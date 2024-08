Die 25 besten Asana-Alternativen und Konkurrenten für Projektmanagement im Jahr 2024

Wenn Sie zwischen Ihrem Posteingang, Asana und einer Reihe anderer Arbeitsanwendungen hin- und herwechseln - oder wenn Sie einfach einen Leitfaden für Projektmanagement-Software gebrauchen können - haben wir diesen Artikel für Sie geschrieben!

Stellen Sie sich dieses Traumszenario vor..

ihre To-Do-Liste ist für einen typischen Donnerstag lang, aber es gibt keine Verwirrung über die Prioritäten der Aufgaben. Während Sie sich voll und ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren, durchbricht eine Lawine von Benachrichtigungen die Stille, aber sie geht Ihnen nicht unter die Haut. Sie haben Vertrauen in die Prozesse und Systeme, die Ihr Team befolgen und umsetzen kann. Deshalb können Sie skalieren und Wirkung erzielen

Was wäre, wenn dies nicht auf unsere wildesten Produktivitätsträume beschränkt wäre? Was wäre, wenn wir unsere kreativen Quellen fließen lassen könnten, ohne Zeit zu opfern?

Asana ist eine der beliebtesten projektmanagementsoftware aber das bedeutet nicht, dass sie Ihr Standardprogramm sein sollte. Popularität wird Ihrem Unternehmen nicht gut tun, wenn Sie am Ende des Quartals mit unvollendeten Projekten dastehen!

Die gute Nachricht? Mit dieser Liste der besten Asana-Alternativen helfen wir Ihnen, Fragen und Bedenken bei der Auswahl einer Projektmanagement-Software zu klären.

Die 25 besten Asana-Alternativen im Jahr 2024

1. ClickUp

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team ClickUp ist eine kostenlose Projektmanagement-Lösung, mit der jedes Team projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und die gesamte Arbeit in einem einzigen Tool zusammenzufassen . Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Tools sind oder ein absoluter Power-User, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp lassen sich auf jede Teamgröße ausdehnen - ob im Büro oder unterwegs - und sorgen für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Unter den Hunderten von leistungsstarken Funktionen, die ClickUp zu bieten hat, sind hier vier, mit denen Sie beginnen können, um die Trennung zwischen Ihren Aufgaben, Ihrem Team und der Technik zu überwinden.

Schlüsselmerkmal Nr. 1: ClickUp Docs

Fügen Sie eine Tabellenansicht in Ihr ClickUp Doc ein mit /Slash-BefehleErstellen von kurzen Projektbeschreibungen zu robusten Ressourcen-Wikis mit ClickUp Docs. Docs sind in Ihre Projekte und Aufgaben integriert, so dass Sie alles bequem an einem Ort verwalten können! Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, und Docs kann Ihre anderen Tools zur Organisation jeglicher Art von Daten problemlos ersetzen. Asana verfügt nicht über native Docs, was ClickUp zu einer der beliebtesten Asana-Alternativen für die Zusammenarbeit macht.

Hier ist, was Sie in ClickUp Docs tun können:

Importieren Sie Inhalte aus anderen Anwendungen in ClickUp Docs, um Rich Formatting und kollaboratives Editieren zu nutzen

Nutzen Sie ClickUp AI können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen, indem Sie einen KI-Assistenten einsetzen, der Notizen, Projektaktualisierungen und mehr zusammenfasst.

Stellen und beantworten Sie Fragen, geben Sie Feedback und Genehmigungen, oder schlagen Sie Inhalte mit Rich-Text-Formatierung, Einbettungen und Anhängen vor

Legen Sie Doc-Berechtigungen fest und teilen Sie Ihre Inhalte mit Ihrer Organisation (oder der ganzen Welt!)

Wenden Sie Tags an, um zu filtern und die gesuchten Dokumente noch schneller zu finden,und mehr! 👉 Erstellen professionell aussehende Docs in ClickUp heute! 🤩

Schlüsselmerkmal #2: Mehrfachbevollmächtigte in ClickUp

Hinzufügen oder Entfernen von mehreren Empfängern in einer ClickUp-Aufgabe Aufgaben in ClickUp können für verschiedene Arten von Arbeiten verwendet werden - Aufgaben, Besprechungen, Entwurfsprüfungen, OKRs -alles, was Sie und Ihr Team über den Stand der Dinge auf dem Laufenden hält. Erfordern Ihre Projekte oft zwei oder mehr funktionale Teams, um das Ziel zu erreichen? Die Kombination von Einzel- und Teamarbeit unter einer Aufgabe verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe und die Produktivität!

