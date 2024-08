Wie man einen Arbeitsablauf für die Erstellung von Inhalten für das Content Marketing erstellt

Der Erfolg des Content-Marketings hängt von mehreren Faktoren ab, aber das Schlüsselelement ist die Beständigkeit.

Konsistenz wirkt sich auf so viele Bereiche Ihrer Marketingbemühungen aus. Deshalb ist der Aufbau eines Arbeitsablaufs für die Erstellung von Inhalten unerlässlich für ein content-Marketing-Strategie .

Marketing-Teams sind oft mit der Erstellung von Inhalten beschäftigt, so dass die Festlegung einer guten prozess der Inhaltserstellung kann in den Hintergrund treten. Ohne ein gut geplantes prozess der Inhaltserstellung verschwendet Ihr Team Mühe, Zeit und Ressourcen, was sich negativ auf Ihr Unternehmen auswirkt.

Ein gut definierter Inhalt marketing-Workflow gibt Ihrem Content-Team eine Richtung vor und standardisiert Ihre Content-Abläufe. Das Endergebnis sind großartige Inhalte, eine einheitliche Veröffentlichungsfrequenz und ein produktiveres Content-Team.

Dieser Artikel hilft Ihnen zu verstehen, was eine solide Content-Strategie und Content workflow-Management aussehen. Doch bevor wir uns damit befassen, möchten wir Ihnen erklären, warum Sie überhaupt ein solches System aufbauen sollten. 🏗️

Was ist ein Content Workflow und warum brauchen Sie einen?

Ein Workflow zur Erstellung von Inhalten ist eine Reihe von Aufgaben oder Schritten, die erledigt werden müssen, bevor Ihre Inhalte veröffentlicht werden können. Er definiert auch die Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen, die in jeder Phase zu verwendenden Dokumente und Assets sowie die Zeitpläne für jede dieser Aufgaben.

Ob Sie nun einen Blogbeitrag erstellen, webseiten-Kopie, oder einen Beitrag in den sozialen Medien, sollten alle Inhalte idealerweise einen definierten Content-Workflow durchlaufen. Sie können jedoch auch verschiedene Arbeitsabläufe für verschiedene Inhaltsformate.

Die meisten content-Marketing-Teams haben ihre eigenen Prozesse, auch wenn diese nicht formell festgelegt oder dokumentiert sind. Es ist einfach die Art und Weise, wie sie arbeiten. Warum müssen Sie also Ihren Content-Workflow definieren? 🤔

Ein gut definierter Content-Workflow stellt sicher:

Ihr Prozess wird in kleinere Schritte unterteilt, um ihn überschaubarer und nachvollziehbarer zu machen

Rollen, Verantwortlichkeiten undzu erbringende Leistungen sind für alle Teammitglieder klar

Ein konsistenter Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten kann erstellt werden

Engpässe bei den Inhalten werden beseitigt

Jeder Inhalt durchläuft einen standardisierten Qualitätskontrollprozess

Ressourcen und Zeit werden optimal genutzt

Sie haben Einblick in Ihre Content-Projekte und deren Fortschritt

Die Inhalte werden gut verteilt und beworben

Ohne einen dokumentierten Content-Management-Workflow:

Ihr Team versäumt Fristen und Inhalte bleiben tagelang in der Produktion stecken

Die Rollen sind unklar, und der Prozess ist uneinheitlich, ohne dass klar ist, wer was tun muss

Redaktionsteams haben es schwer, Fehler und Unzulänglichkeiten in den Inhalten zu korrigieren, was den Prozess weiter verlangsamt

Die Inhalte werden in Bezug auf Qualität, Ausdrucksweise und letztendlich Leistung uneinheitlich

Schritte werden wiederholt, und Ressourcen werden zu wenig oder zu stark genutzt, ohne dass dies positive Auswirkungen hat

Projektmanager haben Schwierigkeiten, den Projektfortschritt ohne definierte Workflow-Status zu verfolgen

Content-Marketing-Ziele werden nicht rechtzeitig erreicht, und der ROI wird beeinträchtigt

Wie sieht ein guter Content-Workflow aus?

