Die 10 besten Web-Design-Tools (Grafik-Design-Tools) für 2024

In der heutigen digitalisierten Welt ist eine geschmackvoll gestaltete Website ein Muss. Potenzielle Kunden werden eher konvertieren, wenn Sie eine schön gestaltete Website haben, als wenn Sie eine einfache Plattform haben.

Glücklicherweise kann heute jeder seine eigene Website erstellen. Das liegt an der endlosen Liste von Web design-Tools zur Verfügung. Jedes dieser Tools stellt jedoch unterschiedliche Anforderungen an die Fähigkeiten und das Know-how.

Unter dieser Voraussetzung kann es etwas kompliziert sein, sich für die besten Webdesign-Tools zu entscheiden. In diesem Artikel erläutern wir Ihnen, worauf Sie bei Webdesign-Tools achten müssen und welche die besten Webdesign-Tools für 2024 sind.

Lassen Sie uns eintauchen.

Angesichts der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Webdesign-Tools kann es schwierig sein, das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete auszuwählen. Wonach sollten Sie also genau suchen, um Ihre Produktivität und Zeiteffizienz zu maximieren?

Vorlagen

Der erste Punkt ist die Verfügbarkeit von gebrauchsfertigen Vorlagen, die keine fortgeschrittenen Webdesign-Kenntnisse voraussetzen. Sie wünschen sich ein Tool, das über geeignete Vorlagen verfügt, da dies den Einstieg erleichtert und Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, wie Ihre Website am Ende aussehen wird.

DAS ULTIMATIVE VORLAGENZENTRUM ClickUp's Vorlagen-Zentrum ist vollgepackt mit hilfreichen Vorlagen für design-Teams , Projektmanager und aus nahezu jedem anderen Grund zur Steigerung Ihrer Produktivität.

Anpassung

Eine weitere Funktion, nach der Sie Ausschau halten sollten, ist die Anpassung. Mit dieser Funktion können Sie Ihre designteam um das Webdesign an Ihre Bedürfnisse anzupassen und einzigartig zu machen. Die Anpassung sorgt dafür, dass Ihre Website nicht identisch mit der Ihrer Konkurrenten aussieht. Mit Anpassungsfunktionen ist es einfacher, an Ihrer Markenwiedererkennung und visuellen Identität zu arbeiten.

Integrationen

Darüber hinaus benötigen Sie ein Web-Designer-Tool mit Systemintegration. Sie möchten ein Tool, das mit Ihrem aktuellen Content-Management-System kompatibel ist, da es dann einfacher wird, neue Inhalte zu importieren, ohne die Leistung Ihrer Website zu beeinträchtigen.

Optionen

Halten Sie außerdem Ausschau nach Webdesign-Tools, die eine Vielzahl von Optionen für Schriftarten und Grafiken bieten. Denn die Typografie ist das beste Mittel, um eine visuelle Identität für Ihre Website zu schaffen. Mit einer Vielzahl von Optionen wird es für Sie relativ einfach, Ihren Stil zum Ausdruck zu bringen und sich möglicherweise von anderen abzuheben.

Schnittstelle

Schließlich brauchen Sie ein Webdesign-Tool mit einer einfachen, aber leistungsstarken Benutzeroberfläche. Letzteres erspart Ihnen eine Menge Kopfzerbrechen und Schlupflöcher, so dass Sie sich ausschließlich auf die Gestaltung der Website konzentrieren können, anstatt unzählige Stunden damit zu verbringen, herauszufinden, wie das Tool funktioniert.

In der Vergangenheit mussten Webdesigner ihre Texte manuell schreiben und ihre Websites erstellen mit HTML- und CSS-Code und Javascript. Zum Glück ist das nicht mehr der Fall. Mit den besten Webdesign-Tools sollten Sie Ihre Ideen leicht zum Leben erwecken können.

Hier ist eine Übersicht über die beliebtesten Web design-Ressourcen und Tools, die Sie in Zukunft nützlich finden werden.