Wir möchten, dass jeder, der ClickUp nutzt, die Möglichkeit der individuellen Anpassung in den Händen hält. Wenn Sie also auf der Seite von "eine Aufgabe, ein Beauftragter" stehen, haben wir für Sie gesorgt! Die Multiple Assignees ClickApp kann sein ein- oder ausgeschaltet werden für jeden Raum.

👉 Verschaffen Sie sich Gewissheit über die geteilten Verantwortlichkeiten Ihres Teams und die tatsächliche Arbeitsbelastung mit dem mehrere Beauftragte funktion! 👥

Schlüsselmerkmal #3: E-Mail in ClickUp

Kommunizieren Sie innerhalb einer ClickUp-Aufgabe und vermeiden Sie, dass Dinge in Ihrem Posteingang verloren gehen

Niemand hat Spaß daran, eine kilometerlange E-Mail-Kette in seinem Posteingang zu scrollen und zu erweitern - das ist der schnellste Weg, Projekte zu verzögern! Die E-Mail in ClickUp die Funktion E-Mail in ClickUp /%hre/ nimmt Ihnen die Spannung, die mit Fehlkommunikation verbunden ist, denn alles, was Sie über eine Aufgabe wissen müssen, ist an einem Ort! Das können Sie tun:

Einfaches Umschalten zwischen dem Senden eines Kommentars an interne Teammitglieder und dem Senden einer E-Mail an Personen außerhalb von ClickUp direkt aus einer Aufgabe

Halten Sie E-Mail-Konversationen in eigenen Threads oder einem neuen Kommentar organisiert

Erstellen Sie eine (oder mehrere!) Signaturen für jedes ClickUp-Mitglied

Senden Sie gespeicherte Antworten aus einer Vorlage

👉 Sehen Sie unsere E-Mail in ClickUp-Anleitung um es in Aktion zu sehen! 🎥

Schlüsselmerkmal #4: ClickUp-Automatisierungen

Durchsuchen Sie unsere Automationsbibliothek oder erstellen Sie eine eigene Automation Automatisierungen in ClickUp sind ein Muss für agiles Projektmanagement! Eine einfache, aber leistungsstarke Lösung für das Workload-Management für jeden Workflow. Die Automatisierung mindert die Belastung durch wiederkehrende manuelle Arbeit: Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage von Kriterien, Aktualisierung von Status, Senden von E-Mails an Interessenten und vieles mehr!

Wenn Sie interessiert sind, ClickUp Universität bietet einen Kurs über Automatisierungen und andere zeitsparende Funktionen an! Sehen wir uns dort?

ClickUp-Profis

Wählen Sie aus100 native Integrationensowie aus Tausenden, die über Zapier und Integromat verfügbar sind

Planen, verwalten und erreichen Sie Ihre täglichen, wöchentlichen, vierteljährlichen und jährlichen Ziele

Integrieren SieAsana und ClickUp mit Zapier

ClickUp Nachteile

Keine Dashboard-Exportfunktion

Nicht alle ClickUp-Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht! 🔮

ClickUp Preisgestaltung *Free Forever Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

Unlimited Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan (am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat)

👉 Wenn Sie eine vollständige Software-Suite benötigen, um Ihre Arbeitslasten und Prozesse im Unternehmen zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne dabei, erfolgreich zu werden! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (3,400+ Bewertungen)

Vergleich ClickUp vs. Asana !

2. Trello

über Trello Wenn Sie nicht zum ersten Mal auf der Suche nach Projektmanagement-Software sind, sind Sie wahrscheinlich schon auf Trello als eine der beliebten Asana-Alternativen. Trello organisiert Projekte in Tafeln, die von Kanban, einer workflow-Management-Methode . Ein Board wird mit Aufgabenkarten gefüllt, die Notizen, Anhänge, Bilder, Dokumente und andere Daten für die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern enthalten.

👉 Finden Sie heraus, warum ClickUp die bessere Lösung als Trello ist !