Ein guter Content-Workflow sollte definieren:

Welche Phasen Ihre Inhalte vor der Veröffentlichung durchlaufen

Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Teammitglieder im Prozess der Inhaltserstellung

Aufgaben, die in jeder Phase des Prozesses anfallen

Werkzeuge und Hilfsmittel, die zur Erfüllung dieser Aufgaben benötigt werden

Realistische Fristen und Zeitpläne für jede Aufgabe/Arbeitsablaufphase

Aufbau einer soliden arbeitsablauf der Inhaltsverwaltung erfordert sorgfältige Planung, Team-Brainstorming und Überwachung, um sicherzustellen, dass Ihre arbeitsprozess die besten Ergebnisse erzielt. Je nach Umfang und Art der Inhalte, die Sie erstellen, benötigen Sie möglicherweise mehr als einen Arbeitsablauf für Inhalte.

Ein guter Content-Marketing-Workflow für eine Person ist nicht unbedingt ideal für Ihr gesamtes Team. Alles hängt von Ihrer Arbeitsweise und Ihren spezifischen Endzielen ab. 🏆

Aufgabenbasierte Arbeitsabläufe vs. statusbasierte Arbeitsabläufe

Es ist auch wichtig zu wissen, ob Ihr Team besser mit einem aufgabenbasierten Workflow oder einem statusbasierten Workflow arbeiten würde.

In aufgabenbasierten Workflows sind die Workflow-Stufen die Aufgabe, die in der jeweiligen Stufe ausgeführt werden muss. Hier ist jeder Schritt viel ausführlicher definiert, und jeder, der an dem Projekt arbeitet, weiß, was von ihm erwartet wird.

Hier ist ein Beispiel für einen aufgabenbasierten Arbeitsablauf zur Erstellung von wirksamer Inhalte :

über Narrato

Aufgabenbasierte Workflows sind für jeden geeignet, aber vor allem für relativ neue Content-Teams. Derjenige, dem die Aufgabe zugewiesen wurde, hat eine klare Vorstellung von seiner Aufgabe, was bereits getan wurde und was als Nächstes passiert. Das macht den Prozess der Inhaltserstellung viel transparenter.

Erfahrene Teams verwenden dagegen häufig einen statusbasierten Workflow, bei dem jede Stufe, wie der Name schon sagt, durch den Status definiert ist. Die Stufen beschreiben nicht ausführlich, was zu tun ist, wie es bei aufgabenbasierten Workflows der Fall ist.

Statusbasierte Workflows sind leichter zu verfolgen, aber um diesen Content-Workflow optimal nutzen zu können, muss Ihr Team den Prozess der Inhaltserstellung genau kennen. Positiv ist, dass statusbasierte Workflows einen breiteren Anwendungsbereich haben und für verschiedene Arten von Inhalten, die Sie erstellen, verwendet werden können.

Hier ist ein Beispiel für einen statusbasierten Prozess:

über Narrato

How to Create a Good Content Creation Process and Implement it

Jeder gute Content-Workflow sollte unter Berücksichtigung der folgenden Punkte aufgebaut werden.

1. Bestimmen Sie die Ziele des Inhalts und die Zielgruppe

Marketinginhalte können unterschiedliche Ziele haben, je nachdem, ob es sich um Top-of-the-Funnel- (TOFU), Middle-of-the-Funnel- (MOFU) oder Bottom-of-the-Funnel- (BOFU) Inhalte handelt.

Bei TOFU-Inhalten besteht Ihr Ziel darin, Markenbewusstsein zu schaffen, was mehr erfordert produktorientierte Inhalte für Blog-Beiträge, ansprechende Beiträge in sozialen Medien und so weiter. In Bezug auf MOFU-Inhalte würden Sie sich Fallstudien, Produktbewertungen oder Forschungsberichte wünschen, die den Leser weiter in den Trichter führen können.

Anhand dieser Ziele können Sie entscheiden, wie Ihr individueller Inhaltserstellungsprozess für die verschiedenen Inhaltstypen aussehen sollte. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie im Auge behalten sollten, ist Ihre Zielgruppe.

Wenn Sie wissen, für wen Sie Inhalte erstellen und was dieser Personenkreis wünscht, können Sie entscheiden, welche Inhalte Sie erstellen möchten. Dies wiederum wird Ihren Prozess beeinflussen.

