Der ultimative Leitfaden für Scrum-Projektmanagement (2024)

bereit, etwas über Scrum-Projektmanagement zu lernen?

Scrum mag wie eine schwierige wissenschaftliche Methode klingen, für die man drei Harvard-Abschlüsse braucht, um sie zu verstehen, aber das ist es nicht! Es ist in Wirklichkeit eine der effizientesten und straffsten Projektmanagement-Methoden, die heute verwendet werden.

Beim Scrum-Projektmanagement wird ein komplexes Projekt in kleine, überschaubare Abschnitte, so genannte Sprints, aufgeteilt. Am Ende eines jeden Sprint-Zyklus stellen Sie Ihr Projekt Ihren Kunden vor und nehmen deren Feedback auf, bevor Sie zum nächsten Zyklus übergehen.

Das wird Wunder für Ihre Produktivität bewirken und Ihr Softwareentwicklungsteam in ein A-Team verwandeln!

In diesem Artikel gehen wir auf alles ein, was Sie über Scrum-Projektmanagement wissen müssen, damit Sie verstehen, wie Sie das Beste daraus machen können.

Fangen wir an.

Was ist Scrum-Projektmanagement? Scrum ist eine moderne Projektmanagement-Methode, die Ihr Projekt in verschiedene Entwicklungszyklen, so genannte Sprints, unterteilt, die in der Regel 2 bis 4 Wochen dauern, damit Sie Ihre Ergebnisse schnell erreichen.

Nachdem jeder Sprint abgeschlossen ist, präsentieren Sie ihn der ihrem Stakeholder (in der Regel der Kunde), die Ihnen Rückmeldung darüber geben, was ihnen gefällt und was nicht. Sie können dann ihr Feedback einarbeiten, bevor Sie zum nächsten Sprint übergehen.

Wofür steht Scrum?

Scrum mag zwar wie ein Akronym für etwas Komplexes erscheinen, ist es aber nicht.

Scrum ist einfach ein Begriff aus dem Rugby-Sport. Beim Rugby stellen sich die Spieler in einer engen Formation zusammen, die Scrum genannt wird. Da das Scrum-Projektmanagement einen so engen Zusammenhalt der Teammitglieder erfordert, wurde dieser Rugby-Begriff zur Beschreibung verwendet.

Und da diese Teams so eng miteinander verbunden sein müssen, ist Scrum der perfekte Weg, um die meisten Probleme zu lösen herausforderungen virtueller Teams verbunden mit remote-Projektmanagement .

Wie unterscheidet sich Scrum vom traditionellen Projektmanagement?

Im traditionellen Projektmanagement arbeiten Sie an Ihrem Projekt als Ganzes. Bei Scrum entwickeln Sie jede Funktion einzeln, und sobald jede Funktion fertig ist, präsentieren Sie sie Ihren Kunden.

Wenn Sie zum Beispiel ein Gerät für Ihre Kunden entwickeln würden, würden Sie ein Jahr lang an der Entwicklung arbeiten, von der Konzeption über die Programmierung bis hin zum Testen des Geräts.

**Erst wenn es fertig ist, würden Sie es Ihren Kunden präsentieren

Dies ermöglicht Ihnen zwar eine ununterbrochene Arbeit, hat aber einen entscheidenden Nachteil:

da Sie das Tool ohne tatsächlichen Kundeninput entwickelt haben, um die Entwicklung zu steuern, gibt es keine Garantie, dass es ihnen gefällt

Denken Sie einmal darüber nach: Wie oft gefällt den Kunden jede einzelne Funktion , die Sie herausbringen?

meistens werden sie ein paar Beschwerden haben, oder?

Scrum-Projektmanagement kann dies lösen.

Schauen Sie sich unser vergleich von Waterfall und Scrum um mehr zu erfahren.

Was ist der Scrum-Prozess?

Bei Scrum entwickeln Sie jede Funktion einzeln, und sobald eine Funktion fertig ist, stellen Sie sie Ihren Kunden vor. Sie geben Ihnen Feedback, und Sie können dieses Feedback einbeziehen, bevor Sie zu den anderen Produktfunktionen übergehen.

Auf diese Weise ist Ihr Kunde aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden, und das endgültige Softwareprodukt ist von höherer Qualität, da es sorgfältig unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse entwickelt wurde.

das Ergebnis?

