,workflow-Verwaltungnachverfolgung, Zeiterfassung und erweiterte Automatisierungen Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für White Labeling, Enterprise API und erweiterte Berechtigungen verfügbar

Kunden-Bewertungen

G2: 4.7/5 (1100+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

2. Basecamp

Über BasecampBasecamp ist eine Projektmanagement-Software und collaboration tool die auf kleine bis mittlere Geschäfte abzielt. Basecamp erhebt zwar den Anspruch, eine einzige Plattform für alle Projekte zu sein, hat aber auch einige Nachteile.

Schlüssel-Features

Zu erledigen-Listen helfen bei der Verwaltung von Aufgaben

Chat-Plattform (Campfire und Pings) mit Gruppen-Chaträumen für die Kommunikation in Echtzeit

Berichterstellung für detaillierte Übersichten über jede Aufgabe oder jedes Mitglied des Teams

Diagramme helfen bei der Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts in Echtzeit

Feature zur Dokumentenverwaltung, um Ihren Papierkram zu organisieren

Vorteile

Einfache Benutzeroberfläche mit einer entspannten Lernkurve

Einfache Drag & Drop Funktion zum Freigeben von Dateien

Mit der praktischen Universal Search Leiste können Sie leicht auf alle Informationen zugreifen

Stündliche automatische Backups sorgen für die Sicherheit Ihrer Projektdateien

Nachteile

Keine erweiterten Features zur Organisation von Aufgaben oder zur Budgetierung von Projekten

Keine nativen Features für die Zeiterfassung, d. h. Sie müssen auf Integrationen von Drittanbietern zurückgreifen

Die Basecamp App ist nicht so gut für Zu erledigen-Listen geeignet

Die Features zur Nachverfolgung von Projekten sind nur auf Hill-Diagramme limitiert

Preisgestaltung

Flat $99 pro Monat für unbegrenzte Benutzer und unbegrenzte Projekte mit 500 GB Speicher.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.1/5 (4400+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (11900+ Bewertungen)

3. Asana

Über AsanaAsana ist eine einfache Projektmanagement-Softwarelösung, die bei Projektmanagern sehr beliebt ist. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Vielzahl von Integrationen ist Asana eine Smartsheet-Alternative, die eher für kleinere, einfachere Projekte geeignet ist.

Wichtige Features

Kanban Board !

4. Trello

Über TrelloTrello ist eine bekannte Kanban-basiertes Management tool das mit seinen Automatisierungen und Integrationen auch einfache Projekte bewältigen kann. Sehen wir uns an, warum dieses SaaS-Lösung ist eine der besseren Smartsheet-Konkurrenten:

Wichtige Features

Interaktive und anpassbare Karten

Power-Ups helfen, Trello Boards zusätzliche Funktionen hinzuzufügen

Checklisten für eine bessere Organisation von Aufgaben

Ansichten auf hoher Ebene für eine bessere Zusammenarbeit im Team

Farbcodierte Beschreibungen erleichtern die Organisation von Aufgaben

Vorteile

Sanfte Lernkurve mit benutzerfreundlicher Oberfläche

Ernennen Sie Aufgaben, indem Sie einfach einen Namen aus der Seitenleiste auf eine Karte ziehen

Zahlreiche Verknüpfungen auf der Tastatur für mehr Komfort

Mobile App für iOS und Android

Nachteile

Fehlende systemeigene Features zur Berichterstellung (möglicherweise müssen Sie ein Power-Up kaufen)

Nicht geeignet für das Management komplexer Projekte

Bietet nur die Ansicht des Kanban Boards (eine Tabelle ist in Beta)

Preisgestaltung

Die Trello-Plattform bietet drei Optionen:

Free

Business : 9,99 $ pro Benutzer pro Monat

: 9,99 $ pro Benutzer pro Monat Unternehmen: $17.50 pro Benutzer pro Monat

Kunden-Bewertungen

G2: 4.3/5 (10500+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (16600+ Bewertungen)

5. Jira

Über Jira Jira ist ein nachverfolgung von Fehlern und Projektmanagement-Softwarelösung, die auf folgende Einzelziele ausgerichtet ist Agil und Scrum teams. Im Gegensatz zu einigen anderen Tools können Sie sogar die Open-Source-Version verwenden, um die Anpassbarkeit zu erhöhen.

