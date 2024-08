Inhalts-Brainstorming: Techniken zur Ideenfindung und Priorisierung von Ideen

Gute Inhalte sind der Schlüssel zur Verbindung mit Ihrem Einzelziel. Wenn Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe gewinnen und halten wollen, muss Ihre Inhaltsstrategie stimmen.

Doch trotz Ihrer Kreativität oder der Fähigkeiten Ihres Marketing-Teams kann es vorkommen, dass Sie auf der Suche nach guten Ideen nicht weiterkommen. Es ist schwierig, einen ständigen Flow an kreativen Ideen aufrechtzuerhalten, aber es besteht immer ein Bedarf an frischen und ansprechenden Inhalten - der Kampf ist echt.

Content-Brainstorming löst diese Herausforderung, indem es verschiedene Perspektiven und Ideen zusammenbringt, um Inhalte zu erstellen. Es ist ein Aufwand, bei dem alle im Team Ideen freigeben, die Kreativität anregen und innovative Inhalte schaffen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Content-Strategie verbessern und den kreativen Block schneller überwinden können, als Sie denken. Außerdem stellen wir Ihnen ein praktisches Tool vor, das Sie bei Ihren Sitzungen zum Brainstorming von Inhalten unterstützen wird.

Die Vorteile von Content Brainstorming

Brainstorming ist ein kreativer Prozess, bei dem Menschen zusammenkommen und so viele Ideen wie möglich zur Lösung eines bestimmten Problems freigeben. Beim Brainstorming von Inhalten wird diese gemeinschaftliche Übung erledigt, um Ideen für Inhalte zu generieren. Das Ziel ist es, viele Ideen zu generieren, ohne sie in dieser Phase zu verfeinern.

In einer Brainstorming-Sitzung können Sie und Ihr Team kreative Ideen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens frei austauschen und so einen kostenlosen Flow der Gedanken fördern. Sie fördert das kreative Denken und innovative Problemlösungen. Idealerweise sollte diese Aktivität im Team erledigt werden, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, doch kann das Brainstorming auch einzeln erledigt werden.

Brainstorming-Sitzungen für inhaltliche Ideen können viele Vorteile mit sich bringen:

1. Ideen generieren

Frische Ideen zu haben, ist das Herzstück eines jeden brainstorming-Aktivitäten . Sie bringen einzigartige Ideen von Menschen mit unterschiedlichen Denkprozessen zusammen. Solche Sitzungen können bei der Ideenfindung helfen, da in dieser Phase keine Ideen verworfen werden, sondern alles erlaubt ist. Wenn man in kurzer Zeit eine lange Liste von Ideen erhält, kann man eine Vorauswahl treffen, welche Ideen weiter entwickelt werden sollen.

2. Arbeiten Sie besser mit Ihrem Team zusammen

Durch ein Brainstorming mit Kollegen oder Interessengruppen erhalten Sie eine Liste mit umsetzbaren Ideen, mit denen Sie arbeiten können. Wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wie z. B. Inhalt, Design oder Marketing, zusammenarbeiten, können sie spannende Ideen einbringen, auf die eine Person allein nicht kommen könnte.

3. Erkunden Sie verschiedene Ansichten

Keine zwei Menschen denken auf dieselbe Weise über eine Sache. Wenn Sie Raum für unterschiedliche Ansichten schaffen, können Sie die besten Ideen aus allen Köpfen herausholen, was zu aufschlussreicheren und vielfältigeren Inhalten führt.

4. Mit dem Markt Schritt halten

Ein direktes Ergebnis von Brainstorming-Sitzungen in der Gruppe ist, dass Sie den aktuellen Markt nach allen trendigen Ideen auswerten und diese in Ihre Strategie für Inhalte einbeziehen können.

Auf diese Weise bleiben Sie über Markttrends und die neuesten strategischen Entwicklungen auf dem Laufenden.

5. Bessere Entscheidungen treffen

Eine Entscheidung, die nach gründlicher Beratung getroffen wird, ist besser als eine, die im Alleingang getroffen wird.

Beim Brainstorming können wir die Dinge aus allen Blickwinkeln betrachten und Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven gewinnen. Es ist, als würde man einen Wissenspool anzapfen und damit die Phase für eine intelligentere Entscheidungsfindung einleiten.

Brainstorming wird zu einem leistungsstarken Tool, das durch die Berücksichtigung aller möglichen Facetten abgerundete, nuancierte und letztlich effektivere Entscheidungen ermöglicht.