Trello Vorteile

Erstellen Sie Befehle, um fast jede Aktion mit dem Trello-Butler zu automatisieren

Brett, Zeitleiste, Tabelle,Gemeinsamer Kalender, Dashboard und Kartenansicht

Trello Nachteile

Begrenzter kostenloser Plan, der nur 10 Mitarbeiter pro Arbeitsbereich zulässt

Begrenzte E-Mail-Integration

Nicht für große Projekte geeignet

Preise für Trello

Trello bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $5/Benutzer pro Monat.

Trello-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (20,410+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12,390+ Bewertungen)

3. ProofHub

über ProofHubProofHub ist ein All-in-One-Cloud-basiertes Projektmanagement-Tool und eine von vielen Asana-Alternativen, die es Managern ermöglichen, Aufgaben zu planen, zu organisieren und mit den Teammitgliedern an einem zentralen Ort zusammenzuarbeiten. Es hilft Managern bei der Verwaltung täglicher Aufgaben, der Zeiterfassung mit Stundenzetteln, der Erstellung von Notizen und To-Do-Listen, projektplanung mit Gantt-Diagrammen , erstellen Sie Kalendermeilensteine und kommunizieren Sie schnell per Chat oder Diskussion.

ProofHub Pro

Aufgaben können mehreren Benutzern zugewiesen werden

Hochgradige Kontrolle über Teams und Projekte

ProofHub Nachteile

Die Verwaltung von Benachrichtigungen kann verbessert werden

Keine einmalige Anmeldung bei Google

Preise für ProofHub

ProofHub bietet einen einfachen Festpreisplan, der bei jährlicher Abrechnung bei $45 pro Monat beginnt (keine Gebühr pro Benutzer).

ProofHub-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4. Hive

über Hive Hive bietet Aufgabenmanagement, Projektplanungsvorlagen und Zeiterfassung, um Ihren Arbeitsalltag zu reflektieren. Wählen Sie aus den Tausenden von Integrationen von Hive, um die Informationen, die Sie benötigen, aus verschiedenen Quellen an einem zentralen Ort zu sammeln. Benutzer können außerdem personalisierte Aufgabenlisten erstellen und ihre Arbeitsabläufe für mehr Effizienz automatisieren.

👉 Vergleichen Hive und ClickUp funktionen!

Hive Profis

Automatische Planung von Besprechungen über eine Aufgabenkarte für eine bessere Zusammenarbeit im Team

Unbegrenzte Anzahl von Projekten und Aufgaben

Hive Nachteile

Keine benutzerdefinierte Statusfunktion zur Unterstützung spezifischer Prozesse

Zeiterfassung ist eine kostenpflichtige Funktion

Hive-Preise

Hive bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $12/Benutzer pro Monat.

Hive-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

über WrikeWrike-Projektmanagement-Software ist ideal für kleine Agenturen, die einen anpassbaren Arbeitsbereich benötigen, um gemeinsame Kalender zu organisieren, Projekte zu planen und problemlos zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus können Genehmiger mit dem visuellen Markup-Tool von Wrike das Feedback beschleunigen.

👉 Erfahren Sie wie Die flexible Struktur von ClickUp erlaubt es Ihnen, mehr zu tun als Wrike !

Wrike Profis

Kanban-Tafel ermöglicht vollständige Sichtbarkeit der Aufgaben

Zeiterfassungsfunktion zum Vergleich der geschätzten mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit

Wrike Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer (entdeckenWrike-Alternativen)

Gantt-Diagramme sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Preise für Wrike

Wrike bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $9,80/Monat pro Benutzer.

Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2.350+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1,700+ Bewertungen)

6. ActiveCollab

über ActiveCollab Der nächste Punkt auf der Liste ist ActiveCollab activeCollab ist eine der beliebtesten All-in-One-Projektmanagementlösungen für kleinere Teams zur Planung und Organisation der Arbeit. Diese Plattform verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch für komplexe Projekte geeignet ist. Für den Einstieg können die Mitglieder Musterprojekte verwenden, um die Organisationsoptionen zu testen.

ActiveCollab Vorteile

Projekte aus ausgewählten Management-Tools können in ActiveCollab importiert werden

Unterstützung beliebiger Dateitypen zum Hochladen in Aufgaben und Kommentare

ActiveCollab Nachteile

Begrenzte Integrationen

Rechnungsstellung ist eine kostenpflichtige Funktion

Preise für ActiveCollab

ActiveCollab bietet eine kostenlose Version für drei Mitglieder und kostenpflichtige Pläne ab $6,25/Monat pro Benutzer.