Ein Kunde wie dieser:

Worauf basiert Scrum?

Scrum ist eine agile Projektmanagement-Methode, die von Ken Schwaber und Jeff Sutherland in den frühen 90er Jahren entwickelt wurde. Sie haben auch den Scrum Guide geschrieben, der erklärt, wie die Scrum-Methode, auch bekannt als wasserfall-Methode , funktioniert.

Moment mal..

Was ist Agiles Projektmanagement ?

Es handelt sich um einen Managementrahmen, der auf dem Sprint-Ansatz basiert.

Und um die agile Entwicklung besser zu verstehen, müssen Sie das Agile Manifest durchgehen.

Was ist das? Agiles Manifest ?

Es ist eine kurze Zusammenfassung dessen, wofür Agile steht, und der agilen Prinzipien, die es leiten.

fühlen Sie sich ein wenig verloren? Klicken Sie hier für einen tieferen Einblick in Agile Entwicklungspraktiken ._

Jede agile Methodik folgt dem Agilen Manifest und unterteilt große Unternehmensprojekte in kleinere Sprints, um das Feedback der Benutzer auf allen Ebenen zu berücksichtigen.

warten Sie, was meinen Sie mit "agiler Methodik"?

es gibt mehr als eine Agile Projektmanagement Methodologie?_

Ja!

Scrum ist nur eine weitere agile Methode.

Es gibt eine Menge anderer agiler Methoden, wie z. B Kanban , Schlank , Extreme Programming (XP), und mehr!

Das Beste an jeder Methode ist, dass man sie kombinieren kann, um sie noch effektiver zu machen. So können Sie zum Beispiel Scrum und Kanban kombinieren, um ein strafferes Agiler Softwareentwicklungs-Workflow .

Was ist der Unterschied zwischen Scrum und Agile?

Scrum-Teams sind im Allgemeinen kleiner und erfahrener als agile Teams. Außerdem sind sie in der Regel autarker, da der Scrum Master eine Coaching-Rolle einnimmt und nicht die Rolle eines autoritativen Projektmanagers.

Für einen detaillierteren Blick auf Scrum vs. Agile, klicken Sie hier .

Was sind die Elemente von Scrum?

Das Scrum-Projektmanagement ist in drei Elemente unterteilt: Artefakte, Rollen und Ereignisse. Außerdem sind sie nicht so verwirrend wie die Elemente des Periodensystems!

Sie sind einfach wesentliche Bestandteile der Scrum-Methode:

A. Was sind Scrum-Artefakte ?

Ein Scrum-Artefakt ist ein zentrales Werkzeug, das Ihrem Scrum-Projekt den Fokus gibt, den es braucht, um auf Kurs zu bleiben. Es besteht aus dem Product Backlog, dem Sprint Backlog und dem Product Increment.

Hier sind die wichtigsten Artefakte, die in Scrum verwendet werden:

Produkt-Backlog: A produkt-Backlog ist die vollständige Liste der Aufgaben, die Sie in einem Projekt erledigen müssen. Es ist im Wesentlichen eine Checkliste dessen, was Ihr gesamtes virtuelles Team zu tun hat. Da Sie regelmäßig das Feedback Ihrer Kunden einbeziehen müssen, muss jedes Produkt-Backlog-Element ständig aktualisiert und geändert werden.

Hinweis: Product Backlog Elemente werden in der Regel als Benutzergeschichten dargestellt. _Benutzergeschichten sind Beschreibungen von Produktfunktionen aus der Sicht des Kunden. Eine Benutzergeschichte stellt sicher, dass die Entwickler die Backlog-Elemente unter Berücksichtigung der Benutzerperspektive entwickeln.

Backlog ausdrucken: Asprint-Backlog ist eine Liste vonjedes Produkt-Backlog-Elements das Ihr gesamtes Team in einem bestimmten Sprint in Angriff nehmen wird.

Asprint-Backlog ist eine Liste vonjedes Produkt-Backlog-Elements das Ihr gesamtes Team in einem bestimmten Sprint in Angriff nehmen wird. Inkrement: Das Inkrement ist das brauchbare Endprodukt, das nach jedem Sprint veröffentlicht wird. Es ist im Wesentlichen das Ergebnis Ihres Sprints im Scrum-Framework.

