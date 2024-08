8 verlässliche ROI-Vorlagen zum Verfolgen von Erträgen in Excel & ClickUp

Der ROI (Return on Investment) ist die wichtigste Kennzahl, um die Rentabilität von Geschäftsvorhaben zu ermitteln. Es geht darum herauszufinden, wie viel ein Projekt im Verhältnis zu seinen Kosten einbringt, ausgedrückt in Prozent. Ein negativer ROI bedeutet, dass ein Projekt mit Verlust läuft.

Obwohl ROI-Berechnungen recht einfach sind, haben sie in der Unternehmenswelt immenses Gewicht. Entscheidungen über die Weiterführung oder den Abbruch von Projekten hängen von diesen Zahlen ab.

Klingt anspruchsvoll? Deshalb brauchen Sie die richtigen ROI-Vorlagen zur Verwaltung Ihres Unternehmensportfolios und zur Optimierung Ihrer Kapitalallokationsstrategie.

Wir bieten Ihnen eine Liste der ausgefeiltesten ROI-Vorlagen für die Verwaltung von Verkäufen und Investitionen und für datengestützte Entscheidungen zur Maximierung Ihres Gewinns.

Was ist eine ROI-Vorlage?

Bevor wir uns den Vorlagen zuwenden, sollten wir unser Wissen über den ROI vom mathematischen Standpunkt aus auffrischen. Die Kapitalrendite gibt im Wesentlichen an, wie schnell Ihre Investition in ein Projekt oder eine Aktivität gewachsen oder geschrumpft ist. Hier ist eine ROI-Gleichung:

Return on Investment (ROI) = (Gesamtumsatz - Investitionskosten) ÷ Investitionskosten

Alles, was ein Unternehmen tut, hat mit Rendite zu tun. Deshalb brauchen Sie eine Vorlage zur Strukturierung Ihrer Nettoeinkommensmethode.

Eine ROI-Vorlage ist ein Finanzüberprüfungsinstrument, das sich an Projektmanager und strategische Führungskräfte richtet. Es zentralisiert Daten aus laufenden und geplanten Projekten und gibt Ihnen Einblicke in:

Die lohnendsten Projekte

Projekte, die aufgrund eines negativen/geringen ROI gestrichen werden sollten

Lukrative Investitionsmöglichkeiten

Projekte, die mehr Mittel (Kapital) blockieren, als sie sollten

Die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens

Diese Vorlage bietet den Rahmen für die Planung, Berechnung und Veranschaulichung Ihrer Kapitalrendite für interne Interessengruppen. Sie kann mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet sein, um Ziele zu setzen, ROI-steigernde Aktivitäten zu skizzieren und Umsatzkennzahlen zu verfolgen, projekte nach Prioritäten ordnen und Aufgaben, oder machen Sie Vorhersagen.

Was macht eine gute ROI-Vorlage aus?

Welche Art von ROI-Vorlage Sie benötigen, hängt von Ihrem Ziel ab, sei es die Analyse eines einzelnen Projekts, der Vergleich mehrerer Projekte oder die Erstellung eines unternehmensweiten Portfolios. Damit die Vorlage jedoch effektiv ist, sollte sie bestimmte Schlüsseleigenschaften aufweisen, wie z. B.:

Anpassungsfähigkeit : Sie sollte es Ihnen ermöglichen, verschiedene Abschnitte zu bearbeiten und anzupassen, um den ROI zu berechnen und die Gesamtkosten zu verfolgen. Viele Vorlagen ermöglichen es Ihnen zum Beispiel, die Ziele mit Hilfe derOKR-Rahmen (Ziele und Schlüsselergebnisse) *Visuelle Attraktivität: Sie sollten in der Lage sein, Elemente wie Bilder, Diagramme und Grafiken hinzuzufügen, um die ROI visuell darzustellen und den Vergleich zu erleichtern

: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, verschiedene Abschnitte zu bearbeiten und anzupassen, um den ROI zu berechnen und die Gesamtkosten zu verfolgen. Viele Vorlagen ermöglichen es Ihnen zum Beispiel, die Ziele mit Hilfe derOKR-Rahmen (Ziele und Schlüsselergebnisse) *Visuelle Attraktivität: Sie sollten in der Lage sein, Elemente wie Bilder, Diagramme und Grafiken hinzuzufügen, um die ROI visuell darzustellen und den Vergleich zu erleichtern Klare Struktur : Die besten ROI-Vorlagen sind in Abschnitte unterteilt, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu erfassenpreisblatt *Vielseitigkeit und Skalierbarkeit: ROI-Vorlagen sind in der Regel nicht auf eine bestimmte Branche ausgerichtet, sondern müssen sich leicht anpassen lassen, um verschiedene Arten und Größen von Investitionen, Ausgaben, Projekten oder Einkommenspools darzustellen