6. Kreativer sein

Brainstorming - allein oder in einer Gruppe - kann Ihren kreativen Prozess in Gang bringen, indem es den kostenlosen Flow aller möglichen Ideen fördert. Sie erzielen mehr innovative Durchbrüche, wenn Sie sich nicht auf "nur gute Ideen" limitieren und sich selbst (und anderen Teilnehmern) die Berechtigung geben, über den Tellerrand hinauszuschauen.

Sie wissen jetzt, wie nützlich das Brainstorming von Inhalten für Geschäfte und alle beteiligten Mitglieder ist. Die Brainstorming-Übung kann einzigartige Gedanken hervorbringen und das Diagramm für Ihren Inhalt erstellen.

Denken Sie daran, dass die Strategieentwicklung genauso wichtig ist wie die Erstellung von Inhalten, wenn nicht sogar wichtiger. Wenn Sie einen Fahrplan für Inhalte erstellen, können Sie bei der Erstellung von Inhalten systematisch vorgehen.

Brainstorming-Methoden für Inhalte

Zu erledigen: Wie implementieren Sie eine inhaltliches Brainstorming prozess an Ihrem Arbeitsplatz? Sehen wir uns einige der verschiedenen Ideen und Methoden für das Brainstorming von Inhalten an, die Sie ausprobieren können:

1. Nutzen Sie KI (Künstliche Intelligenz)

Künstliche Intelligenz kann Muster schneller lesen und analysieren als Menschen.

Wenn Sie in einem kreativen Trott feststecken, können KI-Tools helfen, indem sie die Erstellung von Inhaltsentwürfen , kreative Ideen zu wecken oder Themen vorzuschlagen. Wenn die KI nicht ausreicht, experimentieren Sie mit verschiedenen Aufforderungen, bis Sie die kreativen Säfte zum Fließen bringen. Fügen Sie den von der KI generierten Ideen Ihre eigene kreative Note hinzu, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. ClickUp AI ist ein außergewöhnliches KI tool, das hochwertige kreative Ergebnisse für verschiedene Anwendungsfälle liefert. Es kann Out-of-the-Box-Inhaltsstrategien entwickeln und Ihnen helfen, Ihre aktuellen Texte zu verbessern, indem sie prägnanter, klarer und ansprechender werden.

clickUp AI verwenden Writing Assistant um Ihr Schreiben zu verbessern

ClickUp AI ist der beste Brainstorming-Partner, der Ihnen dabei hilft:

Kampagnenstrategie : Erstellung von Kampagnenstrategien in Minutenschnelle für Ihre nächste große Marketingaktion

: Erstellung von Kampagnenstrategien in Minutenschnelle für Ihre nächste große Marketingaktion Umfragen schreiben : Erstellen von intuitiven Fragen in wenigen Augenblicken, damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen können

: Erstellen von intuitiven Fragen in wenigen Augenblicken, damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen können Marketing-Taglines : Verstärken Sie Ihr kreatives Denken mit Unterstützung durch ein hochkreatives Tool für Marketing-Taglines

: Verstärken Sie Ihr kreatives Denken mit Unterstützung durch ein hochkreatives Tool für Marketing-Taglines Inhaltsthemen: Generieren Sie Ideen für Blogs und Videos, damit Sie schnell zum Ziel kommenproduktion von Inhalten skalieren *Blog-Gliederungen: Abgesehen von der Generierung von Ideen, kann es Ihnen sogar helfen, die erste Gliederung Ihres Blogs zu strukturieren, was Ihnen wertvolle Zeit spart, und eine große Datenbank mit Inhalten aufzubauen in einem kurzen Zeitraum

Mit diesem zuverlässigen Partner können Sie viel mehr aus Ihrem inhaltliche Pläne .

2. Mindmaps zeichnen

aufgabenbasierte Karten auf ClickUp_

Bilder sprechen, wo Worte versagen. Nutzen Sie Bilder, um neue Ideen für Inhalte zu entwickeln und die Punkte besser zu verbinden.

Mithilfe von Mindmaps können Sie Verbindungen zwischen bereits vorhandenen, halb entwickelten Ideen herstellen und sie zu einem Abschluss bringen. Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, besteht darin, ein einfaches Blatt Papier zu verwenden und eine Mindmap zu zeichnen.

Zu erledigen ist dies jedoch effektiver mit mind mapping tools wie ClickUp Mindmaps, die über Features wie Drag-and-Drop-Knoten verfügen, um Ihren Workflow abzubilden oder Ideen zu verbinden. Sie helfen Ihnen, die Punkte zu verbinden und narrensichere Strategien zu entwickeln.