Einfaches Kommentieren von Bildern in ClickUp und Hinterlassen oder Zuweisen von Kommentaren für Ihr Designteam

Wenn Sie auf der Suche nach einem All-in-One-Designmanagement-Tool sind, das Ihre entwurfsprozess und die Ressourcen Ihres Teams zu maximieren, dann ist ClickUp das richtige Werkzeug für Sie als Web-Designer.

Mit der Plattform können Sie alle Ihre Designprojekte einsehen, die Effizienz Ihres Designteams verfolgen und verbessern, den Designprozess rationalisieren und alle Ihre bevorzugten Designtools integrieren.

ClickUp nutzt seine robusten Projektmanagement-Funktionen und kombiniert sie mit dem ultimativen projektzusammenarbeit werkzeuge, um die Designteams auf dem gleichen Stand zu halten.

Merkmale:

Alles-Ansicht, die es dem Betrachter ermöglicht, alles zu sehen, unabhängig davon, wo es sich in der Hierarchie befindet

Raum, Ordner und Listen, in denen Designteams und Abteilungen organisiert werden können

Anpassbare Aufgaben mit verschachtelten Unteraufgaben und Checklisten für den ultimativen Projekt-Workflow

Bearbeitung in Echtzeit für effiziente Zusammenarbeit im Team

PDF- und Bildkommentare funktionen

ClickUp-Automatisierungen zeitersparnis durch die Verwendung von vorgefertigten Automatisierungsrezepten mit über 50 Aktionen, Auslösern und Bedingungen

Mind Maps helfen Ihnen, schöne visuelle Gliederungen von einer leeren Leinwand oder von bestehenden Aufgaben zu erstellen

Hunderte von Vorlagen für Teams zur Verwendung

Einfache Integrationen mit über 1.000 Ihrer Lieblingstools

Pro:

ClickUp unterstützt über 1.000+ Integrationen * Kostenlose Schulung

24-Stunden-Support

Anpassungsmöglichkeiten auf hohem Niveau

Der Offline-Modus ermöglicht es Ihnen, ohne Internetverbindung zu arbeiten

ClickUp mobile Anwendungen lässt Sie Ihre Arbeit überallhin mitnehmen

Nachteile:

Der hohe Anpassungsgrad kann für Erstnutzer überwältigend sein

Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Figma

Über Figma Figma ist eine All-in-One-Designplattform, die alle am Designprozess Beteiligten miteinander verbindet, so dass jeder im Team in der Lage ist, Produkte schneller zu liefern. Die Web-Design-Software eignet sich hervorragend für das Prototyping und für Designsysteme.

Sobald Sie sich bei Figma angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf das zugehörige Tool FIGJAM. Letzteres fungiert als Online-Whiteboarding-Tool, mit dem Designteams zusammenarbeiten und Designprozesse abbilden können.

Im Nachhinein betrachtet scheint es, dass Figma für die Zukunft des Webs entwickelt wurde.

Merkmale:

API

Animation

CAD-Werkzeuge

Kollaborations-Tools

Kommentierung/Notizen

Daten Import/Export

Verwaltung von Entwürfen

Entwurfsvorlagen

Einmalige Anmeldung

Bild-Bearbeitung

Leistungsprüfung

Usability-Tests

Profis:

Unendliche Möglichkeiten

Figma kann zur Erstellung von Anwendungsprototypen und Mockups für das Produktteam verwendet werden

Leichtgewichtig

Viele Widgets, mit denen Sie einprägsame Workshops durchführen können

Unterstützung für eine kollaborative Designumgebung

Nachteile:

Steile Lernkurve

Keine mobile Anwendung

Preisgestaltung:

Kostenlos für bis zu 2 Redakteure und 3 Projekte

Professional: $12 pro Redakteur/Monat (jährliche Abrechnung) und $15 pro Redakteur/Monat (monatliche Abrechnung)

Organisation: $45 pro Redakteur/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (729 Bewertungen s)

4.7/5 (729 Bewertungen Capterra: 4.7/5 (549 Bewertungen)

3. Canva

Canva Website-Baukasten Canva bietet Webdesignern eine unvergleichliche Vielfalt an Grafikkategorien und Tausende von professionell erstellten Vorlagen, mit denen auch Laien sofort loslegen können. Und mit dem Canva Website Builder ist es ein Kinderspiel, einseitige Websites für Veranstaltungen, Portfolios, Einzelhandelswebsites und mehr zu erstellen.