2. Legen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten Ihres Teams fest

Der nächste wichtige Schritt besteht darin, zu entscheiden, wer in Ihrem Marketingteam an dem Prozess beteiligt sein wird. Bei Arbeitsabläufen zur Erstellung von Inhalten müssen Sie die Ersteller von Inhalten, Redakteure, leitende Redakteure, Projektmanager und alle anderen Beteiligten, die an der Erstellung von Inhalten beteiligt sind, einbeziehen.

Pulse in ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihr gesamtes Team auf einen Blick zu sehen, so dass Sie sehen können, wer online ist und woran er/sie gerade arbeitet

Die Rolle aller Teammitglieder sollte klar definiert sein, um zu klären, wer in welcher Phase des Workflows für die Aufgabe zuständig ist. Befindet sich der Inhalt zum Beispiel in der Entwurfsphase, sind die Ersteller der Inhalte zuständig. Befindet sich der Inhalt in der Überprüfungsphase, sollten die Redakteure mit dieser Phase betraut werden.

Und für die endgültige Genehmigung wären die leitenden Redakteure zuständig. Dieser Arbeitsablauf sorgt für Verantwortlichkeit und Struktur.

3. Entscheiden Sie über die Art der Inhalte und die Häufigkeit der Produktion

Sie müssen auch entscheiden, welche Arten von Inhalten Sie erstellen wollen und wie häufig. Es ist eine gute Idee, einen Inhaltsplan zu haben marketing-Kalender wo Sie den Status aller Ihrer Inhaltsprojekte verfolgen können. Der inhaltskalender können Sie sicherstellen, dass Ihre Projekte rechtzeitig geplant und abgeschlossen werden.

Um Inhalte zu erstellen und marketing-Kalendern können Sie einen Inhalt verwenden workflow-Vorlage wie ClickUp's Inhaltskalender-Vorlage . Diese bietet verschiedene Ansichten zur Überwachung Ihrer Projekte.

Sie können auch benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status hinzufügen, damit Ihr Team weiß, wo die Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt steht.

In diesem hilfreichen Video erfahren Sie, wie Sie die Content-Management-Vorlage am besten nutzen ClickUp Content-Management-Vorlage herunterladen Ein Content-Kalender und ein fester Zeitplan für die Produktion oder Veröffentlichung von Inhalten helfen Ihnen zu entscheiden, wie viel Zeit Sie für die einzelnen Phasen des Content-Workflows einplanen wollen. Versuchen Sie, genaue Fristen zu setzen und die Erwartungen zu steuern, sobald der Content-Marketing-Workflow implementiert ist.

4. Entwickeln Sie den Prozess der Inhaltserstellung

Nachdem Sie alle Voruntersuchungen und Planungen abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, Ihren Prozess zu definieren. Führen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming durch, um zu verstehen, welche Schritte Ihre Inhalte durchlaufen müssen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Für verschiedene Inhaltsformate können unterschiedliche Schritte erforderlich sein. So kann es sein, dass Social Posts vor der Veröffentlichung nur in einem Schritt geprüft und bearbeitet werden müssen, während Blog-Posts oder andere Langformate zwei Prüfschritte für eine strengere Qualitätskontrolle erfordern.

Legen Sie Aufgaben einfach in der Listenansicht ab, um zu sehen, wie Social-Media-Inhalte die einzelnen Phasen durchlaufen

Legen Sie außerdem realistische Fristen und Zeitpläne für jeden Schritt fest, je nachdem, wie lange es logischerweise dauern könnte, ihn zu erledigen. So kann Ihr Team besser planen und sicherstellen, dass die Veröffentlichungszeitpläne eingehalten werden.

5. Automatisieren und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Die Erstellung Ihres Content-Workflows ist nur der erste Schritt. Um ihn erfolgreich durchzuführen und langfristig einzuhalten, benötigen Sie die Unterstützung durch die richtigen technischen Tools content-Workflow-Software und eine robuste projektmanagement-Plattform wie ClickUp werden für die erfolgreiche Umsetzung Ihres Content-Workflows benötigt. 🤝

Mit Hilfe von Workflow-Software können Sie nicht nur benutzerdefinierte Workflows für Ihre Content-Marketing-Maßnahmen erstellen, sondern diese auch automatisieren. Mit workflow-Automatisierung können Sie in jeder Phase des Workflows bestimmte Aktionen auslösen und so Ihrem Team viel Zeit für sich wiederholende, regelbasierte Aktivitäten sparen.

Content-Workflow-Software wie Narrato ist für diese Art von Aufgaben sehr nützlich. Mit Narrato können Sie Ihre eigenen Content-Workflow-Schritte erstellen und diese auch automatisieren. Außerdem können Sie die Inhalte auf der Plattform selbst erstellen und erhalten Tools wie eine Grammatikprüfung, KI-Schreiber , SEO-Optimierer und Brief-Generator, um Ihren Content-Produktionsprozess an einem Ort zu konsolidieren.

Bonus: Erstellen von Inhalten mit AI-Inhaltsgeneratoren

Über Narrato

Bei ClickUp hingegen finden Sie viele vorgefertigte Content-Workflow-Vorlagen, die Ihnen einen Vorsprung verschaffen. Die Nutzung einer Content-Workflow-Vorlage hilft zeit zu sparen und bietet den Inhaltsteams eine erste Struktur. Der größte Teil der Arbeit ist bereits erledigt - Sie müssen nur noch die Details hinzufügen, die für Ihren Prozess relevant sind. ClickUp's Vorlage für Marketing-Teams ist ein gutes Beispiel. Es erlaubt Ihnen ein Team zusammenstellen organigramm oder einen Workflow in der Whiteboard-Funktion erstellen oder Marketing-Assets teamübergreifend in der Board- und Listenansicht verwalten.

Organisieren Sie alle Mitglieder Ihres Marketingteams durch kollaborative Workflows und gemeinsame Nutzung von Dokumenten ClickUp Marketing Teams Vorlage herunterladen Content-Workflow-Software und -Vorlagen können den Aufwand für den Aufbau eines dauerhaften Content-Workflows erheblich reduzieren. Investieren Sie also von Anfang an in sie.

6. Führen Sie regelmäßige Inhaltsprüfungen durch

Schließlich ist es wichtig, daran zu denken, dass der Aufbau eines Arbeitsablaufs zur Erstellung von Inhalten kein einmaliges Ereignis ist. Die Welt des Content-Marketings verändert sich ständig, und damit auch die Erfolgsformeln.

Deshalb ist es wichtig, die Leistung Ihrer Inhalte regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Ihr bestehender Arbeitsablauf hilfreich ist. Wenn Sie keine positive Auswirkung auf die Leistung Ihrer Inhalte oder einen Rückgang der Leistung feststellen, müssen Sie Ihre Strategie überdenken und den Prozess neu definieren.

Der Content-Workflow muss, wie alle anderen Prozesse auch, kontinuierlich verbessert werden, wenn Sie langfristige Ergebnisse erzielen wollen.

Verwenden Sie das Burndown-Diagramm von ClickUp, um die Abschlussraten von Inhalten zu messen

ClickUp für die Verwaltung von Content-Workflows und gebrauchsfertige Vorlagen

Wenn Sie auf der Suche nach den perfekten Vorlagen sind, um ihre Content-Marketing-Projekte zu verwalten flexibler zu gestalten, verfügt ClickUp über eine umfangreiche Bibliothek von Content-Produktions- und Marketing-Vorlagen. Die ClickUp-Vorlagen helfen Ihnen, Zeit zu sparen und geben Ihnen ein solides Grundgerüst, mit dem Sie beginnen und Ihr Content-Projektmanagement strukturieren können.

Die A/B-Testvorlage für Content Management auf ClickUp, zum Beispiel, lässt Sie visuell verfolgen Ihre content-Kampagnen verschiedene Varianten Ihrer Kampagnen testen und noch vieles mehr tun. Die Vorlage enthält 5 verschiedene Workflow-Status für Ihre Content-Kampagne und 8 benutzerdefinierte Felder, die Sie je nach den zu testenden Inhalten ausfüllen können.

Es gibt 7 verschiedene Ansichten, darunter Zeitplan, Prioritäten, Zeitleiste, Konversionen und mehr. Jede dieser Ansichten bietet Ihnen eine andere Perspektive auf Ihre Inhaltskampagnen. Content-Marketing-Vorlagen wie diese können eine gute Möglichkeit sein, Ihren Content-Workflow effektiv zu verwalten.

Die ClickUp Kreativ- und Designvorlage ist eine weitere großartige Option für die Verwaltung Ihrer Inhaltsprojekte. Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Marketing- und Designprojekte in einem einzigen Bereich verfolgen. Sie können sehen, wem was zugewiesen ist, welche Assets aktualisiert werden müssen, was in Arbeit ist, und so weiter.

Erstellen Sie einen kompletten Workflow für Ihre Kreativ- und Designteams mit dieser hilfreichen ClickUp-Vorlage ClickUp-Vorlage für Kreative und Designer herunterladen Wenn Sie tiefer eintauchen in ClickUp's Vorlagenbibliothek findet Ihr Inhaltsteam sicher etwas, das Ihren Workflow-Anforderungen entspricht.

Dieses Tool wurde für Teams zur Erstellung von Inhalten entwickelt und wird daher mit vorgefertigten Vorlagen für Inhaltsaufgaben und Workflows, Ansichten und Tools geliefert, die Inhaltsteams benötigen. Die Erstellung und Optimierung von Inhalten kann innerhalb der App erfolgen.

Tools wie automatische SEO generator für Kurzinhalte (SEO-Schlüsselwort, einzuschließende Fragen/Themen und andere Empfehlungen), Grammatik-/Lesbarkeitsprüfung, KI-Schreibassistent, Generator für Inhaltsideen, kostenlose Bildersuche usw. machen die Erstellung erfolgreicher Inhalte zu einem Kinderspiel. Sie können auch die API nutzen, um Inhalte in jedem CMS zu veröffentlichen.

Narrato als Content-Workflow-Software ist anpassbar und lässt Sie Ihre eigenen Workflow-Schritte definieren.

über Narrato Arbeitsbereich Sie können auch Automatisierungen basierend auf den Schritten als Auslöser hinzufügen. Sie können zum Beispiel benutzerdefinierte Benachrichtigungen einrichten und Aufgaben automatisch zuweisen, indem Sie die Aufgabe in den nächsten Workflow-Schritt verschieben.

über Narrato Arbeitsbereich Diese Anpassung ist sehr nützlich, da jedes Team und sein Prozess einzigartig sind.

📌 TL;DR: Während ClickUp ein großartiger Ort ist, um all Ihre Content-Marketing-Aktivitäten ganzheitlich zu verfolgen und zu verwalten, eignet sich Narrato hervorragend für die Verwaltung der Inhaltserstellung in großem Umfang.

Content-Teams auf Erfolgskurs bringen

Die Einrichtung eines guten Content-Marketing-Workflows ist für die Rationalisierung Ihrer Content-Bemühungen unerlässlich. Ihr Content-Workflow dient als Checkliste für alles, was Sie tun müssen, um hochwertige Inhalte zu erstellen, die zu Ergebnissen führen.

Außerdem hilft er Ihnen, den Überblick über Ihre Content-Projekte zu behalten, und sorgt dafür, dass alle Mitglieder Ihres Teams auf derselben Seite stehen. Wenn Sie also noch nicht über einen soliden Content-Marketing-Prozess verfügen, ist es höchste Zeit, dass Sie einen solchen einführen.

Die Auswahl und Implementierung der richtigen Software-Tools für Ihren Content-Workflow ist ebenso wichtig, denn sonst wird die Skalierung Ihrer Bemühungen zu einer gigantischen Aufgabe.

ClickUp ist eine erstaunliche projektmanagement-Tool zur Organisation all Ihrer Content-Marketing-Bemühungen mit großartigen Funktionen wie der Vorstandsansicht, der Kalenderansicht und gebrauchsfertigen Vorlagen für jeden Anwendungsfall.

Und Narrato können Sie bei der Konsolidierung Ihrer Content-Produktion sowie bei der Planung und Optimierung von Inhalten für die Performance unterstützen.

Es ist an der Zeit, diese Tipps und Tools in die Tat umzusetzen! 🙌

Gastautorin:_

Neelam Goswami ist ein Inhaltsspezialist bei Narrato