ActiveCollab Kundenstimmen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (370+ Bewertungen)

7. Montag.com

über Montag.com Der nächste auf der Liste der Asana-Alternativen ist Monday.com, eine intuitive Projektmanagement-Plattform, die es Teammitgliedern ermöglicht, zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und Projekte zu verwalten. Es bietet eine Reihe von leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen, die Teams dabei helfen, organisiert und auf Kurs zu bleiben, wie z.B. benutzerfreundliche Dashboards, die den Projektfortschritt in Echtzeit anzeigen, Funktionen zur Aufgabenautomatisierung, um Prozesse zu rationalisieren, und eine offene API, die die Integration mit anderen Apps und Diensten ermöglicht.

👉 Vergleich Monday.com und ClickUp merkmale!

Monday.com Vorteile

Unbegrenzte Anzahl von Boards und Dokumenten in der kostenlosen Version

Anpassbare Workflows zur einfachen Verfolgung von Projekten

Monday.com Nachteile

Die Funktionen sind im Vergleich zu anderen Asana-Alternativen auf dieser Liste nicht sehr umfangreich

Dashboards sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Monday.com Preisgestaltung

Monday.com bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $8/Monat an.

Monday.com Bewertungen von Kunden

G2: 4.6/5 (3,290+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,540+ Bewertungen)

8. NiftyPM

über NiftyPMNiftyPM ermöglicht Ihnen die Arbeit an großen Projekten mit mehreren Teammitgliedern. Wie die meisten der von uns aufgelisteten Asana-Alternativen ist es ein kollaborativer Arbeitsbereich, der Ihnen und Ihrem Team hilft, Aufgaben zu organisieren, Zeit zu erfassen und Dokumente zu verwalten.

NiftyPM Vorteile

Portfolio-Management-Funktion, um Mitglieder und Status auf einen Blick zu sehen

Bietet verschiedene Benutzerrollen und Berechtigungen zur Steuerung der Zugriffsebenen

NiftyPM Nachteile

Der kostenlose Plan ist auf zwei aktive Projekte beschränkt

Teure kostenpflichtige Pläne zur Nutzung der Kernfunktionen

NiftyPM Preisgestaltung

NiftyPM bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $39/Monat an.

NiftyPM Kundenstimmen

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

über Bitrix24 Bitrix24 ist eine Arbeitsmanagement- und CRM-Software, die Teams dabei hilft, Kundenbeziehungen zu verwalten, Projekte zu planen und mit anderen zusammenzuarbeiten. In der kostenlosen Version von Bitrix24 können Benutzer Aufgabenrollen einrichten, die Zeit verfolgen, mit Aufgaben arbeiten und Kommentare per E-Mail hinzufügen.

👉 Lesen Sie unsere vollständige bewertung von Bitrix24 !

Bitrix24 Vorteile

Hinzufügen und Bearbeiten von Aufgaben während eines Videoanrufs ohne Unterbrechung

Visuelle Projektmanagement-Funktionen wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards

Bitrix24 Nachteile

Aufgabenvorlagen und wiederkehrende Aufgaben sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Aufgabenabhängigkeiten sind in der kostenlosen Version auf 5 begrenzt

Bitrix24 Preisgestaltung

Bitrix24 bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $39/Monat an.

Bitrix24 Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (420+ Bewertungen)

Capterra: 4/5 (490+ Bewertungen)

über Airtable Airtable ist eine der beliebtesten Asana-Alternativen. Es ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem Teams detaillierte Datenbanken für ihre Arbeit erstellen können. Benutzer können Daten in benutzerdefinierten Feldern mit Ansichten wie Grid gruppieren und sortieren, um nur die relevanten Projektinformationen anzuzeigen.

👉 Lesen Sie unsere vollständige Airtable Bewertung !

Airtable Vorteile

Drag-and-Drop-Tools für eine einfache Verwaltung

Anpassbares Zeilen- und Spaltensystem zur schnellen Anzeige von Informationen

Airtable Nachteile

Nicht geeignet für agiles Projektmanagement

Fehlende mobile Funktionalität

Airtable Preisgestaltung

Airtable bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $10/Monat.