Das Beste daran ist, dass die Nutzung kostenlos ist.

Außerdem wird die Online-Plattform in der Cloud gehostet und kann von jedem Ort aus mit jedem Gerät mit Internetanschluss genutzt werden. Sie können Canva entweder über einen Webbrowser oder als herunterladbare App für Mac, PC, Chromebook, iOS oder Android nutzen.

Wenn Sie ein Webdesign-Tool für die schnelle Bild- und Videobearbeitung oder die Erstellung einer einseitigen Website suchen, dann ist Canva das richtige Tool für Sie. Wenn Sie möchten, dass sich Ihr Publikum auf der von Ihnen erstellten Website engagiert, können Sie auch Canva Insights einsetzen, das Ihnen grundlegende Analysen bietet.

Funktionen:

Bibliothek mit integrierten vorlagen für Teams * Reaktionsfähiges Design

Zusammenarbeit in Echtzeit

One-Pager-Vorlagen für benutzerdefinierte Websites

Analytik mit Canva Pro

Profis:

Das Herunterladen des erstellten Projekts ist schnell und zuverlässig

Benutzer können einfach eine Vorlage auswählen und ohne Verzögerung mit der Bearbeitung beginnen

Kein Design-Hintergrund erforderlich

Hervorragende Lernressourcen für das Designtool und allgemeine Designsysteme

Beeindruckende Reihe neuer Tools wie der Canva Website Builder

Intuitive Benutzeroberfläche macht es für Hobby-Designer einfacher

Benutzerfreundliche Web-Design-Software

Nachteile:

Die kostenlose Version ist mit Wasserzeichen versehen, die das Herunterladen oder die weitere Bearbeitung von Designs verhindern

Beim Herunterladen mehrerer Dateien werden diese automatisch in eine Zip-Datei komprimiert

Gelegentliche Bugs, da Canva eine vollständige Webanwendung ist

Preisgestaltung:

Kostenlos

Canva Pro: $12,99 pro Monat oder $119,99 pro Jahr für einen Benutzer

$12,99 pro Monat oder $119,99 pro Jahr für einen Benutzer Canva für Teams: 14,99 $ pro Monat oder 149,90 $ jährlich für die ersten fünf Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (3,771 Bewertungen)

4.7/5 (3,771 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10.833 Bewertungen) Erfahren Sie mehr über Canva Alternativen !

4. WordPress

Über WordPress.org WordPress hat sich den Ruf erworben, die beste Lösung für Webdesign-Software zu sein, da es fast die Hälfte des gesamten Internets versorgt. Die Nutzer haben die Wahl zwischen WordPress.org und WordPress.com, die beide auf denselben grundlegenden Webdesign-Software-Tools basieren und sich nur in wenigen Punkten unterscheiden.

Bei WordPress.org handelt es sich um eine selbst gehostete Plattform, was bedeutet, dass Sie Ihre Website bei einem Hosting-Anbieter hosten. WordPress.com hingegen wird von Automattic gehostet.

Im Nachhinein betrachtet ist WordPress die beste kostenlose blog-Software für Anfänger.

