Wie man einen Content-Marketing-Management-Plan erstellt

Globale Online-Inhalte verbrauch verdoppelt während der Pandemie verdoppelte sich der Verbrauch und ist seither stetig gestiegen. Dies gilt insbesondere für sozialen Medien in Anbetracht der Tatsache, dass 98 % der Benutzer sagte dass sie diesen Kanal in Zukunft für einen Kauf nutzen würden.

Für Vermarkter: Content Marketing kostet 62 % weniger als herkömmlicher Marketingaufwand und generiert gleichzeitig fast dreimal so viele Leads.

Die Grundlage für jedes Online-Marketing ist: Inhalt.

Ein guter Plan für das Management von Inhalten ist also wie ein erfahrener Kapitän, der mit einer klar definierten Karte, einem eindeutigen Ziel und einem tiefen Verständnis der Sterne, unter denen er navigiert, in See sticht.

Lassen Sie uns die Reise beginnen. 🚢

Was ist Content Marketing Management?

Content Marketing Management ist die strategische Praxis des Planens, Erstellens, Verteilens und Analysierens von Inhalten, um ein Einzelziel effektiv zu erreichen und anzusprechen.

Es ist das Rückgrat einer erfolgreichen digitalen Marketingstrategie und stellt sicher, dass die richtigen Botschaften die richtigen Personen zur richtigen Zeit über die richtigen Kanäle erreichen.

Dies beinhaltet:

Erstellung von Inhalten: Artikel, Videos, Podcasts, Infografiken und Berichterstellungen, die bei der Zielgruppe auf der Grundlage eines umfassenden Verständnisses ihrer Bedürfnisse, Herausforderungen, Vorlieben und Verhaltensweisen auf Resonanz stoßen.

Verteilung der Inhalte: Sicherstellen, dass die Inhalte die gewünschte Zielgruppe über die optimalen Kanäle erreichen, z. B. Website, Blog, Newsletter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok usw.

Wiederverwendung: Steigerung der Effizienz des Content-Marketings durch Wiederverwendung und Neuverteilung von Inhalten über verschiedene Kanäle. Zum Beispiel das Schreiben eines Blogbeitrags aus einem Podcast oder das Erstellen von animierten Videos von Ereignissen des Unternehmens.

Analyse der Wirkung: Messung der Effektivität des Aufwands für Content Marketing anhand von content-Marketing-KPIs mit Datenpunkten, wie z. B. Anzahl der Besucher, Engagement, Leads, Konversionen, usw.

Nutzung von tools: Verwendung von Software für die Vermarktung von Inhalten zum Erstellen, Automatisieren und Analysieren der Kampagnenleistung.

Die effektive Umsetzung der Content-Marketing-Strategie hängt jedoch vom Kapitän des Schiffes ab: dem Content-Marketing-Manager. Lassen Sie uns die Rolle, die Verantwortlichkeiten und die Fähigkeiten eines Content Marketing Managers näher beleuchten.

Die Rolle eines Content Marketing Managers

So wie ein Kapitän den Kurs bestimmen, die Mannschaft managen und auf die wechselnden Gezeiten reagieren muss, so muss der Content-Marketing-Manager den Inhalt durch die unruhigen Gewässer des Internets führen und sicherstellen, dass er sein Ziel erreicht: das Publikum.

Die Schlüsselaufgaben eines Content Marketing Managers

Content-Marketing-Manager übernehmen mehrere Aufgaben, darunter:

Entwicklung einer Strategie für Inhalte: Ausarbeitung einer effektiven Content-Marketing-Strategie, die den Aufwand auf die Geschäftsziele, die Kundenbedürfnisse und die Marketingziele abstimmt. Dies würde Folgendes beinhalten:

Schlüssel-Botschaften

Inhaltliche Säulen

Formate für Inhalte

Verteilungskanäle

Metriken und KPIs

Bauen Sie auf das Fundament von vorlagen für Content-Marketing-Strategien . Passen Sie sie an, fügen Sie Felder hinzu oder entfernen Sie sie, und verwenden Sie sie nach Bedarf.

