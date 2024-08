die 15 besten Scrum-Tools für das Projektmanagement im Jahr 2024

Sicher, der Scrum-Rahmen kann unendlich viele Möglichkeiten zur Problemlösung eröffnen.

Es kann Ihnen helfen, Entscheidungen schnell zu treffen, Kundenfeedback effizient zu berücksichtigen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten.

Aber wenn es darum geht, an die richtige Tür für die richtigen Scrum-Tools zu klopfen, ist die Entscheidung nicht einfach.

Sie kann so beängstigend sein wie die Wahl eines neuen Hauses. Sie sind sich nicht sicher, ob es Ihre Erwartungen erfüllt oder ob es Sie stattdessen verfolgen wird. 👻

Wir können Ihnen zwar nicht helfen, sich für ein schickes Haus zu entscheiden, aber wir können Ihnen die besten Scrum-Tools zur Auswahl anbieten. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 15 besten Scrum-Tools für projektleitung mit den wichtigsten Funktionen und Preisen.

Lassen Sie uns beginnen.

Scrum-Tools sind spezialisierte Softwareanwendungen, die zur Unterstützung der agilen Scrum-Methodik entwickelt wurden und die Zusammenarbeit im Team sowie das Projektmanagement in einem flexiblen, iterativen Prozess erleichtern. Diese Tools bieten Funktionen wie die Sprint-Planung, backlog-Verwaltung , Fortschrittsverfolgung durch Tafeln oder Dashboards und Echtzeit-Kommunikationsoptionen zur Verbesserung der Teamsynergie.

Durch den Einsatz von Scrum-Tools können Teams ihre Arbeitsabläufe straffen, Aufgaben effektiver priorisieren und sich schnell an Änderungen anpassen, was letztlich zu produktiveren und effizienteren Projektergebnissen führt. Scrum-Tools sind für moderne Entwicklungsteams unverzichtbar und verkörpern die agilen Prinzipien der Zusammenarbeit, des Kundenfeedbacks und der kontinuierlichen Verbesserung.

Es gibt Hunderte von agile Werkzeuge für das Scrum-Projektmanagement. Lassen Sie uns die 15 besten Scrum projektmanagementsoftware heute verfügbar!

1. ClickUp - Das Beste für Scrum-Projektmanagement

ClickUp 3.0 gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansichten zu transformieren und zu wechseln, während Sie Aufgaben direkt mit ClickUp AI bearbeiten

**ClickUp ist eine der am besten bewerteten Scrum-Projektmanagement-Apps, die produktive, agile Teams verwenden, um ihre Sprints zu verwalten.

Ob Sie ein Product Owner, ein Scrum Master oder ein scrum-Team mitglied, hat ClickUp einige raffinierte Funktionen, die Ihnen bei der Fehlerverfolgung, dem Sprint-Management und der Produkteinführung helfen können.

Aber hier ist das, was den Deal besiegelt.

Diese Scrum-App hat eine funktionsreiche Kostenloser Forever Plan unterstützt Sprints, Gantt-Diagramm, unbegrenzte Aufgaben, Echtzeit-Zusammenarbeit und mehr.

Werfen wir einen kurzen Blick auf einige nützliche ClickUp-Funktionen für agile Teams.

ClickUp Hauptfunktionen

ClickUp-Sprints clickUp Sprints: fördern die Zusammenarbeit durch die Festlegung von Sprint-Terminen, Prioritäten und die Zuweisung von Sprint-Punkten, so dass jeder weiß, wann er was zu tun hat

ClickUp KI clickUp AI: Automatische Aufgabenzuweisung, Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und intelligente Benachrichtigungen, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben

Burndown und Burnups : Sehen Sie in einem Burndown-Diagramm, wie Ihr Team abschneidet und im Vergleich zum geplanten Ziel. Sie können auch eineburnup-Diagramm verwenden, um die zu erledigende Arbeit und die bereits erledigte Arbeit im Auge zu behalten

: Sehen Sie in einem Burndown-Diagramm, wie Ihr Team abschneidet und im Vergleich zum geplanten Ziel. Sie können auch eineburnup-Diagramm verwenden, um die zu erledigende Arbeit und die bereits erledigte Arbeit im Auge zu behalten Kumulativer Fluss : visualisieren Sie auf einfache Weise Engpässe, indem Sie verfolgen, wo sich Aufgaben basierend auf ihrem aktuellen Status befinden

