Wie man das perfekte Scrum Board für agile Teams erstellt

Ein Scrum Board klingt nach Spaß - wie ein Brettspiel, das man mit seinen Freunden spielt.

Der einzige Unterschied? Anstelle von Freunden haben Sie Kollegen. Und anstelle eines Brettspiels haben Sie ein Werkzeug, mit dem Zusammenarbeit und Teamwork zu einem unterhaltsamen Prozess werden.

Scrum Boards helfen Ihnen team zu managen aufgaben besser bewältigen und kann ein Sprungbrett für eine produktive Zusammenarbeit sein, insbesondere bei agilen Projekten.

Aber was sind sie? Wer nutzt sie? Und warum sind sie eine große Hilfe für Sie dinge zu erledigen schnell erledigen?

Über all dies und mehr sprechen wir in diesem Blogbeitrag.

Bonus: Holen Sie sich ein neues Tool in die Hände, das ein einfaches Scrum-Board in einen Produktivitätskatalysator für Ihr gesamtes Team verwandelt! 🤫

Was ist ein Scrum Board?

Ein Scrum Board ist eine visuelle To-Do-Liste, die zur Verwaltung und Überwachung von Aufgaben in einem laufenden Sprint verwendet wird. Sie besteht aus Spalten, die die verschiedenen Stadien eines Arbeitsablaufs darstellen (z.B. To Do, In Progress, Complete). Jede Spalte hat Zeilen, die einzelne Aufgaben oder Arbeitsaufgaben darstellen. Die Aufgaben werden in kleine, überschaubare Teile zerlegt und von links nach rechts über die Tafel verschoben, um den Fortschritt anzuzeigen.

Teams verwenden Scrum-Boards in sprint-Planung treffen, um Aufgaben für den kommenden Sprint zu erstellen. Außerdem aktualisieren sie das Board täglich in standup-Meetings um die geleistete Arbeit zu zeigen.

Mit einer synchronisierten Ansicht aller Aufgaben auf einer einzigen Seite kann die Scrum Board Manager kann visualisieren, wie die Aufgaben vorankommen, eventuelle Rückstände auflösen und Probleme in Echtzeit beheben, um die Projektfristen einzuhalten.

Dies hilft Scrum teamleiter halten den Fortschritt auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass alle Beteiligten produktiv und verantwortungsbewusst sind und die Gesamtziele des Projekts im Auge behalten.

Scrum Boards sind äußerst vielseitig. Sie können an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst werden. Aber um ein maßgeschneidertes Scrum-Board für Ihr gesamtes Team zu entwickeln, müssen Sie die absoluten Grundlagen des Scrum-Frameworks beherrschen!

Scrum Board-Vorlagen von ClickUp mit wenigen Klicks einrichten

Kernaspekte des Scrum-Frameworks erklärt

Das Scrum-Framework hilft Teams, iterativ und schrittweise funktionierende Software zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf Flexibilität, Transparenz und kontinuierlicher Verbesserung liegt. Es ist leichtgewichtig und dennoch leistungsstark und besonders beliebt für die Verwaltung komplexer Projekte.

Die Terminologie kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn Sie neu in Scrum sind. Aber wir haben einen Versuch unternommen, sie zu erklären agile Scrum-Begriffe die Ihnen helfen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. 💁

1. Scrum-Team-Prinzipien

Bestimmte Werte definieren eine Scrum-Team's erfolg für jedes Projekt.

Visualisierung: Das Scrum-Board muss jede Phase des Arbeitsablaufs und den Fortschritt jeder Aufgabe mithilfe von Spalten, Karten und visuellen Hinweisen darstellen

Transparenz und Fokus: Alle Teammitglieder sollten den gesamten Projektablauf und die Prioritäten der Aufgaben leicht verstehen können

Alle Teammitglieder sollten den gesamten Projektablauf und die Prioritäten der Aufgaben leicht verstehen können Iteration und Anpassungsfähigkeit: Das Board sollte sprintbasiertes Arbeiten unterstützen und auf der Grundlage täglicher Aktualisierungen und Rückmeldungen leicht angepasst werden können