Sie können je nach Bedarf den Leer- oder den Aufgabenmodus verwenden und Ihr Gehirn trainieren.

Versuchen Sie auch ClickUp Whiteboards , die eine hervorragende Möglichkeit bieten, dieselbe Tätigkeit auszuführen und gleichzeitig mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten. Wählen Sie entweder eine bereits vorhandene Whiteboard-Vorlage aus oder erstellen Sie eine eigene. Mit ClickUp Docs können Sie dem Whiteboard Bilder, Dateien usw. hinzufügen. Hier ist ein Beispiel für ein ClickUp-Vorlage mit der Sie alle Ihre Ideen auf einer Karte zusammenfassen und visuell darstellen können:

Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen jeder Phase Ihres Projekts mit der ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Vorlage

3. Recherchieren Sie Ihre Konkurrenten

Die ClickUp Vorlage zur Wettbewerbsanalyse soll Ihnen helfen, Einblicke in den Wettbewerb auf dem Markt zu gewinnen.

Recherchen über Ihre Konkurrenten helfen Ihnen, mit deren Marketingstrategien Schritt zu halten und über die neuesten Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben. Verwenden Sie tools für die Wettbewerbsforschung um alles aufzudecken, vom E-Mail-Marketing der Mitbewerber bis hin zu SEO-Strategien.

ClickUp hilft Ihnen, Wettbewerbsforschung zu nutzen, um Strategien für den Erfolg zu analysieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. ClickUp's Wettbewerbsanalyse Vorlage hilft Ihnen dabei:

Wettbewerberanalyse : Gewinnen Sie Einblicke in die Konkurrenzlandschaft und decken Sie den Boden für potenzielle Bedrohungen ab

: Gewinnen Sie Einblicke in die Konkurrenzlandschaft und decken Sie den Boden für potenzielle Bedrohungen ab Wachstum und Expansion : Entdecken Sie die Bereiche, die das Potenzial für Wachstum und Expansion haben

: Entdecken Sie die Bereiche, die das Potenzial für Wachstum und Expansion haben Alleinstellungsmerkmal: Verstehen Sie, wie Sie sich mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung von den anderen auf dem Markt unterscheiden können

4. Vorlagen für Brainstorming verwenden

Manchmal brauchen wir ein wenig Hilfe, um den Brainstorming-Prozess in Gang zu bringen. Dieser Anstoß kann in Form von Brainstorming-Vorlagen erfolgen. Die Verwendung von Brainstorming-Vorlagen ist wie eine Schablone, mit der man seine Gedanken besser organisieren kann.

ClickUp bietet einen Bereich von Brainstorming-Vorlagen, mit denen Sie Ihre kalender für Inhalte , wie zum Beispiel:

Vorlage für Ideen-Brainstorming : Dies ist eine einfache Vorlage, die Ihnen hilft, gemeinsam mit Ihrem Team Ideen für Inhalte zu sammeln und aufzulisten

: Dies ist eine einfache Vorlage, die Ihnen hilft, gemeinsam mit Ihrem Team Ideen für Inhalte zu sammeln und aufzulisten Vorlage für Brainstorming-Tipps : Konzentriert sich auf grundlegende Prinzipien, um Ihnen die besten Tipps für Brainstorming und Organisation zu vermitteln

: Konzentriert sich auf grundlegende Prinzipien, um Ihnen die besten Tipps für Brainstorming und Organisation zu vermitteln Business Brainstorming: Ermöglicht es Ihnen, das Brainstorming in vier Kategorien einzuteilen - was Sie lieben, was Sie wissen, was die Welt braucht und wofür die Menschen bezahlen werden

Brainstorming ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden erfolgreichen Business. Es ist eine großartige Methode, um innovative Ideen und Lösungen zu finden.

5. Erstellen Sie einen praktischen Ordner für Ideen

Ständig kreative Ideen zu haben, kann für jeden eine Herausforderung sein. Es gibt Tage, an denen wir uns nicht kreativ fühlen oder einfach nur müde sind und nicht in der Lage, uns etwas Neues einfallen zu lassen. Sich also nur auf spontane Ideen zu verlassen, ist nicht immer hilfreich.

Veranstalten Sie stattdessen regelmäßige Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Content-Marketing-Team. Legen Sie einen praktischen Ordner an, in dem Sie und Ihr Team aussagekräftige Blogbeiträge und Kampagnen sammeln oder Ideen zur späteren Verwendung notieren. Speichern Sie alles, was Ihnen einfällt, in diesem Ordner, unabhängig von seiner unmittelbaren Relevanz.

