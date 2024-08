10 AI-Tools für Mind Mapping und Brainstorming im Jahr 2024

Künstliche Intelligenz (KI) kann mehr als nur clevere Texte erstellen oder aufregende Kunst zu erzeugen . Die KI von heute wird zu einem echten kreativen Partner, der Teams bei der Zusammenarbeit, Ideenfindung und Problemlösung unterstützt.

Eine der besten Möglichkeiten, KI-gestützte Funktionen in den kreativen Prozess einzubinden, sind Mind-Mapping und Brainstorming. KI kann bei der Umwandlung von Gedanken in strukturierte mind Map s oder innovative Ideen in Brainstorming-Sitzungen, um einzigartige Verbindungen und Erkenntnisse zu finden, die Menschen übersehen könnten.

Möchten Sie sehen, wie KI Ihr Unternehmen verändern kann? mind-mapping und Brainstorming-Sitzungen? Hier sind 10 bemerkenswerte KI-gestützte Mindmap-Tools, die Ihnen helfen können, Ihren kreativen Prozess umzugestalten und die Lücke zwischen menschlicher Vorstellungskraft und der nächsten großen Idee zu schließen.

Bei der Auswahl eines AI-Werkzeug für Mindmapping zu finden, sollten Sie die angebotenen Funktionen sorgfältig prüfen. Bei der Suche nach dem besten Tool sollten Sie auf fünf wesentliche Merkmale achten mind Map-Software :

Intuitive Benutzeroberfläche: Sie sollten nicht erst stundenlang lernen müssen, wie man eine Mind-Mapping-Software benutzt, bevor Sie sie effektiv einsetzen können. Eine gute Mind-Mapping-Software sollte so intuitiv sein, dass Sie sie innerhalb weniger Minuten benutzen können

Nutzen Sie Testphasen und kostenlose Angebote, um einige KI-Funktionen zu testen. So können Sie herausfinden, welche Optionen am besten zu Ihren Bedürfnissen passen und arbeitsablauf .

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Wahrscheinlich kennen und lieben Sie ClickUp bereits für seine vielseitigen Projektmanagement-Funktionen, aber die Plattform bietet eine einzigartige Mischung von Funktionen, die Sie für hervorragende Brainstorming- und Mind-Mapping-Sitzungen nutzen können.

Mit dem Zusatz von

ClickUp Gehirn

mit ClickUp Brain können Nutzer jetzt die KI-Tools von ClickUp nutzen, um schriftliche Inhalte oder Ideen zu generieren. So bleiben Ihre Brainstorming-Dokumente klar und professionell. Basierend auf Ihrer Brainstorming-Sitzung kann ClickUp auch vorhersagen, welche Aufgaben Sie erstellen möchten. Das spart Zeit und hilft Ihnen, keine Ideen zu vergessen.

Die Whiteboard-Funktion der Plattform ist die perfekte Leinwand für visuelle Denker, mit der sie Ideen skizzieren, Verbindungen herstellen und gemeinsam mit Teammitgliedern Brainstorming betreiben können.

ClickUp bietet auch eine spezielle mindmap-Vorlage die den Benutzern eine strukturierte Möglichkeit bietet, ihre Ideen zu organisieren. Durch die Kombination dieser Werkzeuge und Funktionen wird ClickUp zu einer vielseitigen Plattform für lineare und nicht-lineare Denker. Diese Plattform lässt sich mühelos in Ihren Arbeitsablauf einbinden.

ClickUp beste Eigenschaften

KI-gestützte Tools mit vorgefertigten Eingabeaufforderungen für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen

Anpassbarmind-Mapping-Vorlagen machen es einfach, in einebrainstorming-Sitzung und schnell Dateien anhängen

Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit können alle Beteiligten schneller Ideen entwickeln

ClickUp Einschränkungen

ClickUp erstellt (noch!) keine Mind Maps mit KI, aber es werden ständig KI-gestützte Eingabeaufforderungen eingeführt

ClickUp Preise

Kostenlos Für immer

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Ayoa

Über Ayoa Ayoa ist ein digitaler Arbeitsbereich für kollaboratives Mindmapping. Es zeichnet sich durch seine Neuro-Inclusivität und seine benutzerfreundliche Oberfläche aus. Die Mind-Mapping-Software bietet eine visuell ansprechende Umgebung, in der Einzelpersonen und Teams Ideen brainstormen, Gedanken organisieren und aus anfänglichen Konzepten umsetzbare Pläne erstellen.