: Die besten ROI-Vorlagen sind in Abschnitte unterteilt, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu erfassenpreisblatt *Vielseitigkeit und Skalierbarkeit: ROI-Vorlagen sind in der Regel nicht auf eine bestimmte Branche ausgerichtet, sondern müssen sich leicht anpassen lassen, um verschiedene Arten und Größen von Investitionen, Ausgaben, Projekten oder Einkommenspools darzustellen Zusammenarbeitsoptionen: Sie sollten Echtzeit-Überprüfungen und Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Strategieteam unterstützen

8 ROI-Vorlagen für das Jahr 2024

Im Internet finden Sie eine ganze Reihe von ROI-Rechnern, aber wenn es um analysefreundliche Vorlagen zur Ermittlung des Cashflows eines Unternehmens geht, ist die Quelle ziemlich trocken.

Wir haben acht der leistungsstärksten ROI-Vorlagen für die Bewertung und den Vergleich von Projekten und Geschäftsprozessen ausgewählt, um verschiedene Unternehmensziele zu berücksichtigen. Ein großer Teil unserer Vorlagen stammt von ClickUp -sie sind völlig kostenlos und für die meisten Anwendungsfälle geeignet. Optionen, die über ClickUp hinausgehen, können mit einem Preisschild versehen sein.

Lassen Sie uns eintauchen und Ihr Unternehmen auf Wachstum ausrichten!

1. ClickUp ROI Provisionsblatt Vorlage

ClickUp ROI Provisionsblatt-Vorlage

Unsere erste Wahl ist die ClickUp ROI Provisionsblatt Vorlage -Ideal für die Überprüfung der ROI des Verkaufsteams und der für jedes Mitglied ausgegebenen Provisionen!

Diese Vorlage hilft Ihnen, den Überblick über die von verschiedenen Verkaufsteams und einzelnen Mitgliedern verdienten Provisionen zu behalten. Mit dieser Vorlage können Sie die Provisionen anhand der Anzahl der verkauften Einheiten berechnen.

Um mit der Vorlage zu beginnen, sollten Sie einen ROI-Bereich im Auge behalten, z.B. 25%-30%. Sie können einfache bis komplizierte Provisionsstrukturen in die Vorlage einspeisen und sicherstellen, dass jeder für die geleistete Arbeit gerecht entlohnt wird. Passen Sie die Provisionssätze auf der Grundlage aktueller Markttrends an, solange Ihr ROI nicht unter den gewünschten Satz fällt.

Eine der lobenswertesten Eigenschaften der Vorlage ist, dass Ihre Teammitglieder unterschiedliche Provisionssätze haben können, die auf ihrer Erfahrung oder Leistung basieren.

Hier sind einige praktische Dinge, die Sie mit dieser Vorlage tun können:

ClickUp-Ziele für jeden Verkäufer und verfolgen Sie deren Leistung (halten Sie die Ziele realistisch, um Ihr Team nicht zu demotivieren) Anpassen von Formeln für Gesamtprovisionen oder ROI Legen Sie Meilensteine fest und schaffen Sie Anreize für die Teammitglieder, diese zu erreichen Geben Sie Ihrem Vertriebsteam monatlich oder vierteljährlich Feedback Erstellen Sie Budgetprognosen auf der Grundlage der letzten Verkaufsberichte

Die Verwendung der Vorlage könnte nicht einfacher sein - fügen Sie einfach die Namen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter zusammen mit relevanten Informationen wie Teamklassifizierung und Provisionsstruktur hinzu. Verfolgen Sie die Daten über die Ansichten Provisionen pro Team und Provisionen pro Gebiet. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Ständige Veränderungen im Umsatz können die Aufrechterhaltung eines durchschnittlichen ROI zu einer Herausforderung machen. Glücklicherweise haben Sie die ClickUp Sales Tracker Vorlage zur Stabilisierung des ROI angesichts sich ständig weiterentwickelnder Verkaufsprozesse. Diese Vorlage enthält eine Fülle von Funktionen, die Ihnen helfen:

Erhalten Sie genaue Echtzeit-Informationen über alle beweglichen Aspekte Ihres Vertriebs-Workflows

Maßgeschneiderte Pläne undeffektive OKRs zu schreiben um Ziele zu erreichen

Testen Sie verschiedene Verkaufstechniken

Verfolgen Sie die erreichten und verfehlten Ziele

Wenn Sie diese Vorlage effizient nutzen möchten, müssen Sie nur die richtigen Daten in die vorgesehenen benutzerdefinierten Felder eingeben. Fügen Sie Informationen über praktisch alles hinzu - von Produkttyp und Gewinnziel bis Anzahl der Rücksendungen.