Sie können diesen Ordner als Referenzpunkt verwenden, wann immer Sie etwas Neues schaffen wollen und ein wenig Inspiration brauchen. Überlegen Sie sich auch, ob Sie Kundenfeedback und -engagement in diesen Ordner aufnehmen wollen.

6. Kundenmeinung recherchieren

Bei der Erstellung von Inhalten besteht das Ziel darin, eine Verbindung zu den Kunden herzustellen und das Geschäft anzukurbeln. Und da die Ansicht des Kunden bei der Entwicklung von Inhalten und der Festlegung von Prioritäten eine wichtige Rolle spielt, warum nicht auch seine Meinung einbeziehen?

Ein guter Ausgangspunkt für das Brainstorming neuer Ideen ist es, herauszufinden, was Ihre Kunden über Ihre Marke sagen. Stöbern Sie in den Kommentarbereichen der beliebtesten Beiträge, lesen Sie Online-Rezensionen, gehen Sie die Tickets des Kundensupports durch und führen Sie Kundenumfragen durch.

Am Ende dieser Recherche werden Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser verstehen und in der Lage sein, diese mit Ihrer Strategie für Inhalte zu erfüllen. Vergessen Sie nicht, Plattformen wie Quora und Reddit zu erledigen, um Schlüsselwörter zu recherchieren und herauszufinden, worüber Ihre Zielgruppe im Einzelnen spricht.

7. Gönnen Sie sich eine schnelle Ideenfindung

Manchmal kann die Spontaneität einen im Stich lassen. Deshalb ist eine schnelle ideationstechnik kann sich in vielen Instanzen als wirksam erweisen.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie einen Timer oder eine Stoppuhr starten und sich bzw. Ihrem Team eine kurze Zeitspanne, beispielsweise fünf Minuten, einräumen. Denken Sie in dieser Zeit an so viele Ideen wie möglich und notieren Sie sie, ohne sich Gedanken über ihre Ausgestaltung zu machen. Sie werden überrascht sein, was Sie mit dieser Übung erreichen können.

Als Gruppenaufgabe kann diese Aufgabe auch in Runden durchgeführt werden, in denen jeder abwechselnd und schnell eine Idee nach der anderen einbringt. Machen Sie entweder einen Kreis im oder gegen den Uhrzeigersinn, wobei jeder spontan etwas beisteuern kann, und Sie werden in wenigen Minuten lange Listen mit spannenden Gedanken haben.

8. Bauen Sie auf den Ideen der anderen auf

Manchmal braucht es nur einen kleinen Einblick von jemand anderem, um den brillanten Gedanken, an dem Sie gearbeitet haben, abzuschließen. Sie haben alles, bis auf die eine Kleinigkeit, die noch fehlt, und jemand anderes kommt vorbei und hilft Ihnen, es zu vollenden.

Bei dieser Technik müssen Sie alle bitten, ihre Ideen auf Papier oder ein freigegebenes Google Docs zu schreiben. Diese Ideen werden an eine Person nach der anderen weitergegeben, wobei jede etwas hinzufügt, um auf der ursprünglichen Idee aufzubauen.

Machen Sie so lange weiter, bis jeder im Team etwas zum Dokument beigetragen hat. Das Ergebnis? Ein Netz von Ideen und Beiträgen, die einzeln nur schwer zu erstellen wären.

9. Schauen Sie sich Ihre bisherigen Leistungen an

Was ist ein guter Weg, um die Leistung zu verbessern? Indem man aus der Vergangenheit lernt.

Bevor Sie neue Inhalte veröffentlichen, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um zu überprüfen, was bei Ihrem Publikum gut ankam und was nicht so gut ankam.

Finden Sie heraus, warum. War es ein bestimmtes Thema, ein bestimmter Schreibstil oder etwas anderes, das ihre Zinsen geweckt hat? Anhand dieser Erkenntnisse können Sie Ihr neues Projekt angehen.

10. Fragen Sie Ihr Publikum

Was gibt es Besseres, als Ideen für Inhalte direkt von Ihrem Publikum zu erhalten, da Sie ja für dieses arbeiten?

Das Studium von Kundenfeedback und -rezensionen ist zwar gut, aber es geht nichts über die direkte Interaktion mit Ihren Kunden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist vielleicht nicht immer möglich, mit den Kunden zu sprechen, aber Sie können ihnen die Hand reichen und sie fragen, was sie als Nächstes sehen möchten. Eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen, besteht darin, am Ende eines Blogbeitrags, eines Videos oder eines Beitrags in den sozialen Medien nach Vorschlägen für den Inhalt zu fragen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihre veröffentlichten Inhalte nach Kommentaren und Fragen der Nutzer zu durchsuchen. Diese Methode garantiert gute Ergebnisse, da Sie so den tatsächlichen Input des Publikums aufdecken.

