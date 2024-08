die 10 besten AI-Tools für Designer 2024

Seien wir ehrlich: Wenn Sie als Grafikdesigner gefragt werden, was Sie an Ihrer Arbeit am meisten bevorzugen, werden Sie wahrscheinlich nicht sagen, dass Sie den Hintergrund entfernen oder den Text formatieren. 😅

Glücklicherweise müssen Sie sich nicht mehr auf diese banalen Aufgaben beschränken. Die heutige KI-gestützte Welt hat viele KI-Tools für Designer hervorgebracht. Diese Tools vereinfachen nicht nur die Aufgaben bei kreativen oder Marketing-Projekten, sondern können Sie auch mit beeindruckenden Vorschlägen inspirieren, wenn Sie in einem Design-Fehler feststecken.

Wir haben 10 professionelle KI-Design-Software-Tools für Sie ausgewählt. Wir gehen auf ihre Features, Preise, Einschränkungen und Bewertungen ein und entscheiden uns für die Software, die Ihnen am meisten zusagt!

KI-Tools sind Softwareanwendungen, die die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz nutzen, um Design-Teams zu unterstützen. 🎨

Diese Tools automatisieren sich wiederholende oder manuelle Aufgaben, wie z. B. das Entfernen von Hintergründen und die Größenanpassung von Bildern, und geben Ihnen die Freiheit und Zeit, sich auf innovativere Arbeiten zu konzentrieren. Sie generieren auch völlig neue inhalte auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen unter Verwendung der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP).

Bemerkenswert, KI-Tools für Designer lernen aus den Interaktionen und Rückmeldungen der Benutzer. Mit der Zeit passen sie sich an, um immer präzisere und personalisierte Vorschläge oder Inhalte zu liefern.

Noch wichtiger ist, dass diese Tools dabei helfen, Ihren Designprozess zu strukturieren und neue Ansätze zu erforschen, um Nischen im Geschäft wie Marketing und Produktentwicklung zu unterstützen.

Wie Design Teams KI nutzen

KI-Tools unterstützen Designer in jeder Phase des Entwurfs, von der Konzeption bis zur Verfeinerung. Sie dienen auch verschiedenen Spezialisierungen, wie Grafik-, Produkt- und web-Design .

Die folgenden sechs Beispiele veranschaulichen die häufigsten Anwendungsfälle von KI-Tools für Designer:

Automatisierung: Zu erledigen ist ein Teil der Arbeit, z. B. die Sicherstellung der Stilkonsistenz Erstellung von Inhalten: Neue Ideen entwickeln, wie z. B. einzigartigesoziale Medien beiträge und Marketinginhalte für Websites3. Marktforschung: Sammeln von Benutzerdaten über verschiedene Plattformen hinweg, um deren ästhetische Vorlieben zu verstehen Optimierung: Verbesserungsvorschläge für Elemente wie Layout und Typografie A/B-Tests: Analyse der Reaktion des Benutzers auf verschiedene Designvarianten Produktivität: Rationalisierung derentwurfsplanung und -ausführung prozess

Wir haben den Markt nach Lösungen durchforstet, die Ihre Erstellung aufwerten, Ihre Designprozesse optimieren und Ihre Arbeit insgesamt angenehmer machen können. 🤗

Unabhängig von Ihrer Design-Spezialisierung werden die besten KI-Design-Tools die Qualität und Quantität Ihrer Arbeit erheblich verbessern. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie deckt verschiedene Bereiche der Designlandschaft ab.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine vielseitige Projektmanagement-Lösung mit spektakulären Features für die kreative und technische Zusammenarbeit zwischen design Teams . Die Einführung von ClickUp Gehirn ist ein absoluter Wendepunkt, denn es dient als zuverlässiger KI-gestützter Arbeitsassistent, unabhängig von Ihrer Abteilung, Rolle oder Ihrem Qualifikationsniveau.

Der KI-Assistent unterstützt Ihren gesamten kreativen Prozess und Ihre Workflows - er konzipiert Ideen, Design-Frameworks, Marketing-Inhalte und -Prozesse von unterwegs aus. Er erstellt auch kreative Briefs, Benutzer-Personas und -Journeys, Präsentationsentwürfe, Marketingkampagnenstrategien und Taglines.

ClickUp Brain arbeitet in Ihrem ClickUp-Workspace, um die Effizienz und Zusammenarbeit zu verbessern. Brainstorming von Entwürfen in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern mit ClickUp Whiteboards und verwenden Sie die Zugewiesene Kommentare feature, mit dem Sie Aufgaben an sich selbst oder an Ihre Mitarbeiter delegieren können.