Ayoa beste Eigenschaften

KI-Mindmap-Generatoren können Ihnen helfen, eine zentrale Idee zu vertiefen und die richtigen Fragen zu stellen

Freihand-Zweige erzeugen eine visuell aufregende Mind Map und simulieren das Gefühl, Mind Maps von Hand zu zeichnen

Viele flexible Mapping-Optionen, einschließlich Whiteboards, Workflows, Canvas undGantt-Diagrammedamit Sie Informationen auf die beste Weise sehen

Ayoa Einschränkungen

Die kostenpflichtigen AI Mind Map Generator Tools bedeuten, dass Sie für den Ultimate Plan bezahlen müssen, um sie nutzen zu können.

Ayoa Preise

Ayoa Kostenlos

Ayoa Mind Map: $10/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

Ayoa Ultimate: $13/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

Ayoa Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

3. Boardmix

Über Boardmix Boardmix ist eine kollaborative Online-Plattform whiteboard-Software mit einer Mischung aus KI-Mindmap-Generator-Tools und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Benutzer können visuell interessante Mind Maps erstellen, während sie gemeinsam Brainstorming betreiben und KI nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie können Ideen in jedem Format aufzeichnen, einschließlich Dokumente, PDFs, Bilder, Text oder Zeichnungen.

Boardmix beste Eigenschaften

Kostenlose Vorlagen helfen Ihnen, den Mindmap-Prozess zu starten und Informationen zu organisieren

Die Schnittstelle zum Klicken und Ziehen macht das Verschieben, Hinzufügen und Organisieren von Informationen sehr einfach

Interaktive Tools, wie Kommentare, Chats und Videokonferenzen, verbessern die Zusammenarbeit

Boardmix Einschränkungen

Da so viele Tools zur Verfügung stehen, kann die Lernkurve zur Erstellung umfassender Mind Maps ziemlich steil sein

Boardmix Preise

Kostenlos für immer

$5.90/Monat

58,80 $/Jahr

104,40 $/Drei Jahre

Boardmix Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (3+ Bewertungen)

4. Coggle

Über Coggle Coggle ist eine hervorragende Option, wenn Sie nach einer einfachen Mind-Mapping-Anwendung suchen. Die Benutzeroberfläche besteht hauptsächlich aus einer Klick- und Ziehfunktion mit einfachen Optionen zur Farbkodierung und Kategorisierung von Zweigen. Sie können einen Arbeitsbereich leicht mit anderen teilen online-Mitarbeitern indem Sie ihnen einen privaten Link schicken und ihre Aktualisierungen in Echtzeit sehen.

Coggle beste Eigenschaften

Die Benutzeroberfläche konzentriert sich auf Einfachheit und Zugänglichkeit, um Anfängern das Erstellen von Mind Maps zu erleichtern

Chat-Fenster und sicheres Link-Sharing ermöglichen die Zusammenarbeit mit anderen in Echtzeit

Einfaches Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Zweigen in Ihrer Mind Map, wenn sich Ideen entwickeln

Coggle Einschränkungen

Keine KI-Funktionen, die den kreativen Denkprozess unterstützen

Coggle Preise

Kostenlos

Einzigartig: $5/Monat

Organisation: $8/Monat pro Mitglied

Unternehmen: Kontakt für ein Angebot

Coggle Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

5. Skurrile KI

Über Skurril Whimsical AI ist eine Online-Plattform für kreatives Denken und Zusammenarbeit. Whimsical ist mehr als nur ein KI-Mindmapping-Tool. Die Benutzer können die Flussdiagramme, Wireframes und andere Arbeitsabläufe der Plattform in einem einzigen Arbeitsbereich einsetzen.

Geben Sie der Plattform einen Startpunkt, und verwenden Sie dann die Ein-Klick AI-Werkzeuge um aus einer zentralen Idee neue Zweige zu generieren und Lösungen zu entwickeln. Erstellen Sie in der visuell ansprechenden kollaborativen Umgebung von Whimsical AI Organigramme, Checklisten für die Produkteinführung, Vorlagen für Landing Pages und vieles mehr.