Wie man Inhalte priorisiert und bewertet

Sie haben harte Arbeit geleistet und ein erfolgreiches Brainstorming durchgeführt. Jetzt, da Sie alle Ideen haben, ist es an der Zeit, sie zu priorisieren und zu bewerten.

Denken Sie daran: Auch wenn jede Idee ansprechend aussieht, sollten Sie nur die in die engere Wahl nehmen, die perfekt passen. Schaffen Sie Platz für bessere Ideen und streichen Sie diejenigen, die nicht gut zu Ihrer Marke passen.

Priorisieren Sie Ihre Ideen anhand dieser einfachen, proaktiven Schritte:

1. Definieren Sie Ihre Ziele

Legen Sie zunächst klare Ziele für Ihr Brainstorming zu Inhalten fest. Überlegen Sie, was Sie erreichen wollen und wie Ihre Content-Marketing-Strategie Ihnen helfen kann.

Zu erledigen ist die Festlegung von Erfolgskriterien, anhand derer Sie feststellen können, ob Sie Ihre Ziele erreicht haben. So können Sie schlechte Ideen, die Ihnen nicht unmittelbar nützen, aussondern.

2. Bewerten Sie die Ideen

Dies ist eine objektive Methode zur Auswahl der perfekten Idee. Legen Sie Kriterien fest, um jede in die engere Wahl kommende Idee nach Relevanz, Kosteneffizienz, Durchführbarkeit, Potenzial, Aufwand, Originalität, Dringlichkeit und mehr zu bewerten.

Mit dieser Übung entfernen Sie sich von heiklen subjektiven Interpretationen und erhalten eine solide Grundlage, um zu analysieren, ob eine Idee es wert ist, weiterverfolgt zu werden.

3. Analysieren Sie Nachfrage und Wettbewerb

Sobald Sie die Liste der bevorzugten Inhalte erstellt haben, ordnen Sie diese nach der erwarteten Wirkung.

Um dies gut zu erledigen, sollten Sie eine Analyse durchführen:

Suchvolumen für die identifizierten Themen und welche Art von Inhalt für sie rangiert

Was erledigen die Konkurrenten für diese Themen, und wie schneiden ihre Inhalte ab?

Welche Formate von Inhalten kommen bei Ihrer Zielgruppe am besten an?

Welche Themen generieren bereits organischen Suchverkehr für Sie?

Die Relevanz der einzelnen Inhalte für Ihr Einzelziel

Andere Markttrends oder Ideen, die eine Rolle spielen können

Ihre endgültige priorität-Liste würde auch von Ihren KPIs abhängen - muss Ihr Inhalt Leads generieren, Engagement aufbauen oder Käufe fördern? Streben Sie Traffic oder Konversionen an?

4. Testen und validieren

Jetzt, da Sie Ihre inhaltliche Priorität festgelegt haben, ist es an der Zeit, sie zu testen. Sie können Ihre Ideen durch Umfragen, Kampagnen, Prototypen, Inhalte, Interviews und Experimente validieren. Auf diese Weise können Sie das Potenzial der Idee schnell einschätzen, bevor Sie wertvolle Ressourcen investieren, um sie zum Leben zu erwecken - vor allem, wenn es sich um einen ressourcenintensiven Beitrag wie eine Video-Serie handelt.

Wenn es um Inhalte mit geringerem Aufwand geht, wie z. B. Blogs, Beiträge in sozialen Medien, E-Mails usw., sollten Sie deren Leistung kontinuierlich analysieren, um zu erfahren, was gut funktioniert, damit Sie mehr davon erledigen können.

Verwenden Sie ClickUp für Ihre nächste Brainstorming-Sitzung

Das Brainstorming von Inhalten erfordert Zeit und Geduld. Es kann geistig anstrengend sein, ist aber eine der aufregendsten Aktivitäten für ein Team, die unerwartete kreative Möglichkeiten für Ihr Geschäft freisetzt.

Mit dem richtigen brainstorming-Techniken und tools muss die Entwicklung eines Plans für die Inhalte nicht mehr abschreckend wirken. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und schalten Sie die Tools frei, mit denen Sie sich inspirieren lassen, Ideen generieren und Ihre Content-Strategie auf den Weg bringen können.