Das Board sollte sprintbasiertes Arbeiten unterstützen und auf der Grundlage täglicher Aktualisierungen und Rückmeldungen leicht angepasst werden können Zusammenarbeit im Team und Eigenverantwortung: Das Layout sollte die Selbstorganisation, die Eigenverantwortung für die Aufgaben und die gemeinsame Problemlösung der Teammitglieder fördern

Das Layout sollte die Selbstorganisation, die Eigenverantwortung für die Aufgaben und die gemeinsame Problemlösung der Teammitglieder fördern Metriken und Sichtbarkeit: Schlüsselinformationen wie Sprint-Ziele, verbleibende Tage und individuelle Verantwortlichkeiten sollten leicht sichtbar sein

2. Sprints

Ein Sprint ist weniger ein 100m-Lauf als vielmehr ein Staffellauf! Jedes Unterteam erhält den "Staffelstab" (Sprint-Ziel), arbeitet zusammen, um eine Etappe (Aufgaben) abzuschließen, und übergibt am Ende ein ausgefeiltes Ergebnis (Inkrement). Jeder Sprint trägt letztlich zum großen Ganzen bei (Projektziel).

Sprints sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Agilität und Reaktionsfähigkeit, die den Scrum-Rahmen definieren.

Sie unterteilen große Projekte in überschaubare Abschnitte, ermöglichen eine schnelle Lieferung und fördern kontinuierliches Lernen und Verbesserung.

Genau wie das Scrum-Framework haben auch Sprints ihre eigene Terminologie:

Feste Dauer: Typischerweise eine bis vier Wochen, die kurze Sprint-Periode hilft, den Fokus aufrechtzuerhalten und verhindert, dass sich ein Projekt in die Länge zieht

Typischerweise eine bis vier Wochen, die kurze Sprint-Periode hilft, den Fokus aufrechtzuerhalten und verhindert, dass sich ein Projekt in die Länge zieht Time-boxed events: Spezifische Zeremonien wie Sprint Planning, tägliche Stand-ups, Sprint Reviews und Retrospektiven helfen, den Arbeitsablauf zu steuern und das Team auf Kurs zu halten

Spezifische Zeremonien wie Sprint Planning, tägliche Stand-ups, Sprint Reviews und Retrospektiven helfen, den Arbeitsablauf zu steuern und das Team auf Kurs zu halten Ein einziges Sprint-Ziel: Ein klares Ziel, das den allgemeinen Fokus und die Richtung für den Sprint definiert

Ein klares Ziel, das den allgemeinen Fokus und die Richtung für den Sprint definiert Sprint Backlog: Eine Reihe von Aufgaben aus dem Product Backlog, die für die Fertigstellung innerhalb des Sprints ausgewählt und bemessen werden

Eine Reihe von Aufgaben aus dem Product Backlog, die für die Fertigstellung innerhalb des Sprints ausgewählt und bemessen werden Inkrementelle Lieferung: Eine inkrementelle Aktualisierung des Arbeitsprodukts, die am Ende jedes Sprints geliefert wird und frühzeitige Wertschöpfung und Feedbackmöglichkeiten bietet

Anpassen von Sprints mit ClickUp's Scrum Planungsvorlage

3. Rollen im Scrum-Team

Schauen wir uns nun an Verwaltung von Scrum-Teams . Während alle Teammitglieder für die ihnen zugewiesenen Aufgaben verantwortlich sind, haben einige die Aufgabe, den gesamten Prozess voranzutreiben.

Produkteigentümer: Die Interessenvertreter, die die Vision für das Produkt festlegen, indem sie die Prioritäten setzen und das Product Backlog verwalten

Die Interessenvertreter, die die Vision für das Produkt festlegen, indem sie die Prioritäten setzen und das Product Backlog verwalten Scrum Master: Erleichtert den Scrum-Prozess, beseitigt Hindernisse und stellt sicher, dass der Rahmen effektiv eingehalten wird

Erleichtert den Scrum-Prozess, beseitigt Hindernisse und stellt sicher, dass der Rahmen effektiv eingehalten wird Entwicklungsteam: Das selbstorganisierende Team, das für die Fertigstellung der Arbeit in jedem Sprint verantwortlich ist, indem es Aufgaben aus dem Backlog übernimmt

Wer verwendet ein Scrum Board und warum?