Airtable-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,220+ Bewertungen)

Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday.com

11. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamwork ist eine Software zur Projektzusammenarbeit ideal für kleine Unternehmen, die Aufgaben für eine einfache Navigation organisieren möchten. Mit den Kalendern, Projektmeilensteinen und Statusaktualisierungsfunktionen von Teamwork können Benutzer sowohl interne Teams als auch Kunden bequem unterstützen.

👉 Vergleichen Teamarbeit nach ClickUp !

Teamarbeit Profis

Keine zusätzlichen Kosten für Client-Benutzer

Notebook-Funktion für organisierte gemeinsame Nutzung von Dokumenten

Teamwork Nachteile

Projektvorlagen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Der integrierte Team-Chat ist eine kostenpflichtige Funktion

Preise für Teamwork

Teamwork bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $10/Monat.

Teamwork Kundenstimmen

G2: 4.4/5 (940+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (690+ Bewertungen)

über HubspotHubspot ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und die Aufgabenverwaltung für Unternehmen, die ihren Trichter und die Beziehungen zu potenziellen Kunden verwalten müssen. Die Plattform bietet Produkte für Marketing, Vertrieb, Content Management, Betrieb und Kundenservice. Benutzer können sich anmelden, um die kostenlosen Funktionen zu nutzen, oder ein Upgrade auf Premium-Versionen dieser Produkte erwerben.

Hubspot-Profis

HubSpot CRM ist kostenlos einschließlich eines Berichts-Dashboards, Unternehmenseinblicke, Geschäftsverfolgung und Pipeline-Management

Bietet die HubSpot Academy für Fachleute aus den Bereichen Inbound Marketing, Vertrieb und Kundenservice

Hubspot Nachteile

Begrenzter Funktionsumfang je nach Plan

Mangel an detaillierten Berichten

Hubspot-Preise

Hubspot bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $45/Monat an.

Hubspot CMS Bewertungen von Kunden

G2: 4.5/5 (1.190+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

13. ProProfs Projekt

über ProProfs ProjektProProfs Projekt ist eine webbasierte Plattform, die es Teams ermöglicht, Fortschritte zu verfolgen, mit anderen zusammenzuarbeiten, Aufgabenfeedback auszutauschen und vieles mehr. Mit fortschrittlichen Projektmanagement-Funktionen wie Zeiterfassung und Rechnungsstellung ist die Abrechnung mit dem Kunden unkompliziert!

ProProfs Projekt-Profis

Instant Messaging und Dateifreigabe für nahtlose Zusammenarbeit

Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Kalenderansicht zur Planung undprojekte zu visualisieren ProProfs Projekt Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Rollen und Berechtigungen sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Preise für ProProfs Project

Proprofs Project bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $2/Monat pro Benutzer.

ProProfs Project Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

über Smartsheet Smartsheet ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem Sie mehrere Projekte verwalten, verfolgen und planen können. Das Hauptmerkmal von Smartsheet ist das Control Center - eine Portfolio- und Projektmanagementlösung. Mit den Automatisierungsfunktionen des Control Centers können Projektmanager Zeit bei der manuellen Arbeit sparen.

👉 Sehen Sie sich unsere Smartsheet-Projektmanagement-Leitfaden !

Smartsheet Profis

Benutzerdefiniertes Branding kann auf das gesamte Konto angewendet werden

Projektbudgetierung zur Anzeige der geplanten und der tatsächlich aufgewendeten Stunden, um Projekte im Budget zu halten

Smartsheet Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Nicht für kleine Agenturen geeignet

Smartsheet Preisgestaltung

Smartsheet hat keinen kostenlosen Plan. Bezahlte Pläne beginnen bei $7/Monat pro Benutzer.

Smartsheet Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (6,090+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,220+ Bewertungen)

Vergleichen Asana vs. Smartsheet !

15. Arbeitsbereich

über Arbeitsbereich Workzone ist eine Projektmanagement-Software mit einer effizienten E-Mail-Benachrichtigungsfunktion, die die Benutzer direkt zu dem wichtigen Aufgabenelement in Workzone führt. Ideal für Unternehmensorganisationen, können Teams ein umfassendes Dashboard anzeigen, um Projekte über Abteilungen, Kunden oder Kampagnen hinweg zu sehen.

👉 Vergleich Workzone und ClickUp funktionen!