Es gibt drei individuelle Rollen, die für alle gemeinsam sind Scrum-Team :

Product OwnerScrum-Master , wird allen Managern empfohlen, eine _Scrum-Schulung zu absolvieren, um ein zertifizierter Scrum-Master von einer Organisation wie PMI , Scrum.org , oder Scrum Alliance zu werden

3. Wer ist das Entwicklungsteam?

Die Mitglieder des Softwareentwicklungsteams arbeiten aktiv an einem Scrum-Projekt. Sie sind dafür verantwortlich, dass am Ende des aktuellen Sprints eine funktionierende Software geliefert wird. Die durchschnittliche Größe eines Entwicklungsteams liegt zwischen 3 und 7 Mitgliedern.

Anmerkung: Ein Scrum-Team ist ein funktionsübergreifendes Team das bedeutet, dass es Teammitglieder mit speziellen Fähigkeiten wie Kodierung, Design, Texterstellung, Qualitätskontrolle usw. umfasst.

Während Scrum also Ihr Entwicklungsteam in ein A-Team verwandelt, gibt es leider keinen Platz für B.A Baracus!

C. Was sind die 5 Scrum-Ereignisse?

Scrum hat eine Reihe von sich wiederholenden Ereignissen oder Scrum-Zeremonien die den agilen Rahmen und die Methodik unterstützen. Sie sind die:

SprintSprint-Planungsmeeting auch an diese Veränderungen anpassen können?_

Glücklicherweise bietet ClickUp Ihnen stattdessen mehrere Ansichten, um sich an den Scrum-Workflow Ihres Teams anzupassen.

Hier ist ein detaillierter Blick auf diese Ansichten:

A. Erforderliche Aufgabenansichten ClickUp hat zwei erforderliche Aufgabenansichten, um zwei der gängigsten Projektmanagement-Stile zu handhaben:

Listenansicht Wenn Ihre Scrum-Teams wie GTD-Stil to-Do-Listen, dann ist dies die richtige Ansicht für sie. Hier werden komplexe Aufgaben in einer Checkliste aufgelistet, die Sie nach und nach abhaken können.

Es ist die perfekte Ansicht, um die Übersicht über Sprint-Listen für mehrere Aufgaben während einer Sprint- oder Release-Planungssitzung zu behalten. Da jede Aufgabe nacheinander aufgelistet wird, können Sie jede Aufgabe schnell nacheinander angehen.

Diese Listen sind wirklich ein Lebensretter, vor allem in der heißen Phase!

Board-Ansicht Wenn Sie Folgendes kombinieren möchten Scrum und Kanban sind, dann ist dies die richtige Ansicht für Sie. Diese Aufgabentafel eignet sich jedoch auch hervorragend, wenn Sie nur einige Kanban-Funktionen in Ihrem Scrum-Tafel .

Hier werden Ihre Aufgaben auf einem Kanban-Tafel wo Sie sie per Drag & Drop verschieben können, um schnelle Anpassungen vorzunehmen.

Mit dieser Aufgabentafel verbessern Sie die Projekttransparenz, da Ihre Teammitglieder jederzeit sehen können, wer für bestimmte Aufgaben zuständig ist.

B. Box-Ansicht hassen Sie es nicht auch, die Person zu sein, die andere über ihre Arbeit aushorcht?

Die Box-Ansicht eignet sich hervorragend für einen Überblick über die Aufgaben Ihres Teams, da sie nach Zuweiser sortiert sind.

Der Product Owner und der Projektmanager können diese Ansicht nutzen, um wie bei einer Aufgabentafel den Überblick zu behalten, wer an was arbeitet.

C. Kalenderansicht Wollen Sie sich wirklich die Mühe machen, alle Ihre komplexen Aufgaben in einen physischen Kalender einzutragen?

Die Kalenderansicht von ClickUp eignet sich hervorragend für die kollaborative Entscheidungsfindung. Sie kann dem Produktverantwortlichen und dem Projektmanager bei der Planung ihrer Sprint-Aufgaben helfen. Es ist auch ein praktischer Weg, um zu entscheiden, wann Sie in der Lage sein werden, Backlog-Elemente zu Ihrem Scrum-Sprint hinzuzufügen.