Merkmale:

Erweiterte Realität

Benutzerdefiniertes Design

Sprachsuche

Barrierefreier Modus für Widgets

Benutzerdefinierte Inhaltstypen

Integrierte Nachrichten und Blogbeiträge

Verwaltete Website-Sicherheit

Unterstützung für PHP 8

Dunkler Modus

Pro:

Relativ preiswert

Einsteigerfreundlich und einfach zu bedienen

Mit WordPress erstellte Websites funktionieren gut auf verschiedenen Geräten

Hochgradig modular mit Tausenden von Plugins und Themes

Benutzer können fast jede Art von Website erstellen

WordPress ist so konzipiert, dass es von vornherein responsive ist

SEO-freundlich standardmäßig

Nachteile:

Probleme bei der Aktualisierung von Webdesign-Software

Hohe Kosten für Anpassungen

Mögliche Sicherheitsschwachstellen

Die Optimierung der Website-Geschwindigkeit kann schwierig sein

Preisgestaltung:

Die Preise für WordPress.org unterscheiden sich von denen von WordPress.com. WordPress.org ist kostenlos. Es fallen jedoch zusätzliche Kosten an, u. a. für den Kauf verschiedener Hosting-Pakete für die Design-Tools.

WordPress.com hat fünf Preispläne.

Frei

Persönlich : $4 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $4 pro Monat, jährliche Abrechnung Premium : $8 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $8 pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $25 pro Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (2387 Bewertungen)

4.4/5 (2387 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,414 Bewertungen)

5. Adobe

über Adobe Obwohl Adobe relativ neu in der Landschaft der Webdesign-Software ist, ist es eine natürliche Wahl für grafik- und Web-Designer . Dieses Webdesign-Mockup und das Prototyping-Tool ermöglichen es Designern, Ideen zu entwickeln und an verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten.

Da Adobe Photoshop und Adobe Illustrator zu den beliebtesten Software-Tools für Webdesign gehören, gibt es im Internet zahlreiche Tutorials und Ressourcen, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Hilfe zu Adobe Photoshop, dem Werkzeug für die Gestaltung von Benutzeroberflächen, suchen.

Mit dem Werkzeug für responsive Web-Entwicklung und -Design lassen sich auf einfache Weise schöne, individuelle Websites für jeden Browser und jedes Gerät erstellen. Das Design-Tool hilft auch denjenigen, die responsive Webdesigns erstellen möchten.

Merkmale:

Kollaboration

Wireframing-Entwurfssystem

Interaktive Prottypen für den Webdesign-Prozess

Neu gestaltete, moderne Benutzeroberfläche, die besser gestrafft und übersichtlicher ist

Zugang zu Codehinweisen

Mehrmonitor-Unterstützung für Windows

Visuelle Hilfen zur Reduzierung von Fehlern und Beschleunigung der Website-Entwicklung

Git-Unterstützung

Pro:

Großer Ruf als End-to-EndUX-Design-Tools* Nahtlose Integration mit anderen Tools

Gute Leistung auch bei großen Dateien

Nachteile:

Adobe bietet nur eine kostenlose Testversion für seine Webentwicklungswerkzeuge an

Keine Echtzeit-Funktionen für die Zusammenarbeit beim Web-Design

Preisgestaltung:

Kostenlos: 1 Benutzer pro Monat

1 Benutzer pro Monat Adobe Dreamweaver Einzelanwendung: $20.99/Monat

$20.99/Monat Geschäftskunden: $35.99/Monat pro Lizenz

$35.99/Monat pro Lizenz Creative Cloud Alle Anwendungen: $54.99/Monat

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (34,327 Bewertungen)

4.6/5 (34,327 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,733 Bewertungen)

6. Wix

über Wix Editor X Entwurf Wix ist ein Tool für Website-Entwickler, mit dem Sie Ihre Online-Präsenz nach Ihren Wünschen und Vorgaben gestalten, verwalten und ausbauen können. Als Webentwickler haben Sie drei Möglichkeiten für die Erstellung von Websites: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) und Velo von Wix.

Mit dem Wix Editor erhalten Sie einen benutzerfreundlichen Website-Builder mit Drag-and-Drop-Funktion und einer Vielzahl von anpassbaren Vorlagen, die sich perfekt für Anfänger im Webdesign eignen.

ADI hingegen ist ein eigenständiger Website-Builder, der bei der Entwicklung einer kompletten Website hilft, nachdem die Benutzer ihre Einstellungen eingegeben haben. Aber dieser Website-Builder ist der Schlüssel für WYSIWYG mit Drag-and-Drop-Funktionen.