ClickUp Brain's KI Writer for Work für die Erstellung eines Projektbriefs verwenden

Sie können mit den kilometerlangen Kommentar-Threads nicht mehr Schritt halten? Nutzen Sie die KI-Leistung von ClickUp Brain, um sie zusammenzufassen oder direkt Elemente für Aktionen zu finden.

Sie können auch die Feature zur Prüfung für die Priorisierung von Client-Anfragen und die Bereitstellung von Feedback zu Bildern, Videos und anderen Design-Mockups.

Mit über 15 Ansichten zur Überwachung Ihres Design-Workflows, zahlreichen Vorlagen und der Automatisierung von Aufgaben ist ClickUp ein zuverlässiger Verbündeter für kreative Teams aller Branchen.

ClickUp beste Features

KI-gestütztdesign-Projekt-Management und Erstellung von Inhalten

15+ Ansichten für Sichtbarkeit und Zusammenarbeit (einschließlichAnsicht des Chats)

Hilft bei der Ideenfindung und Dokumentation von Designkomponenten

Workload-ManagementAutomatisierung von Routineprozessen !

6. Mokker

Über: Mokker Die Entfernung des Hintergrunds ist eine Aufgabe, vor der sich viele Designer fürchten, aber sie ist unvermeidlich, wenn Sie eine glaubwürdig aussehende E-Commerce-Seite erstellen wollen. Hier kommt Mokker ins Spiel. Es handelt sich um ein KI-Tool, das den Hintergrund von Produktbildern ersetzt und Ihnen dabei hilft, professionelles und marktfähiges Bildmaterial zu erstellen.

Mokker ist so einfach, wie ein Tool nur sein kann. Laden Sie einfach ein Bild Ihres Produkts hoch und wählen Sie eine von Hunderten von Vorlagen für den Hintergrund aus. Das Tool liefert sofort hochauflösende und druckfertige Bilder. Sie können verschiedene Fotorequisiten hinzufügen, um das Endprodukt zu verschönern.

Mokker beste Features

Einfacher Hintergrundentferner fürproduktmarketing* 100+ Hintergrundvorlagen

Foto-Requisiten

Hochwertige Bilder

API für die Integration

Mokker-Einschränkungen

Das Onboarding-Erlebnis könnte optimiert werden

Kann bei komplexen Elementen (z. B. Haaren) zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen

Mokker-Preise

Free : 40 Fotos + 12 Fotos/Monat

: 40 Fotos + 12 Fotos/Monat Starter : $13/Monat*

: $13/Monat* Team : $29/Monat

: $29/Monat Organisation: $83,25/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Mokker Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 4.4/5 (8+ Bewertungen)

7. Galileo KI

Über: Galileo KI Galileo AI wurde 2022 auf den Markt gebracht und hat die Art und Weise, wie Benutzeroberflächendesigns erstellt werden, revolutioniert. Sein UI-Design-Generator wurde anhand von Tausenden von außergewöhnlichen Designs trainiert, um Ihnen originalgetreue Layouts und Illustrationen für mehrere Plattformen zu liefern.

Die Verwendung des Tools ist denkbar einfach: Sie benötigen lediglich eine Textbeschreibung. Galileo KI generiert dann ein komplettes Oberflächendesign - einschließlich maßgeschneiderter Icons und Kopien! Verwenden Sie kleine Änderungen, um langweilige UI-Muster zu übertreffen und Ihr Design hervorstechen zu lassen.

Galileo AI beste Features

Generiert realitätsnahe UI-Designs

Benutzerfreundlich

Enthält Inhalte und von der KI generierte Illustrationen und Bilder

Galileo KI Limits

Wurde noch nicht vollständig für die Öffentlichkeit freigegeben (Sie müssen einen frühen Zugang beantragen)

Galileo KI Preise

Preisinfo nicht verfügbar

Galileo AI Bewertungen und Rezensionen

Noch keine ermittelbaren Bewertungen

8. DALL-E 2 von Open AI

Via: DALL-E 2 Als DALL-E im Jahr 2021 auf den Markt kam, eroberte es die Welt im Sturm mit seiner Fähigkeit, aus natürlicher Sprache beeindruckende Bilder zu erzeugen. Etwa ein Jahr später präsentierte OpenAI die aktualisierte Version dieses Tools, DALL-E 2. Im Vergleich zur ersten Version erzeugt es genauere und realistischere Bilder mit einer viermal höheren Auflösung.