: visualisieren Sie auf einfache Weise Engpässe, indem Sie verfolgen, wo sich Aufgaben basierend auf ihrem aktuellen Status befinden Geschwindigkeit : Sie können die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben in wöchentlichen Intervallen und die durchschnittliche Geschwindigkeit in einem Diagramm ablesen

: Sie können die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben in wöchentlichen Intervallen und die durchschnittliche Geschwindigkeit in einem Diagramm ablesen Abhängigkeiten von Aufgaben : Fügen Sie "blockierende" oder "wartend auf"-Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Team weiß, woran es zuerst arbeiten muss

Fügen Sie "blockierende" oder "wartend auf"-Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Team weiß, woran es zuerst arbeiten muss Benutzerdefinierte Aufgabenstati : Fügen Sie Ihren Aufgaben verschiedene Stadien hinzu, damit Sie als Scrum Master wissen, woran alle arbeiten

Fügen Sie Ihren Aufgaben verschiedene Stadien hinzu, damit Sie als Scrum Master wissen, woran alle arbeiten Mehrere Ansichten : sehen Sie Ihre Arbeit so, wie Sie es wünschen. Wählen SieAnsicht der Tafel um schnell Aufgaben zwischen den Spalten zu ziehen und abzulegen. Verwenden Sie dieGantt-Ansicht um Zeit zu planen, Ressourcen zu verwalten und Abhängigkeiten zu visualisieren

sehen Sie Ihre Arbeit so, wie Sie es wünschen. Wählen SieAnsicht der Tafel um schnell Aufgaben zwischen den Spalten zu ziehen und abzulegen. Verwenden Sie dieGantt-Ansicht um Zeit zu planen, Ressourcen zu verwalten und Abhängigkeiten zu visualisieren To-do-Listen : Hinzufügen von Formatierungen, Einfärben und Verknüpfen von Elementen mit Zuweisern oder Aufgaben, um Listen in umsetzbare Arbeitsabläufe zu verwandeln

: Hinzufügen von Formatierungen, Einfärben und Verknüpfen von Elementen mit Zuweisern oder Aufgaben, um Listen in umsetzbare Arbeitsabläufe zu verwandeln Zeitschätzungen : Legen Sie Erwartungen fest und verwalten Sie die Arbeitslast, indem Sie Zeitschätzungen für Teammitglieder zuweisen

: Legen Sie Erwartungen fest und verwalten Sie die Arbeitslast, indem Sie Zeitschätzungen für Teammitglieder zuweisen Wiederkehrende Aufgaben : Rationalisieren Sie jede Art von sich wiederholenden Szenarien, von tägliche Scrum-Meetings bis hin zu Projekt-SOPs

: Rationalisieren Sie jede Art von sich wiederholenden Szenarien, von tägliche Scrum-Meetings bis hin zu Projekt-SOPs ClickUp-Dokumente : Erstellen Sie Roadmaps und skizzieren Sie Prozesse für Ihr agiles Team. Zusammenarbeit und Bearbeitung in Echtzeit, Zuweisung von Kommentaren, Erstellen und Verknüpfen von Aufgaben, usw.

Integrationen : Integrieren Sie mit anderen Arbeitsanwendungen wieGitHub,GitLab,BitBucket,Google Kalender, undMicrosoft Outlook *Vorgefertigte Vorlagen: Verwenden SieClickUp's Agile Scrum Management Vorlage um Backlogs, Sprints, Testmanagement und Retrospektiven zu verfolgen

Diese Vorlage bietet Agile Scrum-Teams eine Lösung, die die Bereitstellung von Software nach der Agile Scrum-Methodik standardisiert

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp-Benutzerbewertungen

G2 : 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

ClickUp Kundenrezensionen

"ClickUp hat meine Arbeitsweise völlig verändert. Ich kann mir nicht vorstellen, es nicht zu benutzen. Es ist fast so weit gekommen, dass ich etwas, das nicht in ClickUp enthalten ist, auch nicht tue. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, wird es exponentiell nützlich." - G2Crowd "Lebensveränderndes Werkzeug. Bringt die dringend benötigte Perspektive auf Aufgaben mit hoher Priorität zurück. Hilft dabei, den Überblick darüber zu behalten, was wir in einem bestimmten Jahr erreicht und wofür wir mehr Zeit aufgewendet haben. Kann nicht ohne leben!" - Capterra Geprüfte Bewertung

2. ActiveCollab - Das Beste für die Scrum-Planung

ActiveCollab ist eine werkzeug zur Projektverwaltung mit dem Sie Ihr Scrum-Projekt planen, organisieren, kommunizieren und zusammenarbeiten können.