Basierend auf der Leistung Ihres Teams können Sie den ROI nach Produkten oder Zeiträumen sortiert berechnen. Spielen Sie mit den Vorlagenansichten, um optimierte Perspektiven zu erhalten.

Die Ansicht Umsatzvolumen pro Monat zeigt beispielsweise den Gesamtumsatz für jeden Monat an und hilft Ihnen, Muster zu erkennen und zukünftige Umsätze vorherzusagen. Oder Sie können die Ansicht Umsatzvolumen pro Produkt verwenden und die ROI-Qualität Ihrer beliebtesten Produkte untersuchen.

Allein den Überblick über die Verkäufe zu behalten, kann eine mühsame Aufgabe sein, vor allem, wenn Ihr Unternehmen jeden Monat Tausende von Einheiten verkauft. Mit dieser Vorlage ist das kein Problem - sie bietet ausgezeichnete Funktionen für die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern und die Delegation von Aufgaben an diese.

Und dank der ClickUp's umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten können Sie einen Sales Tracker erstellen, der wie ein Handschuh zu Ihrem Unternehmen passt! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Sales Pipeline Vorlage

ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Potenzielle Kunden im Auge zu behalten, hat für jedes Unternehmen oberste Priorität. Aber seien wir ehrlich, die Pflege von Leads, Konversionen und customer Journeys 24/7 ist kein Zuckerschlecken.

Ein kleines Versehen kann dazu führen, dass Sie Ihre Glaubwürdigkeit bei den Kunden verlieren, was sich letztendlich negativ auf Ihre Rendite auswirkt. Aber dank der ClickUp's Sales Pipeline Vorlage können Sie Ihre Vertriebspipeline tagein, tagaus wie ein Falke beobachten!

Die Vorlage bietet eine Vielzahl von cleveren Funktionen zur Verbesserung kundenverwaltung . Dank mehrerer Ansichten und sorgfältig gestalteter Abschnitte können Sie Ihren Verkaufstrichter von oben nach unten visualisieren, Leads überprüfen, priorisieren und mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche verwalten.

Diese Vorlage ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Verwaltung der Pipelines2. Kontoverwaltung

Beide Teile bieten einen detaillierten Einblick in Ihre Verkaufsprozesse.

Um zukünftige Verkäufe und ROIs mit hoher Genauigkeit vorhersagen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihre Pipeline in kleinere Phasen zu unterteilen, z. B. Lead-Qualifizierung, Kontakt, Verhandlung und Abschluss. Weisen Sie den Mitarbeitern in jeder Phase Aufgaben zu, um die Verantwortlichkeit für den Prozess festzulegen.

Beim Account Management geht es vor allem darum, Kunden zu verfolgen, Feedback und Serviceanfragen zu bearbeiten und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Fügen Sie Benutzerdefinierte Status- und Zuletzt kontaktiert-Attribute zu jedem Kunden hinzu, um Ihre CRM-Arbeitsablauf einheitlich und produktiv!

Sind Sie es leid, jeden Tag manuelle Änderungen an der Vorlage vorzunehmen? Machen Sie sich keine Sorgen! Diese Vorlage wird mit drei ClickUp-Automatisierungen geliefert, um Listen und Beauftragte auf Autopilot zu aktualisieren. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Immobilien Aktionsplan Vorlage

ClickUp-Immobilien-Aktionsplan-Vorlage

Die ClickUp-Immobilien-Aktionsplan-Vorlage ist zwar die einzige branchenspezifische Option auf unserer Liste, aber vertrauen Sie uns, wenn wir sagen, dass sie Ihnen helfen kann, Finanzprognosen für jede Nische zu erstellen.

Diese Vorlage ist für folgende Zwecke gedacht immobilienmakler und Hausverwalter . Es ermöglicht Ihnen die Organisation und Priorisierung von Aufgaben durch tägliche Aktionspläne und hilft Ihnen eine Roadmap zu erstellen für Ihre Investitionsreise und vergleichen Sie Immobilien anhand von ROIs.