Mit Velo von Wix schließlich erhalten Nutzer eine Open-Source-Plattform, auf der sie anspruchsvolle Webentwicklungsanwendungen erstellen können. Diese Plattform ist ideal für unabhängige Webentwickler, die eine benutzerdefinierte Website erstellen möchten.

Wenn Sie einen intuitiven Website-Builder und ein praktisches Tool mit einer Reihe von erschwinglichen Preisplänen benötigen, dann ist Wix die richtige Plattform für Sie. Sie haben die Wahl aus über 500 vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen.

Merkmale:

Integrierte Online-Zahlungen

Multichannel-Verkauf ideal für eCommerce

SEO-freundliche Infrastruktur und Tools für die einfache Erstellung von Websites

Eingebaute Tools für Barrierefreiheit

Kostenlose Banding-Tools

Analysen und Berichte mit dem Design-Tool

Vorteile:

Wix ist mühelos zu bedienen und erfordert keine Webentwicklungs- oder Codierungskenntnisse

Erschwinglicher Preisplan mit einem kostenlosen Toolprogramm

Wix-Websites haben die schnellsten Ladezeiten im Ökosystem, was dieses Design-Tool zu einer Top-Wahl für die Erstellung responsiver Websites macht

Der SEO-Assistent von Wix bietet hilfreiche Ratschläge für die Optimierung deiner Website

Einfacher Drag-and-Drop-Editor für Anfänger und erfahrene Webdesigner

Nachteile:

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, da Nutzer keinen Zugriff auf den Code der Website haben

Begrenzte Funktionalität, was Wix für Benutzer, die einen Blog oder ein Online-Geschäft betreiben, ungünstig macht

Nutzer können nicht das Theme wechseln, ohne dass ihre Inhalte verloren gehen

Preisgestaltung:

Combo: $18 pro Monat

$18 pro Monat Unbegrenzt: $23 pro Monat

$23 pro Monat Pro: 28 $ pro Monat

28 $ pro Monat VIP: $47 pro Monat

Wix bietet auch einige Business- und eCommerce-Pläne an. Diese umfassen:

Business Basics: 28 $ pro Monat

28 $ pro Monat Business Unlimited: 33 US-Dollar pro Monat

33 US-Dollar pro Monat Business VIP: 56 US-Dollar pro Monat

56 US-Dollar pro Monat Enterprise: $500 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (9.159 Bewertungen)

4.4/5 (9.159 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,545 Bewertungen)

Sieh dir das an Wix-Alternativen !_

7. Marvel

Über Marvel Wenn Sie auf der Suche nach Softwaretools für das Webdesign sind, mit denen Sie schnell Prototypen erstellen, testen und auf den Markt bringen können, dann ist Marvel das richtige Tool für Sie. Von den Website-Buildern auf der Liste verfügt dieses Tool über eine intuitive Design- und Prototyping-Funktionalität, die Wireframing, Design und Prototyping relativ schnell macht.

Design-Teams können im Handumdrehen Design-Spezifikationen erstellen und Integrationen einbinden, die ihre design-Workflow .

Da es keine Lernkurve gibt und keine Webdesign-Software erforderlich ist, ist Marvel eine ausgezeichnete Option für Amateure. Den Nutzern steht eine zugängliche Bibliothek von Vorlagen und Assets zur Verfügung, die die Komplexität des Designprozesses beseitigen.

Marvel macht es wesentlich einfacher, ein Design-Mockup in interaktive Online-Prototypen zu verwandeln, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Merkmale:

Anpassbare und einfach zu verwendende Vorlagen für das gesamte Design-Tool

Anpassbare Branding-Vorlagen für verschiedene Web-Elemente

Hochwertige vordefinierte Icons, die Sie in Ihrem Webdesign verwenden können

Intext-Schriftarten können in Bilder eingefügt werden

Pro:

Workflow zwischen Screenshots

Saubere und einfache Benutzeroberfläche mit Auto-Layout-Web-Elementen

Benutzer können einen Link zum Projekt an die Kunden senden, um einfachen Zugang zu den Prototypen zu erhalten