Als Scrum Master können Sie Ihre Arbeit in umsetzbare Aufgaben aufteilen und sie den richtigen Personen zuweisen.

ActiveCollab ist jedoch nicht sehr aktiv, wenn es darum geht, projektübergreifend nach Elementen zu suchen.

ActiveCollab Hauptmerkmale

Erinnerungen an Startdatum und Fälligkeitsdatum

Aktionsfähige Aufgaben und Unteraufgaben

Unbegrenzte Anzahl von Projekten

Farbige Etiketten zur Organisation von Aufgaben

ActiveCollab Preise

ActiveCollab bietet eine kostenlose Version. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $9/Monat für bis zu drei Benutzer.

ActiveCollab Benutzerbewertungen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

ActiveCollab Kundenrezensionen

"Unser Team verwaltet alle unsere Projekte mit ActiveCollab, und das schließt Budgetierung, Aufgaben und zeitmanagement . Ohne sie würden wir in einem Meer von E-Mails und Slack-Nachrichten untergehen." - Capterra Verified Review "Ich wünschte, es würde eine Verbindung zu anderen projektmanagement-Tools wie Basecamp, Asana, usw. Ich arbeite mit vielen Auftragnehmern und Anbietern zusammen, und wenn ich alles in Active Collab erledigen könnte und dann ein Ticket in deren Plattformen erstellen würde, wäre das großartig." - Capterra Verifizierte Bewertung Sieh dir das an_ ActiveCollab Alternativen !

3. easyBacklog - Am besten geeignet für die Verwaltung von Sprint Backlogs

easyBacklog ist ein Sprint Backlog Management Tool für Scrum Teams, die nach kostenlosen Scrum Tools suchen.

Mit diesem Scrum-Tool können Sie ganz einfach Versionen Ihres Sprint Backlogs erstellen und diese vergleichen. Sie können auch Kostenvoranschläge erstellen und den verschiedenen Elementen Budgets zuweisen.

Allerdings verfügt das Tool nicht über eine spezielle mobile App.

Es sieht so aus, als würde easyBacklog den Zugriff auf Ihre Arbeit von überall her nicht erleichtern.

easyBacklog Hauptmerkmale

In Themen gruppierte Geschichten

Priorisierung durch Ziehen und Ablegen

Burnup- und Burndown-Diagramme

Farbcodierte Kategorisierung

easyBacklog Preise

easyBacklog ist ein kostenloses Scrum-Tool.

easyBacklog Benutzerbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Infinity - Am besten für die Projektverfolgung

Infinity ist ein aufstrebendes Scrum-Tool mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einfacher Drag-Drop-Funktionalität.

Mit dieser agilen Projektmanagement-Software behalten Sie den Überblick über die Vorgänge in jedem Sprint. Sie können auch Aufgaben zuweisen, den Fortschritt visualisieren, Elemente für zukünftige Sprints vorbereiten und vieles mehr.

Aber es gibt einen Haken.

Diesem Projektmanagement-Tool fehlt eine Dashboard-Funktion.

Machen Sie sich darauf gefasst, in die Unendlichkeit zu starren, um den Überblick über mehrere Projekte auf einmal zu behalten. 🥴

Infinity Hauptmerkmale

Vorgefertigtescrum-Vorlagen um Zeit zu sparen

Einfaches Umschalten zwischen mehreren Ansichten

Unbegrenzte Anzahl von Ordnern und Unterordnern zur Organisation der Arbeit

Mehr als 2000 Integrationen von Drittanbietern

Infinity-Preise

Die Preise für den kostenpflichtigen Plan dieses agilen Tools beginnen bei $9/Nutzer pro Monat.