Werfen wir einen Blick darauf, warum dieses Tool auf der Liste der besten Smartsheet-Konkurrenten steht.

Wichtigste Features

Leistungsstarke Agile Ansichten mitScrum und Kanban Board

Benutzerdefinierte Vorlagen für Workflows und automatisierte Funktionen für Workflows

Roadmaps zum Aufbau einer Struktur für Ihre ProjekteLeistungsstarke Tools für die Berichterstellung !

6. Wrike

Über WrikeWrike ist eine weitere leistungsstarke Projektmanagement-Software und eine der besten Smartsheet-Alternativen. Seine Features auf Unternehmensebene haben es zu einer beliebten Wahl unter Projektmanagern weltweit gemacht.

Hier erfahren Sie, warum es eine gute Smartsheet-Alternative ist:

Schlüssel-Features

Funktionen auf Enterprise-Ebene

Leistungsstarke Analysefunktionen zur Berichterstellung über Projekte

Datenzusammenarbeit in Echtzeit

Einzigartiges dreiseitiges Dashboard

Vorteile

Eingebaute Zeiterfassung

Zahlreiche Integrationen mit Apps zum Freigeben von Dateien und sozialen Netzwerken

Guter Kundensupport

Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist kompliziert und hat eine steile Lernkurve

Die mobile App hat nicht die Funktionen der Desktop-Version

Es ist nicht möglich, Teammitgliedern Kommentare zuzuweisen

Preisgestaltung

Wrike hat drei Varianten zur Auswahl und bietet eine begrenzte kostenlose Testversion für den Professional Plan an, für die keine Kreditkarte erforderlich ist.

Free: Bis zu fünf Mitglieder

Bis zu fünf Mitglieder Professional : 9,80 $ pro Monat und Benutzer für bis zu 15 Mitglieder

: 9,80 $ pro Monat und Benutzer für bis zu 15 Mitglieder Business App: $24,80 pro Monat und Benutzer für bis zu 200 Mitglieder

Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (1000+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1500+ Bewertungen)

7. Arbeitsbereich

Über Arbeitsbereich Workzone ist ein beliebtes Projektmanagement tool, das es seit 2000\ gibt. Seine einfachen Projektmanagement-Funktionen machen es zu einer großartigen Smartsheet-Alternative.

Schlüssel-Features

Einfache Prozessmanagement-Funktionen

Benutzerfreundliche UI

Gute Features für die Zusammenarbeit

Leistungsstarke Berichterstellung

Vorteile

Einfache Lernkurve für neue Benutzer

Software mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

Guter Kundensupport

Nachteile

Mobile Apps für iOS und Android brauchen Arbeit

Limitierte Ansichten für Projekte

Kommentare können nicht zugewiesen werden

Diese App hat keine kostenlose Version

Preisgestaltung

Workzone bietet Ihnen eine kostenlose 14-tägige Testversion ohne Kreditkarte an und verfügt über drei verschiedene Kontotypen:

Team Plan : $24 pro Monat und Benutzer für 100 GB Speicher

: $24 pro Monat und Benutzer für 100 GB Speicher Professioneller Plan : 34 $ pro Monat und Benutzer für 150 GB Speicher

: 34 $ pro Monat und Benutzer für 150 GB Speicher Enterprise Plan: $43 pro Monat und Benutzer für 200 GB Speicher

Kunden-Bewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

8. Microsoft Projekte

Über Microsoft Microsoft Project, oder besser bekannt als MS Project, ist eine Tabellenkalkulationsplattform und eines der ältesten und robustesten Projektmanagement tools auf dem Markt. Sie können mit MS Project einfache Projekte verwalten, aber es ist besser für komplexe Projekte oder größere Unternehmen geeignet.

Einer der Hauptnachteile von MS Project ist jedoch die steile Lernkurve. Dieses Tool ist nicht ideal, wenn Sie ein Projektmanagement tool suchen, mit dem Sie sofort loslegen können.