Workzone Vorteile

Effiziente benutzerdefinierte Projektanfrageformulare

To-Do-Listen-Funktion, die automatisch eine organisierte Liste von Aufgaben sendet

Workzone Nachteile

Kein kostenloser Plan

Robuste Anpassungsoptionen sind kostenpflichtige Premium-Funktionen

Workzone Preisgestaltung

Workzone hat keinen kostenlosen Plan. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei $24/Monat pro Benutzer.

Workzone Kundenbewertung

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

über Toggl Toggl ist eine Projektmanagementsoftware, die aus drei Lösungen besteht: Toggl Track, Toggl Plan, und Toggl Hire. Die visuellen Roadmaps von Toggl Plan ergänzen das Änderungsmanagement, wenn die Verwaltung mehrerer Projekte in Tabellenkalkulationen mehr Arbeit als Unterstützung bedeutet.

Toggl Profis

Rationalisierung der Kommunikation mit Kommentaren und gemeinsamen Projektzeitplänen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit wiederkehrenden Aufgaben

Toggl Nachteile

Gastbenutzer des Arbeitsbereichs (externe Stakeholder oder Teamkollegen) sind kostenpflichtige Premiumfunktionen

Der Export von Projektdaten zur Verwendung mit anderen Tools ist ein kostenpflichtiges Premium-Feature

Preise für Toggl

Toggl bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife an, die bei $8/Benutzer pro Monat beginnen.

Toggl Plan Kundenbewertung

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

über Basecamp Basecamp ist eine Projektmanagement-Software, mit der Remote-Teams Aufgaben organisieren, den Projektfortschritt verfolgen und bei Aufgaben zusammenarbeiten können. Das Tool zielt darauf ab, Aufgabenmanagement und Projektteamkommunikation mit Funktionen wie Aufgabenlisten und Nachrichtenbrettern unter einem Zelt zu vereinen.

Basecamp Vorteile

Check-in-Funktion zum Senden wiederkehrender Fragen

Message-Board-Funktion zum Veröffentlichen von Ankündigungen, Senden von Fortschrittsmeldungen und mehr

Basecamp Nachteile

Nicht geeignet für kleine Agenturen mit mehreren gleichzeitig laufenden Projekten

Begrenzter kostenloser Plan

Basecamp Preisgestaltung

Basecamp bietet einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Plan für $99/Monat an.

Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4,940+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (13,350+ Bewertungen)

über Jira Jira ist ein fehlerverfolgung und Projekt-Software. Im Vergleich zu Asana ist es auf agile Teams und technische Power-User ausgerichtet. Mit fortschrittlichen Berichtsoptionen, einschließlich Benutzerauslastung, durchschnittlichem Problemalter und kürzlich erstellten Problemen, können Projektmanager fundierte Entscheidungen treffen, um intelligentere Sprints zu planen .

👉 Lesen Sie unser Jira-Projektmanagement-Leitfaden !

Jira Profis

Anpassbarscrum-Boards zur Verfolgung des Fortschritts

Integrationen mit über 3.000 Anwendungen

Jira Nachteile

Komplizierte Benutzeroberfläche und Migration machen die Verwaltung von Aufgaben mühsam

Nicht intuitiv fürneue Benutzer um Produkte einzurichten

Jira Preisgestaltung

Jira bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife für zehn Benutzer ab $7,50/Monat.

Jira Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,440+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (11,180+ Bewertungen)

19. Podio

über Podio Podio ist ein Projektmanagement-Tool, das Teams eine Struktur bietet, um einfacher zusammenzuarbeiten, Informationen schneller zu finden und zwischen verschiedenen Arbeitsansichten zu wählen. Darüber hinaus können Benutzer eine Aufgabenautomatisierung erstellen, um Personen und Projekte mit einem Podio-Workflow in Verbindung zu halten.

Podio-Profis

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Podio-Add-ons für spezielle Anwendungsfälle verfügbar

Podio Nachteile

Begrenzter kostenloser Plan

Vertriebs-Dashboards sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Podio-Preise

Podio bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab 7,20 $/Monat.