Scrum Boards wurden ursprünglich mit einem Ziel entwickelt: die Arbeit eines Softwareentwicklungsteams besser zu organisieren. Aber die heutigen Scrum Boards sind ein vielseitigeres Werkzeug mit endlosen Einsatzmöglichkeiten!

Für komplexe Projekte und iterative Arbeitsabläufe sollten Sie unbedingt ein Scrum Board verwenden. Aber es kann auch anderen helfen agilen Teams unter einer Vielzahl von Szenarien, indem sie ihnen helfen, Arbeitsabläufe zu visualisieren und die Arbeit zu koordinieren.

Software-Entwicklungsteams

Anwendungsfall: Verfolgung des Fortschritts von Entwicklungsaufgaben, Fehlern und Funktionen innerhalb eines Sprint-Zyklus

Verfolgung des Fortschritts von Entwicklungsaufgaben, Fehlern und Funktionen innerhalb eines Sprint-Zyklus Warum: Verbesserte Transparenz und Zusammenarbeit, frühzeitiges Erkennen von Hindernissen und fokussierte Fertigstellung von Sprint-Zielen

Marketing-Teams

Anwendungsfall: Verwalten von Kampagnenaufgaben, Workflows zur Erstellung von Inhalten und Werbeaktivitäten

Verwalten von Kampagnenaufgaben, Workflows zur Erstellung von Inhalten und Werbeaktivitäten Warum: Klarer Überblick über den Kampagnenfortschritt und die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben sowie rechtzeitige Lieferung

Design-Teams

Anwendungsfall: Verfolgung von Design-Iterationen, Wireframes, Prototypen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Verfolgung von Design-Iterationen, Wireframes, Prototypen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit Warum: Einfache Abstimmung zwischen Designern und Entwicklern, frühzeitige Erkennung von Design-Engpässen und flexible Anpassungen auf der Grundlage von Feedback

Vertriebsteams

Anwendungsfall: Überwachen von Vertriebsaktivitäten, Verfolgen von Leads und Abschlüssen und Verwalten von Quoten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens

Überwachen von Vertriebsaktivitäten, Verfolgen von Leads und Abschlüssen und Verwalten von Quoten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens Warum: Umfassender Überblick über die Stadien der Vertriebspipeline und einfache Priorisierung der Kontaktaufnahme zur Erreichung der Ziele

Human Resources Teams

Anwendungsfall: Verwaltung von Rekrutierungsprozessen, Onboarding von Mitarbeitern und Leistungsbeurteilungen

Verwaltung von Rekrutierungsprozessen, Onboarding von Mitarbeitern und Leistungsbeurteilungen Warum: Verbesserte Effizienz und Transparenz in den Arbeitsabläufen der Personalabteilung, rechtzeitige Erledigung von Aufgaben und vereinfachte Pflege der Dokumentation

Produktmanagement-Teams

Anwendungsfall: Verfolgen der Produkt-Roadmap-Entwicklung, Priorisieren von Funktionen und Überwachen von Nutzer-Feedback

Verfolgen der Produkt-Roadmap-Entwicklung, Priorisieren von Funktionen und Überwachen von Nutzer-Feedback Warum: Einheitlicher Überblick über den Fortschritt der Produkt-Roadmap, effektive Kommunikation mit den Beteiligten und einfache Anpassungen auf der Grundlage von Nutzererkenntnissen

Betriebsteams

Anwendungsfall: Systemwartung, Störungsbehebung und Infrastruktur-Upgrades

Systemwartung, Störungsbehebung und Infrastruktur-Upgrades Warum: Verbesserte Sichtbarkeit von Betriebsaufgaben, Verfolgung von Abhängigkeiten zwischen Problemen und schnelle und effiziente Problemlösung

Egal, zu welchem Team Sie gehören, diese Scrum-Vorlagen kann Ihnen helfen, das perfekte Scrum-Board in wenigen Minuten, nicht in Stunden, zu erstellen.

Verschiedene Arten von Scrum Boards

Auch wenn viele von uns versiert im Umgang mit Markups und digitalen Tools sind, finden es manche Leute immer noch einfacher, Konzepte anhand von physischen Aufzeichnungen zu erklären.