Für zusätzliche Flexibilität kann ein agiler Projektmanager seinen Kalender als:

Tage: alle für ein bestimmtes Datum geplanten Aufgaben anzeigen

alle für ein bestimmtes Datum geplanten Aufgaben anzeigen 4-Tage: Betrachten Sie Ihren Aufgabenplan über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen

Betrachten Sie Ihren Aufgabenplan über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen Woche: zeigt Ihren wöchentlichen Sprintplan an

zeigt Ihren wöchentlichen Sprintplan an Monatlich: zeigt Ihren Projektplan auf monatlicher Basis an

D. Me-Modus Sehen Sie sich zum Schluss all die Arbeiten an, die nur für Sie bestimmt sind!

Der Me Mode von ClickUp ist die perfekte Möglichkeit, nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben, Kommentare und Listen im Auge zu behalten. Auf diese Weise werden Sie nicht durch die Aufgaben anderer Teammitglieder abgelenkt und können sich besser konzentrieren.

2. Sprint-Listen um den Überblick über Ihre Sprints zu behalten

Da sich Scrum und die agile Softwareentwicklung um Sprints drehen, sind Ihre kostenlose Projektmanagement-Software benötigt, um sie effektiv zu koordinieren.

ClickUp kann Sprint-Listen erstellen, um die ergebnisse für jeden Scrum-Sprint. Da es sich dabei im Wesentlichen um Checklisten handelt, können Sie sie schnell abhaken, während Sie vorankommen.

Ihr Product Owner kann sogar Scrum-Story-Punkte zu jeder Liste hinzufügen, um besser bestimmen zu können, wie lange es dauern wird, jedes Produkt-Backlog-Element zu erledigen.

Da sie so einfach zu lesen und zu benutzen sind, ist eine Agile Coach kann es leicht verwenden, um mehrere Teams für das Scrum-Projektmanagement zu schulen.

3. Agile Dashboards für visuelle Übersichten über Ihre Softwareprojekte

Scrum-Teams sind wie Formel-1-Champions!

Sollten sie dann nicht auch so coole Dashboards wie in der Formel 1 haben?

ClickUp gibt Ihnen supercoole Dashboards für detaillierte Übersichten über Ihren Projektfortschritt.

warum brauchen Sie visuelle Übersichten?

Was würden Sie bevorzugen:

das Durchsehen riesiger Datenspalten in einem Arbeitsblatt oder detaillierte Diagramme, die Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit genau darstellen?_

Hier sehen Sie, wie die Dashboards von ClickUp das Scrum-Projektmanagement unterstützen:

A. Geschwindigkeitsdiagramme Mit dem Velocity Chart von ClickUp können Sie die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben verfolgen.

Alle Ihre Aufgaben werden in zweiwöchige oder wöchentliche Intervalle unterteilt, und ihre durchschnittliche Geschwindigkeit wird hier angezeigt. ClickUp kann auch automatisch die Daten der Sprint-Liste gruppieren, um das Hinzufügen zu erleichtern.

Sie sind während eines Sprint-Planungsmeetings sehr nützlich, weil sie im Wesentlichen die Arbeitsmenge vorhersagen, die Ihr Team im nächsten Sprint bewältigen kann.

B. Burndown-Diagramm Teams verwenden ein Release- und Sprint- Burndown-Diagramm, um zu verfolgen, wie ihr agiles Team im Vergleich zu einer Ziellinie abschneidet. Das Burndown Chart von ClickUp hebt auch die Menge der Arbeit hervor, die noch aussteht

Das Release Burndown Chart hebt verschiedene Metriken hervor wie:

Zielfortschritt: das ideale Tempo der Aufgabenerledigung, um Ihr Inkrement zu erreichen

das ideale Tempo der Aufgabenerledigung, um Ihr Inkrement zu erreichen Geplanter Fortschritt: die bestehende Fortschrittsrate Ihres Teams, basierend auf abgeschlossenen Aufgaben

die bestehende Fortschrittsrate Ihres Teams, basierend auf abgeschlossenen Aufgaben Aktiv: die aktuelle Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben

C. Verbrennungsdiagramme Burnup Charts zeigen, wie viel Arbeit Ihr Softwareentwicklungsteam bereits geleistet hat.

Auf diese Weise können Projektmanager während des Daily Scrum auf dieses Diagramm verweisen, um ihr Team zu motivieren, schnell fertig zu werden, vor allem in Krisenzeiten.

D. Kumulative Flussdiagramme Die Kumulativen Flussdiagramme von ClickUp zeigen den Fortschritt einer Aufgabe über mehrere Zeiträume hinweg.