Erstellen von Inhalten: Beaufsichtigung der Erstellung und Kuratierung von ansprechenden, relevanten Inhalten in verschiedenen Formaten (Artikel, Videos, Infografiken usw.) und auf verschiedenen Plattformen (Blogs, soziale Medien, Websites).

Koordination und Management des Teams: Leitung des Teams und Zusammenarbeit mit dem Inhaltsteam, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Dies beinhaltet:

Einstellung und Delegation von Aufgaben

Brainstorming zum Inhalt für kreative Kampagnenideen

Enge Zusammenarbeit mit Redakteuren, Designern, Videofilmern und anderen Erstellern von Inhalten, die Anleitung und Feedback geben

Einstellung von Qualitätsstandards

Verwaltung des Redaktionskalenders: Planung und Pflege eines Zeitplans für die Produktion und Veröffentlichung von Inhalten über alle Kanäle. Einstellung von vorlagen für den Kalender für Inhalte um Konsistenz und Wiederholbarkeit in allen Teams zu gewährleisten.

SEO: Verbesserung des Rankings durch Suchmaschinenoptimierungstaktiken wie Keyword-Recherche, On-Page-Optimierung (z. B. Meta-Tags und Überschriften) und Off-Page-Credibility-Aufbau.

Budgetverwaltung: Überwachung des Content-Marketing-Budgets durch effiziente Ressourcenzuweisung, Verhandlungen mit Anbietern und Mitwirkenden und Optimierung des Marketing-Mixes.

Analytik und kontinuierliche Verbesserung: Überwachung der Leistung anhand wichtiger Metriken, damit das Team seine Ergebnisse kontinuierlich verbessern kann.

Erforderliche Fähigkeiten eines Content Marketing Managers

Jeder, der ein Auge für Marketing und Inhalte hat, kann sich zum Content-Marketing-Manager hocharbeiten, aber hier sind einige Fähigkeiten, die hilfreich sind.

SEO: Schreiben, Optimieren und Verwalten des Rankings in Suchmaschinen

Redaktionelle Fähigkeiten: Sprachliche und erzählerische Fähigkeiten

Zeitmanagement: Ressourcenzuweisung, Zeitplanung und Organisation

Feedback: Überprüfung und Anleitung von Erstellern von Inhalten

Recherche: Markt-, Kunden- und interne Forschungstechniken

Kollaboration: Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams aus den Bereichen Vertrieb, Technik, HR (für Inhalte der Arbeitgebermarke), Finanzen usw.

Führung: Einstellung, Verwaltung und Befähigung des Marketing-Teams

Mit diesen Fähigkeiten können Sie die Ergebnisse Ihres Inhaltsmarketings maximieren.

Content-Marketing-Strategien und -Taktiken

Erfolgreiches Content Marketing erfordert die richtige Mischung aus strategischem Denken und effizienter Ausführung. Sehen wir uns an, wie beides zusammenkommt.

Definieren Sie Ihre Ziele und Vorgaben

Legen Sie SMART-Ziele (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden) fest. Gängige Beispiele sind:

Steigerung des Website-Traffics um 15 % im nächsten Quartal

Generierung von 50 neuen Leads durch Suchmaschinenmarketing pro Quartal

Steigerung der Verkäufe über soziale Medien um 30

Verstehen Sie Ihr Publikum

Um eine erfolgreiche Content-Marketing-Kampagne zu erstellen, müssen Sie sie für Ihr Einzelziel sinnvoll, wertvoll und nutzbar machen. Um dies zu erledigen, müssen Sie sie kennen.