Podio-Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (370+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

20. Freedcamp

über Freedcamp Freedcamp ist ein kostenloses Projektmanagement-Tool, mit dem sich Zeitpläne, Aufgaben, Wikis und vieles mehr organisieren lassen, um ein Projekt fristgerecht und innerhalb des Budgets abzuschließen. In Kombination mit Integrationen von Drittanbietern erhalten die Nutzer einen vollständigen Überblick über die Prioritäten des Tages und darüber, worauf sie sich als nächstes konzentrieren sollten. Freedcamp ist eine der besten Asana-Alternativen für Teams mit kleinem Budget.

Freedcamp Vorteile

Unbegrenzte Aufgaben, Projekte und Speicherplatz in allen Plänen

Funktionen für CRM und Rechnungen

Freedcamp Nachteile

Begrenzter kostenloser Plan

Wikis sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Freedcamp Preisgestaltung

Freedcamp bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $1,49/Monat pro Benutzer.

Freedcamp Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (450+ Bewertungen)

21. Scoro

über Scoro Scoro ist eine Arbeitsverwaltungssoftware für kleine bis mittlere Unternehmen, die umsatzsteigernde Aktivitäten für eine optimierte Kundenabrechnung verwalten möchten. Diese Asana-Alternative befähigt Teams, ihre Arbeitsweise von reaktiv auf proaktiv umzustellen.

👉 Erfahren Sie warum ClickUp die bessere Lösung als Scoro ist !

Scoro Vorteile

Drag-and-drop Planer und Kanban Aufgabentafel

Angebotserstellung und Pipeline-Verfolgung

Scoro Nachteile

Nicht für agile Teams geeignet

Den benutzerdefinierten Funktionen fehlen fortgeschrittene Fähigkeiten

Scoro Preisgestaltung

Scoro bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne ab $26/Monat pro Benutzer.

Scoro Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (260+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

22. nTask

über nTask nTask ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform, die Teams dabei hilft, alles von der Ressourcenplanung bis hin zu den Projektleistungen zu verwalten. Ähnlich wie andere Asana-Alternativen auf dieser Liste bietet nTask Kanban-Boards zur Erstellung eines projektplan und Aufgaben zu visualisieren. Die Benutzer können auch Checklisten mit Aufgaben erstellen, damit nichts unter den Tisch fällt.

nTask Vorteile

Teamtools zur Verwaltung der Arbeitsbelastung zur Abstimmung von Remote-Teams

Dateianhang unddokumentenverwaltung nAufgabe Nachteile

Nicht geeignet für größere Teams von 50 oder mehr Personen

Kanban-Boards sind eine kostenpflichtige Funktion

nTask Preisgestaltung

nTask bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $3/Monat pro Benutzer.

nTask-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 3.9/5 (mehr als 10 Bewertungen)

23. ONLYOFFICE

über ONLYOFFICE Die nächste Asana-Alternative ist ONLYOFFICE oNLYOFFICE ist ein funktionsreiches Projekttool mit kollaborativen Online-Dokumenteneditoren für alle Arten von Teams und Branchen. Darüber hinaus lässt sich die Projekthierarchie von ONLYOFFICE mit Meilensteinen, Aufgaben und Unteraufgaben für eine optimale Organisation leicht anpassen.

ONLYOFFICE Vorteile

Verwaltung von Zugriffsrechten für eine vollständige Kontrolle der Berechtigungen

Einzel- oder Gruppenkalenderfunktionen zur schnellen Planung von Teambesprechungen

ONLYOFFICE Nachteile

Die Volltextsuche in E-Mails und Dokumenten ist eine kostenpflichtige Funktion

Benutzer, die nicht mit MS Office-Formaten vertraut sind, könnten Schwierigkeiten bei der Einführung haben

ONLYOFFICE Preisgestaltung

ONLYOFFICE bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $5/Monat an.

ONLYOFFICE Kundenstimmen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

24. Kantata

über Kantata Kantata (ehemals Mavenlink) ist eine Projektmanagement-Software, die Ressourcenmanagement, Teamzusammenarbeit und Business Intelligence kombiniert. Dies ermöglicht es Teams zu verstehen, wie sie operativ arbeiten und intelligentere Entscheidungen zu treffen, um Ergebnisse zu erzielen.

Kantata Profis

Projektbuchhaltungsfunktionen, einschließlich Finanzdaten und Tracking-Tools

Ausgerichtet auf professionelle Dienstleistungsunternehmen

Kantata Nachteile

Steile Lernkurve

Begrenzte Möglichkeiten zur Aufgabenbearbeitung

Kantata Preisgestaltung

Fordern Sie ein individuelles Angebot von Kantata an.