Neben der Kombination von Stilen und Konzepten zur Erstellung von KI-generierten Bildern ermöglicht dieses Tool auch die Erforschung von Variationen. Der DALL-E 2 Editor bietet Inpainting zum Hinzufügen und Entfernen von Elementen auf der Grundlage zusätzlicher Eingabeaufforderungen, sodass Sie Schatten, Texturen und Reflexionen berücksichtigen können. Outpainting ermöglicht das Herauszoomen, um die Bildkomposition zu erweitern.

DALL-E 2 von Open AI beste Features

Erstellen von Bildern in hoher Qualität

Mehrere Bearbeitungstools

Häufige Aktualisierungen

Schutz vor der Erstellung von expliziten oder gewalttätigen Inhalten

DALL-E 2 von Open KI Limits

Kostenlose Testversion nicht mehr verfügbar

Kann längere Prompts übersehen

DALL-E 2 von Open AI Preise

$15 für 115 Guthaben

DALL-E 2 von Open AI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (20+ Bewertungen)

: 3.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (weniger als 5 Kritiken)

9. Khroma

Über: Khroma Farbe ist ein psychologisches Designelement und kann den Entscheidungsprozess Ihrer Benutzer beeinflussen. Aber die Auswahl der richtigen Farbtöne kann sehr verwirrend sein. Mit dem KI-Farb-Tool von Khroma können Sie die perfekte Palette eingrenzen!

Als Generator für benutzerdefinierte Farben ist Khroma ein unverzichtbares KI-Grafikdesign-Tool. Es wurde mit Tausenden von von Menschen erstellten Paletten trainiert, um Farbkombinationen zu erstellen, die funktionieren.

Zusätzlich können Sie das neuronale Netzwerk trainieren, indem Sie Farben auswählen, die Ihnen gefallen. Das Ergebnis sind wunderschöne und personalisierte Paletten, die Sie als Farbverläufe, Typografie oder benutzerdefinierte Bilder ansehen können.

Speichern Sie Ihre Favoriten für die spätere Verwendung, zusammen mit ihren Namen, Hex-Codes und WCAG-Bewertungen. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Filtern Sie den Generator nach Faktoren wie Farbton, Tönung und Farbe.

Khroma beste Features

KI-Farbpaletten-Generator

Trainierbarer Algorithmus

Ansicht von Farben als Paletten, Farbverläufe, Typografie oder Bilder

Favoriten für später speichern

Praktische Generator-Filter

Khroma-Einschränkungen

Noch keine Download/Export Funktion

Khroma Preise

Free

Khroma Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

10. Jasper.KI

Über: Jasper.ai Jeder Künstler fürchtet sich vor einem häufigen Bösewicht - dem kreativen Block. Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der KI-Tools wie Jasper Designern, Marketingfachleuten und Schriftstellern den Tag retten, indem sie ihnen mit Hilfe von Eingabeaufforderungen helfen, herausragende Inhalte zu erstellen.

Die Plattform ist ein KI-Grafikgenerator und -Schreiber für Mehrzweckprojekte. Um Grafikdesigns zu erstellen, müssen Sie nichts weiter tun als dies zu erledigen:

Starten Sie den Generator Eine Aufforderung schreiben Wählen Sie einen Stil, z. B. Anime oder Ölgemälde Erzeugen Sie den kostenlosen urheberrechtsfreien Inhalt

Jasper erstellt jeweils vier Bilder auf einmal. Sein Inhaltsfilter sorgt dafür, dass sensible oder unsichere Erstellungen von den Ergebnissen ausgeschlossen werden.

Jasper.ai beste Features

Trainierbare KI-Engine, die Ihren bevorzugten Stil erlernt

Funktioniert in über 30 Sprachen

Hochgradige Sicherheit und Datenschutzprotokolle

Kostenlose Testversion verfügbar

Jasper.ai Limits

Tutorials zur Verwendung einiger Features wären nützlich

Sie können die generierten Bilder nicht urheberrechtlich schützen

Preise für Jasper.ai

Ersteller : $39/Monat*

: $39/Monat* Teams : $99/Monat

: $99/Monat Geschäft: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Jasper.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,000+ Bewertungen)

Egal, ob Sie ein Designer sind oder nur ein Normalsterblicher, der schnell ein Design braucht, unsere Liste der KI-Tools kann Ihnen die kreative Reise erleichtern. Nutzen Sie das Potenzial dieser Tools, um großartige Designs für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch zu erstellen. 🤖

Viele Tools, wie ClickUp, können Inhalte für verschiedene Anwendungsfälle generieren, Ihre Marketinginitiativen unterstützen und ihren ROI verbessern .

Also, worauf warten Sie noch? Umarmen Sie die Zukunft der Kreativität mit einem Ihrer bevorzugten KI-Sidekicks!