Führen Sie Umfragen durch, um primäre quantitative Daten zu sammeln

Führen Sie Interviews durch, um tiefer gehende Fragen zu stellen und qualitative Daten zu sammeln

Verwenden Sie Analysen, um Verhaltensweisen (bewusste und unbewusste) zu verstehen

Beispiel: Wenn Sie ein neues Produktivitätstool auf den Markt bringen, könnten Sie Fachleute befragen, um Primärdaten zu sammeln, Ihre spezielle TG interviewen und dann Benutzerbeobachtungen durchführen, um zu beobachten, wie sie mit Ihrem MVP interagieren. Erstellen Sie dann eine Persona von potenziellen Kunden.

Benutzer-Persona (Bildquelle: Wikimedia Commons )

Den Markt verstehen

Die Analyse des Marktes und der Wettbewerber ist von grundlegender Bedeutung für die Erstellung differenzierter Inhalte. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie das erledigen können.

Basissuche: Googeln Sie grundlegende Fragen zu den Angeboten Ihres Geschäfts. Schauen Sie nach, was bereits vorhanden ist, um später ein Brainstorming darüber durchzuführen, was Sie beitragen könnten.

Detaillierte Studie: Besuchen Sie die Websites oder Social-Media-Kanäle Ihrer Konkurrenten und beobachten Sie sie. Notieren Sie, was Sie beeindruckt und was Sie anders erledigen würden.

Bleiben Sie nicht dabei stehen. Schauen Sie sich andere Marken an, die Ihre Kunden bedienen, auch wenn sie nicht in Konkurrenz zu Ihnen stehen. Wenn Sie beispielsweise eine App für Projektmanagement anbieten, sollten Sie sich die Inhalte von Influencern für Produktivität oder von Marken für Bürobedarf ansehen, die Ihnen Einblicke in die Psyche der Benutzer geben können.

Tool-basierte Forschung: Verwenden Sie Tools wie SEMrush oder Ahrefs, um die Inhalte Ihrer Mitbewerber zu analysieren. Schauen Sie sich die am häufigsten freigegebenen und am höchsten bewerteten Inhalte an, um fehlende Themen zu identifizieren. Dies kann Möglichkeiten aufzeigen, diese Themen gründlicher oder anders zu behandeln.

SEO-Fähigkeiten aufbauen

Nutzen Sie Ihre Recherchen, um eine SEO-Strategie zu entwickeln und Best Practices zu erstellen.

On-Page SEO: Erstellen Sie Inhalte zu Themen, die direkt oder indirekt mit Ihrer Zielgruppe zu tun haben. Fügen Sie Schlüsselwörter, Meta-Tags, Meta-Beschreibungen, H1/2/3-Tags, Bild-Alt-Text, Slug und interne Links ein.

Off-Page SEO: Schaffen Sie Backlinks durch konsequentes Engagement

Technische SEO: Stellen Sie sicher, dass Sie über alle notwendigen Elemente verfügen, wie eine XML-Sitemap, die richtige Architektur, robots.txt, Menüs, Paginierung usw.

Am wichtigsten ist es, sich auf die Erstellung umfassender Inhalte zu konzentrieren, die die Absicht der Benutzer ansprechen, um die Platzierung zu verbessern.

Bleiben Sie nicht bei der Veröffentlichung stehen

Die wahre Wirkung Ihrer Social-Media-Strategie liegt in der Beteiligung nach der Veröffentlichung. Ermutigen Sie zu Kommentaren und Feedback, um eine zweiseitige Unterhaltung zu schaffen.

Laden Sie zu Kommentaren ein, indem Sie eine Frage stellen. "Was ist Ihr Favorit? Antworten Sie in den Kommentaren" ist der einfachste Weg, um anzufangen

Führen Sie Umfragen durch

Führen Sie Wettbewerbe, Quiz etc. durch

Empfangen Sie Gäste/Starkunden auf Ihrer Plattform

Lassen Sie niemals einen Kommentar unbeantwortet (okay, in einem vernünftigen Limit!)