Infinity Benutzerbewertungen

G2 : 4.6/5 (10+ Bewertungen)

: 4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

Infinity Kundenrezensionen

"Mir gefällt, wie einfach das Programm für kleine Teams zu benutzen ist. Ich kann die Ansichten der verschiedenen Tafeln umschalten, um sie in einem Kalender zu sehen und sie nach Priorität/Name/Kategorie zu sortieren." - GetApp Bewertungen "Ich könnte meine Schriftstellerkarriere ohne Infinity nicht mehr bewältigen. Jedes Buch hat seine eigene Fülle an wichtigen und unwichtigen Aufgaben, mit Fälligkeitsdaten, Startdaten, Erledigungsdaten usw., und Infinity verwaltet das alles wunderbar." - GetApp-Bewertungen

5. MeisterTask - Beste webbasierte Scrum-Software

MeisterTask ist eine großartige webbasierte Scrum-Software, mit der Sie product Backlogs und Sprints mit Leichtigkeit.

Es ist ein gutes agiles Projektmanagement-Tool, wenn Sie gerade erst mit dem Scrum-Ansatz beginnen, aber es hat einige Einschränkungen. Zunächst einmal fehlt eine Funktion zur Nachverfolgung oder zum Fälligkeitsdatum, sodass Sie wichtige Termine verpassen könnten.

Unterm Strich: MeisterTask ist kein Meister der Aufgabenverwaltung.

MeisterTask Hauptmerkmale

Flexible Kanban-Tafeln

Eingebaute Automatisierungen

Aufgabenlimits zur Verbesserung des Teamfokus

Integriert mit anderentools wie Outlookdropbox, etc.

MeisterTask Preise

MeisterTask hat einen kostenlosen Plan. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 4,19 $/Benutzer pro Monat (jährliche Zahlung).

MeisterTask Benutzerbewertungen

G2 : 4.6/5 (160+ Bewertungen)

: 4.6/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (950+ Bewertungen)

MeisterTask Kundenrezensionen

"Die einzige Sache, mit der ich nicht wirklich zufrieden bin, ist die Unmöglichkeit, Aufgaben von einem Abschnitt in einen anderen zu verschieben. Ich weiß nicht, warum wir das tun können! Man kann immer nur eine Aufgabe auf einmal verschieben. Außerdem ist die Bildlaufleiste ziemlich klein und schwer anzuklicken, weil sie ziemlich dünn ist. Die kostenlose Version unterstützt keine wiederkehrenden Aufgaben, das sollte man also bedenken, wenn man nicht dafür bezahlen will." - Capterra Verified Review "Ich wünschte, die kostenlose Version hätte mehr Projekte - etwa 4 bis 6 wären toll. Mein Budget erlaubt es mir vielleicht, die Vollversion (ich glaube Pro) zu kaufen. Ich verwende es im Moment nur für mich selbst, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen davon Gebrauch machen könnte. Wie bei den meisten To-do-Apps fehlt auch hier eine vernünftige Schlummerfunktion. Manchmal bin ich mitten in der Arbeit an einer Aufgabe und brauche ein paar Minuten mehr, um sie zu erledigen - eine Schlummerfunktion für einen anstehenden Punkt ist immer hilfreich." - Capterra Verified Review Sieh dir das an_ MeisterTask Alternativen !

6. Nutcache - Das Beste für die Versionsverwaltung

Nutcache ist eine Scrum-Software, mit der Sie Aufgaben sowohl auf einfacher als auch auf komplexer Ebene planen, organisieren und analysieren können.

Mit diesem Scrum-Tool können Sie ein Sprint-Ziel definieren, die Sprint-Dauer wählen oder Sprints mit Releases verknüpfen. Durch die Messung des Aufgabenfortschritts können Sie außerdem auf dem richtigen Weg bleiben.

Allerdings fehlen in Nutcache bestimmte Berichtsfunktionen wie Finanz- oder projektbezogene Berichte.

Nutcache Hauptfunktionen

Sprints mit Dauer, Aufgaben und Story Point

Berichte und Zeiterfassungsfunktionen

Farbcodierte Zeitpläne

Gantt-Diagramm zur visuellen Organisation von Aufgaben

Nutcache Preise

Sie können sich entweder für den kostenlosen Plan oder den kostenpflichtigen Plan entscheiden, der bei $6/Nutzer pro Monat beginnt.