Wichtigste Features

Nachverfolgung der Zeiterfassung durch ein Timesheet-Übermittlung Feature

Verwaltung von Ressourcen

Benutzerdefinierte Berichterstellung für komplexe Projekte auf hohem Niveau und einfach zu erstellen

Erweiterte Budgetierung von Projekten

Gemeinsame Kalender für Teams

Vorteile

Zentrale Startseite für den einfachen Zugriff auf Ihre Projekte, die Erstellung neuer Projekte oder die Anzeige wichtiger Projektinformationen

Unterstützt mehrere Projektmanagement-Methoden (Agile, Wasserfall oder Hybrid) und Workflows (Scrum, Kanban und sogar benutzerdefinierte Workflows)

Ermöglicht detaillierte Beschreibungen von Aufgaben

Ms Project lässt sich nahtlos mit anderen Tools in Microsoft 365 integrieren

Nachteile

Steile Lernkurve, da das Tool für fortgeschrittene Projektmanager entwickelt wurde

Unterstützt keine gängigen Integrationen wie Zapier oder SalesForce

Interaktive Dashboards fehlen

Teure und oft verwirrende Preismodelle

Preisgestaltung

Microsoft Project bietet zwei Features zur Preisgestaltung. Es gibt das Cloud-basierte Preismodell und das On-Premise-Preismodell.

Cloud-basierte Lösung

Projekt Plan 1 : 10 $ pro Benutzer und Monat

: 10 $ pro Benutzer und Monat Projekt Plan 3 : $30 pro Benutzer pro Monat

: $30 pro Benutzer pro Monat Projekt Plan 5: $55 pro Benutzer pro Monat

On-Premise Lösung

Projekt Standard 2021 : Einmalige Zahlung von $679,99

: Einmalige Zahlung von $679,99 Project Professional 2021 : Einmalige Zahlung von $1.129,99

: Einmalige Zahlung von $1.129,99 Projekt Server: Benutzerdefinierte Preise auf Anfrage erhältlich

Kunden-Bewertungen

G2 : 4.0/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.0/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,300+ Bewertungen)

9. Google Tabellen

Beispiel für ein Google Tabellen vorlage für Zeitplan

Eine der einfacheren Smartsheet-Alternativen ist Google Tabellen. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Tool von Google für Tabellenkalkulationen mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten wie Datenmanagement und sogar Projektmanagement. Google Tabellen wurde nach dem gleichen Konzept wie Excel entwickelt, ist aber einfacher und hat eine übersichtlichere Oberfläche.

Obwohl es kostenlos ist, hat Google Tabellen als Projektmanagement tool viele Nachteile. Es ist möglicherweise nicht geeignet, wenn Sie ein robustes Tool für modernes Projektmanagement suchen.

Wichtigste Features

Zusammenarbeit im Team in Echtzeit in Google Drive durch die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 100 Benutzern in einem Dokument

Projektvorlagen wie Pläne, Zeiterfassungen und Zeitleisten für Projekte

Gantt Diagramme zur Nachverfolgung des Projektfortschritts

Erweiterte Datenanalyse durch Pivottabellen, bedingte Formatierung und Datenvalidierung

Profis

Kostenlose 15 GB pro Benutzer

Einfache und unkomplizierte Nutzung

Detaillierte Benutzerhandbücher helfen Ihnen, wenn Sie nicht weiterkommen

Cloud-basierte Software, die sicherstellt, dass die Projekte jederzeit leicht zugänglich sind

Free zu benutzen

Nachteile

Google Tabellen unterstützt keine Anhänge wie z. B. Fotos

Standardmäßig ist Google Tabellen kein Projektmanagement tool

In Google Tabellen können Sie keine Aufgaben von der App aus zuweisen

Das Erstellen von Dashboards für Projekte in Google Tabellen bedeutet, dass man durch verschiedene Reifen springen und manuelle Aktualisierungen vornehmen muss

Fehlender Support für lange Formulare

Es fehlt eine native Zeiterfassung

Preisgestaltung

Free : Limitierter Speicherplatz

: Limitierter Speicherplatz Google Workspace Paket: 12 $ pro Benutzer und Monat mit 1 TB Speicherplatz pro Benutzer

Kunden-Bewertungen

G2 : 4.7/5 (39.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (39.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (12,000+ Bewertungen)

10. Podio

Über Podio Im Kern ist Podio ein Low-Code-Tool, mit dem Unternehmen ihre Arbeit und Kommunikation benutzerdefiniert gestalten können. Wie genau eignet sich Podio als Projektmanagement-Tool? Nun, mit Podio können Sie alle Ihre Projektdaten, Unterhaltungen und Workflows in einem zentralen Hub für die Zusammenarbeit zusammenführen.