Die besten Eigenschaften von Whimsical AI

KI-gestützte Vorschläge machen es einfach, neue Ideen zu generieren und neue Verbindungen zu schaffen

Gute Auswahl an Vorlagen, wie z. Bkonzeptkartenhelfen Ihnen, Ihren Ideenfindungsprozess in Gang zu bringen

Robuste Integration mit beliebtenproduktivitätsanwendungen, einschließlich Jira, GitHub, Slack und Notion

Skurrile KI-Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als klobig

Sie bietet nur begrenzte Vorlagenoptionen für komplexere Ideen

Preise für Whimsical AI

Kostenlos

Pro: $10/Monat pro Redakteur, jährliche Abrechnung

Organisation: $20/Monat pro Redakteur, jährliche Abrechnung

Whimsical.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

6. Wondershare EdrawMind

Über Wondershare EdrawMind Wondershare EdrawMind ist ein kollaborativer Raum für Mind Mapping, Brainstorming und Gliederung. Es verfügt über eine ausgezeichnete Reihe von Funktionen, die Studenten und Profis gleichermaßen ansprechen, und eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Erstellen einer visuellen Darstellung für die Projektplanung und andere komplexe Ideen erleichtert.

Die Plattform bietet auch KI-gestütztes Mind Mapping, so dass Benutzer ganze Mind Maps mit einem einzigen Klick erstellen oder die KI-Schnittstelle nutzen können, um ihre aktuellen Ideen zu erweitern. Die Plattform enthält sogar Vorlagen, die den Start in den Prozess erleichtern.

Wondershare EdrawMind beste Eigenschaften

Robuste KI-Tools, einschließlich Texterstellung, SWOT-Analyse, intelligente Kommentierung, wöchentliche Berichte und Sprachübersetzung

Ermöglicht die Umwandlung von Skizzen in Mindmaps und umgekehrt, damit Sie Ihre Ideen besser ordnen können

Vorlagen für Brainstorming und Strategieplanung,besprechungsnotizenund vieles mehr

Wondershare EdrawMind Einschränkung

Begrenzte Exportmöglichkeiten, insbesondere in der kostenlosen Version der Plattform

Wondershare EdrawMind Preise

Abo-Plan: $59/Jahr

Lebenslanger Plan: $118

Lebenslanger Bundle-Plan: $245

Wondershare EdrawMind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

7. GitMind

Über GitMind GitMind ist ein Online-Mindmapping- und Brainstorming-Tool, mit dem Benutzer hochästhetische Mindmaps erstellen, teilen und gemeinsam bearbeiten können. Erstellen Sie Mindmaps mit unbegrenzten Knoten und Zweigen und teilen Sie sie dann als PDF, Bild oder sogar als Webseite.

GitMind bietet eine Reihe von Vorlagen für den Einstieg, und Sie können das Aussehen Ihrer Mind Map mit verschiedenen Themen und Farbschemata anpassen.

GitMind beste Eigenschaften

Ausgezeichnete Exportfunktionen ermöglichen es Ihnen, Ihre Mind Map auf vielfältige Weise mit Ihrem Publikum zu teilen

Integrierter KI-Chatbot, der auf Anfragen antwortet und Zusammenfassungen und zentrale Ideen liefert

Fügen Sie Ihrer Mind Map Notizen hinzu, damit Sie sich daran erinnern können, wo Sie aufgehört haben oder was Sie als nächstes erforschen wollen

GitMind Einschränkungen

Begrenzte Vorlagenoptionen, und die Benutzer können die Anpassung als etwas umständlich empfinden

Preise für GitMind

Basic: bis zu 10 Mind Maps kostenlos

Drei Jahre: $2,19/Monat (mit drei kostenlosen Jahren)

Jährlich: $4,08/Monat

Monatlich: $9/Monat

GitMind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (3+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (9+ Bewertungen)

8. Lucidchart

Über Lucidchart Lucidchart ist ein webbasiertes Diagrammwerkzeug, mit dem Sie auf einfache Weise Flussdiagramme, Wireframes, Mind Maps und vieles mehr erstellen können.

Die Plattform bietet kollaborative Funktionen, um Ihre Ideen mit Ihrem gesamten Team zu visualisieren. Intuitive Drag-and-Drop-Funktionen ermöglichen es Ihnen, Ihren Arbeitsbereich schnell zu erstellen, Formen hinzuzufügen, Farben zu ändern und bei Bedarf Notizen zu machen. Dank der umfangreichen Integrationsmöglichkeiten können Sie die Plattform mit vielen Anwendungen in Ihrem Unternehmen verbinden technik-Stapel für noch mehr Funktionalität.