Nutcache Benutzerbewertungen

G2 : 4.1/5 (10+ Bewertungen)

: 4.1/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

Nutcache Kundenrezensionen

"Nutcache macht es einfach, den Überblick über mehrere Kundenprojekte zu behalten und innerhalb des Projekts nach verschiedenen Dienstleistungen zu unterteilen, die wir anbieten." - G2Crowd "Die Weboberfläche ist einfach zu bedienen, aber in einigen Fällen zu simpel." - G2Crowd

7. OrangeScrum - Das Beste für Scrum-Projektmanagement

OrangeScrum ist eine All-in-One-Projektmanagement-Software, die sich am besten für das Management von Bauprojekten eignet.

Dieses Scrum-Tool bietet funktionen wie Zeitprotokoll , Kanban-Ansicht, Daily Scrum, Rechnungsstellung usw.

Allerdings ist der Basisplan zu einfach,, während andere agile Tools, die wir hier behandeln, bereits in der kostenlosen Version über fortgeschrittenere Funktionen verfügen.

OrangeScrum Hauptmerkmale

Benutzerdefinierter Aufgabenstatus zur Erstellung maßgeschneiderter Workflows

Scrum-Boards und Sprint-Berichte

Geschwindigkeitsdiagramme für eine bessere Planung

Backlogs zur Auflistung von Produktideen, Stories, Aufgaben, Bugs und Teilaufgaben

OrangeScrum Preise

Der Basisplan dieser Scrum-Software beginnt bei $9/Monat für bis zu zehn Benutzer.

OrangeScrum Benutzerbewertungen

G2 : 4.5/5 (20+ Bewertungen)

: 4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

OrangeScrum Kundenrezensionen

"Gibt einem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen eine einfache Möglichkeit, sich zu organisieren und die Effizienz zu steigern." - Capterra Verifizierte Bewertungen "Orangescrum hat es uns sehr leicht gemacht, unsere Projekte zu verfolgen und unsere Kunden über ihre Projekte auf dem Laufenden zu halten. Es gab uns auch die Möglichkeit, dass die Kunden alle Inhalte für ihre Projekte einreichen konnten, was die Anzahl der E-Mails mit Projektmaterial reduzierte. Da alle unsere Projektunterlagen an einem Ort gespeichert sind, ist es für alle Projektbeteiligten einfach, sich über neue Dateien und Änderungen auf dem Laufenden zu halten." - Capterra Verifizierte Bewertungen

8. ScrumDo - Das Beste für die Skalierung von Scrum-Projekten

Wenn Sie nach einem agilen Tool suchen, das Sie skalieren können, schauen Sie sich ScrumDo an.

Mit seinen leistungsstarken Berichtsfunktionen können Sie Ihre Projektleistung genau überwachen. Sie können zwischen Histogrammen, Burndown, Burnups, kumulativen Flussdiagrammen usw. wählen.

Was ist in ScrumDo nicht so gut machbar?

ScrumDo bietet keine Funktion zur Ansicht der Zeitachse.

ScrumDo Hauptmerkmale

Iterationsplanung durch Ziehen und Ablegen

Benutzerdefinierte Berichtsprofile

Eingebaute Workflow-Überwachung

Ansicht von Abhängigkeitsbeziehungen

ScrumDo Preise

Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $8,99/Monat für bis zu zehn Benutzer.

ScrumDo Benutzerbewertungen

G2 : 4.1/5 (10 Bewertungen)

: 4.1/5 (10 Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (5+ Bewertungen)

ScrumDo Kundenrezensionen

"Wir benutzen ScrumDo, um unsere Non-Profit-Organisation zu verwalten. Ich verwende es zum Erstellen und aufgaben zu priorisieren für mein Team und ich verfolge damit auch den täglichen Fortschritt. Es hat eine großartige Berichtsfunktion und bietet viel Flexibilität bei der Anpassung des Boards." - Capterra Verified Reviews "Einfache Visualisierung des Projektstatus unter Verwendung einer SCRUM-Methodik. Einfach hinzuzufügen und den Mitarbeitern beizubringen, wie man es benutzt." - G2Crowd

9. Scrumwise - Das Beste für agile Teams

Scrumwise ist ein einfaches und intuitives agiles Scrum-Tool mit Standard-Scrum-Funktionen.