Ebenso können Sie Ihr Scrum-Board immer noch auf einer physischen Tafel zeichnen. Aber digitale oder virtuelle Scrum Boards sind einfacher zu benutzen mit modernen Scrum-Tools .

1. Physisches Scrum Board

über Smartsheet Ein traditionelles physisches Scrum-Board wird mit physischen Elementen wie einem Whiteboard, Haftnotizen, Karten und Markern erstellt.

Sie können Ihr Scrum-Board in drei Abschnitte unterteilen - ausstehende Aufgaben, laufende Arbeiten und abgeschlossene Arbeiten. Benutzen Sie Ihre Haftnotizen, um Aufgaben zu kennzeichnen, und verschieben Sie sie nach und nach durch diese drei Abschnitte. Sie können weitere Abschnitte wie Feedback und Genehmigungen hinzufügen, um das Board noch detaillierter zu gestalten.

Trotz der Beliebtheit digitaler Scrum-Boards haben physische Boards für viele Teams immer noch einen besonderen Stellenwert. Das taktile Erlebnis, physische Karten auf einem Board zu bewegen, kann sich befriedigender anfühlen und die Verantwortlichkeit für Aufgaben stärken. Die Abkehr von Bildschirmen kann die Kreativität, die Diskussion und die Konzentration im Team fördern. Außerdem ist ein physisches Brett einfach einzurichten und erfordert keine speziellen Werkzeuge oder technischen Fähigkeiten. 🙌

2. Virtuelle Scrum-Tafel

Ein Online-Scrum-Board ist der virtuelle Cousin des traditionellen physischen Boards. Es repliziert die Spalten, Karten und den Arbeitsablauf eines physischen Scrum Boards und ermöglicht es Teams, den Projektfortschritt online und in Echtzeit zu präsentieren und zu überwachen.

Die Hauptvorteile liegen in der Echtzeit-Zusammenarbeit per Fernzugriff, der Automatisierung und der Sichtbarkeit von Daten/Metriken, die mit physischen Boards nicht möglich ist

Verwenden Sie ClickUp's Retrospektive Sprint Board Vorlage zur Verfolgung regelmäßiger Scrum-Meetings

Wie man ein Scrum Board erstellt

Sie sind begeistert, wie schnell und einfach das alles zu sein scheint? Die Erstellung eines Scrum Boards ist nicht anders. Hier sind fünf einfache Schritte, um Ihr eigenes Scrum Board zu erstellen und anzuwenden agile Scrum-Techniken für Ihren Arbeitsalltag. 🤩

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Plattform

ClickUp Board View als Scrum Board verwenden

Bevor Sie ein Scrum Board erstellen, wählen Sie die Plattform aus, auf der Sie es erstellen möchten. Die Plattform sollte über verschiedene Scrum-Tools und -Vorlagen verfügen, um Ihren Prozess zu erleichtern.

Für den Anfang können Sie Folgendes verwenden ClickUp's Board-Ansicht als Online-Scrum-Board. Ihr Scrum-Team-Manager kann die Aufgaben leicht im Auge behalten und sie im Trichter vorantreiben.

Schritt 2: Platzieren Sie Ihre User Stories

Legen Sie eine klare und prägnante User Story fest. Eine User Story ist eine kurze, einfache Beschreibung einer Funktion oder Anforderung aus der Sicht des vorgesehenen Benutzers. Eine richtig geschriebene User Story konzentriert sich auf die Anforderungen des Benutzers an das Produkt, nicht auf die technischen Spezifikationen des Produkts.

Beispiel: _Als Kunde möchte ich meine Bestellung in Echtzeit verfolgen können, damit ich weiß, wann sie ankommen wird

Auf dem Scrum-Board kann Ihr Entwicklungsteam die ihm zugewiesenen Aufgaben und den Aufwand für die Umsetzung der Benutzergeschichte abschätzen und sie in kleinere Aufgaben aufteilen. Auf der Grundlage von kontinuierlichem Feedback und neuen Informationen können sie die Story weiter verfeinern.