Messen und analysieren Sie Ihre Ergebnisse

Verwenden Sie digitale Marketing Apps wie Google Analytics, um zu verfolgen, wie gut Ihre Inhalte im Vergleich zu Ihren Zielen abschneiden. Schauen Sie sich Metriken wie Seitenansichten, Absprungrate und Konversionsrate an, um zu verstehen, was funktioniert, und um Ihre Strategie mit der Zeit zu verfeinern.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Content Marketing und in Ihrer Branche. Nehmen Sie an Webinaren teil, folgen Sie Vordenkern in den sozialen Medien und abonnieren Sie Branchen-Newsletter. Wenn Sie anpassungsfähig und informiert sind, können Sie Ihre Strategie anpassen, um vorne zu bleiben.

Wenn das entmutigend klingt, kein Problem. Wir haben einen einfachen und einzigartigen Rahmen für Sie gefunden, um alle Best Practices in einen klaren Plan zu integrieren. Legen wir los.

Schritte zur Erstellung eines qualitativ hochwertigen Content Marketing Management Plans

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Internets kann sich Content Marketing wie ein Segeln gegen den Seitenwind anfühlen. Mit einem soliden Plan für das Content-Marketing-Management können Sie das verhindern. Und so geht's.

1. Führen Sie eine dreifache Prüfung des Inhalts durch

Bevor Sie einkaufen gehen (d. h. einen Plan für das Content-Marketing-Management erstellen), benötigen Sie eine Liste (d. h. ein Inhalts-Audit). Führen Sie also eine gründliche Überprüfung der folgenden Punkte durch.

Bestehende Inhalte für:

Themen, die Sie abdecken und solche, die Sie vermissen

Website-Architektur und Organisation Ihrer Inhalte

Sprache, Ton, Stil und andere Markenelemente

Social-Media-Kanäle und Publikumsreichweite

Kapazitäten des Teams in Bezug auf Größe, Fähigkeiten zur Erstellung/Verteilung von Inhalten, Budgets und Fachwissen, das Sie benötigen.

Wettbewerbslandschaft für abgedeckte Themen, funktionierende Ideen, Zusammenarbeit mit Influencern, Angebote usw.

2. Brainstorming von Ideen für Inhalte

Das Content-Audit sollte Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, was Sie zu erledigen haben, um Ihren Plan für die Inhalte effektiv zu gestalten. Versammeln Sie nun Ihr Team zu Brainstorming-Sitzungen, um Ideen für Inhalte zu entwickeln.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards um Ideen gemeinsam im Team zu diskutieren. Themen verschieben, organisieren, planen und terminieren - alles an einem Ort!

Während Sie dies erledigen, kann es vorkommen, dass Ihnen die Themen, die Sie auflisten, zufällig vorkommen. Erstellen Sie also eine Karte mit den Themen. SEO-Teams organisieren sich nach dem Konzept der Inhaltssäulen oder dem Hub-and-Spoke-Modell.

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps um eine Architektur/Hierarchie von Ideen zu erstellen. Mit knotenbasierten Mindmaps können Sie auch Ideen miteinander verbinden und so ein neuronales Netz der von Ihnen erstellten Inhalte aufbauen.

Geben Sie sie im Team frei und sammeln Sie Feedback.

Kartieren Sie Ihre Ideen mit ClickUp Mindmaps

3. Erstellen Sie den Plan für den Inhalt

Zu erledigen ist das energiegeladene Brainstorming, nun müssen Sie die Ideen organisieren, um sie in die Tat umzusetzen.

Identifizieren Sie Themen: Listen Sie alles auf, worüber Sie Inhalte erstellen können, die Ihrer ausgewählten Zielgruppe helfen. Denken Sie tangential. Sie können auch Folgendes verwenden KI-Marketing-Tools für die Ideenfindung.