Was ist das Besondere an Scrumwise?

Es verfügt über eine digitale Post-its-Funktion, mit der Teams Backlog-Grooming-Sitzungen durchführen können.

Allerdings ist die Zugriffskontrollfunktion nicht sehr flexibel, so dass es ratsam wäre, nach einigen Scrumwise-Alternativen auf der Liste zu suchen.

Scrumwise Hauptmerkmale

Freigabe-Management

Burndown-Diagramme, die Urlaube und Zeitzonen einbeziehen

Native Zeiterfassung

Einfach zu verwendende Aufgabentafeln

Scrumwise Preise

Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $9/Benutzer pro Monat.

Scrumwise Benutzerbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (10 Bewertungen)

Scrumwise Kundenrezensionen

"Ein großartiges Sprint-Management-Tool, das erschwinglich und einfach für das gesamte Team ist - Design, Entwicklung, QA - um es zu nutzen und zu verwenden." - Capterra Verifizierte Bewertungen "Es ist einfach zu benutzen und gibt einen besseren Überblick über den Entwicklungsprozess und den Fortschritt. Allerdings wäre es toll, ein System zur Fehlerverfolgung und eine bessere Zugriffsverwaltung zu haben, z.B. die Kontrolle des Zugriffs auf jedes Projekt und die Möglichkeit, Lese- und Schreibzugriffe zu vergeben." - Capterra Verifizierte Bewertungen

10. Smartsheet - Das Beste für durchgängiges Arbeitsmanagement

Smartsheet-Projektmanagement-Tool ermöglicht Ihnen die Skalierung von einem einzelnen Projekt zu einem durchgängigen Arbeitsmanagement.

Dieses Scrum-Tool im Tabellenkalkulationsstil hilft bei der Verwaltung von Arbeitsabläufen und verbessert die Zusammenarbeit.

Allerdings ist es nicht sehr anfängerfreundlich.

Smartsheet Hauptmerkmale

Workflow-Automatisierungen

Aufgaben- und Budgetverfolgung

Integration mit anderen Tools wie Google Drive, Salesforce

Mehrere Ansichten wie Gitter, Karte, Gantt und Kalender

Smartsheet Preise

Der kostenpflichtige Plan von Smartsheet beginnt bei $14/Nutzer pro Monat.

Smartsheet Benutzerbewertungen

G2 : 4.3/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,700+ Bewertungen)

Smartsheet Kundenrezensionen

"Wir sind ein kleines Team ohne einen eigenen Projektmanager und mussten alles selbst einrichten. Das war gut für sehr einfache projektverfolgung und die Vorlagen sind hilfreich, aber es wurde sehr kompliziert, wenn man versuchte, die Vorlagen anzupassen." - Capterra Verifizierte Bewertungen "Ich bin absolut begeistert von der Software und dem Unternehmen. Das System entspricht unseren Bedürfnissen und ist flexibel, wenn wir Anpassungen vornehmen müssen. Obwohl die Kosten für den Start ziemlich hoch sind, lohnt es sich jedes Jahr, da es unsere Prozesse rationalisiert und uns erlaubt, effizienter zu sein." - Capterra Verified Reviews

11. Trello - Das Beste für die Kanban-Methodik

Dank seiner Einfachheit und Anpassungsfähigkeit ist Trello eines der besten Scrum-Projektmanagement-Tools auf dem Markt.

Mit Trello können Sie fast alles verfolgen, sogar ein persönliches Projekt. Wenn es um ein Scrum-Projekt geht, können Sie einfache Kanban-Boards erstellen, um Sprints zu verfolgen und an Projekten zusammenzuarbeiten.

Aber wissen Sie was?

Dieser Scrum-Software fehlt eine entscheidende Scrum-Funktion: das Berichtswesen. Vergleich Jira zu Trello !

Trello Hauptmerkmale

Unbegrenzte Anzahl von Boards zur Planung und Verfolgung von Sprints

Power-Ups zur Integration mit anderen Tools

Karten zum Hinzufügen von Kommentaren, Anhängen, Checklisten und Fälligkeitsdaten

Eingebaute Automatisierungen mit dem Trello-Butler

Preise für Trello

Trello bietet einen kostenlosen Plan an. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $12,50/Benutzer pro Monat.