Schritt 3: Aufgaben zuweisen

ClickUp Board View nach Abteilungen anpassen

Nachdem jede User Story in Aufgaben aufgeteilt wurde, kann jede Aufgabe den Teammitgliedern zugewiesen werden.

Die flexible Board-Ansicht von ClickUp macht die Verwaltung von Aufgaben in jedem Projekt ein Kinderspiel. Sie können Aufgaben einfach per Drag & Drop verschieben, um ihren Status zu ändern oder sogar ihre Prioritäten zu ändern.

Sie können Spalten/Aufgabenstufen hinzufügen oder löschen, Aufgaben nach Beauftragten filtern, Ihre Vorstandsvorgaben für die Zukunft speichern, die Arbeitskapazität prüfen, Engpässe erkennen und Ressourcen zuweisen, um Fristen einzuhalten.

Schritt 4: Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen

Richten Sie Ihre Teammitglieder auf die ClickUp Projekt-Roadmap-Vorlage Teammitglieder mit zugewiesenen Aufgaben können in Echtzeit verfolgen, zusammenarbeiten und arbeiten. ClickUp als Projektmanagementsoftware ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit an Roadmaps und Dokumenten, die Verwaltung von Sprint-Planungsmeetings und Problemverfolgung, die Überwachung des Fortschritts in Echtzeit und die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Ihr gesamter Entwicklungslebenszyklus ist in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammengefasst.

Die Software wird unterstützt von ClickUp AI das mehr Zeit spart, indem es Ideen generiert, Sie bei der Erstellung von PRDs (Product Requirement Documents), Roadmaps, Projektvorschlägen und Zusammenfassungen usw. unterstützt und Projekte beschleunigt. 🙌🏼

Schritt 5: Aufgaben abschließen und überprüfen

Am Ende des Sprints hält der Scrum Master ein Sprint Review ab, um Feedback zu sammeln und die Erkenntnisse für die folgenden Sprints umzusetzen. Auch während des Sprints werden tägliche Scrum-Meetings (oder Stand-up-Meetings) abgehalten, um über den Fortschritt zu berichten und das Feedback zu den Arbeiten zu besprechen, die zur Freigabe geschickt wurden. Diese Review-Meetings sind ein wichtiger Teil eines agilen Arbeitsablaufs .

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit ClickUp's Scrum Meeting Vorlage

ClickUp's Sprint-Planungsvorlage hilft dabei, all diese Schritte zusammenzufassen, die zu einem einfachen Ziel führen - dass alle Aufgaben rechtzeitig und innerhalb des Budgets in den Abschnitt "erledigt" übergehen

Vorteile der Verwendung eines Scrum Boards

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität mit ClickUp's Agiles Projektmanagement Werkzeuge

Scrum Boards erleichtern die agile Entwicklung, indem sie Transparenz, Flexibilität, Verantwortlichkeit und Fokus für das Team bieten.

1. Prioritätensetzung und Fokussierung

Ein Scrum-Board hilft Ihnen bei der Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Wert und Sprint-Zielen und verhindert, dass Teammitglieder überwältigt werden oder sich ablenken lassen.

Die Begrenzung der Anzahl der Aufgaben in jeder Spalte sorgt für Konzentration und verhindert das Wechseln des Kontexts, was zu größerer Effizienz führt.

2. Erhöhte Agilität und Anpassungsfähigkeit

Scrum Boards ermöglichen dynamische Anpassungen des Arbeitsablaufs auf der Grundlage des täglichen Feedbacks und sich ändernder Prioritäten.

Die visuelle Darstellung der Arbeit ermutigt die Teammitglieder, Verantwortung für ihre Aufgaben zu übernehmen und effektiv mit anderen Teams zusammenzuarbeiten.

3. Kontinuierliche Verbesserung

Regelmäßige Retrospektiven, die auf den Erkenntnissen des Scrum Boards basieren, helfen Ihnen, Verbesserungsmöglichkeiten für Ihr Team zu identifizieren und anzugehen.

Die visuelle Verfolgung des Fortschritts dient auch als Motivation, Aufgaben zu erledigen und Sprint-Ziele zu erreichen.

Moderne digitale Scrum Boards bieten Ihnen Metriken und Berichte, um die Teamleistung zu analysieren und den Projektfortschritt objektiv zu verfolgen.