Kantata Kundenbewertung

G2: 4/5 (660+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (550+ Bewertungen)

25. Samepage

Über GleicheSeite Samepage ist ein Kollaborationstool mit Funktionen wie Dokumentenkollaboration in Echtzeit, Team-Chat, Videokonferenzen und mehr. Damit Benutzer Projekte erfolgreich durchführen können, ermöglicht die App den Mitgliedern, Seiten zu erstellen, um Ziele, Prozesse, Zeitpläne und Fristen zu planen.

Samepage Vorteile

Festlegen von Ordnerberechtigungen zur Verwaltung der Zugriffsrechte auf vertrauliche Informationen

Bearbeitung von Dokumenten auf iOS- und Android-Geräten möglich

Samepage Nachteile

Keine Funktionen für mehrere Beauftragte

Begrenzter kostenloser Plan im Vergleich zu anderen Asana-Alternativen auf dieser Liste

Preise für Samepage

Kostenloser Plan für bis zu 100 freigegebene Seiten

$10/Monat für 1k freigegebene Seiten

1000$/Monat für 1M freigegebene Seiten

Samepage Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (210+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (810+ Bewertungen)

Braucht Ihr Team eine Alternative zu Asana?

Als Projektmanager ist es anstrengend, immer einen Schritt voraus zu sein. Sie antizipieren die Bedürfnisse Ihres Teams und halten alle (auch sich selbst) in Bewegung und motiviert. Asana ist schwierig, weil Sie keinen konsolidierten Überblick über alle Projekte in der Warteschlange erhalten. Wenn es also schwierig geworden ist, Ihr Arbeitsmanagement anzupassen, ist es an der Zeit, sich nach einem besseren Tool umzusehen.

Hier sind fünf Anzeichen dafür, dass Sie sich nach Alternativen zu Asana umsehen sollten:

**1️⃣ Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn Sie ein neues Teammitglied in das Projekttool einführen

Die Folgen einer unsachgemäßen Schulung wirken sich auf das gesamte Team aus, also sind Sie engagiert, wenn auch leidenschaftslos, was das Tool angeht.

**2️⃣ Jede Aufgabe hat Priorität

Es gibt einen Unterschied zwischen Hektik und purem Chaos. Leider funktioniert Ihre Projektmanagementsoftware oder Ihr Prozess nicht, wenn Ihr Team überfordert und ausgebrannt ist.

**3️⃣ Ihre Stakeholder und Kunden sind von den Berichten nicht überzeugt und verwirrt

Die

projektbericht

sollte weniger als eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Darüber hinaus warf die statische Excel-Tabelle mehr Fragen als Antworten auf, da sie Informationen von Teammitgliedern abfragte und Daten formatierte.

**4️⃣ Niemand weiß, woran jemand arbeitet

Aufgrund mangelnder Transparenz verpassen die Teammitglieder oft wichtige Informationen oder Termine. Darüber hinaus werden eingehende Projekte und Gelegenheiten durch den aktuellen Kapazitätsstand beeinträchtigt.

**5️⃣ Ihr Team greift auf andere Software zurück, um die Lücken zu schließen

Es gibt das firmeneigene Projektmanagement-Tool... und dann gibt es noch das Tool, das jeder nebenbei benutzt, weil es ihm eigentlich hilft, seine Arbeit zu erledigen.

Bonuszeichen: Sie werden wiederholt gebeten, eine Funktion auszuführen, für die die Projektmanagement-Software nicht ausgelegt ist.

Start mit ClickUp

Wenn Sie damit beauftragt wurden, eine neue Projektmanagement-Software für Ihr Team zu finden, wissen Sie, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht. Die Lähmung der Entscheidungsfindung ist vorprogrammiert (wenn sie nicht schon eingetreten ist), und die Zeit drängt.

Die Sache ist die: Sie müssen das nicht allein tun. Wir wollen Ihnen helfen, eine sehr wichtige Frage zu beantworten. Diese Frage lautet... Wie sollen Ihre nächsten Stunden, Tage, Monate oder sogar JAHRE aussehen?

Wie wäre es zum Beispiel, einen Tag pro Woche zu sparen? Anmeldung für ClickUp