Die meisten Funktionen sind kostenlos, was sie besonders für neue Designer, Studenten und gemeinnützige Organisationen interessant macht

Webbasiert, so dass die Nutzer überall mit einer Internetverbindung auf die App zugreifen können

Nachteile:

Schwierigkeiten bei der Erstellung von Gruppen innerhalb des Prototyps

Die Animation auf Marvel ist nicht so flüssig wie auf anderen Plattformen

Web-Design-Software hat keine Offline-Optionen

Keine Anmerkungsoptionen

Begrenzte Animationsfunktionalitäten für Webdesign

Preisgestaltung:

Das Webentwicklungs-Tool bietet 5 Optionen und die Möglichkeit, eine kostenlose Testversion zu starten.

Frei (1 Benutzer, 2 aktive Projekte): $0

(1 Benutzer, 2 aktive Projekte): $0 Pro (1 Benutzer, unbegrenzte Projekte): $12 pro Monat

(1 Benutzer, unbegrenzte Projekte): $12 pro Monat Team (3 Benutzer, unbegrenzte Projekte): $42 pro Monat

(3 Benutzer, unbegrenzte Projekte): $42 pro Monat Unternehmen (6 Benutzer, unbegrenzte Projekte): $84 pro Monat

(6 Benutzer, unbegrenzte Projekte): $84 pro Monat Unternehmen (unbegrenzte Benutzer + Projekte): Kontakt für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,168 Bewertungen)

4.5/5 (1,168 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (83 Bewertungen)

8. Trello

Über Trello Wenn Sie auf der Suche nach einem kollaborativen Werkzeug für Ihr Web-Design sind, dann Trello ist das richtige Werkzeug für Sie. Die Plattform macht es relativ einfach und überschaubar, E-Mails zu verfassen, Tabellen zu erstellen und das gesamte Team mit Drag-and-Drop-Funktionen zusammenzubringen, um Aufgaben zu verschieben.

Dieser Kanban-Stil projektmanagementsoftware ermöglicht es den Leitern von Designteams, die Leistungen der einzelnen Teammitglieder zu verfolgen. Das digitale Kollaborationstool hilft Ihnen, die Produktivität aufrechtzuerhalten und die Zusammenarbeit auch in einer verteilten Arbeitsumgebung zu fördern.

Es könnte für Webdesign-Zwecke verwendet werden, aber Trello funktioniert am besten als Aufgabenmanagement-Lösung.

Merkmale:

Kartenhüllen, die die Zusammenarbeit bunt machen

Eine Vielzahl von Tastenkombinationen, die ein Produktivitätsretter sein können

Erweiterte Checklisten, die eine klare Übersicht über alle beweglichen Teile ermöglichen

Kalender Power-Up, um alle zugewiesenen Checklistenpunkte zu sehen

Butler-Automatisierungen, um bessere Arbeitsabläufe zu erstellen

Dunkler Modus in der Trello-App für iOS und Android

Pros:

Intuitive Oberfläche

Die kostenlose Version bietet eine Menge an Funktionen

Drag-and-Drop-Editor mit seinen Karten

Benutzer haben sowohl mobilen als auch Computer-Zugang

Benutzer können einfach Boards erstellenmit Ideen für Design Thinking* Es können mehrere Swimlanes erstellt werden, um mehrere Ticketzwecke zu erfüllen

Nachteile:

Viele Funktionen erfordern Add-ons

Es gibt eine Größenbeschränkung für anhängbare Dateien, die in den meisten Fällen einschränkend sein kann

Die Integration mit MS Teams und Google Chat könnte besser sein

Nicht die typische Webdesign-Software, sondern eher eine Lösung für das Aufgabenmanagement

Preisgestaltung:

Trello hat vier Preisstrukturen mit einer kostenlosen Testoption für seine kostenpflichtigen Pläne.