Mithilfe dieser Daten können Sie fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung, die Priorisierung von Funktionen und die Projektausrichtung treffen.

5. Erweitertes Risikomanagement

Der iterative Charakter des Scrum-Frameworks und die Flexibilität eines Scrum-Boards ermöglichen es Ihnen, Pläne und Prioritäten schnell anzupassen, um auf Herausforderungen zu reagieren.

Durch die Förderung einer zielgerichteten und rechtzeitigen Erledigung von Aufgaben können Scrum Boards dazu beitragen, Stress abzubauen und Burnout bei Teammitgliedern zu verhindern.

Wie unterscheidet sich ein Scrum-Board von einem Kanban-Board?

Verfolgen Sie alles von der Entwicklung bis zur Markteinführung mit ClickUp's Kanban-Tafel Ja, sowohl die agilen Scrum-Boards als auch die Kanban-Boards sind agile Teammanagement-Tools, die bei der Visualisierung eines Projekts helfen. Aber die Ähnlichkeit endet hier.

1. Schwerpunkt

Scrum Board: Der Schwerpunkt liegt auf Time-Boxed Sprints mit definierten Zielen und der Lieferung von Arbeitsschritten am Ende jedes Sprints. Sie arbeiten also in Schüben auf bestimmte Meilensteine hin Kanban-Board: Konzentriert sich auf einen kontinuierlichen Fluss und priorisiert die Aufgaben nach ihrem Wert und ihrer Verfügbarkeit. Dabei handelt es sich eher um einen konstanten Arbeitsfluss, der in Bezug auf die Prioritäten flexibel ist und ohne feste Fristen voranschreitet

2. Aufbau

Scrum Board: Vordefinierte Workflow-Stufen wie To Do, In Progress und Done Kanban-Tafel: Keine festen Phasen. Swimlanes helfen bei der Kategorisierung von Aufgaben (z. B. nach Abteilung, Funktion oder Benutzergeschichte), wobei der Schwerpunkt auf der Begrenzung der in Arbeit befindlichen Aufgaben (WIP) liegt, um Überlastung zu vermeiden

3. Planung und Kontrolle

Scrum Board: Folgt einemsprint-Planungsprozess mit festgelegten Zielen und Schätzungen. Der Fortschritt wird in täglichen Stand-up-Meetings und Retrospektiven überprüft und angepasst Kanban-Tafel: Flexibler und reaktiver. Aufgaben können jederzeit hinzugefügt und auf der Grundlage der aktuellen Kapazität priorisiert werden. Die kontinuierliche Verbesserung wird durch regelmäßige Flussanalysen und Anpassungen vorangetrieben

4. Entscheidungsfindung

Scrum Board: Entscheidungen werden in der Regel während der Sprint-Planung getroffen und während des Sprints überprüft, wobei danach nur noch begrenzte Änderungen möglich sind Kanban-Board: Ermutigt zu ständiger Anpassung und Prioritätensetzung auf der Grundlage neuer Informationen und sich ändernder Umstände. Entscheidungen werden spontan getroffen

5. Metriken und Messung

Scrum Board: Fördert das Gefühl der gemeinsamen Verantwortung und das Engagement für das Erreichen der Sprint-Ziele. Die Teammitglieder arbeiten in einer eng verbundenen Einheit zusammen Kanban-Board: Betont die individuelle Verantwortlichkeit und kontinuierliche Verbesserung. Die Teammitglieder arbeiten unabhängiger und konzentrieren sich auf den gesamten Arbeitsfluss

Die Wahl zwischen Scrum und Kanban hängt von den Anforderungen Ihres Projekts und den Präferenzen Ihres Teams ab.

Wenn Sie Struktur, Vorhersehbarkeit und häufige Lieferungen benötigen, ist ein Scrum-Board vielleicht die richtige Wahl. Wenn Sie jedoch mehr Wert auf Flexibilität, kontinuierlichen Fluss und schnelle Anpassungsfähigkeit legen, ist Kanban die bessere Wahl.