Trello Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (11.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (11.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (19,500+ Bewertungen)

Trello Kundenrezensionen

"Bis jetzt macht Trello einen guten Job. Das, was beworben wird, wird wie erwartet gemacht. Die einzige Sache, die ich erwähnen möchte, ist die moderne Benutzeroberfläche. Ich würde mir einen neuen und frischen Look für diese Software wünschen, der die Benutzererfahrung effektiver macht." - G2Crowd "Trello ist ein großartiges Tool, aber es ist in Bezug auf die Projekte, die es verwalten kann, eingeschränkt. Trello ist ideal für kleine Aufgaben, aber nicht für große." - Capterra Verifizierte Bewertung Sieh dir das an_ rello alternatives !

Yodiz ist ein weiteres Scrum-Tool, das über eine Reihe von Funktionen verfügt.

Sie können Ihr Sprint Backlog, Epis und Releases verwalten, ohne eine Drittanbieter-App zu integrieren.

Allerdings ist die Kompatibilität dieses agilen Tools mit Recherchetools, mobilen Apps und Scanning verbesserungswürdig.

Yodiz Hauptmerkmale

Produkt-Backlog-Vorlagen

Plantafel zur Anzeige mehrerer Projektdaten

Epics für das Feature-Management

Burndown-Tracking, Story-Zuordnung usw. zur Verbesserung der Sichtbarkeit

Yodiz-Preise

Yodiz hat einen kostenlosen Plan für bis zu drei Teammitglieder. Die kostenpflichtige Version dieser Scrum-Software beginnt bei $3/Benutzer pro Monat.

Yodiz-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (20+ Bewertungen)

: 4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A

Yodiz Kundenrezensionen

"Hilfedokumentation ist grundlegend - Vergleichsweise wenige Integrationen, aber mit der Zapier-Integration ist es jetzt möglich, Hunderte von Anwendungen zu verbinden."- Capterra Verified Review "Es bietet alles, was ich brauche: Bugtracking, Kanban Wall, User Story Tracking, Github Integration, Benachrichtigungen. Es ist billig, es ist effektiv, und es ist einfach zu bedienen." - G2Crowd

13. Zoho Sprints - Das Beste für die Verwaltung von Sprints

Zoho Sprints ermöglicht es Ihnen, Backlogs und Epics zu erstellen, um Ihre Aufgaben zu strukturieren. Mit diesem Scrum-Tool können Sie auch einen Zeitplan sprint-Planung treffen und Einladungen mit Ort und Dauer verschicken.

Sie können jedoch nicht mehrere Projekte auf einmal zusammen mit den entsprechenden Sprints anzeigen.

Sprint zu einem anderen Tool, vielleicht?

Die wichtigsten Funktionen von Zoho Sprints

Individueller Arbeitsstatus und personalisiertes Scrum Board

Epics zur Strukturierung der Arbeit

Etiketten und Checklisten zur Rationalisierung von Aufgaben

Jenkins-Integration zur Planung und Verfolgung von Releases

Preise für Zoho Sprints

Der kostenpflichtige Plan von Zoho beginnt bei $14/Monat (bis zu 12 Benutzer).

Zoho Sprints Benutzerbewertungen

G2 : 4.5/5 (80+ Bewertungen)

: 4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

Zoho Sprints Kundenrezensionen

"Wir mögen die Einfachheit der Schnittstelle und die Leichtigkeit, mit der wir unsere Mitarbeiter in das Tool einweisen können. Wenn das Tool dem Projekt im Weg steht, können wir es wieder loswerden. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden damit, wie einfach es für die Mitarbeiter war, sich in das Tool einzuarbeiten." - Capterra Verified Review "Für Sprint-basierte Projekte geht es um die einfachste Software, aber mit robuster Berichterstattung." - Capterra Verified Review

14. Wrike - Das Beste für individuelle Arbeitsabläufe

Wrike ist eine einfach zu bedienende agile Projektmanagement-Software, die maßgeschneiderte Workflows, Berichte, Dashboards, Anfrageformulare usw. bietet.