Ihre Aufgaben werden je nach ihrem aktuellen Status in verschiedene Farben unterteilt. So können Sie Engpässe schnell erkennen und eingreifen, um sie zu beheben.

4. Benutzerdefinierte Zustände zur Verwaltung unterschiedlicher Aufgabenstufen

Denken Sie daran, dass die Scrum-Methodik nicht nur für die Produktentwicklung geeignet ist.

Viele andere Teams nutzen sie auch!

Und während die Scrum-Methodik weitgehend gleich bleibt, hat jedes Team und Projekt seine eigenen spezifischen Bedürfnisse und Projektphasen.

Zum Beispiel unterscheiden sich die Projektphasen für einen Softwareentwicklungsprozess und ein Marketingprojekt sehr, finden Sie nicht auch? Bei Software-Projekten gibt es eine "Quality Check"-Phase, die in den meisten Marketing-Abteilungen nicht vorkommt.

Aus diesem Grund sollte Ihre Projektmanagement-Software in der Lage sein, für jedes Projekt einen individuellen Status zu erstellen.

Und genau das tut ClickUp..

wie wir schon sagten, wir sind keine Suppen-Nazis!

Sehen Sie sich diese Board-Ansicht für ein Marketing-Projekt an.

wie oft kommt es vor, dass Aufgaben durch die Maschen fallen?

Vor allem, wenn Sie eine Bemerkung in Ihrem Projekttool hinterlassen, aber jeder vergisst es - bis es Zeit für die Präsentation ist.

Dieses Problem endet heute!

Da es bei der Scrum-Methode um schnelle Durchlaufzeiten geht, muss auch Ihre Kommunikation blitzschnell sein.

Sie können es sich nicht leisten, stundenlang zu warten, bis Ihr Team auf Ihr Feedback reagiert, oder?

Mit ClickUp ist das kein Problem mehr!

Mit den Zugewiesenen Kommentaren von ClickUp können Sie Kommentare in Aufgaben umwandeln und sie einem Teammitglied zuweisen. ClickUp benachrichtigt sie dann über diese Kommentare, und es erscheint sogar in ihren Benachrichtigungen und Startseite . Sobald sie die Aufgabe erledigt haben, können sie den Kommentar sogar als gelöst markieren, um unnötige Nachfragen zu vermeiden!

ziemlich cool, oder?

Das sind jedoch nicht alle Funktionen von ClickUp.

Sie erhalten eine Menge zusätzlicher Funktionen für erfolgreiches Projektmanagement:

Ziele : erstellenteam-Tore und unterteilen diese in Ziele für jedes Agile Projekt

Prioritäten : hilft Ihnen dabei, dringende Aufgaben zu priorisieren und eine Liste mit Prioritäten zu erstellen

hilft Ihnen dabei, dringende Aufgaben zu priorisieren und eine Liste mit Prioritäten zu erstellen Gantt-Diagramme : zur schnellen Darstellung des Projektfortschritts

zur schnellen Darstellung des Projektfortschritts Abhängigkeiten : gehen Sie Ihre Aufgaben immer in der richtigen Reihenfolge an, entsprechend derprojektplan Detaillierte Berichterstattung*: Präsentieren Sie die Leistung Ihres Teams in Sprint-Retrospektiv-Meetings

gehen Sie Ihre Aufgaben immer in der richtigen Reihenfolge an, entsprechend derprojektplan Detaillierte Berichterstattung*: Präsentieren Sie die Leistung Ihres Teams in Sprint-Retrospektiv-Meetings Benutzerdefinierte Zugriffsrechte : um Kunden und Stakeholder in Ihren Projektraum einzubeziehen

um Kunden und Stakeholder in Ihren Projektraum einzubeziehen Leistungsstarke mobile iOS- und Android-Apps : Verwalten Sie Ihre Arbeit von unterwegs aus

Fazit

Scrum-Projektmanagement mag entmutigend erscheinen, aber mit der richtigen Software muss es das nicht sein!

Sie kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität sofort zu steigern und komplexe Produkte einfach zu erstellen. Und da Sie Software-Projekte mit dem effektivsten Tool verwalten wollen, das es gibt, ist es an der Zeit, sich für ClickUp anzumelden. Es hat alles, was Sie brauchen, um Ihre agilen Teamziele, Scrum-Zeremonien, Scrum-Boards und Product Backlog Items zu verwalten!