Sie können auch einen hybriden Ansatz wählen. Dabei werden Elemente von Scrum und Kanban kombiniert, um ein maßgeschneidertes System zu schaffen, das für Ihr Team am besten geeignet ist. 🎉

Welches Agile Scrum Board ist das Beste? ClickUp, natürlich!

Inzwischen haben Sie sicher verstanden, dass die robusten Funktionen von ClickUp nicht nur mit dem Scrum-Framework übereinstimmen, sondern auch die für ein erfolgreiches agiles Projektmanagement erforderliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bieten.

Hier erfahren Sie, wie Sie Scrum-Boards noch effizienter nutzen können:

Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Board-Ansicht, um Aufgabenkarten auf Ihrem Scrum-Board einfach zu verschieben

Erstellen SieBenutzerdefinierte Aufgabenstati mit Sortier-, Filter- und Tag-Funktionen, die die Kategorisierung erleichtern

Reduzieren Sie manuelle Arbeit mit 50 +ClickUp's Automatisierung abläufe

Benutzerdefiniert erstellenClickUp Dashboards und erhalten Sie detaillierte visuelle Berichte über die Leistung Ihres Teams

Verwenden SieClickUp's Aufgabenmanagement Kanban Vorlage um Aufgaben zu visualisieren und zu organisieren, Arbeitsabläufe zu verfolgen und zu optimieren und teamübergreifend zusammenzuarbeiten

Erstellen Sie eine visuelle Präsentation, fügen Sie schnell Aufgaben hinzu oder entfernen Sie sie, und eliminieren Sie mühsame Daten mitClickUp's Kanban View Roadmap Vorlage ## Allgemeine FAQs

Was ist der Zweck eines Scrum-Boards?

Ein Scrum-Board hilft Ihnen, Ihre Projektreise zu visualisieren, sich zu konzentrieren, effektiv zusammenzuarbeiten, sich an Veränderungen anzupassen und sich motiviert zu fühlen - all das führt zu einem erfolgreichen und gemeinschaftlichen Projektabschluss.

Wie sieht ein Scrum Board aus?

Ihr Scrum Board kann eine der beiden Formen annehmen, je nachdem, womit Sie sich wohlfühlen.

Physikalisches Scrum Board: Stellen Sie sich ein physisches Whiteboard in einem Teamraum vor, gefüllt mit bunten Haftnotizen, die sich zwischen Spalten wie "Product Backlog", "Sprint Backlog", "In Progress" und "Done" bewegen

Stellen Sie sich ein physisches Whiteboard in einem Teamraum vor, gefüllt mit bunten Haftnotizen, die sich zwischen Spalten wie "Product Backlog", "Sprint Backlog", "In Progress" und "Done" bewegen Digitales Scrum-Board: Stellen Sie sich eine Online-Schnittstelle mit digitalen Karten vor. Diese sind je nach Priorität farblich kodiert und schwimmen in Bahnen für verschiedene Funktionen. Fortschrittsbalken helfen Ihnen, den Prozentsatz der Sprintfertigstellung zu verfolgen

Wie unterscheidet sich ein Scrum-Board von einem Kanban-Board?

Vom Konzept her sind sie unterschiedlicher, als Sie sich vorstellen können.

Scrum-Board: Wie bei einem Sprint-Wettkampf arbeiten Sie in kurzen Schüben auf definierte Ziele hin und liefern am Ende jeder Runde fertige Teile ab. Denken Sie an Struktur, Fristen und Vorhersehbarkeit

Wie bei einem Sprint-Wettkampf arbeiten Sie in kurzen Schüben auf definierte Ziele hin und liefern am Ende jeder Runde fertige Teile ab. Denken Sie an Struktur, Fristen und Vorhersehbarkeit Kanban-Tafel: Eher wie ein fließender Fluss, bei dem sich die Aufgaben je nach Priorität und verfügbarer Kapazität kontinuierlich bewegen. Der Schwerpunkt liegt auf einem reibungslosen Fortschritt, flexiblen Anpassungen und der Vermeidung von Überlastung

Natürlich ist es am besten, wenn Sie es selbst ausprobieren. ClickUp bietet verschiedene Scrum- und Kanban-Tools, die Ihnen dabei helfen, die beste Lösung zu finden und Ihre agilen Prozesse zu verbessern!