Wichtigste Features

Zentrales Administrator-Portal zur Steuerung von Rollen und zum Festlegen von Berechtigungen für den ZugriffEingebaute Kommunikationstools !

15. Arbeitsfront

Über Workfront Workfront ist ein Online-System zur Verwaltung der Arbeit in Ihrem Unternehmen. Unter den Smartsheet-Alternativen sorgt diese Datenbankplattform dafür, dass die Führungskräfte in Echtzeit über Projekte, Ressourcen und Mitarbeiter informiert werden.

Schlüssel-Features

Benachrichtigungen in Echtzeit und benutzerdefinierte intelligente Formulare zur Erleichterung der nahtlosen Zusammenarbeit

Dashboards zur Entscheidungsfindung, um Projekte und Aufgaben zu planen, umzusetzen und zu überprüfen

Funktionen zur Ressourcenverwaltung, um sicherzustellen, dass Projekte rechtzeitig und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden

Automatisierung von Prozessen zur Zeitersparnis und schnelleren Skalierung

Rationalisierte Genehmigungs-Workflows zur Einhaltung von Unternehmensstandards

Automatische Versionierung und Nachverfolgung von Kommentaren

Vorteile

Berichterstellung in Echtzeit, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Erweiterte Rollen- und Berechtigungsstufen für große Unternehmen

Super anpassbar an Organisationen aller Formen

Hervorragende Prüfungstools für robuste Projekte und erweiterte Workflows

Nachteile

Langwieriger Lernprozess, um die Software effektiv zu nutzen

Nicht so intuitiv, was zu vielen sich wiederholenden Schritten und Prozessen führt

Die mobile App kann klobig und langsam sein

Preisgestaltung

Alle Pläne von Workfront sind benutzerdefiniert und verfügen über verschiedene Features und Add-Ons.

Enterprise : Premium API und Integrationen, verbesserte Sicherheit und erweiterter Support

: Premium API und Integrationen, verbesserte Sicherheit und erweiterter Support Business : Premium-Integrationen, erweiterte Analysefunktionen und unbegrenzte Prüfer

: Premium-Integrationen, erweiterte Analysefunktionen und unbegrenzte Prüfer Pro: Ressourcenmanagement, Bedarfsmanagement, Überprüfung und Genehmigung von Inhalten

Kunden-Bewertungen

G2: 4.1/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

16. Celoxis

Über Celoxis Celoxis kombiniert moderne agile Trends, benutzerdefinierte Funktionen und Automatisierung von Workflows, so dass seine Features für das Projektmanagement flexibel bleiben. Diese Spreadsheets-Alternative ist detailorientiert und bietet leistungsstarke Dashboards und Berichterstellung für Teams jeder Art.

Schlüssel-Features

Nachverfolgung von Projektanfragen über benutzerdefinierte Felder

Automatischeprojektplanung und Projekt-Abhängigkeiten deklarationen

Nachverfolgung von Projekten durchkritischer Pfad analyse, RAG-Indikatoren und EVAs

Projektbuchhaltung mit benutzerdefinierten finanziellen KPIs, Nachverfolgung von Gewinn und Marge sowie Umsatzprognosen

Portfolio-Überprüfung und -Verwaltung

Dynamische Dashboards und Berichterstellung

Vorteile

Ermöglicht das Abschalten von Features, die Sie nicht benötigen

Mehrere freigegebene Dashboards zur Rationalisierung des Projektmanagements

Sie können die Zustellung von Berichten per E-Mail planen

Anpassbare Layouts und Widgets

Nachteile

Schwerfällige Konfigurationen

Langsamer Kundenservice und Support

Fehlende In-App-Push-Benachrichtigungen

Preisgestaltung

Bei Celoxis können Sie sich für das On-Premise-Paket oder das jährliche Cloud-Paket entscheiden.