Frei

Standard: $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Premium: 10 $ pro Nutzer und Monat

10 $ pro Nutzer und Monat Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer pro Monat ab 250 Benutzern, die jährlich abgerechnet werden

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 12.993 Bewertungen)

4.4/5 12.993 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,289 Bewertungen)

Sieh dir das an rello alternatives* !

9. Webflow

über Webflow Webflow ist eine neue, beliebte Plattform für die Webentwicklung, die eine visuelle Online-Editor-Plattform bietet, mit der Sie Websites entwerfen, erstellen und starten können. Die visuelle Leinwand ermöglicht es Ihnen, CSS3, HTML5 und JavaScript zu kontrollieren und semantischen Code in angepasste Websites für den ultimativen Webdesign-Prozess zu übersetzen.

Außerdem können Sie ungestylte HTML-Elemente verwenden, um die Kontrolle zu behalten. Darüber hinaus können Benutzer vorgefertigte Teile nutzen, um komplexe Elemente wie Hintergrundvideos und -elemente zu gestalten.

Merkmale:

Scroll-basierte Animation

Mehrstufige Animation

SEO-Steuerung

Aktivitäts-Dashboard

Kalender-Verwaltung

Kampagnen-Verwaltung

Automatische Aktualisierung

Verfolgung von Aktivitäten

Pro:

Webdesigner können Bewegungen und Animationen mit der Cursorposition verknüpfen, um die Aufmerksamkeit der Benutzer zu erregen

Die Zusammenarbeit ist relativ einfach, da mehrere Designer eingeladen werden können, gleichzeitig an derselben Website zu arbeiten

Websites können durch den Einsatz von Anzeigefeldern, Modals und anderen verborgenen Elementen interaktiver gestaltet werden

Mehr als 20 vorgefertigte Animationen und Interaktionen stehen zur Verfügung, so dass Funktionen sofort hinzugefügt werden können

Nachteile:

Bilder können nur manuell komprimiert werden, was zeitaufwändig sein kann

Das CMS-Limit ist bei einigen Tarifen noch recht niedrig

Steile Lernkurve für einen Website-Builder

Preisgestaltung:

Basic: $12 pro Monat

$12 pro Monat CMS: 16 Euro pro Monat

16 Euro pro Monat Business: 36 $ pro Monat

36 $ pro Monat Enterprise: Angebot-basierter Plan

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (401 Bewertungen)

4.4/5 (401 Bewertungen) Capterra: 4.6/4 (193 Bewertungen)

10. Designmodo

Über Designmodo Designmodo ist eine All-in-One-Webdesign-Softwarelösung, mit der Benutzer Websites und Newsletter erstellen können. Dieses Tool eignet sich am besten für Benutzer, die ein Tool zur Erstellung statischer Webseiten, Drag-and-Drop-Websites oder E-Mail-Vorlagen suchen.

Designmodo bietet Web-Designern zwei Website-Builder: Slides und Startup. Mit diesen beiden können sie zwei Websites individuell erstellen und sie über einen Host starten. Diese Webdesign-Software verwendet eine Drag-and-Drop-Funktion, die sehr einfach und gleichzeitig sehr anpassbar ist. Das Design-Tool macht den gesamten Prozess relativ mühelos.

Merkmale:

100 Modulkomponenten für zahlende Kunden

Mobilfreundliches Design

Jobbörse

Newsletter-Vorlagen

Pro:

Die Dokumentation von Designmodo ist sehr detailliert

Die Drag-and-Drop-Funktion für Inhaltsmodule ist gut durchdacht

Saubere, flotte Oberfläche im gesamten Designtool

Einfache Projekthierarchie

Keine Lernkurve für Web-Designer

Nachteile:

Begrenzte Vorlagenoptionen für Webdesigner

Designmodo bietet keine kostenlose Testversion an

Die Anpassung der Module sollte über die verfügbare Tiefe hinausgehen

Preisgestaltung:

Business Plan: $18/Monat

$18/Monat Agentur Plan: $29/Monat

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (18 Bewertungen)

4.2/5 (18 Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (10 Bewertungen)

Verwalten Sie Ihre Web-Design-Projekte alle an einem Ort