Lucidchart beste Eigenschaften

Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem gesamten Team zusammenzuarbeiten, unabhängig von Ihrem Standort

Versionshistorie hilft Ihnen, Änderungen zu verfolgen und einfach zu früheren Versionen zurückzukehren

Großartige Exportoptionen ermöglichen es Ihnen, Ihre Mindmaps in Ihrem bevorzugten Format weiterzugeben

Lucidchart Einschränkungen

Die mobile Version ist schwerfällig, und viele Benutzer finden die Größenänderung von Objekten umständlich

Lucidchart Preise

Kostenlos

Einzelperson: $7.95/Monat

Team: $6,67/Monat

Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

9. Jeda.ai

Über Jeda.ai Jeda.ai ist ein webbasiertes Whiteboarding-Tool, mit dem Sie ortsunabhängig und in Echtzeit mit Teams zusammenarbeiten können. Das Mind-Mapping-Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen beim Brainstorming, bei der Ideenfindung und bei der Verwaltung von Projekten helfen. Mit den KI-Tools können Sie Diagramme anhand einer einfachen Eingabeaufforderung erstellen und sofort Anwendungsfälle, Rezepte, Mind Maps und vieles mehr erstellen. Es kann sogar Kunst erzeugen oder helfen ihre Daten zu analysieren .

Jeda.ai beste Eigenschaften

Unendliche Leinwand ermöglicht es Ihnen, überall zu zeichnen oder zu schreiben und Bilder, Notizen und intelligente Formen hinzuzufügen, um Ihre Mind Maps zu erstellen

Generative KI erstellt Diagramme sofort nach Ihren Vorgaben

Der Präsentationsmodus macht es einfach, alle auf die gleiche Seite zu bringen und mit wichtigen Interessengruppen zu teilen

Jeda.ai Einschränkungen

Einige Funktionen sind kostenpflichtig, so dass Sie in der kostenlosen Version möglicherweise nicht alle benötigten Tools zur Verfügung haben

Jeda.ai Preise

Weißer Gürtel: Kostenlos

Schwarzer Gürtel: $10/Monat

Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

Jeda.ai Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

10. Taskade

Über Taskade Taskade ist ein kollaborativer Arbeitsbereich, der Aufgabenverwaltung, Notizen und Projektmanagement in einem einzigen Tool vereint.

Es ist auch ein großartiges webbasiertes Tool für Mind Mapping. Nutzen Sie die Plattform, um gemeinsam mit Ihrem Team Mindmaps zu erstellen, und nutzen Sie dann die integrierte KI, um Aufgabenlisten, Startpläne und mehr zu erstellen. Es kann Ihnen sogar helfen, Ihre Ideen zu erweitern oder Lösungen zu finden.

Taskade beste Eigenschaften

KI-gestützte Tools, die Ihnen helfen, Ihre Mind Map zu erweitern oder Aufgabenlisten aus Brainstorming-Sitzungen zu erstellen

Einfache Erstellung von Kanban-Boards zur Visualisierung Ihres Arbeitsablaufs und Projektfortschritts

Kann mit anderen Tools wie Slack, Google Drive und GitHub integriert werden

Taskade Einschränkungen

Einige Benutzer erleben Verzögerungen, wenn sie mehr Inhalte hochladen oder mehr Projekte erstellen.

Preise für Taskade

Kostenlos

Starter: $4/Monat für bis zu drei Benutzer

Plus: $8/Monat für bis zu fünf Benutzer

Pro: $19/Monat für bis zu 10 Benutzer

Business: $49/Monat für bis zu 25 Benutzer

Ultimate: $99/Monat für bis zu 50 Benutzer

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

Erstellen und Zusammenarbeiten an dynamischen Mind Maps mit ClickUp

KI hilft Kreativen, effizienter als je zuvor zu arbeiten. Sie können Ihre Gedanken schnell organisieren und schöne Mind Maps erstellen, um Ihr nächstes Projekt zu leiten, indem Sie innovative Lösungen wie KI-Mindmapping-Tools nutzen.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Unterrichtsnotizen organisieren, den nächsten Projektstart planen oder die nächste große Innovation konzipieren müssen, diese KI-Tools können Ihren Brainstorming-Prozess beschleunigen und Ihnen helfen, neue Ideen und Verbindungen zu entdecken.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität und Kreativität auf die nächste Stufe zu heben? Dann ist es an der Zeit, ClickUp als KI-Mindmap-Generator einzusetzen. Die umfassende Plattform integriert nahtlos die KI-Schreibhilfe mit mindmap-Vorlagen um einen Arbeitsbereich zu schaffen, in dem Sie sich vorstellen, kreieren und planen können. Nutzen Sie die ClickUp-Plattform noch heute kostenlos, um eine unbegrenzte Anzahl von Mind Maps zu erstellen und Ihre nächste große Idee zu entdecken.