Cloud : 22,50 $ pro Benutzer pro Monat

: 22,50 $ pro Benutzer pro Monat Vor-Ort-Paket: 450 $, einmalig berechnet, mit unbegrenzten Benutzern und kostenlosem Support für ein Jahr

Kunden-Bewertungen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

17. Zoho Projekte

Über Zoho Projekte Eine der beliebtesten Smartsheet-Alternativen ist Zoho Projekte . Dieses Tool verfügt über Cloud-basierte Features für das Projektmanagement und ist Teil der Zoho Suite. Das Online-Tool kombiniert Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung von Projekt-Workflows zu einer leistungsstarken Projektmanagement-Software.

Wichtigste Features

Cloud-basierte Dokumentenverwaltung

Gantt Diagramme und Kanban Boards zur Nachverfolgung von Abhängigkeiten und Überprüfung des Fortschritts von Projekten

Multiplattform-Support für nahtlose Nutzung auf verschiedenen Geräten

Timesheets zur Nachverfolgung der Arbeitsstunden des Teams im Projekt

E-Mail-Benachrichtigungen, um Mitglieder des Teams auf dem Laufenden zu halten

Seiten zum Dokumentieren aller Informationen zu Ihrem Projekt

Vorteile

Nahtlose Integrationen mit Apps von Drittanbietern

Eingebauter Chat für einfache Kommunikation undschnelle Projekt-Updates* Team-Foren mit der Möglichkeit, Diskussionen in Ordnern zu organisieren

Nachteile

Schwerfällige Integration mit anderen Zoho tools

Überwältigende und komplizierte Benutzeroberfläche

Fehlender dedizierter Kundensupport

Preisgestaltung

Zoho hat eines der einfachsten Preismodelle auf dieser Liste.

free : Kostenlos

Kostenlos Premium : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $10 pro Benutzer pro Monat

Kunden-Bewertungen

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

18. Scoro

Über Scoro Scoro ist eine Software für das Arbeitsmanagement, die wichtige Projektdaten zur Verfügung stellt, damit Ihr Team schneller skalieren kann. Dieses Tool für das Arbeitsmanagement automatisiert auch die Rechnungsstellung und ressourcenauslastung . Von den Smartsheet-Alternativen in dieser Liste bietet Scoro ein integriertes CRM, das die Rechnungsstellung und Umsatzprognose erleichtert.

Wichtigste Features

Eine kollaborative Plattform für Projekte aller Art

Drag and Drop Planer, Kanban Board für die Planung von Aufgaben

Ein Gantt Diagramm in Echtzeit, um Abhängigkeiten, Aufgaben und Fortschritte zu verfolgen

Automatisierung von Routineaufgaben mit automatischen Benachrichtigungen und Terminerinnerungen

Eingebautes CRM

Vorteile

Viele benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens

Hochwertige Berichterstellung mit einem einzigen Klick

Nachteile

Wiederholende Aufgaben sind nicht in den gesamten Workflow integriert, wodurch es bei der Ausführung zu Überschneidungen von Aufgaben kommen kann

Das Feature "Planer" erfordert eine manuelle Nachverfolgung, um zu verhindern, dass eine Frist für den Eintrag von Zeitdaten verpasst wird

Preisgestaltung

Essential :$26 pro Benutzer pro Monat

:$26 pro Benutzer pro Monat Standard : $37 pro Benutzer pro Monat

: $37 pro Benutzer pro Monat Pro : $63 pro Benutzer und Monat

: $63 pro Benutzer und Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Kunden-Bewertungen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

19. nTask

Über nTask Ebenfalls auf unserer Liste der besten Smartsheet-Alternativen steht nTask. Von den besten Projektmanagement-Tools konzentriert sich nTask auf die Überwachung von Aufgaben und Problemen für eine Vielzahl von Teams. Dieses Tool ist nicht nur leichtgewichtig, sondern bietet auch robuste Features zur Nachverfolgung von Aufgaben in Echtzeit.

Features

Drag & Drop Kanban Boards für eine einfache Priorisierung von Aufgaben

Vorgefertigte Vorlagen für die ersten Schritte

Projekt- und Aufgabenverknüpfungen zur Erstellung automatisierter Workflows

Nachverfolgung von Problemen und Zuweisung des Status von Problemen

Meeting-Verwaltung

Risikomanagement mit Hilfe einer Risikomatrix und Updates zur Risikominderung

Native Zeiterfassung

Vorteile

Zeitsparende Masseneinladungen für Teams

Dedizierte Workspaces für eine übersichtlichere UI

Aufgabenkommentare zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Echtzeit

Automatischer Timer zur Nachverfolgung der Beiträge der Teammitglieder

Nachteile

Fehlerhafte Sortieroptionen für Aufgaben

Limitierte und grundlegende Features in der kostenlosen Version

Limitierte Integrationen

Preisgestaltung

Grundversion : Free für 100 MB Speicher und bis zu 5 Mitglieder eines Teams

: Free für 100 MB Speicher und bis zu 5 Mitglieder eines Teams Premium : $3 pro Monat und Benutzer für 5 GB Speicher

: $3 pro Monat und Benutzer für 5 GB Speicher Business : $8 pro Monat und Benutzer für 10 GB Speicher

: $8 pro Monat und Benutzer für 10 GB Speicher Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für 100 GB Speicher

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

20. Airtable

Über Airtable In erster Linie, Airtable ist eine Tabellenkalkulations- und Datenbankverwaltungssoftware. Mit ein paar benutzerdefinierten Anpassungen können Sie die Plattform jedoch in ein Projektmanagement tool umwandeln. Ein Vorteil von Airtable ist seine Vielseitigkeit. Es ist eher eine leere Leinwand, die sich mit gut strukturierten Modifikationen an jedes Team, jedes Projekt, jeden Zweck und jede Organisation anpassen lässt.

Wichtigste Features

Benutzerdefinierte Ansichten, einschließlich Tabellenkalkulation, Kanban, Galerie und Kalender

Vorgefertigte Vorlagen für eine schnelle Einrichtung

Dokumentenspeicher ab 2 GB pro Benutzer

Vorteile

Mehrere Optionen zur benutzerdefinierten Gestaltung des Kalenders

Ziemlich vielseitig für verschiedene Projekte und Anwendungen

Airtable-Datenbanken ermöglichen komplexe Datenmanipulation, -analyse und -speicherung

Einfache Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Gestaltung von Projekt Boards

Einfacher Import von Excel-Daten

Nachteile

Automatisierung hört auf zu arbeiten, wenn Sie Limits erreichen

Keine Möglichkeit, Kommentare zu bestimmten Zellen hinzuzufügen

Fehlende automatische Aktualisierung von Aufgaben

Unzureichende Berechtigungsstufen

Eingeschränkte Funktionen in der mobilen App

Preisgestaltung

Free : Unlimited Basen und bis zu 5 Ersteller oder Editoren

: Unlimited Basen und bis zu 5 Ersteller oder Editoren Plus : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Pro : $20 pro Benutzer pro Monat

: $20 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kunden-Bewertungen

G2 : 4.6/5 (1.400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

Versuchen Sie ClickUp! Die beste Smartsheet Alternative

Smartsheet könnte Ihnen zwar helfen, ist aber wegen seiner Features für das Projektmanagement kaum die beste Lösung, auf die Sie sich verlassen können.

Warum sollten Sie sich mit einer Tabellenkalkulation zufrieden geben, wenn Sie ein Projektmanagement tool haben, das Ihnen Optionen und benutzerdefinierte Anpassungen für alle Ihre Teams bietet?

ClickUp bietet nicht nur all diese Features, die auch die anderen tools haben, sondern bringt mit den Aufgabenprioritäten noch mehr auf die Tabelle, Ressourcen-Management, Abhängigkeiten, und vieles mehr.

Das Beste daran ist, dass die meisten der hier erwähnten ClickUp Features 100% KOSTENLOS sind und super viel Spaß bei der Benutzung machen!

Also melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und heben Sie Ihre Produktivität auf die nächste Stufe!