Allerdings trifft Wrike bei einigen Projektmanagern nicht den Nerv der Zeit, da die kostenpflichtigen Pläne recht teuer sind.

Hauptmerkmale von Wrike

Interaktives Gantt-Diagramm

Benutzerdefinierte Anfrageformulare

Vorgefertigte Arbeitsabläufe

Visuelle Prüfung und automatische Genehmigungssysteme

Wrike-Preise

Wrike bietet einen kostenlosen Plan an. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $9,80/Benutzer pro Monat.

Wrike Benutzerbewertungen

G2 : 4.2/5 (1.600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

Wrike Kundenrezensionen

"Manchmal wirkt sich die Änderung einiger Optionen auf alle Ordner aus; manchmal möchte man, dass eine Option auf die Unterordner angewendet wird, aber sie wird nur auf den Hauptordner angewendet. Die Einrichtung des Tools kann ohne angemessene Schulung ein recht langwieriger Prozess sein" - Technologische Beratung "Ehrlich gesagt, gibt es nicht viel, was ich an Wrike ändern oder nicht mögen würde. Das einzige, was hilfreich wäre, wäre, wenn es eine einfachere Möglichkeit gäbe, Unterhaltungen in Wrike in unsere Google-E-Mails zu übertragen. Ich vergesse manchmal, meine Wrike-Nachrichten zu überprüfen, und wünschte daher, ich würde die Nachrichten synchron in meinen E-Mails erhalten." - G2Crowd Sieh dir das an_ Wrike Alternativen !

15. Jira - Am besten geeignet für agile Software-Entwicklung

Jira ist ein Projektmanagement-Tool das Scrum-Teams mit agilen Berichten und Workflows versorgt.

Die anpassbaren Arbeitsabläufe von Jira können jedoch für manche Benutzer überwältigend und zu komplex sein.

Die wichtigsten Funktionen von Jira

Agile Ansichten wie Scrum-Boards und Kanban-Boards

Projektflexibilität mit anpassbaren Arbeitsabläufen

Anpassbare Dashboards

Verfolgung von Starts, Meilensteinen, Bugs und mehr

Jira-Preise

Jira bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 10 Benutzer. Die monatlichen kostenpflichtigen Jira-Pläne liegen zwischen $7-$14 pro Mitglied.

Jira Benutzerbewertungen

G2: 4.2/5 (3,000+ Bewertungen)

4.2/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

Jira Kundenrezensionen

"Die Ersteinrichtung kann komplex sein, aber es kann auch sehr leistungsfähig sein, wenn man es richtig konfiguriert. Das visuelle Skripting- und Workflow-Tool ist wirklich leistungsfähig und leicht zu erlernen." - Capterra Verified Review "Es hat einige unserer unmittelbaren Geschäftsanforderungen sofort oder mit mäßigem Konfigurationsaufwand gelöst. Aber als vollständige Lösung fehlt es an einer Handvoll einfacher, aber wichtiger Funktionen. Sie "fühlt" sich definitiv wie eine zweite Version an. Es braucht eine dritte." - Capterra Verified ReviewVergleich Linear & Jira !

Verwalten Sie Ihr Team mit Scrum-Projektmanagement-Software

In der schnelllebigen Welt des Projektmanagements kann die Effektivität Ihres Scrum-Tools den Erfolg Ihrer Projekte maßgeblich beeinflussen. Von der Erleichterung einer nahtlosen Kommunikation bis zur Sicherstellung einer umfassenden Verfolgung jedes Sprints kann das richtige Tool den agilen Entwicklungsprozess für Ihr Team verändern. Von der Einfachheit von Trello bis hin zu den robusten Anpassungsmöglichkeiten von Jira ist es wichtig, ein Tool zu wählen, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Workflow-Präferenzen Ihres Teams abgestimmt ist.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen Tool sind, das die besten Funktionen der oben genannten Tools vereint, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp . Mit seinen anpassbaren Ansichten, detaillierten Berichten und der intuitiven Benutzeroberfläche ist ClickUp eine leistungsstarke und dennoch benutzerfreundliche Lösung für das Management Ihrer Scrum-Projekte. Testen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie einen effizienteren und schlankeren Ansatz für agiles Projektmanagement.