Im Kern geht es bei dieser Vorlage darum, potenzielle Investitionsmöglichkeiten auszuloten, um Ihre Kapitalrendite zu steigern. Ihre rentabilitätsbasierten Vergleichsfunktionen machen sie zu einem vielseitigen ROI-Analysetool für jedes Projekt oder Portfolio.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Vorlage verwenden, um das Wachstum Ihrer Investitionen zu messen:

Bestimmen Sie messbare Ziele: Notieren Sie Ihre Zielgewinne und dieschlüsselkennzahlen für die Erfolgsmessung. Sie können verwendenClickUp-Dokumente für die Aufzeichnung Identifizieren Sie Ihre Investitionen: Fügen Sie einheitliche Details zu all Ihren Investitionsmöglichkeiten hinzu, um einen Vergleich zu ermöglichen. Sie können ROI-Projektionen für alle oder bestimmte Projekte erstellen ROI-Vergleiche: Nutzen Sie die ROI-Zahlen, um die Projekte auszuwählen, in die es sich lohnt zu investieren

Dies ist jedoch nur eine grobe Skizze, denn dutzende von Prozessen zwischen Ihnen und Ihrem gewünschten ROI stehen. Aber denken Sie daran, dass dies ein aktionsplan-Vorlage sie hilft Ihnen, einen detaillierten Plan zur langfristigen Steigerung Ihrer Erträge zu erstellen. 🤑 Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Sales KPI Vorlage

ClickUp Sales KPI-Vorlage

Um Ihren ROI zu verstehen und zu steigern, müssen Sie zunächst Folgendes analysieren verkaufsmetriken aus verschiedenen Blickwinkeln. Die ClickUp Sales KPI-Vorlage bietet Ihnen eine zentrale Anlaufstelle, um die Leistung Ihres Teams zu messen und Pläne zur Steigerung des Umsatzpotenzials zu erstellen! 📈

Die Vorlage präsentiert Vertriebs-KPIs in drei Abschnitten:

Wöchentlicher Bericht Monatlicher Bericht Umsatztafel pro Monat (eine Anzeige im Kanban-Stil, die den wöchentlichen Umsatz eines Monats darstellt)

Die Vorlage enthält 15 benutzerdefinierte Felder, die Metriken wie die Anzahl der Verkäufe, den Gesamtumsatz, Upsell-Versuche, erfolgreiche Upsells und die Anzahl der Angebote darstellen.

Möchten Sie bestimmte Metriken untersuchen? Sie können zwischen den Feldern mithilfe von Filtern sortieren und gezielte Berichte erstellen mit Nettogewinnzahlen für jede Woche oder jeden Monat.

Diese Vorlage hilft Ihnen nicht nur bei der Überwachung Ihres ROI, sondern bietet auch eine Vielzahl von Tools für die Zusammenarbeit und Anpassung. Sie können Abschnitte farblich kennzeichnen, mit Spalten spielen und einzigartige Layouts erstellen, um relevante KPIs auf einen Blick zu sehen. Diese Vorlage herunterladen

6. Marketing ROI Vorlage von SlideTeam

Stellen Sie den Return on Investment Ihrer Marketingbemühungen dar und verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen

Einer der schnellsten Wege, um sicherzustellen, dass mehr Menschen von Ihrem Unternehmen erfahren, sind Marketing-Inhalte und Marketing-Kampagnen, egal ob per E-Mail, soziale Medien anzeigen, Flugblätter oder Plakate. Aber würden Sie auch Geld in marketing-Projekte ohne den ROI zu berechnen?

Eine marketing-spezifische ROI-Vorlage hilft bei der Vorhersage des Erfolgs Ihrer Bemühungen, indem sie die Rentabilität der jeweiligen Ausgaben abschätzt. Sie wird verwendet, um Marketingkosten wie Anzeigen, Kundenumfragen, Agenturgebühren und Mitarbeitergehälter zu budgetieren oder zu rechtfertigen.

Nutzen Sie die Marketing ROI Vorlage von SlideTeam und erstellen Sie die perfekte visuelle Darstellung Ihrer vergangenen oder zukünftigen Kampagnen für Ihre Stakeholder. Diese PowerPoint-Vorlage enthält 100 % bearbeitbare Folien, benutzerdefinierte Symbole und Formen.