Wenn Sie zum Beispiel Füllfederhalter verkaufen, können Sie natürlich Inhalte über Ihre Produkte erstellen. Sie können auch ansprechende Inhalte über die Geschichte der Schreibgeräte, die neueste Technik und ergänzende Produkte wie Tinten, Speicher usw. erstellen.

Denken Sie an die gesamte Landschaft und listen Sie Ihre Ideen entsprechend auf. Gehen Sie von der Idee zur Aktion über, indem Sie Knoten in verfolgbare ClickUp Aufgaben umwandeln.

ClickUp Aufgaben zur Verwaltung der Erstellung von Inhalten

Briefs schreiben: Sobald Sie die Tabelle verlassen, wird Ihr Team alles vergessen haben, was Sie besprochen haben. Also notieren Sie sie. ClickUp Docs ist ein großartiges Tool für Notizen während des Brainstormings.

Erstellen Sie anschließend ein detailliertes Briefing für jeden Inhalt, in dem Sie das Thema, die Zielgruppe, die Schlüsselwörter und die Ziele angeben. Geben Sie auch an, in welchem Format Sie den Inhalt benötigen, z. B. als Video, Audio, Infografik, Bilder usw. ClickUp Dokumente kann bei der Verwaltung dieser Aufträge helfen. Sie können auch den Beschreibungsteil der Ansicht der Aufgabe verwenden. Sie haben keine Zeit? Verwenden Sie ClickUp Gehirn um im Handumdrehen Schriftsätze zu verfassen!

Einstellen von Akzeptanzkriterien: Machen Sie den Erstellern von Inhalten den Weg zum Erfolg frei, indem Sie klar festlegen, was sie erreichen müssen. Instanz könnte dies die Nummer der Wörter, die Einbeziehung von Schlüsselwörtern, glaubwürdige Quellen, Grammarly-Check usw. sein.

Checklisten für ClickUp Aufgaben sind eine gute Möglichkeit, dies zu gewährleisten. Erstellen Sie einfach eine Vorlage und wenden Sie diese in Zukunft automatisch auf alle Aufgaben an. Voilà!

Checkliste zu ClickUp Aufgaben

Umfassende Bearbeitung: Entwickeln Sie umfassende Bearbeitungsrichtlinien, die Stil, Tonfall, Grammatik und die sachliche Richtigkeit Ihrer Inhalte abdecken. Weisen Sie dann Redakteuren, Lektoren, Korrektoren oder Faktenprüfern je nach deren Fachkenntnissen bestimmte Aufgaben zu.

4. Erstellen eines Kalenders für Inhalte

Legen Sie Fristen fest: Planen Sie die Elemente des Inhalts in einem Kalender, um eine konsistente und vielfältige Verteilung der Inhalte über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten. In der Regel unterteilen Teams dies in x Blog pro Blogpost, E-Mail-Newsletter am Mittwoch usw. Sie können auch wiederholende Aufgaben auf ClickUp einstellen und Beschreibungen unterwegs aktualisieren.

Erfinden Sie die Segel nicht neu. Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für einen Kalender mit Inhalten um loszulegen.

clickUp's Kalender-Vorlage für Inhalte_e

Benutzer zuweisen: Weisen Sie jeder Aufgabe ein Mitglied des Teams zu. Sehen Sie, wer verfügbar ist, und weisen Sie ihm Arbeit auf der Grundlage seines Workloads zu. Wenn eine Ressource an mehreren Aufgaben arbeitet, stellen Sie sicher, dass ihr Workload angemessen ist. Erfassen Sie auch etwaige Abhängigkeiten auf der Karte.

Planen Sie für hohe Aktivitäten: Ermitteln Sie saisonale Inhalte, Kampagnen, Produkteinführungen oder andere Ereignisse, die wahrscheinlich stattfinden werden - planen Sie die Inhalte dafür weit im Voraus ein, um einen Ansturm in letzter Minute zu vermeiden.

5. Verteilen. Verteilen. Verteilen.

Vielleicht schreibst du den nächsten Pulitzer-Preis-Artikel. Aber wenn er nicht verteilt wird, wird ihn niemand lesen.

Also, geben Sie Ihre Inhalte in den sozialen Medien frei, klar. Aber erledigen Sie es besser. Bedenken Sie:

E-Mail-Marketing

Bezahlte Werbung mit dem Ziel der Lead-Generierung

Wiederverwendung in anderen Formaten/Kanälen

Wiederveröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien nach einem kurzen Zeitraum

Regelmäßige Aktualisierung des Inhalts

6. Operationalisierung der Erstellung und Verwaltung von Inhalten

Sobald Sie die Grundlagen geschaffen haben, sollten Sie mit der Standardisierung Ihres Content-Marketing-Verfahrens beginnen. Zum Beispiel,

Vorlagen für die Erstellung von Inhalten sind eine gute Möglichkeit, die Konsistenz Ihrer Texte zu gewährleisten

Verwenden Sie wiederholbare Landing Pages für bestimmte Inhalte oder Kampagnen

Verwenden SieClickUp-Automatisierungen um den Status zu ändern oder Erinnerungen für jede Aufgabe automatisch zu versenden

7. Nachverfolgung und Analyse der Leistung

Damit ein schlankes Content-Team konsistente Geschäftsergebnisse liefern kann, müssen Sie die Leistung Ihrer Marketing-KPIs messen. Das Dashboard von ClickUp wurde entwickelt, um genau das zu ermöglichen.

Integrieren Sie Ihre Marketing-Tools in ClickUp, um eine konsolidierte Ansicht zu erhalten. Verfolgen und analysieren Sie den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Marketingziele im Detail und auf einen Blick. Stellen Sie Aufgaben in Verbindung mit Ihrer Roadmap und Ihren Plänen für die Markteinführung in einen Kontext.

einheitliches Marketing Dashboard mit ClickUp_

Mit ClickUp mühelos durch die raue See des Content Marketing navigieren

Als wir nach unserer Reise zur Erstellung eines Content-Marketing-Management-Plans andocken, wird klar, dass die Reise tatsächlich komplex ist. Ein guter Plan für das Content-Marketing-Management erfordert die Vorstellungskraft eines Erstellers von Inhalten, den Marktfokus eines Vermarkters und die organisatorischen Fähigkeiten eines Projektmanagers.

Diese einzigartige Mischung kann mit den richtigen Tools noch verbessert werden. ClickUp's marketing project management tool wurde entwickelt, um einen breiten Bereich von Benutzern zu unterstützen, seien es Ersteller, Prüfer oder Manager.

Mit ClickUp kommen Sie sicher und zufrieden ans Ufer. ClickUp kostenlos ausprobieren .

FAQs zum Content Marketing Management Plan

1. Was ist die Rolle eines Content Marketers?

Die Rolle eines Content-Marketers ist vielschichtig und vereint kreative, strategische und analytische Aufgaben, um die Markenbekanntheit zu steigern, das Publikum anzusprechen und letztendlich zum Wachstum des Geschäfts beizutragen.

Im Kern besteht die Rolle eines Content-Marketers darin, wertvolle Inhalte zu erstellen und diese konsistent zu verteilen, um potenzielle Kunden anzuziehen und zu binden, was wiederum zu profitablen Kundenaktionen führt.

2. Was sind die 4 Grundlagen des Content Marketing?

Die 4 Grundlagen des Content-Marketings sind:

Verständnis für das Publikum

Erstellung von Inhalten

Verteilung der Inhalte

Messung und Analyse

3. Ist das Management von Inhalten Teil des Marketings?

Ja, Content Management ist ein grundlegendes Element des Marketings. Es ermöglicht Marketingfachleuten, Inhalte effizient und effektiv zu nutzen, um Geschäfts- und Marketingziele zu erreichen, was es in der heutigen inhaltsgesteuerten digitalen Welt unverzichtbar macht.