Während die Standard-Folien vordefinierte Elemente haben, liegt es an Ihrem Marketing-Team, diese entsprechend Ihrer Zielgruppe und Marke zu ändern. Sie können die Farben und Schriftarten anpassen und Dialogfelder hinzufügen, um die Präsentation für Erstbetrachter leicht verständlich zu machen.

Diese Vorlage eignet sich vor allem für die Kommunikation Ihrer Pläne mit Ihren Führungs- oder Buchhaltungsteams in Budgetgesprächen. Diese Vorlage herunterladen

7. PowerPoint ROI Tracking Bericht Vorlage von SlideTeam

Stellen Sie Ihre ROI-Details mit der PowerPoint ROI Tracking Report Vorlage von SlideTeam dar

ROI-Berechnungen sind keine große Sache, aber die Daten einem breiten Publikum verständlich zu präsentieren, ist eine schwierige Aufgabe. In den meisten Fällen besteht das größte Hindernis darin, Zahlen an Personen zu vermitteln, die keine Erfahrung im Finanz- oder Rechnungswesen haben.

Die PowerPoint-Vorlage für ROI-Tracking-Berichte von SlideTeam löst dieses Problem. Ihre einfache Tabellenstruktur präsentiert numerische Grundlagen, ohne Ihr Publikum zu überwältigen. Sie können die Kosten einer Investition und die erzielten Einnahmen auflisten und sie mit dem ROI-Wert in einem einzigen Fenster verbinden!

Die Darstellung von Gewinnzahlen kann sogar noch schwieriger sein, wenn Sie mehr als eine Investition präsentieren, was oft der Fall ist. Aber mit dieser Vorlage haben Sie mehr als genug Platz, um mehrere Investitionen zu skizzieren und berichte zu erstellen über deren Vergleich.

Einer der wichtigsten Vorteile dieser Vorlage ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Da es sich um eine PowerPoint-Vorlage handelt, genießen die meisten Benutzer das Gefühl der Vertrautheit, das sie vermittelt.

Jedes Element der Vorlage ist anpassbar: Fügen Sie Abschnitte hinzu oder löschen Sie sie, ändern Sie die Farben oder verwenden Sie Icons und Symbole, um Ihrer Präsentation einen eigenen Charakter zu verleihen! Diese Vorlage herunterladen

8. Excel ROI Vorlage von 365FinancialAnalyst

Berechnen Sie Ihren ROI mit der Excel ROI-Vorlage von 365FinancialAnalyst Template

Wenn Sie nur einen ROI-Rechner für besonders komplizierte Investitionen oder Projekte benötigen, ist die Excel ROI-Vorlage von 365FinancialAnalyst genau das Richtige für Sie.

Diese Vorlage ist genau für komplexe ROI-Berechnungen konzipiert, die von verschiedenen Variablen wie Provisionen für das Verkaufsteam, Steuern und Dividendenrenditen abhängen. Derartige arbeitsintensive und fehleranfällige Berechnungen sind manuell nicht durchführbar.

Ein kleiner Fehler könnte ein verzerrtes Bild der Gesundheit Ihres Unternehmens ergeben. Infolgedessen könnten Sie am Ende die falschen Schritte unternehmen und Ihrem Unternehmen schaden.

Diese kostenlose ROI-Excel-Tabellenvorlage macht die Berechnungen ganz einfach. Sie enthält definierte Formeln zur Ermittlung der korrekten Rendite nach Berücksichtigung aller Variablen - Sie müssen lediglich die Daten in die erforderlichen Zellen eingeben.

Die Vorlage stellt die Funktionalität über die Ästhetik, erwarten Sie also keine Anpassungs- oder Kollaborationsfunktionen. Diese Vorlage herunterladen

Messen Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens mit ROI-Vorlagen

ROI-Vorlagen sind ein wertvolles Instrument zur Ermittlung der Rentabilität Ihres Unternehmens. Mithilfe dieser Vorlagen können Sie Ihre Investitionen einfach und genau verfolgen, ihre Rendite messen und letztendlich fundierte Entscheidungen über Ihre Finanzen treffen.

Denken Sie daran, dass der Schlüssel zur Steigerung der Rentabilität Ihres Unternehmens in der konsequenten Überwachung und Analyse liegt. ROI-Vorlagen können Ihnen in diesem Prozess als Leitfaden dienen und Ihnen helfen, sich in der komplexen Landschaft der Unternehmensfinanzen zurechtzufinden. Erstellen Sie ein kostenloses ClickUp-Konto und organisieren Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort!